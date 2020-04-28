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Топ-банкиры на карантине:
семь историй о локдауне из жизни крупнейших украинских финансистов
Банковские отделения весной 2020 года – это едва ли не единственные живые островки среди пустынных улиц украинских городов.

Во времена всемирного локдауна украинские банки получили большую привилегию – им разрешили работать, когда практически весь остальной бизнес ушел на карантин.

Но их жизнь тоже изменилась до неузнаваемости. Карантин полностью перевернул уклад обычно консервативных банкиров. В нем больше нет строгих пиджаков и галстуков, тесных переговорных комнат и переполненных шумных офисов. Однозначно незаурядное время.

Адаптация банков к новому формату – особый эпизод из жизни Украины на карантине. LIGA.net вместе с компанией Mastercard попросила шестерых топ-банкиров рассказать о своем опыте работы во время большого локдауна. Своим опытом поделился и топ-менеджер Mastercard.

Получилось семь разных историй: о первой реакции на вызовы пандемии, уроках кризиса и планах на первые дни, когда это "безумие" закончится.
Після карантину весь бізнес стане іншим
Ми з колегами по правлінню вже чотири тижні працюємо вдома, як і 80% персоналу нашого центрального офісу у Києві. У регіональних підрозділах на дистанційній роботі також знаходиться майже 60% працівників.

Чи важко нам дався перехід у онлайн? Абсолютно ні. Ми спокійно проводимо дистанційні наради, усі технічні системи спрацювали нормально за виключенням одного невеликого збою, який ми усунули буквально за день.

Зараз я розумію, що слід завдячувати тому, що насправді локдаун не став для нас несподіванкою: ми бачили досвід інших країн, у тому числі європейських, і розуміли, що Україна, цілком вірогідно, може піти схожим шляхом. Тому ми готувалися заздалегідь, і коли вся країна дізнавалася новини про карантин та закриття громадського транспорту, в нас вже був орієнтовний план переходу у онлайн-режим.

Звісно, без складнощів не обійшлося. Ми витратили близько двох тижнів для того, щоб налагодити усі процеси. Багато часу пішло на вирішення логістично-технічних питань: наприклад, нам банально не вистачало лептопів для дистанційної роботи персоналу, закупити їх у момент кризи та підвищеного попиту було не так вже й просто. Також потрібно було пройти усі необхідні налаштування: безпекові, функціональні.

"Паніки серед клієнтів не бачили взагалі"

Звісно, масштаби роботи банку довелося скоротити, але ми не звільнили жодної людини, не закрили на постійній основі жодного відділення. Ми тимчасово призупинили роботу 71 відділення та ввели триденний режим роботи відділень у сільській місцевості. Зараз близько трьохсот відділень з 450 у нашій мережі не працюють по вівторках та четвергах.

Треба сказати, що і співробітники, і клієнти вже призвичаїлися до цих тимчасових змін. Загалом ми бачимо, що обсяги та кількість банківських операцій – як у відділеннях, так і дистанційних – значно скоротилися. Так, частина клієнтів стала активніше користуватися онлайн-каналами. І це природньо – люди ж дійсно сидять вдома.

Паніки з точки зору відтоку вкладів або подібних емоційних моментів у поведінці клієнтів – ми такого взагалі не бачили. Я б навіть навпаки відзначив такий феномен як flight-to-quality, коли у періоди кризи люди шукають більш надійний банк для зберігання своїх грошей. Особливо це стосується юридичних осіб.

Певний ажіотаж приватних клієнтів на валютному ринку тривав десь з тиждень. Але зверніть увагу, як все змінилося після того, як Верховна Рада проголосувала за ринок землі та банківський закон, які потрібні для програми з МВФ. Ситуація на валютному ринку заспокоїлася буквально наступного ж дня! До того ж, незабаром до України надійшла (не без нашої допомоги) партія доларових банкнот. Тільки-но ці два питання хоча б частково вирішилися, будь-які ознаки паніки зникли.

"Найстрашніше – друга хвиля епідемії"

Тож найбільша складність для нас сьогодні полягає не у роботі дистанційно, а у тому, що ми не знаємо, коли закінчиться ця криза та які будуть її економічні наслідки. Безумовно, після кризи 2008-09 років світ мав чи не найдовший період безперервного зростання у історії. Більшість економістів розуміла: колись зростанню настане кінець і ми отримаємо нову рецесію. Однак ніхто не міг передбачити, що її може викликати пандемія однієї хвороби.

Це кардинально міняє ситуацію: на відміну від 2008-го, коли через фінансове підґрунтя кризи, її наслідки просто можна було залити грошима, джерело сьогоднішньої ситуації зовсім інше. Найстрашніший сценарій, який я можу наразі уявити, – друга хвиля пандемії, наприклад восени. Ймовірно, у такому разі наслідки для світової економіки будуть вражаючими.

Однак вважаю, що це не предмет прогнозування: коли ми зможемо повернутися до звичного життя – сказати вкрай важко. Можливо вихід з карантину в Україні почнеться вже після травневих свят. Але я думаю, що цей процес точно буде поступовим.

Що це означає для нас, як банку? По-перше, ми будемо працювати дистанційно ще деякий час. По-друге, прибутковість не буде такою ж високою, як минулоріч. По-третє, криза значно прискорила перехід як банків, так і клієнтів у онлайн – як на мене, це однозначний позитив: роль дистанційних каналів стане вищою, відділень – меншою. По-четверте, у такі моменти люди воліють зберігати гроші, а не брати кредити. Тому такі речі, як іпотека, споживче кредитування – не думаю, що ми будемо багато говорити про це у 2020 році.

Тож тепер наше головне завдання – максимально швидко адаптуватися, адже світ змінився. І коли ми повернемося до офісу, банківський бізнес буде вже дещо іншим.
Кризис – стандартная для экономики задача
Кризисная ситуация – стандартная для экономики задача, поэтому произошедшее не было большой неожиданностью. Особенно если учесть, что мы видели примеры реагирования Китая, Италии, Франции. Было понятно, что в Украине тоже будут приняты жесткие меры.

Первый вопрос, который возник с введением карантина, наверное, стандартный: какое влияние локдаун окажет на людей и бизнес. Второе, о чем я думал – что в течение неопределенного периода времени не смогу поехать в Польшу, чтобы увидеть свою семью.

Это уже мой третий кризис в Украине. И пережив его однажды, однозначно выносишь один урок: у каждого кризиса есть начало, и есть конец. Наша роль как руководителей заключается в том, чтобы в трудные времена задать бизнесу правильный курс, как капитан задает курс кораблю в шторм. При этом направлять нужно не только организацию, но и людей.

Общение чаще обычного очень помогает. Нормально сказать, что мы вступаем в неизвестность и подчеркнуть, что при этом меняется фокус операций. Важно объяснить, как и почему принимаются некоторые решения. Разговаривая таким образом с командой мы, как руководители, развеиваем неизвестность, тем самым возвращая почву под ногами, даем точку опоры, от которой можно оттолкнуться, чтобы двигаться по наново заданному курсу.

Вначале мы много общались на уровне борда и директоров департаментов. Параллельно мы координировали наши действия с другими участниками рынка – банками и регулятором. Такая скоординированная реакция дает представление о стабильности, на которую в условиях кризиса всегда повышенный спрос.

