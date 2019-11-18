Между свободой и тюрьмой
Что ждет Петра Порошенко
СПЕЦПРОЕКТ
"Мы проводили опрос. Посадим Порошенко - сразу плюс 30% к рейтингу. Он, конечно, сбежит в Лондон. Но будем догонять", - делится с редактором LIGA.net один из ключевых членов команды Владимира Зеленского.

ГБР, ГПУ и НАБУ ведут десятки дел, в которых замешены люди из окружения Петра Порошенко. Эта паутина дел обрастает обвинениями, увеличивается круг подозреваемых. Нить за нитью силовики, на которых может влиять Владимир Зеленский или члены его команды, приближаются к пятому президенту.

Часто обвинения выглядят как мыльный пузырь. Часто - подкреплены расследованиями журналистов. Иногда - документами, подтверджающими возможное нарушение закона. Единственное, что их объединяет - политическая целесообразность: новая власть стремится наказать предшественников и цель N1 - Петр Порошенко.

В этой статье редакция LIGA.net разбиралась в потенциальных делах против Порошенко и попыталась ответить на вопрос, есть ли перспектива у этих преследований. Проще говоря, ждет ли пятого президента Украины Петра Порошенко тюрьма?
В Украине есть плохая традиция - смена власти разительно сказывается на бизнес-успехах украинских олигархов: если одному везет, его конкурентам – наоборот. Так случилось и в этому году. После победы Владимира Зеленского удача улыбнулась Игорю Коломойскому.

В то же время Петр Порошенко, а также его бизнес-партнеры и политические соратники ходят на допросы - к ним возникло много вопросов у силовиков. И больше всего - у Государственного бюро расследований (ГБР).

Пресс-служба ГБР проигнорировала журналистский запрос LIGA.net о делах Порошенко, нарушив закон о доступе к публичной информации (согласились лишь дать комментарий по телефону, не предоставив запрашиваемых в запросе данных). Адвокаты Порошенко, с которыми общался журналист LIGA.net, уверены, что ведомство Романа Трубы ведет политическую игры.

Журналист LIGA.net две недели разбирался с делами Петра Порошенко: ходил на суды по соратникам пятого президента, говорил с фигурантами, следствием и оппонентами. Какие претензии у ГБР к Порошенко и его окружению?
Организаторы преследования Порошенко

Медиа-поддержку процессу вокруг Порошенко обеспечивает пул каналов Виктора Медведчука, кума Владимира Путина. Непосредственно за юридическое обоснование преследования отвечает бывший замглавы АП времен Януковича Андрей Портнов. Он готовит и подает заявления. Роман Труба во главе ГБР - дает ход расследованиям.

Игорь Головань, адвокат Порошенко, считает, что Портнов напрямую связан с Трубой. Он напоминает LIGA.net, что в 2014 году Труба расследовал дела, связанные с Портновым, однако о подозрении ему так и не сообщил. "Сейчас Труба заявляет, что он Портнова не знает, хотя в 2014 году занимался расследованием дел, где он фигурировал", – отметил Головань.

Второй адвокат пятого президента Илья Новиков утверждает, что именно Портнов является заявителем дел против Порошенко. Кроме того, как рассказали LIGA.net в пресс-службе Европейской солидарности, среди инициаторов производств есть также Добкин и Шуфрич.

Публичная линия защиты Порошенко - отрицание. Мол, инициатива идет из Москвы, так как Порошенко - враг российской власти. Но уголовных дел - нет, все это выдумки, пятому президенту ничего не грозит и так далее. Головань, например, считает, что у ГБР "вообще нет материалов" на Порошенко. При этом сетует, что о допросах в ГБР они узнают из соцсетей Портнова.

Труба предсказуемо утверждает, что он независим. Недавно анонсировал "новый этап" в делах против Порошенко. Пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова объяснила, что имел в виду Труба: "Речь идет о том, что досудебное расследование в этих делах приближается к завершению".

Головань в это не верит. "Никаких материалов у них на Порошенко нет, - говорит адвокат.- ...если бы у них уже что-то было против Порошенко, то они могли бы вызвать его на допрос в качестве свидетеля". Он допускает, что может дойти и до подозрения, если это будет политически выгодно Кремлю. Головань уверяет, что именно в Москве главные заказчики.

