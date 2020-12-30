Куда Зеленский поведет Украину
в 2021 году
Прогноз политических тенденций
Текст: Валерия Кондратова
Куда Зеленский поведет Украину в 2021 году
Прогноз политических тенденций
Текст: Валерия Кондратова
Коллаж: Алина Подлесная
Год 2020 стал для Украины годом испытаний и потрясений. Меняли друг друга правительства и отдельные министры. Офис президента потрясали скандалы: два последних - со срывом спецоперации по ЧВК Вагнера и уголовным производством НАБУ по заместителю главы офиса Олегу Татарову.

И все это - на седьмой год войны с Россией и в условиях пандемии.

Украинцы традиционно ждут, что все плохое останется в старом году, а в новый 2021 год перейдет только хорошее. Если ли поводы для такого оптимизма, хотя бы осторожного; будет ли Майдан-3; кто больше в зоне риска - Кабмин Шмыгаля или Верховная Рада Разумкова; сможет ли президент Владимир Зеленский закончить войну в 2021 году? LIGA.net изучила политические тенденции вместе с социологами, политологами и профильными экспертами.

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Дата: 30.12.2020
Автор: Валерия Кондратова
Графика: Алина Подлесная
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