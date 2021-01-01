Олія, зернові, руда - головні статті українського експорту. Поки що так, але це поступово змінюється. Made in Ukraine стоїть на все більшій кількості високотехнологічних, інтелектуально складних товарах і послугах.
До Дня 30-ї річниці незалежності України LIGA.net знайшла три десятка яскравих і сучасних українських продуктів, які змогли перемогти конкурентів на глобальних ринках.
Далі - історії цих продуктів та неймовірних людей, які їх створили.
Ajax Systems: розумні системи охорони
Фото - facebook/ajax.systems
У серпні 2021 року компанія Ajax Systems Олександра Конотопського досягла позначки в 1 млн користувачів, у яких встановлена охоронна система цієї компанії.
Зараз понад 90% продукції Ajax Systems експортується у 120 країн світу. Ключові ринки збуту - Близький Схід, Європа та Африка. Конотопському знадобилось 10 років, щоб досягти першого мільйона користувачів, компанія створена у 2011 році. Розуміючи, що на початку 2021 року Ajax Systems виробляла понад 450 000 пристроїв на місяць, другого мільйона чекати не довго (система одного клієнта може використовувати десятки пристроїв).
Крім Ajax Systems на світову ринку тисячі охоронних систем, як Конотопському вдалося пробитися? За його словами, вони зруйнували користувацьке упередження, що охоронні системи - це щось складне і незрозуміле: щоб налаштувати та керувати системою AJAX, потрібен лише смартфон.
Скільки коштує Ajax Systems сьогодні? “За $1 млрд я б не продав”, - казав Конотопський у інтерв’ю LIGA.net наприкінці 2020 року. Компанія розглядає можливість проведення IPO до 2023 року.
Важливі факти
Одним із перших інвесторів був засновник компанії MacPaw Олександр Косован.
У 2018 році інвестиційний фонд Horizon Capital інвестував у Ajax $10 млн.
Ajax Systems має два заводи в Києві (Куренівка, Лівий берег), та три R&D-центри в Україні. Також у компанії є офіси в ОАЕ, ПАР та Польщі.
На середину 2021 року у Ajax Systems працювало 1 800 людей.
2. Аеропракт: надлегкі літаки
Фото - facebook/ajax.systems
Майже всі літаки в аероклубах Об’єднаних Арабських Еміратів - вироблені в Україні, розповідав засновник та конструктор компанії Аеропракт Юрій Яковлєв. Зараз літаки цієї компанії експортують у понад 40 країн.
Підприємство, засноване у Києві у 1991 році Яковлєвим та ще одним вихідцем з державного авіабудівного концерну Антонов Олегом Литовченком, зараз виробляє на рік під сотню легких та надлегких літаків. Це ставить компанію на третє місце в світі у цій галузі. Флагманський продукт Аеропракта - "ультрамоделі" А-22 и А-32.
Яковлєв любить називати творіння своєї компанії “іграшками". На цих “іграшках” Аеропракт виручає щонайменше по $2,5 млн на рік.
"Я радий, що не переїхав колись у Москву - в Росії досі немає жодного успішного проєкту з легкої авіації, - пояснював Яковлєв в інтерв’ю Ukrainer. - Саме зараз ми відстоюємо незалежність (України), я в потрібному місці та в потрібний час".
Важливі факти
Компанія виробляє літаки за ціною люксового автомобіля: 45 000-90 000 євро. У цій ціновій категорії їх продукту немає альтернатив. Апарати невибагливі у заправці (підійде звичайний 95-тий бензин) та злітно-посадкових умовах.
На червень 2021 року, виробництво Аеропакт було завантажене на 100%, компанія приймала замовлення вже на березень 2022 року.
Понад 95% літаків компанії, виготовлених у Києві чи зібраних на дочірній фірмі у Польщі, їдуть за кордон. В Україні продається лише до 3% літаків, а донедавна цифра була менше 1%.
Розширити виробництво з 24 літаків на рік на початку 2000-х до майже сотні допоміг інвестор з ОАЕ. Але компанію кияни не продали, запевнили LIGA.net в Аеропракті.
3. Petcube: найкращий гаджет для тварин
Фото - facebook, petcube.inc
Petcube - один з найвідоміших українських стартапів. Його у 2012 році заснували Ярослав Ажнюк, Олександр Нескін та Андрій Кльон.
Продукти Petcube орієнтований на власників хатніх улюбленців: вони дозволяють через мобільний додаток дистанційно стежити, розмовляти і грати (за допомогою лазерного променю) із котом чи собакою. Свого часу це було новинкою на ринку, це й забезпечило успіх компанії.
Компанія не розкриває ані даних про кількість виготовлених пристроїв, ані інформації про фінансові результати, хоча у Petcube вказують, що на прибутковість стартап вийшов у 2020 році.
“Ми керуємося простою місією: під’єднати тварин до інтернету та дати їм голос. Перша частина - про якісний інтерактивний зв'язок з нашими улюбленцями, коли нас немає поруч з ними. Друга — про краще розуміння тварин через аналіз великих масивів даних відео з ними”, - відмічав Андрій Кльон.
Гаджети Petcube сьогодні продаються на ринках США, Канади, Австралії, а цього року мають також вийти на ринки європейських країн.
Petcube випускає гаджети, які дозволяють дистанційно давати хатнім улюбленцям їжу, а в застосунок додали можливість спілкуватись із ветеринаром. Також компанія запустила сервіс Petcube Care - для збереження відео у хмарному сховищі, яке працює за принципом підписки.
Український стартап за майже 10 років існування встиг зібрати низку нагород: 2014 року Petcube переміг у європейському конкурсі стартапів Europas у категорії «Найкращий hardware-стартап». Також компанія чотири рази перемагала у Red Dot Awards - це міжнародна нагорода з продуктового дизайну.
