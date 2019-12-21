Забойщик скота
ИСТОРИИ
Кем был, ради чего жил и за что боролся киллер Биба,
расстрелявший десятки криминальных авторитетов
Истории
Забойщик скота
Кем был, ради чего жил и за что боролся киллер Биба, расстрелявший десятки криминальных авторитетов
Текст: Дмитрий Фионик

Иллюстрации: Яна Яковенко
Часть I
Часть I
Текст:
Дмитрий Фионик

Иллюстрации:
Яна Яковенко
Его имя еще не вошло в мировую криминальную историю, но скоро войдет. Следствие по делу львовского киллера Владимира Марко по прозвищу Биба продолжается семь лет и до сих пор не закончено. По самым скромным оценкам, за 23 года своей карьеры Биба совершил более 30-ти убийств: в большинстве своем его жертвами были криминальные авторитеты. Это абсолютный рекорд среди профессиональных убийц на постсоветском пространстве.

Он погиб во время задержания 11 декабря 2012 года. Через год, выступая на торжествах по случаю Дня милиции, главный милиционер Львовщины генерал-майор Александр Рудяк вспомнил об этой спецоперации и заявил, что ее детали можно будет рассекретить лишь спустя годы.

Время пришло. Чтобы рассказать целостную историю 53-х летнего Бибы, мы провели собственное расследование. Отчасти это расследование о расследовании. Отчасти - остросюжетный детектив. Кем же был на самом деле этот человек и почему его можно сравнить с забойщиком скота?
Его имя еще не вошло в мировую криминальную историю, но скоро войдет. Следствие по делу львовского киллера Владимира Марко по прозвищу Биба продолжается семь лет и до сих пор не закончено. По самым скромным оценкам, за 23 года своей карьеры Биба совершил более 30-ти убийств: в большинстве своем его жертвами были криминальные авторитеты. Это абсолютный рекорд среди профессиональных убийц на постсоветском пространстве.

Он погиб во время задержания 11 декабря 2012 года. Через год, выступая на торжествах по случаю Дня милиции, главный милиционер Львовщины генерал-майор Александр Рудяк вспомнил об этой спецоперации и заявил, что ее детали можно будет рассекретить лишь спустя годы.

Время пришло. Чтобы рассказать целостную историю 53-х летнего Бибы, мы провели собственное расследование. Отчасти это расследование о расследовании. Отчасти - остросюжетный детектив. Кем же был на самом деле этот человек и почему его можно сравнить с забойщиком скота?

Однажды во Львове
Однажды во Львове
День Независимости, 24 августа 2012 года. В центре Львова людно и много милиции – старый город в этот день патрулируется в усиленном режиме. Перекресток улиц Фредра и князя Романа, время 13:50. На светофоре притормаживает черный кроссовер Вольво и останавливается напротив пиццерии Челентано. Водитель Ланоса бьет по тормозам рядом с Вольво. Раздаются выстрелы.

Пассажир Ланоса производит несколько очередей из пистолета-автомата Скорпион. В голову водителя Вольво попадает 18 пуль. Но целятся не в него, а в коренастого мужчину на пассажирском месте. Пассажир укрывается за телом водителя. Расчет, по-видимому, в том, что пули, пробив голову и шею водителя, попадут в пассажира. Так и происходит – коренастый получает серьезные ранения, два из них в голову, одно – сквозное.

На летней площадке Челентано кто-то вскрикнул. Ланос с места преступления скрылся. Никто из прохожих и посетителей кафе не пострадал. Из кроссовера выбрался раненный, держа в руке телефон. Когда на место происшествия прибыли скорая и милиция, раненого уже увезли в больницу друзья.

Действующие лица. Погибший водитель – 46-летний львовский предприниматель Михаил Милян. В криминальных кругах известен под прозвищем Ежик. В свое время был водителем-телохранителем авторитета по прозвищу Птенец (застрелен в 1998 году). Впоследствии Ежик считался доверенным лицом человека, которого пресса называет крестным отцом львовской мафии – Вовы Морды.

