Слуга Народа. Сезон первый
спецпроект-сериал
Слуга Народа
Сезон первый
Год назад, 20 мая 2019, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины после оглушительной победы во втором туре выборов — он набрал 73,22% голосов.

Свою кампанию Зеленский построил на эмоциях, соцсетях и противопоставлении предыдущей власти: я точно буду другим — говорил он избирателям. На волне общественных ожиданий новый президент и его команда вошли на Банковую, а после досрочных парламентских выборов "взяли" Верховную Раду и Кабмин.

Совсем как в сериале Слуга народа, главную роль в котором — учителя истории и президента Голобородько — сыграл Зеленский. С той разницей, что настоящий гарант не живет в квартире на Дарнице, не отказался от охраны, не ездит на работу на велосипеде — список можно продолжать.

Первый сезон нового сериала закончился. Какие предвыборные обещания Зеленский выполнил, о каких — напрочь забыл, кто вхож в Офис президента, как он принимает решения и что у него в голове? В спецпроекте LIGA.net мы встретились с ключевыми лицами сезона и разобрались, достойное ли получилось кино.
СЕРИЯ "КУМОВСТВО"
После парламентских выборов Зеленский сконцентрировал в своих руках влияние на законодательную и исполнительную ветви власти. Большинство законопроектов эпохи "турборежима" писались в ОП. Парламент фактически не участвовал в формировании правительства. Кандидаты в Кабмин Шмыгаля отсеивались сначала Ермаком и Шефиром, а потом собеседовались у Зеленского, рассказывает LIGA.net один из руководителей фракции СН.

Но глава ОП Ермак, в ответах на вопросы LIGA.net, этого не замечает. Он считает, что у каждой из ветвей власти есть конституционная ответственность, а потому президент требует от них результата. "Глава государства не может и не должен заменять собой все государственные органы, - говорит руководитель Офиса. - Но как настоящий лидер президент старается влиять на все ключевые процессы в стране, заставляет чиновников двигаться вперед намного быстрее".

Глава партии СН Корниенко более откровенен. Но говорит, что картинка про "трех мудрецов" Зеленского, Ермака и Шефира "хороша для прессы, но это не так". "Все устроено гораздо хаотичнее. Абсолютно разные люди могут кого-то предложить и это не обязательно отборочная комиссия из трех человек", - объяснил он.

Первый замглавы ОП Сергей Трофимов отмечает, что Зеленский прислушивается к мнению главы ОП, премьера, первого помощника Шефира, его и замов. А с руководителями спецслужб - вероятно имеется в виду близкий друг Иван Баканов - "сверяет информацию".

В одном из интервью Трофимов перечислял тяготы государственной службы: "Власть устроена вертикально, а процессы идут горизонтально. У тебя нет времени полноценно вникнуть в каждый процесс до конечной точки и понять, что там происходит. Поэтому тебе нужно очень быстро сложить в кучу, так это или не так, увольнять, назначать, подписывать или не подписывать какое-то решение. Но решения президент принимает всегда сам".

Корниенко же подчеркивает, что "Зеленский – не самодур, его можно переубедить". "И его часто переубеждали. Последнее слово всегда за президентом, но на этом пути он не упирается только в свою точку зрения", - говорит он.

По словам другого собеседника в руководстве фракции, если Зеленский видит, что внутри команды есть какое-то несогласие, "он будет погружаться туда". "Берет листик, рисует все за и против, и предлагает искать золотую середину", - рассказал он.
Владимир Зеленский и Арсен Аваков (фото - Сергей Долженко/EPA)
Свою предвыборную кампанию Зеленский построил на критике предыдущей власти, при этом продолжив ее практику назначений по принципу личной лояльности и кумовства. Вместе с ним на Банковую пришли его старые друзья Шефир, Ермак, Трофимов, Юрий Костюк, а главой СБУ стал Баканов. Родственники и друзья Зеленского попали и в список Слуги народа, и в госструктуры.

В тоже время профессиональных кадров, которые не были бы связаны с предыдущей властью, в распоряжении Зеленского просто нет. Те, кто были (например Алексей Гончарук, экс-премьер) оказались в глазах президента неэффективными. Но как он определяет степень эффективности?

"В зонах, где нужны люди с компетенцией госуправления, новые люди не срабатывают. Нужно новых людей изначально к этому готовить, или привлекать тех, кто уже с опытом госуправления", - так Корниенко пытается объяснить LIGA.net логику президента.

Вероятно, именно этим можно объяснить безальтернативность Арсена Авакова в кресле министра внутренних дел. "Кто бы что ни говорил, но Аваков – эффективный министр. Особенно на фоне других министерств", - добавил Корниенко.
СЕРИЯ "ВЕРХОВНАЯ РАДА"
Монобольшинство не прожило и года
В результате досрочных парламентских выборов партия Зеленского получила рекордные 254 мандата, что позволило Слуге народа впервые в истории украинского парламентаризма создать монокоалицию.

Первые месяцы работы парламента получили название "турборежима", когда десятки законов принимались быстро и без обсуждения. Отдельно стоит вспомнить отмену депутатской неприкосновенности. Но и то не до конца. На практика вопрос привлечения нардепов к ответственности теперь находится в руках одного человека – генпрокурора.

В то же время без дискуссий внутри парламента проходило и формирование правительства. Отбором министров и "собеседованиями" занимался Офис президента.

Идиллия продолжалась до 2020 года, когда важные законы начали приниматься с переменным успехом.

В Слугу народа попали люди с разным бэкграундом и разными центрами влияния, что стало результатом кулуарных договоренностей Зеленского по формированию списка партии на выборах. Отсюда и десятки людей олигарха Игоря Коломойского, а также представители региональных элит, среди которых черновицкий бизнесмен Илья Павлюк.

