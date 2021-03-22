Ограбление
﻿по-украински: как из Укрэксима выдоили $3 млрд. Главный вопрос – афере конец?
История государственного Укрэксимбанка, и как на нем зарабатывали президенты, политики и олигархи. Сможет ли удержаться от соблазна президент Зеленский
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﻿Автор: Сергей Шевчук
Ограбление по-украински: как из Укрэксима выдоили $3 млрд. Главный вопрос – афере конец?
История государственного Укрэксимбанка, и как на нем зарабатывали президенты, политики и олигархи. Сможет ли удержаться от соблазна президент Зеленский

Автор: Сергей Шевчук
Укрэксимбанк – очень дорогой государственный банк. Дорогой для украинцев. За 29 лет работы государство, то есть налогоплательщики, "подарили" банку почти $3 млрд (каждый украинец примерно 2000 грн).

Ответ, почему госбанк такой убыточный – в ироничной ремарке собеседника из Нацбанка, что по просроченному кредитному портфелю Эксима можно учить историю Украины. Каждый политический виток добавлял в портфель банка плохие кредиты на несколько десятков миллиардов гривень. Перечень проблемных кейсов госбанка больше похож на сборную Кабмина разных годов: Павел Лазаренко, Виктор Тополов, Петр Порошенко, Андрей Клюев, Борис Колесников, Вадим Новинский, Ринат Ахметов и десятки других известных фамилий.

LIGA.net рассказывает историю падения Укрэксимбанка и разбирается, какие шансы, что банк перестанет быть дойной коровой политиков и “черной дырой” для налогоплательщиков?
Как появился
УКРЭКСИМБАНК
В следующем году Укрэксимбанк отметит юбилей – 30 лет с момента создания.

Его современная история началась 3 января 1992 года, но, как и у многих других крупных госпредприятий, у Эксима – советские корни. Он был создан на обломках Внешторгбанка СССР.

Первым руководителем стал Сергей Яременко – многолетний сотрудник Внешторгбанка, а после – чиновник НБУ.
Сергей Яременко
Первый глава Укрэксимбанка (1992-1995)
“Это была эпоха романтизма. Мы мыслили так: Украина – сильнейшая страна, нужно сохранить потенциал и так далее, – вспоминает он в разговоре с LIGA.net. – Что касается названия, мы понимали, что Эксимбанк – это совсем другие задачи. Но нам нужно было охватить все, что касается внешнеэкономической деятельности. Чтобы не дублировать советское “внешторг” взяли новое – “эксим”.
Украинский наследник Внешторгбанка так и не стал классическим экспортно-импортным банком, считает Яременко. “В 90-х мы вели дискуссии на эту тему, но единой позиции во власти не было, к тому же против специализации выступали Мировой банк и МВФ, – утверждает он. – В итоге либеральное крыло победило, и Эксим начал двигаться в сторону универсального банка, который работает по таким же правилам, как и все остальные участники рынка”.
Этап 1-2.
﻿Кравчук-Кучма. “Целесообразные кредиты”
Сергей Яременко
Глава банка (1992-1995)
Александр Сорокин
Глава банка (1995-2005)
В первые годы независимости промышленные предприятия поголовно столкнулись с нехваткой оборотных средств. Зато у них остались контракты на поставку иностранной техники и оборудования, которые были заключены еще при Союзе.

Выход нашли быстро – сделки по распоряжению Кабмина финансировал Укрэксимбанк. Здесь можно прочитать о том, как в 1992-ом банк выдал 47 млн марок Харцызскому сталепроволочному заводу на закупку техники у немецкой компании Sket Handel. А здесь – о кредите госбанка на $25,3 млн Южмашу, директором которого был будущий президент Леонид Кучма.
Сергей Яременко
Глава Укрэксимбанка (1992-1995)
“Было много контрактов с Германией, Францией, США, например, под поставку John Deere или прокатных станов, – вспоминает Яременко. – “Красные директора” тогда говорили: “Конечно, давайте. Мы будем все брать, только денег нет”. Нам приходилось финансировать эти поставки”.
Практика продолжилась и во второй половине 90-х. Наиболее знаковая история – кредитование госкомпаний Украгротехсервис и Украгробиржа: предприятия получили по тем временам огромные деньги – $97 млн и $66 млн под поставку аграрной техники. Операции финансировал Укрэксим совместно с западными банками, деньги выдавались под госгарантии, выпущенные правительством Павла Лазаренко.