4. Моторні човни Brig
Фото - facebook/brigmotors, facebook/brigribs
Майже десятибальний землетрус відбувся у Каліфорнії, він викликав шалений цунамі. І тільки Двейн “Скеля" Джонсон зумів підкорити 100 метрову хвилю і встиг врятувати родину і залишки міста.
Хто допомагає голлівудській суперзірці у водних подвигах? Моторний човен Brig Eagle 780, який виробляють на заводі під Харковом.
Не вірите, передивіться блокбастер “Розлом Сан-Андреас". “Скеля” там півгодини гасає на цьому човні.
Фільм вийшов на екрани навесні 2015 року. Менш ніж за рік після цього, компанія з виробництва човнів БРІГ з міста Дергачі (Харківська область) вийшла на ринок США, і про це із захватом писали профільні світові ЗМІ. Фірма БРІГ - ровесниця незалежної України, яку створили брати В’ячеслав та Олександр Родінови (авіаційні інженери). У коментарі LIGA.net у 2016 році В’ячеслав розповів про їх амбіції обійти світових лідерів галузі, таких як, наприклад, французький Zodiac.
У 2019 році профільне видання Motor Boat & Yachting пише про компанію з Дергачів наступне: "Це не тільки найпродаваніший бренд RIB (надувні моторні човни з жорстким дном, зараз найбільш динамічний сегмент у суднобудуванні, - LIGA.net) у Європі, але і найбільший виробник RIB у світі. Непогано для компанії з України, створеної на золі радянського заводу з виробництва винищувачів".
Важливі факти
У 2020 році модель BRIG Eagle 8 отримала перемогу в премії Motor Boat Awards (номінація Sportboats & RIBs) на бот-шоу в Дюсельдорфі.
Зараз у арсеналі компанії 21-а модель човні в чотирьох різних конфігураціях від трьох до 10 - метрів: Eagle, Falcon Rider, Falcon Tender та Navigator.
За даними itboat, щорічно на заводі Фірми БРІГ виробляється близько 2 000 суден вартістю від $5 000 до $100 000. На підприємстві працює більше 200 людей.
5. UBC Group: холодильна техніка
Фото - beer-co.com
Ukrainian Beer Company (UBC) - виробляє та інсталює холодильну техніку та засоби для зберігання та розливу пива. І робить це дуже вдало.
Декілька років тому засновник компанії Ігор Гуменний казав, що у деяких категоріях вони займають 20% усього світового ринку.
У UBC глобальні амбіції: стати виробником №1 у світі холодильної техніки для харчової промисловості, зазначається на сайті компанії.
Компанію на початку 1990-х заснував молодий харківський юрист Ігор Гуменний. Спочатку Ukrainian Beer Company займалася поставками хмелю та солоду пивзаводам. Потім вийшла на ринок холодильного обладнання і згодом налагодила виробництво.
Наприкінці 90-х UBC вже мала перші офіси у Канаді, європейських та пострадянських країнах.
Наразі UBC має чотири заводи в Україні (у Вінниці, Харківській області та два у Харкові), 26 філій у світі, понад 5 000 співробітників та складається із сімох напрямків. Окрім виробництва та дистрибуції холодильної техніки, компанія займається розробкою та виробництвом промоушн-матеріалів, наданням монтажних послуг у сфері харчової та переробної промисловості, проєктуванням та інсталяцією обладнання та технічних процесів.
Важливі факти
У 2020 році, дохід компанії складав $300 млн, за даними Forbes.
Продукцію компанії купують у 120 країнах світу. Серед клієнтів: PepsiCo, Coca-Cola, Nestle, Kraft Foods, Carlsberg, AB InBev, Heineken, Anadolu Efes, Molson Coors. Частка експорту - понад 70%.
UBC - найбільший у світі виробник керамічних колон для розливу пива.
Також компанії належить мережа пивних ресторанів Stargorod.
6. Фільмотехнік: крани для кінозйомок
Фото - facebook.com/filmotechnic.ft
«Титанік», «Аватар», «Місія нездійсненна» - в цих блокбастерах, як і в тисячах інших, є українська складова. Їх знімали за допомогою операторських кранів «Авторобот», «Каскад» та Flight Head, розроблених київською компанією Фільмотехнік.
Український інженер та винахідник Анатолій Кокуш заснував Фільмотехнік у останній рік існування СРСР. А вже у 1991-му, компанія представила кран «Авторобот» на виставці у Нью-Йорку, аналогу якого на американському ринку не було. Пізніше українську розробку назвали в США «Russian Arm».
Інженерні розробки Кокуша зацікавили режисерів Голлівуду, особливо для фільмування екшн-сцен у блокбастерах: операторський комплекс «Авторобот» можна було встановити на даху практично будь-якого автомобіля чи інших транспортних засобах. Керовані за допомогою дистанційного управління, кран і камера можуть плавно обертатися на 360 градусів навколо автомобіля, навіть якщо він рухається на величезній швидкості.
Важливі факти
За даними Opendatabot, дохід ТОВ «Фільмотехнік» у 2020 році склав понад 110 млн гривень.
На обладнанні компанії знято фільми «Форсаж», «Війна світів», «Бетмен» Крістофера Нолана, «Код да Вінчі», «Люди Х», «Царство небесне» та інші.
У 2006 році Анатолій Кокуш, Юрій Поповський та Олексій Зотолатьор отримали два «технічні» Оскари. За операторські крани «Авторобот» «Каскад». На той час вони забезпечували найдовший у світі виліт стріли на відстань до 21 метрів.
Про Анатолія Кокуша зняли фільму "Кокуш. U.Сrane“ (режисери Світлана Соколенко та Андрій Зажарський).
7. BetterMe: застосунки для схуднення і здоров'я
Фото - depositphotos.com
Сім’я додатків BetterMe входить до топ-5 світових програм у сфері фітнесу та здоров’я.
