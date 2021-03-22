Ограбление по-украински: как из Укрэксима выдоили $3 млрд. Главный вопрос – афере конец?

;Должник;Год выдачи кредита;Сумма;Комментарий

1;Завод полупроводников;2009;11,2 млрд грн;Бенефициарами завода (производит солнечные батареи и их составляющие) считаются Андрей и Сергей Клюевы, экс-топ-функционеры Партии регионов. Бизнесмены занимают 70 место в рейтинге богатейших украинцев по версии Forbes 2;АзовЭлектроСталь;2012;7 млрд грн;Предприятие, входящее в холдинг Азовмаш, контролировал Юрий Иванющенко, один из самых влиятельных членов Партии регионов, экс-нардеп. Его партнер в этом активе - "красный директор" завода Александр Савчук. Общий долг компании перед разными банками составляет 21 млрд грн 3;Sky Towers;2007;6 млрд грн;Изначальными заемщиками в 2007 году были Виктор Тополов (экс-министр углепрома и нардеп от Партии регионов) с партнерами. С 2011 года актив несколько раз менял владельца. Кто сейчас контролирует крупный недострой - неизвестно 4;Креатив;2008;4,6 млрд грн;Агрохолдингом Креатив, который обанкротился в 2016 году с общим долгом перед разными банками в $630 млн, владели Юрий Давыдов, Максим Березкин (в 2012-2014 - нардеп от Партии регионов) 5;ЕСУ;2011;3,3 млрд грн;Компания ЕСУ владеет Укртелекомом. Текущий контролер - Ринат Ахметов. Во время разбирательств в Лондонском вокруг приватизации Укртелекома представители Ахметова заявляли, что купить долю в компании его попросил для себя экс-президент Виктор Янукович. Тогда же говорилось, что после приватизации Укртелекома в 2011 компанией некоторое время владели Валерий Хорошковский, затем - Дмитрий Фирташ и Денис Горбуненко