Отчетливо группа Коломойского показала себя во время рассмотрения банковского ("антиколомойского") закона, когда около 25 депутатов, лояльных олигарху, отказались голосовать.

Несмотря на самую большую фракцию, президенту все сложнее искать голоса в Раде. Практически все важные законы принимаются благодаря поддержке других фракций. Фактически монобольшинство перестало существовать.
СЕРИЯ "ВОЙНА С МЭРАМИ"
Кличко - уступил, Филатов - устоял
Владимир Зеленский во время визита в Полтавскую область (фото - Офис президента)
Вслед за парламентом Зеленский хотел перезапустить и местные советы. Но это ничем не закончилось. Офис президента запустил несколько конфликтов с мэрами в разных городах. Самым ярким стал Днепр и Киев.

В столице катализатором был Андрей Богдан - по просьбе экс-главы ОП правительство согласовало проект указа об увольнении Кличко с должности главы КГГА, а Рада в первом чтении приняла закон о столице, который разделяет должности мэра и главы КГГА.

Но дальше намерений дело не пошло. А новый глава ОП Ермак нашел свой путь к сердцу Кличко, и даже заявил, что популярность киевского мэра еще может многое принести Украине. Кличко в свою очередь признался, что назначил главу департамента благоустройства по рекомендации Ермака.

Вместе с тем борьба с мэром Днепра Борисом Филатовым успеха Офису президента не принесла. Мэр сохранил оппозиционность, критикует президента. И реальной альтернативы у Слуги народа в Днепре пока не видно.

Глава партии СН Александр Корниенко отрицает, что Зеленский конфликтует с мэрами. "Эту мысль пытаются насадить 5-10 мэров, у которых есть проблемы с поддержкой. Основная часть местного самоуправления сотрудничает с любой властью", - заявил он.
СЕРИЯ "СУДЕБНАЯ СИСТЕМА"
На ручном управлении
О желании пересмотреть судебную реформу у Зеленского заговорили сразу после прихода к власти. Основным лоббистом был Богдан. В октябре 2019 года парламент внес изменения в законы, которые предусматривали повторный отбор судей Верховного суда и сокращение численности с 200 до 100, снижение зарплаты судей ВС, а также полный перезапуск ВККС.

Судебная реформа Зеленского была неоднозначно воспринята на Западе, а Конституционный суд и вовсе отменил ряд ее положений. Тем не менее в ОП настроены продолжить попытки.

"Это, пожалуй, одна из самых сложных реформ, спешка в которой только навредит. Мы действительно хотим единство и постоянство судебной практики, минимизацию количества дел, отправляемых на новое рассмотрение, и продолжаем разработку соответствующих законодательных изменений", - сообщил LIGA.net замглавы ОП Андрей Смирнов.

При этом уверяет: два Верховных суда образовались не вследствие реформы Зеленского, а якобы достались в наследство от предыдущей власти. "Конституционный суд своим решением решил этот вопрос и ближайшим временем он будет урегулирован законодательно", - добавил Смирнов.

Вместе с тем скандал с пленками показал, что реальные шаги власти отличаются от публичных комментариев. Власть, как и прежде, использует "телефонное право".
СЕРИЯ "ВЕСНА ПРИДЕТ - САЖАТЬ БУДЕМ"
Наверное, речь о другом сезоне?
Предвыборный лозунг Зеленского "Весна придет – сажать будем" остался пустыми обещанием. Президент назначил "100% своего генпрокурора" Руслана Рябошапку, который начал масштабную реформу прокуратуры. Но в глазах Зеленского реформа оказалась провальной и в марте 2020 года Рябошапку уволили.

"Когда мы вызвали всех силовиков в Раду, то все по кругу показали пальцем на прокуратуру", - рассказывает Корниенко.

Кресло генпрокурора отдали Ирине Венедиктовой, от которой прямо в Раде депутаты Слуги народа потребовали посадить Порошенко, чем обеспечили пятому президенту возможность говорить о политических преследованиях. Сама Венедиктова фактически упразднила реформу прокуратуры и начала возвращать прокуроров, которые даже аттестацию не проходили.

И при Порошенко, и при Зеленском продолжаются попытки снять с должности директора НАБУ Артема Сытника. Депутаты Зеленского инициировали изменения. Банковая говорит, что это дело депутатов и "в эту историю" якобы не вмешивается.

В ГБР при этом назначили бывшего адвоката беглого диктатора Виктора Януковича, который теперь должен разбираться с делами Майдана. Прямой конфликт интересов власть не видит. За год Зеленского этот орган запомнился проектом подозрения Порошенко, который завернул Рябошапка, подозрением депутату фракции Евросолидарность Софии Федине в угрозах президенту, и подозрением экс-депутату Татьяне Черновол.

СБУ. С одной стороны, Зеленский и Баканов пообещали реформу ведомства, с другой – эксперты сомневаются в качественных изменениях в спецслужбе в случае принятия новой редакции закона о СБУ.

Хорошо дела только у Арсена Авакова, который, видимо, успешно прошел "испытательный срок", который давал ему Зеленский. "Перед назначением правительства Гончарука мы пытались найти альтернативу Авакову. Но никто не устраивал по уровню", - признается Корниенко.

Важно вспомнить попытки Зеленского забрать Нацгвардию у Авакова, которые, правда, отложили в долгий ящик.
СЕРИЯ "ОМАН"
Где коммуникации?
Стиль общения Зеленского с обществом отличается от предшественников. Если у Порошенко это были отрепетированные интервью четкому пулу каналов, то у Зеленского – это срежиссированные видеообращения.

"Помните, Мендель (пресс-секретарь президента) давала по два брифинга в день. Прошло какое-то время, и мы сделали социологический замер. Люди не хотят слушать пересказчиков", - объяснял замглавы ОП Кирилл Тимошенко в интервью LIGA.net в августе 2019 года.