Часть дел, где фигурирует Порошенко, есть в ГПУ. По словам генпрокурора Руслана Рябошапки, заявитель в них не Портнов, это якобы "собственные наработки" прокуратуры. "Они связаны со злоупотреблениями властью и служебным положением бывшим президентом", - уточнил генпрокурор.
В чем хотят обвинить Порошенко
Что пытаются повесить на Порошенко

Госбюро расследований проигнорировало информационный запрос LIGA.net о делах против Петра Порошенко. Информагентству Украинские новости (входит в холдинг Inter Media Group Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина) повезло больше - им в ГБР в сентябре рассказали, что есть 12 дел:

ДЕЛО О КОРАБЛЯХ. Организация прохода кораблей ВМС через Керченский пролив 25 ноября 2018 года;

ДЕЛО О "ПРЯМОМ". Возможное уклонение от уплаты налогов и последующей легализации средств при покупке телеканала Прямой;

ДЕЛО О ВСП. Возможное влияние при проведении конкурсного отбора кандидатов при назначении членов Высшего совета правосудия;

ДЕЛО О СУДЕ. Возможное вмешательство в работу судей Апелляционного суда Киева;

ДЕЛО О ПРИВАТБАНКЕ. Возможное вмешательство в работу судей Окружного административного суда Киева по делу о национализации ПриватБанка;

ДЕЛО О КАДРАХ. Возможное вмешательство в работу судей путем несвоевременного назначения на должности;

ДЕЛО О КОАЛИЦИИ. Возможное нарушение при направлении представления на назначение премьер-министром Владимира Гройсмана из-за отсутствия коалиции в парламенте;

ДЕЛО О ЗЕМЛЕ. Возможное нарушение при отмене распоряжений одной и РГА при зачислении земельного участка общей площадью 1500 га к землям запаса государственной собственности;

ДЕЛО О ТАЙНАХ. Возможная утраты материальных носителей секретной информации;

ДЕЛО СЛЕПЫХ. Завладение имуществом базы Ивушка украинского общества слепых;

ДЕЛО О КУЗНЕ. Возможное уклонение от уплаты налогов и последующая легализация средств при продаже завода Кузня на Рыбальском Сергею Тигипко;

ДЕЛО О МАЛЬДИВАХ. Возможное пересечение границы с использованием поддельных документов для отдыха на Мальдивах. Об этом деле выходило резонансное журналистское расследование в программе "Схемы: коррупция в деталях". По их данным, Порошенко отдыхал на островах под вымышленным ФИО.

Известно также об обращениях депутатов ОПЗЖ Нестора Шуфрича и Василия Нимченко. Они жаловались ГБР, что Порошенко, Парубий и Гройсман в своей время якобы "захватили власть". Экс-регионал Михаил Добкин также писал заявление в ГБР на Порошенко - якобы пятый президент незаконно отменил земельное решение главы РГА. Возможно, именно эти заявители были инициаторами как минимум двух дел, указанных в списке выше.

В пресс-службе ГБР согласились лишь на комментарий по телефону. Там подтвердили, что Порошенко был у них на трех допросах, а на 15 - не явился. И добавили, что есть еще одно дело - незаконный вывоз из Украины в Молдову бывшего судьи Николая Чауса. То есть - дел в ГБР уже минимум 13.

В САП и НАБУ официально расследуют одно дело, где якобы фигурирует Порошенко. Оно было возбуждено после слов бывшего главы правления холдинговой компании Энергосеть Дмитрия Крючкова, что захват Центрэнерго якобы координировал пятый президент. Впрочем, собеседники LIGA.net в НАБУ и САП, уверяеют, что Крючков отказывается давать подобные свидетельские показания.

В этом деле Порошенко не вызывали на допрос, но допрашивали в деле, где является подозреваемым сам Крючков - по Запорожьеоблэнерго. Этот факт LIGA.net подтвердили в пресс-службе Петра Порошенко. Там сообщили, что он был допрошен в качестве свидетеля. Ни в каких других делах НАБУ его не допрашивали.

Летом НАБУ обыскивало клуб 5 элемент, одним из собственников которого является Порошенко. По данным детективов, дело расследуется по факту возможных злоупотреблений должностными лицами Минобороны и Генштаба ВСУ при включении в гособоронзаказ (ГОЗ) санитарных автомобилей Богдан.

В деле телеканала Прямой следователи ГБР недавно приходили с обысками к собственнику канала Владимиру Макеенко. На самом канале считают, что эти обыски являются "атакой на свободу слова". Порошенко тоже назвал действия ГБР попыткой "рейдерского захвата телеканала, который инициировал Портнов". Летом обыск проходил и на самом телеканале.

Ранее Порошенко заявил, что не имеет никакого отношения к собственности или управления Прямым каналом (За месяц до этого заявления Порошенко пришел на встречу с коллективом канала, на которой представляли нового руководителя) .

Официально в ГПУ отказались LIGA.net предоставлять информацию о делах, в которых фигурирует Порошенко. По их словам, эта информация является тайной следствия.

