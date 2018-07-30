Должно клюнуть

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Секреты рыбалки украинских топ-менеджеров
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Не секрет, что топ-менеджеры крупных компаний между длительными перелетами, сложными переговорами, решением бизнес-задач и составлением бизнес-планов снимают стрессы с помощью спорта и физических нагрузок. Ведь такая альтернатива костюмам и офисам просто необходима в условиях динамичного развития бизнес-среды и запроса на многофункциональность. Однако стримить с марафонов и счастливо покусывать выигранные медальки - удел людей активных. А что, если спорт по какой-то причине не доставляет удовольствия, не снимает стресс и не позволяет расслабиться? Как выяснилось, наряду с активным спортом бизнесмены ценят тишину и возможность уединения. Для этого несколько раз в год они собирают тяжелый рюкзак с рыбацкими снастями и отправляются кто в джунгли, кто в ближайшие пригородные заросли, чтобы отдохнуть.

Liga.net собрала пять рыбацких историй украинских топ-менеджеров. Для кого-то рыбалка - просто способ досуга, кто-то на рыбалке медитирует, а у кого-то просыпается спортивный азарт.
Александр Почкун,
управляющий партнер
Baker Tilly в Украине

"Рыбалка - это медитация"
"К рыбалке я приучен с детства. Каждое лето отдыхал в деревне у бабушки", - рассказывает Александр Почкун. А последние лет 13, по словам бизнесмена, это увлечение стало для него своеобразной медитацией. "Я занимаюсь весьма специфическим видом рыбалки - нахлыстовым, езжу в очень отдаленные места, где нет ни связи, ни жилья, людей практически нет. Только вода, снасти, гид или друг и я", - говорит он.

На рыбалку Почкун выбирается нечасто - три раза в год. "Один раз в недельку могу поехать в какую-нибудь глушь с женой, раз - с друзьями, а третий - часто собираются целые рыбацкие экспедиции в неизведанные рыбные места", - перечисляет управляющий партнер Baker Tilly в Украине.
Однажды Почкуну пришлось ловить рыбу в костюме банана. "С целью поддержки дисциплины в команде, у нас действовало правило: тот, кто что-то забудет, опоздает или как-то проштрафится, будет ловить рыбу в костюме банана. И вот у меня был такой banana day", - вспоминает он.

А как-то раз на Кольском полуострове случился курьез со щукой. Там в отдельных водоемах очень крупная щука. Но ее никто не берет, так как считают сорной рыбой. "И вот мои друзья, завидев эту громадную щуку, решили ее поймать. Спустились в водоем, а щука никого не боится - замерла и смотрит на них, будто гипнотизирует", - рассказывает Почкун.

Но одно из самых ярких впечатлений управляющего партнера Baker Tilly в Украине - рыбалка в Мексике. "Мы ловили на косе, которая километров на 60 уходила в море. Как обычно, надели вышиванки, подняли над лоджем украинский фраг, стали готовиться к лову. И тут вдруг слышим "Хлопці, доброго дня!". Оказалось, рядом поселился парень из Чернигова, который водит экскурсии. Никогда не думал, что мир настолько тесен", - делится Почкун.
Блицопрос
В каком самом экзотическом месте вам приходилось ловить рыбу?
Интересных мест было очень много. Мы рыбачили и на атолле в Индийском океане, в озерах Патагонии, в Тундре, в Исландии.
Есть ли у вас любимые места для рыбалки в Украине?
Люблю глухие места для перезагрузки, подальше от цивилизации.
Что вы делаете с пойманной рыбой?
Мы рыбу выпускаем обратно. Был только один случай, когда мы на Аляске ловили лосося. Там в лицензию входило несколько рыб. Мы поймали около 15 штук и сделали себе ведро красной икры, которую в Америке не едят.
Сергей Блескун, генеральный директор May Foods Europe

"Любительская рыбалка переросла в спорт"
"Увлечение рыбалкой в моей жизни было двух 2 видов: сначала семейная - под наставничеством отца, потом - спортивная, с гораздо большими бюджетами, адреналином, громкими победами и досадными поражениями", - рассказывает Сергей Блескун об истоках своего увлечения, без которого сегодня не представляет жизни.