"Самое сложное – работа из "домашнего офиса"

За месяц карантина у нас не остановился ни один процесс. Наоборот, нам удалось оперативно запустить новый функционал в мобильном приложении (валютообмен), а также внедрить ряд изменений, связанных с обслуживанием клиентов.

Работа не сократилась – ее наоборот, стало больше. С точки зрения менеджмента сложнее всего было организовать работу из «домашнего офиса». Домашнее пространство стало рабочим и наоборот. Такой опыт неизбежно повлиял на способ ведения бизнеса. И я верю, что удаленная работа из вынужденной станет добровольной и регулярной.

Самым трудным вызовом стало отсутствие «живого» взаимодействия с командой. Во всех этих zoom-коллах не хватает социальной составляющей общения. Верьте или нет, но иногда проще договориться за чашкой кофе перед встречей, чем во время рабочих обсуждений.

"Кризис делает все белым и черным"

Трудно решить, какая проблема была самой большой: вначале это был доступ к средствам индивидуальной защиты, таким как маски, перчатки и защитные очки. Когда эту задачу решили, актуализировался вопрос организации 100% перехода среднего и бэк-офиса на работу в «домашнем офисе».

Кризис делает все белым и черным и требует немедленной реакции – иными словами, для обсуждения остается меньше времени и возможностей. Мы стали гораздо более решительны, чем раньше, и намного активнее. Также сильно помогла предыдущая работа. Все проекты, сделанные ранее «на всякий случай», за этот месяц окупились.

Например, в 2019 году мы запустили удаленные центры обработки вызовов. Тогда в них не было острой необходимости. Зато в 2020 такая необходимость появилась. А у нас уже было готовое решение для 400+ человек, работающих удаленно в сфере обслуживания клиентов, сбора и телемаркетинга. Мы приняли решение переключиться на «удаленку» в пятницу, а уже в следующий вторник 100% трафика управлялось «из дома», а точнее – из 300 домов.

"Заменю вид из окна на доску и озеро"

Когда это безумие закончится, первым делом я хотел бы, наконец увидеть свою семью. Второе – наконец вернуться к спорту и путешествиям.

Весна в Киеве - лучшее время для виндсерфинга, но в этом году я наслаждаюсь ветром, смотря из окна на деревья. Когда карантин закончится, я немедленно заменю деревья и окно на доску и озеро.
Банки столкнутся с кризисом доходности
13 марта стало понятно, что Украину не пронесет и тоже накроет пандемией.

Мы с партнерами еще до объявления карантина приняли решение перевести компанию на удаленный режим работы. И даже призвали другие компании последовать нашему примеру.

Мы сделали координационный штаб, который обеспечивал работающие точки выдач карт средствами защиты и мог бы оказать поддержку сотрудникам в случае обнаружения заболевания. В нашей компании заболел пока только один коллега, который вернулся в середине марта из отпуска во Франции.

Стресса от перехода на удаленку не было. Наша команда давно разбросана по миру – Днепр, Киев, Лондон, Николаев, Херсон. Работать удаленно нам не привыкать, поэтому обороты мы не сбавили. Я уже более двух лет в основном работаю удаленно. Самое сложное на карантине для меня, это держать себя в руках, когда прохожу мимо холодильника;)

"Кризиса ликвидности не предвидится"

Видим естественное снижение притока новых клиентов, потому что много людей физически не могут прийти за картой. По остальным показателям все пока неплохо. Есть небольшое ухудшение качества кредитного портфеля. Думаю, оно связано с тем, что убрали штрафы и пеню за нарушение графика платежей — часть клиентов отложили внесение платежа до конца карантина.

Главное отличие кризиса 2014 года и текущей ситуации в банковской сфере в том, что та ситуация сопровождалась кризисом ликвидности. Сегодняшний кризис – это кризис доходности для банков. Кризиса ликвидности пока нет, и не предвидится.

Банковская система была намного хуже готова к 2014 году, чем к 2020. Кроме того, клиенты не спешат снимать деньги со счетов и панически менять их на валюту. Наоборот, мы видим рекордные цифры по росту остатков на счетах и депозитах. У нас сокращается кредитный портфель. Если вдуматься, это, в принципе, логично. Клиенты существенно снизили потребление. Остались в основном траты в продуктовом сегменте, аптеках и немного и немного бытовой техники. Значительно вырос онлайн и сервисы доставки.

"Прекрасный побочный эффект пандемии – социальная ответственность"

Чем точно запомнится этот кризис, это тем как бизнесы, предприниматели и обычные люди посмотрели на социальную ответственность. Дух захватывает от того количества инициатив и помощи, которую оказывают бизнесмены и люди.

Лично я потратил уже около трех миллионов гривен. Всего у меня с партнерами есть три инициативы. Первая — мы предложили бизнесменам поучаствовать в покупке аппаратов ИВЛ и выбрать клиники, куда они их передадут. Собрали так два с половиной миллиона гривен, участвовали девять бизнесменов.

Вторая – покупка двух аппаратов ЭКМО, которые мы передали в шестнадцатую городскую больницу Днепра. Это стоило шесть миллионов гривен. Еще мы собираем деньги для медиков, которые заболели коронавирусом. Уже собрали около 7 миллионов гривен от более 7 500 меценатов на сайте проекта helpdoctors.com.ua. Примерно два с половиной миллиона гривен дал бизнес, остальное — люди.

Социальная ответственность бизнесов и людей по всему миру выходит на передний план, и это уже никуда от нас не денется. Это прекрасный побочный эффект пандемии!


"На карантине больше всего не хватает людей"

С точки зрения бизнеса, мы ожидаем большой наплыв новых клиентов: многие сейчас просто не могут забрать свою карту, хотя и все службы выдачи и доставки работают в штатном режиме.

Похоже на то, что не будет резкого завершения карантина – скорей ряд плавных послаблений. И то не скоро. Могу сказать, чего больше всего не хватает на карантине – людей. Очень истосковался по общению с людьми – с коллегами, с партнерами, с друзьями.
Не можемо дозволити собі не працювати
Управління такою потужною, стратегічно важливою структурою як Ощад тримає в тонусі. Всі члени правління і ключові співробітники на зв'язку 24/7, завжди, незалежно від карантину.

Частина співробітників працює віддалено. Керівники, в тому числі я, працюють в офісі, але все наради і мозкові штурми проводяться в режимі відеозв'язку.

Ощад не може дозволити собі не працювати. Ми - частина критичної інфраструктури країни. Крім звичного банківського сервісу Ощад є уповноваженим банком з виконання ряду найважливіших функцій: обслуговування енергоринку, монетизації субсидій і пільг, роботи в прифронтовій зоні. Для клієнтів жодних обмежень ми не вводили.

"Просимо клієнтів переходити в онлайн"

Працює приблизно 2000 відділень Ощаду, що повністю перекриває потреби клієнтів. Режим роботи побудовано таким чином, щоб забезпечувати виконання обов'язкових протиепідемічних протоколів: соціальна дистанція, провітрювання, санітарна обробка приміщень.

Звичайно, акцент робиться на дистанційних каналах обслуговування і перш за все на Ощад 24/7, де доступні практично всі послуги та продукти банку. Ми просимо клієнтів обслуговуватись онлайн.

