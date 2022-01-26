Грязные руки
Часть первая
Истории
Украина
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НАЧАТЬ ИСТОРИЮ
2014 год. В Украине начинается Революция достоинства против режима Виктора Януковича. Протестующие требуют прекратить репрессии. На центральную площадь в Киеве выходят студенты, требующие сближения Украины с Евросоюзом. Предприниматели, бизнес которых отобрали. Сотни тысяч людей, лишенных права на честные выборы и конституционных свобод.

В этот момент российское государственное телевидение начинает снимать сюжеты об Украине, полностью подменяющие действительность. Искривленная информация о событиях на Майдане и в Украине в целом, неправда и выдумки тиражируются на аудиторию в миллионы россиян. Их системно убеждают, что украинцы – не люди, а Украина – не страна. Происходит тотальное обесчеловечивание соседней страны.

Россия оккупирует украинский Крым. Совет Федерации России единогласным решением отправляет армию РФ воевать против Украины. Параллельно кремлевская власть набирает добровольцев для войны. По всей России официально разворачивают пункты сбора добровольцев. Россияне массово записываются воевать с украинцами.

Эта история создана LIGA.net по мотивам реальных событий: как пропаганда приводит к войнам и смерти, а простые люди становятся соучастниками убийства тысяч гражданских.

Москва, апрель, 2014 год. Будильник зазвонил в 06:00. За окном – слякоть и грязь. Очередной серый день.

Вы – журналист российского государственного телеканала Россия-1. Каждый день вы собираете сюжеты о разных событиях. И сегодня вам надо подготовить новый сюжет для прайм-тайм – вечернего времени, когда зрители собираются после работы дома и включают телевизор.

Вы считаете себя журналистом. Но на вашем канале не принято иметь личное мнение. Но это не значит, что у вас его не может быть. Каждый день именно вы принимаете решение. Делаете выбор.

Какой выбор вы сделаете сегодня?

ПРОДОЛЖИТЬ
По данным Mediascope, в 2021 году – это самый популярный телеканал в РФ (доля – 11,5%). Второй по популярности – Первый канал с долей 9,7%. Оба канала принадлежат государству и курируются Администрацией президента России.
ДМИТРИЙ:
Сегодня на мне прайм-тайм. Надо вставать и ехать на работу. Наверняка придется что-то придумывать об Украине. Но как же хочется спать. Может вообще уволиться?

ВЫКЛЮЧИТЬ БУДИЛЬНИК И СПАТЬ ДАЛЬШЕ
ПРОСНУТЬСЯ
По данным аналитической группы East Stratcom (сформирована по решению правительств стран ЕС в 2015 году), на ноябрь 2020 года в России создали и распространили более 10 000 фейков – абсолютный мировой рекорд по дезинформации.
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Изменить решение
ПРОСНУТЬСЯ И УЗНАТЬ, ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ
Вы заснули. А когда, наконец-то, выспались, то собрали вещи, приехали на работу и уволились. Вы завели тревел-блог и начали заниматься работой для души.

Но на самом деле в тот день, 10 апреля 2014 года, все было по-другому.

Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Сначала – ванна, умыться и чистить зубы. Затем – приготовить завтрак и погладить одежду. Все как под копирку – каждый день одно и то же.

Внезапно за окном зазвучала сирена. Выглянув в окно, вы увидели, что здание через дорогу охвачено огнем. Слышны крики людей.

Кажется, вы придумали, о чем будет ваш сюжет сегодня вечером.

СЮЖЕТ О РОССИИ
СЮЖЕТ ОБ УКРАИНЕ
Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
Изменить решение
НУЖЕН СЮЖЕТ ОБ УКРАИНЕ. УЗНАТЬ, ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ
Вы отправились на работу и предложили показать в прайм-тайм сюжет о пожаре в Москве. Ваше руководство сказало, что это менее важно, чем события в Украине. Вам сказали, что вы обязаны подготовить сюжет. Вы приняли решение уволиться, завели тревел-блог и начали заниматься работой для души.

Но на самом деле в тот день, 10 апреля 2014 года, все было по-другому.