СЕО в одной из крупнейших чайных компаний Европы с позицией члена президиума Федерации рыболовного спорта Украины, при этом является мастером рыболовного спорта Украины.

Как рассказывает Блескун, грань между любительской и спортивной рыбалкой исчезла по двум причинам. Первая из них - знакомство и тесное общение с бизнес-партнерами. Друзья Блескуна из Херсона - Юрий Зелинский и Олег Коноваленко, владельцы крупной региональной компании-дистрибьютора продукции Nemiroff в Херсонской области (Блескун работал коммерческим директором Nemiroff с 2008 по 2013 год. - Авт.) - 10 лет назад предложили ему пройтись по Днепру и половить рыбу. "Каково же было мое удивление, когда я понял, что делаю все по-олдскульному, иногда с ошибками, и просто не могу поймать там, где они показывают фантастический мастер-класс!", - рассказывает Блескун.

СЕО признается, что такая ситуация его, как человека, который не любит проигрывать, зацепила. "Даже обычная рыбалка - это тоже маленькое соревнование и подсчет, кто кого. Иными словами, я увидел, что щуку люди ловят иначе, и мне ради этих эмоций стоит учиться", - говорит собеседник Liga.net.

Однако окончательное решение уйти в спорт Блескун принял после трагичной истории. "Я перевернулся на арендованной лодке в ноябре, совершенно случайно выплыл в ледяной воде и, отойдя от пережитого стресса, решил приобрести себе надежную и безопасную, максимально укомплектованную алюминиевую лодку", - рассказывает он, добавляя, что лучшее место для учебы - это любые спортивные соревнования.

"В момент турнирной борьбы, в дни подготовки, ты можешь узнать столько нужной и полезной информации, сколько не сможешь освоить за годы самообучения", - говорит он. По словам Блескуна, с педагогами сложностей не возникало - в Украине очень много профессионалов, которые готовы были терпеливо рассказывать и показывать азы мастерства. Сначала нынешний титулованный спортсмен учился занимать последнее место и правильно интерпретировать ошибки. Но, признается Блескун, было очень мотивирующе видеть, как каждый год мое место в турнирах разной сложности повышалось. "Я вступил в Федерацию рыболовного спорта Украины, появился новый круг друзей, турниры выходили на качественно новый уровень", - говорит он.
Самым интересным для Сергея Блескуна был 2015 год, когда он заслужил право выступать за сборную Украины на чемпионате мира в Эстонии. Тогда же он получил мастера спорта Украины по результатам внутренних соревнований - чемпионата Украины и Кубка Украины.

"После этого, откровенно скажу, достигнув определенного уровня, несколько растерял интерес к рыболовному спорту и выбрал для себя формат коммерческого турнира - лучшего в нашей стране UFL (Ukrainian Fishing League), где соревнуются топовые спортсмены со всей Украины", - рассказывает он. Эта площадка для бизнесмена стала единственным соревновательным местом "Остальное время, когда позволяет работа, провожу с друзьями без спортивного адреналина, но с любимым хобби", - признается Блескун. Сегодня ему интересна лишь ловля хищной рыбы на искусственные приманки.
Блицопрос
В каком самом экзотическом месте вам приходилось ловить рыбу?
Остров Палау, неподалеку от Австралии. Также очень понравилась рыбалка в Норвегии, куда уговорил поехать всю семью, и в августе планируем насладиться красотами этого северного края.
Есть ли у вас любимые места для рыбалки в Украине?
Рыбачу чаще всего на Днепрею Здесь нам, украинцам, очень повезло с возможностями - по всей длине, от Черниговской области до Черного моря. Очень люблю речку Южный Буг, а также крупные водохранилища, такие как Печенежское, Червоноскольское. Очень красивый и интересный для рыбной ловли водоем в Тернополе. У нас много мест. Важно, чтобы мы бережно к ним относились.
Что вы делаете с пойманной рыбой?
Мне очень близка основополагающая идея Турнира UFL - гуманное отношение к рыбе. Вся рыба измеряется живой, количество ограничено пятью экземплярами. После обмеров все участники выпускают улов в родную стихию. Конечно, иногда мы берем рыбу для еды, но это гораздо меньше реальных уловов. Бывает, показываешь видео людям, как ты выпускаешь восьмикилограммовую щуку или сома под 50 кг, а у них немой вопрос: как так? Но у меня есть на него ответ: я так буду делать всегда!
Дмитрий Скорняков, генеральный директор HarvEаst Holding

