 
Мир
Джорджа Сороса
Почему ему не удалось построить открытое общество.
И почему это еще не конец
Юрий СМИРНОВ
29.12.2020
Мир
Джорджа Сороса
Почему ему не удалось построить открытое общество.
И почему это еще не конец
Юрий СМИРНОВ 29.12.2020
Джордж Сорос - враг большинства авторитарных и коррумпированных политиков и главное "пугало демократии". Сам Сорос называет своими врагами не людей, а закрытые общества. То есть - неравные правила игры, неравенство возможностей и теневые схемы. Именно они порождают монстров.

В Украине у 90-летнего Сороса тоже есть оппоненты, особенно много их в последние годы: ему приписывают желание завладеть украинским черноземом и нажиться на приватизации﻿ НАК "Нафтогаз", "кукловодство" политиками и лоббирование выгодных реформ. В нашей стране появился и активно продвигается нарратив "соросята", куда одни политики записывают своих проевропейских конкурентов.

Сейчас самые активные оппоненты Сороса в Украине - это ориентированные на Россию политические силы и представители олигархов. Но демонизировали Сороса давно. И придумали это делать не в Украине.

Журналист LIGA.net погрузился во вселенную Сороса. Прочел книги миллиардера, десятки интервью и выступлений. Пообщался с людьми, которые работают или работали на Сороса в Украине. И узнал, на что фонд Сороса потратил в Украине более $300 млн.

Мы постарались составить объективный портрет человека, который пережил немецкую оккупацию, заработал миллиарды на финансовых рынках и потратил большую часть на утопическую цель – создать реальную демократию с образованными и критически мыслящими людьми, которым не нужны диктаторы.

Теперь и вы можете открыть дверь в этот мир. Перед вами Джордж Сорос. Для одних он - главный злодей современности, для других - последний шанс демократии. А кто он для вас?

﻿Но в начале были деньги.
Предупреждение о возможном конфликте интересов
В декабре 2020-го фонд Відродження утвердил финансирование медийного проекта, участником которого является и LIGA.net. Суть проекта - рассказывать об актуальных "противоковидных" научных открытиях. Автор данной статьи и редактор начали работу над материалом до подачи заявки на финансирование и не знали о ее утверждении. Тем не менее мы считаем правильным сообщить читателям о взаимоотношениях другого подразделения LIGA.net с фондом Відродження.
В начале были деньги
Джордж Сорос (фото - Алессандро Делла Валле/EPA)
В начале были деньги
Дьердь Шварц (венг. György Schwartz) родился в 1930 году в Будапеште в семье юриста и успешного деятеля еврейской общины Тивадара Шварца. Однако в 1936 году на фоне растущего антисемитизма семья вынужденно сменила фамилию на венгерский вариант Шорош (Soros).

Соросу было 13 лет, когда нацистская Германия оккупировала Венгрию. И с этим связан один из многочисленных мифов о нем. Еврейских детей, которым больше не разрешалось ходить в школу, оккупанты зачисляли в "курьеры". На второй день работы Соросу приказали доставить по определенным адресам повестки, согласно которым юристам, чьи имена начинались на А и Б, нужно было явиться в раввинскую семинарию с одеялом и едой на 24 часа.

"Отец велел мне раздать повестки, но предупредить получателей, что, когда они явятся в семинарию, их депортируют", - рассказал Сорос в своей последней книге "На защиту открытого общества".
Тивадар Сорос заплатил венгерскому служащему Министерства сельского хозяйства, чтобы он приютил Джорджа у себя и выдавал его за своего крестника-христианина по имени Сандор Кисс. Однажды служащего вызвали для описи имущества еврейского аристократа, и он взял с собой "крестника". Спустя десятилетия этот случай превратился в миф о том, что Сорос был пособником нацистов.

После Второй мировой войны в Венгрии к власти пришли коммунисты и новая социалистическая реальность оказалась для Сороса тесной, поэтому в 1947 году он поехал в Англию. Там поступил в Лондонскую школу экономики, где преподавал профессор Карл Поппер.

