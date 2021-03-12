Год на карантине. Что за это время COVID-19 изменил в нашей жизни и в нас самих.
﻿22 факта
Текст: Уляна Букатюк, Яна Миланова, Диана Манучарян, Нина Глущенко, Александр Надельнюк
Год на карантине. Что за это время COVID-19 изменил в нашей жизни и в нас самих. 22 факта

Текст: Уляна Букатюк, Яна Миланова, Диана Манучарян, Нина Глущенко, Александр Надельнюк
Коллаж: LIGA.net/плакат МОЗ
Сегодня исполняется ровно год, как вся страна живет в условиях карантина. 12 марта вступило в силу постановление Кабмина №211. Через неделю будут ужесточены ограничительные меры: остановлен общественный транспорт, закрыты магазины, рестораны и т.д. После этого украинцы пережили несколько волн смягчения и ужесточения карантинных ограничений. На данный момент вся страна находится в оранжевой карантинной зоне, которая подразумевает адаптивный карантин, и в только в двух областях нет “красных” районов.

Как год взаперти изменил жизнь, быт и привычки украинцев, мы решили выяснить с помощью цифр. Они объективны.

1. Стали чаще умирать

Официальная статистика говорит, что в Украине зарегистрировано 27 685 летальных случаев из-за коронавируса. По этому показателю мы находимся на 19 месте в мире между Турцией и Чехией. Но в пересчете смертности на 1 млн населения, Украина уже на 55 месте в мире – это хорошая новость.

Однако бывший замминистра охраны здоровья Павел Ковтонюк говорит, что это не весь “урон” от коронавируса и надо анализировать показатель так называемой избыточной смертности (отклонение от прогнозируемого уровня смертности, если бы ничего экстраординарного не происходило). По подсчетам Академии наук, в пиковые месяцы эпидемии – ноябре и декабре – избыточная смертность достигала 30-34%, или 15000-17000 смертей в месяц. Значительную часть этих жизней прямо или косвенно унес коронавирус. По оценкам ученых, суммарно за 2020 год избыточная смертность, ассоциированная с СOVID-19, составила 40 000-60 000 смертей. Детальнее о смертности в Украине можно почитать здесь.

Всего же за прошлый год рост смертности составил 6%.
2. Сотни тысяч соотечественников потеряли работу
Официально коронавирус лишил работы более 370 000 украинцев. По данным Госслужбы занятости, количество безработных за прошлый год выросло на 31%, по состоянию на 1 января 2021 года официально безработными числятся 488 000 украинцев, или около 3% всей рабочей силы страны. Среди зарегистрированных безработных большинство женщины – 55%, люди с высшим образованием – 47%.

Но эта статистика включает тех, кто потерял работу и зарегистрировался в Службе занятости. Реальная безработица в разы больше. По методологии Международной организации труда, безработица выросла с 8,6% в 4 квартале 2019 до 9,7% в III квартале 2020-го. (Больше полутора миллионов человек ищут работу.) Центр экономической стратегии исследовал безработицу во время весеннего карантина: по их данным, в состоянии скрытой безработицы находились до 3,1 млн украинцев, или 17% всего трудоспособного населения Украины.
3. Надолго покинули офисы
Пандемия и карантин изменила привычную офисную жизнь – в апреле почти 40% украинцев полностью или частично работали удаленно. После ослабления далеко не все вернулись в офисы (точной статистики мы не нашли), что отразилось на рынке офисной недвижимости
В конце прошлого года в Киеве простаивали без арендаторов 12,5% офисов, это на 3,5 больше, чем в начале года, данные NAI Ukraine.

Цена аренды офисов в среднем упала на 15% до $26/кв. м, данные Colliers International.
4. Отказывались от денег (бумажных)
Украинцы отказываются от использования наличных, свидетельствует отчет Национального банка Украины. В прошлом году количество операций с платежными картами подскочило на 25% год. Объем увеличился на 23% – до $79 млрд.

Еще быстрее росли операций в интернете – +31%, это уже почти 642 млрд грн за год.
5. Отсидели первый карантин по домам и игнорировали последующие ограничения
Во время весеннего локдауна украинцы послушали власть и мало выходили из дома. С 6 апреля без маски и собаки для выгула нельзя было лишний раз выходить на улицу. Компании Apple и Google открыли данные трекеров активности своих пользователей. Цифры показывают, что активность украинцев в апреле рухнула на 60% по сравнению с январем. Но уже в летние месяцы мы с лихвой наверстали упущенное. В начале 2021 года власть опять ввела всеобщий жесткий карантин, однако, как видно из графика, украинцы почти проигнорировали его.

Данные Apple о перемещениях украинцев в 2020-2021 годах, %

6. Путешествовали и ездили на заработки (конечно, меньше)
Более 11 млн украинцев выехали за границу в 2020 году, это почти в семь раз меньше, чем годом ранее.

