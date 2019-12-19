2014
2015
2016
Бомба замедленного действия
Стресс-тестирование и обещание денег
(НЕ)докапитализация и национализация
Обещания, капитал, три письма: как спасали деньги 20 млн украинцев три года назад
Сегодня – 19 декабря 2019 года – экс-владельцы Привата Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов попытаются через суд добиться беспрецедентного решения в свою пользу и отменить национализацию. Место решающей схватки между олигархами и государством – Шестой апелляционный суд Киева. Успех в апелляции откроет Коломойскому и Боголюбову путь к главной цели – возврату акций ПриватБанка.

А три года назад банк был настоящей бомбой замедленного действия под финансовой системой страны: дыра в капитале на 150 млрд грн, нерыночные ставки по депозитам, огромный портфель кредитов, выданных компаниям экс-собственников (впрочем, они как раз и оспаривают эти факты в суде) данные о которых дают основания утверждать, что они не ведут реальную хозяйственную деятельность.
Как и почему ПриватБанк дошел до фактической неплатежеспособности и на каком основании государство решило взять на себя ответственность за спасение крупнейшего банка? LIGA.net вместе с Национальным банком решили вспомнить главные события, предшествующие национализации Привата.

Уже в начале следующего года Нацбанк намеревается выйти с еще более подробным описанием событий, а главное - представить публике ключевые документы, касающиеся обещаний экс-акционеров и требований регулятора. Liga.net со своей стороны внимательно следит за этим, и опубликует новую информацию при первой возможности.
$1,5 млрд
Через три года, по итогам 2019-го, «ПриватБанк» заработает около $1,5 млрд чистой прибыли – абсолютный рекорд истории украинского банковского сектора.
19 декабря – историческая дата для украинской экономики. В этот день три года назад был национализирован крупнейший банк страны – ПриватБанк. Как выглядит решение о национализации «с высоты» прошедших трех лет? И какие события, предшествовавшие ему, четче проступают, если смотреть на них в ретроспективе?
(партнер проекта)
2014
Бомба замедленного действия
Как где и зачем
менялась история ПриватБанка
2015-2016
Сайт рыбатекст поможет дизайнеру, верстальщику, вебмастеру сгенерировать несколько абзацев более менее осмысленного текста рыбы на русском языке, а начинающему оратору отточить навык публичных выступлений в домашних условиях. При создании генератора мы использовали небезизвестный универсальный код речей. Текст генерируется абзацами случайным образом от двух до десяти предложений в абзаце, что позволяет сделать текст более привлекательным и живым для визуально-слухового восприятия.

По своей сути рыбатекст является альтернативой традиционному lorem ipsum, который вызывает у некторых людей недоумение при попытках прочитать рыбу текст. В отличии от lorem ipsum, текст рыба на русском языке наполнит любой макет непонятным смыслом и придаст неповторимый колорит советских времен.

май-сентябрь 2014
НБУ объявляет о первом серьезном стресс-тестировании 15 крупнейших банков. Диагностика длилась несколько месяцев, осенью 2014 НБУ объявил, что в докапитализации нуждаются девять банков, общая сумма 56 млрд грн. В Привате заявили, что им нужно 4 млрд грн дополнительного капитала.
Катерина Рожкова
первый заместитель Главы НБУ
«Многие крупные украинские банки в 2014 году столкнулись со значительными проблемами с ликвидностью, в связи с тем, что вкладчики забирали средства, а дефолты заемщиков участились. «ПриватБанк», как лидер рынка депозитов, почувствовал эти проблемы особенно остро.

Из-за значительного оттока средств для финансирования ему пришлось обращаться к НБУ за кредитами для поддержания ликвидности. В 2014 году «ПриватБанк» получил кредиты рефинансирования на 19,9 млрд грн. Но общая задолженность перед НБУ по состоянию на конец 2015 года достигла 27 млрд грн».
2015
Стресс-тестирование и обещание денег
Как где и зачем
менялась история ПриватБанка
2015-2016
Сайт рыбатекст поможет дизайнеру, верстальщику, вебмастеру сгенерировать несколько абзацев более менее осмысленного текста рыбы на русском языке, а начинающему оратору отточить навык публичных выступлений в домашних условиях. При создании генератора мы использовали небезизвестный универсальный код речей. Текст генерируется абзацами случайным образом от двух до десяти предложений в абзаце, что позволяет сделать текст более привлекательным и живым для визуально-слухового восприятия.