В то же время эксперты отмечают слабость коммуникации с обществом, особенно во внешнеполитических вопросах. "Некоторые важные шаги власти имели непрозрачный характер: формуле Штайнмайера, тайный визит в Оман", - напомнил LIGA.net эксперт Центра Разумкова Михаил Пашков.

У Зеленского считают себя в коммуникациях успешными. "По всем важным реформам, инициативам и событиям в стране мы коммуницируем позицию главы государства и ОП. Другое дело, что иногда в СМИ попадает та или иная информация о решениях, которые еще не приняты. Или информация, которая может откровенно навредить", - говорит Тимошенко.
22 ОБЕЩАНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
В первом сезоне выполнены два
"Я расскажу вам об Украине своей мечты", - c этой фразы начинается предвыборная программа Зеленского. Дальше на восьми страницах он описывает эту Украину: в ней нет коррупции, кнопкодавов в Верховной Раде, суды независимы, СБУ не "кошмарит" бизнес, а на Донбассе - мир.

Мы попросили профильных экспертов проанализировать конкретные обещания из этой программы: что сделано, что в процессе или забыто. Возможно, некоторые из обещаний перенесут в следующий "сезон" Зеленского. Но по тому, что сделали с некоторыми из обещаний, можно сказать, что именно в таком виде они и останутся.
Владимир Зеленский в Конституционном Суде (фото - Сергей Долженко/EPA)
СЕРИЯ "РЕФЕРЕНДУМЫ"
Мій перший законопроект: "Про народовладдя". У ньому ми разом закріпимо механізм, за яким тільки народ України буде формувати основні завдання для влади через референдуми та інші форми прямої демократії. В сучасній Україні це повинно відбуватись із максимальним використанням новітніх технологій
В ПРОЦЕССЕ СЪЕМОК. Команде Зеленского удалось воздержаться от подготовки популистских законопроектов о народовластии, сказал LIGA.net аналитик ОПОРы Александр Клюжев. Группа во главе с Русланом Стефанчуком сформировала достаточно взвешенный подход к проекту закона о референдуме.

Этот проект дает гражданам инструмент референдума и не подменяет собой Раду. Он может быть принят в ближайшие месяцы, обеспечивает права граждан, но не нарушает баланс властей и не создает условия для манипуляций с голосами.
СЕРИЯ "УРАВНЯТЬ СУДЕЙ, ДЕПУТАТОВ И ПРЕЗИДЕНТА"
Впроваджувати рівність та справедливість почну із себе. Мої законопроекти у цьому напрямі: Про зняття недоторканності з президента України, народних депутатів і суддів; Про імпічмент президента України; Про відкликання народного депутата України. Ніяких корочок, ніякого телефонного права
СНЯТО. Закон об импичминте принят, но в спешке и без широкого обсуждения, считает Клюжев. Это дает основания допускать, что в реальности принята не очень рабочая процедура для устранения президента Украины с поста.

Есть вопросы и к принятому закону, который должен снять неприкосновенность с депутатов. Правозащитники и антикоррупционные организации считают, что особый статус у депутатов остается, изменились только механизмы его защиты.
СЕРИЯ "ОТКРЫТЫЕ СПИСКИ НА ВЫБОРАХ В РАДУ"
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ СЪЕМОК. Несмотря на некоторые прорывы в новом Избирательном кодексе (в копилку слуг народа можно отнести решение проблемы с голосованием внутренних переселенцев), обещание открыть списки на выборах не было полностью выполнено. Влияние избирателей на распределение мандатов между кандидатами от проходной партии в итоге - ограничено.
СЕРИЯ "ЛИШАТЬ МАНДАТА КНОПКОДАВОВ И ПРОГУЛЬШИКОВ"
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ СЪЕМОК. На кнопкодавстве в Раде были пойманы, в том числе, и депутаты Слуги народа. Сложения мандата за этим не последовало. "Сама идея отзыва народных избранников противоречит их представительскому мандату. Во избежание рисков для демократии с этим лучше не торопиться", - советует Клюжев.
СЕРИЯ "НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДОВ"
Судова гілка влади повинна стати владою, а не прислужником у президента, уряду, парламенту, місцевої влади. Ми повернемо довіру і повагу до суду. Для простих спорів – мирові судді, які обираються народом. Для кримінальних злочинів – ефективний суд присяжних, який складається з народу.
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ СЪЕМОК. Серьезного результата в части судебной реформы нет, говорит LIGA.net эксперт Центра политико-правовых реформ Роман Куйбида. "И создается впечатление, что политической воли выполнять это обещание нет", - считает он.

За год не очищен Высший совет правосудия и Высшая квалификационная комиссия судей. Институт мировых судей не создан. По суду присяжных Кабмин Гончарука предлагал ввести классическую модель, но законопроект отозван из Рады в связи со сменой правительства. Кабмин Шмыгаля, хоть министром юстиции в нем и остался Малюська, заново проект в Раду не вносил.
СЕРИЯ "КОНЕЦ ВОЙНЫ"
Ми повинні вибороти мир для України. Перед гарантами за Будапештським меморандумом і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки. Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин.
В ПРОЦЕССЕ СЪЕМОК. Зеленский пытался реализовать эти ожидания, заявил LIGA.net военный аналитик НИСИ Николай Белесков. Произошло несколько обменов пленными, в том числе были освобождены пленные моряки и известные узники Кремля. "Но оказалось, что искреннего желания Украины выйти на дипломатическое урегулирование мало", - признает военный эксперт.

