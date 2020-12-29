Дьердь Шварц (венг. György Schwartz) родился в 1930 году в Будапеште в семье юриста и успешного деятеля еврейской общины Тивадара Шварца. Однако в 1936 году на фоне растущего антисемитизма семья вынужденно сменила фамилию на венгерский вариант Шорош (Soros).



Соросу было 13 лет, когда нацистская Германия оккупировала Венгрию. И с этим связан один из многочисленных мифов о нем. Еврейских детей, которым больше не разрешалось ходить в школу, оккупанты зачисляли в "курьеры". На второй день работы Соросу приказали доставить по определенным адресам повестки, согласно которым юристам, чьи имена начинались на А и Б, нужно было явиться в раввинскую семинарию с одеялом и едой на 24 часа.



"Отец велел мне раздать повестки, но предупредить получателей, что, когда они явятся в семинарию, их депортируют", - рассказал Сорос в своей последней книге "На защиту открытого общества".