По своей сути рыбатекст является альтернативой традиционному lorem ipsum, который вызывает у некторых людей недоумение при попытках прочитать рыбу текст. В отличии от lorem ipsum, текст рыба на русском языке наполнит любой макет непонятным смыслом и придаст неповторимый колорит советских времен.

апрель 2015
Нацбанк начинает более глубокую проверку топ-20 банков. Диагностика включает проверку качества активов и стресс-тестирование.
осень 2015
НБУ впервые увидел масштабы проблем в «ПриватБанке». Диагностика качества активов показала, что банку вне стрессового сценария нужны дополнительные резервы на 40 млрд грн, капитал уже тогда был отрицательным – «минус» 20,7 млрд грн. А стресс-тестирование показало, что с Приватом все еще хуже: отрицательный капитал составлял 106 млрд грн.
Почему регулятивный капитал не может быть отрицательным?
Ключевой подход к регулированию банков во всем мире заключается в следующем: банки, как независимые экономические агенты, могут рисковать сколько угодно и при желании кредитовать пустые компании. Но они должны показать реальную платежеспособность таких компаний, сформировать резервы под выданные им кредиты и покрыть ожидаемые убытки своим капиталом. Если капитала не хватает, или он вообще отрицательный, это означает неплатежеспособность банка. Такой банк функционирует как финансовая пирамида, возвращая старые вклады за счет привлечения новых.
Сергей Колосюк
старший юрисконсульт Юридического департамента НБУ
«Такие результаты были связаны с тем, что банк кредитовал «пустые» компании без доходов, сотрудников, производственных мощностей. Эти компании предоставляли в основном весьма сомнительный залог фиктивный залог – имущественные права по договорам о продаже/поставке товаров, проведении работ, предоставлении услуг в будущем.
Пустые» компании заключали между собой договора, но истории их реализации не было, не было предоплат и причин считать, что банк может что-то получить от реализации таких залогов, если заемщики перестанут платить. Видимость того, что описанные выше заемщики обслуживают свои кредиты, создавалась за счет перекредитования».
декабрь 2015
Глава «ПриватБанка» Александр Дубилет лично приехал в НБУ, чтобы ознакомиться с результатами стресс-тестирования. Позже НБУ направил в банк список связанных с акционерами лиц, которые кредитовались в Привате.
Иван Прицак
старший юрконсульт Юридического департамента НБУ
«Менеджмент «ПриватБанка» был осведомлён о результатах проверок и тестирования и принимал участие в обсуждении последующих действий по спасению банка. Размер докапитализации был установлен отдельным решением правления Национального Банка и по сей день оно действует и не было обжаловано в суде. Размер потребности в докапитализации был признан «ПриватБанком» и самими акционерами. В частности, и Игорем Коломойским».
2016
(НЕ)докапитализация и национализация
Как где и зачем
менялась история ПриватБанка
2015-2016
Сайт рыбатекст поможет дизайнеру, верстальщику, вебмастеру сгенерировать несколько абзацев более менее осмысленного текста рыбы на русском языке, а начинающему оратору отточить навык публичных выступлений в домашних условиях. При создании генератора мы использовали небезизвестный универсальный код речей. Текст генерируется абзацами случайным образом от двух до десяти предложений в абзаце, что позволяет сделать текст более привлекательным и живым для визуально-слухового восприятия.

По своей сути рыбатекст является альтернативой традиционному lorem ipsum, который вызывает у некторых людей недоумение при попытках прочитать рыбу текст. В отличии от lorem ipsum, текст рыба на русском языке наполнит любой макет непонятным смыслом и придаст неповторимый колорит советских времен.

4 и 12 февраля 2016
НБУ получает от Игоря Коломойского два письма, в которых он гарантирует докапитализацию банка.

(эти письма, в отличие от последнего письма Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, в котором они просят о национализации, все еще не опубликованы публично. На момент подготовки материала редакция Liga.net направила запросы в НБУ, Минфин и ФГВФЛ с просьбой о предоставлении документов, однако пока не получила ответа)
Катерина Рожкова
первый заместитель Главы НБУ
«Рассчитанная в рамках диагностики потребность в докапитализации составила 113,1 млрд грн. Программа финансового оздоровления была рассчитана на три года. В первую очередь, для уменьшения потребности в капитале банк должен был осуществить реструктуризационные меры. Принять на баланс ликвидное имущество, оформить дополнительные залоги по предоставленным кредитам. Только до конца 2018 и 2019 гг. Игорь Коломойский обязался внести в капитал живые деньги (5,6 и 4,4 млрд грн соответственно), о чем и шла речь в его письме от 04.02.2016».
23 февраля 2016
НБУ официально утвердил трехлетнюю программу финансового оздоровления Привата, которая до этого была одобрена Правлением и Наблюдательным Советом банка.