"Ловлю рыбы на платных прудах рыбалкой не считаю"
"К рыбалке меня приобщил мой дед. Помню, уже с четырех лет он брал меня с собой. Будил ранним утром: на улице туман, из-под одеяла вылезать не хочется, а на рыбалку с дедом хочется. Так и боролись во мне эти два чувства. Очень яркие воспоминания детства", - с улыбкой на лице вспоминает генеральный директор HarvЕast Holding Дмитрий Скорняков.

Раньше он рыбачил не менее двух раз в месяц. Сейчас же, в силу занятости, получается всего четыре-пять раз в год.

В Украине Скорняков предпочитает ловить рыбу только в диких местах. "В Украине много где ловил рыбу, но не на платных прудах – это я рыбалкой не считаю", - говорит он. При этом пробовал бизнесмен и океанский лов рыбы. "Ловил в океане на Сейшелах, в Кении – не понравилось, это не мое. Там вся рыбалка заключается в том, чтобы вытащить снасть из воды вместе с рыбой", - делится он.

Зато Канада, Камчатка, Норвегия и Монголия – лучшие в мире места для лова рыбы, уверяет Скорняков. Там ему удалось поймать треску и щуку весом 10 кг, а также на приманку топ-менеджера попался палтус весом более 20 кг.
По мнению Скорнякова, хорошая рыбалка невозможна без хорошей компании, дружеского общения и крепкого алкоголя. "Хотя лично для меня лучшая компания для рыбалки – это мои дети", - говорит бизнесмен.

Рыбалка, признается Дмитрий Скорняков, может открывать в человеке новые грани, развивает интуицию, выдержку и находчивость в критических ситуациях. "Однажды мы рыбачили на Камчатке. Там при посадке на вертолет, каждого инструктируют как вести себя при нападении медведя. Так получилось, что нам пришлось на практике испытывать действенность этих рекомендаций. К нам пришел медведь", - рассказывает глава HarvЕast Holding. Сначала рыболовам удалось зверя отпугнуть, но он оказался хитрее - обошел всех и примерно через час подобрался к ожидающим клева рыболовам сзади. "Стоит этот медведь в трех метрах от тебя, и ты забываешь полностью весь инструктаж, все правила. Мы медведя рыбой забросали и в горную реку бросились с таким расчетом, что если он за нами в воду ринется, ему придется плыть, и тогда его быстрое горное течение унесет от нас", - делится Скорняков. К счастью, все закончилось хорошо, все выжили. И медведь не пострадал.
Блицопрос
В каком самом экзотическом месте вам приходилось ловить рыбу?
Самая экзотическая рыбалка была в горах Монголии. Добирались до места целые сутки, 12 часов только на снегоходе по замерзшей реке передвигались при температуре -40 °С. Был момент, когда пришлось около 30 метров на снегоходе горную реку переплывать (прямо по воде, без льда). Я тогда не знал, что снегоход и по воде может передвигаться. Брызги от воды при таком морозе за секунды превращают тебя в замерзшую статую.
Есть ли у вас любимые места для рыбалки в Украине?
Любой безлюдный, заросший камышами пруд. Таких в Украине тысячи, и каждый по-своему красив.
Что вы делаете с пойманной рыбой?
Если пойманная рыба не сильно ранена во время лова, я ее отпускаю. На ужин себе оставляю ту, которая уже не выживет, если ее отпустить.
Артем Беленков,
основатель SmartFarming

"Рыбалка для меня - перезагрузка"
Артема Беленкова к рыбалке приобщил еще в детстве дедушка. "Первый улов был пакет плотвы в обмен на 2 пачки "Примы". Мы с дедом ничего не словили, пришлось у местных босяков выменивать, чтобы с пустыми руками домой не идти", - улыбаясь, вспоминает бизнесмен.

