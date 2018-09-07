На фоне минского поля боя продолжается противостояние с Москвой на других площадках. Недавно с подачи администрации Порошенко появилась новая - церковная.
В офисе Порошенко рассказали о разговоре, который предшествовал планам по автокефалии. Как выяснилось, одним из первых союзников Украины в этом вопросе оказался президент Турции. Встреча Эрдогана и Порошенко последовала после сбитого турками российского самолета. В дружеской атмосфере два президента разговаривали о партнерстве.
- Послушай, - сказал Эрдоган, - Мы союзники с тобой. Скажи мне, чем я могу тебе помочь?
- Помоги нам сделать поместную церковь.
И с тех пор Эрдоган больше ни разу не мешал Украине на пути к автокефалии, хотя еще в 2008 году, когда были разговоры об автокефалии, придерживался московской линии (политически Вселенский патриархат, находящийся в Стамбуле, всегда был чувствитетелен к позиции турецких властей).
"Получить 30 млн верных – это очень хорошо для Константинополя", - говорит LIGA.net
один из идейных сторонников автокефалии в окружении президента Украины. Это, убеждены чиновники, сделает статус Константинополя как православной столицы нерушимым.
Россияне это понимают. И потому с мешком денег, рассказывают украинские чиновники, бегают по всему православному миру и предлагают поместным церквям выступить против автокефалии для Украины. Первыми, кто соблазнился, оказались сербы. "Заходили также в Грузию, но силами местных патриотов удалось пресечь возможные игры в пользу России", - утверждают на Банковой.
Когда Киев и Константинополь начали диалог об автокефалии, вселенский святейший патриарх выставил ряд условий, которые следовало выполнить для начала работы. Одно из них - две подписи под просьбой от митрополитов УПЦ Московского патриархата
, чтобы засвидетельствовать, что эта инициатива имеет широкий фронт сторонников. "Мы дали десять подписей от УПЦ МП", - говорят в АП.
Порошенко и вселенский патриарх общаются без переводчика на английском языке. Между ними есть доверие и взаимопонимание. Вселенскому патриарху президент рассказывал о сложностях в Украине. Например, Порошенко, как прихожанин УПЦ МП, предлагал митрополиту МП Онуфрию участвовать в создании единой церкви. Собеседники пересказывают один из разговоров:
- Вы же сейчас под Москвой. У вас нет независимости. И главное - вы не отпеваете украинских солдат, которые гибли и гибнут по всей стране. Вы молитесь за Кирилла и Россию. Молитесь за агрессора. Вы не проводите службу на украинском языке. От вас будут уходить.
Онуфрий отмолчался.
"Теперь мы создали динамику, из которой статуса-кво уже не будет. Мы вынудили Россию идти по коридору, который мы для нее приготовили", - говорят LIGA.net
высокопоставленные чиновники.
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из Константинополя подтверждают оптимизм Банковой: Варфоломей твердо намерен покончить с религиозным расколом в Украине. В РПЦ его уже назвали еретиком, а в УПЦ МП - безграмотным.
Член синодальной комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков заявил
: "Все эти выражения: что без Константинопольского патриархата все остальные поместные Церкви - "овцы без пастыря", что Константинополь обладает определенной исключительностью, что он представляет собой этос, или нацию, Православия, что он имеет особые права верховной юрисдикции над всей Церковью, обеспечивает ее единство - все это повторяет римо-католические взгляды на роль папы в Церкви, и это уже абсолютная, чистая ересь"
Глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов заявил
: "В последнее время мы получили уже много провокационных новостей о встрече патриархов в Стамбуле, полагаю, что и нынешняя - из их числа. Трудно поверить, чтобы этот безграмотный со всех точек зрения (с канонической, исторической и даже литературной) текст мог произнести уважающий себя церковный иерарх".
В общем-то все эти публичные оценки только помогают Украине.
Но спешить в Киеве никто не намерен.
"Томос написан классно, решение принято, остались формальности", - констатирует один из дипломатов, который входит в неформальную группу кураторов проекта "Автокефалия для Украины" и знаком с уже написанным документом.
"В общем-то сейчас решаются технические вопросы. Мы ожидаем, что в поместную церковь перейдет от трети до половины УПЦ МП
. Это большая работа. Кто будет экзархом в Украине, который приедет и будет строить единую поместную церковь; кто будет менеджером этого процесса; как надо будет менять украинское законодательство. И как это все сделать так, чтобы никто не мог использовать это против Украины", - описывают перспективу в окружении Порошенко.
А использовать есть кому. Россияне готовятся противостоять автокефалии внутри Украины. Собеседники LIGA.net
среди силовиков говорят, что УПЦ МП превращает свои храмы в крепости и собирает "православную армию". "Постоянно курсируют автобусы с людьми, материалами. Мы фиксируем эти действия, разрабатываем контрмеры на случай провокаций", - говорят силовики.
В офисе президента настаивают: автокефалия не означает, что у кого-то начнут забирать храмы. Этого не будет и так быть не должно, отмечают у Порошенко. Но опасаются, что Россия пойдет проверенным путем найма "патриотов" для таких провокаций. "Если тут силой что-то у кого-то начнут забирать - это то, на что рассчитывает Россия, чтобы начался хаос и противостояние", - говорят у президента.
И ключевой фигурой, которая готовит в Украине "церковный фронт", является Вадим Новинский
. В окружении президента рассматривают вариант лишить Новинского украинского гражданства
, и либо заставить отвечать за все сделанное, либо просто депортировать из Украины. "Он думает, что игры с огнем для него лично закончатся благополучно. Он ошибается", - говорят собеседники. Вспоминая, как закончилась история с гражданством Саакашвили, в такой сценарий несложно поверить. Администрация Порошенко использовала этот прием против недавнего союзника, а против давнего оппоннента использует и подавно. Напомним, Новинский получил гражданство в 2012 году из рук Януковича.