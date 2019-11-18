Дела против партнеров и друзей Порошенко
Паутина дел против представителей бывшей власти разростается с каждым днем.
Недавно НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому
. Подозрение ему вручили не по скандальному расследованию журналистов
, которое также расследуют детективы. По данным следствия, Гладковский якобы незаконно повлиял на включение в государтсвенный оборонзаказ грузовых автомобилей Богдан, которые на нужды армии закупили по завышенным ценам. Убытки якобы составляют более 10 млн грн. Суд арестовал Гладковского с залогом в 10 млн грн, которые позже за него внесли.
Проблемы возникли у бывшего советника пятого президента Юрия Бирюкова
. Летом у него проводили обыск
по делу о возможных злоупотреблениях во время закупки бронежилетов, комплектов обмундирования и палаток.
По данным ГБР, бронежилеты простреливаются, а палатки и одежда - якобы некачественные. Эти действия, считает следствие, могли нанести государству около 100 млн грн убытков
. Бирюков считает, что за делом стоит Портнов, а ГБР незаконно проводило обыск. "Я не могу быть в подследственности ГБР в принципе - я никогда не был на госслужбе, как и на службе вообще", – сказал он LIGA.net
. По его словам, следователи ГБР изъяли у него "флешку 10-летней давности". На допрос его не вызывали.
Недавно в этом деле ГБР сообщило о подозрении другу Бирюкова генералу Дмитрию Марченко
. Его подозревают в бездействии военной власти в период мобилизации. Он занимает должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. По версии следствия, Марченко, занимая эту должность, знал, что качество бронежилетов было плохим - и все равно разрешил их закупку.
Бирюков заявляет, что управление Марченко не занимается непосредственно закупками - за это направление отвечает департамент госзакупок Минобороны. Он считает, что это дело носит политический характер. Сам Марченко в комментарии LIGA.net
в день суда предположил: "Возможно, это производители инициировали дело".
Адвокат Владимир Кореняк на суде сказал, что его клиент в период якобы совершения правонарушения был на больничном и потому не может быть причастен к делу.
Еще одно дело расследуют НАБУ и САП. Недавно там сообщили о подозрении Михаилу Бейлину
- бывшему внештатному советнику главы Администрации президента Бориса Ложкина при Петре Порошенко. Также в этом деле подозреваемым оказался экс-нардеп от БПП Валерий Ищенко и его помощник. Всех их подозревают в причастности к завладению деньгами Укрзалізниці. Сам Ложкин
, возглавлявший АП в 2014-2016 годах, уже несколько месяцев не появлялся в Украине. В апреле этого года прокурор ГПУ Константин Кулик объявил ему о подозрении в рамках дела Сергея Курченко. (Позже тогдашний генпрокурор Юрий Луценко назвал это подозрение незаконным)
Назначенный Порошенко экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк
, который был менеджером компании Рошен, скрывается от НАБУ за границей. Его подозревают в причастности к нанесению 18,8 млрд грн убытков от введения в действие так называемой формулы Роттердам+. Прибыль от этой формулы получила группа компаний ДТЭК Рината Ахметова.
Фигурирует в делах НАБУ и член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий
, который в 2014 году шел в Раду по спискам партии Порошенко
, но так и не стал депутатом. Журналисты программы Схемы считают, что Маловацкий стоит за компанией Аркона Газ-энергия
. Эта фирма якобы по заниженной стоимости получила специальное разрешение на добычу газа в Полтавской области.
Как рассказал LIGA.net
один собеседник в ГПУ, в этом деле государственные учреждения якобы отказывались проводить экспертизу - пока не сменилась власть.
Еще одно дело расследует НАБУ против армейского друга Порошенко, бывшего нардепа Игоря Кононенко
. Основанием стало журналистское расследование программы Схемы
о сомнительных сделках в государственных облэнерго. В этом расследовании опубликовали аудиозапись разговоров бывшего главы правления холдинговой компании Энергосеть Дмитрия Крючкова и Кононенко. Сам Кононенко в комментарии LIGA.net
подтвердил, что его допрашивали по этому делу. "Допрашивали в качестве свидетеля еще несколько месяцев назад", – отметил он. Крючков подозревается НАБУ и САП в хищении средств Запорожьеоблэнерго.
Собеседник в НАБУ подтвердил LIGA.net
допрос армейского друга Порошенко. По его словам, экспертиза подтвердила, что на аудиозаписи голос Кононенко, но они не имеют оригинального носителя, на который был записан этот разговор. К тому же, нет других доказательств причастности экс-нардепа к правонарушению.
НАБУ, как и ГБР, расследуют факт вывоза судьи Чауса из Украины. По словам собеседника в НАБУ, в этом деле упоминается бывший нардеп Александр Грановский
. Его в СМИ называли куратором прошлой власти в правоохранительной и судебной
системах. На вопросы LIGA.net
Грановский не ответил. На днях, по информации KyivPost, Грановский получил иммиграционную визу в Израиль
. Однако, как отмечают собеседники в ГПУ, дела не находится на финишной стадии и прямых доказательств причастности Грановского нет.