Раненный – Вова Морда. Настоящее имя – Владимир Дидух. Предприниматель, меценат и региональный политик. Масштаб этой личности стал понятен в 2005 году, когда присутствовавший на коллегии МВД президент Виктор Ющенко гневно произнес: «Сколько дивизий вам надо дать, чтобы этого Морды не было?» Пережил несколько покушений.

Нападавшие. Водитель киллера – 52-летний Зиновий Калитовский (прозвище Зеник). В прошлом автогонщик. Ну и главный герой – 53-летний киллер Владимир Марко по прозвищу Биба.

Биба находился около 20-ти лет в международном розыске. Был фигурантом множества криминальных страшилок. Если бизнес-споры грозили перерасти в вендетту, предприниматели иногда говорили: вопрос уровня Бибы. Так было в 90-е во Львове и не только во Львове. В более-менее спокойные нулевые появилась версия о том, что Биба – миф.

Оказалось – реальность. Киллер вновь начал превращаться в миф после собственной смерти. А умер он так.
День Независимости, 24 августа 2012 года. В центре Львова людно и много милиции — старый город в этот день патрулируется в усиленном режиме. Перекресток улиц Фредра и князя Романа, время 13:50. На светофоре притормаживает черный кроссовер Вольво и останавливается напротив пиццерии Челентано. Водитель Ланоса бьет по тормозам рядом с Вольво. Раздаются выстрелы.

Пассажир Ланоса производит несколько очередей из пистолета-автомата Скорпион. В голову водителя Вольво попадает 18 пуль. Но целятся не в него, а в коренастого мужчину на пассажирском месте. Пассажир укрывается за телом водителя. Расчет, по-видимому, в том, что пули, пробив голову и шею водителя, попадут в пассажира. Так и происходит — коренастый получает серьезные ранения, два из них в голову, одно — сквозное.

На летней площадке Челентано кто-то вскрикнул. Ланос с места преступления скрылся. Никто из прохожих и посетителей кафе не пострадал. Из кроссовера выбрался раненный, держа в руке телефон. Когда на место происшествия прибыли скорая и милиция, раненого уже увезли в больницу друзья.

Действующие лица. Погибший водитель — 46-летний львовский предприниматель Михаил Милян. В криминальных кругах известен под прозвищем Ежик. В свое время был водителем-телохранителем авторитета по прозвищу Птенец (застрелен в 1998 году). Впоследствии Ежик считался доверенным лицом человека, которого пресса называет крестным отцом львовской мафии — Вовы Морды.

Раненный — Вова Морда. Настоящее имя — Владимир Дидух. Предприниматель, меценат и региональный политик. Масштаб этой личности стал понятен в 2005 году, когда присутствовавший на коллегии МВД президент Виктор Ющенко гневно произнес: «Сколько дивизий вам надо дать, чтобы этого Морды не было?» Пережил несколько покушений.

Нападавшие. Водитель киллера — 52-летний Зиновий Калитовский (прозвище Зеник). В прошлом автогонщик. Ну и главный герой — 53-летний киллер Владимир Марко по прозвищу Биба.
«Если бизнес-споры грозили перерасти в вендетту, предприниматели иногда говорили: вопрос уровня Бибы»
Биба находился около 20-ти лет в международном розыске. Был фигурантом множества криминальных страшилок. Если бизнес-споры грозили перерасти в вендетту, предприниматели иногда говорили: вопрос уровня Бибы. Так было в 90-е во Львове и не только во Львове. В более-менее спокойные нулевые появилась версия о том, что Биба — миф.

Оказалось — реальность. Киллер вновь начал превращаться в миф после собственной смерти. А умер он так.
Последняя пуля
Последняя пуля
Четыре месяца спустя. Место действия – Львов, улица Ефремова, время действия 11 декабря 2012 года, около семи вечера. К дому номер десять подъехал Ланос с тонированными стеклами. За рулем – Зеник. На заднем сидении Биба.

