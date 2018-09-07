Петр ШУКЛИНОВ
07.09.2018
ПРОСТО
ОТДАЙТЕ
НАМ
УКРАИНУ
Российско-европейская война глазами президентов и дипломатов. О чем говорят. Как обманывают. Почему ненавидят. И как меняется мир на фоне этой схватки
Последний раз президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин говорили по телефону около двух месяцев назад. "Раньше в этих разговорах был практический смысл, - делится с LIGA.net высокопоставленный чиновник из окружения украинского лидера. – Теперь эффективность разговоров стремится к нулю".

Порошенко и Путин абсолютно не доверяют друг другу. На многосторонних встречах постоянно повышают голос друг на друга, перебивая и обмениваясь угрозами. Часто лидерам Франции и Германии приходится прекращать их дискуссии. Как это выглядит – детально описал в своих мемуарах бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Недоверие и ненависть политиков - на пике. Последний пример – тема автокефалии для украинской церкви. Украинские дипломаты утверждают: стремительная "религиозная атака" Киева взбесила Путина. Пару месяцев назад он собрал экстренную встречу "православных чекистов", чтобы обсудить, как так вышло, что Украина сделала ход, о котором в Москве узнали в последнюю очередь – когда уже было поздно предпринимать ответные шаги.
"Поездка Кирилла в Константинополь была вынужденной. Он говорил Путину, что это унизит РПЦ, которая позиционирует себя более влиятельной и могущественной, а будет вынуждена выступить в роли просителя. Но Путин настоял, и Кирилл поехал", - рассказывают LIGA.net осведомленные собеседники из окружения украинского президента.

Предложение Путина сводилось к тому, что автокефалию следует рассматривать как совместное решение Константинополя и Москвы, но с рядом обязательств и требований к "раскольникам". Да и вообще - давайте еще поговорим, обсудим, проведем пару встреч.

Вселенский патриарх Варфоломей гостя выслушал. Разговор действительно был "встречей двух братьев", один из которых за много лет ничего так и не сделал с проблемой, которую должен был решить.

Поэтому предложение Москвы хоть прямо и не отвергли, но Варфоломей дал понять своему визави, что время разговоров и планов ушло - православный раскол в Украине будет преодолен силами Константинополя.
Теперь градус напряжения в общении Порошенко и Путина отсутствует. Они стали просто безразличны. Путин ждет, когда в Украине сменится власть и не хочет видеть Порошенко стороной переговоров. А Порошенко утратил интерес к поиску общего языка с нынешним российским президентом.

Путин упрекает Украину в эскалации - Порошенко везет в ЕС останки MH17. Путин называет российско-украинскую войну "гражданской" - Порошенко везет в ЕС паспорта россиян. В итоге, не имея возможности продавить оппонента, два президента устали от общения друг с другом.

За их спиной – российско-украинская война, не прекращающаяся уже четыре года. И убитые граждане России и Украины. Две страны погрязли в противостоянии, быстрого выхода из которого, на самом деле, никто не видит ни в одной столице мира.

Как и прежде, Москва в Минске делает все, чтобы всучить Донецк и Луганск на условиях автономии с правом диктовать всей стране политическую повестку дня. А Киев с союзниками пытается привести в Донбасс миротворцев, чтобы, наконец, покончить с войной.


Желания получить Украину целиком у Кремля больше нет. Собеседники LIGA.net в среде силовиков, политиков и дипломатов сходятся во мнении: реализуется ставка на уничтожение украинского государства. Делать это Москва хочет совместно с "осью ультрапопулистов" в ЕС, которые вот-вот объединятся и провозгласят единый фронт. ЕС, как никогда ранее, на грани выживания.

Поможет России и хаос внутри Украины. И чем его будет больше, тем лучше. Против Украины играет собственная практика последних 100 лет государственности. Все сценарии написаны новейшей историей – Москва лишь пытается их повторить, играя на противоречиях украинского общества.

В материале LIGA.net о том, какой план повез в Москву Курт Волкер и что из этого вышло; какие условия ставил Константинополь для получения Томоса; почему Новинского могут лишить гражданства; что обсуждали Путин и Трамп; как рушится мировой порядок, а также что придется сделать Петру Порошенко, чтобы Медведчук не стал спикером Верховной Рады, а Украина - не утонула в хаосе и не развалилась на куски, превратившись в Новороссию.
План Волкера-Климкина
За оккупацию Донбасса в России отвечает целая группа высокопоставленных чиновников. Детально об этом LIGA.net писала в спецпроекте Война-2017. Но с недавних пор изменилось ключевое: свобода действий всех причастных сведена к минимуму.

