Как устроен Офис Владимира Зеленского
Всесильные советники, "фишки" из 95 квартала, сервис надзора за депутатами. LIGA.net узнала, как работает президентская канцелярия

Авторы: Федор Орищук, Юрий Смирнов

Как устроен Офис Зеленского

Всесильные советники, "фишки" из 95 квартала, сервис надзора за депутатами. LIGA.net узнала, как работает президентская канцелярия

Авторы: Федор Орищук, Юрий Смирнов

Коллаж: Анна Чуданова/LIGA.net
Спустя полтора года после победы на президентских выборах Владимир Зеленский оказался в "теплой ванне" из хороших новостей, он не понимает, что реально происходит в стране, а доступ "к телу" имеют всего 2-3 человека. Так можно пересказать основной посыл нескольких недавних многочасовых интервью первого главы Офиса президента (ОП) Андрея Богдана.

Хорошая новость – это не так. Зеленский управляет страной, интересуясь мнением и экспертизой полусотни человек – топ-чиновников своего Офиса, помощников и советников.

Плохая – с культурой принятия решения и распределением полномочий в окружении президента, кажется, не все в порядке. На обсуждение важных вопросов могут попасть почти случайные люди. Советник главы ОП может оппонировать министру, добиваясь перераспределения в бюджете миллиардов гривень. Как это было летом, когда Михаил Подоляк и министр финансов Сергей Марченко озвучивали противоположные мнения. В итоге Рада проголосовала за закон, против которого выступал министр, и часть денег для борьбы с коронавирусом пошла на "Большую стройку".

LIGA.net решила разобраться, как устроен Офис президента Владимира Зеленского в конце непростого 2020 года.
Справка:
LIGA.net запустила новый проект – "LIGA радників". Это база данных окружения руководителей украинской власти. Мы уже собрали более 3300 советников и помощников министров, президента и его Офиса, руководителей служб, агентств, инспекций, правоохранительных органов, госкомпаний. Подробнее – на "LIGA радників".
Мы пообщались с тремя сотрудниками ОП (которые работают/работали в Офисе) и четырьмя влиятельными/информированными депутатами Слуги народа. Почти все согласились говорить о внутренней кухне Офиса президента на условиях анонимности, ссылаясь на излишнюю чувствительность темы. Мы также на протяжении всей минувшей недели добивались информации от Офиса президента, обратившись с просьбой о комментариях к пресс-секретарю главы ОП Андрея Ермака и его советнику Михаилу Подоляку. Последний вчера уделил LIGA.net 30 минут для разговора.
Завидный, но экономный работодатель
В Офисе президента Зеленского официально работают больше 400 человек, на его содержание в проекте бюджета-2020 предлагают выделить 912 млн гривень. Но, если судить только по размеру зарплат, то ОП далеко не лучший работодатель.
Завидный, но экономный работодатель
В Офисе президента Зеленского официально работают больше 400 человек, на его содержание в проекте бюджета-2020 предлагают выделить 912 млн гривень. Но, если судить только по размеру зарплат, то ОП далеко не лучший работодатель.
На заседании бюджетного комитета министр финансов Сергей Марченко рассказал, что в ОП платят "существенно меньше", чем в аппаратах парламента или правительства. По расчетам Минфина, чтобы выровнять зарплаты, нужно увеличить бюджет ОП на 40%. Сейчас руководитель Офиса президента и восемь его замов после вычета налогов получают не больше 35 000 гривень.

Президентская канцелярия не была золотой жилой и прежде. Год назад Светлана Кондзеля в должности руководителя департамента доступа к публичной информации ОП с учетом надбавок, ранга, выслуги лет, премий зарабатывала около 30 000 гривень в месяц. По ее словам, зарплата главных консультантов в ОП еще три-четыре года назад составляла 6000 гривень. Еще пример – зарплата бывшего главы АП Бориса Ложкина в 2015 году едва превышала 15 000 гривень в месяц.
Справка:
Часть сотрудников ОП имеют статус "специалистов по вопросам реформ" и получают надбавки из спецфонда в размере от 30 500 гривень до 40 500 гривень. Доплаты получают руководитель Аппарата ОП, гендиректоры директоратов, их замы, руководители групп экспертов, эксперты.
Несмотря на относительно небольшие доходы, нехватки желающих получить работу на улице Банковой никогда не было. Светлана Кондзеля проработала здесь с 2007-го по 2019 год. По ее словам, даже на рядовые должности в канцелярии президента конкурс нередко превышал десять человек на место. Например, за должность старшего консультанта, с которого она начинала карьеру в 2007 году, боролись 18 человек. "Для кого-то работа здесь – это престиж и статус, для кого-то – важная строка в резюме для дальнейшей карьеры", – говорит Кондзеля.