Оба предприятия изначально не могли обслуживать кредиты. Что произошло с купленной техникой – до конца неизвестно, написано в отчете Счетной палаты за 2002 год. Концерн Украгротехсервис – знаковая компания тех времен: через нее Тимошенко продавала металл в Китай. Этот же концерн может быть связан с одним из эпизодов “дела Лазаренко” по отмыванию $250 млн.

Итог грандиозных долгов Украгротехсервису и Украгробирже предсказуем –их покрыли Укрэксимбанк и госбюджет. В 2003 аналогичный исход был и у долга Южмаша – его погасило правительство.

Первый глава Укрэксимбанка Сергей Яременко ушел в отставку в 1995 году, когда президентом Украины был уже Леонид Кучма. Следующим руководителем госбанка стал бывший зам Яременко – Александр Сорокин.
Этап 2. Кучма.
﻿Сытые нулевые и жадные политики
Александр Сорокин
Глава банка (1995-2005)
Сорокин дольше всех руководил госбанком – десять лет. С одной стороны, этот период считается одним из самых успешных в истории Эксима. Банк быстро рос, ежегодно удваивал активы. При Сорокине Эксим стал полноценно конкурировать на банковском рынке, кредитуя не только большой бизнес, но и работая в МСБ и даже с розницей. Почти всю первую половину нулевых Эксим входил в топ-5 финучреждений по активам и топ-3 – по прибыльности.

В 2005-м британское издание the Banker назвало Укрэксимбанк лучшим финучреждением Украины, в 2006-м аналогичный титул Эксим получил от издания Global Finance.

В 2006 агентство Эксперт-рейтинг оценивало стоимость банка в $620 млн. Для сравнения, другие крупнейшие банки оценивались так: ПриватБанк – $2,5 млрд, Проминвест – $1,3 млрд, Ощад – $600 млн.
Александр Сорокин
Глава Укрэксимбанка (1995-2005)
“Экономика пошла на подъем, и мы это тоже чувствуем. За три года наши активы выросли в 2,5 раза, кредитный портфель почти утроился, – рассказывал Сорокин в интервью ZN.ua в 2002 году. – В прошлом году мы выдали кредитов в гривнях и валюте почти на 9 млрд грн (порядка $1,7 млрд по курсу в 2002. – Ред.)”.
Тогда же в Эксиме впервые начали намекать на докапитализацию, но не из-за убытков, а для развития. Сорокин сравнивал капитал своего банка с западными конкурентами, констатируя, что “$60 млн – маловато по международным стандартам”.

С другой стороны, именно на стыке 90-х и 2000-х в корпоративной структуре Эксима появились “политические” присоски отметили в разговоре с LIGA.net высокопоставленный сотрудник НБУ того времени и два чиновника, близких к правительству начала нулевых.

Одним из символов “политизации госбанков” стали набсоветы, появившиеся в начале 2000-х. Половину членов НС назначал президент, половину – парламент. По словам собеседника LIGA.net из НБУ, после этого роль председателя правления госбанка существенно сократилась, а политическое влияние – выросло.

В нулевых в набсоветы государственных Эксима и Ощада часто входили одни и те же люди. Например, совладелец телеканала Интер и член парламентской фракции СДПУ(о) Виктор Плужников и на тот момент личный помощник президента Кучмы Сергей Левочкин.
Этап 3. Ющенко.
﻿Любі друзі, и большая раздача
Виктор Капустин
Глава банка (2005-2010)
“Процедуры корпоративного управления [в госбанках. – Ред.] уже достигли такого уровня, что использование банков в качестве чьей-то кормушки или источника финансирования какой-либо политической силы весьма проблематично”, – говорил в интервью Зеркалу недели Виктор Капустин, новый глава Укрэксима. Капустин пришел в банк сразу же после победы Виктора Ющенко на президентских выборах 2004 года.

Капустин – друг и политический соратник Ющенко, они были знакомы с 1984-го, а с 2001-го Капустин был членом партии будущего президента Наша Украина.

Согласно данным из отчета о финансовой стабильности НБУ за декабрь 2019, именно этот период принес Эксимбанку почти половину проблемного кредитного портфеля – 35 млрд грн. В эти годы в активах банка появилось много “политических” кредитов.

