Банки для бедных. Кто и как зарабатывает на “кредитах до зарплаты”

“Да, для многих людей мы – кредитор последней инстанции, и после карантина спрос на кредиты действительно вырос, – говорит LIGA.net СЕО компании Dinero Илья Веселый. – Но это – некачественный спрос. Если у человека нет стабильного дохода – это не наш клиент”.
После введения карантина активность МФО сократилась почти в два раза: в апреле-июне они выдали около 2 млн кредитов, по сравнению с 3,5 млн договоров в I квартале. По данным НБУ, средний размер одного займа в МФО в первом полугодии 2020-го составлял 4800 грн. Участники рынка называют меньшие цифры: 3500-3800 грн.
Ключевая аудитория PDL-рынка – люди, которым сложно рассчитывать на кредит в банке. Среди них – как люди без кредитной истории (по данным
НБУ, 37% взрослого населения Украины не имеет банковского счета), так и клиенты с проблемами в обслуживании долгов в прошлом.
По данным директора Кредит Касса Евгения Резуева, из общего объема кредитов в категорию полных невозвратов у МФО уходит порядка 20-30%. Собеседник в одной из топ-5 компаний отметил, что из всех выданных ею кредитов за всю историю невозвраты были в 40% случаев.
Рост неплатежей – одна из причин обвала рынка в начале года, из-за чего МФО сами снизили объемы выдач, рассказывает Андроникова из Moneyveo. Связанная проблема – введенный на время карантина запрет на штрафы и пеню, что ударило по доходности бизнеса, добавляет Веселый из Dinero.
По состоянию на сентябрь рынок все еще не восстановился от карантина: количество запросов от небанков в Бюро кредитных историй (просело более чем на 40%) и остается ниже докризисного уровня, говорит Резуев из Кредит Касса.
Значит ли это, что бум микрокредитования в Украине позади? В следующем году рынку, действительно, стоит приготовиться к тому, что PDL-бизнес станет менее выгодным, говорит Довгаль из CreditPlus. Среди причин – коронакризис, из-за которого количество платежеспособных заемщиков МФО снизилось, и более жесткое регулирование НБУ по сравнению с Нацкомфинуслуг.