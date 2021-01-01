Україна програє у війні за здоровий глузд, або Чому ваш сусід не хоче вакцинуватись

Як пояснює нейрофізіолог Вікторія Кравченко, коли людина відчуває загрозу чи невпевненість у майбутньому, першими реагують структури мозку, які забезпечують стереотипну поведінку, направлену на подолання неприємної та стресової ситуації.
Передусім реагує мигдалина, вона чи не найперша отримує вхідну інформацію. Потім йде порівняння з “шаблонами”, тобто неприємними ситуаціями, які ми вже пережили.
“У такому випадку ми реагуємо миттєво, не думаючи. Що сильніше активується мигдалина, то важче вмикати раціональне мислення.
Вся ситуація з пандемією, а потім і зі щепленням проходила в контексті повної невизначеності, тому навіть розумні люди потрапляли під вплив емоцій та просто не могли міркувати раціонально”, – пояснює Кравченко.