Можно ли меньше вредить здоровью,
не бросив курить?


Можно ли меньше вредить здоровью,
не бросив курить?


Партнер проекта
ПрАТ «Філіп Морріс Україна»
«Дым сигарет с ментолом» или без него – более неактуален. Этот раздражающий фактор, и основную причину развития заболеваний курильщиков, уже давно пытаются устранить производители сигарет. Для этого они разрабатывают альтернативы традиционным сигаретам, которые уменьшают вред для здоровья и снижают уровень хейтерства в отношении курильщиков.

Стратегия бездымного будущего продвигается табачными компаниями последние пять лет: бездымные устройства покоряют целые континенты. Наиболее распространенное – IQOS – система электрического нагревания табака, которая имеет менее резкий, чем сигареты запах и представляет, в случае отказа от сигарет и полного перехода, меньший риск для здоровья курильщика, чем продолжение курения. Потребители IQOS – не курильщики, а пользователи, поскольку в нем табак не сгорает, в результате чего выделяется до 95% меньше вредных и потенциально вредных веществ.

Наряду с этим гаджетом производители сигарет предлагают еще несколько альтернатив, с помощью которых они намерены создать свободное от табачного дыма будущее и вовсе прекратить производство сигарет.
Мир и сигареты
1,1 млрд курильщиков в мире по данным Всемирной организации здравоохранения
8 млн человек ежегодно умирает от болезней, связанных с курением
1 млрд человек умрет от курения до 2100 года
На 4% с 2000 до 2018 года снизилось количество курильщиков в мире.
В 5 раз в течение 2016-2019 годов упали продажи традиционных сигарет в Японии после вывода на рынок бездымных продуктов.
Согласно исследованиям, количество курильщиков в мире в перспективе ближайшего десятилетия не снизится. Причина тому – распространение курения в странах третьего мира, где социальная и экономическая ситуации подталкивают людей к сигарете.
Динамика количества курильщиков в мире, млн человек
В развитых же странах доля и количество альтернатив стремительно растет. Именно такую задачу – снижение потребления сигарет и вреда от них – ставят перед собой ученые и разработчики со всего мира. В ближайшем будущем в этих странах должен сработать "японский сценарий", при котором технологичные устройства вытеснят традиционные сигареты.
Динамика рынка альтернативных табачных продуктов, млрд $
Как затухала сигарета
Фото: research.umbc.edu
Подход уменьшения вреда или Harm Reduction предлагает шанс на сокращение рисков для здоровья миллионам курильщиков, которые хотят отказаться от привычки, но не могут сделать это из-за никотиновой зависимости или вовсе не мотивированы на отказ. Данный подход подразумевает постепенную замену сигарет на никотиносодержащие продукты, исключающие дым: никотиновые пластыри и жвачки, электронные системы доставки никотина (электронные сигареты и системы нагревания табака).

Предпосылкой к его формированию стал тот факт, что никотинзаместительная медикаментозная терапия (НТЗ), применяемая как основной метод лечения зависимости с 1980х годов, оказалась для многих не эффективной. Пока НЗТ все еще остается одобренным с медицинской точки зрения способом потребления никотина без табака, а применяемые продукты включены в «Список основных лекарственных средств ВОЗ».

Но уже более 10 лет активно развивается «альтернативный» фронт по борьбе с курением. В середине 2000-х годов впервые были достигнуты значительные успехи в области общественного здравоохранения в результате перехода от курительного к бездымному табаку (снюсу), а также распространения новых продуктов, таких как нагревающие табак изделия и пероральные никотиновые мешочки, не содержащие табака. В 2020-м на рынке представлены уже четыре поколения продуктов со сниженным риском.
1
Первое поколение
Электронные сигареты первого поколения внешне напоминали сигареты традиционные – бело-оранжевый стик, хоть и немного увеличен в масштабах. Но вместо табака, фильтра и бумаги они состоят из батареи, комбинированного одноразового картриджа с электронной жидкостью и нагревательного элемента или распылителя. Некоторые производители сигарет продавали мини-многоразовые резервуары с никотиновой жидкостью. Каждый картридж был эквивалентен пачке сигарет. Такие устройства долго были популярными среди курильщиков, которые переключались с сигарет на вейпинг. Сейчас изделия этого вида постепенно замещаются современными альтернативами.


