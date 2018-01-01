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Древний Киев под ногами
Что нашли под Почтовой площадью и почему это важно
«Мы с вами стоим на средневековой улице, которая соединяла центральную часть Подола с южной частью Киева. Это припортовый городской квартал, представленный остатками деревянных сооружений, хозяйственными застройками и таможенным пунктом XI-XII ст», – рассказывает искусствовед Ольга Рутковская. Уже 25 лет она занимается историческими находками и возглавляет институт Укрпроектреставрация.

Под ногами еще четыре-пять метров неисследованного слоя. Капли с потолка громко падают на полиэтилен, которым накрыто место раскопок. Звук разносится по всему подземелью, отражается от стен. В центре пространства капли собираются в огромную лужу. Над головой – Почтовая площадь, пятилетняя реконструкция которой завершилась в 2017 году.

В июне на Почтовой площади началась бессрочная акция. Ее участники требуют от городских властей создать на древней улице, которую обнаружили археологи, полноценный музей. Это стандартная практика во многих городах мира. В Украине она пока в новинку.

Но будущее музея на Почтовой вряд ли решится до осени. Раньше этого срока Киевский горсовет не сможет рассмотреть вопрос о расторжении с инвестором договора о строительстве ТЦ на месте найденных археологических артефактов.

Скандальный торговый центр
Договор о строительстве торгового центра и сквера на Почтовой площади был подписан в апреле 2013 года между департаментом экономики и инвестиций Киевской городской госадминистрации, коммунальным предприятием «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» и инвестором – компанией Хенсфорд-Украина.
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По данным Реестра юридических лиц Минюста, собственником компании Хенсфорд-Украина числится британская Хенсфорд Импекс ЛЛП. Она также владеет ООО «Виас Групп», которое зарегистрировано в Броварах, на ул. Ярослава Мудрого, 90, кв. 16, говорится в расследовании Наших грошей. По этому же адресу сейчас зарегистрирована компания «Дом Лесника», а ранее - сейчас приостановленные СПС-Групп и Энерго Семь. Деятельность всех трех фирм связана с семьей бывшего президента Виктора Януковича.
«В тексте договора есть пункт о неразглашении информации, поэтому сам текст не видели ни депутаты, ни представители общественности», – рассказал LIGA.net депутат Киевского горсовета от партии Самопомич Константин Богатов.

Известно только, что компания приступила к работам по строительству ТЦ и обнаружила там археологические находки: старинную улицу, печати князей и другие предметы. С тех пор и началось противостояние с местными активистами.

«Они физически не позволяли вести строительство», – рассказывает Богатов.

Акции протеста сделали свое дело и привлекли к раскопкам внимание общественности. Строительную площадку посетили депутаты Киевсовета, мэр Виталий Кличко и глава МИДа Павел Климкин.

В результате Киевсовет в конце июня решил создать на этой территории музей, но расторгнуть соглашение с инвестором отказался.

Проект решения о расторжении договора с Хенсфорд-Украина Киевсовет рассмотрит не ранее осени, прогнозирует Богатов. Сейчас проект проходит согласование в профильных комиссиях. Ранее представители компании заявляли, что уже вложили в реализацию проекта около 500 млн грн.

«Почтовая площадь расположена в центре города, поэтому интерес компании к этому участку понятен. На этой территории можно было бы открыть популярный объект с развлекательной зоной», – объясняет логику частника девелопер Сергей Овчинников.

Кто будет компенсировать компании затраты? Ответ на этот вопрос остается открытым.

Подземные находки
С 1979 года весь Подол, начиная с Ярославской и Щекавицкой улиц, – это территория археологически-культурного слоя глубиной 10-12 метров.

Инвестор должен был сделать оценку ситуации и рисков, уверены участники акции на Почтовой. «Изначально было понятно, что тут будет исторический объект», – утверждает Рутковская.

Находка расположена прямо под Почтовой площадью, под толстыми бетонными плитами, на глубине около пяти-шести метров.

Часть исторических объектов утеряна во время строительства транспортной развязки на Почтовой площади. В 2013 году, через год после начала стройки, под землей было вырыто поле из 150 буронабивных свай, каждая из которых имеет свою глубину – от 25 до 32 метров. Они и держат площадь.

Территория раскопок временно законсервирована. Но стоит приподнять стекловату и полиэтилен, как открывается картина: некоторые сваи строители варварски вбивали прямо в стены древних киевских домов.

«Ориентировочно мы потеряли около 3000 кубометров своей истории. Кое-где они просто врезали сваи в тело объектов, а это были очень интересные сооружения, узловые элементы», – отмечает Рутковская.
Археологи попали на эту территорию только в 2014 году, когда земляные работы были в разгаре. Профессиональное исследование Центр археологии Киева начал только через год.

Все слои раскрывались постепенно, начиная с XVIII столетия. За три года работы археологи дошли до XI-XII веков. Земляные пласты хорошо сохранили остатки срубов и заборов времен Киевской Руси.

Одна из находок – мастерская ремесленника, который в средневековый период занимался изготовлением браслетов из стекла. В XI столетии в этом квартале находилась таможня: среди остатков здания найдены печати для маркировки грузов и их оттиски, заклепки, которыми соединяли детали деревянных судов, большая коллекция монет, оружие.

В дальней части подземного пространства – присыпанные слоем песка фортификационные сооружения: деревянный каркас с глиняной «облицовкой».

