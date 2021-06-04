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Тренінг від LIGA.net для медіа
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: ZOOM-конференція
ЧАС ПРОВЕДЕННЯ: 18 червня
У зв'язку з великим попитом на наш тренінг 11 червня, ми робимо повторний одноденний тренінг для редакторів та медіа-менеджерів, щоб поділитися досвідом, як швидко і майже без інвестицій залучати гроші читачів.
АНКЕТА ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ
Вже більше 5000 українців підтримали LIGA.net грошима. Наша бізнес-модель дозволяє утримувати кожного третього журналіста редакції за гроші читачів. Тепер ми готові поділитися цим досвідом.
ЩО МИ ПРОПОНУЄМО:
Приклади з практики: що спрацювало, що ні;
Чому важливі цінності;
Краудфандингова кампанії: робота з цілями та взаємодія з аудиторією;
Нова продуктова стратегія ньюзруму;
Принципи ефективного фандрайзингу;
Як вибрати бізнес-модель;
Граблі LIGA.net: як не наробити помилок.
Дата проведення: 18 червня

Місце проведення: ZOOM-конференція

Тренінг складається з лекцій та практичних інтерактивних сесій, тож не плануйте на цей день іншої роботи. По завершенню тренінгу учасники матимуть детальний план, щоб почати змінювати бізнес-модель своїх медіа.
ДЛЯ КОГО ЦЕЙ ТРЕНІНГ:
Для тих, хто вірить, що незалежна журналістика потрібна країні
Для тих, хто готовий продуктивно та активно працювати під час тренінгу
Для онлайн-ЗМІ
Для тих, хто хоче спробувати стати незалежним

Обов’язково заповніть анкету за посиланням.

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НАШІ СПІКЕРИ
Головний редактор LIGA.net
Керівник суспільно-політичної редакції LIGA.net
Керівниця СММ сектору LIGA.net
БОРИС ДАВИДЕНКО
ПЕТРО ШУКЛІНОВ
АНАСТАСІЯ ТУГАЙ
ІНШІ ЗАПИТАННЯ ЩОДО ТРЕНІНГУ:
Хто може взяти участь?
Ми орієнтуємось на тих, хто працює у медіа, розуміє, що варто змінювати бізнес-модель, а також тих, хто готовий присвятити цілий день для роботи над цим питанням.
Скільки це коштує?
Участь безкоштовна.
Як зареєструватися?
Заповніть анкету.
Чи можна взяти з собою команду?
Треба! Але всі повинні зареєструватися для участі і отримати підтвердження.
Коли я зможу отримати детальну програму тренінгу?
Ми надішлемо її за декілька днів до початку, спробуємо врахувати всі ваші побажання з анкет реєстрації.
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Фото: особисті архіви спікерів
Дизайн і верстка: Кругліков Дмитро, Виноградська Юлія
Дата публікації: 04.06.2021

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