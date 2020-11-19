Банки для бедных. Кто и как зарабатывает на “кредитах до зарплаты”
Автор: Сергей Шевчук
Коллаж: Алина Подлесная/Liga.net
Банки для бедных. Кто и как зарабатывает на “кредитах до зарплаты”

﻿Автор: Сергей Шевчук
Выпускники элитных вузов, прибалтийские инвесторы, грузины с израильским гражданством, Сергей Тигипко, менеджеры Рината Ахметова и соратники Тимошенко
По ночному городу мчится зеленый спорткар. Из машины выходит мужчина в рэперской одежде, обвешанный золотом. У него под ногами разбросаны деньги, вокруг танцуют молодые люди.
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“Бери деньги на то, что тебе нужно! Даже среди ночи: сервис спать не будет!”, – поет герой ролика. В конце надпись: “С нами ты – КРАСАВА!”

Это – краткий пересказ рекламного видео украинской финансовой компании, работающей на рынке микрокредитования, или PDL – от английского выражения pay day loans.

Стать заемщиком одной из семи сотен таких компаний в Украине очень просто. Корреспонденту LIGA.net понадобились паспорт, действующая платежная карта и 20 минут: и 1000 гривень на срок в семь дней почти моментально перечислили на карту (если бы не акция, то реальная годовая ставка составила бы 620%). Оформить кредит можно, не выходя из дома, – через интернет.

В этой индустрии – несколько десятков активных микрофинансовых организаций (МФО), оборот на миллиарды долларов, агрессивные маркетинговые кампании, сотни тысяч постоянных клиентов и очень большие проценты. По данным Национального банка, в докарантинном 2019-ом МФО выдавали около миллиона займов в месяц.

LIGA.net исследовала, как устроен рынок микрозаймов в Украине и кто на нем зарабатывает.
История. От стартапов до замены банкам. Как в Украине появились микрокредиты
Начало “десятых” – первый знаковый период для развития небанковского кредитования в Украине”, – рассказывает руководитель финкомпании Укркредитфинанс (бренд КредитКасса) Евгений Резуев.

По его словам, зайти на рынок было довольно легко и дешево некоторые компании начинали бизнес с капитала в $300 000-400 000. С тех пор порог входа вырос на порядок. Сейчас для начала работы в сегменте PDL нужно иметь не меньше $3-4 млн, говорит директор компании Авентус Украина (бренд CreditPlus) Владимир Довгаль.

Одними из первых финкомпаний, которые в тот период пытались конкурировать с банками, были Компаньон Фінанс, Швидко Гроші и Ваша Готівочка. Продажи происходили исключительно в офлайне (веб-сайты были нужны фирмам разве для солидности: тогда они приводили менее 10% клиентов), потенциальных заемщиков привлекали наружной рекламой и “сарафанным радио”, рассказывает директор Швидко Гроші Александр Холод.

К 2012 году лидеры рынка научились выдавать по 40 000 кредитов в год, а сейчас сопоставимое количество сделок Швидко Гроші проводит за неделю, добавляет Холод.

В 2016-2019 годах МФО ежегодно удваивали объемы выдачи кредитов, рассказывает Довгаль из Авентус Украина (CreditPlus).

Среди причин бурного роста – банкротство ряда крупных розничных банков (благодаря чему небанковский рынок получил серьезную подпитку качественными кадрами) и закон об электронной коммерции (осень 2015-го), что дало серьезный толчок для компаний, которые выдавали кредиты онлайн, вспоминает CEO eCash Оксана Лылык.

Пик пришелся на 2019-й, когда финкомпании, по данным Нацкомфинуслуг, выдали 11,7 млн займов на 42 млрд грн.

Многие МФО активно рекламировались, в том числе и на ТВ: Moneyveo, Dinero, Укрпозика, Alexcredit, CreditPlus и другие. Рекламные бюджеты каждой из компаний на пике могли достигать нескольких миллионов долларов, отмечает Довгаль.

По оценке Довгаля из CreditPlus, услугами микрокредитных компаний в онлайне постоянно пользуются 300 000-350 000 человек, сопоставимые цифры и в офлайн-сегменте.