Программа состояла из четырех пунктов:
1
до 1 апреля 2016 взять на баланс залогового имущества на 31 млрд грн;
2
до 1 октября 2016 трансформировать кредитный портфель на 76,7 млрд грн, заменив компании-пустышки, связанные с акционерами на реальных заемщиков с работающими бизнес-моделями;
3
до февраля 2017 погасить связанные кредиты на 14,7 млрд грн;
4
до 31 декабря 2017 года Коломойский должен внести в капитал банка 5,6 млрд грн личных средств;
5
до 31 декабря 2018-го – еще 4,4 млрд грн;
6
до 31 декабря 2018 года — конвертировать в капитал 2 млрд грн субординированного долга (кредит, полученный банком от связанного лица).
У банка на тот момент были два критерия проблемности:

1) Проблемы с ликвидностью, появившиеся в 2014 году и просроченные кредиты рефинансирования, по которым в 2015 начались переговоры о реструктуризации.
 2) Проблемы с качеством кредитного портфеля и обусловленная этим потребность в докапитализации, выявленная в ходе диагностики.

Кроме того у банка были обнаружены существенные объемы связанного кредитования (список связанных лиц был направлен банку в декабре 2015).

Программа финансового оздоровления, утвержденная Нацбанком, охватывала все три критерия. С марта 2016 банк должен был ежемесячно выплачивать 650 млн грн по кредитам рефинансирования, на 1,3 млрд грн ежемесячно должны были погашаться кредиты связанным лицам.

10 июля 2016
Банк не выполнил большую часть из предписаний программы. Коломойский пишет в НБУ письмо, в котором подтверждает кризисное состояние банка и обещает в ближайшие месяцы постепенно войти в график программы оздоровления. НБУ соглашается сместить дедлайн по принятию залогов на 31 млрд грн на баланс банка до конца августа.

(это письмо, в отличие от последнего письма Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, в котором они просят о национализации, все еще не опубликовано публично. На момент подготовки материала редакция Liga.net направила запрос в НБУ с просьбой о предоставлении документов, однако пока не получила ответа)
1 сентября 2016
В опубликованном меморандуме о сотрудничестве Украины и МВФ появился пункт о 166 млрд грн в виде государственных облигаций для возможной рекапитализации отдельных банков. Антикризисная группа, в которую входили представители НБУ, Фонда гарантирования и потенциального менеджмента впервые начала предметно обсуждать план национализации ПриватБанка.
5 октября 2016
Коломойский и Боголюбов впервые признали, что испытывают сложности с выполнением программы оздоровления ПриватБанка. В письме к НБУ бизнесмены предложили государству рассмотреть вариант докапитализации банка путем его национализации.

(это письмо, в отличие от последнего письма Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, в котором они просят о национализации, все еще не опубликовано публично. На момент подготовки материала редакция Liga.net направила запрос в НБУ с просьбой о предоставлении документов, однако пока не получила ответа)
22 ноября 2016
Аудит компании Ernst&Young (EY) уточнил нехватку капитала в ПриватБанке: 146,4 млрд грн.

Когда банк начал делать трансформацию кредитного портфеля, которая должна была улучшить его качество за счет оформления твердых залогов, перевода кредитов на операционные компании, НБУ направил в банк внеплановую инспекционную проверку, чтобы хоть как-то понимать состояние дел. В тот момент акционеры банка уже предлагали добровольную национализацию по закону №78. Одним из условий для этого была независимая аудиторская проверка, для которой банк сам выбрал компанию EY. 22.11.2016 аудиторы предоставили отчет о проверке НБУ, в котором уточнили потребность в капитале до 146,4 млрд грн.
23 ноября 2016
«ПриватБанк» проводит трансформацию кредитного портфеля, предусмотренную вторым пунктом программы. Но вместо перевода задолженности на реальные компании, банк выдает кредитов на 127 млрд 36 новым компаниям-пустышкам. Коломойский и Боголюбов больше не участвуют в переговорах с НБУ о программе оздоровления своего банка.
16 декабря 2016
Коломойский и Боголюбов письменно просят премьер-министра Владимира Гройсмана национализировать «ПриватБанк».
18 декабря 2016
НБУ признает Приват неплатежеспособным.