С другой стороны, в диалоге с Западом у Украины теперь есть четкие примеры, что наша сторона пыталась принести мир на Донбасс, но именно РФ этого не хочет. Наличие таких доказательств - важная вещь в треугольнике Запад-Украина-РФ.
СЕРИЯ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АРМИЯ"
Владимир Зеленский (фото - Сергей Долженко/EPA)
Професійна армія має стати школою лідерства і свободи. Армія повинна бути престижною службою, де отримані навички і знання будуть успішно застосовані і в реальному секторі економіки. Бюджет на армію має перестати бути "годівницею" для "кабінетних генералів", а повинен забезпечити гідні умови служби і розвиток солдата
В ПРОЦЕССЕ СЪЕМОК. Бюджет ВСУ в 2019 году - 102,5 миллиардов гривень, в 2020 году — 117,5 миллиардов, говорит Белесков. Радикальных изменений в политике по военному строительству за год не произошло. Политика в этой сфере до сих пор в переходном периоде: экс-глава Минобороны не успел провести обещанные им в декабре-2019 реформы, новый министр еще не наработал свои.
СЕРИЯ "ИНТЕГРИРУЕМСЯ В НАТО"
Рух України до НАТО та інших безпекових об'єднань – запорука нашої безпеки, в яку я вірю, та яка повинна отримати підтвердження через всеукраїнський референдум. Моє завдання зробити так, щоб зарплата військовослужбовців була на рівні натівських стандартів.
В ПРОЦЕССЕ СЪЕМОК. Европейским партнерам нужны не слова, а дела, объясняет Белесков. Для НАТО важнее то, что в конце марта 2020 года было выполнено требование о разделении функций начальника Генштаба и главнокомандующего ВСУ. Или так же для НАТО важно завершить реформу Службы безопасности, изменить систему закупок в Минобороны - "а с этими вопросами есть пробуксовки".
СЕРИЯ "НЕ КОШМАРИМ БИЗНЕС"
Органи правопорядку повинні припинити займатись економічним тиском на бізнес і повернутись до виконання своїх прямих обов'язків із забезпечення безпеки громадян. Час повернути довіру до правоохоронних органів, яку ми плекали на початку реформи. СБУ не буде займатись економічними злочинами.
В ПРОЦЕССЕ СЪЕМОК. При Зеленском продолжаются громкие одновременные обыски, задержания, меры пресечения и тишина по результатам таких кейсов, говорит LIGA.net Анна Резникова - адвокат практики безопасности бизнеса JUSCUTUM.

"Тем не менее, Зе-команда может войти в историю как та, которой все-таки удалось реформировать СБУ. Турборежим и монобольшинство дают исходные вводные для реформы "конторы", долгое время тормозившей реформу изнутри", - сказала она.

В Верховную Раду Украину подан как неотложный законопроект О Службе безопасности Украины № 3196. Инициатор - лично президент. Он меняет приоритеты в работе СБУ с экономических преступлений на преступления против национальной безопасности и защиту объектов критической инфраструктуры.
СЕРИЯ "НУЛЕВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ"
Всі роки влада штучно створювала ситуацію, за якої чесно вести бізнес в Україні для підприємця було практично неможливо. Тому ми запровадимо одноразову «нульову декларацію» для бізнесу. Кожен бізнесмен за 5% зможе задекларувати та легалізувати свої доходи. Отримані кошти підуть на зменшення тарифного навантаження для малозабезпечених. Пройшовши «економічне чистилище», кожен отримає шанс у подальшому чесно вести бізнес в країні.
В ПРОЦЕССЕ СЪЕМОК. Есть два законопроекта: №1232 (подал Даниил Гетьманцев из Слуги народа) и №1232-1 (10 депутатов из ЕС), оба зарегистрированы в сентябре 2019 года. Пока они прошли только бюджетный комитет.

"Мера специфическая", - пояснил LIGA.net советник Центра экономических стратегий Дмитрий Горюнов. Во-первых, она ставит в неравные условия тех, кто до этого честно платил налоги - "как дурак", и тех, кто считал, что платят только трусы. Во-вторых, для успешной реализации требуется высокий уровень доверия к государственным институтам, чего в Украине нет.

Налоговая амнистия - это инструмент, который уже применялся Украиной в конце 90-х, напомнила LIGA.net CEO VoxUkraine Илона Сологуб. Теоретически это возможность как для бизнеса, так и для государства начать все с чистого листа.

Но это сработает только при условии, что государство значительно усиливает надзор за соблюдением налогов, а бизнес верит, что после амнистии с налоговой нельзя будет "договориться". Это условие не выполнено.
СЕРИЯ "ДЕТЕНИЗАЦИЯ, КОНКУРЕНЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ"
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе (фото - Джан Эренцеллер/EPA)
Першочергові завдання розвитку економіки: детінізація економіки, свобода конкуренції, розвиток внутрішнього виробництва, довгострокове недороге кредитування. Я, як президент, буду гарантом кожному великому інвестору, який прийде в Україну
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ СЪЕМОК. И это невозможно без судебной реформы, говорит Сологуб. А Зеленский ею не занимался: "Возвращение Портнова, скандалы вокруг Киевского окружного суда, заблокированные органы отбора судей свидетельствуют об отсутствии политической воли заканчивать реформу". Зато обещание личных гарантий крупным инвесторам демонстрирует непонимание того, что правила должны быть одни для всех, и противоречит обещанной свободе конкуренции.

Хотя в детенизации экономики приняты два важных закона - №1210 усложняет богатым украинцам налоговую оптимизацию через оффшоры, он еще не подписан; и в апреле вступил в силу закон о противодействии отмыванию средств. Они могут создать препятствия для использования масштабных схем уклонения от налогов и движения теневых денег, добавляет Горюнов. В остальном - без движения.
СЕРИЯ "ЗАМЕНА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ - НАЛОГОМ НА ВЫВЕДЕННЫЙ КАПИТАЛ"
Податки стануть простими і зрозумілими. Заміна податку на прибуток податком на виведений капітал дасть бізнесу більше свободи для розвитку і знизить адміністративний тиск. Платити податки мають всі
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ СЪЕМОК. Были приятные мелочи, отметил Горюнов - вроде единого счета для уплаты налогов и сборов, не более. Странно, что из конкретики упомянут только налог на выведенный капитал, который снижает нагрузку в первую очередь для больших предприятий, а они по статистике и так более прибыльны.

