11-го числа мне позвонили соседи и сказали: «У вас с Леной коронавирус». Я спросила: «Откуда информация?». – «От головы сельсовета. Он предупредил, чтобы мы с тобой не контактировали». И началась реальная травля.



Стали звонить другие соседи, а те, с кем наши дома стоят рядом, спрашивали через забор: «Что у вас случилось?» Информацию начали передавать по цепочке, и в итоге все знали, что мы чуть ли не насквозь пропитаны коронавирусом, и зараза уже в деревне.



Я пыталась что-то объяснить, но кому люди поверят – мне или представителю власти? Голова сначала сказал, что информация пришла от полиции, потом – что из санстанции. Хотя сейчас такой структуры вообще нет. Я ему говорю: «Отправьте мне на вайбер документы, которые вам пришли». У него на все один ответ: «Посидите дома».



Сначала люди просто обходили нас стороной. Мы стали изгоями. Для людей неважно, есть у тебя коронавирус или нет. Ты работаешь в медицине – значит, в любой момент можешь принести им «эту заразу». Так они говорят.



15-го числа мы с Леной были на работе, и тут мне звонит сосед: «Фельдшер ищет Лену, чтобы проверить, соблюдает ли она самоизоляцию. А ее нет». Лену он не нашел, но снова рассказал соседям, что «у нас тут люди болеют». Я психанула и говорю соседу: «Хоть погуглите, что это такое. Человек должен написать заявление, что идет на самоизоляцию. И только тогда можно контролировать, не нарушает ли он ее».



В тех же числах голова сельсовета сказал мужчине, с которым живет Лена: «Если ты будешь подвозить ее куда-то, люди подожгут тебе машину». До этого нас подвозил сосед, который тоже ездит в Киев на работу. А как теперь добираться – было непонятно, маршрутки ведь не ходили. Выручил доктор из нашей больницы. Он живет в Киеве, но сказал, что будет нас возить в Черногородку и обратно, еще и за свои деньги.



17-го я была на работе. Позвонила Лена: «Ира, меня не пускают за продуктами. Голова сказал во всех магазинах, чтобы нам ничего не продавали». Ее гражданского мужа тоже не пустили: «Ты с ней живешь, значит, тоже болеешь».



Через пару часов Лена перезванивает и плачет: «Во двор бросили бутылку». Я испугалась: у меня возле дома – две собаки и кот. А если и туда что-то бросили? Попросила Лену сбегать посмотреть.



Позвонила голове. Говорю: «Вы понимаете, что натворили своими беспочвенными обвинениями и разговорами о том, что оберегаете от нас жителей деревни?». Он ответил: «Это не слухи, а правда. Насчет бутылки ничего не знаю. Хотите – вызывайте полицию, но к вам никто не приедет».



Я поняла, что помощи ждать неоткуда. Всю ночь на работе думала: как нам дальше жить? А если я буду идти по улице, и кто-то бросит мне на голову кирпич? Уже не так страшно заразиться коронавирусом, как ехать домой и не знать, что тебя там ждет.



Утром приехала полиция и журналисты. Бутылку забрали на экспертизу. Лена написала два заявления: о попытке поджога и распространении неправдивой информации главой сельсовета. Тот не унимался. Когда приехала полиция, говорил: «Развели панику. Трудно было посидеть дома? Я бы со всем разобрался».



С тех пор он меня игнорирует. Как видит где-то – отворачивается, не здоровается. Лена недавно встретила его возле сельсовета, он ей сказал одну фразу: «Ты еще пожалеешь».



Односельчане после всего этого перестали так активно шарахаться. Но никто не извинился. Некоторые и сейчас говорят: «Глава сельсовета все сделал правильно, хотел нас защитить. Вы работаете в медицине, и не заразились сегодня – так заразитесь завтра». Я отвечаю: «Это не вам бросили в дом бутылку и не вам сказали сидеть дома непонятно сколько». У них один ответ: «Ну, ведь ничего не сгорело».