2
Второе поколение
Электронные сигареты второго поколения имеют более емкие резервуары. Некоторые производители предлагают регулируемый воздушный поток для большей интенсивности вкуса. Другие модели содержат больше жидкости или имеют большую емкость аккумулятора, а некоторые – функции регулируемой мощности.
3
Третье поколение
К этой категории относят вейпы. Они бывают двух типов: с закрытыми картриджами и открытые системы, которые позволяют пользователю настраивать использование мундштука, распылителя и батареи, многоразового резервуара и экспериментировать с выбором жидкостей. Именно такого типа устройства положили начало развития определенной субкультуры.
4
Четвертое поколение
Системы электрического нагревания табака, которые работают по принципу нагревания табака до температуры ниже уровня горения. Разные устройства этой категории нагревают табак до температуры не более 350 °C, что достаточно для выделения никотина, но исключения образования дыма, содержащего вредные химические вещества.
Существует три способа нагревания табака в таких продуктах. В первом табак нагревается лезвием и выделяет аэрозоль. Второй метод заключается в косвенном нагреве воздуха, который, в свою очередь, нагревает табак – аналогично тому, как работает духовка с вентилятором. Третий способ – жидкость нагревается с образованием пара, который затем проходит через табак при затяжке, собирая никотин и ароматизаторы.
Система электрического нагревания табака IQOS от компании Philip Morris – стала в 2016 году пионером на украинском рынке в сегменте альтернатив для курильщиков. И остается наиболее популярным продуктом, за которым следуют BAT с их глобальным брендом GLO и JTI с их брендом Ploom TECH (в Украине не представлен).
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило продажу и продвижение системы для электрического нагревания табака IQOS. Устройство получило классификацию табачного продукта с модифицированным риском (ТПМР).
Митч Зеллер
директор Центра табачных изделий Научно-экспертного комитета FDA
«Продвижение IQOS вместе с авторизованной информацией может помочь совершеннолетним курильщикам бросить курить, снизив воздействие вредных химических веществ на их организм. Однако, только в том случае, если они полностью перейдут на IQOS».
Продукты четвертого поколения доказали свою эффективность в ряде исследований и становятся основной альтернативой для курильщиков. Это не удивительно – человек стремится к современным устройствам с максимально удобным использованием. При этом для тех, кто сознательно отказывается от курения, важен факт снижения вреда, вокруг которого сегодня сосредоточены миллиардные разработки и внимание ученых со всего мира.
Мартин Джарвис
заслуженный профессор психологии здоровья кафедры поведенческих наук и здоровья Лондонского университета
«Разработки в области аккумуляторных технологий и сложных электронных средств управления привели к технологической революции, к изменению способа потребления никотина. Набирают популярность вейпинговые устройства, и теперь к ним присоединились бездымные продукты, которые имитируют фармакокинетику сигарет, но со значительно сниженным выделением токсических веществ».
Что говорит наука
Фото: research.umbc.edu
Независимая оценка, проведенная для Министерства здравоохранения Новой Зеландии, подтвердила, что при использовании IQOS в нагретом табачном продукте (стике) не происходит сгорания. В отличие от электронных сигарет, эти продукты содержат табак, который нагревается не выше 350 °C, что значительно ниже температуры сгорания сигарет – от 600 до 900 °C. Сам табак в системах нагревания никогда не достигает этой температуры, в большинстве случаев температура не превышает 250 °C.

Британское агентство по здравоохранению (Public Health England) и Комитет Великобритании по токсичности, канцерогенности и мутагенности химических веществ в пищевых продуктах, потребительских товарах и окружающей среде в 2017 году подчеркнули значительное снижение уровня вредных и потенциально вредных компонентов в аэрозоле нагретых табачных изделий по сравнению с сигаретным дымом.

В 2018 году Public Health England рассмотрело 20 исследований (12 из которых были исследованиями табачных компаний) и подтвердило тезис о том, что вред от испарений систем нагревания табака ниже, чем от обычных сигарет.
Дэвид Абрамс
Профессор Школы глобального общественного здоровья Университета Нью-Йорка
«Мы наверняка знаем, что вейпинг и другие бездымные никотиновые продукты гораздо менее опасны, чем курение. И те, кто переключается на них с обычных сигарет, уже в краткосрочной перспективе наблюдают улучшение своего состояния. Тем не менее, ВОЗ продолжает содействовать прямому запрету и жесткому регулированию таких товаров. Имеет ли смысл запрещать гораздо более безопасный продукт, оставляя широкий доступ к более опасным традиционным сигаретам?»
Независимые исследования систем нагревания табака также подтвердили выводы производителей, показав, что бездымные продукты четвертого поколения генерируют гораздо более низкие уровни вредных компонентов по сравнению с сигаретами. Например, существующие исследования токсикологического риска и вероятного ежедневного воздействия показали, что риск развития рака от продуктов, которые не перегревают табак, составляет от 1 до 10% от риска при курении сигарет.
Сол Шифман
Профессор Университета Питтсбурга, исследователь в области психологии и фармацевтики, старший научный консультант в Pinney Associate
«При курении обычных сигарет речь идет о дыме, при использовании электронных — об аэрозоле. Аэрозоль испускается из электронной сигареты только, когда она включена. Следовательно, нет процесса горения, который имеет место в случае с традиционными сигаретами. А именно он наносит максимальный вред курильщикам – как непосредственным, так и пассивным.

