В 2011-ом в стране появился новый Налоговый кодекс. Азаров вынашивал эту идею почти 15 лет, еще со времен, когда он возглавлял Налоговую. После избрания Януковича президентом, настал его звездный час: у регионалов был контроль, как над законодательной, так и исполнительной властью. Азаров поспешил воспользоваться окном возможностей: текст кодекса написали за пару месяцев. Авторы проекта попытались вписать в него новые нормы, например, право внезапных проверок для налоговой, а также хотели ужесточить контроль налоговиков над ФОПами.
Последняя идея породила налоговый Майдан – десятки тысяч предпринимателей вышли на улицы Киева. Больше всего ФОПовцев злила норма, обязывающая установить кассовые аппараты. Майдан настоял на своем, Азаров дрогнул и оставил ФОПы в покое. Но принцип уплаты единого налога для них все же изменился. С 2012 года ФОПы платят единый налог не по фиксированной ставке, установленной местными советами, а по ставкам, которые зависят от установленного на текущий год прожиточного минимума.
В итоге существенным нововведением кодекса стало сокращение количества общегосударственных налогов до 18, а местных – до 6 с 29 общенациональных и 14 местных налогов и сборов, и изменение структуры пенсионных взносов. Все аккумулировали в едином социальном взносе (ЕСВ).
Очередная реформа состоялась через несколько месяцев после Революции достоинства. Правительство Арсения Яценюка объединило в один налог рентную плату – множество мелких налогов за использование разнообразных природных ресурсов налогов и ввело временный "военный" налог в 1,5% на все виды доходов физлиц.
С того времени в Украине действует семь общенациональных и пять местных налогов и сборов (если к налогам причислить еще и Единый социальный взнос).
В 2016-ом министр финансов Наталья Яресько хотела провести радикальную реформу, выровняв все налоги на уровне 20% и сократив упрощенную систему, но депутаты не поддержали эти идеи. В итоге снизили ставку налога на прибыль до 18% и более чем вдвое уменьшили единый социальный взнос – до 22%.
О налоговой реформе говорил каждый следующий министр финансов, но до радикальных перемен дело не дошло. Ключевые изменения за последние годы: внедрение автоматического возврата НДС, закон о мерах по борьбе против уклонения бизнесом от уплаты налогов
(BEPS) и обязанность вести регулярный учет выручки для ФОП
. Из-за коронавируса введение последней нормы отложили до апреля 2021 года.