"Книга Поппера "Открытое общество и его враги" поразила меня силой откровения. Она показала, что фашизм и коммунизм имеют много общего", - писал Сорос в одной из своих книг.
Поппер и Сорос не были особенно близки, но философия Поппера, что не существует абсолютной истины, каждый может ошибаться, всем людям со всеми их недостатками нужно разрешить участвовать в обществе – стала стержнем жизни Сороса. Труды Поппера станут для него своего рода полярной звездой, пишет американская журналистка Эмили Тэмкин в книге "Влияние Сороса"
В университете Сорос впервые столкнулся с филантропией. Когда его преподавательница узнала, что по ночам он работал официантом, она обратилась к квакерам (один из видов протестантизма), которые прислали Соросу анкету. "После того, как я ее заполнил, они прислали чек на 40 фунтов без каких-либо дополнительных условий. Меня это впечатлило", - вспоминает Сорос в одной из своих книг.

В 1956 году он приехал в Нью-Йорк и начал работать в инвестиционных компаниях. В 1973 году учредил собственный хедж-фонд – Фонд Сороса, который в 1978 году переименовали в Quantum Fund. Это до сих пор один из самых успешных фондов, в течении четырех десятилетий Сорос добивался доходности 20-40% годовых.
В 1992 году Сорос стал известен как "человек, который разорил Банк Англии", заработав миллиард долларов на падении фунта стерлинга. Через 20 лет он заявил, что целью были не только деньги: "Я сознательно позволил этому случиться, чтобы создать платформу, с которой я мог бы говорить по другим вопросам. И это сработало. У меня появился голос, который можно было услышать".

Сорос стал Соросом в девяностых, писал журналист Майкл Льюис, который в 1994 году путешествовал с миллиардером по Восточной Европе. "Однажды он сказал мне: "Просто напишите, что бывшая Советская империя теперь называется Империей Сороса", - отметил журналист в своей статье.

Сейчас Forbes оценивает состояние бизнесмена в $8,6 млрд.

А потом появилась идея
Фото - сайт фонда Открытое общество
А потом появилась идея
Но все это – создание имени и зарабатывание денег – было лишь частью того, чем занимался Сорос, пишет Тэмкин в книге "Влияние Сороса". Отец научил его, что деньги – это средство для достижения цели, а сам бизнесмен позже сказал, что ему не очень нравится зарабатывать деньги. Он просто хорош в этом. Поэтому в 1979 году создал благотворительный фонд Открытое общество.
Сорос видел миссию фонда в следующем: во-первых, открыть закрытые общества и сделать авторитарные режимы демократическими. Во-вторых, сделать открытые общества жизнеспособными. В-третьих, популяризировать критическое мышление.

Первым он захотел открыть общество Южной Африки, спонсируя стипендии местных темнокожих студентов. Однако посетив регион в 1980 году, Сорос обнаружил, что количество чернокожих студентов не увеличилось, поскольку власти использовали его деньги не для дополнения взноса государства, а вместо него. Так благородная идея оказалась заложником чужих меркантильных интересов.

Сорос временно прекратил работу в Африке и переключил внимание на Восточную Европу, где начал финансировать диссидентские группы. К благотворительности в Южной Африке он вернулся в 1987 году, оказав финансовую помощь в демонтаже системы апартеида.

В Европе он помогал Солидарности в Польше и Хартии 77 в Чехословакии. А в родную Венгрию отправил сотни копировальных аппаратов Xerox, чтобы подпольным изданиям было легче распространять информационные бюллетени.

Сорос помогал молодым венгерским оппозиционным активистам, в частности нынешнему премьер-министру страны Виктору Орбану. В 1989 году благодаря стипендии Сороса Орбан стажировался в Пембрук-колледже Оксфорда.

Бизнесмен попытался повторить венгерский успех в Китае, однако безуспешно. Сторонники режима распространили досье, согласно которому Сорос – это агент ЦРУ, пытается использовать фонд для подрыва коммунизма, пишет Майкл Кауфман в биографии Сороса, написанной при его участии.

В 1989 году Сорос узнал, что в китайском представительстве фонда участвовали сотрудники госбезопасности. Он закрыл фонд в Поднебесной и в отличие от Южной Африки - больше не возвращался.
В 1987 году Сорос решил основать фонд в СССР и попросил возглавить его известного диссидента и физика Андрея Сахарова. Тот отказался и предупредил Сороса: "Вы просто будете наполнять кассы КГБ долларами".

