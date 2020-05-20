Слуга Народа. Сезон первый

В инаугурационной речи Зеленский назвал свое главное задание – прекратить войну на Донбассе. При этом он поставил дедлайн, который постоянно сдвигал, потому что односторонние уступки Путину не давали никакого результата, отмечают опрошенные LIGA.net
эксперты.
Но изменилась риторика. На убийства украинцев и попытки Москвы украсть историю Украины в Киеве больше не отвечают. "Новая власть заметно изменила риторику и лексикон заявлений на российском направлении. Наблюдается явное смягчение тональности", - считает содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.
Зеленскому удалось добиться разморозки процесса обмена пленными, разведения войск в трех точках, а также первой за три года встречи нормандской четверки. Но какой ценой? В обмен на гражданских, которых россияне ловят по Донецку и бросают в подвалы, Украина отдает профессиональных убийц ФСБ и других спецслужб России.
Например, в результате трех обменов Украина отдала России подозреваемого по делу о катастрофе МН17 Владимира Цемаха, пять экс-беркутовцев, обвиняемых в убийствах активистов Евромайдана. Отдала также организаторов убийства полковника СБУ Александра Хараберюша.
Но, так или иначе, обмен остается единственным выполненным пунктом итогового документа нормандского саммита в Париже.
В целом за год инициативы Зеленского по прекращению войны не дали результата – Кремль ни на йоту не изменил позицию по Донбассу. А уступки украинского президента по формуле Штайнмайера и консультативному совету не привели ни к какому результату, считает ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.
По мнению экспертов, попытки власти договориться о мире с помощью двустороннего трека с Путиным в принципе не приведут ни к чему хорошему. "Это можно решить исключительно вместе с нашими партнерами, поскольку это вопрос о будущем безопасности всей Европы", - говорит LIGA.net
экс-министр иностранных дел Павел Климкин (2014-2019).
Капитоненко считает, что у команды президента нет четкого плана по возврату Донбасса. "Или у тебя есть план, который ты показываешь обществу, объяснив преимущества и риски. Если у тебя плана нет, то ты начинаешь импровизировать на ходу. Зеленский пошел по пути импровизации", - считает эксперт.
Руководитель Офиса президента, в то же время, заверил LIGA.net
, что Украина будет и дальше делать все для выполнения договоренностей, достигнутых в нормандском формате, "пока есть хоть малейшая возможность для продвижения вперед".
В целом внешнеполитический курс Украины не претерпел кардинальных перемен, но команда Зеленского не имеет единой стратегии внешней политики, уверены опрошенные эксперты.
Также среди недостатков дипломатии шестого президента – непоследовательность и противоречивость кадровых решений. "Самый яркий пример: рокировка Пристайко и Кулебы, которая был обусловлена не профессиональными интересами, а противоречиями в команде президента", - считает Пашков.
На имидж страны повлиял секс-скандал
с нардепом от СН Богданом Яременко, после которого долгое время вакантной оставалась должность главы профильного комитета.
Кроме того, эксперты отмечают недостаток коммуникации с обществом во внешних вопросах. Ряд шагов власти (в частности, по формуле Штайнмайера и консультативному совету) имели непрозрачный характер.