«Когда встал вопрос, что делать с «ПриватБанком», который был признан неплатежеспособным и Советом национальной безопасности, и Правительством однозначно было принято решение о его национализации. Это единственный банк, который был национализирован — из-за его важности для банковской системы. Во время национализации, для того чтобы покрыть отрицательный капитал, который был в банке, нами было выпущено на 155,3 миллиарда гривен наших облигаций, из которых только небольшая часть была монетизирована, и довольно быстро удалось стабилизировать ситуацию в банке. А остальные остаются в портфеле банка. Мы на эти облигации выплачиваем проценты постоянно. Это одна из составляющих, в том числе, прибыльности этого банка. И мы на эти 155,3 миллиарда увеличили нашу долговую нагрузку.



Мы понимали это, и мы шли на этот шаг именно потому, что было однозначное решение всех, что банк надо спасти, вкладчиков и бизнес, который находится в этом банке, надо защитить, а банк надо развивать. Однако мы, как Министерство финансов рассчитываем на возвращение этих средств от прибыльной деятельности, от дальнейшей приватизации банка, как это записано в нашей стратегии».

