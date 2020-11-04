30 лет нищеты и популизма. Четыре провала пенсионной (недо)реформы в Украине

Позже от имени Кабмина Валерия Пустовойтенко в Раду были поданы два закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и "Негосударственных пенсионных фондах". Несмотря на то, что пенсионная реформа была одним из условий Меморандума Украины с МВФ 1998 года, в парламенте третьего созыва, где с отрывом доминировали депутаты от Коммунистической партии Петра Симоненко, оба законопроекта не прошли даже первое чтение.



Первый серьезный шаг на пути пенсионной реформы делали уже другие люди.