Но для многочисленной группы сотрудников ОП работа на Банковой имеет более важные преимущества, чем статус и карьера, – это влияние и власть. Кроме руководителя ОП и его замов, речь идет о советниках главы государства, советниках руководителя Офиса и его заместителей. Многие из них входят в ближнюю орбиту Зеленского. Это люди, которые оказались в команде без конкурса, часть из них совсем не публична и они уйдут также незаметно, как пришли, когда президент сложит полномочия.

LIGA.net расспросила своих собеседников, какая роль этих людей, как принимаются решения президентом Владимиром Зеленским, кто на них влияет, как распределены полномочия в команде.

Вот, что удалось узнать.
"Кто ему насоветовал?!"
"После года работы с Зеленским, могу утверждать, что большинство решений он принимает сам. А тема из соцсетей "Кто ему насоветовал?!" – полная пурга", – утверждает собеседник LIGA.net, из действующих сотрудников Офиса президента.
"Кто ему насоветовал?!"
"После года работы с Зеленским, могу утверждать, что большинство решений он принимает сам. А тема из соцсетей "Кто ему насоветовал?!" – полная пурга", – утверждает собеседник LIGA.net, из действующих сотрудников Офиса президента.
По словам собеседника LIGA.net, Зеленский может пересмотреть свое решение или позицию, если переубедят. Чаще всего, это делают первый помощник Сергей Шефир и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Но не только они. Зеленский старается слушать многих, "чтобы не замыкаться на мнениях Ермака и Шефира". Попасть в круг, кого зовут на встречи (оф- или онлайн) с Зеленским, означает сегодня иметь реальное влияние на государственные решения.

Больше власти у того, кому проще попасть в кабинет к главе государства. Это может ближайшее окружение, руководители парламентских комитетов, замглавы фракции, для остальных у президента "плотный график", вспоминает свой опыт депутат Слуги народа, дважды пытавшийся пробиться к Зеленскому. "Можно записаться на приём, но это бессмысленно". Еще один Слуга народа уверяет: есть люди, которые пытаются пробраться на встречу к Владимиру Зеленскому несколько месяцев.

Конкуренция за доступ "к телу" обострена. В качестве примера депутат из Слуги народа приводит кадровую политику Зеленского, это направление, которое курируют лично президент и глава его офиса Андрей Ермак.

Собеседник рассказывает, как выбирали вице-премьера и главу министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского (это подтвердил собеседник из топ-менеджмента Укроборонпрома). "Искали кандидатов на министра оборонной промышленности, в финале было три кандидата. Но в какой-то момент в кабинет Зеленского зашел Владимир Горбулин (бывший секретарь СНБО. – Ред.) и попросил президента назначить Олега Уруского. Мол, так он будет спокоен за оборонку. Президент прислушался к Горбулину, хотя он сейчас даже не советник", – рассказывает депутат.

81-летний Горбулин частый гость ОП и имеет большое влияние на главу государства в вопросах оборонки. Назначение Уруского иллюстрирует не только роль Горбулина, но и возможности Зеленского – президент не должен предлагать кандидатов на должности вице-премьеров, это за пределами его полномочий.
Справка:
Кадровые полномочия президента: вносит (по предложению коалиции) в парламент представление о назначении премьер-министра, кандидатуры министров обороны, иностранных дел, генпрокурора, председателя НБУ, СБУ, НАБУ. Формирует СНБО. По представлению КМУ назначает и освобождает глав местных госадминистраций, треть состава Конституционного Суда.
Стиль управления
"В офисе "Студия 95 квартал" стояли круглые столы, за которыми сценаристы проводили мозговые штурмы. Президент перенес эту модель на Банковую. Он модерирует эти штурмы и часто занимает в них позицию народа", – рассказывает действующий сотрудник ОП.
Стиль управления
"В офисе "Студия 95 квартал" стояли круглые столы, за которыми сценаристы проводили мозговые штурмы. Президент перенес эту модель на Банковую. Он модерирует эти штурмы и часто занимает в них позицию народа", – рассказывает действующий сотрудник ОП.
По словам собеседника, с одной стороны, это хороший подход: собираешь 20 человек по одному вопросу и принимаешь более-менее адекватное решение. Но есть обратная сторона – нет единого центра формирования идей. "В итоге, собрались вроде для того, чтобы работать над реалистичной стратегией развития страны на 10 лет, а вместо этого закопались в тактику карантина выходного дня. Времени на стратегию не остается", – делится наблюдениями собеседник.

