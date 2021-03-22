Ограбление по-украински: как из Укрэксима выдоили $3 млрд. Главный вопрос – афере конец?

Следующий председатель правления – времен президента Владимира Зеленского – Евгений Мецгер. Он возглавил банк в начале 2020-го. До этого много лет работал в Укргазбанке. Мецгер, как и президент, – выходец из Кривого Рога, а его жена – якобы
близкая подруга актрисы студии Квартал 95 Елены Кравец.
Летом 2020-го Мецгер стал звездой новостей. Зеленский прямо со встречи с предпринимателями Хмельницкого позвонил
Мецгеру: “Жень, послушай меня, это (сложные переговоры бизнеса с банком о реструктуризации долгов. – Ред.
) происходит у вас по всей стране, – сказал президент. – Пожалуйста, примите такое решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них сейчас нет денег из-за коронавируса".
Позже Мецгер отрицал дружеские отношения с президентом, но позитивно оценивал небезразличие Зеленского к проблемам бизнесменов.
Стал ли банк “глубокими карманами” для красивых идей Зеленского? И да, и нет.
С одной стороны, Эксим давал деньги под распиаренные программы президента. Например, Эксим – один из главных спонсоров “Великого будівництва“. Еще в апреле прошлого года он заключил с Укравтодором сделку на 19,3 млрд грн. Или спасал Укрэнерго в конце 2020 года, когда выдал компании
4 млрд грн. Тут, правда, важный нюанс – деньги выдавались под госгарантии (нам – налогоплательщикам – все равно из какого кармана государство покроет убытки, но для Мецгера это важно).
Другой большой проект под эгидой Зеленского – четырехлетний кредит концерну Антонов на 3 млрд под строительство самолетов для армии
(тоже под госгарантии).
В то же время Эксим, в отличие от других госбанков, не сильно кредитовал правительство в прошлом году: его портфель ОВГЗ вырос на 8,7 млрд грн (или 21%), тогда как у ПриватБанка прирост составил 54,8 млрд грн (+39%), Укргазбанка – 23,3 млрд (114%), Ощадбанка – 21,8 млрд (26%).
Возможно, помогает первый в истории банка независимый набсовет, сформированный в рамках корпоративной реформы. Одна из основных функций – защищать банк от политического влияния. Совет возглавляет юристка Оляна Гордиенко, которая ранее работала на топ-позициях в ЕБРР, ICU и Нацкомиссии по ценным бумагам.