Однако и от этой идеи новая власть фактически отказалась по той же причине, что и предыдущая: гарантированные потери налоговых поступлений на первом этапе при негарантированном их увеличении в будущем.

В то же время, проект №1210 в случае его подписания может реально помочь в реализации обещания: платити податки мають всі.
СЕРИЯ "РЫНОК ЗЕМЛИ"
СНЯТО. Но скорее формально, подчеркиват Горюнов. Разрешение продавать землю сельхозназначения принято в слишком ограниченном виде - по срокам, объемам в одни руки (100 га только физлицам первые три года), по продаже государственных земель и участию нерезидентов: "Но это лучше, чем ничего".
СЕРИЯ "ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ УКРАИНЦА"
Необхідно впровадити економічний паспорт українця. Кожна дитина матиме право накопичувати на своєму рахунку частину від реалізації державою природніх благ (надра, землі тощо). Після досягнення повноліття дитина отримає ці накопичення як власний стартовий капітал. Українець повинен стати основним акціонером України! Найбільша країна Європи не може бути найбіднішою.
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ СЪЕМОК. И вряд ли это реально, предупреждают экономические эксперты. Во-первых, вкладывать средства на такой срок предполагает долгосрочную финансовую стабильность и развитый рынок инструментов, объясняет Горюнов. Но стабильности нет, из рынка - одни ОВГЗ. Из-за этого не "взлетают" второй и третий уровень пенсионной системы. Во-вторых, нужен более высокий уровень доверия к государству. В-третьих, "стартовый капитал" на выходе будет довольно скромным.
СЕРИЯ "ПОБЕДИЛИ КОРРУПЦИЮ"
"Не вкради!" – основна заповідь у боротьбі з корупцією. Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний у корупції не вийде під заставу. Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна і довічну заборону обіймати державні посади. Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримуватиме матеріальне заохочення. Я сам не крав і нікому не дозволю!
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ СЪЕМОК. В оригинале этот пункт программы переполнен лозунгами и популизмом: нет стран с нулевым уровнем коррупции, а само понятие коррупции намного шире, чем просто красть или не красть, сказал LIGA.net исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик.

Обещание, что подозреваемый в коррупции не выйдет под залог - невозможно. Международные стандарты и практика не предусматривают безальтернативного залога. Потому что залог - это не способ наказания, а мера пресечения.

Конфискация имущества и пожизненный запрет занимать государственные должности для осужденных за коррупцию - это обещание тоже не выполнено.
СЕРИЯ "ПОДДЕРЖКА НАБУ, ГБР, ВАКС"
Владимир Зеленский на встрече с руководителями НАБУ и САП (фото - Офис президента)
Новоствореним антикорупційним органам і Вищому антикорупційному суду - максимальну державну підтримку для ефективного виконання їх завдань.
В ПРОЦЕССЕ СЪЕМОК. Для запуска Высшего антикоррупционного суда сделано много, утверждает Куйбида. Это и поиск помещений, и оперативное внесение изменений в законы, которое предотвратило чрезмерную нагрузку на этот суд. С другой стороны, во время секвестра бюджета значительно урезали бюджет на 2020 на ВАКС, напоминает Боровик. Вроде бы перезапустили НАПК, но идет и ряд политических атак на антикоррупционные органы.
СЕРИЯ "СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНА"
Найважливіший крок в охороні здоров'я – перехід до страхової медицини. Пацієнт буде сам визначати програму страхування, обирати заклад, лікаря, спосіб лікування. Базовий рівень страхування для малозабезпечених верств населення – за рахунок держави. Введення обов'язкового безкоштовного щорічного медичного огляду.
ОБЪЯВИЛИ, ЧТО ОТКАЖУТСЯ ОТ СЪЕМОК. В начале мая Зеленский и новое руководство Минздрава приостановили второй этап реформы, чтобы его "улучшить". По факту же реформу медицины тупо затормозили, а ничего нового даже не предложили.

"Деградация за год у власти. Все структурные реформы, которые можно было дискредитировать - дискредитировали. Последствия очевидны. После слуг будет нужно все исправлять", - прогнозирует LIGA.net экс-глава НСЗУ Олег Петренко.
СЕРИЯ "ПОДНЯТЬ ЗАРПЛАТУ И ПРЕСТИЖ УЧИТЕЛЯ"
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ СЪЕМОК. По данным Госстата, в мае 2019 средняя зарплата в образовании составляла 78,5% от средней по экономике, а в марте 2020 - 74,3%. При этом номинальная зарплата педагогов за это время выросла на 5,9%.