"У Владимира Александровича и Андрея Борисовича рабочий день – ненормированный. Совещания в режиме онлайн могут начинаться в 7-8 часов утра (селектор или zoom). В Офисе они с 9:30-10:00 и до позднего вечера", – описывает график президента и главы ОП Михаил Подоляк, внештатный советник Андрея Ермака.

Вот как, с его слов, выглядит распорядок дня президента и главы ОП. На общих совещаниях Андрей Ермак со своими замами определяют главные задачи на ближайшую неделю, в том числе координацию работы с Кабмином и парламентом. Отдельно глава Офиса проводит встречи с каждым из отраслевых заместителей (их – восемь), которые привлекают к обсуждению спецов из своей вертикали. Таких совещаний – несколько на протяжении дня. На каждом может присутствовать от нескольких человек до двух десятков участников. Глава Офиса может одновременно модерировать два-три совещания. Выработанные решения в форме аналитических записок впоследствии ложатся на стол президента, на их основе глава государства формирует свою позицию по тем или иным вопросам.

Совещания с президентом, на которых идет речь об имплементации наработок Офиса, Подоляк называет “стратегическими сессиями”. Они могут проходить несколько раз в день. В них могут участвовать профильные министры, главы ведомств и комитетов ВР.

На условиях анонимности другой сотрудник ОП делится своими наблюдениями: встречи занимают большую часть работы Зеленского. Примерно 70% времени президент находится в Офисе, 30% – на протокольных мероприятиях. Важно оказаться в числе приглашенных на встречи. Ключевую роль в формировании состава участников играет личная помощница Мария Левченко и глава Офиса Андрей Ермак.

С квартала на Банковую "перекочевали" не только круглые столы, но и "перетекаемость" встреч. "Придя на встречу по вопросу ковида, ты можешь попасть на другую, побыть на ней, оказаться на третьей. И все это, не вставая со стула", – рассказывает сотрудник ОП. Собеседник добавляет, что часто бывает, когда "ты пришел с одним вопросом, а в итоге решил совсем другой".

Еще одна особенность менеджмента Зеленского: "После совещаний у президента все должны сами понять задачи, которые перед ними стоят. Иногда это принимает комические формы, поскольку люди неправильно понимают и решают задачи. Потом это на ходу корректируется", – описывает трудовые будни в ОП источник LIGA.net.
Есть три типа людей
Собеседник из Офиса президента условно делит команду Владимира Зеленского на три группы.
Есть три типа людей
Собеседник из Офиса президента условно делит команду Владимира Зеленского на три группы.
Первая – "команда на месте". Это высокопоставленные сотрудники Офиса, в первую очередь, Андрей Ермак и его заместители. Которые, в свою очередь, подтягивают людей под определенные задачи. Например, есть завотделом обеспечения связей президента с парламентом и правительством Богдан Тирусь, который занимается повесткой дня парламента. Он появляется, когда речь идет о законопроектах. Другой пример – Сергей Куницын (советник Андрея Ермака), которого привлекают, "когда есть задача по ветеранам".

Вторая – ключевые члены команды: например, премьер-министр Денис Шмыгаль, депутаты Александр Корниенко и Давид Арахамия. "Те, у кого есть прямая связь с президентом, но они не работают в ОП".