Формально должности военных и политических кураторов остались. Владислав Сурков, как и прежде, отвечает за политическую и идеологическую составляющую. Военные РФ – за поставки оружия, боеприпасов, техники, живой силы. Федеральная служба безопасности и Служба внешней разведки РФ имеют свои офисы в Донецке и Луганске.

"Но все контролирует Путин. Так было и с самого начала. Но, например, еще в 2014-2015 году глава МИД РФ Сергей Лавров мог себе позволить сделать шаг вправо – влево, сейчас никто не имеет такого права. Они просто приходят на встречи, читают с бумажки и уходят", - говорит LIGA.net высокопоставленный дипломат, участник международных переговоров.
Недавно в Россию на встречу с политическим руководством этой страны ездил переговорщик из США Курт Волкер. Спецпредставитель привез в Москву план, разработанный совместно Киевом и Вашингтоном. По сути, этот план – дорожная карта к минским соглашениям.

Одна из ключевых деталей плана – миротворцы должны быть приобщены к разведению сторон, но так, чтобы уже на первом этапе начался международный контроль за российско-украинской границей у Станицы Луганской и Новоазовска. Миротворцы должны появиться на линии разграничения. Затем они заходят в малонаселенные районы. После этого – миротворцы заходят в Донецк и Луганск. Как только силы разведены, огонь прекращен, заложники освобождены, есть международный контроль на оккупированной границе и ситуация стабилизировалась – начинается запуск минских соглашений.

Все детали плана украинские политики и дипломаты не раскрывают. Но он был согласован с союзниками, и Курт Волкер повез его в Москву.

"Там сказали, что это "разрыв мозга", а Курта Волкера вообще надо заменить кем-то другим", - процитировал непубличный ответ россиян американцам один из украинских дипломатов для LIGA.net.
Публично Москва тоже не скрывала эмоций. Кремлю не понравилось, что никто не хочет разговаривать с его террористическими организациями в Донецке и Луганске, что в плане их не упомянули как сторону. Более того, в РФ пожаловались, что Киев дескать террористов регулярно уничтожает, а ведь "мы так не договаривались".

"Россияне требуют, чтобы террористические организации ДНР и ЛНР были во всех документах и процессах трансформации ОРДЛО в полноценные украинские области. Ну, так сказал Лавров. У него вообще всегда один тезис: говорите с нашими марионетками", - описывает LIGA.net свидетель переговоров.

На последней пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров не сдерживал себя: "Я хочу спросить у США, а у вас-то какой интерес в Украине? 10 тысяч километров между вами и Украиной!".

Он отметил, что план Климкина-Волкера о вводе в Донбасс военного контингента под флагом ООН "по сути означает оккупацию региона".
"США осенило, по крайней мере господина Волкера осенило, что решить все проблемы Украины можно очень просто - взять и ввести в Донбасс 30-40 тысяч военных под флагом ООН, взять под контроль всю эту территорию, включая границу с Россией, создать гражданскую администрацию, человек 500, которая будет руководить всем, что происходит на этих территориях, включая подготовку к выборам. А потом она эти выборы проведет и на блюдечке передаст результаты выборов киевским властям", - вышел из себя глава МИД РФ Сергей ЛАВРОВ.
Почему такой вариант ввода миротворцев не устраивает Россию? Потому что по этому сценарию выборы будут под международным наблюдением и честными, а не такими, как хочет Владислав Сурков.

"До выборов в Украине они никаких решений принимать не будут. Будут продолжать блокировать процесс; кричать, что минские соглашения себя исчерпали (просто хотят, чтобы с них сняли санкции, привязанные к этим соглашениям). И будут надеяться, что в Украине сменится власть и тут появится свой ручной Додон (пророссийский президент Молдовы - ред.)", - говорит LIGA.net украинский дипломат.

Глава МИД РФ считает, что Донецк и Луганск должны получить особый статус и без этого статуса не о чем говорить (считай – пускай война продолжается). По сути, это противоречит предыдущей позиции РФ.

