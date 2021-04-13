РУС УКР
ДОСТУПНЫЕ ДЕНЬГИ
для малого, среднего и микробизнеса

Программа "5-7-9", довольно холодно воспринятая бизнесом на старте, сегодня для многих предпринимателей стала не только действенным инструментом для инвестиций и развития бизнеса, но и "спасательным кругом", который помогает удержаться на плаву в крайне непредсказуемых условиях коронакризиса.


“Упрощение доступа малого, среднего и микробизнеса к банковскому кредитованию с целью реализации инвестиционных проектов. Цель – увеличение объемов производства, усиление экспорта, импортозамещение, энергоэффективность, внедрение инноваций, а также содействие созданию новых рабочих мест и как итог – возвращение трудовых мигрантов в Украину".


Это – прямая цитата из официального описания правительственной программы "Доступные кредиты 5-7-9", одной из самых амбициозных инвестиционных идей украинских властей последних лет. Проект возник в конце 2019 года, официальный старт программы датирован февралем 2020-го – последним месяцем "докоронавирусной" эпохи.


Запуская "инвестиционные" кредиты для МСБ тогда мало кто предполагал, что пандемия коронавируса и ее последствия в виде локдаунов и экономических кризисов внесут значимые изменения в замысел программы. Сегодня это еще и один из главных антикризисных инструментов, на которые может рассчитывать украинский бизнес.


За год существования "5-7-9" пережила серьезную трансформацию. По состоянию на начало апреля 2021 ею уже воспользовалось более 12 500 предпринимателей, а в самой программе работает 28 банков. Кроме того, по словам Валерия Майбороды, представителя Фонда развития предпринимательства, который администрирует "5-7-9", на 1 января 2021 в рамках программы было сохранено 120 тыс. рабочих мест. И создано еще 9,5 тыс., за которые государство платит компенсацию.


Как изменилась программа, кто может сегодня ею воспользоваться, и как выбрать банк, в который обратиться за "доступными" кредитами? Liga.net совместно с одним из пионеров "5-7-9" и крупнейшим по объемам выдач участником программы, банком ПУМБ подготовили "путеводитель" для бизнеса. На что могут рассчитывать компании, довольны ли полученными кредитами уже опробовавшие "5-7-9" клиенты, и какое будущее программы видят в банке?

Долгий путь к успеху “5-7-9”: от инвестиций в украинский бизнес до борьбы с коронакризисом
Во время презентации "5-7-9" в феврале 2020 года в правительстве заявляли о планах выдать за год 50 000 кредитов, как минимум, на 2 млрд грн, что, по подсчетам авторов программы, позволило бы создать 90 000 рабочих мест. 

Но амбиции быстро разбились о реальность: за три первых месяца существования "5-7-9" одиннадцать банков-участников выдали только 462 кредита на 283,5 млн грн. Отказов при этом было в три раза больше – 1241. Что быстро сформировало в предпринимательской среде отношение к программе как к совершенно номинальному продукту, воспользоваться которым могут единицы, и рассчитывать на который "простому смертному" не стоит. 

Почему тогда не "взлетело"? "На первом этапе банки получали очень много заявок, которые находились просто на уровне идеи – о четком бизнес-плане часто речь вообще не шла. Поэтому заявок было много, а выдач – мало, – вспоминает руководитель по микрокредитованию департамента малого бизнеса ПУМБ Виктор Харьковец. – И это логично: банки кредитуют и рискуют своими деньгами, а государство только компенсирует ставку. Это значит, что нужно, как и всегда, адекватно оценивать риски".

Но более существенной проблемой "5-7-9", по мнению эксперта ПУМБ, было даже не качество заявок, а ограничение суммы кредита – оно отсекало значительную часть бизнеса, который нуждался в кредитах. "Потолок" выдачи в 1,5 млн грн делал программу неинтересной для большой части предпринимателей", – признает Харьковец.
Многие наши клиенты говорили, что не видят смысла в том, чтобы тратить время и ресурс на подготовку и сбор документов ради суммы, с которой реализовать инвестиционную идею фактически невозможно, – поясняет он. – Выходило, что программа была ограничена микросегментом или ФОП, а они, особенно когда начался коронакризис, не сильно стремились во что-то инвестировать, что тоже логично.
Виктор Харьковец, руководитель по микрокредитованию департамента малого бизнеса ПУМБ
Правительство довольно быстро увидело недоработки "первой версии" и начало вносить изменения в программу. Ее постепенно расширяли, добавились кредиты на рефинансирование под 0% без ограничения суммы, а также пополнение оборотных средств компаний под 3% годовых на срок до двух лет. 