Позже рыбацкие традиции Беленков продолжил с тестем. Раз в месяц с отцом супруги основатель SmartFarming изведывает на предмет наличия в рыбы разные водоемы в Сумской области. "Рыбачим на арендуемых водоемах", - говорит Беленков.
По его словам, рыбалка невозможна без хорошей компании и без отличного настроения. "Это must have, иначе все будет впустую", - уверяет он. На вопрос о том, что для него рыбалка, Беленков отвечает коротко: перезагрузка.

Беленков говорит, что на рыбалке нередки комичные случаи. Например, однажды он сумел проспать не только улов, но и снасти. "Мой дядя, профессиональный рыбак и охотник, закинул удочки, оставил меня на озере, а сам пошел на речку ловить щуку. Сказал: смотри в оба. А я заснул. Просыпаюсь, а удочки нет", - рассказывает Беленков. Тем временем что-то очень похожее на удилище показалось вдалеке водоема. "Я разделся и поплыл. Оказалось, что это таки его удочка!", - вспоминает он.

А в Аргентине Беленкову посчастливилось случайно поймать пиранью. "Дело было в Аргентине. Мы с Лешей Панфиловым вместе ловили на лодке, он ловил на шарики травоядных вдоль берега, а я уже пива выпил, и решил сложить снасти на дорадо", - рассказывает он. И, пока Беленков складывал снасти, на травоядную рыбку как раз началась охота. "Гид кричит: бросай туда. Я забросил удку, и словил пиранью. Представляете, первую и единственную в жизни пиранью", - восклицает Беленков.
Блицопрос
В каком самом экзотическом месте вам приходилось ловить рыбу?
Дело было в Южной Америке. Мы рыбачили нахлыстом в Аргентине, на Paranа River. Две недели, проведенные там в 2017 году, я, кажется, не забуду никогда.
Есть ли у вас любимые места для рыбалки в Украине?
Конечно, любой тихий зарыбленный водоем, где можно спрятаться в камышах, отдохнуть от мирской суеты.
Что вы делаете с пойманной рыбой?
Зависит от компании. С тестем все выпускаем, оставляем одну-две больших, чтобы потом приготовить на семейный ужин. С Fly Fishing Team, когда ловим нахлыстом, - только выпускаем. No kill!
Евгений Загорулько,
директор по связям с общественностью компании Смарт-Холдинг

"Рыбалка - это хобби навсегда"
Настоящим хобби рыбалка для Евгения Загорулько стала в 2013 году. "До этого были выезды с друзьями на природу, целью которых, прежде всего, был отдых на свежем воздухе. Ловля рыбы (в основном на поплавочную удочку) была сопутствующим развлечением", - рассказывает он.

Загорулько вспоминает, что чаще всего рыбачил чужими снастями или купленными на скорую руку. Потом друг-рыбак взял пару раз его на ловлю хищной рыбы (щука, окунь, судак). Там-то все и закрутилось. "Я увидел, насколько серьезно необходимо готовиться, чтобы поймать настоящий трофей. Купил свои снасти. Прежде всего, хороший спиннинг. Ну а после того, когда я первый раз почувствовал вибрацию удилища и выброс адреналина, когда блесну взяла щука, понял: рыбалка для меня – это хобби навсегда", - признается менеджер Смарт-Холдинга.

Теперь в арсенале Загорулько несколько удилищ и большое количество искусственных приманок: блесен, воблеров, "вертушек", силикона и др. "Кроме того, кладовая забита вещами, без которых настоящему рыбаку не обойтись. Друзья, зная мое увлечение, подарили и резиновую лодку, а также электрический и бензиновый моторы. Теперь открываю для себя с каждым сезоном все новые уловистые места", - рассказывает он.

Несмотря на то что Загорулько хорошо знаком и с фидерной ловлей на мирную (белую) рыбу, настоящим драйвом для него продолжает оставаться охота со спиннингом на хищную рыбу.
Чаще всего Загорулько рыбачит на платных водоемах в Киевской области, но нередко выезжает и на Днепр, Десну, Киевское море, а также в Херсонскую область. "В зависимости от сезона, стараюсь выбираться на рыбалку раз-два в месяц", - говорит он. По его мнению, рыбалка невозможна без хороших компаньонов и азарта.