Но филантроп рискнул и основал фонд Культурная инициатива. Сорос пожертвовал $100 млн для поддержки российских ученых и $250 млн на программу по пересмотру школьных учебников. До 2003 года фонд вложил в Россию более $1 млрд. В 2003 году Сорос решил ликвидировать российский фонд, а в 2015 году Генпрокуратура России признала фонд "нежелательной организацией".

"Оказалось, что мои партнеры с Культурного фонда связаны с КГБ. Они лично сказали мне об этом, когда мы гуляли на свежем воздухе, избегая прослушки", - вспоминал Сорос в своей книге "На защиту открытого общества".

В 1990-х Сорос активно помогал словацкому гражданскому обществу в борьбе против авторитарного режима премьер-министра Владимира Мечьяра.

"Мечьяр пытается объединить Словакию с Россией. Его амбиции – стать первым форпостом новой Российской империи", - говорил Сорос в 1995-м. Поэтому в 1992 году он открыл представительство фонда в Братиславе и оказывал поддержку неправительственным организациям.

Мечьяру это не нравилось. Именно премьер Словакии одним из первых стал говорить о Соросе как о "гнусном иностранце, угрожающем святости нации", пишет Тэмкин в книге "Влияние Сороса".

В частности, Мечьяр вручил в 1995 году высшую журналистскую премию антисемитскому журналу, который регулярно публиковал карикатуры на Сороса в ермолке, писала газета The New York Times. А на государственном телевидении организации, которым помогал Сорос, называли "агентами ЦРУ".
Только представьте себе обычного словацкого избирателя, для которого вы объединяете еврея, венгра и богатого бизнесмена. Это бугимен, - из книги "Влияние Сороса"
Демонизация Сороса
Фото - Георги Лисовский/EPA
Демонизация Сороса
Поворотной точкой в демонизации Сороса стал 2004 год. В этом году Буш-младший боролся за второй президентский срок. И Сорос прямо выступил против него: поражение Джорджа Буша стало для миллиардера "центральным фокусом жизни". Это были первые выборы, когда Сорос публично выделял большие деньги в поддержку кандидата от демократов. В целом Сорос потратил около $27 млн, чтобы помочь кандидату от республиканцев Джону Керри победить Буша. Керри проиграл.

Сорос настолько хотел поражения Буша, что опубликовал книгу "Пузырь американского превосходства: Цена войны Буша в Ираке", где обвинил окружение Буша в использовании терактов 11 сентября 2001-го как предлога для вторжения в Ирак.

В ответ республиканцы пытались всячески очернить Сороса. The Wall Street Journal назвала его "новым папой Варбаксом" (персонаж американских комиксов; богатый бизнесмен, который заботился о молодой девушке). А спикер палаты представителей Деннис Хастерт в эфире Fox News предположил, что Сорос получает деньги из наркобизнеса.

Американская кампания-2004 стала для Сороса поворотной точкой, говорил экс-управляющий директор фонда Сороса Роб Джонсон в интервью для книги Тэмкин. И Сорос "начал готовиться к демонизации".

В 2004 году помимо республиканцев о Соросе заговорил и президент России Владимир Путин. Среди причин, почему Сорос стал для Путина личным врагом, была поддержка фондом Михаила Саакашвили в Грузии.

В 2003 году в Грузии прошли парламентские выборы. Официальные результаты показали победу действующей власти, хотя экзитпол, который, в частности, поддержал фонд Сороса, показал очевидное преимущество оппозиционных сил. Люди поверили экзитполу и в Грузии началась революция. В результате Саакашвили действительно был избран президентом в ходе честной кампании. Исполнительный директор грузинского представительства фонда Сороса Александр Ломая стал министром образования. Кроме того, фонд выделил $5 млн на финансирование госаппарата Грузии в течение полугода.

Российские СМИ заявили, что Сорос является "кассиром" Саакашвили, а Путин посоветовал лидерам центральноазиатских республик закрыть фонды Открытое общество, писал Сорос в своей книге.
Этот болезненный урок научил меня держаться как можно дальше от внутренней политики стран, где у меня есть представительство, - писал Сорос
Еще одной причиной ненависти Путина стала статья Сороса в журнале The New York Review of Books от 2000 года, в которой автор раскрыл, как бизнесмен Борис Березовский помогал Путину стать президентом.

