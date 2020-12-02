Как устроен Офис Зеленского

Несвойственными для советника полномочиями обладает еще один советник Ермака –

. Глава Госслужбы по лекарственным средствам в 2014-2015 годах в Офисе президента отвечает за вопросы исследования препаратов против COVID-19. Как ранее

писала LIGA.net

, он координирует клинические испытания. Со слов Пасичника, еще весной началась подготовка к испытаниям сразу четырех таких препаратов.

Есть и другие примеры. Адвокат

в прошлом была главным консультантом партии Самопомощь и ее представителем в ЦИК. В статусе советника Андрея Ермака она в действительности занималась делопроизводством в Офисе президента. Сохранила ли Пашинная за собой статус советника главы ОП после победы на выборах в Киевсовет (от Слуги народа), уточнить не удалось.

еще один советник руководителя ОП с широкими полномочиями. Как утверждает собеседник LIGA.net в партии СН, Козенко занимается работой с фракцией. Больше деталей о содержании этой работы узнать не удалось. Впрочем, также мало известно и о самом Козенко. Его полный тезка был основателем рекламного агентства Акрилайт, председателем Киевской организации партии Союз свободных людей Солнце, руководит Ассоциацией предприятий, специализирующихся на санитарной обработке транспорта.

У Андрея Ермака, к слову, есть несколько советников, чьи функции вообще сложно понять, опираясь на их бэкграунд.

Например,

. Экс-начальник первого управления ГУ контрразведывательной защиты экономики СБУ работает внештатным советником руководителя Офиса президента с 28 августа 2020 года. Как

писала LIGA.net

, ранее НАЗК направило в Нацполицию материалы по Беззубенко для составления админпротоколов о правонарушениях, связанных с коррупцией. "Чиновник спецслужбы, используя служебное положение, систематически совершал действия в условиях реального конфликта интересов, о чем сообщали журналисты команды Bihus.Info", – сообщалось на сайте Нацагентства по предотвращению и противодействию коррупции. Детальнее

читайте здесь

.

Еще один представитель спецслужб в окружении Ермака –

. О нем известен лишь один факт – прежде он работал замначальника управления СБУ в Киевской области. О советнике Ермака Вадиме Потаеве Google вообще ничего не знает. (Михаид Подоляк уточнил в комментарии LIGA.net, что Потаев – занимается вопросами силовых органов.)

При этом в окружении Ермака, есть люди, которые также вписываются в роль консультантов. Например, владелец ивент-агентства. По статусу – он внештатный помощник главы Офиса президента. LIGA.net попросила Сергея рассказать о своем опыте работы в команде Андрея Ермака. "Я вряд ли смогу в этом помочь. У меня – статус внештатного помощника главы Офиса. Нас (Сергея и его команду. – Ред.) пригласили помочь с анализом мероприятий, высказать какие-то предложения по улучшению протокольных событий, – говорит Неклева. – Но в связи с ковидом, практически ничего не было начато".