Наша інкасаторська служба - найбільша серед банків - забезпечує безперебійне підкріплення готівкою банкоматів і відділень, інкасацію торгової мережі та клієнтів.

"Вже набив руку в антикризовому менеджменті"

Карантин я розглядаю як чергове випробування на міцність і сподіваюсь, що ми вийдемо з нього з найменшими втратами. Так склалось, що це третя масштабна криза, з якою мені доводиться мати справу як голові правління. Якщо можна так висловитись, я набив руку на організації безперебійної роботи в складних операційних умовах і антикризовому менеджменті.

Перший раз - 2004-2005 рр. - період Помаранчевої революції під час банківської кризи, якою супроводжувались ті події, другий - 2014-2015 рр. - наслідки анексії Криму, війна на Донбасі, економічна криза в країні, і третій - зараз: безпрецедентний удар пандемії і подолання наслідків глобального економічного спаду.

Одним з головних викликів є забезпечення безпеки - як співробітників, так і клієнтів. Нам потрібно дати співробітникам відчуття захищеності, створити комфорт у дуже складному і агресивному інформаційному середовищі, коли новини про розвиток пандемії суцільним потоком заполонили ефір і соцмережі, забезпечити опору і зону безпеки. Співробітники повинні бути впевненими в тому, що менеджмент банку має чіткий протокол організації роботи за будь-якого розвитку подій і забезпечить їх усім необхідним для безпечної роботи, а якщо буде потрібно, надасть необхідну допомогу.

Не менш важливо забезпечити безпеку клієнтів, які все-таки звертаються до відділень Ощаду. Крім усіх заходів, що вживаються банком, потрібно було переконати дотримуватись соціальної дистанції, обов'язково відвідувати відділення в захисних масках тощо. На жаль, були випадки, коли клієнти сприймали ці вимоги як порушення своїх прав. Тут хочу віддати належне і подякувати нашим співробітникам на першій лінії контакту з клієнтами. Щиро пишаюсь їх роботою в цей найскладніший період!

"Зараз - події біблійного масштабу"

Коли все закінчиться, насамперед зустрінемось з друзями і всією сім'єю поїдемо до батьків! Будемо як ніколи насолоджуватись живим спілкуванням. Все що ми всі зараз переживаємо - це неймовірний і драматичний досвід. Події біблійного масштабу, які людству ще належить осмислити. Але це трохи пізніше. Насамперед сім'ї і друзі повинні зібратись разом за столом, наобніматись і наговоритись.

Будь-яке випробування робить нас сильнішими і за будь-яким навіть найсильнішим спадом слідує зростання, яке принесе нові виклики.
Работаем еще больше, чем до пандемии
У нас было время подготовиться на примере введения карантина в других странах, прежде всего в Китае. Антикризисный штаб в ПриватБанке был сформирован и начал работать за две недели до объявления карантина в стране. Банку понадобилось буквально одна рабочая неделя, чтобы перейти на удаленный режим работы.

Не скажу что это было легко, все-таки масштабы банка огромны. Мы оперативно организовали дополнительный клининг, закупили более трех миллионов масок и двух миллионов одноразовых перчаток, тысячи литров дезинфицирующих средств и многое другое. Из последнего – банк закупил для сотрудников более тысячи ПЦР-тестов. Мы предлагаем пройти тестирование за счет банка в первую очередь тем, кто по специфике работы подвержен наибольшему риску – операционисты, кассиры, инкассаторы.

"Всем, кто работает с клиентами, платим надбавки"

Если говорить обо мне лично, мой стандартный график предполагает мобильность и работу практически 24/7 так же как и у всех членов правления. Мы очень технологичный банк и, честно говоря, после введения карантина в работе менеджмента всех уровней практически ничего не изменилось. Много лет в ПриватБанке мы на всех уровнях используем такие инструменты как Zoom для проведения оперативных совещаний и систему электронного документооборота ПриватДок.

Почти 80% сотрудников бэк-офиса работает удаленно, но правление банка в основном находится в офисе. Также здесь персонал, отвечающий за критически важные системы, к которым нужен физический доступ. За ситуацией в отделениях, банкоматах и других важных системах банка следим онлайн, поэтому можем отреагировать на возможные проблемы в любой момент.

Все сотрудники банка кто работает в офисе, отделениях или удаленно, получают обычную зарплату, включая бонусы. Те, кто по объективным и не зависящим от банка причинам не могут работать, получают месячные оклады. Кроме того, все сотрудники, которые работают с клиентами в отделениях, включая охрану и клининг, а также обеспечивают оборот наличных, получают специальные надбавки.

"Снятие наличных в банкоматах упало почти вдвое"

Сложнее всего было убедить клиентов, особенно старшего возраста, не приходить для оплаты коммунальных услуг в отделения. Есть стойкие приверженцы оплаты в кассе, хотя существуют безопасные дистанционные способы оплаты. Специально для этого сегмента клиентов мы оперативно внедрили сервис оплаты за коммунальные услуги по телефону.

На валютном рынке не было нетипичного ажиотажа. Если посмотреть на объемы продаж валюты в Приват24, а это наиболее активная часть клиентов, то продажи долларов в марте не перебили годовой пик в декабре 2019, когда все покупали валюту для отдыха путешествий и подарков. Сейчас нет кризиса на финансовом рынке. И нет предпосылок для такого кризиса. Нет оттоков средств клиентов. Снятие наличных в банкоматах за месяц карантина упало почти вдвое. В кассах – в 4,5 раза. Но это не значит, что клиенты стали меньше пользоваться банковскими услугами, они стали использовать более удобные форматы.

Главный тренд – это переход в онлайн и бесконтакт. Даже на фоне общего снижения товарооборота за месяц карантина объем оплат покупок картами вырос. За время карантина по сравнению со средними показателями за неделю количество транзакций через Приват24 выросло на 29%, а количество скачиваний мобильного приложения Приват24 – вдвое.

Поток клиентов в отделениях упал в среднем по системе на 65%. Наличие у банка совершенной системы дистанционного банкинга - это залог здоровья и безопасности его клиентов и залог финансового здоровья самого банка. Последствия от спада экономической активности конечно будут. Они проявят себя уже во втором квартале.

"Работаем без пауз"

У нас нет паузы, мы работаем даже больше, чем до пандемии. А после завершения карантина – желание обычного человека вернуться к нормальной жизни без "карантинных" ограничений.
В кризисе родился настоящий диджитал-прорыв
Нашу первую реакцию можно охарактеризовать примерно так: "Нет, такого не может быть: все самое плохое случилось одновременно!".

Как еще можно отреагировать на первый подобный "кейс" в новейшей истории нашей планеты? К тому же введение карантина совпало с нарастающим мировым экономическим кризисом. К нам с невероятной скоростью приближался шторм. Все о чем мы думали в первые часы, – какие экстренные меры необходимо предпринять, чтобы смягчить его разрушительную силу.

С точки зрения менеджмента сложнее всего было перевести и перейти самому в удаленный режим работы, сохранив при этом оперативный контроль и возможность быстро реагировать на меняющиеся события. Я работаю в режиме 2 недели удаленно, две недели в офисе. Такая вот неожиданная "вахта".

