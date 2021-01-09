У якому стані "Кукушка" сьогодні? Чи може вона взагалі нормально функціонувати? Думку Олександра з цього приводу можна вважати експертною. За його словами, вузькоколійка – у найкращому за останні роки стані: два працюючих тепловози, підфарбована, рейки замінені, відремонтоване депо. Але – на карантині. Існує великий ризик того, що цей карантин для "Кукушки" триватиме вічно.



– Чому? – перепитує Олександр. – А так: закрита, закрита, та й не відкриють. Офіційно її закрити через технічний стан зараз не можуть, але все робиться для того, аби підвести економічне обґрунтування.



Зараз у депо працевлаштовано 26 осіб. Усі вони отримують зарплату. У належному стані підтримується техніка. Чому ж тоді не дозволити рух? Адже давно ходять поїзди Укрзалізниці, працюють маршрутки. Одна з версій така:



– Ось дивіться, стоїм багато місяців, всім зарплату платять... Залізниця нічого не заробляє, але ж то шифер купить 1000 листів, то ще щось... Наче добре, але... Накручується збиток. Спочатку було 20 мільйонів, потім 22 і так далі... Можна ж було діяти інакше. Наприклад, спочатку відправити працівників в карантін, і всі отримували б по 2500 гривень... А потім відновити рух. Так ні, машиніст буде ходить фарбувать двері, й отримувати за це 14 000 гривень. Потім скажуть: от, бачте, шо вона нам зробила, ця вузькоколійка? І закриють.



Вже після розмови з Олександром ми надіслали до Укрзалізниці запит з проханням пояснити: по-перше, чому досі не відновлено рух вузькоколійки і, по-друге, чи передбачається її повне закриття.



Відповідь на перше питання, якщо коротко, така: в умовах карантину першочергова задача – забезпечити сполучення до обласних центрів та великих міст. Питання ж відновлення руху вузькоколійки Антонівка-Зарічне буде розглянуто, але коли – невідомо.



Отже, "вічний карантин" – не лише метафора, а й реальна загроза. Особливо з огляду на те, як в Укрзалізниці нам відповіли на друге питання – про наміри щодо закриття. Тут коментар розлогий.



"Кардинальне оновлення основних фондів вузькоколійки" – таку панацею для функціонування "Кукушки" бачать у Львівській залізниці. Переконують, що не раз зверталися до місцевої влади у листуванні: пропонували передати вузькоколійку на баланс місцевого самоврядування, запровадити механізм відшкодування збитків, залучити комерційні структури для реалізації альтернативних інвестиційних проєктів, впровадження яких врахувало б інтереси всіх сторін. Проте домовитись про щось так і не вдалося. Про європейський досвід використання туристичного потенціалу вузькоколійних залізниць знають: кажуть, такі приклади є "комерційно вмотивованими" та базуються на серйозних коштах інвесторів.



Напевно, інтерпретація цих канцеляризмів і має бути відповіддю на початкове запитання: так є в планах закриття "Кукушки" чи ні. Одна з можливих: на жаль, є. Таки думки навіює додана інформація про збитки в розмірі 22 млн грн за 2019 рік, застарілі лінії зв’язку, колію, що потребує ремонту, та рухомий склад, який немає де ремонтувати в Україні.