Хороший получился сюжет. Теперь все знают, как в Украине убивают и мучают людей с другой точкой зрения! Я сделал профессиональную работу. Хотя, конечно, надо было бы проверить все. Но неважно. Я на войне. И я на стороне добра. Но как же тот дом, который сгорел? Вы предлагаете редакторам подготовить сюжет о пожаре в Москве. В ответ получаете указание от Дмитрия Константиновича сделать новый сюжет об Украине. Но на этот раз еще более зверский. На ваше замечание, что пока никакой информации нет, получаете решительное: “Так придумай. Мне что ли тебя учить?”.

Все имена и события в этой истории - вымышлены. Однако 10 апреля 2014 года в программе Вести на канале Россия-1 действительно вышел сюжет об Украине.



Герой сюжета - мужчина, который заявил, что пострадал от рук участников Майдана в Украине. Ему якобы сломали кости, подожгли тело. Он представился Андреем Петковым.



В этот же день на другом российском канале НТВ вышел сюжет с “гражданином Германии Андреем Петховым”, которого якобы ранили в украинском городе Николаеве. Мужчина заявил, что был “наемником Майдана”, готовил группу бойцов из Западной Европы, которые должны были калечить митингующих.



В обоих случаях перед зрителями предстал один и тот же человек. Спустя неделю родственники Петкова сообщили, что он стоит на учете в психдиспансере.



Сюжет о Петкове для России-1 готовил журналист по имени Антон Лядов. 10 апреля 2014 года он не выбрал ОТКАЗАТЬСЯ . И, несмотря на критику фейкового сюжета, продолжил работу, став корреспондентом во Франции.



В мае 2016 года, теперь уже в новой роли, в его сюжете для Россия-1 опрошенным французам приписали слова, которые те не говорили. Каналом и сейчас управляет его шеф - Дмитрий Константинович Киселев, известный фейками об Украине.



Позже Антон Лядов бросил работу на госТВ и запустил тревел-блог “The Люди”, став путешественником. Он начал жить по-другому и рассказывать истории о странах, в которых побывал. Однако не все смогут увидеть его красивые сюжеты.



С 2014 года в Украине продолжается российско-украинская война. К этому времени погибли тысячи людей. Многих убийц в Украину привела работа российских пропагандистов.