"Многие подумали, что это конец света, который нужно встречать с наличными на руках"

Реальная же жизнь показала, что все не так страшно, как можно было подумать вначале. Украинский рынок обладает необходимым запасом прочности, с возникшей волной панических настроений банковская система справилась на "хорошо", клиенты успокоились, и банки без особых сложностей перешли в укороченный режим работы. Все достаточно комфортно, чтобы продолжать работать с клиентами.

Конечно, первые действия украинцев были иррациональными и этому есть объективные объяснения: глобальная эпидемия вируса могла быть воспринята многими людьми как "конец света", который, конечно же, надо встречать с наличными в руках.

Спрос со стороны клиентов на снятие кэша был очень большой, все усугубилось нехваткой наличного доллара. В целом, поведение клиентов-физлиц ничем особо не отличалось от предыдущих кризисов. Даже больше: ситуацию несколько смягчил страх. Часть клиентов просто опасалась, избегая скоплений людей в очередях. Но ажиотаж был очень кратковременным. Буквально в течение двух недель все вернулось к ситуации «докарантинной» жизни. И это, безусловно, приятно удивило.

Банковская система была подготовлена в разы лучше, чем в предыдущие кризисы. Однако банки не были готовы к массовому переходу на удаленный режим работы. Поначалу не было понятных протоколов, например, что делать, если у клиента или сотрудника подтвердился вирус, какими ресурсами заменять "выбывшие звенья" в цепи банковских процессов.

"Половину встреч можно перенести в zoom"

В то же время необходимость сокращать офлайновые точки продаж, сильно подхлестнула банки развивать удаленные каналы продаж и обслуживания клиентов. Оказалось, что вещи, которые в нормальной жизни банки внедряли несколько лет, в экстремальной ситуации можно реализовать за считанные недели.

Наш банк максимально "покрыт" дистанционными решениями. Каждый клиент от физического до юридического клиента имеет возможность получить 100% набор услуг, которые ранее он получал очно при посещении банка. Отличные решения для удаленной работы получили и сотрудники. Можно со всей ответственностью сказать – это был диджитал прорыв! Однозначно цифровые каналы будут только усовершенствоваться. Уже сейчас понятно, что половину встреч можно перевести в zoom:)

Но первое что сделаю после выхода из карантина – встречусь со многими клиентами лично. По многим из них я уже успел "соскучиться".
Cashless востребован сегодня как никогда
Мы внимательно следили за ситуацией вокруг COVID-19, в частности, на европейских рынках, которые одними из первых начали вводить карантинные меры. Поэтому введение карантина в Украине было ожидаемо, и мы встретили его в полной боевой готовности. Были два ключевых аспекта, которые, на самом деле, всегда находятся в нашем приоритете: обеспечение безопасности сотрудников – для этого мы предприняли целый ряд мер, и поддержка наших партнеров – банков, торговцев – для обеспечения бесперебойной работы платежей. Операционная работа сегодня ведется в штатном режиме, мы находимся в постоянном диалоге с партнёрами.

Мне кажется, один из важнейших эффектов карантина – то, что бизнес еще раз переосмыслил и осознал необходимость объединить усилия и помочь в борьбе с распространением вируса. На глобальном уровне Mastercard решила направить 25 млн долл США в рамках инициативы с Фондом Билла и Мелинды Гейтс для развития и расширения масштабов лечения от вируса. В Украине мы выделили 5,5 млн гривен на борьбу с COVID-19, поддержав многие благотворительные инициативы и запустив собственные.

Что касается рабочего процесса внутри компании, я бы назвала несколько основных вызовов. Первый – проверка налаженных связей. Внутренняя коммуникация у нас и до карантина была хорошо отстроена, но сейчас шанс испытать на прочность все процессы «на максимуме». Второй – контроль баланса между личной жизнью и работой, поскольку, как показывают исследования, на карантине люди начали работать ежедневно на 2-3 часа больше.

«Звёздный час» технологий

В момент, когда буквально все задачи перенеслись в онлайн, наступил «звёздный час» технологий. Конечно же, приложениями для удалённой связи мы пользовались и раньше, но сейчас онлайн-встречи и звонки составляют основную часть рабочего дня.

При этом сashless востребован сегодня как никогда, не только как комфортный и быстрый, но и наиболее безопасный способ оплат. Спрос на онлайн-шопинг и бесконтактные платежи заметно вырос. Во многом это стало возможным благодаря той огромной работе, которая была проделана банками и ритейлом за последние годы: 90% POS-терминалов в стране бесконтактные, 8 из 10 операций по платежным картам – безналичные, 2,5 миллиона цифровых карт для NFC оплат. И это лишь несколько показателей по рынку безналичных платежей на момент начала карантина.

Для меня лично диджитал карта в смартфоне и смарт-часах – сегодня основной инструмент оплат. Я активно покупаю онлайн, регулярно пользуюсь услугами онлайн-банкинга, онлайн-доставки. Мы буквально день за днем видим, как потребитель становится всё более цифровым. Мартовское исследование Nielsen, например, показало, что 41% опрошенных в Украине уже имеют опыт заказа доставки еды онлайн.

Полная готовность к стресс-тесту

На мой взгляд, украинские банки были абсолютно готовы к новой онлайн-реальности. В развитие инфраструктуры и банковских технологий уже было вложено немало усилий и ресурсов. Многие уже запустили онлайн-банкинг, где клиент может получить большинство банковских услуг, и сформировали безналичный стиль жизни среди своих пользователей. То есть спрос на такие технологии уже есть, и он растёт, но сейчас важно обучить клиентов, которые сегодня впервые пробуют новые инструменты.

И это пройдёт. Опыт останется

Конечно же, карантин закончится, и для всех начнётся этап восстановления. Но, наверное, для многих неожиданностью стало то, как сильно было недооценено влияние текущей ситуации и прогнозы по её продолжительности. Недавний глобальный опрос PwC показал, что если еще в начале марта 66% опрошенных были уверенны, что карантин продлится меньше месяца, то уже в апреле прогнозы кардинально изменились – 39% ожидают продление локдауна до 3-х месяцев.

Для Mastercard как таковой паузы и нет, мы не останавливали работу ни на секунду, и большинство бизнес-проектов всё так же в активной работе. Разве что перенесли некоторые маркетинговые запуски, которые предполагали офлайн-активности и взаимодействие с большим количеством людей.