Примечательно, что в 1997 году Сорос сделал хирургически точный прогноз будущего РФ: "Система грабительского капитализма, установившаяся в России, настолько жестока, что люди вполне могут обратиться к харизматичному лидеру, обещающему национальное возрождение ценой гражданских свобод".

Пожалуй дальше и успешнее всего демонизация Сороса прошла в родной Венгрии. В 2010-м премьер-министром стал Виктор Орбан. Чтобы поддерживать популярность и победить на следующих выборах, Орбану нужен был "враг нации". Американские политтехнологи Артур Финкельштейн и Джордж Бирнбаум предложили на эту роль Сороса.

Финансист, раздающий миллиарды долларов на абстрактные цели, оказался идеальным кандидатом. Орбан перевыборы выиграл, а кампания против Сороса запустила новую волну антисемитизма в Европе.

Орбан у власти уже десять лет и продолжает эксплуатировать идею Сорос-угроза Венгрии. Несколько лет назад он обвинил Сороса в попытках "разрушить Венгрию, наводнив ее мусульманскими беженцами".

Успех Орбана-сорособорца пришелся по душе многим авторитарным и популистским политикам в Европе. В 2017 году государственное румынское телевидение обвинило Сороса в финансировании протестов против коррупции власти, а лидер социал-демократов Ливиу Драгня предположил, что Сорос заказал его убийство. В 2018 году президент Турции Реджип Эрдоган обвинил Сороса в финансировании протестных акций в республике в 2013 году, назвав его "знаменитым венгерским евреем".

В 2019 году адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Сорос стоял за назначениями послов США в Украине, в том числе Мари Йованович, и пользуется услугами агентов ФБР. Сам Трамп не отставал и в 2018 году заявил, что не исключает финансирования Соросом "каравана мигрантов" на границе США и Мексики. В общем, если вам что-то не нравится, всегда есть объяснение.

И Украина не осталась в стороне.
Как Сорос поверил в Украину
Леонид Кучма и Джордж Сорос (фото - Сергей Супинский/EPA)
Как Сорос поверил в Украину
Ну, вообще-то, сначала Сорос не планировал открывать фонд в Украине и помогать стране, сообщил LIGA.net экс-исполнительный директор фонда Відродження (1998-2017) Евгений Быстрицкий. Однако украинскому меценату Богдану Гаврилишину удалось уговорить бизнесмена.

"Сорос сказал, что создает фонд в России. Он спросил мое мнение о том, не стоит ли в Украине создать его филиал. Я предложил ему создать не филиал, а отдельный фонд. Сорос сказал, что в Украине, по его мнению, не всегда правильно обращались с евреями. Я ответил, что, мол, "не все евреи святые, а мы не все черти". Ответ ему понравился, и он предложил мне быть представителем его интересов", - вспоминал Гаврилишин в интервью Зеркалу недели в 1997 году.

Фонд Відродження был создан в 1990 году с представителями украинских организаций. Среди них были: Юрий Щербак (Зеленый мир), Павел Мовчан (Просвіта) и Борис Олейник (Фонд культуры). Также к совету директоров фонда присоединились Иван Дзюба, Дмитрий Павличко, Владимир Василенко и Валентин Симоненко.

В то время заведующий идеологического отдела ЦК КПУ Леонид Кравчук всячески способствовал полноценной работе фонда, говорит Быстрицкий. По инициативе Кравчука фонду выделили дом на улице Артема, 46 (сейчас – Сечевых стрельцов), который в 1940-е был построен по иронии судьбы венгерскими военнопленными для семьи генерала Ватутина.

В 1994 году уже будучи президентом Кравчук указом поручил органам власти содействовать работе фонда. Сейчас этот указ стоит в рамке в кабинете исполнительного директора фонда Александра Сушко.

"Представьте, если бы сейчас такое подписали. А тогда это считалось нормальным. Это были времена, когда из этого кабинета без проблем можно было позвонить в кабинет президента", - рассказывает LIGA.net Сушко.
Золотым периодом в истории фонда он называет и первую половину президентства Леонида Кучмы. Тогда была развернута максимально возможная деятельность: стипендии ученым и студентам, помощь уволенным в запас военным, масштабное издательство украиноязычных книг.

