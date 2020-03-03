Этим людям не сидится на одном месте, за плечами каждого из них - десятки самостоятельных поездок. Liga.net вместе с monobank решили расспросить наших путешественников об их любимых странах, и о том, как сделать перелет и пребывание там максимально интересным и комфортным.
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Три блоггера, три страны, сотня лайфхаков
Дмитрий Горюнов, журналист, экономист и путешественник. Любит вулканы, Азию (потому что они там есть) и Латинскую Америку. Считает, что самостоятельное изучение страны и личная подготовка путешествия продлевают его в голове месяца на два.
Юлия Савостина, журналистка, основательница проекта Made in Ukraine. Считает, что хотя бы короткие путешествия себе нужно организовывать каждый месяц, что успешно и делает. Эксперт по лучшим местам не только Украины, а также Италии и Франции.
Роман Судольский, журналист и редактор-фрилансер, сооснователь туристической компании Flying Fish Voyage (занимается организацией и проведением путешествий по Индонезии). Побывал в 33 странах, прямо сейчас зимует в Египте
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ДМИТРИЙ
ГОРЮНРОВ
ЮЛИЯ
САВОСТИНА
РОМАН
СУДОЛЬСКИЙ
Дмитрий Горюнов
ПЕРУ: ВЫСОТА
ИНКИ И КУЙ
Мачу Пикчу каждый год занимает первое или максимум второе место рейтинге самых интересных для посещения объектов по версии Trip Advisor. Так что, даже если у вас не будет времени ни на что другое в стране, это уже достаточная причина лететь на другой край света. Но поскольку мало кто летит двое суток, я собрал несколько рекомендаций, что, где и почем еще посмотреть в Перу, если в вашем распоряжении есть хотя бы пару недель.
Годится ли для старта самостоятельных путешествий?
Моя первая поездка в Перу (всего их было две, пока) была короткой, всего 6 дней. У нее была, по сути, единственная цель — увидеть Мачу Пикчу и умереть. Все остальное было этапами на пути к нему и назад, хотя посмотреть было на что в любом случае. Мы прилетели в Лиму, затем в Куско, потом поездом до Мачу Пикчу и затем в обратном порядке. Не экономили время только на основном объекте — ему посвятили два дня. Это важный момент, если хотите посетить периферийные объекты и взобраться на окрестные горы, с которых открываются те самые "открыточные" виды.
Что еще посмотреть?
Я в последние годы планирую маршруты, опираясь на объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. В Перу их 12, со второго захода мы посетили все, кроме двух в амазонской части. Кроме Мачу Пикчу и древней столицы инков Куско, как минимум, достойны внимания «инопланетные» знаки в пустыне Наска, город Караль, которому 5 тыс. лет и высокогорный нацпарк Уаскаран. В целом там есть что посмотреть и природного, и рукотворного.

Для тех, кто хочет захватить сразу несколько стран Южной Америки, Перу станет удобным "стыковочным" местом для посещения Эквадора и особенно Боливии. Дело в том, что в отличие от Лимы, столицы этих соседних государств находятся на больших высотах (2850 и 3650 м), так что лучше подниматься туда постепенно - чтобы потом не хватать ртом воздух и не мучиться проявлениями горной болезни.
Как лучше планировать?
В не самых дешевых странах, вроде Перу, я практикую полное бронирование всего, что можно забронировать и выкупить заранее — как минимум, отелей и логистики (в смысле билетов на самолеты/автобусы/поезда). Во-первых, удобно с точки зрения "размазывания" расходов; во-вторых, все, что покупается заранее - априори чуть дешевле, ну и такой режим позволяет быть спокойным по поводу того, что вы и в принципе куда-то попадете, и это получится сделать в запланированном графике по оптимальной цене. Заодно на месте экономите на этом время. Плюс меньше денег возить с собой (Перу, к сожалению, не та страна, где все можно оплатить картой, но о нюансах расчетов - чуть ниже).

