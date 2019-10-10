С менеджером отделения Мариной мы разговариваем два часа. За 13 лет работы в банковской сфере у нее скопилась уйма историй о клиентах, банках-конкурентах, продуктах.
«Люди как никогда научились ценить свое время. Я лично наблюдала, как человек, вообще никогда не имевший дела с банковскими сервисами сложнее банкомата, учился работать в мобильном приложении: сначала не хотел, сердился, затем смеялся, все никак не мог наловчиться. Но уже через неделю он принес в банк значительную сумму и попросил положить их на депозит с обязательным условием — «чтобы мог видеть их через смартфон». И дальше клиенты будут все меньше времени проводить в отделениях. Но для этого банковские продукты должны стать понятными на интуитивном уровне.
На замечание о бесплатном сыре, который, как известно, только в мышеловке, Марина смеется, и замечает, что ей этот вопрос задают ежедневно. «Клиенты редко знают, что основной заработок банка — на безналичных оплатах картами. Банки платят друг-другу комиссию (так называемый interchange) за расчеты клиентов их картами в торговой сети . Так что чем больше оплат картой — тем лучше. Но, думаю, это вообще вопрос времени — еще пару лет, и бескомиссионные продукты станут чем-то вроде золотого стандарта на рынке. Ведь банковский бизнес — это все же проценты по кредиту, а не комиссии за обслуживание карты», — поясняет Марина.
«Клиенты не должны при каждой операции напрягаться, чтобы вспомнить, какая комиссия за снятие наличных выйдет именно в этом банкомате или достаточно ли в этом месяце было покупок, чтобы банк не взял плату за обслуживание. Людям не нравятся сложные модели, они пытаются избегать их. Мне кажется, что сейчас мы входим в эру «идеальных банковских продуктов», особенно это касается платежных карт, которые используются для повседневных операций. Они будут выдаваться и обслуживаться практически бесплатно, в обмен на определенные условия, например, активное пользование мобильным приложением», — считает Марина.
«Есть такое неписанное правило для сотрудников банков: каждый менеджер должен отлично разбираться в трех продуктах — депозитах, кредитных картах и мобильном приложении, — рассказывает Марина. — Но этот перечень, похоже, скоро сократиться, так как все опции объединятся в одной универсальной карте, которая в свою очередь будет жить в мобильном приложении, так как именно там она будет наиболее выгодна и удобна для владельца».
Марина вспоминает, что 10-13 лет назад люди регулярно ходили в банковские отделения — почти как к врачу, «проверять свое финансовое здоровье». Провести до получаса, беседуя с менеджером о продуктах и возможностях считалось абсолютно нормальным. Сегодняшний клиент же часто вообще не понимает, зачем ему приходить в отделение.