Третья группа – советники и помощники. "Раньше президент любил позвонить каким-то своим знакомым из прошлой жизни и спросить у них совет", – рассказывает собеседник LIGA.net. Сейчас Зеленский также может вспомнить кого-то из телефонной книги, но намного реже.
Кто ровнее всех других
Среди нескольких десятков человек в команде Зеленского есть самый ближний круг с мандатом наибольшего доверия президента. Кто в него входит, и на что они влияют?
Кто ровнее всех других
Среди нескольких десятков человек в команде Зеленского есть самый ближний круг с мандатом наибольшего доверия президента. Кто в него входит, и на что они влияют?
Сергей Шефир
"Сергей Шефир (первый помощник президента. – Ред.) замкнул на себе контакты с крупным капиталом. С его подачи идут и кадровые назначения. "Назначение Сергея Гриневецкого губернатором Одесской области – свежая тому иллюстрация. До назначения Гриневецкий регулярно появлялся в компании с Шефиром в Офисе президента", – делится инсайтом представитель СН. Коллеги из фракции дополняют: на Шефире также вопросы энергетики, а еще – он для президента как "духовный отец".
Андрей Ермак
Роль главы ОП в команде Зеленского сложно преувеличить. Как и Сергей Шефир он прямо влияет на назначения. Источник во фракции приводит пример – с участием Ермака якобы произошло назначение Романа Неговелова на должность и.о. начальника ГУ противодействия экономическим правонарушениям ГФС.

Влияние главы ОП может проявляться не только в рекомендациях каких-то людей, но и в отсеве. Собеседник LIGA.net рассказал такую историю: глава парламентского комитета не так давно получает "добро" от президента по кадровому назначению на высокую должность в одном из органов власти. Кандидат ждет формального собеседования с Ермаком, но дозвониться удается лишь через пару недель, попасть на прием – еще позже. Договариваются, что кандидат пишет свое видение и план работы, "но бумаги, судя по всему, в итоге оказались в шредерах Офиса президента".

Еще одна зона влияния Ермака – внешняя политика. Международные визиты и позицию президента больше формирует МИД, но отношения с важными странами Ермак точно курирует, утверждает один из руководителей фракции СН. При этом собеседник считает, что кандидатуру экс-министра финансов Оксаны Маркаровой на должность посла в США продвигает именно глава ОП: "Видна рука Ермака в истории с Маркаровой. Я до конца не верил в это. Эта идея точно не могла родиться в голове у кадрового дипломата".
Руслан Стефанчук
"Есть треугольник, который должен согласовать законопроект: ОП, Кабмин и профильный комитет Рады. Эти три угла сводит первый вице-спикер парламента Стефанчук", – говорит представитель руководства фракции СН. В этом ему помогает упомянутый выше Богдан Тирусь и отдельный департамент в Офисе президента, который пишет законы и нарабатывает замечания к проектам.

Конструкция под управлением Стефанчука дает сбои. "Последний пример – закон об электронных коммуникациях. Мы его радостно принимали как путеводную звезду и маркер перед саммитом Украина-ЕС. И тут хлоп, из ОП приходит "вето", – рассказывает депутат Слуги народа. – У всех отваливается челюсть. При том, что за закон усердно собирали голоса, чтобы президенту было, что показать на саммите. Потом узнаем, что СБУ написала злобное письмо, мол, видят в законе проблемы, что и повлекло "вето"".

Голосования в парламенте – сфера ответственности Давида Арахамии и руководителей фракционных групп (фракция Слуги народа поделена на 15 групп). А чтобы Слуги вели себя в парламенте "хорошо", в Офис президента стекается статистика голосований. В ОП есть специальная программа для анализа голосований по каждому члену фракции. Затем эти данные подают президенту. "Если ты жмешь кнопки в сессионном зале не так, как это делают остальные коллеги, – могут последовать санкции. Какие? Кого-то снять с должности заместителя главы фракции, кому-то показать собранную на него папочку – чтобы был более дисциплинированным", – делится буднями однопартийцев депутат СН.
Кирилл Тимошенко
После недавнего смещения с должности первого замглавы ОП Сергея Трофимова региональная политика досталась заместителю руководителя ОП Кириллу Тимошенко (курирует кадровые назначения губернаторов и глав РГА).

"Однозначно, это – плюс. Во-первых, с мэрами кто-то начал говорить. Сразу после выборов Тимошенко стал проводить онлайн-встречи по разбору результатов при участии глав областей и кураторов СН по регионам. Сейчас идет перетряска партийных организаций и губернаторов. С последними организовывают селекторы и пытаются коммуницировать по карантинным ограничениям. Кирилл реагирует намного быстрее, чем Трофимов. И ему проще даются сложные договоренности", – рассказывает представитель руководства фракции.