Кстати, в случае конкретно Перу - это также означает предварительный выкуп билетов в Мачу Пикчу, поскольку количество посетителей в день ограничено. Страна заботится о сохранности комплекса, поэтому ограничивает к нему доступ. Причем если еще недавно это было 2500 человек в день, то сейчас уже 1200. Так что покупать билеты стоит как можно раньше, особенно если планируется 1) ехать в высокий сезон, 2) посещать окрестные горы (там квота по 100 человек в день на каждую из двух).
Когда лучше лететь?
Если кто не был в тех краях, напоминаю, что там времена года поменялись местами. Там лето, когда у нас зима, и наоборот. Но дело даже не в этом. В странах, которые ближе к экватору, сезоны не особо отличаются температурой, но очень отличаются влажностью. А в сезон дождей путешествовать будет не очень комфортно. Сухой сезон в Перу — с марта по октябрь. Первый раз я был в мае, второй — в марте. В марте один раз "словили" дождь в Мачу Пикчу, что несколько мешало и ходить, и фотографировать, хотя дождь был недолгим и не особо сильным.
Что делать с высотой?
Большинство интересных мест страны находятся на относительно большой высоте. Например, город Куско — 3500 м, озеро Титикака и город Пуно на его берегу — 4000 м. Есть места и повыше, как минимум по дороге на некоторые интересные объекты. Это может быть тяжело с непривычки. Серьезную горную болезнь вряд ли вызовет, но будет неприятно (для некоторых — критично, с невозможностью спать, сильной отдышкой, учащенным сердцебиением и т.д.). Поэтому в идеале высоту надо набирать постепенно (например, не лететь в Куско, как мы делали первый раз, а ехать автобусом, с несколькими ночевками по пути, постепенно наращивая высоту). Есть, конечно, всякие лекарства против симптомов горной болезни, но у них много побочных эффектов. Поэтому самый надежный способ — время. Впрочем, если совсем невмоготу, в отелях Куско и Пуно есть баллоны с кислородом.

Второй эффект — сильные внутрисуточные перепады температуры. В Куско днем +20 и выше, а ночью — около нуля. Приходилось возить и носить с собой "расширенный гардероб", снимая и надевая по мере необходимости.
Чем ездить?
Выбор видов транспорта в стране ограничен, но имеющегося хватает для большинства нужд. Арендовать автомобиль там довольно дорого, особенно если не зацикливать маршрут. Да и расстояния между городами большие, а дороги местами очень сложные. Железнодорожное сообщение там отсутствует как класс, не считая пары туристических маршрутов (в т.ч. до Мачу Пикчу, и это, учтите, единственный легальный путь туда добраться).

Это оставляет выбор из двух вариантов. На относительно дальние расстояния можно летать. Мы так делали из Лимы в Куско и назад (первый раз) и только назад (второй). Еще самолет понадобится, если захотите посетить амазонскую часть (в Икитос невозможно попасть по земле). Остальные нужды полностью покрывают автобусы. Рекомендую брать VIP-класс — это почти как бизнес в самолете, там огромные кресла, которые откидываются почти горизонтально, туалеты, интернет и развлечения, еда и напитки. Три раза мы такие автобусы даже использовали для ночевки - сознательно выбирая ночные рейсы. Было вполне комфортно. В городах же, если лень изучать местный транспорт, лучше пользоваться такси, там оно совсем недорогое, даже в столице.
Как платить?
Южная Америка, увы, не сильно кешлесс. Безнал принимают не везде, так что какие-то наличные с собой нужны регулярно. Кстати, только там я видел настоящих валютных менял, причем там это безопасно и (вроде бы) легально. Наличными мы в основном рассчитывались за еду или за такси, ну и на рынках, конечно. Основной транспорт был выкуплен через сайт заранее, в отелях же безнал везде принимали (кстати, не забывайте, что премиальные карты обеих основных платежных систем в большинстве сетевых отелей дают вам скидку, так что рассчитываться карточкой не просто удобно, но и выгодно). Единственное, в отеле в Мачу Пикчу Пуэбло были какие-то проблемы со связью, и заплатить картой получилось далеко не сразу. Но это был единичный эпизод. Но! В Южной Америке довольно избирательное отношение к украинским банкам — при оплатах через сайты удавалось оплатить далеко не каждой картой, приходилось "подбирать" банк.