СЕО Moneveo Алена Андроникова говорит, что среди 967 000 клиентов компании, кто хотя бы раз воспользовался сервисом, доля “активных” заемщиков, которые повторно брали кредиты, – порядка 50%.
Действующие лица. Прибалты, грузины, Тигипко, менеджеры Ахметова и соратники Тимошенко
2020 год принес на рынок МФО большие перемены, и дело не только в коронакризисе и карантине. У финкомпаний изменился регулятор: с лета этого года они перешли под надзор НБУ вместо ликвидированной Нацкомфинуслуг.

По данным Нацбанка, право кредитовать население в Украине есть у 773 из 2000 зарегистрированных финансовых компаний (данные на конец июня 2020 года), но более 60% рынка микрозаймов контролирует десятка крупнейших игроков, уточнил регулятор на запрос LIGA.net, и предоставил список топ-10 компаний по размеру кредитного портфеля. (Размер портфеля каждой компании регулятор не уточнил.)

Кому принадлежат ключевые игроки? Ответа до конца пока что не знают и в самом НБУ.

В начале 2021 года Нацбанк потребует у МФО полностью раскрыть структуру собственности, еще пять месяцев НБУ выделит на то, чтобы компании убрали замечания, которые, вероятно, возникнут у регулятора, рассказывала в интервью LIGA.net первая замглавы НБУ Катерина Рожкова.

LIGA.net разобралась, кто владеет крупнейшими компаниями (к десятке НБУ мы добавили еще две МФО, которые участники рынка часто называли в числе лидеров). Компании расположены по величине кредитного портфеля.
Moneyveo
Ключевые лица: Михаил Лизанец, Виктор Тополов, Алена Андроникова
“Микрофинансовый ПриватБанк” – так эту компанию назвали сразу несколько собеседников LIGA.net на рынке МФО.

Moneyveo – один из пионеров и лидер онлайн-кредитования: по данным самой компании, в конце 2019-го она занимала 36% онлайн-сегмента,сообщила LIGA.net CEO Алена Андроникова. В компании любят подчеркивать, что их особенность – сложные скоринговые системы, оценивающие платежеспособность заемщика, с применением искусственного интеллекта.

Компания работает в Украине с 2013 года. В интервью LIGA.Tech Андроникова рассказывала, что все началось с того, что создатель Михаил Лизанец во время обучения в Лондоне пользовался аналогичным сервисом Wonga.com. Вернувшись в Украину, он решил создать нечто похожее здесь.

Сейчас Moneyveo обслуживает около миллиона клиентов. Кроме Украины она присутствует на рынке Вьетнама, раньше работала еще и в Мексике.

Лизанец по-прежнему основной владелец Moneyveo. Другой акционер – Александр Унинец, топ-менеджер компаний, связанных с Виктором Тополовым (министр угольной промышленности середины нулевых, экс-собственник Индекс-Банка, который он продал французской Credit Agricole за $260 млн в 2006 году и бывший совладелец девелоперской компании KDD Group). В частности, Унинец входил в набсовет одного из поручителей компании Тополова Коронагро по кредиту в Укрэксимбанке на 3 млрд грн.

Фамилию Тополова как партнера по Moneyveo в одном из интервью озвучивал и Лизанец. В пресс-службе Moneyveo рассказали LIGA.net, что Тополов был “ментором Михаила Лизанца, но прекратил участие в компании”.

Третий бенефициар – Артем Горкун, экс-СЕО финкомпании Компаньон Финанс.
Швидко Гроші, Кредит Касса, Твоя позика
Ключевые лица: Александр Холод, Амир Айсаутов
Группа во главе со Швидко Гроші(ШГ) – ближайшие конкуренты Moneyveo, которые сохраняют серьезное присутствие в офлайне. ШГ – один из старейших участников украинского PDL-рынка, в ее распоряжении – 280 отделений в 80 городах Украины. Кредит Касса также входит в пятерку крупнейших по объемам кредитного портфеля, по данным НБУ.

Как и Moneyveo, компания утверждает, что за время работы успела прокредитовать миллион клиентов. Ближайшие планы Швидко Гроші – работать с более длинными кредитами и, сооветственно, более крупными суммами, рассказывал LIGA.net директор компании Александр Холод.

Другие участники холдинга: Твоя Позика и Бизнес Позика. Первая работает с физлицами, вторая – ориентируется на кредитование предприятий.
Группой владеют партнеры Амир Айсаутов и Руслан Павлов, которые совместно контролируют ряд финансовых компаний. Кто такой Айсаутов? В начале 2010-х годов человек с таким же именем занимал топ-менеджерские позиции в СКМ Рината Ахметова.

