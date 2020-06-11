Можно ли меньше вредить здоровью, не бросив курить?

Независимая оценка, проведенная для Министерства здравоохранения Новой Зеландии
, подтвердила
, что при использовании IQOS в нагретом табачном продукте (стике) не происходит сгорания. В отличие от электронных сигарет, эти продукты содержат табак, который нагревается не выше 350 °C, что значительно ниже температуры сгорания сигарет – от 600 до 900 °C. Сам табак в системах нагревания никогда не достигает этой температуры, в большинстве случаев температура не превышает 250 °C. Британское агентство по здравоохранению (Public Health England) и Комитет Великобритании по токсичности, канцерогенности и мутагенности
химических веществ в пищевых продуктах, потребительских товарах и окружающей среде в 2017 году подчеркнули
значительное снижение уровня вредных и потенциально вредных компонентов в аэрозоле нагретых табачных изделий по сравнению с сигаретным дымом.
В 2018 году Public Health England
рассмотрело 20 исследований (12 из которых были исследованиями табачных компаний) и подтвердило
тезис о том, что вред от испарений систем нагревания табака ниже, чем от обычных сигарет.