У серпні 2021 року компанія Ajax Systems Олександра Конотопського досягла позначки в 1 млн користувачів, у яких встановлена охоронна система цієї компанії.

Зараз понад 90% продукції Ajax Systems експортується у 120 країн світу. Ключові ринки збуту - Близький Схід, Європа та Африка. Конотопському знадобилось 10 років, щоб досягти першого мільйона користувачів, компанія створена у 2011 році. Розуміючи, що на початку 2021 року Ajax Systems виробляла понад 450 000 пристроїв на місяць, другого мільйона чекати не довго (система одного клієнта може використовувати десятки пристроїв).

Крім Ajax Systems на світову ринку тисячі охоронних систем, як Конотопському вдалося пробитися? За його словами, вони зруйнували користувацьке упередження, що охоронні системи - це щось складне і незрозуміле: щоб налаштувати та керувати системою AJAX, потрібен лише смартфон.

Скільки коштує Ajax Systems сьогодні? “За $1 млрд я б не продав”, - казав Конотопський у інтерв’ю LIGA.net наприкінці 2020 року. Компанія розглядає можливість проведення IPO до 2023 року.