В СКМ сообщили LIGA.net, что Айсаутов не работает в компании с июня 2015 года и сейчас никак не связан с ее бизнесом. В Швидко Гроші на запрос LIGA.net о бекграунде Айсаутова ответили, что не комментируют такую информацию.
Кредит Маркет и MyCredit
Ключевые лица: Сергей Тигипко, Наталья Гордиенко и Елена Катеринчик
Кредит Маркет – еще одна известная оффлайновая микрофинансовая компания, которая входит в финансовую группу ТАС Сергея Тигипко.

В сети Кредит Маркет – 500 отделений и точек продаж. Компания ориентируется на более крупные кредиты (до 500 000 грн при среднем чеке в PDL около 4000 грн), сотрудничает с бизнесом.

MyCredit – одна из первых онлайн-МФО на украинском рынке (группа ТАС владеет компанией частично, остальные бенефициары – Наталья Гордиенко и Елена Катеринчик, о которых практически нет никакой публичной информации). Ею руководит Дмитрий Стензя, Кредит Маркет – Владимир Сидоренко. Обе компании – в топ-5 крупнейших на рынке, по данным НБУ.
Dinero и Укрпозика
Ключевые лица: Айгарс Кесенфелдс
Прибалтийская компания Dinero вышла на украинский рынок в 2017 году. Компания бизнесмена Айгарса Кенефелдса (сын одного из крупнейших рантье Латвии Ивара Кенефелдса, в 2012-м вместе с партнерами продал известный в Европе холдинг компаний “быстрых кредитов” 4Finance российскому миллиардеру Игорю Бойко) быстро нарастила позиции, одной из первых использовав для продвижения агрессивный маркетинг.

Рост оказался непродолжительным: в течение последнего года Dinero испытывает финансовые трудности, из-за чего ей пришлось существенно свернуть масштабы деятельности в Украине, рассказали три собеседника LIGA.net на рынке МФО.

Компания действительно практически остановила выдачу новых кредитов в марте этого года из-за проблем с фондированием со стороны акционеров и одновременного риска коронакризиса, подтвердил LIGA.net директор Dinero Илья Веселый.

“Речь не идет об уходе из Украины. Мы провели реструктуризацию бизнеса и уже с августа начали наращивать кредитование”, – сказал он.
CreditPlus (Авентус Украина)
Ключевые лица: Андреюс Трофимовас
Компания входит в литовскую Aventus Group, которая развивает платформы онлайн-кредитования (в том числе peer-to-peer и лизинг, совокупный кредитный портфель – €74 млн) в Восточной Европе и Азии.

На украинском рынке Авентус присутствует с 2017 года. По данным НБУ, сейчас она занимает седьмое место по объемам кредитного портфеля физлиц.

Кроме PDL-кредитов Авентус в Украине занимается лизингом. Директор CreditPlus – Владимир Довгаль, владелец – СЕО и бенефициар Aventus Group Андреюс Трофимовас.
Miloan, Cashpoint, FinX
Ключевые лица: Родион Бутко, Олег Радковский
Miloan – часть многопрофильного холдинга Берег Групп, который принадлежит бизнесмену Родиону Бутко и Олегу Радковскому – многолетнему представителю политсилы Юлии Тимошенко Батькивщина в Одессе.

Компания специализируется на онлайн-кредитах, в Украине Miloan замыкает десятку PDL-кредиторов, по данным Нацбанка. Под аналогичным брендом сервис работает в Польше, где также входит в число топ-10 игроков.

Кроме Miloan в Украине у Берег Групп есть МФО Cashpoint и FinX. Также в группу входит сеть ломбардов Благо.
AlexCredit и CCLoan
Ключевые лица: Мени Бениш, Рати Челидзе
Эти компании не вошли в топ-10 лидеров PDL-рынка (по оценке НБУ), но их работа в Украине имела важное значение для индустрии.

AlexCredit и CCLoan имеют грузинское происхождение. Первая входит в грузино-израильскую Emma’s Credit (базируется в Тбилиси, но принадлежит группе израильтян, самый известный из них – бизнесмен Мени Бениш).

