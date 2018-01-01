Археологи попали на эту территорию только в 2014 году, когда земляные работы были в разгаре. Профессиональное исследование Центр археологии Киева начал только через год.
Все слои раскрывались постепенно, начиная с XVIII столетия. За три года работы археологи дошли до XI-XII веков. Земляные пласты хорошо сохранили остатки срубов и заборов времен Киевской Руси.
Одна из находок – мастерская ремесленника, который в средневековый период занимался изготовлением браслетов из стекла. В XI столетии в этом квартале находилась таможня: среди остатков здания найдены печати для маркировки грузов и их оттиски, заклепки, которыми соединяли детали деревянных судов, большая коллекция монет, оружие.
В дальней части подземного пространства – присыпанные слоем песка фортификационные сооружения: деревянный каркас с глиняной «облицовкой».
Система водостока датируется XVII-XVIII столетиями: деревянные желоба, по которым собиралась вода с киевских холмов. Они сходились в одном месте, своеобразном бювете.
Подземный город натолкнул археологов на интересные выводы. Например, планировка квартала подобна объектам, которые были открыты в Британии и в Швеции. Археологи с осторожностью допускают влияние нормандских традиций на Киевскую Русь. Подтверждение этой теории можно найти в следующих пластах, на глубине четыре-пять метров.
Есть у находки и другое значение. Историки предполагают, что в районе Почтовой находилась затока реки Почайны – гавань, где останавливались корабли византийских и древлянских послов, которые приезжали к княгине Ольге. На месте нынешнего МИД находилось капище славянских богов, а по линии фуникулера шел древний Боричев спуск. Самое удобное место, чтобы войти в реку или сбросить в нее языческих идолов.