ОТВЕТИТЬ НА ЗВОНОК
НЕ ОТВЕЧАТЬ
Вы включили телевизор. Но по всем ТВ-каналам только Украина. И ни слова о пожаре. Вы подошли к окну и стали смотреть, как горит дом напротив. Зазвонил мобильный телефон – на экране имя абонента: “Не отвечай, это всегда по работе”.

ДМИТРИЙ: Сейчас отвечу и мне скажут: “Приезжай, надо рассказывать о Майдане”. Точно скажут. Но эти люди напротив не дают мне покоя. Уже полчаса дом горит. Пожарные ничего не могут потушить. А там же люди. Это важная история для России.

Российское телевидение как минимум с 2014 года говорит только об Украине и игнорирует все острые внутренние вопросы. Например, в 2019 году российский сайт Ведомости попросил аналитиков из компании Медиалогия посчитать общее количество упоминаний Украины в эфире трех российских каналов (Россия-1, Первый канал, НТВ). За три дня аналитики насчитали более 200 упоминаний. В еще одном исследовании – 118 упоминаний за один день.
Изменить решение
ОТВЕТИТЬ НА ЗВОНОК И УЗНАТЬ, ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ
Вы не ответили на звонок с работы. А вечером кто-то другой подготовил сюжет об Украине. Вас уволили. И вы стали известным тревел-блогером, занялись любимой работой.

Но на самом деле в тот день, 10 апреля 2014 года, все было по-другому.

ПОЕХАТЬ НА РАБОТУ
ОСТАТЬСЯ ДОМА И СМОТРЕТЬ В ОКНО
ДМИТРИЙ: Слушаю. Да, Дмитрий Константинович. Да, уже все придумал. Конечно. Да, сюжет будет о зверствах. Когда приеду на работу? Уже выезжаю. Но, Дмитрий Константинович, я хотел с вами поговорить насчет пожара. Тут напротив меня дом горит. Полчаса потушить не могут. Может мы сегодня в виде исключения, потому что я считаю, что это тоже важно, сделаем… Алло? Алло, Дмитрий Константинович?
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ПОЕХАТЬ НА РАБОТУ И УЗНАТЬ, ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ
Вы остались дома и продолжили смотреть в окно, где час за часом догорал жилой дом. Вечером кто-то другой подготовил сюжет об Украине. Вас уволили – это то, чего вы хотели. Вы стали известным тревел-блогером. И, наконец, занялись любимой работой.

Но на самом деле в тот день, 10 апреля 2014 года, все было по-другому.

Content Oriented Web
Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
ЕХАТЬ ДАЛЬШЕ
ОСТАНОВИТЬСЯ
Вы сели в автомобиль и поехали на работу, проклиная и ее, и этот день, и себя. Вы продолжили думать об Украине и своей работе, нажимая на педаль газа. И в результате не заметили человека на пешеходном переходе.
Изменить решение
ПОЕХАТЬ НА РАБОТУ И УЗНАТЬ, ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ
Вы остановили машину, крепко сжав руль. Минуту вы сидели в оцепенении и не дыша. Затем выдохнули: сегодня вы не будете снимать никаких сюжетов.

Мужчина, которого вы чуть не сбили, отделался испугом. Вы предложили ему помощь и отвезти в больницу. На работу вы не поехали.

Вечером на канале Россия-1 вышел сюжет об Украине. А вас уволили. Но вы не огорчились, а отправились в отпуск и стали тревел-блогером.

Но на самом деле в тот день, 10 апреля 2014 года, все было по-другому.

Вы сделали вид, что ничего не случилось, и спокойно поехали дальше. Через некоторое время вы встали в пробке. И пока стоите, вы решили покопаться в интернете.
ОТКРЫТЬ РАБОЧУЮ ПЕРЕПИСКУ
ПОЧИТАТЬ О ПУТЕШЕСТВИЯХ
Изменить решение
Вам попался на глаза новый видеосюжет какого-то тревел-блогера о поездке по острову в Индийском океане. Вы забыли о работе и выпали из реальности. Когда вы приехали на работу, то поднялись в кадровый отдел и написали заявление об увольнении. Работать пропагандистом вы больше не захотели.

Но на самом деле в тот день, 10 апреля 2014 года, все было по-другому.