Собеседники LIGA.net в прокуратуре видят судебную перспективу лишь в одном деле – по поводу назначения пятым президентом двух членов ВСП Михаила Исакова и Андрея Василенко.

По закону, Порошенко может назначить двух членов ВСП по своей квоте. Он должен назначить их по рекомендации комиссии по отбору, которая проводит для этого открытый конкурс. Однако Порошенко после объявления конкурса и его приостановке Окружным админсудом Киева изменил условия конкурса – если комиссия не определяется, то президент сам может их назначить. Что он и сделал.

В прокуратуре никаких прогнозов по поводу привлечения к ответственности Порошенко не сделали. В то же время генпрокурор Рябошапка заявил, что они расследуют дела, где у Порошенко может измениться статус.
Кому грозят дела
Дела против партнеров и друзей Порошенко

Паутина дел против представителей бывшей власти разростается с каждым днем.

Недавно НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому. Подозрение ему вручили не по скандальному расследованию журналистов, которое также расследуют детективы. По данным следствия, Гладковский якобы незаконно повлиял на включение в государтсвенный оборонзаказ грузовых автомобилей Богдан, которые на нужды армии закупили по завышенным ценам. Убытки якобы составляют более 10 млн грн. Суд арестовал Гладковского с залогом в 10 млн грн, которые позже за него внесли.

Проблемы возникли у бывшего советника пятого президента Юрия Бирюкова. Летом у него проводили обыск по делу о возможных злоупотреблениях во время закупки бронежилетов, комплектов обмундирования и палаток.

По данным ГБР, бронежилеты простреливаются, а палатки и одежда - якобы некачественные. Эти действия, считает следствие, могли нанести государству около 100 млн грн убытков. Бирюков считает, что за делом стоит Портнов, а ГБР незаконно проводило обыск. "Я не могу быть в подследственности ГБР в принципе - я никогда не был на госслужбе, как и на службе вообще", – сказал он LIGA.net. По его словам, следователи ГБР изъяли у него "флешку 10-летней давности". На допрос его не вызывали.

Недавно в этом деле ГБР сообщило о подозрении другу Бирюкова генералу Дмитрию Марченко. Его подозревают в бездействии военной власти в период мобилизации. Он занимает должность начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ. По версии следствия, Марченко, занимая эту должность, знал, что качество бронежилетов было плохим - и все равно разрешил их закупку.

Бирюков заявляет, что управление Марченко не занимается непосредственно закупками - за это направление отвечает департамент госзакупок Минобороны. Он считает, что это дело носит политический характер. Сам Марченко в комментарии LIGA.net в день суда предположил: "Возможно, это производители инициировали дело".

Адвокат Владимир Кореняк на суде сказал, что его клиент в период якобы совершения правонарушения был на больничном и потому не может быть причастен к делу.

Еще одно дело расследуют НАБУ и САП. Недавно там сообщили о подозрении Михаилу Бейлину - бывшему внештатному советнику главы Администрации президента Бориса Ложкина при Петре Порошенко. Также в этом деле подозреваемым оказался экс-нардеп от БПП Валерий Ищенко и его помощник. Всех их подозревают в причастности к завладению деньгами Укрзалізниці. Сам Ложкин, возглавлявший АП в 2014-2016 годах, уже несколько месяцев не появлялся в Украине. В апреле этого года прокурор ГПУ Константин Кулик объявил ему о подозрении в рамках дела Сергея Курченко. (Позже тогдашний генпрокурор Юрий Луценко назвал это подозрение незаконным)

Назначенный Порошенко экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк, который был менеджером компании Рошен, скрывается от НАБУ за границей. Его подозревают в причастности к нанесению 18,8 млрд грн убытков от введения в действие так называемой формулы Роттердам+. Прибыль от этой формулы получила группа компаний ДТЭК Рината Ахметова.

Фигурирует в делах НАБУ и член Высшего совета правосудия Алексей Маловацкий, который в 2014 году шел в Раду по спискам партии Порошенко, но так и не стал депутатом. Журналисты программы Схемы считают, что Маловацкий стоит за компанией Аркона Газ-энергия. Эта фирма якобы по заниженной стоимости получила специальное разрешение на добычу газа в Полтавской области.

Как рассказал LIGA.net один собеседник в ГПУ, в этом деле государственные учреждения якобы отказывались проводить экспертизу - пока не сменилась власть.