В тот же день Рада по финансовой стабильности, РНБОУ и Кабинет министров поддержали предложение НБУ о выведении банка с рынка с участием государства.
Всемирный банк
«18 декабря Кабинет Министров Украины принял решение об участии государства в докапитализации «ПриватБанка» путем вхождения государства в его капитал. Всемирный банк считает, что это решение является важным шагом для сохранения финансовой стабильности в Украине, повышения доверия к банковской системе и обеспечения равного отношения ко всем банкам, которые нуждаются в докапитализации».
19 декабря 2016
Банк переходит под управление Фонда гарантирования вкладов. Через два дня 100% акций «ПриватБанка» выкупит за 1 гривню государство в лице Минфина.
Кристин Лагард
экс-управляющий директор
«Решение украинских властей о национализации «ПриватБанка» является важным шагом в их усилиях, направленных на обеспечение финансовой стабильности. Это решение было принято для бесперебойной работы банка с учетом его системообразующей роли на финансовом рынке Украины и недостаточных усилий экс-владельцев по увеличению капитала в последние месяцы».
О том, что возможны различные сценарии развития ситуации, стало понятно сразу после получения результатов стресс-теста по банку летом 2015. В июле 2015 в Меморандуме с МВФ появилось обещание Украины «сприяти врегулюванню системних банків шляхом застосування солідарної відповідальності незабезпечених недепозитних кредиторів до того, як використовуються державні кошти для рекапіталізації системних банків.

«ПриватБанк» на момент кризиса был одним из крупнейших, а также системным банком. Банк обслуживал всю бюджетную сферу (2,6 млн. человек), большинство донорских переводов происходили именно по системе Приват24 (550 тыс. операций ежемесячно).

Ситуация, которая сложилась с долгами «ПриватБанка», представлением ложной информации регулятору и международным институтам, выдачи кредитов связанным лицам и вывод залогового имущества из собственности Банка, не будь он системообразующим, предусматривало бы ликвидацию проблемного банка и вывода его с рынка.
Катерина Рожкова
первый заместитель Главы НБУ
«Но в случае же «ПриватБанка» его ликвидация могла спровоцировать крах всей финансовой системы страны из-за величины банка, его инфраструктурной важности, объема вкладов, подлежащих одномоментной компенсации ФГВФО в случае недоступности (около 100 млрд грн). Это создавало риски для финансовой стабильности в целом.

Поэтому было принято решение о национализации, которое подразумевало:

а) фактическую смену собственника на государство в роли Министерства Финансов;

б) докапитализацию - вливание государственных средств для спасения как самого Банка, так и всей финансовой системы.

Поэтому сценарий национализации был единственно правильным».
Три года спустя
Оксана Маркарова
Министр финансов Украины
«Когда встал вопрос, что делать с «ПриватБанком», который был признан неплатежеспособным и Советом национальной безопасности, и Правительством однозначно было принято решение о его национализации. Это единственный банк, который был национализирован — из-за его важности для банковской системы. Во время национализации, для того чтобы покрыть отрицательный капитал, который был в банке, нами было выпущено на 155,3 миллиарда гривен наших облигаций, из которых только небольшая часть была монетизирована, и довольно быстро удалось стабилизировать ситуацию в банке. А остальные остаются в портфеле банка. Мы на эти облигации выплачиваем проценты постоянно. Это одна из составляющих, в том числе, прибыльности этого банка. И мы на эти 155,3 миллиарда увеличили нашу долговую нагрузку.

Мы понимали это, и мы шли на этот шаг именно потому, что было однозначное решение всех, что банк надо спасти, вкладчиков и бизнес, который находится в этом банке, надо защитить, а банк надо развивать. Однако мы, как Министерство финансов рассчитываем на возвращение этих средств от прибыльной деятельности, от дальнейшей приватизации банка, как это записано в нашей стратегии».
По планам Министерства финансов «ПриватБанк» должен быть продан государством частному инвестору до 2023 года.
БОЛЬШЕ СПЕЦПРОЕКТОВ
Как создать офис, повышающий эффективность труда. Опыт Genesis
Искусственный интеллект - Шестая технологическая революция Украины
Как супергенерики
спасают мир
Текст: Сергей Шевчук

Фото: finance.liga.net, images.unian.net, finbalance.com.ua, https://latifundist.com/dosye/bogolyubov-gennadij-borisovich, http://realtribune.ru/news/news/2200, https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/daniljuk-nazval-shutkoj-predlozhenie-podpolkovni-360803/.

Дата публикации: 19.12.2019 г.

© 2019 Все права защищены.
Информационное агентство ЛІГАБізнесІнформ

Made on
Tilda