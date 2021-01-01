Призначили його не відразу – деталі перипетій та обговорень персони художника на засіданнях Одеської обласної ради, якій музей підпорядковується, могли б лягти в основу абсурдистської п’єси. Місцева влада зненавиділа новообраного директора через його інакодумство і, вочевидь, відмову “прийти на поклон”, тож в хід пускали аргументи різного рівня дикості. Зрештою, Ройтбурда призначили рішенням міської (не обласної) влади, і він, попри шалений спротив опонентів, суди з якими тривали донедавна (і завершились на користь Ройтбурда), почав найбільший свій проєкт.



До того, як Олександр став директором ОХМ, це був симпатичний, але застарілий провінційний музей з типовими проблемами: консервативна експозиція, неприязна атмосфера, подекуди – аварійний стан даху, через який в одну з залів наприкінці зими лилась вода зі стелі. Тепер це сучасний музей з актуальною експозицією, змінними виставками, які б утерли носа київським музейникам, і любов’ю відвідувачів. Не прийти в Одеський художній музей під час візиту до міста – подібно до ігнорування музеїв у Парижі, неможливо, та й не потрібно.



Ройтбурд переосмислив колекцію Одеського музею, дістав із запасників важливі для розуміння історії мистецтва (одеського, українського та світового) роботи, знайшов гроші на їхню реставрацію або оформлення, і вдихнув нове життя в зали музею. Завдяки широкому колу знайомств він заснував клуб Маразлі, клуб друзів музею, які своїми щорічними внесками та символічною адвокацією допомагають йому розвиватись. Так музей відновив практику закупівлі робіт в колекцію (в більшості українських музеїв закупівлі не проводились за весь час незалежності через брак коштів). А оновлена експозиція мистецтва ХХ-ХХІ століть наполовину складається з робіт з приватної колекції самого Ройтбурда, який подарував їх ОХМ.



Команда музею, яка складається частково з людей, які працювали там раніше, а частково – з тих, хто прийшов його реформувати, роблять важливі для розмови про українське мистецтво виставки і комунікують ці процеси назовні. Це один з небагатьох українських музеїв, який вміє розповідати про скарби, які має, якомога ширшій аудиторії.



В планах Олександра було отримати для музею нове приміщення, де в майбутньому розмістилась би експозиція сучасного мистецтва, і статус національного, який би збільшив його фінансування і зарплати працівників. Команда музею продовжує над цим працювати.



Ройтбурд часто говорив про необхідність музейної реформи в Україні і пропонував зробити Одеський художній пілотною інституцією для такої реформи. В цьому проявлялась системність його підходів, вихід за межі власної та локальної практик. Ройтбурд не був “просто художником” і “просто музейником”, він мислив глобальніше і пропонував робити це іншим. У цьому сенсі він був не лише одеським художником, одеським інтелектуалом, він пропонував цьому місту і його жителям український наратив та європейський контекст. Це пропозиція, від якої неможливо відмовитись. Особливо коли її формулюють з такою іронією, глибиною та розумінням, як це робив Олександр Ройтбурд.