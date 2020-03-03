Южная Америка, увы, не сильно кешлесс. Безнал принимают не везде, так что какие-то наличные с собой нужны регулярно. Кстати, только там я видел настоящих валютных менял, причем там это безопасно и (вроде бы) легально. Наличными мы в основном рассчитывались за еду или за такси, ну и на рынках, конечно. Основной транспорт был выкуплен через сайт заранее, в отелях же безнал везде принимали (кстати, не забывайте, что премиальные карты обеих основных платежных систем в большинстве сетевых отелей дают вам скидку, так что рассчитываться карточкой не просто удобно, но и выгодно). Единственное, в отеле в Мачу Пикчу Пуэбло были какие-то проблемы со связью, и заплатить картой получилось далеко не сразу. Но это был единичный эпизод. Но! В Южной Америке довольно избирательное отношение к украинским банкам — при оплатах через сайты удавалось оплатить далеко не каждой картой, приходилось "подбирать" банк.



Кстати, именно после первого визита в Перу я начал изучать программы лояльности. Три банка предлагали кредитные карты Mastercard с накоплением миль авиакомпаний, я тогда выбрал Альфа-Банк, поскольку там курс конвертации трат в мили был лучше всего. Кроме того, карта давала бесплатный пропуск в лаунж (правда, только в Борисполе, что как раз не всегда нужно). Но в апреле прошлого года мильная программа прекратилась (правда, свернули ее и в других банках). Сейчас у Альфа Банка есть другая карта для путешественников, она уже Visa, там нет бонусов от авиакомпаний, но все еще есть бесплатные лаунжы (и уже не только в Борисполе), плюс скидки на такси и упаковка багажа (правда, с лимитом в год).

