Банки для бедных. Кто и как зарабатывает на “кредитах до зарплаты”

“Начало “десятых” – первый знаковый период для развития небанковского кредитования в Украине”, – рассказывает руководитель финкомпании Укркредитфинанс (бренд КредитКасса) Евгений Резуев.



По его словам, зайти на рынок было довольно легко и дешево некоторые компании начинали бизнес с капитала в $300 000-400 000. С тех пор порог входа вырос на порядок. Сейчас для начала работы в сегменте PDL нужно иметь не меньше $3-4 млн, говорит директор компании Авентус Украина (бренд CreditPlus) Владимир Довгаль.



Одними из первых финкомпаний, которые в тот период пытались конкурировать с банками, были Компаньон Фінанс, Швидко Гроші и Ваша Готівочка. Продажи происходили исключительно в офлайне (веб-сайты были нужны фирмам разве для солидности: тогда они приводили менее 10% клиентов), потенциальных заемщиков привлекали наружной рекламой и “сарафанным радио”, рассказывает директор Швидко Гроші Александр Холод.



К 2012 году лидеры рынка научились выдавать по 40 000 кредитов в год, а сейчас сопоставимое количество сделок Швидко Гроші проводит за неделю, добавляет Холод.



В 2016-2019 годах МФО ежегодно удваивали объемы выдачи кредитов, рассказывает Довгаль из Авентус Украина (CreditPlus).



Среди причин бурного роста – банкротство ряда крупных розничных банков (благодаря чему небанковский рынок получил серьезную подпитку качественными кадрами) и закон об электронной коммерции (осень 2015-го), что дало серьезный толчок для компаний, которые выдавали кредиты онлайн, вспоминает CEO eCash Оксана Лылык.



Пик пришелся на 2019-й, когда финкомпании, по данным Нацкомфинуслуг, выдали 11,7 млн займов на 42 млрд грн.



Многие МФО активно рекламировались, в том числе и на ТВ: Moneyveo, Dinero, Укрпозика, Alexcredit, CreditPlus и другие. Рекламные бюджеты каждой из компаний на пике могли достигать нескольких миллионов долларов, отмечает Довгаль.



По оценке Довгаля из CreditPlus, услугами микрокредитных компаний в онлайне постоянно пользуются 300 000-350 000 человек, сопоставимые цифры и в офлайн-сегменте.



СЕО Moneveo Алена Андроникова говорит, что среди 967 000 клиентов компании, кто хотя бы раз воспользовался сервисом, доля “активных” заемщиков, которые повторно брали кредиты, – порядка 50%.