Сушко показывает рукой в сторону книжного шкафа и говорит, что большинство книг были изданы при поддержке фонда в 1990-е – начале 2000-х. Быстрицкий уточняет, что фонд поддержал перевод на украинский язык более 670 книг по экономике, истории, социологии и философии.
Джордж Сорос и Леонид Кучма в Киеве, 1998 год (фото - Глеб Гаранич/EPA)
Сорос возлагал на Кучму большие надежды. Они познакомились в 1994 году, когда Кучма был еще кандидатом в президенты.

"Ричард Никсон, бывший американский президент, пригласил нас двоих на ланч. Судьбе было угодно, что в этот день Никсон умер, и нам с Кучмой пришлось обедать вдвоем. Он произвел на меня впечатление, как более энергичный и преданный делу, чем его предшественник", - вспоминал Сорос в 2001 году.

Филантроп предложил Кучме помощь в реформах и организовал группу экономических советников во главе со шведским экономистом Андерсом Ослундом.

Первые тучи пришли с убийством журналиста Георгия Гонгадзе. Отношения Запада с украинской властью ухудшились. Сорос не остался в стороне. В марте 2001 года он опубликовал статью в Financial Times под названием "Посторонитесь, господин Кучма".

"После многообещающего начала, я со страхом наблюдал спад в деловых качествах Кучмы… Если господин Кучма беспокоится за выживание Украины, как самостоятельной демократической страны, он должен отвечать за свои действия и передать свои обязанности премьер-министру, конституционно определенному преемнику, если к этому приведут результаты следствия", - заявил Сорос.

Кучма к совету филантропа не прислушался. Более того, главой своей администрации сделал Виктора Медведчука, который в 2003-2004 годах сформировал основной костяк месседжей, с которыми сегодня атакуют Сороса и его фонд.
Именно в этот период сформировался нарратив Медведчука о международных отношениях, и в нем имя Сороса занимает одну из центральных ролей. В системе координат Медведчука вы не могли описать международную ситуацию, не вспомнив имя Сороса. И этот нарратив сохраняется и сегодня, - говорит Сушко
В 2004 году Сорос публично заявил, что "темники" (так называемые инструкции для медиа, как освещать те или иные события) – это "работа Медведчука, который хочет порадовать Россию".

"Я не знаю господина Медведчука. Но я знаю, что он пострадает, если украинский рынок станет открытым рынком. Потому что его бизнес (как я понимаю) состоит в том, чтобы вымогать деньги у других бизнесменов, предлагая взамен помощь власти", - сказал Сорос в интервью Зеркалу недели в ходе визита в Украину.

За несколько дней до этого дирекция Ливадийского дворца-музея в Крыму отказала в предоставлении помещения для международной конференции с участием Сороса "из-за проводимых там работ пожарными".

По мнению Сороса, источником "негостеприимства" был Медведчук. На следующий день активисты организации Братство Дмитрия Корчинского сначала забросали яйцами кортеж Сороса в Киеве, а затем кинули в бизнесмена пакет с майонезом перед началом форума правозащитных организаций.
Григорий Немыря и Джордж Сорос во время визита в Украину, март 2004 года (фото - EPA)
Тем не менее Кучма распорядился предоставить Ливадийский дворец для проведения конференции. "Легенда говорит о столкновении двух близких Кучме людей – Медведчука и Пинчука. Первый был категорически против сотрудничества с Соросом. Второй был открыт к этому. В конце концов Кучма прислушался к Пинчуку. Не знаю, насколько это правда, но легенда достаточно правдоподобна", - рассказывает Сушко.

По его словам, очень часто Виктор Пинчук оставался чуть ли не единственным человеком возле Кучмы, который останавливал президента от "наиболее опасных шагов, которые могли бы привести к полному разрыву с принципами демократии".
Пинчук ведет себя как просвещенный капиталист, а в этой части мира их не так много, - говорит Сорос, NYT
Пинчук и Сорос активно сотрудничали в сфере благотворительности. А вот в отношениях американского бизнесмена и украинской власти к 2004 году был застой и Відродження сконцентрировалось на прямой работе с общественными организациями. Многое изменил Майдан-2004.