Проект з’явився як результат експерименту українського холдингу Genesis у 2016 році. Дуже вдалого експерименту: “BetterMe запустила Вікторія Репа. Вона прийшла до нас у 24 роки, показала себе приголомшливо за перший рік-два. Ми вирішили дати їй проєкт. Це був просто тест: зробити три сторінки нашого першого фітнес-застосунку. Вона впоралася. Ми вирішили з цього робити окремий напрямок”, - згадує СЕО Genesis Володимир Многолєтній.
Вікторія одразу фокусувалась на американському ринку: сім з 10-ти американців мають надмірну вагу. Розпочала з Facebook-cторінки про ЗОЖ, який зібрав аудиторію у 200 000 підписників, ще до офіційного релізу застосунку Better Me. Застосунок теж “злетів, через рік було – 1,5 млн скачувань, а через чотири - 80 млн.
Опісля лінійка розширилася додатком для чоловіків, для заняття з йоги, бігу, медитації та інше. BetterMe окупився через два місяці після випуску на ринок.
Важливі факти
У 2019 BetterMe очолив рейтинг iOS-застосунків для здоров’я та фітнесу.
Додатки із серії BetterMe встановлені на понад 100 млн смартфонів, доступні у 190-та країнах світу та адаптовані під кожну з них. План харчування і рецепти у США, Україні та Китаї будуть відрізнятися інгредієнтами та способами приготування.
У 2019 році Вікторія Рєпа потрапила в бізнес-табір для жінок-підприємниць від Apple.
А у 2020 році журнал Forbes визнав її однією із тридцяти найуспішніших підприємців Європи до 30 років у галузі технологій.
8. UGears: класний конструктор
Фото - facebook/ukrainiangears
Під Києвом є село Горенка, де вже сім років працює незвичайний завод. Тут виробляють дерев'яні 3D-конструктори, головоломки та іграшки для розвитку, 97% з яких експортується у 85 країн світу.
Фішка UGears - угода з компанією Disney: українські 3D-іграшки представлені майже у всіх Діснейлендах світу, тобто у 700-та фірмових магазинах.
В угоді зі світовим гігантом вдалося зберегти бренд Ugears на пакуванні. В компанії кажуть, що Disney пішов на це вперше за 22 роки.
Ідея розробки дерев’яного 3D-конструктора з’явилася в дизайнера Дениса Охріменко у 2013 році. Тоді він перші моделі майстрував на власній кухні. Наступного року він познайомився з Геннадієм Шестаком, який проінвестував проєкт та став його керівником. Так з’явився стартап UGears – Ukrainian Gears (українські шестерні). У 2017-му, Денис Охріменко продав свою частку компанії за 9,4 млн гривень через розбіжності з Геннадієм Шестаком.
Важливі факти
У 2019 році Шестак оцінював компанію у $30-$40 млн.
Згідно з даними Opendatabot, чистий дохід 2020 року ТОВ “ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС”склав 94 млн грн.
За сім років компанія залучила $1,5 млн (по суті - продала конструкторів) на краудфандингових платформах Kickstarter та Indiegogo.
UGears увійшли до топ-30 українських інноваційних продуктів, представлених на Всесвітній виставці Експо-2020 в Дубаї.
Найбільша кількість деталей у пазлі «Кабріолет» – 739 штук.
9. RefaceAI: застосунок для "зміни" обличчя
Є український продукт, яким користувалась приблизно кожна п'ятдесята доросла людина на Землі. Це - застосунок для заміни облич у відео Reface.
Для того, щоб набрати 100 000 млн користувачів Reface знадобилось лише 14 місяців, це у два-три рази швидше, ніж у Snapchat чи TikTok.
Reface використовує декілька нейромереж, які за кілька секунд навчаються підставляти ваше обличчя у відео з Ді Капріо, Джоном Ленноном і тисячами інших героїв. Раніше на створення такого deepfake йшли тижні, Reface робить це за секунди.
Історія Reface почалася з 2011 року, коли троє студентів Могилянки - Роман Могильний, Ярослав Бойко та Олесь Петрів - заснували стартап Neocortext, який займався машинним навчанням для розпізнаванням візуального контенту. Згодом Neocortext трансформувався у Reflect, а кількість фаундерів зросла до семи людей. Цей стартап так добре замінював обличчя людей на фото, що Ілон Маск не втримався і запостив “свопнуте” фото Двейна Джонсона із своїм обличчям. Це дало віральний успіх.
Потім додаток перейменували у Doublicat, що вже працював із GIF. У кінцевому результаті, його перейменували на Reface iз можливістю зміни обличчя на відео.
У 2020 Reface стала першою українською компанією, яка у 2020 отримала інвестиції у $ 5,5 млн від одного з найвідоміших венчурних фондів світу Andreessen Horowitz.
У 2020 році Reface став найпопулярнішим серед користувачів американського App Store у своїй категорії та кращим додатком Google Play.
У Reface 13 бізнес-янголів.
Серед інвесторів компанії - творець легендарного мультфільму "Південний парк" Метт Стоун.
Гасло компанії - «Кожен може бути будь-ким».
10. Grammarly: онлайн-асистент з письмової англійської
Grammarly - один з чотирьох “єдинорогів”-стартапів, серед компаній з українським корінням, який оцінюють у понад $1 млрд.
У його основі лежить система штучного інтелекту, що дуже добре знає англійську мову. Сервіс надає користувачам рекомендації з виправлення помилок і покращення тексту.
В основі успіху Grammarly проста ідея - дуже багато людей використовують письмову англійську і майже всі помиляються.
Заснували Grammarly у 2009 році Максим Литвин, Олексій Шевченко та Дмитро Лідер. Grammarly вже давно глобальна компанія з штаб-квартирою у Сан-Франциско. Але засновники не забули про Україну. У 2019 році компанія долучилася до ініціативи CorrectUA #KyivNotKiev - сервіс Grammarly почав рекомендувати правильну транслітерацію назв українських міст англійською мовою (Київ, Харків, Чернівці, Чернігів, Кременчук, Львів, Миколаїв, Одеса та інші).