Еще в феврале Владимир Путин заявлял: "Нужно, чтобы они (миротворцы ООН) находились повсюду. То есть, фактически речь идет о том, чтобы поставить всю эту территорию под международный контроль. Россия "за" или "против"? Мы, как минимум, не против".

И Москва обсуждала миротворческий контингент и считала это допустимым сценарием, пока это было ей выгодно. Теперь миротворцев ООН в Москве называют "оккупантами".
План Москвы: "Просто отдайте нам Украину"
Путин хочет более "широкую рамку" в сделке с Западом. Он, говорят дипломаты, хочет включить украинский вопрос в пакет договоренностей с Вашингтоном: "В этом пакете должно быть все: тема вмешательства спецслужб в американские выборы, размораживание активов российских олигархов, смягчение санкций, тема Сирии и, конечно же, Украина".

"Путин будет работать на фрагментацию Украины, - говорит LIGA.net высокопоставленный украинский политик, участник международных переговоров с россиянами. - Цельная страна, целая страна ему больше не нужна. Ни при какой власти! Конечно, он будет рад сговорчивому президенту в Украине. Но это уже не имеет значения. Ни Тимошенко, ни Бойко. Ему все равно, кто из них станет президентом. Он, как и прежде, будет стравливать Восток и Запад, пытаясь получить Украину по кускам".

Дипломаты обсуждают недавнюю встречу президента США Дональда Трампа и Путина в Финляндии. Политики общались тет-а-тет два часа.

"Никто на самом деле не знает, о чем был этот разговор. Присутствовали только переводчики, самый ближайший круг. О результатах – подлинных – никому не рассказывают. Коллеги из западных спецслужб тоже разводят руками. И многих это тревожит", - продолжает собеседник из окружения Порошенко.

Путин, убеждены опрошенные LIGA.net высокопоставленные собеседники, точно не изменит главное требование к США, которое неоднократно повторял – вернуть Украину в "зону интересов России" и отказаться от помощи официальному Киеву. "Просто отдайте нам Украину", - регулярное требование Путина в разговорах тет-а-тет со всеми западными лидерами.

Представители Москвы на переговорах в Минске подтверждают эту линию – блокируют любые инициативы, которые могли бы восстановить ход выполнения минских соглашений.

Как рассказала вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Минске Ирина Геращенко, в минувшую среду марионетки РФ на переговорах "весь день разыгрывали дешевый водевиль и провокацию с "минутой молчания" по уничтоженному главарю боевиков ДНР Александру Захарченко.

Ключевое было в том, что россияне в Минске на этих переговорах отказались объяснять, по какому праву они направили в Донецк следователей ФСБ. "Это прямая параллель с MH17, идет зачистка свидетелей", - говорят дипломаты.

Оккупационные силы россиян в Донбассе не пустили ОБСЕ на место уничтожения Захарченко, не пустили к телам, не дали проводить расследование. Вывод дипломатов: это делается, чтобы никто не узнал о роли РФ в ликвидации террориста. Зато теперь Москва официально отвергла нормандскую встречу - мол, о чем говорить, воюем дальше.
Томос. Новинский может лишиться гражданства Украины
На фоне минского поля боя продолжается противостояние с Москвой на других площадках. Недавно с подачи администрации Порошенко появилась новая - церковная.

В офисе Порошенко рассказали о разговоре, который предшествовал планам по автокефалии. Как выяснилось, одним из первых союзников Украины в этом вопросе оказался президент Турции. Встреча Эрдогана и Порошенко последовала после сбитого турками российского самолета. В дружеской атмосфере два президента разговаривали о партнерстве.

- Послушай, - сказал Эрдоган, - Мы союзники с тобой. Скажи мне, чем я могу тебе помочь?
- Помоги нам сделать поместную церковь.

И с тех пор Эрдоган больше ни разу не мешал Украине на пути к автокефалии, хотя еще в 2008 году, когда были разговоры об автокефалии, придерживался московской линии (политически Вселенский патриархат, находящийся в Стамбуле, всегда был чувствитетелен к позиции турецких властей).

"Получить 30 млн верных – это очень хорошо для Константинополя", - говорит LIGA.net один из идейных сторонников автокефалии в окружении президента Украины. Это, убеждены чиновники, сделает статус Константинополя как православной столицы нерушимым.