При Трофимове дела шли иначе. Как рассказывает один из депутатов СН, во времена Трофимова ждать назначений глав райгосадминистраций приходилось месяцами. "В идеальных условиях процедура назначения главы РГА выглядела бы так: ты подаешь кандидатуру, тебя спрашивают, ручаешься ли за этого человека, смотрят на альтернативных кандидатур и принимают решение. У Трофимова этот процесс затягивался на месяцы. Для примера – мной была подана кандидатура зимой, но человека назначили главой района лишь в середине лета уже при содействии Андрея Ермака".

Не последнюю роль в инертности играл бэк-офис Трофимова. Самый заметный в нем – Владимир Родин, уверяет источник. "У него нет должности в ОП, но он близок к Трофимову. Насколько знаю, они познакомились несколько лет назад, когда "95 квартал" рекламировал один из жилых комплексов в Киево-Святошинском районе, к этому проекту имел отношение Родин", – источник добавляет, что до смещения Трофимова Родин выполнял роль фильтра при назначениях глав РГА, часто – блокировал эти назначения.
Олег Татаров
Заместитель Андрея Ермака отвечает за правоохранительные органы, преимущественно, ГБР и Офис генпрокурора. По словам депутата Слуги народа, в отличие от приемной Ермака, где почти всегда пусто, у Олега Татарова в кабинете очередь из полутора десятка человек. "Что им движет – желание показать эффективность или реабилитироваться после событий на Майдане – возможно, и то, и другое". Источник говорит, что благодаря Татарову ряд расследований, которые ведет ГБР, активизировались.

Отдельный кейс – дело Петра Порошенко. "Насколько знаю, перед Татаровым стоит задача придать второе дыхание делам против Петра Порошенко. Правда, без содействия Офиса генпрокурора это сделать будет сложно.

Еще один собеседник из СН добавляет: "Татаров позиционирует себя как специалист широкого профиля. В общении с депутатами он может рассказывать о делах, которые на них могут появиться, если не поддержат законодательные инициативы президента".
Андрей Смирнов
Его специализация в Офисе – вопросы юстиции. Сразу несколько собеседников охарактеризовали поле деятельности этого замглавы ОП так: "занимается судами". У одного из них LIGA.net уточнила, что это означает – он пишет законы о судебной реформе, влияет на судебные решения или назначения в судебной системе? – "Скажем так: у него осталась та же телефонная книга, что была у Андрея Владимировича Портнова (Андрей Портнов – замглавы Администрации президента во времена Януковича. – Ред.)", – ответил собеседник LIGA.net.
Роман Машовец
Замглавы ОП по вопросам обороны. Он, а также Владимир Горбулин замыкают на себе вопросы обороны и ПК.
Юрий Костюк
По словам одного из собеседников, этот замглавы ОП занимается гуманитарной сферой и "выступлениями Владимира Зеленского". Плюс, на Костюка по инициативе Ермака возложили вопросы образования. "Хотя в Офисе этой функцией ранее никто не занимался, Ермак считает, что образование – это важно и нужно дружить с учеными и ректорами. В итоге Костюк разругался с Сергеем Бабаком (глава профильного комитета Рады. – Ред.), а Бабак разругался с президентом. Была идея, чтобы Костюк занимался телеканалами, но она не взлетела...", – пересказывает внутренние распри один из собеседников LIGA.net.
Советники
По подсчетам LIGA.net, с учетом пришедшего в ноябре в ОП экс-министра экономики Тимофея Милованова, а также назначенного вчера Алексея Арестовича (советником по коммуникациям в сфере нацбезопасности), у главы Офиса президента Андрея Ермака работают 23 советника. У Владимира Зеленского – их всего четыре.
Советники
По подсчетам LIGA.net, с учетом пришедшего в ноябре в ОП экс-министра экономики Тимофея Милованова, а также назначенного вчера Алексея Арестовича (советником по коммуникациям в сфере нацбезопасности), у главы Офиса президента Андрея Ермака работают 23 советника. У Владимира Зеленского – их всего четыре.
С полным списком советников и помощников президента Владимира Зеленского, а также главы Офиса президента Андрея Ермака можно ознакомиться на сайте проекта LIGA Радників.
О причинах этой диспропорции LIGA.net услышала две противположные версии. Официальную – от Михаила Подоляка: количество советников главы государства не может быть большИм, поскольку это "крайне статусные и авторитетные люди". Если президент обозначает приоритетные направления, то за эти направления отвечают именно они. По словам Подоляка, советники Андрея Ермака – из другой весовой категории: "Андрей Борисович любит дробить задачи на мелкие составляющие и подбирать под их решение конкретных операционистов". Тут не обязательны люди с мировым именем, нужны – профессионалы в конкретном узком сегменте. Эти советники также могут модерировать смежные институты – например, собирать рабочую группу из профильных министров, глав парламентских комитетов, экспертов для выработки решений по конкретным проблемам и задачам, поясняет Подоляк.