Биба знает, что с минуты на минуту из парадного должен выйти мужчина средних лет, спортивного телосложения - львовский предприниматель Дмитрий Гаврилюк, ближайший бизнес-партнер Владимира Дидуха. Проще говоря, правая рука Вовы Морды. На протяжении нескольких месяцев Биба отслеживал каждый шаг Гаврилюка.

Биба не знает, что пока он ждет жертву, за его машиной наблюдают бойцы киевского спецподразделения «Сокол». Сотрудникам Управления по борьбе с организованной преступностью удалось установить (руками агента из криминальной среды) прослушку в машине Бибы. Точкой отсчета оперативных мероприятий, которые собрали всех участников спецоперации в один морозный вечер, можно считать то самое покушение на Вову Морду в августе 2012-го.

Морда, как уже говорилось, пережил несколько покушений. Одно из них по почерку напоминало расстрел возле Челентано: 1 июня 2004 года на улица Иосифа Слепого в Морду, пытавшегося зайти в парадное дома №21, неизвестный разрядил пистолет-автомат. Несмотря на ранения, криминальный авторитет выжил, неизвестный скрылся.

Преступление осталось не раскрыто. Логично предположить, что два покушения на Морду и планируемое на Гаврилюка – звенья одной цепи. Живой ответ на этот и множество других вопросов – на заднем сиденье Ланоса.

Задача Бибы – расстрелять Гаврилюка. Задача бойцов – взять криминальный дуэт на месте преступления. Машина «дремает» возле парадного. Дверь парадного скрипнула.

В этот момент Зеника ослепили фары. Перед капотом резко остановился милицейский бусик. Ланос оказался в облаке дыма – разорвались свето-шумовые гранаты. К машине со всех сторон рвануло 25 бойцов киевского спецподразделения «Сокол».

Биба отреагировал быстро – выстрелил себе в голову из револьвера ASTI. Зеник тоже предпринял попытку самоубийства, но в момент выстрела спецназовец ударил его по руке – и пуля лишь оцарапала череп. Боевая ничья: киллер провалил свою операцию, спецназовцы – свою (если подозреваемый погибает во время задержания, это можно расценивать как провал).

Через несколько дней во Львов прибыла группа из Киева под руководством Важняка – старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления МВД полковника Руслана Сушко. Впоследствии группу пополнили львовские оперативники.

– Очень тяжело шло расследование, – вздыхает Руслан Сушко. – Уголовный розыск рассказывает одно, УБОП – другое, все они говорят несвязно, ни хрена понять не могу. Что у нас есть? Задержанный Зиновий Калитовский. Убитый Владимир Марко. Результаты обысков. Прослушка. И множество противоречивых данных. Начали собирать эпизоды. Вырисовывалось нечто фантастическое: человек стрелял с двух рук, из любого положения, владел всеми видами оружия, следов почти не оставлял.

Когда Сушко рассказывает о Бибе, он как будто удивляется собственному голосу:

– Он совершил десятки убийств, при этом жил в собственном доме, под носом у львовской милиции. Я до сих пор не понимаю, как такое возможно. И до сих пор не знаю, кем он был. Может быть - агентом спецслужб.

Мы тоже попытались ответить на вопрос: кем был Биба? Образ сложился противоречивый, в духе готического романа Роберта Стивенсона «Странная история доктора Хайда и мистера Джекила». В основе сюжета – раздвоившаяся личность доктора, который предстает перед окружающими то как добропорядочный гражданин, то как демон. С образом Бибы происходит нечто подобное: кто-то рассказывает о нем как о благородном сверхчеловеке, кто-то как о чудовище. Причина такого двоякого отношения в том, что жертвами Бибы были, как правило, уголовники. На самом деле не только уголовники.

