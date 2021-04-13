Программа "5-7-9", довольно холодно воспринятая бизнесом на старте, сегодня для многих предпринимателей стала не только действенным инструментом для инвестиций и развития бизнеса, но и "спасательным кругом", который помогает удержаться на плаву в крайне непредсказуемых условиях коронакризиса.

“Упрощение доступа малого, среднего и микробизнеса к банковскому кредитованию с целью реализации инвестиционных проектов. Цель – увеличение объемов производства, усиление экспорта, импортозамещение, энергоэффективность, внедрение инноваций, а также содействие созданию новых рабочих мест и как итог – возвращение трудовых мигрантов в Украину".

Это – прямая цитата из официального описания правительственной программы "Доступные кредиты 5-7-9", одной из самых амбициозных инвестиционных идей украинских властей последних лет. Проект возник в конце 2019 года, официальный старт программы датирован февралем 2020-го – последним месяцем "докоронавирусной" эпохи.

Запуская "инвестиционные" кредиты для МСБ тогда мало кто предполагал, что пандемия коронавируса и ее последствия в виде локдаунов и экономических кризисов внесут значимые изменения в замысел программы. Сегодня это еще и один из главных антикризисных инструментов, на которые может рассчитывать украинский бизнес.

За год существования "5-7-9" пережила серьезную трансформацию. По состоянию на начало апреля 2021 ею уже воспользовалось более 12 500 предпринимателей, а в самой программе работает 28 банков. Кроме того, по словам Валерия Майбороды, представителя Фонда развития предпринимательства, который администрирует "5-7-9", на 1 января 2021 в рамках программы было сохранено 120 тыс. рабочих мест. И создано еще 9,5 тыс., за которые государство платит компенсацию.

Как изменилась программа, кто может сегодня ею воспользоваться, и как выбрать банк, в который обратиться за "доступными" кредитами? Liga.net совместно с одним из пионеров "5-7-9" и крупнейшим по объемам выдач участником программы, банком ПУМБ подготовили "путеводитель" для бизнеса. На что могут рассчитывать компании, довольны ли полученными кредитами уже опробовавшие "5-7-9" клиенты, и какое будущее программы видят в банке?