В 2020 році Grammarly запустив ініціативу зі збору першого анотованого GEC-корпусу української мови, який виклали у відкритий доступ. Він дає українській науковій спільноті більше інструментів для роботи у сфері обробки природної мови.
За словами Дмитра Лідера, наразі їх мета - зробити Grammarly доступним усюди, де може відбуватися письмова комунікація англійською.
Важливі факти
Перший мільйон щоденних користувачів Grammarly досяг у 2015-му. Зараз сервісом щоденно користуються 30 млн людей у світі.
У 2019 році Grammarly залучила черговий раунд інвестицій - $90 млн, і її оцінка перевищила $1 млрд.
У 2019 році Grammarly потрапила до рейтингу “Найбільш інноваційних компаній світу 2019” у категорії “Штучний інтелект” (World’s Most Innovative Companies in AI for 2019) за версією видання Fast Company.
У 2020 та 2021 роках - компанія увійшла до Сloud 100, рейтингу найкращих компаній світу, що працюють з хмарними технологіями, за версією Forbes.
Компанія розвиває Grammarly Business - продукт для бізнес-клієнтів, яким сьогодні користується 30 000 корпоративних клієнтів.
11. Apostera: унікальна технологія для Audi
Довгоочікувана новинка від автовиробника Audi - позашляховик e-tron Q4 - у 2021 році вийшов з унікальною технологією змішаної реальності (Mixed reality) - проєкційною навігацією на лобове скло. Це розробка українського стартапу Apostera, яку вони робили понад два роки.
Завдяки співпраці з українським стартапом, Audi обійшов конкурентів з Mercedes та VW. Вони також разробили схожу технологію, однак вона програє у зручності українській.
Apostera заснували Андрій Голубинський, Віктор Здобніков та Ольга Міркіна, коли ще разом працювали у компанії Luxoft.
У 2017 році українці зареєстрували Apostera в Мюнхені (Німеччина), оскільки одразу “цілились" на німецький ринок. Однак "продати" продукт Audi українцям вдалося на виставці в Лас-Вегасі.
Успішний проєкт з Audi забезпечив Apostera визнання на ринку: українці отримали контракти ще з чотирма автомобільними брендами та тендерні заявки на ще чотири контракти з "лідерами преміум-сегменту німецької та американської автопромисловості".
"Нас знає Америка, Європа, Корея. Ми беремо участь практично у всіх тендерах від автовиробників на тему AR", - хвалились розробники у червні 2021 року.
Важливі факти
Станом на кінець червня 2021 року, в компанії працювало понад 100 людей. У неї чотири офіси (з них - три R&D: у Києві, Одесі та Санкт-Петербурзі) та окреме представництво в Шанхаї, в планах - ще один офіс в Детройті (США).
80% колективу компанії знаходиться в Україні.
За словами СЕО Apostera Андрія Голубинського, компанія щороку зростає вдвічі, а на прибуток вдалося вийти з кінця 2018 року. Від початку роботи Apostera вже заробила 14 млн євро.
12. Parimatch: глобальний букмекер
Фото - parimatch.com.cy
На початку 1990-х у Києві було сотні, якщо не тисячі, букмекерських компаній. Але тільки одна з них вибилась у вищу лігу світового беттінгу і доросла до оцінки в $1 млрд - це Parimatch, створена у 1994-му.
Чому Parimatch, а не сотні конкурентів? Власник компанії - Едуард Швіндлєрман - одним з перших розгледів або дав себе переконати у можливостях Інтернету. А керівник компанії Сергій Портнов стрімко перевів її на цифрові рейки та не побоявся вкласти шалені маркетингові бюджети у бізнес, який перебував поза правовим полем в Україні.
Якщо ще 10 років тому Parimatch - це були сотні оффлайн контор у п'яти країнах СНД, то сьогодні - це IT-платформа, яка приймає 5 млрд ставок щомісяця від 1 млн клієнтів, які живуть на чотирьох континентах.
За словами керівника Parimatch Портнова, компанія коштує більше $1 млрд.
Parimatch не розкриває дохід, говорячи тільки, що у різних країнах середній розмір ставки відрізняється: у Африці він становить $1, в Україні – $5, а у Сполученому Королівстві – 20 фунтів. Але, якщо порахувати навіть по мінімальному “чеку”, то вийде, що дохід (5% від валового обсягу ставок) компанії - $3 млрд.
Важливі факти
Штаб-квартира компанії знаходиться на кіпрському Лімасолі. Parimatch працює під ліценцією відповідних країн, а також міжнародною ліцензією Кюрасао.
У 2021 році компанія першою отримала ліцензії на відкриття онлайн-казино і букмекерських контор в Україні.
За останні півтора роки Parimatch вийшла на 20 нових ринків.
13. Мультфільми студії Animagrad
Студія Animagrad створила найкасовіший український мультфільм «Викрадена Принцеса: Руслан і Людмила» (2018), який побачили у понад 50 країнах світу. Його переглянуло близько 2 млн глядачів у світі, зокрема в Китаї. Це перша українська стрічка, яка потрапила на кіноринок Піднебесної.
І це перший український анімаційний фільм, бюджет якого склав $3,7 млн.
Студію Animаgrad заснували у 2012 році, вона входить у кінохолдинг FILM.UA Group. У портфелі Animagrad вісім анімаційних проєктів: чотири серіали для дітей, три повнометражних мультфільми та один короткий метр. На широкий загал поки вийшла лише «Викрадена Принцеса» та ролик, присвячений 85-й річниці Голодомору «Голодний Дух».
People.ai заснував у 2016 році виходець з Дніпра Олег Рогинський. Це автоматизована CRM-система зі штучним інтелектом, яка підвищує ефективність відділів продажів.
Вона збирає всі можливі дані менеджерів з продажів, аналізує їх, надає рекомендації, а разом з тим допомагає керівникам розуміти, що відбувається у відділі, чим зайняті продавці. Всі ці дані менеджери не вносять власноруч - система робить це автоматично.
