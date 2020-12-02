Как устроен Офис Зеленского

По словам собеседника, с одной стороны, это хороший подход: собираешь 20 человек по одному вопросу и принимаешь более-менее адекватное решение. Но есть обратная сторона – нет единого центра формирования идей. "В итоге, собрались вроде для того, чтобы работать над реалистичной стратегией развития страны на 10 лет, а вместо этого закопались в тактику карантина выходного дня. Времени на стратегию не остается", – делится наблюдениями собеседник.
"У Владимира Александровича и Андрея Борисовича рабочий день – ненормированный. Совещания в режиме онлайн могут начинаться в 7-8 часов утра (селектор или zoom). В Офисе они с 9:30-10:00 и до позднего вечера", – описывает график президента и главы ОП Михаил Подоляк, внештатный советник Андрея Ермака.
Вот как, с его слов, выглядит распорядок дня президента и главы ОП. На общих совещаниях Андрей Ермак со своими замами определяют главные задачи на ближайшую неделю, в том числе координацию работы с Кабмином и парламентом. Отдельно глава Офиса проводит встречи с каждым из отраслевых заместителей (их – восемь)
, которые привлекают к обсуждению спецов из своей вертикали. Таких совещаний – несколько на протяжении дня. На каждом может присутствовать от нескольких человек до двух десятков участников. Глава Офиса может одновременно модерировать два-три совещания. Выработанные решения в форме аналитических записок впоследствии ложатся на стол президента, на их основе глава государства формирует свою позицию по тем или иным вопросам.
Совещания с президентом, на которых идет речь об имплементации наработок Офиса, Подоляк называет “стратегическими сессиями”. Они могут проходить несколько раз в день. В них могут участвовать профильные министры, главы ведомств и комитетов ВР.
На условиях анонимности другой сотрудник ОП делится своими наблюдениями: встречи занимают большую часть работы Зеленского. Примерно 70% времени президент находится в Офисе, 30% – на протокольных мероприятиях. Важно оказаться в числе приглашенных на встречи. Ключевую роль в формировании состава участников играет личная помощница Мария Левченко и глава Офиса Андрей Ермак.С квартала на Банковую "перекочевали" не только круглые столы, но и "перетекаемость" встреч. "Придя на встречу по вопросу ковида, ты можешь попасть на другую, побыть на ней, оказаться на третьей. И все это, не вставая со стула", – рассказывает сотрудник ОП. Собеседник добавляет, что часто бывает, когда "ты пришел с одним вопросом, а в итоге решил совсем другой".Еще одна особенность менеджмента Зеленского: "После совещаний у президента все должны сами понять задачи, которые перед ними стоят. Иногда это принимает комические формы, поскольку люди неправильно понимают и решают задачи. Потом это на ходу корректируется", – описывает трудовые будни в ОП источник LIGA.net.