В июле-2019 Кабмин принял решение, которое могло привести к росту зарплат педагогов. В декабре его действие было отложено из-за бюджетных проблем, говорит LIGA.net эксперт РПР по вопросам образования Владимир Бахрушин.
СЕРИЯ "ШКОЛАМ - СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ СЪЕМОК. Госбюджет-2020 предусматривал предоставление субвенций на эти цели объемом 2,92 млрд грн. Из-за пандемии коронавирусной инфекции в марте эти расходы были сокращены почти в два раза - до 1,56 млрд грн.
СЕРИЯ "КАЖДОМУ СКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ"
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ СЪЕМОК. 4G заработал в Украине еще до Зеленского, в 2018 году. С тех пор принципиальных изменений на рынке связи ни по качеству, ни по цене не произошло, сказал LIGA.net глава общественной организации Электронная демократия Владимир Фльонц. Операторы по-прежнему снимают сливки с крупных городов и значительно меньше волнуются за качество связи в регионах.
СЕРИЯ "ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТОВ, ТЕНДЕРОВ, АУКЦИОНОВ"
Уся інформація про формування та використання бюджетів, проведення тендерів, закупівель, аукціонів буде доступною всім. Публічні процеси будуть автоматизовані, адже комп'ютер хабаря не бере. Послуги, які можуть надаватись електронно, будуть впроваджені першочергово
ОТКАЗАЛИСЬ ОТ СЪЕМОК. Закупки через Prozorro и единый веб-портал использования публичных средств spending.gov.ua работают в Украине с 2015 года. Система edata.gov.ua и data.gov.ua - с 2016 года. "Все сделано еще до последних выборов. За последний год лишь незначительно расширили нормативку по открытым данным, но ничего принципиально не прибавилось", - отмечает Фльонц.
СЕРИЯ "ВНЕДРИЛИ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ"
В ПРОЦЕССЕ СЪЕМОК. Запустили комплексную услугу е-Малятко, но разрабатывалась и готовилась она в 2018-2019 году, поэтому здесь "просто пришли на все готовое".

Запустили "Дію" с правами и загранпаспортом - но это не админуслуга. "И я лично вижу в ней больше рисков, чем пользы", - говорит Фльонц.

Онлайн-регистрацию ФОПов подали как новую услугу (она работает с 2016 года). При этом бумажная выписка о прописке к пластиковой ID-карты до сих пор остается обязательной. Только теперь ее выдают всего на две недели.
СЕРИЯ "ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА"
Минское туда - сюда
В инаугурационной речи Зеленский назвал свое главное задание – прекратить войну на Донбассе. При этом он поставил дедлайн, который постоянно сдвигал, потому что односторонние уступки Путину не давали никакого результата, отмечают опрошенные LIGA.net эксперты.

Но изменилась риторика. На убийства украинцев и попытки Москвы украсть историю Украины в Киеве больше не отвечают. "Новая власть заметно изменила риторику и лексикон заявлений на российском направлении. Наблюдается явное смягчение тональности", - считает содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Михаил Пашков.

Зеленскому удалось добиться разморозки процесса обмена пленными, разведения войск в трех точках, а также первой за три года встречи нормандской четверки. Но какой ценой? В обмен на гражданских, которых россияне ловят по Донецку и бросают в подвалы, Украина отдает профессиональных убийц ФСБ и других спецслужб России.

Например, в результате трех обменов Украина отдала России подозреваемого по делу о катастрофе МН17 Владимира Цемаха, пять экс-беркутовцев, обвиняемых в убийствах активистов Евромайдана. Отдала также организаторов убийства полковника СБУ Александра Хараберюша.

Но, так или иначе, обмен остается единственным выполненным пунктом итогового документа нормандского саммита в Париже.

В целом за год инициативы Зеленского по прекращению войны не дали результата – Кремль ни на йоту не изменил позицию по Донбассу. А уступки украинского президента по формуле Штайнмайера и консультативному совету не привели ни к какому результату, считает ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

По мнению экспертов, попытки власти договориться о мире с помощью двустороннего трека с Путиным в принципе не приведут ни к чему хорошему. "Это можно решить исключительно вместе с нашими партнерами, поскольку это вопрос о будущем безопасности всей Европы", - говорит LIGA.net экс-министр иностранных дел Павел Климкин (2014-2019).

Капитоненко считает, что у команды президента нет четкого плана по возврату Донбасса. "Или у тебя есть план, который ты показываешь обществу, объяснив преимущества и риски. Если у тебя плана нет, то ты начинаешь импровизировать на ходу. Зеленский пошел по пути импровизации", - считает эксперт.

Руководитель Офиса президента, в то же время, заверил LIGA.net, что Украина будет и дальше делать все для выполнения договоренностей, достигнутых в нормандском формате, "пока есть хоть малейшая возможность для продвижения вперед".

В целом внешнеполитический курс Украины не претерпел кардинальных перемен, но команда Зеленского не имеет единой стратегии внешней политики, уверены опрошенные эксперты.

Также среди недостатков дипломатии шестого президента – непоследовательность и противоречивость кадровых решений. "Самый яркий пример: рокировка Пристайко и Кулебы, которая был обусловлена не профессиональными интересами, а противоречиями в команде президента", - считает Пашков.

На имидж страны повлиял секс-скандал с нардепом от СН Богданом Яременко, после которого долгое время вакантной оставалась должность главы профильного комитета.

Кроме того, эксперты отмечают недостаток коммуникации с обществом во внешних вопросах. Ряд шагов власти (в частности, по формуле Штайнмайера и консультативному совету) имели непрозрачный характер.
СЕРИЯ "ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА"
Проскочили
Основным событием, которое определило вектор развития отношения Украины и США стала стенограмма разговора Зеленского с Трампом. Несмотря на заявления о "100% моем прокуроре" команде Зеленского удалось сохранить нейтралитет в истории с импичментом и двухпартийную поддержку, считает директор центра Новая Европа Алена Гетьманчук.

В то же время, по мнению Пашкова, Трамп дистанцируется от проблемы Донбасса и не собирается возобновлять переговорный трек, который курировал Курт Волкер. "Впереди в американско-украинских отношениях ожидаются достаточно сложные моменты, и ситуация прояснится только после выборов президента США", - считает эксперт.

