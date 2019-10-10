Обычный оупен-спейс на первом этаже ничем не выдает важность происходящего здесь для будущего и банка, и клиентов. А ведь именно здесь измеряют «клиентский опыт». И от того, что они расскажут напрямую зависит, как будут выглядеть продукты банка в ближайшем будущем.



Юлия, собеседница LIGA.net, показывает «карту болей» — большую квадратную диаграмму, в которой каждый элемент соответствует определенной группе жалоб клиентов. Сейчас самая большая по площади фигура — прямоугольник под названием «физическое присутствие», а раньше, говорит Юлия, на первом месте были «продукты».



Карта

клиентской боли

«Люди в большинстве своем вообще не считают, что должны что-то платить банку: вы же пользуетесь моими деньгами, какая еще комиссия?, — описывает Юлия ключевую претензию. — Когда банк берет даже символическую плату за простейшие операции, клиенты смотрят на него с нескрываемым раздражением. Мы видим это из отзывов наших клиентов. Для разных, скрытые и не очень комиссии — едва ли не главное зло в банковском сервисе»



А для банка кэш — это всегда дорого: его нужно доставить, хранить, обслуживать банкомат. Вывод напрашиваетсясам собой — комиссии нужно отменять везде, где это возможно. Клиент не хочет платить прежде всего за три ключевые вещи: зачисление денег на его карту, p2p-переводы и снятие наличных. Все это мы учли создавая ВсеКарту.



Без «Карты болей» понять это было бы куда сложнее, тем более, что приоритеты потребителей менялись. Сначала их волновали прежде всего кредитные позиции — карты, рассрочки. Но в конце 2018-го банк увидел огромный запрос на качественную дебетовую карту. Качественную — это значит, что клиент хочет распоряжаться своими деньгами максимально свободно (любая комиссия — это ограничение этой свободы).



«Самое сложное сейчас — объяснить клиентам, что этот продукт - не временная «замануха», чтобы они только пришли, а потом уж мы им выставим счета по полной. Но мы можем сейчас сказать, как Фейсбук: "это бесплатно и так будет всегда», — уверена Юлия.



«Карту болей» (как и ее антипод — «карту счастья») Юлия и ее коллеги систематически составляют с 2017 года.



Ее обновляют раз в в месяц: для этого сначала проводится оценка индекса потребительской лояльности (NPS), когда 5000 случайных респондентов из числа клиентов просят ответить на вопрос, порекомендовали бы они банк друзьям и родственникам по шкале от 0 до 10.



Диапазон «0-6» — это низкий балл. Среди респондентов, давших такой ответ, случайным образом отбирают тысячу человек, и предлагают пройти интервью и рассказать, что и где банк сделал не так.



«Карта болей» рождается именно из этих интервью.



О чем же говорят?



«Дело даже не в деньгах, — поясняет Юлия. — Когда тебя постоянно заставляют платить копеечные суммы, это оставляет крайне дурное впечатление. Будто бы школьники в трамвае пытаются залезть к тебе в карман, чтобы украсть какую-то мелочь. Непонимание, сколько и за что может взять банк заставляет человека вообще не связываться с «этим всем» — он идет и снимает наличные, даже если это означает потерю времени и прочие неудобства»

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