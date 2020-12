Еще одной причиной ненависти Путина стала статья Сороса в журнале The New York Review of Books от 2000 года, в которой автор раскрыл, как бизнесмен Борис Березовский помогал Путину стать президентом.Примечательно, что в 1997 году Сорос сделал хирургически точный прогноз будущего РФ: "Система грабительского капитализма, установившаяся в России, настолько жестока, что люди вполне могут обратиться к харизматичному лидеру, обещающему национальное возрождение ценой гражданских свобод".Пожалуй дальше и успешнее всего демонизация Сороса прошла в родной Венгрии. В 2010-м премьер-министром стал Виктор Орбан. Чтобы поддерживать популярность и победить на следующих выборах, Орбану нужен был "враг нации". Американские политтехнологи Артур Финкельштейн и Джордж Бирнбаум предложили на эту роль Сороса.Финансист, раздающий миллиарды долларов на абстрактные цели, оказался идеальным кандидатом. Орбан перевыборы выиграл, а кампания против Сороса запустила новую волну антисемитизма в Европе.Орбан у власти уже десять лет и продолжает эксплуатировать идею Сорос-угроза Венгрии. Несколько лет назад он обвинил Сороса в попытках "разрушить Венгрию, наводнив ее мусульманскими беженцами".Успех Орбана-сорособорца пришелся по душе многим авторитарным и популистским политикам в Европе. В 2017 году государственное румынское телевидение обвинило Сороса в финансировании протестов против коррупции власти, а лидер социал-демократов Ливиу Драгня предположил, что Сорос заказал его убийство . В 2018 году президент Турции Реджип Эрдоган обвинил Сороса в финансировании протестных акций в республике в 2013 году, назвав его "знаменитым венгерским евреем". В 2019 году адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил , что Сорос стоял за назначениями послов США в Украине, в том числе Мари Йованович, и пользуется услугами агентов ФБР. Сам Трамп не отставал и в 2018 году заявил, что не исключает финансирования Соросом "каравана мигрантов" на границе США и Мексики. В общем, если вам что-то не нравится, всегда есть объяснение.И Украина не осталась в стороне.