В свою очередь Капитоненко отмечает: стратегии на американском направлении у Украина как не было, так и нет. "Нет системности и понимания, чем мы можем быть полезны американцам. Есть что-то в энергетике, но это не наша игра, а интересы США в Восточной Европе", - сообщил эксперт. В этом контексте стоит вспомнить историю с Мотор Сич, в которой США не оставляют надежд перехватить объект из рук китайцев.
СЕРИЯ "ИДЕМ В НАТО"
Но тихо
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг в Киеве (фото - Степан Франко/EPA)
В отношениях с НАТО Зеленский выбрал стратегию ухода от дипломатии громких деклараций о членстве и сделал акцент на практическом сотрудничестве. В то же время имели место контакты с Альянсом на наивысшем уровне. Ключевым событием стал визит Североатлантического совета НАТО в Украину в октябре 2019 года. А в январе 2020 года Украина подала заявку на программу расширенных возможностей НАТО. В интервью LIGA.net экс-министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина имеет отличные шансы на получение этого статуса.

Большинство опрошенных экспертов положительно оценивают политику Зеленского на евроатлантическом направлении. Даже несмотря на недавнее заявление нового министра обороны Андрея Тарана о стандартах НАТО. "Подобные заявление связаны с противоречиями внутри президентской команды и кадровой политикой новой власти. Воспринимать это как коррекцию курса не стоит", - считает Пашков.
СЕРИЯ "ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ"
Неторопливая
В первые месяцы работы новой Рады был принят рад евроинтеграционных законов, в том числе необходимых для начала переговоров о "промышленном безвизе". В то же время глобально это ничего не поменяло. За 2019 год прогресс выполнения соглашения об ассоциации увеличился только на 1%.

При этом у Зеленского есть объективные причины такой неудачи: 2019-й был годом выборов, а 2020-й проходит в условиях пандемии коронавируса. Тем не менее украинская власть надеется на пересмотр соглашения, особенно в части тарифных квот.
СЕРИЯ "СОСЕДИ"
Проблемы времен Порошенко не решены
Владимир Зеленский и Анджей Дуда в Освенциме (фото - Анджей Григель/EPA)
Украина сделала серьезные шаги для урегулирования конфликта с Венгрией. Сначала Рада внесла изменения в закон Об образовании и продлила переходный период введения языковой статьи до 2023 года. Кроме того, вывела частные школы из-под ее действия, чем выполнила рекомендации Венецианской комиссии. Но Венгрия все равно оставалась недовольна и продолжила выдвигать новые условия.

В августе 2019 года Зеленский посетил Польшу с официальным визитом и заявил о разрешении поисково-эксгумационных работ на территории Украины. В то же время инициатива Украины остается односторонней и исторические разногласия мешают отношениям с Польшей.

Зеленский уделил внимание контактам с белорусским визави Александром Лукашенко. В октябре 2019 года в Житомире состоялся форум регионов Украины и Беларуси, в рамках которого состоялась встреча глав двух государств. В то же время эксперты считают белорусское направление опасным для Украины в связи с тем, что Беларусь является военно-политическим союзником РФ.
ПРИГЛАШЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ СЕЗОНА
Ахметов и Коломойский
В ходе короткой и яркой избирательной кампании Владимир Зеленский пошел против традиции. Как правило, оппозиционные кандидаты обещают украинцам бороться с олигархами, в случае своей победы.

Зеленский этого не обещал. А тесное сотрудничество с каналом 1+1 Игоря Коломойского напротив сделало Зеленского удобной мишенью для обвинений. "Главный проводник олигархов, и точно – одного беглого олигарха", – клеймил Зеленского на стадионных дебатах тогдашний президент Петр Порошенко.

Так думал не только он. Коломойский считался главным бенефициаром победы Зеленского, а некоторые политологи приписывали ему и роль главного архитектора. И для подозрений были основания. Кампанию Зеленского вел доверенный юрист Коломойского и будущий глава Офиса президента Андрей Богдан, кандидата в президенты охраняли телохранители олигарха, а сам Зеленский не сходил с эфира канала 1+1. Напомним, что он объявил о решении баллотироваться в новогоднюю ночь, когда по другим каналам транслировали обращение Петра Порошенко.
Владимир Зеленский и Игорь Коломойский (фото - Офис президента)
Сбылись ли прогнозы?

Отчасти. Коломойский вернулся в Украину еще до второго тура и раздал за месяц с десяток интервью, ярко демонстрируя: из "жертвы режима" он превратился в хозяина ситуации.

Через пару месяцев после победы Зеленского на энергорынке заговорили о неформальном влиянии олигарха на государственную компанию Центрэнерго. Коломойский не спешил опровергать слухи, заявив, что его компании – крупные потребители электроэнергии у Центрэнерго, а ее новый директор Владимир Потапенко – понятный ему человек.

Но большой цели — судебной победы в противостоянии с государством и теперь уже государственным Приватбанком — он так и не достиг. Ни в Лондоне, ни в Украине. Его активы по-прежнему под арестом Лондонского суда, а расследование ФБР сделало его почти невыездным из Украины.

Вдобавок, аккурат к концу первого года президентства Зеленского, Верховная Рада приняла злополучный (для олигарха) так называемый «антиколомойский» закон, регулирующий порядок компенсации экс-владельцам банков банкротов и национализированных финучреждений. Если Зеленский его подпишет, это поставит крест на перспективах возврата Привата олигарху его партнеру Геннадию Боголюбову.

Похоже, Зеленский понял: чрезмерная близость с Коломойским может слишком дорого стоить. На чаше весов оказались отношения с лидерами цивилизованных стран и многомиллиардная помощь международных финансовых институтов. Европейские дипломаты были недипломатично прямолинейны: возврат Приватбанка олигарху будет «красной линией», которая означает, что украинский президент — не больше, чем марионетка Коломойского.

Как уравновесить силу и влияние одного, пусть даже такого яркого и жесткого олигарха как Коломойский?

Ответ на этот вопрос еще 20 лет назад дал мастер выстраивания противовесов Леонид Кучма — приблизить к себе других.