Россияне это понимают. И потому с мешком денег, рассказывают украинские чиновники, бегают по всему православному миру и предлагают поместным церквям выступить против автокефалии для Украины. Первыми, кто соблазнился, оказались сербы. "Заходили также в Грузию, но силами местных патриотов удалось пресечь возможные игры в пользу России", - утверждают на Банковой.

Когда Киев и Константинополь начали диалог об автокефалии, вселенский святейший патриарх выставил ряд условий, которые следовало выполнить для начала работы. Одно из них - две подписи под просьбой от митрополитов УПЦ Московского патриархата, чтобы засвидетельствовать, что эта инициатива имеет широкий фронт сторонников. "Мы дали десять подписей от УПЦ МП", - говорят в АП.

Порошенко и вселенский патриарх общаются без переводчика на английском языке. Между ними есть доверие и взаимопонимание. Вселенскому патриарху президент рассказывал о сложностях в Украине. Например, Порошенко, как прихожанин УПЦ МП, предлагал митрополиту МП Онуфрию участвовать в создании единой церкви. Собеседники пересказывают один из разговоров:

- Вы же сейчас под Москвой. У вас нет независимости. И главное - вы не отпеваете украинских солдат, которые гибли и гибнут по всей стране. Вы молитесь за Кирилла и Россию. Молитесь за агрессора. Вы не проводите службу на украинском языке. От вас будут уходить.

Онуфрий отмолчался.

"Теперь мы создали динамику, из которой статуса-кво уже не будет. Мы вынудили Россию идти по коридору, который мы для нее приготовили", - говорят LIGA.net высокопоставленные чиновники.

Последние новости из Константинополя подтверждают оптимизм Банковой: Варфоломей твердо намерен покончить с религиозным расколом в Украине. В РПЦ его уже назвали еретиком, а в УПЦ МП - безграмотным.

Член синодальной комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков заявил: "Все эти выражения: что без Константинопольского патриархата все остальные поместные Церкви - "овцы без пастыря", что Константинополь обладает определенной исключительностью, что он представляет собой этос, или нацию, Православия, что он имеет особые права верховной юрисдикции над всей Церковью, обеспечивает ее единство - все это повторяет римо-католические взгляды на роль папы в Церкви, и это уже абсолютная, чистая ересь"

Глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов заявил: "В последнее время мы получили уже много провокационных новостей о встрече патриархов в Стамбуле, полагаю, что и нынешняя - из их числа. Трудно поверить, чтобы этот безграмотный со всех точек зрения (с канонической, исторической и даже литературной) текст мог произнести уважающий себя церковный иерарх".

В общем-то все эти публичные оценки только помогают Украине.

Но спешить в Киеве никто не намерен.

"Томос написан классно, решение принято, остались формальности", - констатирует один из дипломатов, который входит в неформальную группу кураторов проекта "Автокефалия для Украины" и знаком с уже написанным документом.

"В общем-то сейчас решаются технические вопросы. Мы ожидаем, что в поместную церковь перейдет от трети до половины УПЦ МП. Это большая работа. Кто будет экзархом в Украине, который приедет и будет строить единую поместную церковь; кто будет менеджером этого процесса; как надо будет менять украинское законодательство. И как это все сделать так, чтобы никто не мог использовать это против Украины", - описывают перспективу в окружении Порошенко.

А использовать есть кому. Россияне готовятся противостоять автокефалии внутри Украины. Собеседники LIGA.net среди силовиков говорят, что УПЦ МП превращает свои храмы в крепости и собирает "православную армию". "Постоянно курсируют автобусы с людьми, материалами. Мы фиксируем эти действия, разрабатываем контрмеры на случай провокаций", - говорят силовики.

В офисе президента настаивают: автокефалия не означает, что у кого-то начнут забирать храмы. Этого не будет и так быть не должно, отмечают у Порошенко. Но опасаются, что Россия пойдет проверенным путем найма "патриотов" для таких провокаций. "Если тут силой что-то у кого-то начнут забирать - это то, на что рассчитывает Россия, чтобы начался хаос и противостояние", - говорят у президента.

