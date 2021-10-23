– Они готовят пошаговый план несколько месяцев, – рассказывает адвокат Михаил Гончаренко. Он представляет в суде Людмилу Макаревич и родителей Даши Медовой. В последние два года к нему обратились около десяти женщин, бывшие мужья которых увезли детей. – Сначала они определяют, кто из “активистов” будет участвовать – обычно это четыре-семь человек. Потом узнают график жизни бывшей жены и ребенка – когда и куда они ходят, с кем постоянно общаются. Дальше снимают квартиру, куда повезут ребенка, и арендуют машину, на которой будут везти.



В случаях, когда мать сама отдает ребенка – как это было с Людмилой, – такая тщательная подготовка не нужна.



– Почему часто детей забирают по одной схеме – несколько мужчин приезжают на нескольких машинах? – спрашиваю у Швеца.



– Так происходит не всегда. Я вот смотрю, как люди возвращают детей – и часто дети сами переходят к отцам. Например, приходит ребенок к папе на выходные и говорит: “Я не хочу возвращаться к маме”. По поводу группы поддержки – часто приезжать даже на свидания бывает небезопасно. Не то, что возвращать в одиночку. Были случаи, когда отцов калечили, глаза выпекали кислотой, руки им ломали. Поэтому и приезжают по несколько человек, чтобы было безопаснее.



Швец утверждает, что не координирует действия отцов, которые решили “вернуть” ребенка, и не советует им, как лучше это сделать.



– Люди, которые так забирали детей, имеют отношение к “Батько має право”?



– Нет, никакого. В организации нет членства, и я сделал так специально. Мы действуем в агрессивной среде и понимаем это. Псевдофеминистичекие организации говорят, что “отцы крадут детей”. Первое, что мы им отвечаем: “Как можно украсть свое?”.