Как-то раз Загорулько выиграл рыбацкий джекпот. Он поймал на "вертушку" (вращающуюся блесну) крупного карпа, хотя этот вид рыб относится к мирным и в основном клюет на растительные или живые приманки (например, дождевые черви). "Курьез и удача были в том, что после заброса мой тройник (тройной крючок) умудрился зацепиться за микроскопическое кольцо поводка, который оставался вместе с карповым крючком в губе у рыбы. Поводок оторвался от шнура у другого рыбака, который ранее (неизвестно когда) неудачно пытался вываживать карпа, когда тот уже поймался на крючок. Вероятность такого совпадения очень мала", - рассказывает Загорулько.
Блицопрос
В каком самом экзотическом месте вам приходилось ловить рыбу?
На Мальдивских островах.
Есть ли у вас любимые места для рыбалки в Украине?
Заливы возле села Сорокошичи в Черниговской области.
Что вы делаете с пойманной рыбой?
Рыбу забираем только ту, которую точно будем готовить или использовать для ухи. Остальную выпускаем. На платных водоемах действует правило, что крупные экземпляры (например, свыше 3 кг) необходимо обязательно выпускать. Сначала меня, честно, это правило возмущало, а сейчас ловлю особый кайф, когда отпускаю рыбу, которая подарила тебе напряженную борьбу и массу эмоций.
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Этим предметом в древности ловили рыбу. Что изображено на рисунке?

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Какая рыба не водится в украинских водоемах?
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Как рыбаки называют зимнюю удочку с встроенной котушкой в удилище?
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Самая крупная в мире рыба, выловленная на удочку, весила 1208 кг и имела длину около 5 метров. Поймали ее в 1959 году у берегов Южной Австралии. Это была:
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В некоторых африканских странах водится рыба под названием протоптер. Она в засуху зарывается глубоко в ил, который, даже высыхая, сохраняет рыбе жизнь. С помощью какого инструмента ловят эту рыбу?
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ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ «МАЄ КЛЮНУТИ»
1. Загальні положення:
1.1. Найменування конкурсу - «Має клюнути» (далі – Конкурс)
1.2. Конкурс спрямовано на популяризацію TM «Борисфен»
1.3. Конкурс не є лотереєю або іншою, заснованою на ризику грою. Визначення переможців Конкурсу відбувається згідно з цими Правилами. 1.4. Місце проведення Конкурсу: сторінка проекту http://project.liga.net/projects/fishing/

2. Організатор Конкурсу:
- Привате акціонерне товариство «ДІМ МАРОЧНИХ КОНЬЯКІВ «ТАВРІЯ»
- Адреса: 74905, м. Нова Каховка, проспект Дніпровський, 299,
- Електронна пошта: [email protected]
Інформаційний партнер:
- ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ АГЕНТСТВО «ЛІГАБІЗНЕСІНФОРМ»
- Адреса: 04112, м. Київ, вул. Парково-Сирецька, 23 - Електронна пошта: [email protected]

3. Строки проведення Конкурсу:
З 30.07.2018 р. по 26.08.2018 р. включно.
Визначення переможців: 27.08.2018 р.
Оголошення переможців: 28.08 2018 р.

4. Подача заявок на участь у Конкурсі

4.1. Конкурс вважається розпочатим з моменту появи оголошення про початок Конкурсу на сторінці Спеціального проекту, зазначеної в п. 1.4.

4.2. Учасниками можуть бути лише громадяни України, які досягли 18 років та виконали умови Конкурсу.

4.3. Вимоги до учасників Конкурсу.

Для того щоб стати учасником Конкурсу, необхідно:
- направити відповіді на запитання тесту, що розміщені за одним з наступних посилань: http://project.liga.net/projects/fishing/#test
- поділитися результатами тесту на своїй сторінці в Facebook;
Надіслання відповідей на тест автоматично означає прийняття офіційних конкурсних правил.

