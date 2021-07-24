Гроші на пам’ять. Як будівництво меморіалу в Бабиному Яру перетворилося на проблему національного масштабу

(На офіційному сайті ВААД у розділі “Програми” досі є Комітет по репатріації. Фото автора)
На початку 90-х майбутні емігранти з країн СНД перед від’їздом до Ізраїлю продавали усе своє майно і шукали спосіб, як перевезти готівку за кордон. Їм пропонували допомогу Комітети з питань репатріації, які діяли при ВААД в Росії та Україні. Комітети скеровували своїх відвідувачів до приватних фірм, які переказували кошти на рахунок ізраїльської компанії.
Російський сходознавець, громадський діяч, співпрезидент ВААД Росії Міхаіл Членов добре пам’ятає ті часи. Він розповідає
: “ВААД мав програму, в якій було кілька, як ми тоді називали, "кошиків". Першим кошиком була, само собою зрозуміло, еміграція і свобода пересування. Я відмовився організувати комітети з репатріації, і тоді це перехопив Леонід Ройтман. Він зробив це в Росії, а Йосиф Зісельс разом з ним – в Україні та Молдові”.
Як і Зісельс, Леонід Ройтман на той час був відомим громадським діячем, керував кількома єврейськими організаціями і займався благодійністю. Леонід Ройтман відкрив у Росії велику мережу офісів Комітету з питань репатріації, метою якого була допомога бажаючим виїхати до Ізраїлю. Аналогічні регіональні центри з репатріації при ВААД України під керівництвом Йосифа Зісельса діяли в багатьох містах, зокрема у Львові, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Хмельницькому тощо.
Керівник Комітету з репатріації України Йосиф Зісельс пояснював
, що це саме він знайшов компанії ("Юкрейн хаус", "Херріот інвестмент", "Teuton Investment Limited" та ін.), які почали займатися переведенням коштів до Ізраїлю. І Леонід Ройтман не приховував, що він є засновником фірм, які брали участь у схемі (Міжнародний центр з вивчення та поширення іудаїзму "Відродження", Ізраїльська міжнародна інвестиційна компанія "Відродження" та приватна компанія “Ізрасоб”).
За свої послуги посередники просили
2-5% від суми переказу. Але пропонували і альтернативний – більш вигідний – варіант співпраці. Якщо клієнт забирає кошти не одразу, а через кілька місяців, він не лише не сплачує за переказ, а й отримує всю суму і 20% річних на додачу. Багато кому така схема сподобалася. Хоча по суті це щось схоже на фінансову піраміду.
“Це не ми брали гроші, – пояснює Йосиф Зісельс. – Ми консультували, у нас були певні домовленості з бізнесменами – до кого ми направляємо тих людей. В нас була консультативна служба. Але ці люди підписували з ними угоди, а не з нами”.
Гроші, які Леонід Ройтман отримував від емігрантів, він вкладав у бізнес, нерухомість та зарплати найманим працівникам Комітетів з питань репатріації. Близько $3,5 млн пожертвував на різні благодійні організації.
У 95-му році Зісельс казав
: “Фірми, які вдало переказують гроші, спонсорують нашу діяльність. Завдяки їм ми встали на ноги, створили систему соціального захисту євреїв України і надаємо їм допомогу” (газета "Вікна" від 29.06.1995).
В якийсь момент приватні компанії просто відмовилися повертати іммігрантам їхні кошти: російських репатріантів обікрали на $18 млн, українських – на $6,1 млн. За підрахунками ізраїльської поліції
, від афери постраждали сотні українських родин. А загальна кількість постраждалих з України та Росії – понад дві тисячі.
Ось свідчення
однієї з постраждалих: “Ми з чоловіком здали $6000 7 грудня 1994 року в Ізраїльському інформаційному культурному центрі у Києві на вул. Курська, 6, кімната номер 38 (поруч з робочим кабінетом голови ВААД України Йосифом Зісельсом. – Ред)
. Договір склали з фірмою "Teuton Investment Limited" в особі директора пана Романа Спектора (на той момент – віцепрезидент ВААД Росії. – Ред.)
. Але коли приїхали до Ізраїлю, гроші не отримали”.
Йосиф Зісельс публічно заявляв
, що за три роки з України до Ізраїлю було переведено близько $12 млн. Згодом поліція Ізраїлю з'ясувала, що половина цих коштів ($6,1 млн) безслідно зникла.
Така ситуація викликала різкі оцінки у єврейському середовищі. Керівниця відділу СНД Єврейського агентства Алла Леві говорить
: “Я бачу, що дуже багато репатріантів, які зіткнулися з проблемою зникнення грошей добре знайомі з Йосифом Зісельсом. Я розумію, що вони покладалися на його авторитет і колишні заслуги. Йосиф Зісельс шукає партнерів по відповідальності за те, що сталося. Але відповідальність повністю лежить на очолюваній ним організації”.