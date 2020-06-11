Можно ли меньше вредить здоровью, не бросив курить?

Подход уменьшения вреда или Harm Reduction предлагает шанс на сокращение рисков для здоровья миллионам курильщиков, которые хотят отказаться от привычки, но не могут сделать это из-за никотиновой зависимости или вовсе не мотивированы на отказ. Данный подход подразумевает постепенную замену сигарет на никотиносодержащие продукты, исключающие дым: никотиновые пластыри и жвачки, электронные системы доставки никотина (электронные сигареты и системы нагревания табака).



Предпосылкой к его формированию стал тот факт, что никотинзаместительная медикаментозная терапия (НТЗ), применяемая как основной метод лечения зависимости с 1980х годов, оказалась для многих не эффективной. Пока НЗТ все еще остается одобренным с медицинской точки зрения способом потребления никотина без табака, а применяемые продукты включены в «Список основных лекарственных средств ВОЗ».



Но уже более 10 лет активно развивается «альтернативный» фронт по борьбе с курением. В середине 2000-х годов впервые были достигнуты значительные успехи в области общественного здравоохранения в результате перехода от курительного к бездымному табаку (снюсу), а также распространения новых продуктов, таких как нагревающие табак изделия и пероральные никотиновые мешочки, не содержащие табака. В 2020-м на рынке представлены уже четыре поколения продуктов со сниженным риском.