Встречная версия, озвученная для LIGA.net другим сотрудником ОП, поясняет все иначе: "Имиджево назначать человека советником президента после Лероса – не очень… (народный депутат Слуги народа Гео Лерос лишился статуса советника Владимира Зеленского после того, как обвинил окружение президента в коррупции. – Ред.).

"Сейчас у всех – комплекс: назначишь кого-то советником, а он потом будет тебя поливать говном, как Лерос. Поэтому лучше назначать всех советниками Ермака", – описывает логику собеседник.

Свежей иллюстрацией такого подхода может служить недавнее назначение советником руководителя ОП экс-министра экономики Тимофея Милованова. В Офис президента его позвал не Ермак, а Зеленский, рассказали LIGA.net сразу несколько собеседников. Задача Милованова и экспертов Киевской школы экономики, которую он возглавляет, готовить для президента "альтернативную" аналитику по вопросам бюджета, МВФ и ковида.

Полномочия и роли советников Ермака далеко не равнозначны.

"Нередко советниками назначают людей, которых не хотят грубо увольнять или которым хотят дать шанс проявить себя, – говорит депутат СН, – например, Игорь Уманский. Когда он со скандалом ушел из Минфина, то рассказывал Ермаку, что у него есть много полезных идей. Его сделали советником, но хорошие идеи куда-то исчезли". По словам этого же собеседника, сейчас в таком подвешенном состоянии Трофимов, после того, кая его уволили из замов Ермака, он стал его советником.

В то же время часть советников в ОП выполняют функции, которые выходят далеко за рамки их статуса. Влияние некоторых из них вообще трудно переоценить. Например, советника Андрея Ермака Михаила Подоляка.

Он появился на Банковой в апреле 2020 года. В короткие сроки Подоляк замкнул на себе информационный блок, которым прежде занимался Кирилл Тимошенко. О кредите доверия к Подоляку, а возможно и о более широкой зоне ответственности, говорит такой факт. В июне на комитете по бюджету от имени Офиса президента он защищал законопроект, против которого выступал министр финансов Сергей Марченко. Этим проектом часть средств из спецфонда для борьбы с коронавирусом предполагалось направить на проект "Большая стройка" (ремонт местных дорог и 210 приемных отделений опорных больниц). 18 июня парламент принял этот законопроект.

Сам Подоляк не согласен с выводами о его широких полномочиях. "Я не представлял (законопроект на бюджетном комитете. – Ред.), а объяснял позицию Офиса президента, поскольку вхожу в группу экспертов по "Большой стройке" в качестве человека, который занимается коммуникациями вокруг этого проекта. Было необходимо изменить приоритетность расходования денег – выделить финансирование на завершение ремонта приемных отделений, и я доносил на комитете нашу позицию". На ремарку о том, что логичнее было бы представлять такой проект заместителю главы ОП Юлии Ковалив, Подоляк ответил так: "Обычно так и происходит. Работа в Офисе построена таким образом, что профильные руководители представляют свое направление на всех уровнях. Вероятно, тогда был форс-мажор, из-за чего Юлия Владимировна не смогла присутствовать".

За информационный блок отвечает еще один советник Ермака – Дарья Заривная, бывший шеф-редактор издания L'Officiel Online, основательница нетворкинг-платформы Charitum и интернет-журнала Vector, коммуникационного агентства Vector PR. Дарья взяла на себя функции пресс-секретаря Андрея Ермака.
Михаил Подоляк
Дарья Заривная
Михаил Пасечник
Лилия Пашинная
Николай Беззубенко
Несвойственными для советника полномочиями обладает еще один советник Ермака – Михаил Пасечник. Глава Госслужбы по лекарственным средствам в 2014-2015 годах в Офисе президента отвечает за вопросы исследования препаратов против COVID-19. Как ранее писала LIGA.net, он координирует клинические испытания. Со слов Пасичника, еще весной началась подготовка к испытаниям сразу четырех таких препаратов.

