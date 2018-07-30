Должно клюнуть

"Увлечение рыбалкой в моей жизни было двух 2 видов: сначала семейная - под наставничеством отца, потом - спортивная, с гораздо большими бюджетами, адреналином, громкими победами и досадными поражениями", - рассказывает Сергей Блескун об истоках своего увлечения, без которого сегодня не представляет жизни.



СЕО в одной из крупнейших чайных компаний Европы с позицией члена президиума Федерации рыболовного спорта Украины, при этом является мастером рыболовного спорта Украины.



Как рассказывает Блескун, грань между любительской и спортивной рыбалкой исчезла по двум причинам. Первая из них - знакомство и тесное общение с бизнес-партнерами. Друзья Блескуна из Херсона - Юрий Зелинский и Олег Коноваленко, владельцы крупной региональной компании-дистрибьютора продукции Nemiroff в Херсонской области (Блескун работал коммерческим директором Nemiroff с 2008 по 2013 год. - Авт.) - 10 лет назад предложили ему пройтись по Днепру и половить рыбу. "Каково же было мое удивление, когда я понял, что делаю все по-олдскульному, иногда с ошибками, и просто не могу поймать там, где они показывают фантастический мастер-класс!", - рассказывает Блескун.



СЕО признается, что такая ситуация его, как человека, который не любит проигрывать, зацепила. "Даже обычная рыбалка - это тоже маленькое соревнование и подсчет, кто кого. Иными словами, я увидел, что щуку люди ловят иначе, и мне ради этих эмоций стоит учиться", - говорит собеседник Liga.net.



Однако окончательное решение уйти в спорт Блескун принял после трагичной истории. "Я перевернулся на арендованной лодке в ноябре, совершенно случайно выплыл в ледяной воде и, отойдя от пережитого стресса, решил приобрести себе надежную и безопасную, максимально укомплектованную алюминиевую лодку", - рассказывает он, добавляя, что лучшее место для учебы - это любые спортивные соревнования.



"В момент турнирной борьбы, в дни подготовки, ты можешь узнать столько нужной и полезной информации, сколько не сможешь освоить за годы самообучения", - говорит он. По словам Блескуна, с педагогами сложностей не возникало - в Украине очень много профессионалов, которые готовы были терпеливо рассказывать и показывать азы мастерства. Сначала нынешний титулованный спортсмен учился занимать последнее место и правильно интерпретировать ошибки. Но, признается Блескун, было очень мотивирующе видеть, как каждый год мое место в турнирах разной сложности повышалось. "Я вступил в Федерацию рыболовного спорта Украины, появился новый круг друзей, турниры выходили на качественно новый уровень", - говорит он.

