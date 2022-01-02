Коли я спілкуюся зі студентами, часто повторюю: важливо стежити за трендами, а ще краще – їх передбачати. На жаль, обрій мислення в Україні дуже короткий. Це стосується насамперед держави – більшість чиновників мислить місячними обріями. Найбільш просунуті будують плани на бюджетний рік.



Бізнесу, який інвестує в економіку, важливо мати більш далекий обрій планування – терміни окупності часто вимірюються роками. Але недалекоглядність чиновників змушує і їх дивитися на майбутнє простіше.



Я попросив авторів нашого telegram-каналу про майбутнє #SixArticles написати, яким вони бачать 2022 рік, які тренди у їхній сфері компетенції переважатимуть, і як до них краще підготуватися.



Почитайте, подумайте та обговоріть із друзями та партнерами за святковими столами, як ви будете ці тренди використовувати у своїх починаннях.





З Новим роком!!