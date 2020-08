Можно ли меньше вредить здоровью, не бросив курить?

Табачные компании BAT и PMI регулярно публикуют научные исследования, в которых описывается работа этих продуктов и их оценка в серии доклинических, клинических и популяционных исследований. Основные выводы этих исследований в том, что выбросов токсичных веществ в аэрозоле при использовании систем нагревания табака на 90-95% меньше, чем в сигаретном дыме.



Как заключает британский ученый, профессор Имперского колледжа Лондона (Imperial College of Science, Technology and Medicine) и почетный профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine) Джери Симсон, электронные сигареты менее вредны для здоровья человека, чем обычные. «Мы даже можем предполагать, что снижение вреда составляет более 50-60%, и даже больше. Мы наблюдаем улучшение состояния пациентов, перешедших с обычных сигарет на электронные. Мы уверены, что для курящих людей жизненно важно иметь доступ к менее опасным продуктам, что, в конечном итоге, ведет к снижению смертности населения», - отмечает ученый.