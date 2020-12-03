Навіщо потрібні прогнози
Про що економісти гворитимуть у 2021-му?
Замість підсумків. Етична сторона прогнозів для аналітиків
Здійснювати будь-який аналіз, рекомендації чи дії на підставі належного та адекватного обґрунтування, підтвердженого відповідними дослідженнями.
Повідомляти існуючим і потенційним клієнтам яка інформація та принципи, які використовуються ними для проведення аналізу, розробки рекомендацій, а також невідкладно повідомляти про всі зміни, які можуть спричинити суттєвий вплив на такі процеси.
Розрізняти факти та судження в презентаціях аналізу та рекомендацій.