Создание налоговой системы Украины началось еще до провозглашения независимости. Уже с 1988 году власти Украинской ССР пытались как-то подправить старые законы под недавно разрешенное частное предпринимательство. Создание налоговой службы началось в 1990 году на базе финансовых отделов местных исполкомов.Налоговая служба Украины была создана как подразделение при Совете Министров УССР, а после независимости – как служба при Министерстве финансов Украины.Первые руководители украинской налоговой Виталий Ильн (1990–1993) и Виктор Тентюк (1993–1996) были карьерными советскими финансистами (как и большинство первых управленцев независимой Украины). Они начинали свои карьеры в финансовых отделах областных или районных исполкомов. Но знаковым для налоговой стал ее третий руководитель – Николай Азаров. Он руководил ею шесть лет. Под его руководством фискальная служба стала карательным госорганом и инструментом политического давления. Появился даже неологизм, который обозначал использование налоговой в политических целях. Президент Леонид Кучма доверял и ценил Азарова. При нем служба получила статус центрального органа исполнительной власти, став налоговой администрацией.