И ключевой фигурой, которая готовит в Украине "церковный фронт", является Вадим Новинский. В окружении президента рассматривают вариант лишить Новинского украинского гражданства, и либо заставить отвечать за все сделанное, либо просто депортировать из Украины. "Он думает, что игры с огнем для него лично закончатся благополучно. Он ошибается", - говорят собеседники. Вспоминая, как закончилась история с гражданством Саакашвили, в такой сценарий несложно поверить. Администрация Порошенко использовала этот прием против недавнего союзника, а против давнего оппоннента использует и подавно. Напомним, Новинский получил гражданство в 2012 году из рук Януковича.
Евросоюз и санкции: в шаге от пропасти популистов
Еще один сложный трек - международное единство вокруг санкций против Москвы. Как известно, сейчас в Италии к власти пришли откровенно пророссийские силы. Это поставило поду угрозу продление санкций. Для решения проблемы в Италию отправился Джон Болтон, советник президента США по вопросам национальной безопасности.

"Болтон приехал, поговорил с ними, все им объяснил, описал перспективы – и итальянцы замолчали", - рассказал LIGA.net высокопоставленный дипломат.

Но, убеждены в украинском МИД, новые власти в Италии еще не раз вставят палки в колеса международной антипутинской коалиции.

"Ситуация в Италии для нас плохая. Министр внутренних дел Маттео Сальвини – талантливый манипулятор. Он действительно считает, что ЕС в нынешнем виде существовать не должен", - добавляют дипломаты.

В целом в Европейском Союзе наступают новые сложные времена. Европа на пороге возможного разлома в трансатлантической солидарности. В этом и следующем году во многих странах ЕС пройдут выборы. Проблемы могут возникнуть в Швеции и Латвии.

Дипломаты говорят, что при неудачном стечении обстоятельств, на карте Европы может возникнуть "ось ультрапопулистов" - Италия, Швеция, Франция, Германия, Австрия, Венгрия.

Уже есть Италия с Сальвини, подружившегося с популистом Орбаном из Венгрии. Есть недавний визит Путина с танцами в Австрии, где правительство сформировали правые и ультраправые. Вслед за Австрией ультраправые сторонники Путина идут к власти в Швеции (очень вероятно - судя по последним опросам). И так - одна за одной - в странах ЕС формируется та самая "ось ультрапопулистов", подверженных влиянию Москвы. Рано или поздно они выступят единым фронтом и Европа изменится.

Все это - благодаря действиям России в Сирии, которую режим Путина отутюжил вдоль и поперек, сделав миллионы людей беженцами. Этот поток беженцев сегодня заставляет европейцев обращать внимание на популистов, которые обещают простые решения и нормализацию отношенний с Россией.

На что будет похожа Европа через пять-десять лет? Особенно, если популисты придут к власти в Германии - первой экономике ЕС. Сейчас популярность ультраправых популистов растет там с каждым днем, открывая пресловутый ящик Пандоры в Европе. Когда Меркель оставит свой кабинет - судя по всему, закончится и эпоха подлинной демократии.

Раньше в Киеве большинство международных проблем с европейскими странами решали через вице-президента США Джо Байдена. Когда администрация поменялась, такие же отношения с Майком Пенсом установить не удалось - Трамп делегировал ему ответственность за Корею. Но офису Порошенко удалось наладить тесный контакт с госсекретарем Майклом Помпео. Сейчас в АП стараются развить эти отношения. И союзники Украины по всему миру все еще очень сильны и решительны.

Как долго продержится антипутинская "санкционная коалиция" в Европе, стремительно впадающей в популизм - никто не берется прогнозировать. Да и на что рассчитывать Украине, если разивитие ЕС пойдет по сценарию, написанному в Кремле? План есть. Но сейчас ему мешает не столько происходящее в ЕС, сколько события в самой Украине.
План – 2028. Украина в ЕС и НАТО, либо Новороссия и Медведчук - спикер Рады
Украинский план, который внедряется дипломатами – интеграция в Европейский Союз и НАТО - это скорее мечта, чем ближайшая реальность. Но недавно Украина получила неожиданный сигнал из Германии.

Канцлер Меркель попросила восточных союзников ЕС, включая Украину, "подождать 10 лет", чтобы говорить о расширении.
"Заявление Меркель о 10 годах было неожиданным. Это приятно", - говорят LIGA.net украинские дипломаты.

И смысл сказанного сводится к одному: ЕС должен за этот период пройти сложный этап: реформироваться и попробовать интегрировать страны Балкан.

