Україна програє у війні за здоровий глузд, або Чому ваш сусід не хоче вакцинуватись

У антивакцинаторів потужна армія. Головне поле бою – соціальні мережі. Крім тих українців, хто щиро не вірить у вакцини і охоче розганяють будь-що на підтримку свого світогляду, в країні є десятки тисяч ботів. У березні 2021-го,

разом з компанією Artellence

провели розслідування

, скільки тисяч ботів “топить” проти щеплення на сторінках найбільших медіа та блогерів у Facebook.

Основні результати такі:

7 700 ботів активно писали про вакцинацію під постами 2 050-ти найбільших акаунтів і сторінок;

майже 70% їхніх коментарів і постів негативні;

кожен бот у середньому залишає дев'ять коментарів;

кожен п'ятий коментар під постами про вакцини написаний ботами;

це не політичні боти – ми не знайшли підтвердження участі в політичних кампаніях;

єдиного центру управління немає.

Служба безпеки України регулярно повідомляє про виявлення та ліквідацію ботоферм. Наприклад, остання новина від 17 вересня 2021-го:

СБУ у Дніпрі ліквідувала ботоферму

, яка працювала на замовлення кураторів з РФ. Потужність “ферми” – понад 5 000 ботів. Не дивлячись на це, навряд чи кількість і частка ботів-антивакцинаторів зменшується.

Проте всі співрозмовники

зазначили, що один з найбільших впливів на “масову” думку громадян чинять не боти чи фанатики-антивакси, які вірять в рептилоїдів та чіпування, а цілком притомні й поважні науковці, лікарі, які не підтримують або сумніваються у безпеці чи доцільності вакцинації.

У багатьох з них є в руках козир – науковий ступінь, медична освіта і практика. А у соцмережах вони мають десятки тисяч підписників, журналісти вважають їх обізнаними експертами. Їх охоче запрошують на телебачення, де вони у прайм тайм поширюють інформацію, яка суперечить міжнародним рекомендаціям, науковим даним, а іноді буває подана в такому світлі, що підсилює страх населення до вакцинації та недовіру до неї.

Наприклад, лікар Тарас Жиравецький має понад 96 000 підписників у

Facebook

. Взагалі-то він спеціаліст у сфері урології та андрології, але активно висловлює у соцмережах ідею – тим, хто перехворів на коронавірус та мають антитіла, щеплюватися непотрібно.

Він

вважає

, що вакцинуватися проти COVID-19 непотрібно вагітним та підліткам. Також

просуває

думку, що після цього щеплення обов'язково потрібно здавати певні аналізи, наприклад на Д-димер. За словами Жиравецького, це має попередити утворення тромбів внаслідок щеплення. Тут у нього є конфлікт інтересів: він має власну лабораторію.

Як пояснює лікар-гематолог Ростислав Лозинський, в жодних міжнародних рекомендаціях ви не знайдете поради масово здавати аналіз на Д-димер.