Кстати, именно после первого визита в Перу я начал изучать программы лояльности. Три банка предлагали кредитные карты Mastercard с накоплением миль авиакомпаний, я тогда выбрал Альфа-Банк, поскольку там курс конвертации трат в мили был лучше всего. Кроме того, карта давала бесплатный пропуск в лаунж (правда, только в Борисполе, что как раз не всегда нужно). Но в апреле прошлого года мильная программа прекратилась (правда, свернули ее и в других банках). Сейчас у Альфа Банка есть другая карта для путешественников, она уже Visa, там нет бонусов от авиакомпаний, но все еще есть бесплатные лаунжы (и уже не только в Борисполе), плюс скидки на такси и упаковка багажа (правда, с лимитом в год).
На каком языке говорить?
Я хоть и был в Латинской Америке до этого (в Колумбии), перед первым визитом как-то забыл, что там с английским не очень. Или рассчитывал, что в самых туристических местах будет более-менее, уже не помню точно. В любом случае, по данному маршруту все было действительно неплохо, но в паре ситуаций без испанского было бы туго. Благо, выручил переводчик в телефоне. Для этого держите в Google Translate офлайн-базу для испанского языка (даже если покупаете местную SIM-карту для интернета).

Ко второму визиту я немного подучил язык, так что было чуть легче — и вообще, открылись всякие бонусные возможности — торговаться с таксистами или с продавцами на базаре. Тем более что на этот раз в маршрут были включены и нестандартные для большинства туристов места, где местами английского не знали вообще. Я понемногу продолжаю учить испанский до сих пор, ведь на нем говорят в большинстве стран Латинской Америки, а их я тоже хочу со временем посетить.
Чем питаться?
Латиноамериканская кухня не так отличается от нашей, как азиатская, так что, если у кого есть проблемы с восприятием чего-то нового, в Перу таких проблем возникнуть не должно. Основу питания составляют примерно те же продукты, что и у нас, и готовятся они более-менее привычными для нас способами. Алкоголь тоже доступен, в отличие от многих стран Азии.

Если, наоборот, вас интересует что-то новое, опишу три блюда, которые нужно обязательно попробовать. Мое любимое — севиче, рыба, маринованная в лимонном соусе с овощами и, возможно, другими морепродуктами. Существует куча видов; возможно, выбор делается в зависимости от наличия продуктов под руками. Второе — стейк из альпаки (родственница ламы). В принципе, немного похоже на говядину. Наконец, самое экзотичное — жареная морская свинка (называется cuy, читается как "куй"). Мы решились попробовать ее только в ходе второго визита, и то одну на четверых.
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Юлия Савостина
ФРАНЦИЯ: ПРОВАНС,
РОЗЕ И ПЛАТЬЕ БОХО
БОльшую половину года я провожу в разъездах. Езжу по стране, летаю почти каждый месяц в Европу и раз в год — в Америку и Азию.

Так что, конечно, у меня есть годами выверенный алгоритм действий, отточенный до автоматизма. Я могу написать кандидатскую по складыванию чемодана, помещающегося в ручную кладь на 2 недели в любую страну и при любом протоколе (записала об этом, кстати, свежий влог, заходите в YouTube, смотрите). Еще у меня всегда сложен конверт с документами, которые в любой конфигурации могут понадобиться на границе. Там и документы на дочь, Лизу, и все копии паспортов-свидетельств.

Из важных лайфхаков: в случае вылета из Борисполя после обеда в рабочий день настоятельно советую ехать сначала на метро Позняки, и только оттуда – на такси в аэропорт. Не ради экономии средств, а ради сохранения нервов. Не люблю эту рулетку с пробками через мост.

