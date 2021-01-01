Три виміри майстра: у мистецтві, політиці та музейній справі
Ройтбурд був непересічним і плідним художником. Своєю практикою він акумулював і переосмислював історію мистецтва, міфологію та суспільні явища.
Ройтбурд був активним учасником Майдану. Він багато і дотепно коментував події 2013-2014 років, критикував повалення пам’ятника Леніну, наголошував на тому, що Майдан не був монолітним утворенням з єдиною ідеологією, а представляв різні групи, які вийшли на вулицю, обурені несправедливістю.
У 2016 році запрацювала нова норма закону “Про культуру”: з того моменту керівників музеїв та театрів мали обирати на конкурсних засадах. Це відкрило можливості для багатьох агентів змін у культурі, зокрема й для Олександра Ройтбурда, який подався на конкурс на посаду директора Одеського художнього музею в 2017 році. І переміг.
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