Мы провели исследование в двух группах в закрытых помещениях: в первой курили традиционные сигареты, во второй — электронные. Потом изучили, что оседало на поверхности мебели в помещениях. Так было доказано, что аэрозоль – намного безопаснее».
Табачные компании BAT и PMI регулярно публикуют научные исследования, в которых описывается работа этих продуктов и их оценка в серии доклинических, клинических и популяционных исследований. Основные выводы этих исследований в том, что выбросов токсичных веществ в аэрозоле при использовании систем нагревания табака на 90-95% меньше, чем в сигаретном дыме.

Как заключает британский ученый, профессор Имперского колледжа Лондона (Imperial College of Science, Technology and Medicine) и почетный профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины (London School of Hygiene & Tropical Medicine) Джери Симсон, электронные сигареты менее вредны для здоровья человека, чем обычные. «Мы даже можем предполагать, что снижение вреда составляет более 50-60%, и даже больше. Мы наблюдаем улучшение состояния пациентов, перешедших с обычных сигарет на электронные. Мы уверены, что для курящих людей жизненно важно иметь доступ к менее опасным продуктам, что, в конечном итоге, ведет к снижению смертности населения», - отмечает ученый.
Как уменьшить вред от курения?
Сегодня перейти к менее вредному способу получения никотина несложно – рынок предлагает множество вариантов. Сделать это можно с помощью не только электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака, но и продуктов, которые не нужно нагревать (снаф, снюс, жевательный табак, никотиновые патчи). Для украинских совершеннолетних курильщиков ассортимент уже близок к мировому разнообразию. Что доступно в нашей стране?
В общей сложности, по расчетам производителя, IQOS используют более 15,4 млн человек в мире, из которых около 700 000 живут в Украине.
Но есть один важный момент: в Украине качество электронных продуктов не регулируется. Поэтому засилье контрабандных и несертифицированных вейпов, которые стоят дешевле оригинальных продуктов, негативно влияют на здоровье украинцев.
Андре Каланцопулос
CEO Philip Morris International
«Государство должно исходить из принципа дифференциации никотиносодержащих продуктов, основываясь на их токсичности или потенциале снижения вреда. Это классическая регуляторная схема. Простой пример — альтернативная энергетика. Если мы хотим уменьшить использование нефти и угля, то стимулируем развитие солнечных и ветровых электростанций. Они тоже не безвредны: кто-то должен добывать полезные ископаемые для изготовления солнечных батарей и ветряков, строить их, затем утилизировать. Не существует продукции с нулевым воздействием на окружающую среду, как не существует никотиносодержащих продуктов, не несущих риска для здоровья».
В силу международных обязательств перед Европейским Союзом, для украинского регулирования электронных сигарет и табачных изделий также важно соответствие европейскому законодательству. Но приведение к европейским стандартам блокируется инициативами, ориентированными на борьбу с легальным рынком. В то же время, налоги на сигареты и табачные стики для систем нагревания табака были уравнены, что существенно отразится на их цене. В результате, формируется безвыходная ситуация, при которой курильщики будут продолжать курить сигареты по причине того, что они дешевле.
Наталья Бондаренко
Директор по корпоративным связям «Филип Моррис Украина»
«В результате принятия Закона № 466-ІХ цена на табакосодержащие изделия для электрического нагревания (ТИЭН) в Украине станет выше, чем в соседних странах, таких как Молдова, Беларусь и Россия. Таким образом, произойдет рост серого импорта продукта и контрабанды в Украину из этих стран.

По нашим подсчетам, легальный рынок ТИЭН может сократиться на 50%, а нелегальный – возрасти более чем в 5 раз. Такое положение фактически уничтожит легальный рынок ТИЭН в Украине, что приведет к падению поступлений в государственный бюджет».
Продукция IQOS, о которой идет речь в публикации, не является в полной мере безопасной, вызывает привыкание и предназначена для совершеннолетних потребителей табака или никотина. Лучший способ исключить риски для здоровья – полный отказ от курения.
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Можно ли меньше вредить здоровью, не бросив курить?
Текст: Владимир Виниленко

Фото: pmi.com, pixabay.com, standard.net, hromadske.ua, https://www.rootssmokeshop.com/
Верстка: Дмитрий Шелестинский



Дата публикации: 11.06.2020 г.





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