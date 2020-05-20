Слуга Народа. Сезон первый

После парламентских выборов Зеленский сконцентрировал в своих руках влияние на законодательную и исполнительную ветви власти. Большинство законопроектов эпохи "турборежима" писались в ОП. Парламент фактически не участвовал в формировании правительства. Кандидаты в Кабмин Шмыгаля отсеивались сначала Ермаком и Шефиром, а потом собеседовались у Зеленского, рассказывает LIGA.net один из руководителей фракции СН.



Но глава ОП Ермак, в ответах на вопросы LIGA.net , этого не замечает. Он считает, что у каждой из ветвей власти есть конституционная ответственность, а потому президент требует от них результата. "Глава государства не может и не должен заменять собой все государственные органы, - говорит руководитель Офиса. - Но как настоящий лидер президент старается влиять на все ключевые процессы в стране, заставляет чиновников двигаться вперед намного быстрее".



Глава партии СН Корниенко более откровенен. Но говорит, что картинка про "трех мудрецов" Зеленского, Ермака и Шефира "хороша для прессы, но это не так". "Все устроено гораздо хаотичнее. Абсолютно разные люди могут кого-то предложить и это не обязательно отборочная комиссия из трех человек", - объяснил он.



Первый замглавы ОП Сергей Трофимов отмечает, что Зеленский прислушивается к мнению главы ОП, премьера, первого помощника Шефира, его и замов. А с руководителями спецслужб - вероятно имеется в виду близкий друг Иван Баканов - "сверяет информацию".



В одном из интервью Трофимов перечислял тяготы государственной службы: "Власть устроена вертикально, а процессы идут горизонтально. У тебя нет времени полноценно вникнуть в каждый процесс до конечной точки и понять, что там происходит. Поэтому тебе нужно очень быстро сложить в кучу, так это или не так, увольнять, назначать, подписывать или не подписывать какое-то решение. Но решения президент принимает всегда сам".



Корниенко же подчеркивает, что "Зеленский – не самодур, его можно переубедить". "И его часто переубеждали. Последнее слово всегда за президентом, но на этом пути он не упирается только в свою точку зрения", - говорит он.



По словам другого собеседника в руководстве фракции, если Зеленский видит, что внутри команды есть какое-то несогласие, "он будет погружаться туда". "Берет листик, рисует все за и против, и предлагает искать золотую середину", - рассказал он.