Система водостока датируется XVII-XVIII столетиями: деревянные желоба, по которым собиралась вода с киевских холмов. Они сходились в одном месте, своеобразном бювете.

Подземный город натолкнул археологов на интересные выводы. Например, планировка квартала подобна объектам, которые были открыты в Британии и в Швеции. Археологи с осторожностью допускают влияние нормандских традиций на Киевскую Русь. Подтверждение этой теории можно найти в следующих пластах, на глубине четыре-пять метров.

Есть у находки и другое значение. Историки предполагают, что в районе Почтовой находилась затока реки Почайны – гавань, где останавливались корабли византийских и древлянских послов, которые приезжали к княгине Ольге. На месте нынешнего МИД находилось капище славянских богов, а по линии фуникулера шел древний Боричев спуск. Самое удобное место, чтобы войти в реку или сбросить в нее языческих идолов.
Это та улица, которая упоминается в летописях. По ней 12 мужей тянут Перуна и бьют палками, а затем сбрасывают в Почайну. Этот Боричев спуск тоже выходит на Почтовую площадь. Фактически эта подземная улица была свидетелем Крещения Руси. Для меня это важное сакральное место. Вне зависимости от того, кто ты язычник или христианин, это историческое место, где одна история уходила, а другая начиналась.
Анабелла Морина
участница акции протеста
Зимой археологические работы на объекте приостановили. Его накрыли материалами временной консервации, но этого недостаточно для сохранности исторического памятника.

«Раскопкам еще края не видно. Все это надо консервировать, чтобы больше ничего не уничтожили. И копать вниз», - говорит активист Кирилл Козлов.
История противостояния
Осенью 2015 года за подписью Виталия Кличко вышло распоряжение КГГА о сохранении находок, музеефикации и проведении исследований, рассказывает LIGA.net заместитель городского головы Алексей Резников. На основании этого распоряжения провели тендер, который выиграл Научно-практический центр реконструкции исторической среды. С ним заключили договор на выполнение комплекса исследований и научной обработки археологических находок для создания подземного археологического музея на Почтовой.

«Договор предусматривал финансирование — 18 млн грн, из которых центру было перечислено около 1,3 млн грн, – говорит Резников. – Но эта компания даже не предложила концепцию музея. Сейчас стоит вопрос об отчете о потраченных деньгах и проделанной работе».

В декабре 2016 года Министерство культуры по представлению управления охраны культурного наследия КГГА присвоило территории статус памятника археологии местного значения. Через год компании Хенсфорд-Украина вручили предписание об остановке работ, и с тех пор они не проводятся, говорит Резников.

В конце июня Киевсовет принял решение о создании КП «Центр консервации предметов археологии» (будет заниматься изучением международного опыта) и создании музея.

Обратила внимание на проблему Верховная Рада. В начале июля она приняла постановление о присвоении раскопкам статуса памятника национального значения, и рекомендовала Кабинету министров и КГГА запретить строительство и создать музей Центр средневекового города. Но решение депутатов носит рекомендательный характер. Киевский горсовет пока не расторг соглашение с инвестором.

Как работают музеи в других странах
Создание музея на Почтовой площади — это первый успешный опыт борьбы активистов с застройкой Подола, признает вице-президент киевской организации Национального союза архитекторов Георгий Духовичный.

По его словам, при строительстве детского сада на ул. Юрковской, 3, были выявлены археологические находки XII века, которые изменили представление о границах древнего Киева; под зданиями на ул. Оболонской, 12, расположена ювелирная мастерская XII века; на Замковой горе, которую все время хотят застроить, находятся очаги Трипольской культуры.
Очаги Трипольской культуры на Замковой горе древнее, чем египетские пирамиды. Кто-то об этом знает? Это огромное счастье, что общественность обратила внимание на культурное наследие Киева
Георгий Духовичный
вице-президент киевской организации Национального союза архитекторов
По информации активистов, археологические раскопки на Почтовой с конца 2014 по 2016 год обошлись городу примерно в 4 млн грн. Научные исследования (дендрохронология) за рубежом — еще в 1,3 млн грн. На проведение международного конкурса по созданию эскизного проекта музея громада уже выиграла 2 млн грн через Общественный бюджет Киева. Сколько всего придется потратить на раскопки, точно не знает никто.

Археологические находки фиксируют во многих странах мира. Например, на Кипре между домами можно увидеть входы в подземелья, где расположены артефакты. В Барселоне в некоторых магазинах на первых этажах выставляются находки времен Римской империи, и собственники торговых точек не имеют права ничего менять. В Вене на площади Михаэлерплац можно посмотреть раскопки римских сооружений.

Еще один хороший пример: Центр викингов в английском Йорке. Как и в Украине, инвестор решил построить подземный ТРЦ. Точно так же строители наткнулись на археологический пласт. Инвестор был вынужден быстро переориентироваться, государство профинансировало проект, и на месте ТРЦ появился подземный музей. Очереди в него стоят даже в самые жаркие дни.

Киеву тоже не помешает такая достопримечательность. "Киевляне должны понять, что они хотят ногами по объектам, которые датируются X столетием и старше", - отмечает Духовичный.
Текст: Александра Некращук, Валерия Кондратова
Фото: Андрей Гудзенко/Liga.net, iStock/Global Images Ukraine
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