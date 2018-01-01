«Мы с вами стоим на средневековой улице, которая соединяла центральную часть Подола с южной частью Киева. Это припортовый городской квартал, представленный остатками деревянных сооружений, хозяйственными застройками и таможенным пунктом XI-XII ст», – рассказывает искусствовед Ольга Рутковская. Уже 25 лет она занимается историческими находками и возглавляет институт Укрпроектреставрация.



Под ногами еще четыре-пять метров неисследованного слоя. Капли с потолка громко падают на полиэтилен, которым накрыто место раскопок. Звук разносится по всему подземелью, отражается от стен. В центре пространства капли собираются в огромную лужу. Над головой – Почтовая площадь, пятилетняя реконструкция которой завершилась в 2017 году.



В июне на Почтовой площади началась бессрочная акция. Ее участники требуют от городских властей создать на древней улице, которую обнаружили археологи, полноценный музей. Это стандартная практика во многих городах мира. В Украине она пока в новинку.



Но будущее музея на Почтовой вряд ли решится до осени. Раньше этого срока Киевский горсовет не сможет рассмотреть вопрос о расторжении с инвестором договора о строительстве ТЦ на месте найденных археологических артефактов.