В інтерв'ю BigMoney Рогинський розповідав, що прибуток деяких компаній після впровадження People.ai зростає у два-три рази. Не дивлячись на те, що компанія тримає у секреті, як саме працює її система, у “магію” Рогинського повірили такі компанії як - Red Hat, Lyft, Zoom, Dropbox, Zendesk, New Relic, Splunk.
У серпні 2021 року People.ai став "єдинорогом", досягнувши капіталізації в $1 млрд.
Важливі факти
Головний офіс компанії знаходиться в Кремнієвій долині, компанія також має офіс у Києві.
Клієнтами People.ai є близько 200-та компаній із США, Канади, Австралії та Північно-Західної Європи.
У стартап інвестували найвідоміші фонди Кремнієвої долини – Lightspeed, Andreessen Horowitz, ICONIQ.
15. Front Pictures: неймовірні світові ефекти
Відео - Антигравітаційне шоу для компанії TikTok, vimeo.com/front pictures
Пам'ятаєте 3D-анімацію під час виступу Джамали на Євробаченні у 2016 -му? Її створила українська студія інноваційних аудіовізуальних (AV) технологій Front Pictures. Але сценічні супер ефекти - лише частина бізнесу компанії. Крім цього є інсталяції, купольні системи, 3D-мапінг та проєкти для кіно та телебачення. Коротко кажучи, якщо ви зайшли у найбільший англійський чи корейський планетарій, то ви зустрінетесь з технологією Front Pictures.
Компанію у 2003 році заснували вихідці з рекламного агентства Leo Burnett - Юрій Костенко, Віталій Слюсаренко та Максим Зайцев. Починали як поліграфічна фірма, але дуже швидко компанія перейшла до 3D-візуалізації та імерсивних мультимедійних рішень. Це на їх інтерактивному медіа-столі (i.m.table) створював музику Євген Філатов (The Maneken) у 2008 році.
З 2010 Front Pictures займається 3D мапінг шоу та встановленням повнокупольних цифрових систем Fulldome. У своїй роботі компанія поєднує контент та технології. Їх медіасервер Screenberry навчився “зшивати” частини відео, щоб “безшовно” транслювати його на сферичній поверхні.
Цікаві факти
У 2005 році робота Front Pictures, створена для Djuice Nokia Video, потрапила у книгу рекордів України як найбільше цільне відеозображення та найбільший VJ-сет.
2011-го Front Pictures встановили повнокупольну цифрову систему в Київському планетарії, купол якого вважається одним із найбільших в Європі.
Системи Front Pictures встановлені у десятках країн, а їх рішення використовують учасники шоу America’s Got Talent, World’s Got Talent, BRIT Awards та інші.
16. Jooble - Google у світі вакансій
Фото - depositphotos.com
Сервіс Jooble агрегує оголошення про вакансії у 71-й країні світу і працює на 24-х мовах. Jooble є одним з найпопулярніших у світі ресурсів для пошуку програмістів (хоча агрегує вакансії різних категорій).
У стартапу була унікальна бізнес-модель: Jooble першим почав брати плату не за розміщення вакансії, а за кліки на неї. Поворотне рішення - вийти на закордонні ринки під час кризи 2008-2009 років.
Jooble було засновано у 2007 році двома друзями Романом Прокоф'євим та Євгеном Собакарьовим, які знали одне одного ще зі школи.
Jooble - глобальна компанія де працює понад 1000 людей, але головний офіс залишився в Україні. У компанії кажуть, що це принципова позицієя засновників компанії.
Найближчі плани Jooble - досягти такого рівня ефективності, коли роботодавці і шукачі знаходять одне одного за 24 години. “Для цього ми запустили базу профілів, що стане альтернативою довгим резюме для робочих та лінійних спеціальностей та цифрового рекрутера (розумну систему, що рекомендує роботодавцям гідних кандидатів)”, - коментує Ірина Палієнко, СЕО Jooble подальші перспективи компанії.
Цікаві факти
Сайт щорічно відвідують понад 1 млрд разів. За даними SimilarWeb, Jooble займає друге місце у світі за об’ємом аудиторії (у своїй категорії).
Jooble не розкриває фінансові результати. Однак минулого року Роман Прокоф’єв в одному з інтерв’ю сказав, що компанія коштує дорожче за $110 млн.
17. MacPaw: найкорисніша програма дла MacBook
1-2 - фото: facebook.com/macpaw; 3-4 - офіс MacPaw в Києві, фото: Тетяна Павлушенко/LIGA.net; 4 - Олександр Косован та Борис Давиденко, головред LIGA.net
На кожному п’ятому MacBook у світі встановлені програми MacPaw. Це понад 20 млн, як не як.
Блокбастер компанії - програма CleanMyMac, її написав засновник MacPaw Олександр Косован, коли йому було 21 рік. Це зробило його доларовим мільйонером ще до закінчення вузу. Але він не опустив руки. Утиліта для чистки «маку» СleanMyMac вже 13 років є флагманом компанії. MacPaw розробляє програмне забезпечення для macOS та iOS.
Серед лінійки продуктів: СlearVPN, Gemini – шукач дублікатів, Hider та Encrypto – безпечне шифрування та зберігання даних. З 2017 року працює сервіс Setapp – магазин додатків для Мac.
Косован каже, що минулого року йому пропонували продати компанію за $300 млн. Він відмовився: гроші - не самоціль.
Окрім MacPaw, Олександр Косован також є засновником інвестиційного фонду SMRK. Серед компанії, у які вклали він разом з партнером Андрієм Довженком, Ajax Systems, Allset, Preply, AmazingHiring, Сompetera, Kitcast.tv.
Важливі факти
МacPaw почався з великої пристрасті Олександра Косована до продуктів Apple. За іронією долі зараз він будує Setapp, який по суті є конкурентом AppStore.
CleanMyMac дає 80% виторгу компанії.
Маркетплейс Setapp має близько 70 000 підписників.
У Києві у своєму офісі МacPaw відкрила музей вінтажних комп’ютерів Mac.
