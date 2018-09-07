Украинский план, который внедряется дипломатами – интеграция в Европейский Союз и НАТО - это скорее мечта, чем ближайшая реальность. Но недавно Украина получила неожиданный сигнал из Германии.



Канцлер Меркель попросила восточных союзников ЕС, включая Украину, "подождать 10 лет", чтобы говорить о расширении.

"Заявление Меркель о 10 годах было неожиданным. Это приятно", - говорят LIGA.net украинские дипломаты.



И смысл сказанного сводится к одному: ЕС должен за этот период пройти сложный этап: реформироваться и попробовать интегрировать страны Балкан.



"Если в Сербии референдум по Косово (признание его независимости) будет успешным, то потом есть шанс и для нас – в 2025-2028 годах", - говорит один из высокопоставленных украинских чиновников.



Будет ли существовать ЕС к этому времени - вопрос спекулятивный. Сейчас Украина делает главную ставку на конкретные страны и пытается строить отношения не только с объединениями, а и с государствами. Иногда эти страны очень маленькие, но могут тихо и без лишних договоров и соглашений передавать Украине то, что очень нужно официальному Киеву.



Но все это - разговоры о будущем, которое может не наступить.



Как приход популистов к власти в ЕС, так и реванш пророссийских сил в Украине перестает быть потенциальной угрозой и становится очевидной проблемой. Помешать этому все еще способен Петр Порошенко, который вместе с подконтрольным ему силовым блоком привык договариваться с олигархами и подельниками Януковича, а не передавать их судам для посадки за решетку. В итоге, в случае поражения на выборах, за решеткой может оказаться он сам.



К концу президентского термина президента поднимают голову все, кого он обещал наказать. Виктор Медведчук, Андрей Портнов, Вадим Новинский, все бывшие регионалы и друзья Виктора Януковича чувствуют безнаказанность. Для победы на будущих президентских выборах Порошенко сделал слишком мало. Очевидный запрос на реформы и правосудие он не выполняет, ограничиваясь извинениями за невыполненные обещания. Этого - мало.



В августе свой день рождения отмечал Леонид Кучма. На праздник собрался традиционный домайданный бомонд: Медведчук, Левочкин, Пинчук, Ахметов. Речи о будущем, которое, разумеется, будет общим. Вопрос - кого, где и с кем. Развлекал собравшихся комик Владимир Зеленский: шутил над мэром Киева. Американские политтехнологи уже приехали в Украину и консультируют его партию Слуга народа. Игорь Коломойский - реальный бенефициар этого проекта - дает понять АП, что на самом деле не хочет участия партии в выборах и готов договариваться.



С Петром Порошенко пытаются договориться все. Многие олигархи, которым он дал иммунитет и сохранность активов и преференций, обещают поддержку и всяческое содействие. А в действительности идут к Юлии Тимошенко, которая заключила пакты о ненападении практически со всеми, кто входит в ТОП-10 рейтинговых политиков и сил.



Но бывшие регионалы и их бизнес-друзья не рассчитывают на своего президента. Ставка промосковских сил - контроль над Верховной Радой. И у них есть высокие шансы сформировать собственную коалицию из одной большой и нескольких мелких политсил.



Один из сценариев - спикер Медведчук. Это станет шоком и грозит подлинной, а не выдуманной в Москве гражданской войной в Украине. Такой парламент не сможет работать и может стать эпицентром силового противостояния. Хаос будет распространяться от центра в регионы. Далее - перенос столицы, например, в Харьков, попытка нового съезда "юго-востока", новые Харьковские соглашения с Москвой и, разумеется, особый статус Донбасса. Попытка крутого разворота в сторону России приведет к разрыву страны - и очень многие кандидаты в президенты и партлидеры решили поиграть в эту игру. Рассчитывая сбежать, если все загорится.



Это именно то, чего хочет Москва. Когда в Киеве рухнет власть; когда больше некому в Украине будет противостоять России на международной арене - тогда сценарий Новороссии снова появится на столе.



Останется ли Порошенко у власти или нет - не имеет значения. Что останется после Порошенко - вот, что главное. У власти еще есть время сохранить для Украины перспективу благополучного развития. Для этого оставшийся год Порошенко надо потратить не на борьбу за кресло президента, а на борьбу с российским влиянием в Украине. Но время для этого стремительно сокращается.