ОТКРЫТЬ ПЕРЕПИСКУ И УЗНАТЬ, ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ
ПРОМОЛЧАТЬ И ЗАЙТИ
ОТВЕТИТЬ НА ОСКОРБЛЕНИЕ
Вы увидели сообщение “ты опаздываешь”. Вы спрятали телефон, подали сигнал машинам впереди и попытались ускориться, чтобы побыстрее добраться до работы.

На работе вас встретили такие же сотрудники телеканала, как и вы. Будничные шутки, подколы, пустые разговоры. Кажется, никто здесь не занимается любимым делом. Все тянут время, работают ради денег.

Вы стоите в коридоре перед собственным кабинетом, который вам дали за многолетние труды. Мимо прошел Дмитрий Константинович и бросил в вашу сторону уничижительную фразу, подгоняя с подготовкой сюжета об Украине.

Изменить решение
Вы резко ответили своему шефу. Затем поднялись в кадровый отдел и написали заявление. Поставив подпись вы выдохнули. А на следующий день вы отправились в отпуск, прихватив с собой камеру. Вы стали известным тревел-блогером, покончили с пропагандой. И, наконец, занялись любимой работой.

Но на самом деле в тот день, 10 апреля 2014 года, все было по-другому.

ПРОМОЛЧАТЬ И УЗНАТЬ, ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ
Вы зашли в кабинет. Включили компьютер и проверили почту. В рабочей переписке с коллегой вам сообщили, что “есть интересный стример из Украины”, готовый передать “отличный материал”. Вы не знаете, кто это такой и откуда у него информация.

ДМИТРИЙ: Тут на видео какой-то парень из Украины. Говорит – на Майдане протестующие режут, убивают. Вроде правду говорит. Но непонятно, кто он. Впрочем, сойдет и так. На проверку уйдет слишком много времени. Могут лишить премии, если не успею. Или вообще уволят.

Мужчина на видео, вот, убедительно же говорит. Посмотрите на него: ожог лица, перелом голени. Садисты какие-то эти украинцы. Ставим сюжет!

ПРОВЕРИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
ПОСТАВИТЬ СЮЖЕТ
ПОСТАВИТЬ СЮЖЕТ
Изменить решение
Как и предписано журналистскими стандартами, вы тщательно проверили информацию. Оказалось, что вас пытались обмануть – “отличный материал” оказался подделкой. Вы отказались ставить фейк в эфир, понимая последствия. И к вечеру вас уволили. Хотя это вас не огорчило. Вы взяли камеру и отправились в путешествие, о котором давно мечтали, и стали известным тревел-блогером.

Но на самом деле в тот день, 10 апреля 2014 года, все было по-другому.

ПОСТАВИТЬ СЮЖЕТ И УЗНАТЬ, ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ
ПОСТАВИТЬ СЮЖЕТ И УЗНАТЬ, ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ
ДМИТРИЙ:
Хороший получился сюжет. Теперь все знают, как в Украине убивают и мучают людей с другой точкой зрения! Я сделал профессиональную работу. Хотя, конечно, надо было бы проверить все. Но неважно. Я на войне. И я на стороне добра.

Но как же тот дом, который сгорел?

Вы предлагаете редакторам подготовить сюжет о пожаре в Москве. В ответ получаете указание от Дмитрия Константиновича сделать новый сюжет об Украине. Но на этот раз еще более зверский. На ваше замечание, что пока никакой информации нет, получаете решительное: “Так придумай. Мне что ли тебя учить?”.

ОТКАЗАТЬСЯ
ПРИДУМАТЬ ИСТОРИЮ
Начать с начала
Все имена и события в этой истории - вымышлены. Однако 10 апреля 2014 года в программе Вести на канале Россия-1 действительно вышел сюжет об Украине.

Герой сюжета - мужчина, который заявил, что пострадал от рук участников Майдана в Украине. Ему якобы сломали кости, подожгли тело. Он представился Андреем Петковым.

В этот же день на другом российском канале НТВ вышел сюжет с “гражданином Германии Андреем Петховым”, которого якобы ранили в украинском городе Николаеве. Мужчина заявил, что был “наемником Майдана”, готовил группу бойцов из Западной Европы, которые должны были калечить митингующих.