18. Radioactive Film: кліпи і фільми для всього світу
Фото - facebook.com/Radioaktivefilm
Що об’єднує HBO, Apple, Lacoste, Audi та гурти Twenty One Pilots, Coldplay й ONUKA? Всі вони - клієнти української продакшн-студії Radioactive Film (RF). В 1998 році компанію створили американці українського походження - Дарко Скульський, Роман Кіндрачу, третім партнером був Йоханн Вульф. Пізніше до них приєдналася Євгенія Яцута, теперішня виконавча продюсерка.
Можна стверджувати, що саме RF “втягнув” Україну на глобальний ринок кліпмейкерства та кінопродакшену. Вони були першими, хто дав світову якість “картинки” за приємну українську ціну. Таке поєднання спочатку привабило десятки музичних гуртів знімати кліпи в Україні, а потім і режисерів довгого метра. Зокрема, Мартіна Кемпбелла (фільм “Казино Рояль”) чи Тоні Кає (фільм “Американська історія Ікс”).
Діяльність RF багато зробила для іміджу України. Наприклад, треки Nothing But Thieves - Sorry, Foals – What Went Down, MØ – Kamikaze підкреслюють пострадянську естетику київської Троєщини, але не через стереотип небезпечного району, а як місця сповненого молодіжної енергії. І так, кліп за кліпом, Київ перетворюється в очах десятків мільйонів глядачів із столиці найбіднішої європейської держави, де ведеться війна, у прогресивне і модне місто.
Важливі факти
У скарбничці робіт RF зйомки кліпу Nobody Speak, який визнано одним з 20-ти найкращих музвідео за версією видання Rolling Stone, та участь у роботі над серіалом «Чорнобиль» від HBO, який визнано найпопулярнішим серіалом усіх часів за версією IMDb.
Перші кліпи знімали для німецьких гуртів Andreas Johnson, Sasha, Westbam та українського Океан Ельзи.
Запит на зйомки кліпів у Києві зріс після спільної роботи RF з Деніелом Вульфом над піснею Paulo Nutini “Iron Sly” у 2014-му.
RF здобула престижну премію Short Awards 2018 у номінації «Найкращий продакшт-сервіс року». Також студія здобула усі види Каннських Левів за низку роликів, золото Asia Pacific AdFest 2010, срібло New York Festival 2010 Art & Technique.
Серед найвідоміших в Україні теле- та кінопроєктів - організація зйомок серіалу «Чорнобиль» та фільму «Смерть Сталіна».
19. МХП
Фото - facebook.com, mhpUKR
Українську курятину їдять у 80-ти країнах світу, вона користується великою популярністю у Європі, Африці та на Близькому Сході. Це заслуга найбільшого українського виробника курячого м’яса Миронівський хлібопродукт (МХП).
Компанію заснував у 1998 році Юрій Косюк, вже через 10 років він зробив вдале IPO на Лондонській біржі. Це зробило його доларовим мільярдером.
У 2019 році МХП придбав словенського виробника птиці Perutnina Ptuj за €221 млн, птахофабрики якого знаходилися в Словенії, Хорватії, Сербії, Боснії та Герцеговині. Таким чином компанія отримала доступ до 15 європейських країн. У тому ж році новий актив додав до загального доходу компанії $271 млн.
Наразі компанія представлена на світовому ринку чотирма брендами курячого м’яса - Qualiko, Sultanah, Assilah, Ukrainian Chicken.
Дохід МХП за 2020 рік склав $1,9 млрд. Більше половини приносить експорт.
Цікаві факти
Заводи компанії знаходяться у кожній другій області України. Також МХП управляє фабрикою у Нідерландах.
З 2017 року в ОАЕ працює офіс продажів і дистрибуції, орієнтований на постачання до країн Близького Сходу й Африки.
20. Всюдиходи Sherp
Фото - sherpglobal.com
День Валентина 2020 року в Чикаго: вулицями міста проїжджає колона загадкових чорних машин, більше схожих на легендарні AT-AT з Зіркових війн. Це репер Каньє Вест розвозить нову власну колекції взуття Yeezy Quantum. Але робить він це не на AT-AT, а на українських всюдиходах Sherp.
Вест - одна з найбільш оплачуваних знаменитостей світу за версією Forbes - не вперше використовував машини з київського заводу: до цього він знімав Sherp у кількох відеокліпах, дарував родичам. На Паризькому тижні моди у березні 2020 року моделі представляли нову колекцію від бренду репера під саундтрек гудків українських всюдиходів та речитативу дочки Каньє - той спеціально привіз Шерпи в столицю Франції.
Чому Каньє і інші зірки люблять не дуже зручний та витончений Sherp? Ця машина здатна проходити ледь не будь-які болота та хащі, після тест-драйву TopGear, ведучі назвали Sherp "танком на двох".
Sherp не тільки (і не скільки) розважає селебриті, Машини використовувалися під час ліквідації наслідків урагану на Багамах, повені в Карпатах чи місій ООН в Африці.
Важливі факти
Sherp з 2016 року збирає українська компанія Квадро Інтернешнл, основний власник - український девелопер Вадим Школьник.
Sherp у базовій комплектації коштує $94 000.
Sherp випускають на двох заводах у Києві (в середньому по 250 всюдиходів на рік, призначені для глобального ринку) та під Санкт-Петербургом (100 екземплярів, які через санкції продаються лише в РФ).
Згідно з дослідженням Research And Markets, до 2027 року ринок подібної техніки зросте з $3,9 млрд до $4,7 млрд.
21. Акраїнська архітектура: balbek bureau
Фото - balbek.com
Коли будете у Сан-Франциско, США, обов'язково відвідайте церкву Our Lady of Guadalupe Church за адресою 908 Broadway. Від церкви залишився тільки фасад, за яким ховається з 2019 року мультифункціональне приміщення: івент-хол, коливінг та інше Дизайн і реалізація проєкту - київське архітектурне дизайнерське бюро balbek bureau.