Например, долг компаний, связанных с экс-министром углепрома и депутатом от фракции Наша Украина Виктором Тополовым, который входил тогда в набсовет банка. (За эти деньги якобы начали строительство крупнейшего бизнес-центра в Украине Sky Tower.) В этом же ряду – кредит на 1,3 млрд грн корпорации Богдан Моторс, основным владельцем которой был тогда Петра Порошенко, глава МИД и член совета НБУ. В набсовет Укрэксима входил топ-менеджер корпорации Богдан Андрей Зинчак.

“По портфелю NPL (просроченные кредиты. – Ред) Эксима можно отследить всю историю менеджмента и наблюдательных советов. В проблемку часто попадали связанные с ними бизнесы”, – говорит LIGA.net один из бывших сотрудников центробанка.

При Капустине банк стал активнее работать и с госкорпорациями: Укрзализныця, Энергорынок, Укргаздобыча, Энергоатом и Нафтогаз. В конце 2008 года вместе с Ощадбанком Эксим выдал НАК Нафтогаз $2 млрд для расчетов с Газпромом. Также банк начал кредитовать “большие стройки” – в частности, после личного вмешательства Ющенко профинансировал строительство стадиона Арена Львов к ЕВРО-2012 почти на 700 млн грн.

Во время финансового кризиса 200-2009-х Эксим получил первую в своей истории масштабную докапитализацию – 4,8 млрд грн в 2008 году, 2,7 млрд и 6,4 млрд – в последующие два года.
Сколько госбанки стоили госбюджету
Докапитализация Укрэксимбанка и Ощадбанка
“Мы сегодня усилили капиталы двух госбанков, чтобы у них была возможность финансировать отрасли, которые нуждаются в помощи, – говорила в конце 2008 года премьер-министр Юлия Тимошенко. – Это относится к топливно-энергетическому комплексу, угольной отрасли, аграриям, строительству".

Позже – в 2010 – Кабмин Тимошенко объяснял очередную докапитализацию Эксима желанием стимулировать экспорт продукции украинской “оборонки”.

Несмотря на большую долю кредитов госкомпаниям, у Эксима тогда почти не было проблем с их задолженностью, единственное исключение – компания “Вугілля України“, созданная в 2004 году, вспоминает в разговоре с LIGA.net один из экс-менеджеров Нацбанка.
Когда были выданы плохие кредиты Эксима
Когда госбанки выдавали свои “проблемные“ кредиты, мдрд грн
Этап 4. Янукович.
Большая раздача: второй сезон
Николай Удовиченко
Глава банка (2010-2013)
Виталий Билоус
Глава банка (2013-2014)
24 июня 2010 года премьер Николай Азаров представил сотрудникам Эксима нового главу набсовета – Сергея Арбузова. Несколькими месяцами ранее предправления времен президента Ющенко Виктор Капустин ушел в отставку, его место занял опытный менеджер Эксима Николай Удовиченко (через три года он уйдет работать в НБУ, а главой банка станет Виталий Билоус).

“Наконец-то у Укрэксимбанка появился дееспособный набсовет. Арбузову доверяют Минфин и правительство, – сказал тогда Азаров. – Кабмин ждет от банка активной поддержки экспорта и участия в инвестпроектах”.

В каком-то смысле ожидания Азарова оправдались: те времена стали одними из самых насыщенных в истории Эксима.

Во-первых, уже к середине 2013 года он стал главным кредитором правительства: четверть активов банка составляли облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) – 22 млрд грн. У Ощадбанка было 16 млрд, у крупнейшего частного банка было только 6,6 млрд грн. Всего на тот момент в портфелях банков находились ОВГЗ на 83,5 млрд грн.

Во-вторых, именно в этот период сформировалась значительная часть портфеля “политических кредитов” банка. В ноябре 2020 года теперешний руководитель банка Евгений Мецгер обнародовал десятку крупнейших проблемных должников. Семеро – или представители власти времен Януковича, или влиятельные члены Партии Регионов: от братьев Клюевых и Юрия Иванющенко до Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Тогда же банк кредитовал сделки Рината Ахметова (приватизация Укртелекома) и Сергея Курченко (покупка UMH), а также кондитерский бизнес Бориса Колесникова.
Дюжина проблемных должников Укрэксимбанка

Топ-5
Данные: Укрэксимбанк, Единый реестр судебных решений
И другие крупнейшие должники
Данные: Укрэксимбанк, Единый реестр судебных решений
Этап 5. Порошенко.
Банк-черный ящик и три скандала
Александр Гриценко
Глава банка (2014-2020)
После победы Майдана и бегства Януковича, у банка быстро появился новый руководитель. В августе 2014-го им стал Александр Гриценко. Он более семи лет работал в крупных иностранных банках, что не помешало украинским СМИ зачислить его в близкий круг Порошенко. Якобы из-за родственных связей с женой президента Мариной Порошенко.