Подобно тому, как бывают малоизвестные, но очень уважаемые в своей среде художники для художников и поэты для поэтов, так и Биба был киллером для киллеров.
Четыре месяца спустя. Место действия — Львов, улица Ефремова, время действия 11 декабря 2012 года, около семи вечера. К дому номер десять подъехал Ланос с тонированными стеклами. За рулем — Зеник. На заднем сидении Биба.

Биба знает, что с минуты на минуту из парадного должен выйти мужчина средних лет, спортивного телосложения — львовский предприниматель Дмитрий Гаврилюк, ближайший бизнес-партнер Владимира Дидуха. Проще говоря, правая рука Вовы Морды. На протяжении нескольких месяцев Биба отслеживал каждый шаг Гаврилюка.

Биба не знает, что пока он ждет жертву, за его машиной наблюдают бойцы киевского спецподразделения «Сокол». Сотрудникам Управления по борьбе с организованной преступностью удалось установить (руками агента из криминальной среды) прослушку в машине Бибы. Точкой отсчета оперативных мероприятий, которые собрали всех участников спецоперации в один морозный вечер, можно считать то самое покушение на Вову Морду в августе 2012-го.

Морда, как уже говорилось, пережил несколько покушений. Одно из них по почерку напоминало расстрел возле Челентано: 1 июня 2004 года на улица Иосифа Слепого в Морду, пытавшегося зайти в парадное дома № 21, неизвестный разрядил пистолет-автомат. Несмотря на ранения, криминальный авторитет выжил, неизвестный скрылся.

Преступление осталось не раскрыто. Логично предположить, что два покушения на Морду и планируемое на Гаврилюка — звенья одной цепи. Живой ответ на этот и множество других вопросов — на заднем сиденье Ланоса.

Задача Бибы — расстрелять Гаврилюка. Задача бойцов — взять криминальный дуэт на месте преступления. Машина «дремает» возле парадного. Дверь парадного скрипнула.

В этот момент Зеника ослепили фары. Перед капотом резко остановился милицейский бусик. Ланос оказался в облаке дыма — разорвались свето-шумовые гранаты. К машине со всех сторон рвануло 25 бойцов киевского спецподразделения «Сокол».

Биба отреагировал быстро — выстрелил себе в голову из револьвера ASTI. Зеник тоже предпринял попытку самоубийства, но в момент выстрела спецназовец ударил его по руке — и пуля лишь оцарапала череп. Боевая ничья: киллер провалил свою операцию, спецназовцы — свою (если подозреваемый погибает во время задержания, это можно расценивать как провал).

Через несколько дней во Львов прибыла группа из Киева под руководством Важняка — старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления МВД полковника Руслана Сушко. Впоследствии группу пополнили львовские оперативники.
Руслан Сушко
— Очень тяжело шло расследование, — вздыхает Руслан Сушко. — Уголовный розыск рассказывает одно, УБОП — другое, все они говорят несвязно, ни хрена понять не могу. Что у нас есть? Задержанный Зиновий Калитовский. Убитый Владимир Марко. Результаты обысков. Прослушка. И множество противоречивых данных. Начали собирать эпизоды. Вырисовывалось нечто фантастическое: человек стрелял с двух рук, из любого положения, владел всеми видами оружия, следов почти не оставлял.

Когда Сушко рассказывает о Бибе, он как будто удивляется собственному голосу:

— Он совершил десятки убийств, при этом жил в собственном доме, под носом у львовской милиции. Я до сих пор не понимаю, как такое возможно. И до сих пор не знаю, кем он был. Может быть — агентом спецслужб.

Мы тоже попытались ответить на вопрос: кем был Биба? Образ сложился противоречивый, в духе готического романа Роберта Стивенсона «Странная история доктора Хайда и мистера Джекила». В основе сюжета — раздвоившаяся личность доктора, который предстает перед окружающими то как добропорядочный гражданин, то как демон. С образом Бибы происходит нечто подобное: кто-то рассказывает о нем как о благородном сверхчеловеке, кто-то как о чудовище. Причина такого двоякого отношения в том, что жертвами Бибы были, как правило, уголовники. На самом деле не только уголовники.

