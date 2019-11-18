"Мы проводили опрос. Посадим Порошенко - сразу плюс 30% к рейтингу. Он, конечно, сбежит в Лондон. Но будем догонять", - делится с редактором LIGA.net один из ключевых членов команды Владимира Зеленского.



ГБР, ГПУ и НАБУ ведут десятки дел, в которых замешены люди из окружения Петра Порошенко. Эта паутина дел обрастает обвинениями, увеличивается круг подозреваемых. Нить за нитью силовики, на которых может влиять Владимир Зеленский или члены его команды, приближаются к пятому президенту.



Часто обвинения выглядят как мыльный пузырь. Часто - подкреплены расследованиями журналистов. Иногда - документами, подтверджающими возможное нарушение закона. Единственное, что их объединяет - политическая целесообразность: новая власть стремится наказать предшественников и цель N1 - Петр Порошенко.



В этой статье редакция LIGA.net разбиралась в потенциальных делах против Порошенко и попыталась ответить на вопрос, есть ли перспектива у этих преследований. Проще говоря, ждет ли пятого президента Украины Петра Порошенко тюрьма?