Из приятных традиций – там же на Позняках зайти в Itis Flowers Cafe за чашкой матчи и парочкой моти.
«Плюшки» для путешественников
В Борисполе же я обязательно пользуюсь самым важным изобретением человечества и банкинга – банковской картой, которая позволяет на вылет (и важно — при прилете тоже) идти через fast line. У меня их две от разных банков. И тут я сделаю лирическое отступление…

Дело в том, что я безумно влюблена в сервис банка с котиками.

Во-первых, удобное приложение (мне удобнее, чем в любом другом банке, мне нравится эта функция с телефонами и кеш-бек, конечно же).

Во-вторых, абсолютно лаконичный дизайн. Мне важно.

В-третьих, последние 17 лет я тщательно контролирую свои расходы, а в monobank есть программа, которая выдает тебе весь список трат за обозначенный период очень близко к тем статьям, по которым считаю я. Потому все мои бытовые расходы практически на 95% идут через карту. А в конце месяца я вижу постатейно, на что уходили деньги, и для меня это удобнее, чем записывать или использовать какие-то отдельные приложения.

В-четвертых, удобная подвязка под Apple Pay. Я в последнее время вообще не достаю карту (в Украине, Италии, Германии и Австрии. Во Франции как раз во многих местах карты нужно только вставлять в терминал, у них все старомодно).

Ну и в-пятых, котики, очевидно же.

У monobank до недавнего времени был только один недостаток – отсутствие премиальных карт. Поэтому приходилось держать карты других банков.

Но финансовые боги услышали мои молитвы, и monobank выпустил карту monobank platinum, которая дает весь набор привилегий в поездках: fast line на вылете, и что еще важнее – в аэропорту прибытия; бизнес-лаунжи по всему миру; скидки на такси, аренду авто и проживание; хорошую страховку, снятие наличных за рубежом без комиссий, накопление миль.

По большому счету, там набор "плюшек" соответствует даже не уровню platinum, а картам более высоких категорий. Но по цене - вполне демократично, и даже, не требует для включения привилегий «минимального уровня трат» (всегда бесило, когда тебе, чтобы «включить» бонусы, ради которых во многом ты и получал карту, и немало платишь за ее обслуживание, надо обязательно потратить ежемесячно какую-то сумму).
Куда лететь
Если же говорить о том, где чаще всего я люблю тратить деньги… То это, конечно, Франция, а во Франции — Прованс. Лучшее место на Земле. Место, где солнце 300 дней в году, жизнь все еще течет медленно, обед – самое святое и несдвигаемое событие, а бурная жизнь онлайн – что-то из области фантастики, как снег или импичмент Трампу.
ПРОВАНС: что смотреть
Знатоки этого края могут даже подраться, споря, какие деревни посещать, и какая из них самая красивая. Я в этом вопросе солидарна с Питером Мейлом, знаменитым автором книг о Провансе: самый красивый Прованс – тот, что в районе Люберона.

Итак, маршрут:
смотреть город, обязательно идти в музей на Сезана и Ван Гога, оставаться на субботний рынок);
(где снимался фильм «Хороший Год» — библия всех уставших менеджеров);
(как по мне, самая красивая деревня Люберона);
(с замком Маркиза де Сада, выкупленным нынче Пьером Карденом);
в последнем, кроме потрясающего природного бассейна прямо посередине деревни, есть три винных завода с фирменными магазинами и дегустацией, и мишленовский ресторан с 7 столиками.
Выбирайте, что ближе. Но если решитесь на ресторан, тут консьерж-сервис вам в помощь, именно они умеют быстрее всего бронировать стол за 10 дней до визита. Конечно же, обязательна к посещению деревня Л'Иль-сюр-ла-Сорг с ее каналами, мельницами и самым известным в Европе антикварным рынком. Если остаетесь подольше, то обязательно заедьте в Авиньон – город Пап и театрального фестиваля, Арль и Ним, в заповедник Камарг с его дикими прародителями лошадей и фламинго, ну и, конечно же, в Марсель, где кроме порта и преступности можно найти самый вкусный буйабес в мире.
Перелет
Чтобы увидеть весь описанный мной маршрут, необходимо взять в аренду автомобиль. Лучше сразу в аэропорту. И помним, что карта monobank дает скидки при аренде авто у сетевых компаний.