Подобно тому, как бывают малоизвестные, но очень уважаемые в своей среде художники для художников и поэты для поэтов, так и Биба был киллером для киллеров.
Конец биографии и начало пути
Скудные анкетные данные. Владимир Марко родился во Львове в 1959 году. Детство прошло неподалеку от вокзала, на улице Федьковича. Железнодорожный район в те времена считался самым криминогенным в городе. Жил с мамой и младшим братом. Когда Владимир был уже подростком, в семье появилась приемная сестра. Жили небогато – как все.

Серьезно занимался боксом и увлекался футболом. По-видимому, именно тогда к нему и приклеилось прозвище Биба – от Андрея Бибы, звездного игрока киевского «Динамо». Посещал секции общества ДОСААФ. В те же годы в ДОСААФ начал заниматься автоспортом некий Зеник - Зиновий Калитовский.

Биба впервые попался на воровстве в 16 лет. Отделался общественным порицанием. Через год снова попался. Первая судимость - год испытательного срока. В армию в те времена судимых не брали. О попытках Бибы поступить в учебное заведение ничего неизвестно. Не исключено, что в связи с судимостью возникли сложности и при поступлении. Устроился рабочим при бассейне техникума радиоэлектроники. Продолжал заниматься спортом, поддерживал дружеские связи с небольшим кругом сверстников, среди которых все тот же Зеник.

Согласно обвинительному акту, Марко вступил в преступный сговор с Калитовским в марте 2012 года с целью убить Дидуха и его охранников. Подельники распределили роли: Марко – организатор и убийца, Калитовский – водитель. Таким образом, этот дуэт «официально» просуществовал несколько месяцев. «Неофициально» – 26 лет. Крепкий, коренастый Биба и худой Калитовский. Биба ведущий, Калитовский – ведомый.

Одно из совместных приключений Бибы и Зеника повлияло на судьбу Бибы. В 1986 году они тренировались в стрельбе из пистолета в лесопарковой зоне Львова. Выстрелы привлекли внимание милицейского патруля. Биба стрелял, Зеник смотрел. Милиционеры изъяли парабеллум Амадео Росси. Бибу осудили на пять лет. Зиновий Калитовский проходил по делу свидетелем.

У львовских правоохранителей сохранилось досье на осужденного. Владимир Марко отличался хорошим поведением, держался на расстоянии от уголовников, занимался спортом. В то время как остальным осужденным родственники передавали чай и сигареты, Марко получал шоколад и другие сладости. В 1988 году был отправлен на вольное поселение в город Калуш. Совершил побег.

Так начался новый этап его биографии: Биба привыкал жить без документов. Вернее, с поддельными документами. В 1991 попал в поле зрения милиции в связи с ограблением квартиры. Был объявлен в розыск.

На этом месте, собственно, его официальная биография и обрывается. Все последующие факты – предположения следователей и оперативников, а также свидетельства, собранные в ходе расследования, которое, как уже говорилось, до сих пор не завершено.

Чтобы реконструировать дальнейшую жизнь Бибы мы опросили участников следственной группы и поговорили с высшими чиновниками МВД, имевшими отношение к борьбе со львовской оргпреступностью в 90-х. А также передали через адвоката отбывающему 15-летний срок Зиновию Калитовскому предложение дать нам интервью (безуспешно).

Среди наиболее осведомленных наших источников – правоохранитель, наотрез отказавшийся от упоминания своего имени. На протяжении двух месяцев он сделал все, чтобы отговорить нас освещать эту тему, поскольку, цитируем, «статья может навредить следствию», в котором он продолжает принимать участие. Как ни странно, с течением времени появляются новые факты о жизни Бибы. В какой-то мере это связано с тем, что спустя годы начинают говорить люди, ранее боявшиеся открыть рот.