Агония вокруг "внешнего вмешательства" началась в парламенте задолго до президентских выборов. В декабре 2003 года Верховная Рада создала следственную комиссию по вопросам "установления фактов иностранного вмешательства в финансирование избирательных кампаний в Украине". Одним из авторов проекта постановления была Юлия Тимошенко. А за создание комиссии голосовал, в частности, Пинчук.
Виктор Пинчук и Джордж Сорос в Давосе, 2008 год (фото - Фонд Пинчука)
Комиссия во главе с коммунистом Валерием Мишурой подготовила предварительный отчет, в котором основательно прошлась по Соросу и его фонду. В отчете говорится, что созданные Соросом организации "сданы в аренду американским спецслужбам".
На тот момент директором фонда был Быстрицкий. Он подготовил ответ на отчет комиссии, который предоставил LIGA.net. В нем он опровергал обвинения в адрес Сороса. А в самом конце перечислил тогдашних и бывших нардепов, чья общественная деятельность была поддержана фондом. И в списке есть Виктор Медведчук.

В свое время, по информации экс-нардепа Николая Томенко, Союз адвокатов Украины, главой которого до 2006 года был Медведчук, получил три гранта от фонда Сороса на сумму $87 677. Быстрицкий не смог вспомнить подробности кейса, однако подтвердил LIGA.net, что грант предоставлялся.
Следующим "вмешательством" Сороса в дела Украины для конспирологов стал Майдан-2004. Тогда фонд поддержал проведение независимого экзитпола, который показал победу Виктора Ющенко над Виктором Януковичем во втором туре президентских выборов. Результаты экзитпола стали одной из причин, побудивших к акциям протеста против фальсификаций. В 2005 году Сорос опроверг обвинения в финансировании Оранжевой революции.

"От лидеров Майдана был запрос в фонд о прямой помощи, но наш ответ был негативный. Даже в решающие моменты не может идти речи о прямом политическом вмешательстве", - заявил Сушко в комментарии LIGA.net.

Каденция Ющенко прошла для фонда противоречиво. С одной стороны, фонд помог реализовать и внедрить независимое тестирование (ЗНО). Большую роль в этом сыграла менеджер фонда, а в 2016-2019 годах министр образования и науки Лилия Гриневич.

"Это был период, когда такие вещи еще можно было сделать. Ющенко тогда не вмешивался в эти процессы", - говорит LIGA.net Быстрицкий. По его словам, тогда же начался масштабный проект по созданию центров бесплатной правовой помощи. Также печатались новые учебники, которые пришли на замену советским.
Виктор Ющенко и Джордж Сорос, Киев, 2005 год (фото - Николай Лазаренко/EPA)
С другой стороны, политический кризис 2006-2007 годов негативно сказался на реформах. "В середине каденции президентства Ющенко началось существенное снижение уровня интереса Сороса к событиям в Украине. Это можно проследить по интенсивности его визитов в Украину, которая существенно снизилась", - отметил Сушко.

С 2005 по 2014 года американский бизнесмен был в Киеве дважды. В 2005 году встретился с Ющенко, а в 2008-м – с премьером Тимошенко. После встречи с ней замглавы секретариата Ющенко Игорь Пукшин заявил, что к обвалу гривни в ноябре того года способствовал "финансовый спекулянт" Сорос.

В 2007 году, выступая на украинском завтраке в швейцарском Давосе на тему энергетики, Сорос призвал премьер-министра Януковича поддержать свою инициативу по прозрачности в коррупционной нефтегазовой сфере. Аналогичные программы он помог реализовать в Казахстане и Азербайджане. Янукович ничего не ответил.

Зато ответили силовики, когда Янукович стал президентом. Его каденция началась с попыток СБУ давить на фонд, рассказывает Сушко. К получателям грантов приходили следователи и проверяли документацию. А в 2011 году регионалы обвинили самого Сороса в финансировании налогового Майдана и "подготовке в Украине сценария Египта и Ливии".