Творіння українських архітекторів можна також побачити у китайському місті Циндао, де вони за рекордні терміни спроектували двоповерховий інкубаційний центр у приміщенні старої промислової будівлі (6 000 метрів квадратних).
Останні роки ідеї українських архітекторів все більше затребувані на іноземних ринках. І balbek bureau не виключення, їх колеги- конкуренти з Sergey Makhno Architects і Drozdov & Partners теж не жаліються на відсутність іноземних замовлень.
Цікаві факти
balbek bureau засноване півтора десятиріччя назад Славою Балбеком. За ці роки реалізовано сотні проєктів, які завоювали багато вітчизняних і іноземних нагород.
Незабаром відкриється приватний клуб у Сан-Франциско та офіс у Лондоні, який спроектований командою balbek bureau.
22. 3dlook: найкраща віртуальна “примірочна”
Фото - facebook/3dlook
3dlook - віртуальна “примірочна”. Її заснували у 2016 році два одесити: Вадим Роговський та Олександр Арапов.
Суть стартапу полягає у тому, що він за вашим фото визначає параметри вашого тіла. Інтеграція рішення з брендами одягу та онлайн-магазинами дозволяє покупцю краще оцінити, чи підійде йому той чи інший виріб, а, отже, знижується кількість повернутих замовлень.
Наразі 3dlook працює переважно із виробниками і рітейлерами одягу, але стратегія компанії - стати топовим рішенням в усьому, що стосується персоналізації на основі параметрів тіла людини: від виробництва одягу та меблів, до фітнес додатків та персоналізованих персонажів у відео іграх.
COVID-19 і локдаун принесли 3dlook цікавий бізнес-досвід. СЕО та співзасновник компанії Вадим Роговський розповідає: “Представники компаній-виробників уніформ не мали доступу до лікарень через карантинні обмеження і, відповідно, не могли постачати вироби потрібних розмірів. Ми почали працювати з американською компанією Burlington Medical, які за допомогою продуктів 3dlook змогли отримувати точні заміри лікарів та медсестер віддалено та виробляти уніформи, в яких вони можуть працювати”.
Важливі факти
За 2020 рік 3dlook зріс майже в шість разів та досягла $1млн ARR (річний дохід від підписок всіх клієнтів).
У 2019 році компанія отримала нагороду LVMH Innovation Award, вручав її особисто Бернар Арно - французький бізнесмен, один з найбагатших людей на планеті.
У березні 2021 року 3dlook залучив $6,5 млн інвестицій.
Супермодель Наталія Водянова була одним із перших ангельських інвесторів компанії.
23. Enamine: молекули на продаж
Українська компанія Enamine – найбільший у світі постачальник молекул, які використовують для відкриття нових препаратів. Досягти цього Enamine вдалося завдяки технологічним рішенням, що дозволили скласти найбільший каталог білдинг-блоків та скринінгових молекул.
Бібліотека скринінгових молекул Enamine складає 2,8 млн сполук. Скринінгом є експериментальне виявлення та відбір нових продуктів хімічного та біологічного походження, які є перспективними для застосування у якості лікарських препаратів.
Сировиною для цих сполук є білдінг-блоки, яких в каталозі Enamine нараховується 1,1 млн. Це хімічні реагенти та проміжні продукти, необхідні для синтезу.
Таким чином, компанія може виготовити понад 20 млрд молекул на вимогу замовника.
Важливі факти
Enamine заснували у 1991 році колишні працівники Інституту органічної хімії НАН для розробки методик синтезу нових органічних сполук.
Enamine має складські приміщення в США та Європі, у азійському регіоні працює через уповноважених представників. R&D та виробництво знаходяться в Києві.
Львівський дизайнер Руслан Багінський, 31, одягнув у свої головні убори десятки світових зірок та інфлюенсерів, серед яких - Мадонна, Шерон Стоун, Кетті Перрі, Тейлор Свіфт та багато інших.
У 2015-му з’являється фешн-бренд Ruslan Baginskiy (RB). За словами Руслана, це family business: матір керує виробництвом, співзасновник та СЕО - давній друг Петро Ясінський. Вихід на міжнародний ринок відбувся завдяки соціальним мережам. У 2017 Руслан написав в direct Instagram моделі Беллі Хадід. І через деякий час капелюх «Baker Boy Cap», який одягнула Белла на Тиждень моди в Нью-Йорку, викликав фурор.
Коли ще Кайя Гербер одягнула капелюх RB на показ Calvin Klein, про львівську майстерню заговорили. Про Багінського написали Vogue, W Magazine, Elle, CR Fashion Book. New York Times.
Важливі факти
На Руслана Багінського сильно вплинули творчість дизайнерів Александра Макквіна, Джона Гальяно, Філіпа Трейсі.
Сьогодні капелюхи RB продаються у 150-ти магазинах по всьому світі - Net-a-Porter, Browns, Matches Fashion, Harrods, Moda Operandi, Luisaviaroma.
Ціна одного капелюха - від 5 000 до 14 000 гривенаїни.
25. Комп'ютерні ігри від 4A Games та GSC Game World
Є декілька легендарних комп’ютерних ігор, які створили українські студії 4A Games та GSC Game World та які завоювали світ - серія відеоігор Козаки (Cossacks), S.T.A.L.K.E.R та Metro.
Перші дві створила компанія GSC Game World, заснована ще 1995-го Сергієм Григоровичем - одна з найстаріших компаній на ІТ-ринку України. У 2005 році частина команди GSC Game World перейшла до нової студії - 4A Games. Нова компанія досягла успіху завдяки іграм Metro 2033, Metro: Last Light, Metro Redux, Metro Exodus.
Важливі факти
На Metacritic гра Metro: 2033 Redux отримала оцінку 90 зі 100 можливих в частині рейтингу світових критиків, інші ігри серії Metro отримали від 80 і вище балів.
S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat та S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl також отримали оцінку 80 і вище.