Конечно, мне, как и многим, уже хочется просто приятной рабочей рутины: собраться, приехать в офис, провести встречу с коллегами офлайн и выпить утренний кофе из своей любимой офисной чашки.
Председатель Правления Райффайзен банка Аваль
«Банально не вистачало лептопів»
Александр Писарук
Председатель Правления ПриватБанка
Петр Крумханзл
Голова правління
Ощадбанку
Андрій Пишний
сооснователь monobank
Олег Гороховский
генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове
Инга Андреева
заместитель Председателя Правления ПУМБ по розничному бизнесу
Себастиан Рубай
«Купили три миллиона масок и два миллиона перчаток»
«Ощадбанк тримає в тонусі»
«Уже более двух лет работаю в основном удаленно»
«Самое сложное – сохранять баланс, самое важное – объединять усилия»
«Урок всех кризисов: у каждого из них есть начало и конец»
начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Игорь Левченко
«Работаю в режиме «вахты»
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предправления Райффайзен банка Аваль
Александр Писарук
предправления ПриватБанка
Петр Крумханзл
председатель правления Ощадбанка
Андрей Пышный
сооснователь monobank
Олег Гороховский
генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове
Инга Андреева
заместитель Председателя Правления ПУМБ по розничному бизнесу
Себастиан Рубай
начальник департамента персональных банковских услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group
Игорь Левченко
председатель правления Ощадбанка
Александр Писарук
Председатель Правления
Райффайзен банка Аваль
"Банально не вистачало лептопів"
Після карантину весь бізнес стане іншим
Ми з колегами по правлінню вже чотири тижні працюємо вдома, як і 80% персоналу нашого центрального офісу у Києві. У регіональних підрозділах на дистанційній роботі також знаходиться майже 60% працівників.

Чи важко нам дався перехід у онлайн? Абсолютно ні. Ми спокійно проводимо дистанційні наради, усі технічні системи спрацювали нормально за виключенням одного невеликого збою, який ми усунули буквально за день.

Зараз я розумію, що слід завдячувати тому, що насправді локдаун не став для нас несподіванкою: ми бачили досвід інших країн, у тому числі європейських, і розуміли, що Україна, цілком вірогідно, може піти схожим шляхом. Тому ми готувалися заздалегідь, і коли вся країна дізнавалася новини про карантин та закриття громадського транспорту, в нас вже був орієнтовний план переходу у онлайн-режим.

Звісно, без складнощів не обійшлося. Ми витратили близько двох тижнів для того, щоб налагодити усі процеси. Багато часу пішло на вирішення логістично-технічних питань: наприклад, нам банально не вистачало лептопів для дистанційної роботи персоналу, закупити їх у момент кризи та підвищеного попиту було не так вже й просто. Також потрібно було пройти усі необхідні налаштування: безпекові, функціональні.
"Паніки серед клієнтів не бачили взагалі"
Звісно, масштаби роботи банку довелося скоротити, але ми не звільнили жодної людини, не закрили на постійній основі жодного відділення. Ми тимчасово призупинили роботу 71 відділення та ввели триденний режим роботи відділень у сільській місцевості. Зараз близько трьохсот відділень з 450 у нашій мережі не працюють по вівторках та четвергах.

Треба сказати, що і співробітники, і клієнти вже призвичаїлися до цих тимчасових змін. Загалом ми бачимо, що обсяги та кількість банківських операцій – як у відділеннях, так і дистанційних – значно скоротилися. Так, частина клієнтів стала активніше користуватися онлайн-каналами. І це природньо – люди ж дійсно сидять вдома.

Паніки з точки зору відтоку вкладів або подібних емоційних моментів у поведінці клієнтів – ми такого взагалі не бачили. Я б навіть навпаки відзначив такий феномен як flight-to-quality, коли у періоди кризи люди шукають більш надійний банк для зберігання своїх грошей. Особливо це стосується юридичних осіб.

Певний ажіотаж приватних клієнтів на валютному ринку тривав десь з тиждень. Але зверніть увагу, як все змінилося після того, як Верховна Рада проголосувала за ринок землі та банківський закон, які потрібні для програми з МВФ. Ситуація на валютному ринку заспокоїлася буквально наступного ж дня! До того ж, незабаром до України надійшла (не без нашої допомоги) партія доларових банкнот. Тільки-но ці два питання хоча б частково вирішилися, будь-які ознаки паніки зникли.
"Найстрашніше – друга хвиля епідемії"
Тож найбільша складність для нас сьогодні полягає не у роботі дистанційно, а у тому, що ми не знаємо, коли закінчиться ця криза та які будуть її економічні наслідки. Безумовно, після кризи 2008-09 років світ мав чи не найдовший період безперервного зростання у історії. Більшість економістів розуміла: колись зростанню настане кінець і ми отримаємо нову рецесію. Однак ніхто не міг передбачити, що її може викликати пандемія однієї хвороби.

Це кардинально міняє ситуацію: на відміну від 2008-го, коли через фінансове підґрунтя кризи, її наслідки просто можна було залити грошима, джерело сьогоднішньої ситуації зовсім інше. Найстрашніший сценарій, який я можу наразі уявити, – друга хвиля пандемії, наприклад восени. Ймовірно, у такому разі наслідки для світової економіки будуть вражаючими.

Однак вважаю, що це не предмет прогнозування: коли ми зможемо повернутися до звичного життя – сказати вкрай важко. Можливо вихід з карантину в Україні почнеться вже після травневих свят. Але я думаю, що цей процес точно буде поступовим.

Що це означає для нас, як банку? По-перше, ми будемо працювати дистанційно ще деякий час. По-друге, прибутковість не буде такою ж високою, як минулоріч. По-третє, криза значно прискорила перехід як банків, так і клієнтів у онлайн – як на мене, це однозначний позитив: роль дистанційних каналів стане вищою, відділень – меншою. По-четверте, у такі моменти люди воліють зберігати гроші, а не брати кредити. Тому такі речі, як іпотека, споживче кредитування – не думаю, що ми будемо багато говорити про це у 2020 році.

Тож тепер наше головне завдання – максимально швидко адаптуватися, адже світ змінився. І коли ми повернемося до офісу, банківський бізнес буде вже дещо іншим.
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Петр Крумханзл
Председатель Правления
ПриватБанка
"Купили три миллиона масок и два миллиона перчаток"
Работаем еще больше, чем до пандемии
У нас было время подготовиться на примере введения карантина в других странах, прежде всего в Китае. Антикризисный штаб в ПриватБанке был сформирован и начал работать за две недели до объявления карантина в стране. Банку понадобилось буквально одна рабочая неделя, чтобы перейти на удаленный режим работы.

Не скажу что это было легко, все-таки масштабы банка огромны. Мы оперативно организовали дополнительный клининг, закупили более трех миллионов масок и двух миллионов одноразовых перчаток, тысячи литров дезинфицирующих средств и многое другое. Из последнего – банк закупил для сотрудников более тысячи ПЦР-тестов. Мы предлагаем пройти тестирование за счет банка в первую очередь тем, кто по специфике работы подвержен наибольшему риску – операционисты, кассиры, инкассаторы.
"Всем, кто работает с клиентами, платим надбавки"
Если говорить обо мне лично, мой стандартный график предполагает мобильность и работу практически 24/7 так же как и у всех членов правления. Мы очень технологичный банк и, честно говоря, после введения карантина в работе менеджмента всех уровней практически ничего не изменилось. Много лет в ПриватБанке мы на всех уровнях используем такие инструменты как Zoom для проведения оперативных совещаний и систему электронного документооборота ПриватДок.

Почти 80% сотрудников бэк-офиса работает удаленно, но правление банка в основном находится в офисе. Также здесь персонал, отвечающий за критически важные системы, к которым нужен физический доступ. За ситуацией в отделениях, банкоматах и других важных системах банка следим онлайн, поэтому можем отреагировать на возможные проблемы в любой момент.