Пока Гриценко почти шесть лет руководил Эксимом, банк окончательно превратился в “черный ящик”: что там происходило – неизвестно. Фамилия Гриценко, как правило, возникала в публичном поле в связи со скандалами, по-настоящему громких историй было три.
Первая –
реструктуризация кредита корпорации Богдан Моторс, принадлежащей соратнику Порошенко Олегу Гладковскому (Свинарчуку). Укрэксим пролонгировал миллиардный кредит компании до 2031 года с льготной ставкой: 0,5-2,5% в первые 3,5 года.
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Вторая –
резонансная сделка с активами из сферы влияния Порошенко – кредит 2017 года предприятию Кузня на Рыбальском, которое производит военные корабли. Завод не погасил задолженность перед банком, в результате чего была активирована госгарантия – вместо Кузни 528 млн грн Эксиму выплатило Министерство финансов.
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Третья –
похищение самого Гриценко. Позже выяснилось, что это сотрудники СБУ его так задерживали, чтобы вручить подозрение по делу об отмывании $500 млн, которые олигарх времен Януковича Сергей Курченко заплатил за медиахолдинг UMH Бориса Ложкина (сделку в 2013 кредитовал Укрэксимбанк). Дело вел скандальный прокурор Константин Кулик (считается близким Игорю Коломойскому), в этом политическом триллере был с десяток известных фамилий – от Сергея Арбузова до Валерии Гонтаревой и Петра Порошенко. Однако подозрение в итоге получил только Гриценко.
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Сразу же после задержания банкира стало известно, что Укрэксим накануне объявил конкурс на нового главу банка. Какой статус расследования сейчас – неизвестно.
Этап 6. Зеленский.
“Жень, ... У них сейчас нет денег”
Евгений Мецгер
Глава банка (2020-)
Следующий председатель правления – времен президента Владимира Зеленского – Евгений Мецгер. Он возглавил банк в начале 2020-го. До этого много лет работал в Укргазбанке. Мецгер, как и президент, – выходец из Кривого Рога, а его жена – якобы близкая подруга актрисы студии Квартал 95 Елены Кравец.

Летом 2020-го Мецгер стал звездой новостей. Зеленский прямо со встречи с предпринимателями Хмельницкого позвонил Мецгеру: “Жень, послушай меня, это (сложные переговоры бизнеса с банком о реструктуризации долгов. – Ред.) происходит у вас по всей стране, – сказал президент. – Пожалуйста, примите такое решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них сейчас нет денег из-за коронавируса".

Позже Мецгер отрицал дружеские отношения с президентом, но позитивно оценивал небезразличие Зеленского к проблемам бизнесменов.
Стал ли банк “глубокими карманами” для красивых идей Зеленского? И да, и нет.

С одной стороны, Эксим давал деньги под распиаренные программы президента. Например, Эксим – один из главных спонсоров “Великого будівництва“. Еще в апреле прошлого года он заключил с Укравтодором сделку на 19,3 млрд грн. Или спасал Укрэнерго в конце 2020 года, когда выдал компании 4 млрд грн. Тут, правда, важный нюанс – деньги выдавались под госгарантии (нам – налогоплательщикам – все равно из какого кармана государство покроет убытки, но для Мецгера это важно).

Другой большой проект под эгидой Зеленского – четырехлетний кредит концерну Антонов на 3 млрд под строительство самолетов для армии (тоже под госгарантии).

В то же время Эксим, в отличие от других госбанков, не сильно кредитовал правительство в прошлом году: его портфель ОВГЗ вырос на 8,7 млрд грн (или 21%), тогда как у ПриватБанка прирост составил 54,8 млрд грн (+39%), Укргазбанка – 23,3 млрд (114%), Ощадбанка – 21,8 млрд (26%).

Возможно, помогает первый в истории банка независимый набсовет, сформированный в рамках корпоративной реформы. Одна из основных функций – защищать банк от политического влияния. Совет возглавляет юристка Оляна Гордиенко, которая ранее работала на топ-позициях в ЕБРР, ICU и Нацкомиссии по ценным бумагам.
Внутри дыры.
Укрэксимбанк
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
1 февраля Укрэксимбанк объявил финансовый результат за 2020-й год – рекордный убыток в 5,8 млрд грн.