По нападкам на фонд можно отслеживать политическую историю Украины. Мы являемся своего рода лакмусовой бумажкой. Как только начинает формироваться клептократический авторитарный режим, так сразу фонд становится ему как кость в горле, - говорит Сушко
После силового разгона Евромайдана в декабре 2013 года фонд приостановил любое сотрудничество с властью. В то же время фонд организовывал эвакуацию раненых людей, в том числе за границу (впервую очередь, в Польшу). После смены власти фонд активизировал работу. Если в 2013-м бюджет фонда был порядка 70 млн грн, то в 2014-м уже 103 млн. За следующие пять лет расходная часть Відродження выросла до 335 млн грн.

Сам Сорос призвал лидеров Евросоюза организовать срочный план помощи Украине по аналогии с "планом Маршалла", а в 2015 году президент Петр Порошенко наградил бизнесмена орденом Свободы.
Сейчас вовлеченность украинцев в общественные и политические процессы, наверное, выше, чем где-либо в Европе. Люди доказали свою готовность жертвовать жизнью ради своей страны. В этом скрытая сила новой Украины, которую недооценивает Запад, - говорил Сорос, 2014, The New York Review’s
Фонд Відродження содействовал созданию стратегических совещательных групп при министерствах, которые помогали нарабатывать план реформ. В частности, административно-территориальную, образовательную и медицинскую. Последняя не была имплементирована в полном объеме, поскольку министр здравоохранения Александр Квиташвили не смог воспользоваться наработками экспертов, говорит LIGA.net Быстрицкий.
Петр Порошенко вручает Джорджу Соросу орден Свободы, 2015 год (фото - пресс-служба Порошенко)
Также, по его словам, фонд поддержал план корпоратизации набсовета НАК Нафтогаз Украины. "Были привлечены независимые эксперты. Это дорого стоило фонду и были выделены отдельные деньги фонда Открытое общество. Также мы профинансировали компанию по внедрению механизма субсидий", - рассказал Быстрицкий.

Реформу Нафтогаза Сорос считал одной из главных задач новой украинской власти. "Работа в области энергосбережения, сокращение потребления газа, содействие внутренней добыче нефти и газа. Все это устранит зависимость Украины от России в энергетической сфере", - говорил бизнесмен в интервью Савику Шустеру в 2014 году.

Когда планы реформ были наработаны и пришло время их имплементировать, началось сопротивление, говорит Быстрицкий. "Одним из проявлений сопротивления стало введение Радой е-декларирования для антикоррупционных активистов в 2017 году. Для нас это был шок", - признается экс-директор фонда.
Путин понимает, что если новая Украина будет успешной и процветающей, его дни в России будут сочтены. Поэтому он и дальше будет дестабилизировать новую Украину, - говорил Сорос, 2014
В конце 2018 года началась активная кампания против Сороса, точнее "будущего кандидата от Сороса" на предстоящих президентских выборах. Вторая волна началась уже после победы Владимира Зеленского, когда стало понятно, что он движется не в том направлении, на которое рассчитывали его оппоненты, говорит Сушко. Сейчас наблюдается третья волна, связанная с избранием Джо Байдена.

Сушко считает, что за попытками дискредитировать Сороса и его фонд стоит Россия и ее сателлиты в Украине. "А также часть нашей традиционной олигархии, которая осознала, что европейский вектор угрожает тому, как они привыкли получать прибыль", - считает он.

Под олигархами, в первую очередь, он имеет в виду Игоря Коломойского. И в этой ситуации Сорос выступает не как личность, а как олицетворение западного вектора развития Украины.
Уже не работает "слуга Госдепа", "загнивающий Запад" и "транснациональные корпорации". Нужно персонифицировать зло, - объясняет Сушко
По словам директора фонда, Россия и олигархи надеются "перепрошить идею украинского патриотизма". "В их системе координат патриот должен быть против Запада. Если они это протолкнут, то Россия запросто проглотит такую Украину. Сорос – это просто удобная мишень. И оппоненты мне говорят об этом прямым текстом", - объясняет он.

Достают ли Сороса нападки из Украины? В конце 2019 года в интервью The Guardian филантроп говорил о "незавершенном, но перспективном политическом прогрессе", достигнутом в Украине.
Что будет с идеей Открытого мира после Сороса
Джордж Сорос (фото - Клеменс Билан/EPA)
Что будет с идеей Открытого мира после Сороса
В январе 2020 года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Сорос заявил, что мир живет в переломный момент истории. Крупнейшие государства мира – Китай, США и Россия - в руках потенциальных или реальных диктаторов, а ряды авторитарных правителей продолжают расти. "Национализм не просто не остановлен, а, наоборот, продолжает усиливаться", - подчеркнул он.

