Когда Бибе исполнилось 30 лет, он стал заметной фигурой в криминальной среде. Хоть и жил на нелегальном положении, но, судя по всему, чувствовал себя во Львове начала 90-х как рыба в воде. Вел активную социальную жизнь: часто появлялся на криминальных тусовках, посещал тренировки по боксу. Держался особняком от местных банд, хотя и вступал с ними в ситуативные союзы.



«Ему боялись отказывать, - вспоминает один из львовских оперативников, - он мог сказать собравшимся на дело аферистам: я с вами еду в Польшу. И ехал. Получал там свой процент от какого-то уличного мошенничества, хотя сам ничего делать не умел. Его специализация тогда была – грабеж квартир».



Львов в те времена начал превращаться в один самых заметных криминальных центров СНГ: местные бандиты держали контрабанду, грабили торговцев, пытались создавать собственные торговые фирмы.



Руслан Сушко рассказывает, что Биба тоже занялся полулегальным бизнесом – налаживал прямые поставки в СНГ спирта Рояль. Еще один участник следственной группы, пожелавший сохранить инкогнито, добавляет: «И заодно бомбил бандитские общаки. Криминальные группировки СНГ держали деньги не в банках, а под матрасами где-нибудь в Германии. Биба часто ездил с липовым паспортом в Берлин». Засветился в США и Голландии. Был объявлен в международный розыск.



В 1990-92 годах во Львове и Берлине происходит несколько спонтанных, дерзких и резонансных убийств. Преступления остались нераскрыты, но львовские оперативники не исключают, что все они – дело рук Бибы и уверены, что одно из них – его дебют как убийцы.



Первый случай: поножовщина и стрельба в центре города, неподалеку от здания СБУ, на улице Гвардейской (ныне Героев Майдана). Суть инцидента: Биба с братом при попытке поменять 3 000 долларов (весьма крупная по тем временам сумма) столкнулись с тремя кидалами. Львовский оперативник, расследовавший дело, по нашей просьбе реконструировал события того дня.



Обмен денег должен был произойти по предварительной договоренности в парадном. Когда Биба и его брат оказались на месте, Биба узнал валютчика: это был некий ранее судимый Туня, с которым Биба в свое время сидел. Биба учуял подвох, бросил фразу «опять ты», легко ударил Туню в грудь. Когда Биба с братом развернулись и направились к выходу, брат вскрикнул: «Меня убили!» Утверждение было недалеко от истины: один из валютчиков всадил в него нож. Биба развернулся. Итог: двое кидал расстреляны, третий убежал. Брат выжил.



Точка невозврата? Вполне вероятно, что Биба нажил смертельных врагов, воевать с которыми в одиночку сложно. Если до убийств у него еще была возможность (пусть даже теоретическая) легализоваться, отмотать сравнительно небольшой срок и вернуться к «мирской жизни», то теперь судьба была предопределена.



Второй случай. В 1991-92 годах произошло три схожих по почерку ограбления львовских музеев: Арсенала, Олесского замка и Львовской галереи искусств. Во всех трех случаях были похищены экспонаты, связанные с польской историей – старинное оружие и живопись. Самый резонансный эпизод – ограбление галереи.



Двое преступников вырезали из рам три полотна XIX века польских мастеров: «Битву под Веной» Яна Матейко, «Ноктюрн» и «Объединение» Артура Гротгера. Вырывать из рук грабителей картины бросились заместитель директора галереи Ярослав Волчак и заведующий отдела западного искусства Дмитрий Шелест. Оба были расстреляны из пистолета ТТ.



Это оружие правоохранители нашли спустя девять лет. Есть вероятность того, что пистолет принадлежал Бибе. Однако стопроцентной уверенности, что грабителем был именно он, конечно, нет.



Третий случай. Убийство некоего российского бизнесмена Николина в Берлине в 1991-м. Биба, напомним, вычислял квартиры, в которых представители криминальных группировок СНГ «хранили общаки». На переговоры с Бибой в Берлин из Москвы прилетел Николин (предположительно, представитель Солнцевской группировки). Встреча проходила в отеле. Как впоследствии оказалось, номер прослушивался немецкими полицейскими. Наводку немецким правоохранителям дали украинские коллеги, с которыми нам также удалось пообщаться.



В комнате сидело трое: Биба, его подельник по прозвищу Пожарник и, собственно, Николин. Беседа закончилась убийством Николина. Руслан Сушко рассказывает, как подвыпивший Николин поведал украинским коллегам-преступникам о своем побочном бизнесе – киднеппинге. Биба спросил Николина, как быть в случае, если у родителей денег нет. Николин пустился в рассуждения о том, что когда мамы получают по почте ушко или пальчик ребенка, деньги обычно находятся. Закончить лекцию Николин не успел, Биба его застрелил.



Картину преступления дополняет львовский оперативник, не пожелавший назвать свое имя (именно он, по нашим данным, был тогда на связи с немецкой полицией). «Это было спонтанное убийство, – говорит он. – Они собирались есть. Перед Бибой был прибор. Николин кушал и болтал. А потом вдруг спросил: «Чего ты не ешь?» Биба ответил: «Заболел». В тот момент, когда Биба отстранил тарелку, стало понятно, что он принял решение об убийстве. Он не мог убить человека, если вместе с ним разделил пищу».



Через несколько часов убийца покинул Берлин. Немецкая полиция успела задержать Пожарника, который до сих пор отбывает наказание в немецкой тюрьме.



Украинским правоохранителям сложно было раскрыть преступление, совершенное в Германии. Можно понять и причину, по которой не удалось поймать грабителей львовских музеев – для этого необходимо было слаженное сотрудничество украинских и польских коллег. А его на тот момент не было. «Не только поляки, но и вообще европейские полицейские относились к нам свысока, даже переписку вести не хотели», – вспоминает один из бывших сотрудников львовского уголовного розыска.



Но почему осталось нераскрытым двойное убийство на Гвардейской? То, что кидал никому не жалко, это понятно. Но должно же быть какое-то приемлемое объяснение.



Экс-начальник УМВД Львовской области, генерал-лейтенант Иван Мотринец (в 1990-м возглавлял отделение МВД Советского района Львова) озвучивает версию, которую можно считать официальной: Владимира Марко подозревали, но прямых доказательств против него не было. Потому и не трогали. Или так. Подозрения были, но каждый раз Биба ускользал из рук милиции: «Гнались за тенью». В частности, после случая на Гвардейской он довольно быстро покинул Украину.

