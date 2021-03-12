Год на карантине. Что за это время COVID-19 изменил в нашей жизни и в нас самих. 22 факта

Сегодня исполняется ровно год, как вся страна живет в условиях карантина. 12 марта вступило в силу

. Через неделю будут ужесточены ограничительные меры: остановлен общественный транспорт, закрыты магазины, рестораны и т.д. После этого украинцы пережили несколько волн смягчения и ужесточения карантинных ограничений. На данный момент вся страна

в оранжевой карантинной зоне, которая подразумевает адаптивный карантин, и в только в двух областях нет “красных” районов.

Как год взаперти изменил жизнь, быт и привычки украинцев, мы решили выяснить с помощью цифр. Они объективны.