Вторая – часть холдинга Continental City Credit, которой владеет гражданин Грузии Рати Челидзе, который владеет грузинской компанией EQFin (онлайн-кредитование, кроме Украины И Грузии представлены в Испании и на Кипре). Вместе с CCLoan в Украине ему принадлежит бренд Mister Cash.
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“Да, для многих людей мы – кредитор последней инстанции, и после карантина спрос на кредиты действительно вырос, – говорит LIGA.net СЕО компании Dinero Илья Веселый. – Но это – некачественный спрос. Если у человека нет стабильного дохода – это не наш клиент”.

После введения карантина активность МФО сократилась почти в два раза: в апреле-июне они выдали около 2 млн кредитов, по сравнению с 3,5 млн договоров в I квартале. По данным НБУ, средний размер одного займа в МФО в первом полугодии 2020-го составлял 4800 грн. Участники рынка называют меньшие цифры: 3500-3800 грн.

Ключевая аудитория PDL-рынка – люди, которым сложно рассчитывать на кредит в банке. Среди них – как люди без кредитной истории (по данным НБУ, 37% взрослого населения Украины не имеет банковского счета), так и клиенты с проблемами в обслуживании долгов в прошлом.

По данным директора Кредит Касса Евгения Резуева, из общего объема кредитов в категорию полных невозвратов у МФО уходит порядка 20-30%. Собеседник в одной из топ-5 компаний отметил, что из всех выданных ею кредитов за всю историю невозвраты были в 40% случаев.

Рост неплатежей – одна из причин обвала рынка в начале года, из-за чего МФО сами снизили объемы выдач, рассказывает Андроникова из Moneyveo. Связанная проблема – введенный на время карантина запрет на штрафы и пеню, что ударило по доходности бизнеса, добавляет Веселый из Dinero.

По состоянию на сентябрь рынок все еще не восстановился от карантина: количество запросов от небанков в Бюро кредитных историй (просело более чем на 40%) и остается ниже докризисного уровня, говорит Резуев из Кредит Касса.

Значит ли это, что бум микрокредитования в Украине позади? В следующем году рынку, действительно, стоит приготовиться к тому, что PDL-бизнес станет менее выгодным, говорит Довгаль из CreditPlus. Среди причин – коронакризис, из-за которого количество платежеспособных заемщиков МФО снизилось, и более жесткое регулирование НБУ по сравнению с Нацкомфинуслуг.

“Я не ожидаю особого роста рынка. Во-первых, есть определенное насыщение, во-вторых, потребительские настроения в стране ухудшились, – говорит Довгаль. – К тому же есть понимание, что НБУ теперь будет жестко следить за соблюдением прав потребителей, например, регулировать рекламу. Я думаю, что компании будут снижать рентабельность и становиться все более похожими на банки”.

Однако запас прочности у этого бизнеса есть. По словам, собеседника LIGA.net в одной из финкомпаний с иностранным капиталом, в Европе доходность PDL в 100% годовых до кризиса считалась нормальным уровнем рентабельности. Показатель релевантен и для украинского рынка, добавляет он.

Согласно договору, который заключил с одной из МФО корреспондент LIGA.net, обычная кредитная ставка составила бы – 1,7% в день или 620% в пересчете на год, но фактически за пользование кредитом в 1000 грн в течение недели придется заплатить всего 70 копеек (за счет льготного периода на первые кредиты МФО привлекают новых клиентов).

Корректно ли оценивать стоимость микрокредита в процентах годовых? Участники рынка твердят, что это неправильно, так как кредит дается на короткий срок и фактическая стоимость важнее. В случае кредита LIGA.net – это 11,9%: через неделю надо было бы вернуть 1190 грн. “Большие риски невозвратов вряд ли позволят финкомпаниям в ближайшее время существенно снизить стоимость своих кредитов”, – полагает Резуев из Кредит Касса.

“Если вы считаете, что МФО “жируют” – это заблуждение. Нам точно так же, как и другим бизнесам пришлось сокращать людей, снижать зарплаты из-за кризиса, – рассказывает Веселый из Dinero. – Наш рынок очень зависит от макроэкономики. Учитывая украинские риски, в том числе политические, я не ожидаю, что индустрия восстановится раньше 2022 года”.
Дата: 19.11.2020
Верстка: Анна Андреева
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