Еще одно дело расследует НАБУ против армейского друга Порошенко, бывшего нардепа Игоря Кононенко. Основанием стало журналистское расследование программы Схемы о сомнительных сделках в государственных облэнерго. В этом расследовании опубликовали аудиозапись разговоров бывшего главы правления холдинговой компании Энергосеть Дмитрия Крючкова и Кононенко. Сам Кононенко в комментарии LIGA.net подтвердил, что его допрашивали по этому делу. "Допрашивали в качестве свидетеля еще несколько месяцев назад", – отметил он. Крючков подозревается НАБУ и САП в хищении средств Запорожьеоблэнерго.

Собеседник в НАБУ подтвердил LIGA.net допрос армейского друга Порошенко. По его словам, экспертиза подтвердила, что на аудиозаписи голос Кононенко, но они не имеют оригинального носителя, на который был записан этот разговор. К тому же, нет других доказательств причастности экс-нардепа к правонарушению.

НАБУ, как и ГБР, расследуют факт вывоза судьи Чауса из Украины. По словам собеседника в НАБУ, в этом деле упоминается бывший нардеп Александр Грановский. Его в СМИ называли куратором прошлой власти в правоохранительной и судебной системах. На вопросы LIGA.net Грановский не ответил. На днях, по информации KyivPost, Грановский получил иммиграционную визу в Израиль. Однако, как отмечают собеседники в ГПУ, дела не находится на финишной стадии и прямых доказательств причастности Грановского нет.
Будущее дел против Порошенко

Порошенко считает, что действия ГБР против него и партнеров координируются российскими организаторами его преследования, передала LIGA.net позицию патрона пресс-служба Европейской солидарности.

Пятый президент считает, что Портнов связан с директором ГБР Трубой, поскольку "изъятые в делах документы следователи передают Портнову". А сам Портнов и вовсе работает не в интересах Украины, говорят в партии Порошенко. В качестве косвенного доказательства кивают на количество эфирного времени, которое Портнов проводит на телеканалах 112 и NewsOne, подконтрольных Виктору Медведчуку.

В партии Зеленского яркие комментарии раздают менее охотно. Большинство опрошенных LIGA.net депутатов Слуги народа в Раде не захотели говорить на тему Порошенко.

Депутат СН Андрей Герус единственный, кто прямо заявил, что если в парламент поступит представление на Порошенко - он его поддержит. "Я буду поддерживать все представления, которые поступят. Потому что мы обещали отмену депутатской неприкосновенности для депутатов", – объясняет политик.

Коллега Геруса по фракции Анастасия Красносильская сказала, что "как будет представление на Порошенко - тогда и посмотрим".

Еще один депутат СН согласился говорить анонимно. Он рассказал, что представление на Порошенко может попасть в Раду до Нового года: "Что-то точно будет".

Политические соратники Порошенко ожидаемо защищают экс-президента. Говорят - нет у власти фактов. Депутат Владимир Арьев сказал LIGA.net, что "люди Януковича" еще "будут отвечать за политическое шатание", а Николай Княжицкий заявил, что ГБР и Труба "пляшут под дудку России".

LIGA.net попросила независимого адвоката Романа Васильняка (ранее он был помошником депутата Сергея Лещенко) оценить перспективу дел против Порошенко. Он считает, что дела ГБР вряд ли имеют судебную перспективу, хотя и могут дойти до подозрений. "Приговор не факт что хоть один будет. Я не верю ни в один приговор против Порошенко", – отметил адвокат.

Но украинская история знает много примеров, когда политическая целесообразность оказывалась выше юридических аргументов. С другой стороны, Петру Порошенко в этом некого винить, кроме себя. У пятого президента было пять лет на проведение судебной реформы. В последний год каденции Порошенко часто хвалил реформу, приводя как достижение своей работы.

Осталось увидеть, как Петр Порошенко будет добиваться справедливости в реформированной им же судебной системе.
Борис Ложкин
Экс-глава АП
Олег Гладковский
Экс-замсекретаря СНБО, подозреваемый в злоупотреблении властью
Владимир Макеенко
Собственник телеканала Прямой, свидетель
Юрий Бирюков
Экс-советник Петра Порошенко
Игорь Кононенко
Экс-нардеп, свидетель
Александр Грановский
Экс-нардеп
Дмитрий Вовк
Экс-глава НКРЭКУ, подозреваемый по делу "Роттердам+
Дмитрий Марченко
Начальник Главка развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, подозреваемый в бездействии военной власти
Михаил Бейлин
Экс-внештатный советник Ложкина, подозреваемый в завладении деньгами УЗ
Дата: 18.11.2019
Текст: Олег НОВИКОВ
Редактор: Петр ШУКЛИНОВ
Фото: LIGA.net / Андрей ГУДЗЕНКО, пресс-служба Евросолидарности
Графика: Евгений АДАМЕНКОВ
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