Все сотрудники банка кто работает в офисе, отделениях или удаленно, получают обычную зарплату, включая бонусы. Те, кто по объективным и не зависящим от банка причинам не могут работать, получают месячные оклады. Кроме того, все сотрудники, которые работают с клиентами в отделениях, включая охрану и клининг, а также обеспечивают оборот наличных, получают специальные надбавки.
"Снятие наличных в банкоматах упало почти вдвое"
Сложнее всего было убедить клиентов, особенно старшего возраста, не приходить для оплаты коммунальных услуг в отделения. Есть стойкие приверженцы оплаты в кассе, хотя существуют безопасные дистанционные способы оплаты. Специально для этого сегмента клиентов мы оперативно внедрили сервис оплаты за коммунальные услуги по телефону.

На валютном рынке не было нетипичного ажиотажа. Если посмотреть на объемы продаж валюты в Приват24, а это наиболее активная часть клиентов, то продажи долларов в марте не перебили годовой пик в декабре 2019, когда все покупали валюту для отдыха путешествий и подарков. Сейчас нет кризиса на финансовом рынке. И нет предпосылок для такого кризиса. Нет оттоков средств клиентов. Снятие наличных в банкоматах за месяц карантина упало почти вдвое. В кассах – в 4,5 раза. Но это не значит, что клиенты стали меньше пользоваться банковскими услугами, они стали использовать более удобные форматы.

Главный тренд – это переход в онлайн и бесконтакт. Даже на фоне общего снижения товарооборота за месяц карантина объем оплат покупок картами вырос. За время карантина по сравнению со средними показателями за неделю количество транзакций через Приват24 выросло на 29%, а количество скачиваний мобильного приложения Приват24 – вдвое.

Поток клиентов в отделениях упал в среднем по системе на 65%. Наличие у банка совершенной системы дистанционного банкинга - это залог здоровья и безопасности его клиентов и залог финансового здоровья самого банка. Последствия от спада экономической активности конечно будут. Они проявят себя уже во втором квартале.
"Работаем без пауз"
У нас нет паузы, мы работаем даже больше, чем до пандемии. А после завершения карантина – желание обычного человека вернуться к нормальной жизни без "карантинных" ограничений.
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Андрій Пишний
Голова правління
Ощадбанку
"Ощадбанк тримає в тонусі"
Не можемо дозволити собі не працюватиф
Управління такою потужною, стратегічно важливою структурою як Ощад тримає в тонусі. Всі члени правління і ключові співробітники на зв'язку 24/7, завжди, незалежно від карантину.

Частина співробітників працює віддалено. Керівники, в тому числі я, працюють в офісі, але все наради і мозкові штурми проводяться в режимі відеозв'язку.

Ощад не може дозволити собі не працювати. Ми - частина критичної інфраструктури країни. Крім звичного банківського сервісу Ощад є уповноваженим банком з виконання ряду найважливіших функцій: обслуговування енергоринку, монетизації субсидій і пільг, роботи в прифронтовій зоні. Для клієнтів жодних обмежень ми не вводили.
"Просимо клієнтів переходити в онлайн"
Працює приблизно 2000 відділень Ощаду, що повністю перекриває потреби клієнтів. Режим роботи побудовано таким чином, щоб забезпечувати виконання обов'язкових протиепідемічних протоколів: соціальна дистанція, провітрювання, санітарна обробка приміщень.

Звичайно, акцент робиться на дистанційних каналах обслуговування і перш за все на Ощад 24/7, де доступні практично всі послуги та продукти банку. Ми просимо клієнтів обслуговуватись онлайн.

Наша інкасаторська служба - найбільша серед банків - забезпечує безперебійне підкріплення готівкою банкоматів і відділень, інкасацію торгової мережі та клієнтів.
"Вже набив руку в антикризовому менеджменті"
Карантин я розглядаю як чергове випробування на міцність і сподіваюсь, що ми вийдемо з нього з найменшими втратами. Так склалось, що це третя масштабна криза, з якою мені доводиться мати справу як голові правління. Якщо можна так висловитись, я набив руку на організації безперебійної роботи в складних операційних умовах і антикризовому менеджменті.

Перший раз - 2004-2005 рр. - період Помаранчевої революції під час банківської кризи, якою супроводжувались ті події, другий - 2014-2015 рр. - наслідки анексії Криму, війна на Донбасі, економічна криза в країні, і третій - зараз: безпрецедентний удар пандемії і подолання наслідків глобального економічного спаду.

Одним з головних викликів є забезпечення безпеки - як співробітників, так і клієнтів. Нам потрібно дати співробітникам відчуття захищеності, створити комфорт у дуже складному і агресивному інформаційному середовищі, коли новини про розвиток пандемії суцільним потоком заполонили ефір і соцмережі, забезпечити опору і зону безпеки. Співробітники повинні бути впевненими в тому, що менеджмент банку має чіткий протокол організації роботи за будь-якого розвитку подій і забезпечить їх усім необхідним для безпечної роботи, а якщо буде потрібно, надасть необхідну допомогу.

Не менш важливо забезпечити безпеку клієнтів, які все-таки звертаються до відділень Ощаду. Крім усіх заходів, що вживаються банком, потрібно було переконати дотримуватись соціальної дистанції, обов'язково відвідувати відділення в захисних масках тощо. На жаль, були випадки, коли клієнти сприймали ці вимоги як порушення своїх прав. Тут хочу віддати належне і подякувати нашим співробітникам на першій лінії контакту з клієнтами. Щиро пишаюсь їх роботою в цей найскладніший період!
"Зараз - події біблійного масштабу"
Коли все закінчиться, насамперед зустрінемось з друзями і всією сім'єю поїдемо до батьків! Будемо як ніколи насолоджуватись живим спілкуванням. Все що ми всі зараз переживаємо - це неймовірний і драматичний досвід. Події біблійного масштабу, які людству ще належить осмислити. Але це трохи пізніше. Насамперед сім'ї і друзі повинні зібратись разом за столом, наобніматись і наговоритись.

Будь-яке випробування робить нас сильнішими і за будь-яким навіть найсильнішим спадом слідує зростання, яке принесе нові виклики.
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Олег Гороховский
сооснователь monobank
"Уже более двух лет работаю в основном удаленно"
Банки столкнутся с кризисом доходности
13 марта стало понятно, что Украину не пронесет и тоже накроет пандемией.

Мы с партнерами еще до объявления карантина приняли решение перевести компанию на удаленный режим работы. И даже призвали другие компании последовать нашему примеру.

Мы сделали координационный штаб, который обеспечивал работающие точки выдач карт средствами защиты и мог бы оказать поддержку сотрудникам в случае обнаружения заболевания. В нашей компании заболел пока только один коллега, который вернулся в середине марта из отпуска во Франции.

Стресса от перехода на удаленку не было. Наша команда давно разбросана по миру – Днепр, Киев, Лондон, Николаев, Херсон. Работать удаленно нам не привыкать, поэтому обороты мы не сбавили. Я уже более двух лет в основном работаю удаленно. Самое сложное на карантине для меня, это держать себя в руках, когда прохожу мимо холодильника;)
"Кризиса ликвидности не предвидится"
Видим естественное снижение притока новых клиентов, потому что много людей физически не могут прийти за картой. По остальным показателям все пока неплохо. Есть небольшое ухудшение качества кредитного портфеля. Думаю, оно связано с тем, что убрали штрафы и пеню за нарушение графика платежей — часть клиентов отложили внесение платежа до конца карантина.