Больше всего украинцев направлялись в Польшу – 4 млн человек, Венгрия на втором месте – 1,6 млн человек. Россия на третьем – 1 млн человек. Очевидно, что большая часть этих “туристов” выехали работать. Но и реальные туристические направления не пустовали. Турцию посетили 965 000 украинцев, а Египет – 730 000 человек.
7. Скупали технику как для работы, так и развлечений
За прошлый год продажи ноутбуков в Украине выросли на 23%, а до этого они много лет падали. Очевидно, что для удаленной работы нужен компьютер дома. Но не работой единой – на десятки процентов выросли продажи телевизоров (+21,6%), мелкой бытовой техники (+29,3%) и крупной бытовой техники (+19,7%). В итоге годовой рост рынка электроники в деньгах составил 20% и достиг рекордных 106,5 млрд грн, данные GfK. Похоже, что украинцы вошли в потребительский азарт, так как за первые пять месяцев, тот же GFK рапортовал о 13%-ом росте.
8. Ушли на шопинг в интернет
Карантин сыграл на руку украинскому e-commerce: продажи через интернет выросли на 8% (в среднем по Восточной Европе – на 10%). Для украинского e-commerce – это абсолютный рекорд динамики роста онлайн-продаж. Существенно выросла электроника – на 30%.
9. Не все остались людьми: всплеск домашнего насилия
Карантин и нахождение дома оказалось непростым испытанием на цивилизованность для многих семейных пар. В мае количество звонков на горячую линию по предотвращению домашнего насилия выросло на 30%. О всплеске домашнего насилия в Украине говорит статистика организации “ООН Женщины в Украине” и данные МВД. За первое полугодие 2020-го в Нацполицию поступило более 100 000 вызовов из-за бытового насилия, рапортовали в ведомстве. Это на 40% больше, чем в 2019-м.
ВАЖНО. Если вы или ваши близкие нуждаются в защите, звоните:
102 – Национальная полиция Украины;
15-47 – правительственная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия;
116-123 или 0800500335 – организация “Ла Страда”;
772 или 0800500225 – Национальная детская горячая линия.
10. Больше смотрели кино и сериалы (но меньше, чем жители других стран)
Одним из главных мировых выгодополучателей пандемии стал Netflix, за прошлый год количество подписчиков стримингового сервиса выросло на рекордные 37 млн и превысило 200 млн человек. Чем еще заняться взаперти, как не смотреть сериалы.

Украинцы в этот тренд вписываются не очень хорошо. По данным Megogo, Киевстар и Sweet TV, всплеск спроса был только в первые два карантинных месяца.

У крупнейшего в Украине сервиса Megogo количество подписчиков во время локдауна выросло на 16%. После весны аудитория росла примерно так же, как и в предыдущие годы. В Sweet TV говорят, что на карантине больше всего выросло смотрение детского контента – 35% и комедий – 25%. Но главный хит года – фильм “Заражение” о смертоносной пандемии.
11. Меньше рожали детей (но темпы падения рождаемости замедлилось)
В прошлом году родилось 293 000 детей, это на 5% меньше, чем годом ранее. Но в этом не виноват COVID, скорее наоборот. Падение 2019-ом было 9%, а 2018-ом – 7%. В прошлом году больше всего рожали в Закарпатской области – 1080 детей на 100 000 населения. На втором месте Ровненская область – 1059 детей на 100 000 и Киев – 1035 на 100 000 человек (30 670 детей).

Рождаемость и смертность в Украине

12. Стали беднее
Коронакризис увеличил количество бедных в Украине. Если в конце 2019-го 17,3 млн человек жили за чертой бедности, то в первом полугодии 2020-го их было уже 18,7 млн (или почти половина всего населения страны), подсчитали в Национальной академии наук. Стоит уточнить, что под черту бедности попадают все, кто тратит меньше фактического прожиточного минимума — он меняется каждый месяц, для упрощения берут – 4000 грн. У многих экономистов претензии к этому методу (человек может зарабатывать 100 000, тратить 3900 и попадет в число бедных). Какова реальная бедность в Украине мы разбирали здесь.
13. Но больше зарабатывали
За 12 месяцев 2020 года заработные платы выросли в среднем на 10%, говорят данные Госстата. Средняя зарплата в Украине в январе 2020-го составляла 10 727 грн, а в январе 2021 – 12 337 грн. Впрочем, реальный рост ЗП, то есть с учетом инфляции, был 7%.
14. Начали учиться тратить деньги на медицину
Для борьбы с эпидемией надо много денег. Украинская власть к лету смогла аккумулировать значительный ресурс. Объем специального Фонда по борьбе с коронавирусом составил сначала 64,67 млрд грн, а позже увеличен до 80,9 млрд грн. На что и как потратили ковидный фонд, читайте тут. Оказалось, что у МОЗа просто нет организационной способности потратить столько дополнительного ресурса. И 35 млрд грн были отданы на президентскую программу “Большая стройка”. Из-за чего разгорелся огромный скандал.

