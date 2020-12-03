Приїжджаю я якось грати з друзями в футбол й один товариш мене запитує: “Слухай, яким буде курс долару цього року”. А я йому відповідаю: “а що буде з ковбасою?”. “До чого тут ковбаса?”, – здивувався він. На що я кажу: “Толя, а ти чим зазвичай обідаєш: доларами чи ковбасою?”

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Цей майже анекдотичний діалог трапився кілька років із Дмитром Сологубом – заступником голови Національного банку, який вже шість років очолює у НБУ напрям монетарної політики. Одне з завдань його вертикалі – макроекономічні прогнози: з інфляції, зростання економіки, очікувань бізнесу та населення.



У цьому сенсі 2020 рік перевернув життя економістів з ніг на голову. Тотальна невизначеність через пандемію COVID-19 поставила багатьох перед складним вибором: відразу визнати, що майже будь-який прогноз зараз є як ніколи умовним чи можливо спробувати скористатися ситуацією та “осідлати” хвилю надзвичайно високого попиту на хоча б скільки-небудь чітку картинку майбутнього?



Історія про знайомого Дмитра Сологуба та його бажання знати курс долару якнайкраще пасує до “хворого” 2020 року. Як таким людям відрізнити достовірний прогноз від неякісної аналітики, що може звертатися до емоцій? Кому слід довіряти? Та чи має місце етика у сфері прогнозів, які складають аналітики?



LIGA.net поставила ці питання чотирьом відомим українським економістам – Дмитру Сологубу із НБУ, Андрію Безп’ятову із Dragon Capital, Марії Репко із Центру економічної стратегії та Олексію Блінову з Альфа-Банку Україна – під час панельної дискусії, організованої спільно із CFA Society Ukraine.



Нижче – основні лейтмотиви розмови у форматі Q&A.