Первая осенняя ласточка — возвращение в Украину из Монако бизнесмена и экс-главы таможни Валерия Хорошковского, который взялся консультировать главу Гостаможслужбы Максима Нефьодова. Кроме опыта руководства таможней, Хорошковский — совладелец телеканала "Интер". Крупнейшие телевизионные группы в Украине уже давно, в первую очередь - инструмент влияния. А уже потом — бизнес.
Второй сигнал подал парламент. Изначально законопроект №1210 даже называли "антиахметовским": он многократно увеличивал рентные платежи на добычу железной руды. Главные жертвы – холдинг Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского, а также Ferrexpo Константина Жеваго, нововведение стоило бы им десятков миллионов долларов. Но грозовая туча, нависшая над олигархами, разродилась легким дождем. Ренту в итоге повысили совсем незначительно — с 8% до 11-12%.

И сделали это депутаты монобольшинства, подконтрольные Банковой-Зеленскому.

Настоящий олигархический ренессанс наступил с началом эпидемии коронавируса. Оказалось, что крупный бизнес — единственная опора власти в борьбе с угрозой пандемии. Офис Президента собрал 14 крупнейших бизнесменов страны и Зеленский прямым текстом заявил: все очень плохо, помогайте!

В Офисе президента буквально разделили Украину между крупным бизнесом по регионам присутствия. По информации Украинской правды, за Ахметовым закрепили Ивано-Франковскую, Львовскую, Донецкую и Луганскую области. Виктору Пинчуку досталась Днепропетровская, Коломойскому — Запорожская, крупнейшему акционеру Кернела Андрею Веревскому — Полтавская и Кировоградская, Юрию Косюку — Винницкая и Черкасская, Александру Ярославскому — Харьковская, Игорю Палице — Волынская, Александру и Галине Герегам — Хмельницкая. Дебютанту подобных совещаний, совладельцу порта ТИС Андрею Ставницеру — Одесская.
Владимир Зеленский на встрече с представителями большого бизнеса (фото - Офис президента)
Бизнесмены потратили на борьбу с коронавирусом миллионы долларов. Только в фонд Корпорация монстров, который аккумулировал деньги бизнеса для централизованных закупок собрали почти 349 млн грн.

В некоторых регионах помощь олигархов привела к побочным эффектам в виде конфликтов с местными властями.

В Харькове это закончилось публичным «умножением на ноль» главы обладминистрации Алексея Кучера.

Александр Ярославский вместе с мэром города Геннадием Кернесом позвали местный бизнес на заседание антикризисного центра и предложили помочь региону с закупкой медоборудования. Пригласили и Кучера, но тот созвал альтернативное совещание и не пришел, прислав к Ярославскому и Кернесу своего заместителя Тараса Пастуха. На совещании оба заочно обрушились на Кучера с критикой, а Пастуху, пытавшемуся объяснить отсутствие шефа, Ярославский попросту выключил микрофон и предложил помолчать.

Кучер в ответ написал пост в Facebook, что Ярославский якобы решил дать заработать на медицинских заказах компании своего брата и прямо советовал, как тратить бюджетные деньги.

По информации УП, после конфликта Кучер получил нагоняй от Банковой за то, что "ссорится с уважаемыми людьми", на следующий день губернатор сослался на эмоции и удалил пост. Стороны публично помирились.

Представить себе такое при Петре Порошенко или Викторе Януковиче сложно.
Другая история — с гипермаркетами "Эпицентр" четы Герег. В отличие от большинства других магазинов они продолжали работать в карантин. Ответная услуга со стороны их владельцев (или как это иначе расценить?) — «пиар-встреча» президентом самолета "Мрия" якобы с гуманитарным грузом.

На самом деле, рейс полностью оплатил "Эпицентр" и лишь случайно эта информация стала известна СМИ.
Владимир Зеленский встречает самолет Ан-225 "Мрия" (фото - Сергей Долженко/EPA)
Еще один признак олигархического ренессанса — новая кадровая политика.

В новом правительстве появились менеджеры из очень крупного бизнеса. Эта особенность характерна скорее "дозеленской" Украине. В первом Кабмине Алексея Гончарука не было министров, которых можно было отнести к тому или иному олигархическому лагерю. В новом – они есть.

Премьер-министр Денис Шмыгаль не так давно работал в ДТЭК Ахметова. Нынешнюю главу Минэнерго Ольгу Буславец, ее предшественник Алексей Оржель обвинял в избирательном подходе к ДТЭК. "Она что-то видит, а что-то не видит. Например, не видит [монополию] ДТЭК, но к остальным проблемам подходит профессионально", — объяснял экс-чиновник в комментарии НВ.

Другое неожиданное назначение состоялось в Министерстве экономики и АПК, которое возглавил Игорь Петрашко, топ-менеджер агрохолдинга Укрлендфарминг Олега Бахматюка. Всего за день до вступления в должность он был на встрече президента с олигархами и сидел на стороне бизнеса, представляя Бахматюка.

(Сам Бахматюк давно не появляется в Украине. Его подозревают в сговоре с экс-чиновниками НБУ с целью завладения 1,2 млрд грн рефинанса Нацбанка в адрес VAB Банка Бахматюка).

Конечно, опыт работы в крупнейших украинских ФПГ не является однозначным доказательством "групповой" принадлежности. С другой стороны, в Украине много лет существовала практика делегирования менеджеров во власть, для продвижения и защиты бизнес-интересов.

Похоже, Зеленский нащупал свой формат взаимоотношений с крупным бизнесом. И в последнее время отношения явно стали ближе. Не исключено, что это вынужденный шаг, и ему попросту больше не на кого опереться.

Спустя 12 месяцев после победы, вокруг Зеленского почти не осталось специалистов, готовых отстаивать, а главное, внедрять непопулярные решения.

Олигархи всегда готовы заполнить вакуум.
Дата: 20.05.2020
Текст: Юрий Смирнов, Валерия Кондратова и Андрей Самофалов
Верстка и инфографика: Евгений Адаменков
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