Расходы на здравоохранение в 2020 году, по данным проекта Цена государства, составили 179 млрд грн. Это более чем на 50 млрд больше, чем годом ранее.
15. Лишились почти четверти ресторанов
Локдаун жестче всего ударил по сегменту HoReCa (Отели, рестораны и кафе). За карантинный прошлый год в Украине закрылось 4000 заведений общественного питания – это 22% от всех заведений, говорит генеральный директор компании Ресторанный консалтинг Ольга Насонова. Рестораторы недополучили 6 млрд грн, рынок сдулся почти на 40%. Рестораторы креативно боролись за право работать. Но ни флешмобы под стенами Кабмина с кухонной утварью, ни видеобращение львовских рестораторов “без штанов” особо не помогли.
16. Потеряли месяцы образования (можем потерять годы)
Аналитики из MсСinsey посчитали, что из-за карантинных ограничений, школьники по всему миру в среднем отстают от учебной программы на 2,5 месяца.

Как обстоят дела в Украине никто точно не считал, даже не проводили мониторинг знаний учеников за прошедший год. Аналитики Всемирного банка прогнозировали, что потери в Украине будут от трех до девяти месяцев в зависимости от продолжительности карантинов. Проблемы распределены неравномерно. Страдают в первую очередь 1,5 млн детей, проживающих в сельской местности.

По данным экс-министра образования Анны Новосад, во время карантина до 30% жителей небольших городов и сел Украины не имели гаджетов и/или доступа к интернету для дистанционного обучения.

Ненамного лучше дела с дистанционным высшим образованием. По данным Нацагентства по обеспечению качества высшего образования, до карантина только 13,7% преподавателей украинских вузов имели регулярный опыт работы онлайн. А более 23% преподавателей до этого никогда не работали в сети.

22% студентов были недовольны качеством дистанционного обучения в украинских вузах.
17. Перевели больше денег родственникам в Украине (несмотря ни на что)
Несмотря на коронавирус, закрытые границы и всемирный рост безработицы, приток денежных переводов в Украину в 2020-м составил рекордные $12 млрд. Это на $200 млн больше, чем в 2019 году. Для сравнения, больше наша страна получает только от экспорта агропродукции и металла.

Денежные переводы физлиц в Украину

18. Стали реже ходить в кино
Четыре месяца простоя, карантин выходного дня и карантинные ограничения – существенно ударили по кинотеатрам.

В три раза упала посещаемость, за прошлый год украинские кинотеатры продали 10 024 338 билетов; пропорционально рухнула и выручка – всего 993 млн грн.

Да и смотреть в кинотеатрах было особо нечего, количество новых релизов сократилось с 342 до 289, и все громкие премьеры, кроме фильма “Довод”, были перенесены на 2021 год. Данные Media Business Reports.
19. Стремились прочь из городов
Карантин помог арендодателям загородных домов заработать экстра деньги. Очевидно, что пережить локдаун за городом намного проще и приятнее. Летом спрос был в 1,5 раза больше обычного, цена аренды дач и домов под Киевом подскочила в среднем на 20-25%, рассказывает директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук. В целом за последний год цена на аренду загородного дома выросла на 12%.

Кроме аренды, карантин стимулировал спрос на квартиры в пригороде Киева. Герасимчук приводит данные, что в городах-спутниках купили на 10% больше квадратных метров, чем годом ранее. Цены выросли в среднем на 22%. В лидерах – Ирпень с ростом в 41%, Гатное +38,5% и Буча +28,6%. Данные консалтинговой компании UTG.
20. Поддерживали жесткие карантинные меры
В марте 2020-го в Украине ввели локдаун раньше, чем социологи успели спросить людей об их отношении к нему. В конце марта группа Рейтинг уже спрашивала, поддерживают ли его продление до 24 апреля, и 83% граждан поддержали локдаун.

Уровень поддержки ограничений месяц к месяцу падал. Спустя полгода, в конце ноября 2020, только 42% украинцев поддерживали введение жесткого локдауна, а 58% считали его эффективным. По состоянию на 16 января 2021 16% украинцев заявили, что болели коронавирусом.
21. Все больше боялись вакцинироваться
Почти весь 2020-й было неясно, когда и какая вакцина появится. Но еще до того, как первая партия вакцин прибыла в Украину, отношение украинцев к вакцинации успело серьезно испортиться. Первый релевантный опрос социологов (группа Рейтинг) об отношении к вакцинации датирован 28 ноября. Тогда бесплатно были готовы вакцинироваться 55% украинцев. Спустя два месяца количество желающий упало до 43%. При этом социологи также замеряли готовность купить вакцину за свои деньги, и здесь есть рост. В ноябре только 35% украинцев были готовы сделать это, а в январе – уже 39%.
22. Почти перестали летать

В 2020 году самолеты летали на 60% меньше, чем годом ранее, пандемия отбросила авиаотрасль на 17 лет, подсчитали в Международной организации гражданской авиации (ICAO).

В Украине почти такое же падение – за год количество полетов сократилось на 57,6% до 142 047 рейсов, сообщили в Украэрорухе. Из них 21 102 – внутренние перелеты (падение на 31,5%), 68870 – международные (-57,7%) и 52 075 транзитные (-63,2%).

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Дата: 12.03.2021

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