5. Конкурсні вимоги

5.1. Для участі в Конкурсі учасники направляють відповіді на запитання тесту та діляться результатами тесту на своїй сторінці в Facebook

6. Переможці та нагорода
- 20 переможців Конкурсу обираються Організатором Конкурсу з числа тих учасників, що виконали всі умови Конкурсу за допомогою сервісу random.org;
- Всі 20 переможців отримують нагороду від ТМ «Борисфен»
- Переможці повинні підтвердити свою згоду на отримання нагороди та надіслати відповідь протягом 3 календарних днів. Якщо відповідь не буде надіслана вчасно, Організатор Конкурсу залишає за собою право обрати наступного переможця.
- Не припускається заміна нагороди на грошову винагороду в еквіваленті або пересилка призу;
- Переможцю буде надіслано повідомлення перед публічним оголошенням результатів Конкурсу;
- Нагорода не передається іншій особі, не конвертується, не обмінюється, її не можна взяти грошима. Всі податки і звітність, пов'язані з будь-якою нагородою, є особистою і повною відповідальністю переможця.
- Нагорода доставляється переможцю логістичною компанією за рахунок Організатора.

7. Відповідальність

7.1. Якщо учасник або особа, що діє від його імені, будь-яким чином втрутиться в роботу цього Конкурсу чи маніпулюватиме його результатами або якщо внаслідок такого втручання Конкурс втрачає свою здатність адекватно проводитися таким чином, як вважає за потрібне його Організатор, він залишає за собою право на власний розсуд і максимальною мірою, дозволеною законом, дискваліфікувати будь-якого конкурсанта, який вдався до такого втручання, і/або змінити умови проведення Конкурсу, зупинити його, відкласти або скасувати.

7.2. Організатор Конкурсу залишає за собою право в будь-який час і на власний розсуд дискваліфікувати і відсторонити від участі в Конкурсі будь яку особу, яка, на його обґрунтовану думку:

a) порушує офіційні конкурсні правила;
б) порушує терміни використання будь-якої платформи соціальних медіа, що рекламують проведення Конкурсу;
c) виявляє недобросовісність, діє неспортивним чи деструктивним чином або намагається завдати неприємностей чи погрожувати будь-якій іншій особі, образити або потурбувати її.

7.3. Організатор Конкурсу залишає за собою право змінити умови Конкурсу, зупинити його проведення, відкласти або скасувати його на власний розсуд із будь-якої причини.

7.4. Організатор Конкурсу вживатиме адекватних заходів для захисту приватної та іншої конфіденційної інформації, але не може відповідати за її повний захист. Розпоряджатися персональною інформацією, що її нададуть учасники Конкурсу, і зберігати її буде Організатор Конкурсу.

7.5. Ні Організатор Конкурсу, ні спонсори платформи не відповідають за жодні суперечки між співавторами у зв'язку з матеріалами, поданими на Конкурс.

7.6. Організатор Конкурсу на власний розсуд може зв'язуватися з учасниками і пропонувати їм співпрацю в додаткових проектах.

8. Прикінцеві положення

8.1. Беручи участь у Конкурсі, ви заявляєте про те, що погоджуєтесь і приймаєте ці Правила та їх умови в цілому та без винятків;

8.2. Організатор залишає за собою право переглядати та вносити зміни в ці Правила без попередження учасників та переможців. Беручи участь у Конкурсі після внесення Організатором змін у ці Правила, учасники та переможці погоджуються з внесеними у ці Правила змінами та зобов'язуються дотримуватися відповідних змін та цих Правил. Оновлені Правила зі змінами публікуються за посиланням, що міститься у дописі про умови Конкурсу.

8.3. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.4. Учасники та переможці, які порушують ці Правила, за одноособовим рішенням Організатора можуть бути дискваліфіковані та виключені з подальшої участі у Конкурсі, у тому числі без пояснення причин дискваліфікації. Повідомлення про дискваліфікацію направляється за допомогою електронної пошти.

8.5. Організатор не несе відповідальності за будь-які технічні збої, що виникли з вини третіх осіб чи у зв'язку з обставинами непереборної сили, що спричинили вплив на роботу соціальних мереж чи служб доставки під час проведення Конкурсу.

8.6. Рішення Організатора з приводу визначення учасників та переможця Конкурсу є остаточним та оскарженню не підлягає.

Текст: Мария Бровинская
Фото: личные архивы героев, iStock/Global Images Ukraine
Дата публикации: 30 июля 2018 года
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