В обоих случаях перед зрителями предстал один и тот же человек. Спустя неделю родственники Петкова сообщили, что он стоит на учете в психдиспансере.

Сюжет о Петкове для России-1 готовил журналист по имени Антон Лядов. 10 апреля 2014 года он не выбрал ОТКАЗАТЬСЯ. И, несмотря на критику фейкового сюжета, продолжил работу, став корреспондентом во Франции.

В мае 2016 года, теперь уже в новой роли, в его сюжете для Россия-1 опрошенным французам приписали слова, которые те не говорили. Каналом и сейчас управляет его шеф - Дмитрий Константинович Киселев, известный фейками об Украине.

Позже Антон Лядов бросил работу на госТВ и запустил тревел-блог “The Люди”, став путешественником. Он начал жить по-другому и рассказывать истории о странах, в которых побывал. Однако не все смогут увидеть его красивые сюжеты.

С 2014 года в Украине продолжается российско-украинская война. К этому времени погибли тысячи людей. Многих убийц в Украину привела работа российских пропагандистов.
Исправить мир
Дата: 26.01.2022
Текст: Петр Шуклинов
Верстка: Карина Мовша
Иллюстрации: Александр Пришутов
Фотографии: EPA
Музыка: Никола Самори, "Sociopath"

© 2022 Все права защищены.
Информационное агентство ЛІГАБізнесІнформ
[email protected]

ДМИТРИЙ:
Хороший получился сюжет. Теперь все знают, как в Украине убивают и мучают людей с другой точкой зрения! Я сделал профессиональную работу. Хотя, конечно, надо было бы проверить все. Но неважно. Я на войне. И я на стороне добра.

Но как же тот дом, который сгорел?

Вы предлагаете редакторам подготовить сюжет о пожаре в Москве. В ответ получаете указание от Дмитрия Константиновича сделать новый сюжет об Украине. Но на этот раз еще более зверский. На ваше замечание, что пока никакой информации нет, получаете решительное: “Так придумай. Мне что ли тебя учить?”.

ОТКАЗАТЬСЯ
Начать с начала
Исправить мир
Все имена и события в этой истории - вымышлены. Однако 10 апреля 2014 года в программе Вести на канале Россия-1 действительно вышел сюжет об Украине.

Герой сюжета - мужчина, который заявил, что пострадал от рук участников Майдана в Украине. Ему якобы сломали кости, подожгли тело. Он представился Андреем Петковым.

В этот же день на другом российском канале НТВ вышел сюжет с “гражданином Германии Андреем Петховым”, которого якобы ранили в украинском городе Николаеве. Мужчина заявил, что был “наемником Майдана”, готовил группу бойцов из Западной Европы, которые должны были калечить митингующих.

В обоих случаях перед зрителями предстал один и тот же человек. Спустя неделю родственники Петкова сообщили, что он стоит на учете в психдиспансере.

Сюжет о Петкове для России-1 готовил журналист по имени Антон Лядов. 10 апреля 2014 года он не выбрал ОТКАЗАТЬСЯ. И, несмотря на критику фейкового сюжета, продолжил работу, став корреспондентом во Франции.

В мае 2016 года, теперь уже в новой роли, в его сюжете для Россия-1 опрошенным французам приписали слова, которые те не говорили. Каналом и сейчас управляет его шеф - Дмитрий Константинович Киселев, известный фейками об Украине.

Позже Антон Лядов бросил работу на госТВ и запустил тревел-блог “The Люди”, став путешественником. Он начал жить по-другому и рассказывать истории о странах, в которых побывал. Однако не все смогут увидеть его красивые сюжеты.

С 2014 года в Украине продолжается российско-украинская война. К этому времени погибли тысячи людей. Многих убийц в Украину привела работа российских пропагандистов.
ПРИДУМАТЬ ИСТОРИЮ
Дата: 26.01.2022
Текст: Петр Шуклинов
Верстка: Карина Мовша
Иллюстрации: Александр Пришутов
Фотографии: EPA
Никола Самори, "Sociopath"

© 2022 Все права защищены.
Информационное агентство ЛІГАБізнесІнформ
[email protected]