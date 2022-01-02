Сучасний світ іноді видається складним, і не лише звичайним людям, а й підприємцям, управлінцям, політикам часто потрібна порада чи допомога, як бути, або ж на що орієнтуватися при формуванні стратегій розвитку.
Дедалі частіше лідери ринків, топменеджери чи бізнесмени розуміють, що ділитися досвідом та експертизою — це не лише про розвиток власного бренду чи бренду компанії. Це ще й про розвиток країни. Бо, передаючи досвід, ми усі разом маленькими цеглинками будуємо міцне та щасливе майбутнє України.LIGA.net
та автори telegram-каналу заступника виконавчого директора МВФ Владислава Рашкована #SixArticles, добре це розуміють.
Тому зробили читачам LIGA.net
подарунок на Новий рік. Ми підготували 26 колонок українських експертів про майбутнє економіки, фінансів, технологій, бізнесу, суспільства та релігії, культури та моди. Що ж нам підготував рік тигра?