Минулого року 4A Games придбала шведська компанія Embracer Group за майже $36 млн.
У 4A Games у двох офісах - у Києві та на Мальті - працює понад 150 осіб. Навіть після продажу компанії, вона продовжує працювати в Україні.
26. Interesni Kazki: українські художники
Фото - waone.net, aecinteresnikazki.com
Роботи художників Володимира Манжоса (Waone) та Олексія Бордусова (Aec) щоденно бачать десятки мільйонів людей по всьому світу. Більшість їх творів важко не побачити - вони займають цілу стіну будівлі.
Вони намалювали вже майже дві сотні муралів, не тільки в Україні, а у США, Мексиці, Австралії, ПАР, Іспанії, Франції, Данії, Румунії, Канаді, Індії та інших країнах.
Дует художників працював разом з початку нульових до весни 2016-го року. Зараз митці продовжують активно творити поодинці.
Олексій продовжує створювати масштабні роботи у кольорі – на стінах і полотнах, а Володимир експериментує з чорно-білими муралами і фокусується на галерейних проєктах.
Важливі факти
За понад два десятиріччя активної творчості вони провели десятки персональних та групових виставок по всьому світу.
В одному з інтерв'ю Володимир Манжос розповідав, що найдорожчою його роботою виявилась картина Spark of life, її придбав американський колекціонер за $30 000.
Одна з останніх робіт Олексія Бордусова - мурал на фасаді школи №257 на Виноградарі (Київ), де він навчався.
27. EOS Data Analytics (EOSDA)
Фото - facebook.com/eosda
"Ми знаємо, що наші рішення ефективні: вже охоплюємо 4 млн гектарів полів в 56-ти країнах", - хвалився в інтерв’ю профільному виданню Via Satellite український підприємець Макс Поляков, розповідаючи про свій стартап EOS Data Analytics (EOSDA).
Заснована у 2015 році українсько-американська компанія з аналізу супутникових даних вже залучила $1,4 млн фінансування. У 2020 році EOSDA стала частиною програми Світового банку з моніторингу посівів в Україні (українські фермери отримали безкоштовний доступ до даних).
EOSDA не обмежується агроринком - компанія пропонує більше сотні готових рішень для п'яти галузей. Може стежити за вирубкою лісів в Латинській Америці чи пильнувати за видобутком корисних копалин десь в Африці.
Інтереси Полякова у космосі не обмежуються обробкою супутникових даних, це лише шматочок пазлу його космічного бізнесу. Українець розвиває космічний холдинг, у центрі якого компанія Firefly Aerospace. За оцінкою Bloomberg, Поляков один з трьох людей на планеті, який вклав понад $150 млн власних грошей у космічний проєкт. В компанії з ним Ілон Маск та Джефф Безос.
Важливі факти
Головний офіс стартапу знаходиться в Каліфорнії. В Україні - Дніпрі, Києві, Харкові та Запоріжжі - R&D-центри.
Щомісяця компанія з українським корінням аналізує 3,8 млрд км кв (це як майже вісім разів оглядати всю поверхню планети) та обробляє 500 000 зображень.
Серед клієнтів EOSDA більше 100 000 користувачів.
28. Headway: додаток з переказу книжок
Фото - facebook.com/headwaybooks
Додаток Headway - ще один проєкт холдингу Genesis. Він дозволяє користувачам ознайомитись зі змістом та головними ідеями кращих нон-фікшн книг, не витрачаючи час на читання.
Застосунок дозволяє як слухати, так і читати короткі вижимки книг про бізнес, мотивацію та психологію. Особливістю Headway є карточки з інсайдами, які дозволяють користувачам повторити вивчене.
У 2019 році Headway заснував директор з розвитку продуктів Genesis Антон Павловський. Першу версію Headway опублікували за два місяці.
Застосунком користується 6,5 млн користувачів, а у категорії книжкових summary за кількістю клієнтів поступається лише німецькому Blinkist. Наразі, згідно з оцінками профільного ресурсу Sensor Tower, Headway генерує дохід у понад $1,3 млн у місяць.
Читайте більше, якомога більше
За даними Sensor Tower, Headway - найпопулярніший додаток книжкових оглядів з жовтня 2020 року.
Headway рекомендовано Apple у більш ніж 140 країнах у категоріях «Popular Apps to Try», «New Apps We Love», «Achieve More».
В компанії культивують читання та обговорення книг, а половина усієї команди залучена у створення та редагування контенту.
Коли чуєш про інститут при Академії наук України, то на думку не спадає виробництво інтелектуальної продукції, яка експортується у десятки країн. Але є виключення. Наприклад, харківський Інститут монокристалів.
Це другий у світі виробник штучних кристалів. Більша частина продукції Інституту йде на експорт. Але цей продукт має стратегічне значення: сапфірові пластини важливі для української армії. Легка бронетехніка ЗСУ оснащена “прозорою бронею”, яка містить сапфір. Це дозволяє “затримати” кулю і знизити навантаження на наступні шари бронепакета.
Продукція інституту використовуються у Великому адронному колайдері, космічній та авіагалузі, медицині, оптоелектроніці та військовій техніці.
Кристали “випікаються” при температурі 2 000 градусів. Права на використання української технології випікання придбала компанія Siemens. Якщо сировина коштує $100-150 за кг, то готовий продукт - декілька тисяч доларів.
Важливі факти
Європейські аеропорти використовують кристали у детекторах в рамках контролю багажу, а китайське метро – в сканерах контролю речей.
На основі кристалів створюються гамма-детектори для провідних фірм-виробників томографічних систем, таких як Siemens, Philips, General Electrics.
30. Ваш продукт, який обов'язково завоює світ
Фото - depositphotos.com
Про проект "30 продуктів незалежності"
Список українських продуктів, які підкорили світ, складено редакцією LIGA.net на основі власного досвіду і спілкування з підприємцями і консультантами. Він не є вичерпним. Компанії розміщенні у довільному порядку.