11 апреля мне ни с того, ни с сего позвонила соседка. Говорит: «Лена, что происходит? Вы что, больные? Сидите дома». Я ничего не поняла, сказала, что никто не болеет. Потом начали звонить другие соседи, спрашивали, больна ли я. Оказалось, что глава сельсовета обзвонил всех соседей – якобы у меня и моей коллеги Иры (мы вместе работаем медсестрами в пятой больнице в Киеве) коронавирус.
Я не знала, что делать, и тут мне позвонил глава сельсовета. Сказал, что есть какие-то списки, и мы с Ирой в них попали. Что мы должны быть на самоизоляции, и если он узнает, что мы вышли из дома, вызовет полицию, и нас оштрафуют на 17 тысяч. Я начала спрашивать, что за списки, кто их прислал, просила показать их. Он сначала сказал, что позвонили из полиции, потом – что-то про фельдшера. Короче, запутался. Я ему говорю: «Я не контактировала с больными коронавирусом. Почему я должна быть на самоизоляции?». Он ничего толком не ответил. Я думала, что на этом конфликт исчерпан. С соседями особо не общалась – была на работе по двое суток, продукты возила из Киева, в магазин в селе не ходила. Уже и забыла о звонке председателя. А перед Пасхой началось.
17 апреля я была на работе и сдавала анализ на коронавирус – проверяли всех медиков. Потом вернулась, посидела дома и вспомнила, что у меня нет хлеба. Села на велосипед и поехала в магазин. Захожу, а продавщица говорит: «Мы не будем вас обслуживать». Во второй магазин тоже не пустили. Сказали: «Не хватало нам этой заразы в магазине». Я поехала в другое село и там купила хлеб.
Вернулась домой без настроения. Было как-то тревожно. Позвонила главе сельсовета, он даже слушать не стал: «Я тебе сказал, не лазь по селу! Я вызову полицию, и будешь платить штраф! Ты на самоизоляции».
Я сидела в комнате, и тут слышу: быстро проехал мотоцикл, что-то бабахнуло. Вышла посмотреть – и увидела тлеющую бутылку. Запаниковала. Позвонила голове, говорю: «Что это такое? Что делать с бутылкой?». Он ответил: «Выбросьте». Я спросила, может, вызвать полицию? А он сказал: «Сюда все равно никто не приедет». Ну, я и выбросила.
Я не знала, что делать, было страшно. Позвонила Ире – она тогда была на сутках. Говорю: «Мне страшно. Приедь, надо что-то решать». Ира приехала на следующее утро, поддержала меня и позвонила журналистам.
Через пару дней пришли наши результаты анализов на коронавирус – отрицательные. Мы пошли с ними к голове. Я хотела спросить, как дальше жить, если из-за слухов все показывают пальцем. А если я на самом деле заболею? Меня же тут уроют. Он только отмахнулся. Извинился перед камерой и все. Потом позвонил и сказал: «Можешь ходить в магазин. Ты уже не на самоизоляции». Вот спасибо.
Сейчас вроде бы все подуспокоилось, но мне страшно. Во-первых, я не знаю, кто бросил бутылку. Во-вторых, все время думаю: а если бы я тогда не вышла и не затоптала ее? Она могла взорваться, а у меня дом деревянный. Все бы вспыхнуло, как от спички.