По мнению бизнесмена, если китайскому лидеру Си Цзиньпину удастся полностью внедрить систему социальных кредитов, он "сделает реальностью оруэлловскую авторитарную систему". И тогда "для открытого общества не останется места в таком мире".
Джордж Сорос (фото - персональный сайт Сороса)
Но Соросу уже 90 лет. Мир, который он хотел увидеть, вряд ли станет таковым в ближайшие десятилетия. Так неужели дело всей его жизни – открытие закрытых обществ – закончилось крахом и почти $17 млрд расходов фонда по всему миру не принесли желанного результата. Можно ли сказать, что Сорос проиграл?

"Когда Сорос начинал свою деятельность, в мире существовали иллюзии относительно линейности пути. То есть демократия побеждает и нужно немного усилий, чтобы она победила окончательно. Сейчас таких иллюзий в мире нет. Поэтому борьба за открытое общество – это бесконечный процесс, который в горизонтах жизней наших поколений будет оставаться перманентным полем битвы. Сорос это осознает", - говорит LIGA.net Сушко.

По его словам, даже зрелые демократии могут деградировать: "Но если прекратить борьбу, то деградация ускорится. В закрытом обществе очень много соблазнов".

В свою очередь Быстрицкий считает, что Соросу удалось достичь результатов. "Есть прекрасный пример стран Балтии, где фонд Сороса успешно функционировал. Болгария, Польша, Грузия, Молдова. Везде есть ростки европейского выбора", - считает он.

Настроен оптимистично и сам Сорос. "Можно мечтать о подобии устава ООН, который возник после Второй мировой. Он должным образом бы завершил нынешний цикл конфликтов между США и Китаем и возобновил бы международное сотрудничество, сделав возможным процветание открытых обществ", - пишет Сорос в своей книге "На защиту открытого общества".

В практической плоскости задачи не отличаются от поставленных 40 лет назад. Доступность качественного образования, укрепляющего независимость личности и развивающего критическое мышление. Именно это, по мнению Сороса, является долгосрочной стратегией человечества. Поэтому в начале 2020 года он выделил $1 млрд на создание университетской сети. Кажется, сдаваться он не собирается.
Однако это лишь план. На него, к тому же, нужно много денег. Что будет с фондом Открытое общество после смерти Сороса - вот вопрос, который задают многие.

В 2017 году Сорос передал фонду большую часть своего состоянию – $18 млрд. По словам Сушко, потенциально это позволит выживать фонду очень долгое время. К тому же бюджет фонда состоит не только из средств Сороса.
"Мы хотим стать хабом международных доноров для украинского гражданского общества. В частности, ЕС, правительства Швеции и Канады, Министерства иностранных дел Германии. Они формируют около 30% бюджета фонда. И с каждым годом эта доля растет", - говорит директор фонда Відродження.

Сам Сорос говорит, что сделал все возможное, чтобы подготовить фонд к его отсутствию. "Я вижу большие возможности для фондов. Есть множество врагов в разных уголках мира и есть целая отрасль, которая пытается демонизировать меня. Однако я готов сделать взнос, если мы сможем предложить что-то ценное, даже когда нужно будет использовать основной капитал нашего фонда", - резюмировал Сорос в книге "На защиту открытого общества".

"Сорос думал, что фонды просуществуют до 2010 года, а потом он их закроет. У него была такая идея, - рассказал LIGA.net Быстрицкий. - Но произошел слом. Он почувствовал, что развил настолько мощную систему общественных институций, что решил продолжить это. В том числе и после его смерти. До бесконечности".

В своей последней книге Сорос говорит: "На личном уровне я очень горжусь врагами. Пересматривая их список, я чувствую, что иногда поступал правильно. Однако хочу, чтобы этот перечень был короче. Я и мои фонды сделаем все возможное, чтобы уменьшить его".
Дата: 29.12.2020
Текст: Юрий Смирнов
Графика: Александр Надельнюк и Алина Подлесная
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