Главное отличие кризиса 2014 года и текущей ситуации в банковской сфере в том, что та ситуация сопровождалась кризисом ликвидности. Сегодняшний кризис – это кризис доходности для банков. Кризиса ликвидности пока нет, и не предвидится.

Банковская система была намного хуже готова к 2014 году, чем к 2020. Кроме того, клиенты не спешат снимать деньги со счетов и панически менять их на валюту. Наоборот, мы видим рекордные цифры по росту остатков на счетах и депозитах. У нас сокращается кредитный портфель. Если вдуматься, это, в принципе, логично. Клиенты существенно снизили потребление. Остались в основном траты в продуктовом сегменте, аптеках и немного и немного бытовой техники. Значительно вырос онлайн и сервисы доставки.
"Прекрасный побочный эффект пандемии – социальная ответственность"
Чем точно запомнится этот кризис, это тем как бизнесы, предприниматели и обычные люди посмотрели на социальную ответственность. Дух захватывает от того количества инициатив и помощи, которую оказывают бизнесмены и люди.

Лично я потратил уже около трех миллионов гривен. Всего у меня с партнерами есть три инициативы. Первая — мы предложили бизнесменам поучаствовать в покупке аппаратов ИВЛ и выбрать клиники, куда они их передадут. Собрали так два с половиной миллиона гривен, участвовали девять бизнесменов.

Вторая – покупка двух аппаратов ЭКМО, которые мы передали в шестнадцатую городскую больницу Днепра. Это стоило шесть миллионов гривен. Еще мы собираем деньги для медиков, которые заболели коронавирусом. Уже собрали около 7 миллионов гривен от более 7 500 меценатов на сайте проекта helpdoctors.com.ua. Примерно два с половиной миллиона гривен дал бизнес, остальное — люди.

Социальная ответственность бизнесов и людей по всему миру выходит на передний план, и это уже никуда от нас не денется. Это прекрасный побочный эффект пандемии!
"На карантине больше всего не хватает людей"
С точки зрения бизнеса, мы ожидаем большой наплыв новых клиентов: многие сейчас просто не могут забрать свою карту, хотя и все службы выдачи и доставки работают в штатном режиме.

Похоже на то, что не будет резкого завершения карантина – скорей ряд плавных послаблений. И то не скоро. Могу сказать, чего больше всего не хватает на карантине – людей. Очень истосковался по общению с людьми – с коллегами, с партнерами, с друзьями.
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Инга Андреева
генеральный директор
Mastercard в Украине и Молдове
Самое сложное – сохранять баланс, самое важное – объединять усилия
Cashless востребован сегодня как никогда
Мы внимательно следили за ситуацией вокруг COVID-19, в частности, на европейских рынках, которые одними из первых начали вводить карантинные меры. Поэтому введение карантина в Украине было ожидаемо, и мы встретили его в полной боевой готовности. Были два ключевых аспекта, которые, на самом деле, всегда находятся в нашем приоритете: обеспечение безопасности сотрудников – для этого мы предприняли целый ряд мер, и поддержка наших партнеров – банков, торговцев – для обеспечения бесперебойной работы платежей. Операционная работа сегодня ведется в штатном режиме, мы находимся в постоянном диалоге с партнёрами.

Мне кажется, один из важнейших эффектов карантина – то, что бизнес еще раз переосмыслил и осознал необходимость объединить усилия и помочь в борьбе с распространением вируса. На глобальном уровне Mastercard решила направить 25 млн долл США в рамках инициативы с Фондом Билла и Мелинды Гейтс для развития и расширения масштабов лечения от вируса. В Украине мы выделили 5,5 млн гривен на борьбу с COVID-19, поддержав многие благотворительные инициативы и запустив собственные.

Что касается рабочего процесса внутри компании, я бы назвала несколько основных вызовов. Первый – проверка налаженных связей. Внутренняя коммуникация у нас и до карантина была хорошо отстроена, но сейчас шанс испытать на прочность все процессы «на максимуме». Второй – контроль баланса между личной жизнью и работой, поскольку, как показывают исследования, на карантине люди начали работать ежедневно на 2-3 часа больше.
«Звёздный час» технологий
В момент, когда буквально все задачи перенеслись в онлайн, наступил «звёздный час» технологий. Конечно же, приложениями для удалённой связи мы пользовались и раньше, но сейчас онлайн-встречи и звонки составляют основную часть рабочего дня.

При этом сashless востребован сегодня как никогда, не только как комфортный и быстрый, но и наиболее безопасный способ оплат. Спрос на онлайн-шопинг и бесконтактные платежи заметно вырос. Во многом это стало возможным благодаря той огромной работе, которая была проделана банками и ритейлом за последние годы: 90% POS-терминалов в стране бесконтактные, 8 из 10 операций по платежным картам – безналичные, 2,5 миллиона цифровых карт для NFC оплат. И это лишь несколько показателей по рынку безналичных платежей на момент начала карантина.

Для меня лично диджитал карта в смартфоне и смарт-часах – сегодня основной инструмент оплат. Я активно покупаю онлайн, регулярно пользуюсь услугами онлайн-банкинга, онлайн-доставки. Мы буквально день за днем видим, как потребитель становится всё более цифровым. Мартовское исследование Nielsen, например, показало, что 41% опрошенных в Украине уже имеют опыт заказа доставки еды онлайн.
Полная готовность к стресс-тесту
На мой взгляд, украинские банки были абсолютно готовы к новой онлайн-реальности. В развитие инфраструктуры и банковских технологий уже было вложено немало усилий и ресурсов. Многие уже запустили онлайн-банкинг, где клиент может получить большинство банковских услуг, и сформировали безналичный стиль жизни среди своих пользователей. То есть спрос на такие технологии уже есть, и он растёт, но сейчас важно обучить клиентов, которые сегодня впервые пробуют новые инструменты.
И это пройдёт. Опыт останется
Конечно же, карантин закончится, и для всех начнётся этап восстановления. Но, наверное, для многих неожиданностью стало то, как сильно было недооценено влияние текущей ситуации и прогнозы по её продолжительности. Недавний глобальный опрос PwC показал, что если еще в начале марта 66% опрошенных были уверенны, что карантин продлится меньше месяца, то уже в апреле прогнозы кардинально изменились – 39% ожидают продление локдауна до 3-х месяцев.

Для Mastercard как таковой паузы и нет, мы не останавливали работу ни на секунду, и большинство бизнес-проектов всё так же в активной работе. Разве что перенесли некоторые маркетинговые запуски, которые предполагали офлайн-активности и взаимодействие с большим количеством людей.

Конечно, мне, как и многим, уже хочется просто приятной рабочей рутины: собраться, приехать в офис, провести встречу с коллегами офлайн и выпить утренний кофе из своей любимой офисной чашки.
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Себастиан Рубай
заместитель
Председателя Правления
ПУМБ по розничному бизнесу
"Урок всех кризисов: у каждого из них есть начало и конец"
Кризис – стандартная для экономики задача
Кризисная ситуация – стандартная для экономики задача, поэтому произошедшее не было большой неожиданностью. Особенно если учесть, что мы видели примеры реагирования Китая, Италии, Франции. Было понятно, что в Украине тоже будут приняты жесткие меры.

