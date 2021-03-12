Год на карантине. Что за это время COVID-19 изменил в нашей жизни и в нас самих. 22 факта

Аналитики из MсСinsey посчитали, что из-за карантинных ограничений, школьники по всему миру в среднем отстают от учебной программы на 2,5 месяца.
Как обстоят дела в Украине никто точно не считал, даже не проводили мониторинг знаний учеников за прошедший год. Аналитики Всемирного банка прогнозировали, что потери в Украине будут от трех до девяти месяцев в зависимости от продолжительности карантинов. Проблемы распределены неравномерно. Страдают в первую очередь 1,5 млн детей, проживающих в сельской местности.
По данным экс-министра образования Анны Новосад, во время карантина до 30% жителей небольших городов и сел Украины не имели гаджетов и/или доступа к интернету для дистанционного обучения.
Ненамного лучше дела с дистанционным высшим образованием. По данным
Нацагентства по обеспечению качества высшего образования, до карантина только 13,7% преподавателей украинских вузов имели регулярный опыт работы онлайн. А более 23% преподавателей до этого никогда не работали в сети.
22% студентов были недовольны качеством дистанционного обучения в украинских вузах.