В Борисполе же я обязательно пользуюсь самым важным изобретением человечества и банкинга – банковской картой, которая позволяет на вылет (и важно — при прилете тоже) идти через fast line. У меня их две от разных банков. И тут я сделаю лирическое отступление…
Дело в том, что я безумно влюблена в сервис банка с котиками.
Во-первых, удобное приложение (мне удобнее, чем в любом другом банке, мне нравится эта функция с телефонами и кеш-бек, конечно же).
Во-вторых, абсолютно лаконичный дизайн. Мне важно.
В-третьих, последние 17 лет я тщательно контролирую свои расходы, а в monobank есть программа, которая выдает тебе весь список трат за обозначенный период очень близко к тем статьям, по которым считаю я. Потому все мои бытовые расходы практически на 95% идут через карту. А в конце месяца я вижу постатейно, на что уходили деньги, и для меня это удобнее, чем записывать или использовать какие-то отдельные приложения.
В-четвертых, удобная подвязка под Apple Pay. Я в последнее время вообще не достаю карту (в Украине, Италии, Германии и Австрии. Во Франции как раз во многих местах карты нужно только вставлять в терминал, у них все старомодно).
Ну и в-пятых, котики, очевидно же.
У monobank до недавнего времени был только один недостаток – отсутствие премиальных карт. Поэтому приходилось держать карты других банков.
Но финансовые боги услышали мои молитвы, и monobank выпустил карту monobank platinum
, которая дает весь набор привилегий в поездках: fast line на вылете, и что еще важнее – в аэропорту прибытия; бизнес-лаунжи по всему миру; скидки на такси, аренду авто и проживание; хорошую страховку, снятие наличных за рубежом без комиссий, накопление миль.
По большому счету, там набор "плюшек" соответствует даже не уровню platinum, а картам более высоких категорий. Но по цене - вполне демократично, и даже, не требует для включения привилегий «минимального уровня трат» (всегда бесило, когда тебе, чтобы «включить» бонусы, ради которых во многом ты и получал карту, и немало платишь за ее обслуживание, надо обязательно потратить ежемесячно какую-то сумму).