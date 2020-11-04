30 лет нищеты и популизма. Четыре провала пенсионной (недо)реформы в Украине

"Популизм – большая проблема для публичных финансов. Политики повышают пенсии, несмотря на огромный дефицит Пенсионного фонда, – говорит заместительница исполнительного директора Центра экономической стратегии (ЦЭС) Мария Репко. – Деполитизировать пенсии важно: это попытались сделать, введя правила индексации, но чтобы это сработало – им нужно следовать. К сожалению, сейчас управление госфинансами не ориентируется даже на Бюджетный кодекс".
В 2024-м Украину ждет год очередных выборов – и президента, и парламента. Не исключено, что к тому времени власти успеют провести еще одну параметрическую реформу, включая очередное "осовременивание" пенсий.
В Раде уже обсуждалась и тема повышения пенсионного возраста. По словам главы соцкомитета Третьяковой, учитывая правило минимального трудового стажа, в 2030-х годах 60% пенсионеров будут получать минимальную пенсию
(сейчас для того, чтобы выйти на пенсию в 63 года, требуется от 17 до 27 лет трудового стажа. К 2028 году эти пределы составят от 25 до 35 лет).
Есть ли шанс провести реальную пенсионную реформу несмотря на приближение нового предвыборного цикла и коронакризис? Управляющий локальными активами группы ICU Григорий Овчаренко считает это непростой задачей: с одной стороны – из-за кризиса, с другой – из-за того, что часть политиков выступает против реформы.
Овчаренко не видит альтернатив, кроме обязательных накопительных программ и развития добровольного пенсобеспечения (третий уровень системы). Однако насильственное массовое обращение граждан во второй уровень пенсионной системы не решит проблемы, поскольку пока в Украине никто не может гарантировать, что деньги будут защищены от инфляции, мошенничества, риска банкротства или национализации (как не так давно произошло в России и Казахстане), отмечает Репко из ЦЭС.
"Если начинания окажутся на данном этапе нежизнеспособны – мы не слишком огорчимся, – говорит она. – Мы огорчимся, если не будет начинаний, ориентированных на создание условий для появления нормального финансового рынка и возможности безопасных сбережений украинцев".