Причина – прошлые проблемы, уверяет Мецгер. Эксим честно оценил состояние многих старых кредитов и признал их безнадежными, что требует увеличения резервов (капитала).

В 2020-м состоялась девятая в истории докапитализация госбанка – 6,8 млрд грн. Изначально Эксим просил 10 млрд, чтобы оставались деньги и на развитие, говорит Мецгер.

Всего за всю историю в абсолютных цифрах правительство влило в Эксим почти 43 млрд грн или $3 млрд с поправкой на исторический курс.

Евгений Мецгер утверждает, что докапитализация 2020-го – последняя: в обозримом будущем банку не понадобится помощь государства, поскольку он закрыл все проблемные кредиты, выданные в прошлом.
Евгений Мецгер
Глава Укрэксимбанка (2020-)
Сейчас общий портфель кредитов Эксима составляет 120 млрд грн, из них не обслуживается больше половины – 70 млрд грн, рассказывал LIGA.net Евгений Мецгер.
“Из оставшихся пятидесяти [млрд. – Ред.], десять – это альтернативная энергетика, которая в прошлом году столкнулась с кризисом, еще десять – кейсы с реструктуризацией, – поясняет он. – В итоге, у нас остается 30 млрд кредитного портфеля, который генерит процентный доход. И около 150 млрд грн пассивов, которые нужно обслуживать”.
В 2020 Эксим провел несколько реструктуризаций крупных кредитов.
﻿Среди которых:
Альтком
“тендерный король” времен ЕВРО-2012, подготовку к которому курировал Борис Колесников
Компания Три О
управляющий МФК Гулливер Виктора Полищука
Харьков Пэлас
гостиница Александра Ярославского
Конти
производственное объединение Колесникова (реструктуризация стартовала еще в 2019 году)
Перша приватна броварня
в том числе пиво-безалкогольный комбинат "Радомышль", который входит в "пивной" холдинг Андрея Мацолы
Результат такой структуры баланса Эксима – одни из худших показателей эффективности на рынке, даже в сравнении с другими госбанками.

За 11 месяцев 2020-го CIR (cost-to-income ratio, ключевой показатель операционной эффективности банка) Укрэксима составил 168%, то есть операционные расходы (без учета отчислений в резервы) более чем в полтора раза превышали операционные доходы, объясняет эксперт CASE Украина и экс-замдиректора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз.

По итогам года ситуация улучшилась – показатель достиг 92%, уточнили LIGA.net в банке. Но проблема остается: если сравнить аналогичный параметр (чем ниже – тем лучше) за 11 месяцев 2020, то у Ощадбанка он – 69%, Приватбанка – 27%, Укргазбанка – 51%, иностранных банков – 56%, частных банков с украинским капиталом – 66%, отмечает Дубогрыз.
Что будет
дальше
Можно ли с таким багажом проблем перестроить Эксим в эффективный банк. Мецгер, конечно, говорит, что верит в новый этап в развитии. В качестве аргумента приводит данные за январь и февраль этого года, которые банк закончил с прибылью – около 200 млн грн. По итогам года Мецгер ждет “плюс” 1,6 млрд грн.

В интервью LIGA.net Мецгер обозначил три направления, которые позволят “вытащить” банк.

﻿Во-первых, работа с проблемными заемщиками. В “проблемном портфеле” Эксима 15-20 млрд грн приходится на компании, которые продолжают вести успешный бизнес, обслуживают кредиты в негосударственных банках, указывает Мецгер.

В качестве примера глава Эксима приводит такие кейсы: в начале 2021 банк продал сеть супермаркетов Амстор, которые были в залоге по долгу Вадима Новинского. В марте юристы Эксима выиграли суд, касающийся кредита на строительство небоскреба Sky Towers (находится возле столичного ЗАГСа), который СМИ связывают с экс-регионалом Виктором Тополовым.
Загадка недостроя Sky Towers
Двухсотметровый небоскреб Sky Towers (по проекту состоит из двух башен на 47 и 34 этажей) – один из самых известных недостроев Киева. Здание находится возле столичного ЗАГСа, изначально проект развивала KDD Group – девелоперский бизнес экс-министра угольной промышленности и позже члена Партии регионов Виктора Тополова и его партнеров – братьев Константиновских и Александра Левина.

