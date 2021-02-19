Історія одної сотні. Посттравматичний синдром як нагорода за все

Телефоную Томашеві. У 2014 році Том дуже хотів влаштуватися до батальйону "Айдар", але посади там для нього не знайшлося. Тому він цілий рік волонтерив, збираючи в селах сало і м'ясо та роблячи з них ковбасу для бійців.



Потім пів року працював у Польщі, де живе його батько. Згодом влаштувався до м’ясокомбінату. Одружився. А минулого року у Томаша народилася донька. Раніше хлопець активно відвідував усі мітинги, які влаштовували майданівці, але тепер каже, що йому не до цього: він має піклуватися про дружину і доньку.



Коли я питаю у Томаша про сварку з Миколою, він щиро дивується:



– Не сварився я з Колєю. На президентських виборах я взагалі не голосував, бо якраз змінював місце реєстрації. Чесно кажучи, я тепер проти революцій. Навіть не так. Я зрозумів, що революції треба робити не проти президентів, а проти олігархів, які стоять за ними. І з хлопцями з нашої сотні я вже не спілкуюся. Хіба що зі Стьопою Адрійчуком. Для нього там, у тюрмі, кожне добре слово на вагу золота…



Степан з Івано-Франківщини навесні 2014-го відбув навчання у Нових Петрівцях, але відмовився йти на контракт, "бо не довіряв мусорським організаціям". Натомість записався до батальйону "Айдар". Воював під Хрещуватим, Новосвітловкою, бився за Луганський аеропорт.



Завжди був переконаний у тому, що оточений "зрадою", розповідав і про "дружній вогонь", який начебто час від часу відкривали по його батальйону, і про цілеспрямовано погане забезпечення.



За словами Степана, під час Майдану він випадково став свідком розкрадання чималих коштів і, повернувшись до Києва, дорікнув фігурантам справи... Побився з ними. А наступного дня його заарештували за вбивство людини, якої він "в очі не бачив".



Через брак доказів справа почала розсипатися. Тоді адвокат виклопотала для Андрійчука заміну ув’язнення домашнім арештом. Але Степан не зміг всидіти вдома й одразу ж поїхав на Схід, вступивши там до батальйону "ОУН". А коли повернувся до Києва, то знову опинився у СІЗО, тепер вже без надії вийти на волю до суду.