Первый вопрос, который возник с введением карантина, наверное, стандартный: какое влияние локдаун окажет на людей и бизнес. Второе, о чем я думал – что в течение неопределенного периода времени не смогу поехать в Польшу, чтобы увидеть свою семью.

Это уже мой третий кризис в Украине. И пережив его однажды, однозначно выносишь один урок: у каждого кризиса есть начало, и есть конец. Наша роль как руководителей заключается в том, чтобы в трудные времена задать бизнесу правильный курс, как капитан задает курс кораблю в шторм. При этом направлять нужно не только организацию, но и людей.

Общение чаще обычного очень помогает. Нормально сказать, что мы вступаем в неизвестность и подчеркнуть, что при этом меняется фокус операций. Важно объяснить, как и почему принимаются некоторые решения. Разговаривая таким образом с командой мы, как руководители, развеиваем неизвестность, тем самым возвращая почву под ногами, даем точку опоры, от которой можно оттолкнуться, чтобы двигаться по наново заданному курсу.

Вначале мы много общались на уровне борда и директоров департаментов. Параллельно мы координировали наши действия с другими участниками рынка – банками и регулятором. Такая скоординированная реакция дает представление о стабильности, на которую в условиях кризиса всегда повышенный спрос.
"Самое сложное – работа из "домашнего офиса"
За месяц карантина у нас не остановился ни один процесс. Наоборот, нам удалось оперативно запустить новый функционал в мобильном приложении (валютообмен), а также внедрить ряд изменений, связанных с обслуживанием клиентов.

Работа не сократилась – ее наоборот, стало больше. С точки зрения менеджмента сложнее всего было организовать работу из «домашнего офиса». Домашнее пространство стало рабочим и наоборот. Такой опыт неизбежно повлиял на способ ведения бизнеса. И я верю, что удаленная работа из вынужденной станет добровольной и регулярной.

Самым трудным вызовом стало отсутствие «живого» взаимодействия с командой. Во всех этих zoom-коллах не хватает социальной составляющей общения. Верьте или нет, но иногда проще договориться за чашкой кофе перед встречей, чем во время рабочих обсуждений.
"Кризис делает все белым и черным"
Трудно решить, какая проблема была самой большой: вначале это был доступ к средствам индивидуальной защиты, таким как маски, перчатки и защитные очки. Когда эту задачу решили, актуализировался вопрос организации 100% перехода среднего и бэк-офиса на работу в «домашнем офисе».

Кризис делает все белым и черным и требует немедленной реакции – иными словами, для обсуждения остается меньше времени и возможностей. Мы стали гораздо более решительны, чем раньше, и намного активнее. Также сильно помогла предыдущая работа. Все проекты, сделанные ранее «на всякий случай», за этот месяц окупились.

Например, в 2019 году мы запустили удаленные центры обработки вызовов. Тогда в них не было острой необходимости. Зато в 2020 такая необходимость появилась. А у нас уже было готовое решение для 400+ человек, работающих удаленно в сфере обслуживания клиентов, сбора и телемаркетинга. Мы приняли решение переключиться на «удаленку» в пятницу, а уже в следующий вторник 100% трафика управлялось «из дома», а точнее – из 300 домов.
"Заменю вид из окна на доску и озеро"
Когда это безумие закончится, первым делом я хотел бы, наконец увидеть свою семью. Второе – наконец вернуться к спорту и путешествиям.

Весна в Киеве - лучшее время для виндсерфинга, но в этом году я наслаждаюсь ветром, смотря из окна на деревья. Когда карантин закончится, я немедленно заменю деревья и окно на доску и озеро.
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Игорь Левченко
начальник департамента
персональных банковских
услуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group
"Работаю в режиме "вахты"
В кризисе родился настоящий диджитал-прорыв
Нашу первую реакцию можно охарактеризовать примерно так: "Нет, такого не может быть: все самое плохое случилось одновременно!".

Как еще можно отреагировать на первый подобный "кейс" в новейшей истории нашей планеты? К тому же введение карантина совпало с нарастающим мировым экономическим кризисом. К нам с невероятной скоростью приближался шторм. Все о чем мы думали в первые часы, – какие экстренные меры необходимо предпринять, чтобы смягчить его разрушительную силу.

С точки зрения менеджмента сложнее всего было перевести и перейти самому в удаленный режим работы, сохранив при этом оперативный контроль и возможность быстро реагировать на меняющиеся события. Я работаю в режиме 2 недели удаленно, две недели в офисе. Такая вот неожиданная "вахта".
"Многие подумали, что это конец света, который нужно встречать с наличными на руках"
Реальная же жизнь показала, что все не так страшно, как можно было подумать вначале. Украинский рынок обладает необходимым запасом прочности, с возникшей волной панических настроений банковская система справилась на "хорошо", клиенты успокоились, и банки без особых сложностей перешли в укороченный режим работы. Все достаточно комфортно, чтобы продолжать работать с клиентами.

Конечно, первые действия украинцев были иррациональными и этому есть объективные объяснения: глобальная эпидемия вируса могла быть воспринята многими людьми как "конец света", который, конечно же, надо встречать с наличными в руках.

Спрос со стороны клиентов на снятие кэша был очень большой, все усугубилось нехваткой наличного доллара. В целом, поведение клиентов-физлиц ничем особо не отличалось от предыдущих кризисов. Даже больше: ситуацию несколько смягчил страх. Часть клиентов просто опасалась, избегая скоплений людей в очередях. Но ажиотаж был очень кратковременным. Буквально в течение двух недель все вернулось к ситуации «докарантинной» жизни. И это, безусловно, приятно удивило.

Банковская система была подготовлена в разы лучше, чем в предыдущие кризисы. Однако банки не были готовы к массовому переходу на удаленный режим работы. Поначалу не было понятных протоколов, например, что делать, если у клиента или сотрудника подтвердился вирус, какими ресурсами заменять "выбывшие звенья" в цепи банковских процессов.
"Половину встреч можно перенести в zoom"
В то же время необходимость сокращать офлайновые точки продаж, сильно подхлестнула банки развивать удаленные каналы продаж и обслуживания клиентов. Оказалось, что вещи, которые в нормальной жизни банки внедряли несколько лет, в экстремальной ситуации можно реализовать за считанные недели.

Наш банк максимально "покрыт" дистанционными решениями. Каждый клиент от физического до юридического клиента имеет возможность получить 100% набор услуг, которые ранее он получал очно при посещении банка. Отличные решения для удаленной работы получили и сотрудники. Можно со всей ответственностью сказать – это был диджитал прорыв! Однозначно цифровые каналы будут только усовершенствоваться. Уже сейчас понятно, что половину встреч можно перевести в zoom:)

Но первое что сделаю после выхода из карантина – встречусь со многими клиентами лично. По многим из них я уже успел "соскучиться".
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Текст: Сергей Шевчук
Фото: Фото предоставлены пресс-службами участников проекта
Верстка и иллюстрации: Дмитрий Шелестинский

Дата публикации: 28.04.2020 г.

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