"Если в Сербии референдум по Косово (признание его независимости) будет успешным, то потом есть шанс и для нас – в 2025-2028 годах", - говорит один из высокопоставленных украинских чиновников.

Будет ли существовать ЕС к этому времени - вопрос спекулятивный. Сейчас Украина делает главную ставку на конкретные страны и пытается строить отношения не только с объединениями, а и с государствами. Иногда эти страны очень маленькие, но могут тихо и без лишних договоров и соглашений передавать Украине то, что очень нужно официальному Киеву.

Но все это - разговоры о будущем, которое может не наступить.

Как приход популистов к власти в ЕС, так и реванш пророссийских сил в Украине перестает быть потенциальной угрозой и становится очевидной проблемой. Помешать этому все еще способен Петр Порошенко, который вместе с подконтрольным ему силовым блоком привык договариваться с олигархами и подельниками Януковича, а не передавать их судам для посадки за решетку. В итоге, в случае поражения на выборах, за решеткой может оказаться он сам.

К концу президентского термина президента поднимают голову все, кого он обещал наказать. Виктор Медведчук, Андрей Портнов, Вадим Новинский, все бывшие регионалы и друзья Виктора Януковича чувствуют безнаказанность. Для победы на будущих президентских выборах Порошенко сделал слишком мало. Очевидный запрос на реформы и правосудие он не выполняет, ограничиваясь извинениями за невыполненные обещания. Этого - мало.

В августе свой день рождения отмечал Леонид Кучма. На праздник собрался традиционный домайданный бомонд: Медведчук, Левочкин, Пинчук, Ахметов. Речи о будущем, которое, разумеется, будет общим. Вопрос - кого, где и с кем. Развлекал собравшихся комик Владимир Зеленский: шутил над мэром Киева. Американские политтехнологи уже приехали в Украину и консультируют его партию Слуга народа. Игорь Коломойский - реальный бенефициар этого проекта - дает понять АП, что на самом деле не хочет участия партии в выборах и готов договариваться.

С Петром Порошенко пытаются договориться все. Многие олигархи, которым он дал иммунитет и сохранность активов и преференций, обещают поддержку и всяческое содействие. А в действительности идут к Юлии Тимошенко, которая заключила пакты о ненападении практически со всеми, кто входит в ТОП-10 рейтинговых политиков и сил.

Но бывшие регионалы и их бизнес-друзья не рассчитывают на своего президента. Ставка промосковских сил - контроль над Верховной Радой. И у них есть высокие шансы сформировать собственную коалицию из одной большой и нескольких мелких политсил.

Один из сценариев - спикер Медведчук. Это станет шоком и грозит подлинной, а не выдуманной в Москве гражданской войной в Украине. Такой парламент не сможет работать и может стать эпицентром силового противостояния. Хаос будет распространяться от центра в регионы. Далее - перенос столицы, например, в Харьков, попытка нового съезда "юго-востока", новые Харьковские соглашения с Москвой и, разумеется, особый статус Донбасса. Попытка крутого разворота в сторону России приведет к разрыву страны - и очень многие кандидаты в президенты и партлидеры решили поиграть в эту игру. Рассчитывая сбежать, если все загорится.

Это именно то, чего хочет Москва. Когда в Киеве рухнет власть; когда больше некому в Украине будет противостоять России на международной арене - тогда сценарий Новороссии снова появится на столе.

Останется ли Порошенко у власти или нет - не имеет значения. Что останется после Порошенко - вот, что главное. У власти еще есть время сохранить для Украины перспективу благополучного развития. Для этого оставшийся год Порошенко надо потратить не на борьбу за кресло президента, а на борьбу с российским влиянием в Украине. Но время для этого стремительно сокращается.
Война и мир
Порошенко
Итоги первого года власти
Модель
Порошенко
Итоги второго года власти
Стратегическая восьмерка
Итоги третьего года Порошенко
Пятый круг Петра Порошенко
Итоги четвертого года президента
ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ ДРУГИЕ СПЕЦПРОЕКТЫ LIGA.NET
Текст: Петр Шуклинов | Фото: president.gov.ua, getty images, открытые источники
© 2018 Все права защищены. Информационное агентство ЛІГАБізнесІнформ
[email protected]
Made on
Tilda