В 2007 году KDD Group привлекла у Укрэксимбанка кредитную линию эквивалентом в 3 млрд грн (порядка $375 млн по курсу на тот момент), формальным заемщиком выступила компания Агенция офисного строительства.

В 2011 основным акционером KDD Group стал владелец агрохолдинга Kernel Андрей Веревский. В 2012 Sky Towers купила малоизвестная американская фирма Cimbrorum Holdings. Кто ее конечные бенефициары – неизвестно. Собеседники LIGA.net на финансовом рынке называли разные фамилии в качестве предполагаемых контролеров недостроя. В их числе – Александр Янукович и Игорь Коломойский.

В начале 2021 года Эксим выиграл суд первой инстанции: согласно решению, Агенция офисного строительства должна вернуть банку 5,95 млрд грн.
Во-вторых, сокращение расходов. Речь о старых дорогих заимствованиях – еврооблигациях под 9,65-9,85% годовых (банк активно выпускал бонды с середины нулевых годов) и гривневых бондов под 16-18%. В прошлом году банк выкупил евробонды на $300 млн, чем почти закрыл эту проблему, отмечает Мецгер. Также Эксим сокращает более четверти персонала, с нынешних 3500 останется 2500 человек.

В-третьих, продажа лишнего имущества. “Простой пример – наш филиал во Львове. Это здание на 7700 кв. м. В нем работает 87 человек, после реструктуризации – около 60. На мой взгляд, – несколько “царские условия”, – рассказывает Мецгер. По его словам на балансе постоянно находятся удивительные вещи: сто тысяч штук столовых приборов образца 1993 года, 900 листов гипсокартона, чуть ли не тонна, кажется, коньяка. “Все это нужно продавать”, – говорит глава банка.

Первые в очереди на продажу – офисная недвижимость в Киеве: здания на Подоле по ул. Сагайдачного, 25 и Спасской, 37; “Киевские бани” на ул. Малая Житомирская, 3 и дом на Софиевской, 6 – перечисляют в банке. Также Эксим хочет продать эквайринговую и банкоматную сети (1700 POS-терминалов и 524 банкомата) и автопарк – несколько десятков авто.
Активы Укрэксимбанка
Что внутри Укрэксимбанка
Кредиты
  • 120 млрд грн. 70 млрд - не обслуживаются
Госкомпании
  • 32% в кредитном портфеле
Офисы
  • 38 отделений в Украине и представительства в Лондоне и Нью-Йорке
  • Дочерняя компания Укрэксимлизинг
Киевская недвижимость Киевская недвижимость
  • Сагайдачного 25 и Спасская 37 (Подол)
  • Киевские бани (ул. Малая Житомирская 3)
  • Дом на Софиевской 6
Другие активы
  • 1700 POS-терминалов,
  • 524 банкомата,
  • Автопарк (несколько десятков авто)
  • Сто тысяч штук столовых приборов образца 93-го года
  • 900 листов гипсокартона
  • Тонна коньяка
“Эти шаги помогут?”, – задала LIGA.net вопрос аналитикам банковского рынка.

Сложностей, по-прежнему, много: стратегия, которая была принята в 2020 году, не дает ответы на ключевые для банка вопросы, считает Дубогрыз из CASE-Украина.

“Она содержит такие вещи, как кредитование госсектора и сокращение задолженности госкомпаний – взаимоисключающие параметры, – говорит он. – К тому же, в стратегии практически ничего не сказано о самом больном вопросе Укрэксимбанка – работе с проблемными недобросовестными заемщиками“.

Понять, в ту ли сторону движется Эксим при Мецгере, можно будет примерно через год – в середине 2022, говорит аналитик Dragon Capital Анастасия Туюкова. Маркеры успеха – положительный чистый процентный доход (сейчас – отрицательный), стабильное улучшение финрезультатов, уточняет она.

Но главное – стать банком, а не источником денег для связанного с политиками бизнеса, как было в прежние десятилетия.

“Банк может вернуть часть средств от плохих кредитов при активной и агрессивной работе с заемщиками, – добавляет финаналитик ICU Михаил Демкив. – Однако для полноценной работы ему необходимо формировать портфель новых и хороших кредитов, которые будут приносить доход”.
Дата: 22.03.2021
Использованы фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net, eximb.com, politrada.com, ukrinform.ua, day.kyiv.ua, pravda.com
Верстка: Анна Андреева

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