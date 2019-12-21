Источник: «Не берите грех на душу, не идеализируйте Бибу. Понимаете, правоохранители иногда мыслят так: если преступник убил преступника, то тот, кто убил – молодец. Но к истине такой подход отношения не имеет.
Дополню перечисленные вами истории еще одной. В середине 90-х милицейский патруль задерживает на улице некое подозрительное лицо. Задержанный оказывает сопротивление, убивает патрульного и убегает. Убитый молодой патрульный, между прочим, сын начальника одного из РОВД, но это к слову. В тот же день начинается «отработка района».
Оперативники парами прочесывают дома. И вот милиционеры заходят в квартиру потенциального подозреваемого. Хозяин начинает стрелять. Один из милиционеров падает, но успевает открыть огонь в ответ. Хозяин убит. Ситуация: в квартире два тела. В комнате еще кто-то, возможно, не один, на лестничной площадке второй милиционер. Из квартиры голос: «Эй, своего раненого заберите!» Второй милиционер заходит. И получает пулю. Так были убиты патрульный Терехович, старший лейтенант Иванов и капитан Лисицын. Были ли они моими знакомыми, товарищами? Да, можно сказать и так.
Я уверен на 99,9%, что голос принадлежал Бибе. Мы проводили потом расследование, и у нас появилась информация. К тому же оружие, из которого были убиты Иванов и Лисицын, впоследствии засветилось и в других преступлениях.
Что потом? Прокуратура замяла дело. Формально оно было раскрыто: вроде как удалось установить, что хозяин квартиры, перед тем как умереть от ранений, успел застрелить и второго милиционера… Тогда мы чуть ли не штурмовали прокуратуру, требуя продолжить расследование… Но увы… Поэтому я не собираюсь идеализировать образ Бибы.
Что касается ограбления музеев и убийства двух сотрудников Львовской галереи искусств. После того, как я увидел оружие – пистолет ТТ, у меня отпали все сомнения в том, что стрелял Биба. Так что не только преступников он убивал. Но даже если говорить об убийствах преступников… У них же разные судьбы, разные ситуации, у них были семьи… Кто дал Бибе право убивать?
Альтруистические мотивы? Да он презирал людей. Жизнь человеческая для него ничего не стоила. Ни своя, ни других. Заступился за брата… Да. Но учитывайте, что его брат тоже имел отношение к криминалитету. Тот случай на Гвардейской представлял собой разборки между аферистами.
А альтруистические, как вы выражаетесь, поступки могли быть продиктованы, скорее, тщеславием. Для него, кстати, вообще были характерны жесты. Он как бы показывал: смотрите, что я могу себе позволить. Бравировал, кичился своими возможностями, своей безнаказанностью.
Я не уверен в правильности вашей концепции точки невозврата. Получается, что Биба, может и хотел бы покончить с криминальным прошлым, но все пути оказались закрыты. Но так ли это? Мне кажется, что он сознательно делал криминальную карьеру, стремился к влиянию, жаждал денег. Их вкус он в начале 90-х уже почувствовал и ни перед чем не останавливался. А что бы ему светило в обычной жизни? Карьера мойщика бассейна?»
Примечание: Изложенную Источником версию убийства Иванова и Лисицына не разделяют некоторые бывшие сотрудники уголовного розыска, принимавшие участие в расследовании. Они согласны с тем, что «прокуратура замяла дело», но возражают против того, что в оперативников стрелял Биба. По их версии, Биба действительно мог находиться в комнате. Но милиционеров убил не он, а хозяин квартиры, ранее судимый мужчина по прозвищу Червонец. После чего Биба застрелил Червонца и ушел через окно». Мы не настаиваем ни на одной из гипотез.