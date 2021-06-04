У зв'язку з великим попитом на наш тренінг 11 червня, ми робимо повторний одноденний тренінг для редакторів та медіа-менеджерів, щоб поділитися досвідом, як швидко і майже без інвестицій залучати гроші читачів.
Вже більше 5000 українців підтримали LIGA.net грошима. Наша бізнес-модель дозволяє утримувати кожного третього журналіста редакції за гроші читачів. Тепер ми готові поділитися цим досвідом.
ЩО МИ ПРОПОНУЄМО:
Приклади з практики: що спрацювало, що ні;
Чому важливі цінності;
Краудфандингова кампанії: робота з цілями та взаємодія з аудиторією;
Нова продуктова стратегія ньюзруму;
Принципи ефективного фандрайзингу;
Як вибрати бізнес-модель;
Граблі LIGA.net: як не наробити помилок.
Дата проведення: 18 червня
Місце проведення: ZOOM-конференція
Тренінг складається з лекцій та практичних інтерактивних сесій, тож не плануйте на цей день іншої роботи. По завершенню тренінгу учасники матимуть детальний план, щоб почати змінювати бізнес-модель своїх медіа.
ДЛЯ КОГО ЦЕЙ ТРЕНІНГ:
Для тих, хто вірить, що незалежна журналістика потрібна країні
Для тих, хто готовий продуктивно та активно працювати під час тренінгу