Лететь можно в Ниццу прямым рейсом МАУ в сезон (летом) или LOT-ом через Варшаву в остальное время. Или же Air France в Монпелье с пересадкой в Париже.
Жилье
Тут, конечно же, каждый выбирает свой вариант, но в моем случае квартира всегда лучше отеля, поскольку чаще всего я путешествую с дочерью Лизой и мне нужно готовить суп и стирать вещи. Если выбираете квартиру или апартаменты, то летом всегда смотрите, есть ли поблизости бассейн, без него в Провансе будет сложно.

Если на Airbnb решите снять типичный прованский дом на пару дней, не удивляйтесь, если на вас посыплются отказы. Дело в том, что практичные французы любят, чтобы в сезон жилье работало весь месяц без выходных, а потому предпочитают его сдавать с субботы по субботу.

Отели в Провансе недешевы, так что если видите номер за 80-100 евро в сутки — немедленно бронируйте.
Шоппинг
Да, кстати, из смешного. Если посмотреть на мои расходы во Франции, то можно заметить, что чек на одежду в любом магазине будет в среднем 400-800 гривен (особенно с нынешним курсом). А все почему? Потому что я у прижимистых французов за долгие годы общения научилась покупать одежду и обувь, а еще косметику и посуду, только на распродажах. Кстати, их график на этот год можно быстро найти в интернете. Причем, если говорить об одежде, то скидки 70-90% там вполне реальные, а не как у нас.

Жаль, только, что мои похождения по винтажным рынкам Прованса или Ниццы карта не видит, там все только за кеш. Приходится потом записывать.

В отличие от фермерских, кстати. Даже в деревне в Провансе или в Сен Тропе на еженедельном фермерском рынке практически на любой раскладке с овощами, сыром и колбасами можно расплатиться через терминал.

Что покупать? Да все, что радует глаз. Пробовать местную еду. Мерить платья. Дегустировать вина и сыры. Покупать корзинки, керамику и винтажные ложки. В общем, наслаждаться жизнью и шопингом по-полной.
Подарки
Если любите покупать себе и родным подарки, то из Прованса рекомендую везти не банальщину типа магнитов/тарелок/статуэток. Лучше купите бутылку знаменитого местного розЕ, кусок фермерского сыра или свиную колбаску, пасту из оливок и соль с трюфелем для омлета. А подруге привезите одно из потрясающих воздушных платьев-бохо за 20 евро с воскресного рынка. И устройте дома маленький флеш-бек. Потому что, однажды побывав в этом чудесном крае, вам обязательно захочется вернуться.
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Роман Судольский
ИНДОНЕЗИЯ: НЕ ПЛЯЖНЫЙ
БАЛИ И ПРАЗДНИК НЬЕПИ
Фильм украинского блогера Антона Птушкина про остров Бали посмотрело на Youtube уже 8,4 млн человек. Для многих видео стало открытием – оказывается, Бали это не только гламурный курорт для фотографий с неприличными хэштегами в инфинити-пуле. Остров-магнит продолжает притягивать к себе и неофитов, и тех, кто бывал там уже не раз. В прошлом году я прожил на Бали полтора месяца – и теперь очень жду возвращения. Чтобы скоротать ожидание, делюсь с читателями «Лиги» впечатлениями и советами.
Зачем ехать
Точно не за тюленьим отдыхом на пляже. На всем острове есть всего пара мест, где можно отдыхать в таком стиле. На большинстве пляжей – большие волны и каменистое дно, а то и коралловый риф. При этом в воде бывает довольно много мусора. И не забудьте про опасные течения.

Зато здесь очень красивая природа – рельефные скалы, зелень, живность, вулканы, водопады, океан.

На Бали отличные условия для занятий серфингом. А также йогой, потому что даже балийский воздух медитативный, а количество школ и инструкторов на душу населения зашкаливает. Многие едут на Бали за просветлением. И часто находят то, что искали.

