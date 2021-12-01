Как затухает сигарета

Человечество курит уже три тысячи лет, хотя все знают, что курение вредно и вызывает серьезные заболевания. Главная проблема – это дым. Когда сигарета подкуривается, она нагревается до высоких температур и выделяет около 6000 химических веществ. Около 100 из них признаны ведущими органами здравоохранения вредными или потенциально вредными. Высокое содержание этих химических веществ в сигаретном дыме является основной причиной заболеваний, связанных с курением.

Благодаря отсутствию процесса горения инновационные бездымные альтернативы, такие как системы для электрического нагрева табака IQOS или электронные сигареты IQOS VEEV, могут доставлять никотин без дыма и пепла. Эти продукты, хотя и вызывают привыкание и не исключают всех рисков, обладают потенциалом значительно снизить средний уровень вредных химических веществ по сравнению с сигаретами как для курильщика, так и для общества в целом.



Понимание проблем процесса горения и роли никотина может помочь принять обоснованное решение о переходе на лучшую альтернативу тем, кто продолжает курить и сегодня.



А если в перспективе 20-25 лет сигареты полностью исчезнут с лица земли? Смогут ли научно обоснованные альтернативы заменить сигареты? Об этом читайте в рекламном проекте ЧАО "Филипп Моррис Украина" на Liga.net.