історії
Історія одної сотні. Посттравматичний синдром як нагорода за все
Автор: Дмитро Синяк
ВІД РЕДАКТОРА
2014 року журналіст Дмитро Синяк зробив низку репортажів з Майдану, задружився з бійцями Самооборони. Потім працював над матеріалом про навчання добровольців у Нових Петрівцях. Ця стаття – продовження журналістського дослідження довжиною у кілька років. Ми стежимо, як змінюються долі та світогляд майданівців.
ВІД РЕДАКТОРА
2014 року журналіст Дмитро Синяк зробив низку репортажів з Майдану, задружився з бійцями Самооборони. Потім працював над матеріалом про навчання добровольців у Нових Петрівцях. Ця стаття – продовження журналістського дослідження довжиною у кілька років. Ми стежимо, як змінюються долі та світогляд майданівців.
Post Scriptum