Но просветляться не обязательно – можно и «затемняться», окунувшись в пучину балийского кутежа. Здесь постоянно проходят горячие вечеринки. А можно найти себе какую-то альтернативную тусовку. Бали собирает самых интересных людей со всего мира, да и местные жители нескучный народ. Так что люди – еще одна веская причина сюда приехать.

Если нужно было бы указать только одну причину ехать на Бали, я бы назвал закаты. Небо здесь удивительной красоты, такого я больше не видел нигде.
Когда ехать
На Бали можно хорошо отдохнуть в любое время года, если подготовиться и знать, чего ожидать. Высоким сезоном считается лето, когда здесь идеальная температура воздуха и нет дождей. Но в сухой сезон вырастают цены на жилье, водопады не настолько полноводные и толпы туристов более многочисленны. Сезон дождей, который длится с ноября по март, отличается жаркой погодой и регулярными осадками. Но дожди не идут целыми днями. Час-два может лить как из ведра – а потом снова отличная погода.
Как долететь
Прямых рейсов из Киева в балийский аэропорт Денпасар нет. Мы попали на Бали через Таиланд, где провели предыдущие три месяца. В целом, по соотношению цена-качество лучше всего лететь с пересадкой на Ближнем Востоке – на крыльях Qatar Airways или Emirates. Эти компании всегда входят в топ-10 мировых авиалиний и при этом у них нередко бывают акционные предложения. В любом случае, перелет на Бали через полмира дешевым не будет – приготовьтесь отдать не менее $650-700 за билеты в оба конца.
Сколько стоит все остальное
Если не считать перелет, то цены на Бали вполне приемлемые. И они не слишком растут даже на фоне бешеной популярности острова. На Бали много шикарных отелей и лакшери-вилл, которые могут стоить до тысячи долларов в сутки, но также можно легко найти пристойное жилье за $20-30 за ночь. То же самое касается всего остального – еды, транспорта, развлечений. Разброс очень большой и можно найти хорошие варианты на любой кошелек. И, что для многих важно - любое средство платежа. Несмотря на любовь всей Юго-Восточной Азии к наличным, Бали, наверное, самый "кешлесс" остров, по крайней мере, за жилье и в большинстве супермаркетов вы всегда рассчитаетесь картой. Но наличные с собой стоит носить всегда - 90% всех заведений будет принимать cash only. Благо, банкоматов вокруг хватает, так что вопрос лишь в том, какие комиссии придется заплатить за снятие - по моей Visa Platinum от ПриватБанка они были довольно ощутимы.
Где жить
На Бали обязательно нужно пожить в нескольких местах – какой-то один район не даст адекватного представления об острове.

Полуостров Букит на юге острова – лучшие пляжи, красивые виды, серфинг. Основная часть нашего пребывания на Бали прошла именно здесь.

Кута – самый оживленный и шумный район Бали. Сюда можно ехать за тусовками ночь напролет и серфингом для начинающих – песчаный берег убережет вас от серьезных травм, которые могут нанести коралловые рифы на других популярных серф-спотах.

Чангу – хороший выбор жилья, кафе, ресторанов. Пожалуй, самое сбалансированное место на Бали, где могут отлично уживаться и йоги, и ночные тусовщики, и гурманы, и серферы, и диджитал-номады. Только пляж в Чангу не особо пригоден для купания, да и пробки здесь уже почти не уступают Куте.

Убуд – сердце острова, знаменитая деревня, которую облюбовали творческие люди, поклонники духовных практик, да и онлайн-бизнесмены тоже. Здесь очень сильное комьюнити экспатов, отличные рестораны, много зелени и живности, природной, рукотворной и человеческой красоты. Отличное место, только океана здесь нет.

Амед – прекрасное место на востоке острова. Оно расположено далеко от самых популярных мест Бали, в нескольких часах езды. Это его проклятие и благословение. Здесь очень тихо и умиротворенно, но инфраструктура слабая. Нет больших супермаркетов, богатого выбора жилья, ресторанов и клубов. На пляже здесь необычный темно-серый песок и нет больших волн, как на юге острова. Подводный мир Амеда очень красив. Именно в Амеде мы хотим поселиться, когда приедем на Бали снова.