Есть и другие примеры. Адвокат Лилия Пашинная в прошлом была главным консультантом партии Самопомощь и ее представителем в ЦИК. В статусе советника Андрея Ермака она в действительности занималась делопроизводством в Офисе президента. Сохранила ли Пашинная за собой статус советника главы ОП после победы на выборах в Киевсовет (от Слуги народа), уточнить не удалось.

Александр Козенко – еще один советник руководителя ОП с широкими полномочиями. Как утверждает собеседник LIGA.net в партии СН, Козенко занимается работой с фракцией. Больше деталей о содержании этой работы узнать не удалось. Впрочем, также мало известно и о самом Козенко. Его полный тезка был основателем рекламного агентства Акрилайт, председателем Киевской организации партии Союз свободных людей Солнце, руководит Ассоциацией предприятий, специализирующихся на санитарной обработке транспорта.

У Андрея Ермака, к слову, есть несколько советников, чьи функции вообще сложно понять, опираясь на их бэкграунд.

Например, Николай Беззубенко. Экс-начальник первого управления ГУ контрразведывательной защиты экономики СБУ работает внештатным советником руководителя Офиса президента с 28 августа 2020 года. Как писала LIGA.net, ранее НАЗК направило в Нацполицию материалы по Беззубенко для составления админпротоколов о правонарушениях, связанных с коррупцией. "Чиновник спецслужбы, используя служебное положение, систематически совершал действия в условиях реального конфликта интересов, о чем сообщали журналисты команды Bihus.Info", – сообщалось на сайте Нацагентства по предотвращению и противодействию коррупции. Детальнее читайте здесь.

Еще один представитель спецслужб в окружении Ермака – Вадим Голомазов. О нем известен лишь один факт – прежде он работал замначальника управления СБУ в Киевской области. О советнике Ермака Вадиме Потаеве Google вообще ничего не знает. (Михаид Подоляк уточнил в комментарии LIGA.net, что Потаев – занимается вопросами силовых органов.)

При этом в окружении Ермака, есть люди, которые также вписываются в роль консультантов. Например, владелец ивент-агентства Сергей Неклева. По статусу – он внештатный помощник главы Офиса президента. LIGA.net попросила Сергея рассказать о своем опыте работы в команде Андрея Ермака. "Я вряд ли смогу в этом помочь. У меня – статус внештатного помощника главы Офиса. Нас (Сергея и его команду. – Ред.) пригласили помочь с анализом мероприятий, высказать какие-то предложения по улучшению протокольных событий, – говорит Неклева. – Но в связи с ковидом, практически ничего не было начато".
Не Квартал
Михаил Подоляк уверяет, что критика в адрес Офиса Владимира Зеленского часто была связана с отсутствием правильной комуникации. Мол, важные институциональные решения, выработанные в ОП, могли быть не услышаны обществом, еще хуже – искажены хейтерами либо неправильно интерпретированы.
Не Квартал
Михаил Подоляк уверяет, что критика в адрес Офиса Владимира Зеленского часто была связана с отсутствием правильной комуникации. Мол, важные институциональные решения, выработанные в ОП, могли быть не услышаны обществом, еще хуже – искажены хейтерами либо неправильно интерпретированы.
С этим трудно спорить. Как и с тем, что проблема не только в "испорченном телефоне". Подбор команды Владимиром Зеленским порой вызывает возмущение. А иногда собственное окружение вынуждало главу государства оправдываться. Некоторые решения, исходящие из Офиса президента, шли вразрез с законами. Например, инициатива о проведении всеукраинского опроса во время местных выборов.

Тем не менее, попытки оппонентов cравнить Офис Зеленского с 95 кварталом вряд ли корректны. В коллективе 95 квартала сегодня работает 400 человек, как в Офисе президента, но, за исключением вынесенных оттуда менеджерских привычек Владимиром Зеленским, это, пожалуй, все сходства.

Скорее наоборот. У Офиса Зеленского и, например, Администрации Петра Порошенко больше общего и не так много различий. Например, и первый, и второй не редко выходили за рамки полномочий, влияя на назначения и работу других ветвей власти.
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Дата: 02.12.2020
Верстка: Анна Адреева
Использованы фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net, president.gov.ua, EPA, Facebook Андрея Смирнова, Укринформ, Facebook Дарьи Заривной, Facebook Михаила Подоляка, Сергей Бека/apteka.ua, Facebook Лилии Пашинной
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