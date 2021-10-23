12 сентября 2021 года украинские онлайн-ресурсы облетела новость: в селе Богдановка под Киевом исчез трехлетний мальчик Дима. Его мама написала
в фейсбуке: ребенка из двора дома забрал ее бывший муж и устроил для этого целую спецоперацию. Приехал на арендованной машине с четырьмя мужчинами, один из которых и сажал плачущего мальчика в авто. Немного отъехав, они бросили машину в поле и пересели в другую. Мама Димы написала заявление в полицию.
Уже на следующий день правоохранители сообщили
, что мальчик находится у отца, угрозы его жизни и здоровью нет. Отец Димы, Евгений, тоже дал комментарий. Рассказал
, что приехал на свидание с сыном, увидел, что тот болен, и решил отвезти к врачу. Четверо мужчин якобы нужны были для охраны – из-за неоднократных угроз отца бывшей жены. Где они с сыном находятся, Евгений не сказал. Но добавил: “Родительских прав я не лишен (…). Я могу быть с сыном когда угодно и сколько необходимо (…). Как и любой отец или мать без запрещающего судебного решения”.
В тот же день на странице общественной организации “Батько має право” появился
пост, который начинается словами: “Еще один мужественный отец вернул своего ребенка”. В посте нет имен, но в разговоре с Liga.net основатель организации Алекандр Швец признает: он действительно написан о ситуации в Богдановке.
– Я не помню, консультировался ли у меня этот отец, – людей много, – говорит Швец. – Но он точно был в нашем сообществе. Насколько я знаю, там мать плохо относилась к ребенку, и отец забрал его.
“Батько має право” появилась в 2015 году – когда Даша Медовая увезла Варю к своим родителям в Херсон и Александр Швец пытался любыми способами вернуть дочь. Приезжал под дом, где жила Варя, писал заявления в полицию и органы опеки, обращался в суды и к чиновникам.
В то время он активно консультировался с юристами и искал поддержки у родителей, которые оказались в похожей ситуации – не могли видеться со своими детьми. Сначала создал в фейсбуке страницу “Батько має право”, где описывал свои мытарства. Потом – зарегистрировал общественную организацию. Швец – официально единственный член “Батько має право”, остальных сгруппировавшихся вокруг нее отцов он называет активистами.