"Такие параметры моментально повысили интерес предпринимателей к этим кредитам, и, что важно – изменили профиль программы с сугубо инвестиционного, который был актуален далеко не всем компаниям, на антикризисный, в чем бизнес "ковидного" периода нуждался почти поголовно", – рассказывают в ПУМБ.

Сейчас программа охватывает, в том числе, средний бизнес с доходом до €20 млн в год, максимальная сумма компенсации процентов со стороны государства составляет €400 000, сам кредит не ограничен.

Правительственные цифры подтверждают слова банкиров.

По данным Минфина на 5 апреля 2021, с момента запуска программы было выдано 12 539 кредитов на 30,8 млрд грн. Львиная доля этой суммы приходится на кредиты "антикризисного толка": рефинансирование старых долгов – 14,2 млрд грн и пополнение оборотных средств – 11,9 млрд.

Логичное следствие кризиса: лишь шестая часть сделок – это инвестиционные кредиты на расширение или создание бизнеса – 4,69 млрд грн.

"Это не значит, что антикризисные займы полностью вытеснили кредиты на развитие. Мы выдаем и инвестиционные кредиты тоже – отмечает Виктор Харьковец из ПУМБ. – Но большинству наших клиентов, объективно, больше была нужна поддержка. С помощью "5-7-9" мы очень хорошо ее обеспечиваем".

В банке отмечают, что сегодня структура портфеля начинает существенно меняться в сторону сокращения займов на рефинансирование старых долгов в пользу других направлений программы, в частности на пополнение оборотки.
В прошлом году доля рефинанса в портфеле "5-7-9%" у ПУМБ составила 78%, а сегодня она составляет уже 60%. Мы видим рост интереса к пополнению оборотных средств под 3%, что также доступно в рамках программы. Параллельно растет спрос и на инвестиционные кредиты.
Виктор Харьковец, руководитель по микрокредитованию департамента малого бизнеса ПУМБ
Как “5-7-9” меняет правила игры на финансовом рынке
"5-7-9" повысила свою эффективность благодаря решению включить в нее не только нововыданные кредиты, но и рефинансировать старый долг, – считает финансовый аналитик ICU Михаил Демкив. – Фактически это стало одной из форм поддержки экономики: заемщики получили финансовую паузу, а программа, которая была нацелена на создание рабочих мест, переориентировалась на их сохранение".

Клиенты ПУМБ, с которыми пообщалась Liga, это подтверждают. 

Кондитерская фабрика "Десна" (Черниговская область) стала одним из первых украинских предприятий-участников программы "5-7-9".
Компания воспользовалась возможностью перекрыть старый кредит в банке со ставкой под 18% годовых новым беспроцентным займом, что значительно сократило операционные расходы бизнеса.
Антон Негода, владелец кондитерской фабрики "Десна"

Похожая история и у агрокомпании Юность из Одесской области. Александр Узун, собственник предприятия, рассказывает, что компания сильно пострадала из-за прошлогодних неурожаев. "Кредит нас объективно спас", – говорит Александр, поясняя, что госпрограмма помогла компании сэкономить порядка 150 тыс. грн в месяц на выплате процентов.

"В этом смысле поддержка была своевременной и нужной. У нас были очень серьезные проблемы с урожаем, возникли риски для выживания бизнеса в целом, – говорит Узун. – С помощью программы мы существенно сократили наши расходы. Точно так же – многие другие производители из региона. Это позволило нам дальше работать". 