Конечно, есть и другие районы и поселки, но отвечать готов только за то, что видел сам.
Что обязательно посмотреть
Рисовые террасы. Настоящая красота – как в плане эстетики, так и в плане инженерной мысли.

Водопады. Особенно если вы приехали на Бали в сезон дождей или в начале сухого сезона.

Праздник Ньепи. Вернее, канун праздника – когда на улицах острова проходит настоящий карнавал. Балийцы носят по улицам огромные фигуры разных мифических существ, а в конце дня сжигают их. На следующий день на острове все закрыто, и нельзя выходить из дома никому, кроме религиозных патрулей. Суть Дня тишины в том, чтобы показать злым духам, что Бали – необитаем. Если в этот день они не увидят никого на улицах, то не будут трогать жителей острова весь год. Ньепи проходит в начале весны (в 2020 году – 25-26 марта).

Храмы. Здесь их невероятно много. В общем-то, на каждой улице, если не в каждом дворе. Культовая архитектура на Бали особенная, ее ни с чем не спутаешь. В Индонезии доминирующая религия – ислам, но только не на Бали. Здесь – индуизм местного разлива. Самые известные храмы – Танах Лот и Улувату.

Вулканы. На Бали есть действующие вулканы, извержение Агунга в 2017 году наделало много вреда и приостановило турпоток. Но ненадолго. Восхождение на один из вулканов – популярная экскурсия на острове.
Как передвигаться
Трафик – это большая проблема на Бали, остров уже с трудом вмещает всех желающих. Во многих районах очень оживленное движение, постоянные пробки. При этом дороги не очень хорошие, а правила дорожного движения не особо соблюдаются. Типичная Юго-Восточная Азия. Большинство местных ездят на мотобайках (скутерах), опытные и смелые туристы поступают так же, арендуя личный транспорт. В Таиланде я получил местные мотоциклетные права, действие которых распространяется на весь регион АСЕАН. Поэтому мы легитимно колесили по всему острову.

На Бали есть несколько действующих приложений служб такси – например, Grab и Bluebird. Ими удобно пользоваться, но есть нюансы. Местные олдскульные таксисты настолько не любят этих выскочек, что могут даже надавать вашему водителю тумаков, если тот «пасется» на их территории.
Куда сбежать с Бали
Если вас утомили балийские толпы и пробки – садитесь на лодку и сгоняйте на один из менее раскрученных островов неподалеку. 40 минут на лодке из балийского порта Санур – и вы на Нуса Пениде, острове, который украл мое сердце. Инфраструктура здесь пока не слишком развита – иначе «Игру престолов» снимали бы именно здесь, я уверен. Местные пейзажи завораживают.

До островов Гили придется плыть вдвое дольше, но и эта поездка 100% стоит того. Здесь можно полностью отключиться от балийского шума и трафика – на Гили даже нет механического транспорта! Только лошадиные повозки, только хардкор. А еще снорклинг с черепахами, закаты, добрейшие люди и веселые вечеринки, которые не нарушают общего умиротворенного настроения. Нам стоило больших усилий уехать с Гили.

В целом, Бали – уникальный остров, на котором советую пожить хотя бы какое-то время. Активные порты и аэропорт дают возможность строить отсюда маршруты по другим местам Индонезии, которая теперь притягивает меня, как магнит.
Очевидно, что банковская карта - отнюдь не только платежное средство, а важный помощник в организации путешествия. Поговорив с нашими путешественниками, мы решили сравнить, что же дают им их карты. Вот, что получилось.
С ЧЕМ ЛЕТАТЬ?
(информация взята с сайтов банков)
Еще больше о возможностях monobank platinum - здесь.
Текст и фото: Дмитрий Горюнов, Юлия Савостина, Роман Судольский
Верстка: Дмитрий Шелестинский


Дата публикации: 3.03.2020 г.

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