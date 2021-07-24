Гроші на пам’ять. Як будівництво меморіалу в Бабиному Яру перетворилося на проблему національного масштабу

Я прийшла до Зісельса в надії краще розібратися – чому для вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру за 30 років в Україні не з'явилося ні музею, ні виставкового комплексу, ні інформаційного центру. Слухаючи палкі промови дисидента, всього за кілька хвилин після початку інтерв’ю я наче поринаю у транс. Мене охоплює гнітюче відчуття, що я – школярка, яка не зробила домашнього завдання і тепер вислуховує настанови сувороговчителя.



Але урок з історії вивчено. Під час німецької окупації у Бабиному Яру розстрілювали представників мирного населення Києва, військовополонених, радянських активістів, підпільників, членів ОУН та й взагалі всіх, хто не подобався окупаційній владі. Людей вбивали і за етнічною ознакою: євреїв – за те, що вони євреї, ромів – за те, що вони роми.



Центральною подією в історії Бабиного Яру стало масове знищення єврейського населення міста: 29-30 вересня 1941 року тут розстріляли майже 34 000 євреїв. Ця кількість не включає дітей віком до трьох років – їх просто не вносили до списків. Щоб зекономити набої, немовлят забивали до смерті або просто закопували живцем.



Восени 2021-го в Україні відбудуться жалобні заходи з нагоди 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру. Над увічненням пам’яті загиблих працює кілька громадських організацій зі схожими назвами. До цієї дати планується завершити перший етап великого меморіального комплексу вартістю $100 млн. Але є ризик, що жодного комплексу знов не буде. Чому?



Це питання просто неможливо не поставити Зісельсу. Справа в тому, що заостанні роки було щонайменше три великих спроби створення меморіального центру. І щоразу вони закінчувалися конфліктом. І щоразу – за участі Йосифа Зісельса.