Интересно, что расширение программы существенно изменило ситуацию не только для клиентов, но и для банков-участников. По словам Виктора Харьковца, программа устранила ценовой фактор конкуренции, поэтому на первый план вышли другие преимущества банков – скорость принятия решений, лояльность, технологии.
В текущих условиях на первый план выходят компетенции банка в сегменте МСБ, его готовность глубже изучать бизнес клиента, его потребности, а иногда и спрогнозировать их – добавляет Харьковец. – Например, мы проанализировав заемщика, можем предоставить ему определенный лимит финансирования, и даже если ему не нужна такая сумма сейчас, то в случае необходимости он может прийти и получить деньги по упрощенной процедуре.
Виктор Харьковец, руководитель по микрокредитованию департамента малого бизнеса ПУМБ
Сделала ли программа кредитование для МСБ более доступным не только с точки зрения ежемесячных выплат, но и с точки зрения шансов на получение кредита? Виктор Харьковец уверен, что да. Игорь Мельников, один из клиентов ПУМБ, руководитель харьковской компании Металлпласт, это подтверждает. 

"Небольшим предприятиям чуть ли не впервые в истории кредитования в Украине стало просто получить кредит. Мы можем выбирать теперь не где дешевле, а где удобнее, лучше обслуживание, больше возможностей", – говорит он. И добавляет, что, когда возникла возможность поменять обслуживающий банк – выбирали из трех предложений. "Выбрали тот, где обслуживаться, в том числе в рамках "5-7-9", проще и быстрее", – характеризует Мельников выбор ПУМБ.

О скорости, как приоритетном факторе выбора говорит и Узун из компании Юность. Что в этом смысле предлагают предпринимателям банки? Для примера, решение о выдаче кредита по "5-7-9" в ПУМБ занимает до 7 рабочих дней, рассказывает Liga предприниматель. В банке скоростью гордятся и отмечают, что с действующими клиентами процедура происходит еще быстрее, поскольку банку не нужно детальное изучение их бизнеса. 

Стоит отметить, что сегодняшние отзывы бизнесменов о "5-7-9" разительно отличаются от оценок менее чем годовой давности. Если тогда предприниматели скептически смотрели на банковские продукты в рамках программы (и банки, стоит признать, тоже), то сегодня, реально получив кредиты с компенсацией ставки, владельцы бизнесов призывают коллег точно попробовать. 

Антон Негода из кондитерской фабрики Десна советует не упускать возможности и даже консультироваться с банками. В ПУМБ рекомендацию поддерживают, и добавляют, что из-за не всегда хорошей подготовленности клиентов финучреждение решило выделить отдельных консультантов, которые помогают потенциальным участникам "5-7-9" правильно трансформировать свою идею в хороший бизнес-план.
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Игорь Мельников, владелец компании Металпласт, Харьковская область

Компания Металпласт производит поилки для крупного рогатого скота. Предприятие находится в Харькове, до 2014 года основным рынком сбыта была Россия. 

После начала войны мы решили переориентироваться на Запад, но это – задача, на которую нужно время, как минимум, пять лет. Переформатирование проходит успешно – сейчас Металпласт поставляет продукцию в Польшу, Чехию, Латвию и Бельгию. 

Такая программа, как "5-7-9", еще семь лет назад пришлась бы очень кстати для украинского бизнеса, особенно компаний с Востока Украины.

Сейчас "5-7-9" перевернула мир предпринимателей – им стало легче привлечь финансирование, банки стали сильнее конкурировать за хороших заемщиков.

Мы производим поилки для коров. В мире – миллиард коров, в Украине – где-то три миллиона. Я вижу возможности для выхода на другие рынки. Главный вопрос в ресурсе, чтобы до них добраться.

Антон Негода, владелец кондфабрики Десна, Черниговская область

Кондфабрика Десна – давний клиент банка ПУМБ. Обслуживание кредитов в "нормальные" времена обходилось нам в 16-18% годовых.

После локдауна появилась антикризисная редакция "5-7-9". Сначала Десне, как и многим другим бизнесам было не совсем понятно, какие масштабы финансирования в ней заложены и каким условиям нужно соответствовать. Тем не менее мы были одной из первых компаний, кто воспользовался программой "5-7-9". Это была инициатива банка-партнера, который также был одним из первых финучреждений-участников.

Программа сама по себе не повлияла на объемы доступного кредитного ресурса для Десны, но она помогла фабрике выйти на позитивную динамику по итогам 2020 года, что в целом расширило наши возможности в плане получениях новых кредитов от банка.

Наш вывод по итогам опыта работы с "5-7-9" – это хорошая опция, которая помогает повышать маржинальность бизнеса. 

Мой совет другим предпринимателям – не нужно бояться: идите в банк, консультируйтесь и все получится.

Александр Узун, агрофирма Юность, Одесская область

В 2020 году компания пострадала от засухи в Одесской области, потеряв часть урожая.

Изначально руководство рассматривало варианты кредитов на развитие, но погодные условия заставили перенести планы и искать возможности для снижения кредитной нагрузки. 

У Юности большой опыт работы с банками – компания кредитовалась в пяти финучреждениях. Сейчас она воспользовалась программой кредитования оборотных средств под 3% в рамках антикризисного пакета "5-7-9" у ПУМБ.  

Это позволило существенно сократить расходы на обслуживание существующих долгов: примерно со 120 тыс. до 20 тыс. грн в месяц.

Благодаря хорошей кредитной истории и понятной бизнес-модели, Юность оформила кредит на оборотные средства в несколько дней. Дополнительный плюс современной версии "5-7-9" – возможность подавать значительную часть документов в электронном виде.
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В этом году банкиры ожидают "вторую волну" программы благодаря тому, что ее расширили на средний бизнес, говорит Виктор Харьковец. Второй аспект – спрос на рефинансирование кредитов сохранится, добавляет Узун из компании Юность.

"Людей привлекают низкие ставки, я вижу это по откликам коллег по отрасли. Бизнесу сложно обслуживать долг дороже 9% в год, нам интересно, чтобы дешевый ресурс сохранялся подольше, – говорит Узун. – В прошлом году у нас были планы по расширению бизнеса, но их пришлось сдвинуть из-за неурожая. Если с "5-7-9" будет все в порядке, благодаря программе мы постараемся сделать задуманное сейчас".

Но что дальше? Банкиры, экономисты и предприниматели, с которыми поговорила LIGA.net, выделили несколько аспектов, которые сделали бы программу еще более доступной для бизнесов. В первую очередь речь идет о включении в периметр кредитуемых компаний бизнесов среднего размера и улучшении подготовленности заемщиков. Ну и структурных реформах в экономике, без которых, к сожалению, ни одна антикризисная программа не способна вывести украинский бизнес на качественно новый уровень. 

Итак.
1
Больше бизнесов
Расширение программы на малый и средний бизнес способно еще больше активизировать выдачу кредитов в рамках "5-7-9". Этот сегмент предпринимателей имеет достаточно опыта и качества для того, чтобы сформировать адекватные бизнес-планы и дать банкам релевантные залоги, отмечает Демкив из ICU.

С этим согласен и руководитель Центра макроэкономического моделирования Киевской школы экономики Юрий Шоломицкий. "Повышение верхней планки по размеру заемщика – во всяком случае временное – могло бы создать более сильный импульс для возобновления экономической активности", – допускает он.
2
Комплексные реформы
Различные программы стимулирования бизнеса не смогут добиться желаемого эффекта без комплексных реформ в экономике, считает финансовый директор Рейтингового агентства IBI-Rating Александр Калашников.
"Накладывается неопределенность в отношении сотрудничества с МВФ, дополнительно остается насущным вопрос неурегулированности правового поля по защите прав кредиторов, – поясняет Калашников. – Это стимулирует банки держать большой объем своих средств в безрисковых активах и дожидаться первых результатов успешных погашений кредитов, выданных по программе “5-7-9%”".
3
Обучение предпринимателей
Но главное – бизнесу также важно меняться: становиться более прозрачными, более рыночными компаниями. "5-7-9" способна помочь этому. При более длительном существовании программа может создать определенный ориентир для нового малого бизнеса, что будет стимулировать его развитие, говорит Юрий Шоломицкий из КШЕ.

Но лучше всего на эту тему высказываются сами предприниматели.

"Программа – это скорее инструмент. Но какую бы программу вам не дали, если не будет должных усилий менеджмента и собственников для развития бизнеса, ничего не поможет", – заключает владелец кондфабрики Десна Антон Негода. 

Текст: Сергей Шевчук
Иллюстрации: Liga.net
Дата публикации: 13.04.2021 г.

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