Мы же сделали все, чтобы уговорить его дать комментарии. Сошлись на том, что мы будем называть его просто источник. Поскольку позиция Источника сильно отличается от мнения коллег, его комментарии будем давать отдельно, в виде послесловия к некоторым главкам.

Конец биографии и начало пути
Скудные анкетные данные. Владимир Марко родился во Львове в 1959 году. Детство прошло неподалеку от вокзала, на улице Федьковича. Железнодорожный район в те времена считался самым криминогенным в городе. Жил с мамой и младшим братом. Когда Владимир был уже подростком, в семье появилась приемная сестра. Жили небогато – как все.

Серьезно занимался боксом и увлекался футболом. По-видимому, именно тогда к нему и приклеилось прозвище Биба – от Андрея Бибы, звездного игрока киевского «Динамо». Посещал секции общества ДОСААФ. В те же годы в ДОСААФ начал заниматься автоспортом некий Зеник – Зиновий Калитовский.

Биба впервые попался на воровстве в 16 лет. Отделался общественным порицанием. Через год снова попался. Первая судимость - год испытательного срока. В армию в те времена судимых не брали. О попытках Бибы поступить в учебное заведение ничего неизвестно. Не исключено, что в связи с судимостью возникли сложности и при поступлении. Устроился рабочим при бассейне техникума радиоэлектроники. Продолжал заниматься спортом, поддерживал дружеские связи с небольшим кругом сверстников, среди которых все тот же Зеник.

Согласно обвинительному акту, Марко вступил в преступный сговор с Калитовским в марте 2012 года с целью убить Дидуха и его охранников. Подельники распределили роли: Марко – организатор и убийца, Калитовский – водитель. Таким образом, этот дуэт «официально» просуществовал несколько месяцев. «Неофициально» – 26 лет. Крепкий, коренастый Биба и худой Калитовский. Биба ведущий, Калитовский – ведомый.

Одно из совместных приключений Бибы и Зеника повлияло на судьбу Бибы. В 1986 году они тренировались в стрельбе из пистолета в лесопарковой зоне Львова. Выстрелы привлекли внимание милицейского патруля. Биба стрелял, Зеник смотрел. Милиционеры изъяли парабеллум Амадео Росси. Бибу осудили на пять лет. Зиновий Калитовский проходил по делу свидетелем.

У львовских правоохранителей сохранилось досье на осужденного. Владимир Марко отличался хорошим поведением, держался на расстоянии от уголовников, занимался спортом. В то время как остальным осужденным родственники передавали чай и сигареты, Марко получал шоколад и другие сладости. В 1988 году был отправлен на вольное поселение в город Калуш. Совершил побег.

Так начался новый этап его биографии: Биба привыкал жить без документов. Вернее, с поддельными документами. В 1991 попал в поле зрения милиции в связи с ограблением квартиры. Был объявлен в розыск.

На этом месте, собственно, его официальная биография и обрывается. Все последующие факты – предположения следователей и оперативников, а также свидетельства, собранные в ходе расследования, которое, как уже говорилось, до сих пор не завершено.

Чтобы реконструировать дальнейшую жизнь Бибы мы опросили участников следственной группы и поговорили с высшими чиновниками МВД, имевшими отношение к борьбе со львовской оргпреступностью в 90-х. А также передали через адвоката отбывающему 15-летний срок Зиновию Калитовскому предложение дать нам интервью (безуспешно).
«Со временем появляются новые факты о жизни Бибы, это связано с тем, что спустя годы начинают говорить люди, ранее боявшиеся открыть рот»
Среди наиболее осведомленных наших источников – правоохранитель, наотрез отказавшийся от упоминания своего имени. На протяжении двух месяцев он сделал все, чтобы отговорить нас освещать эту тему, поскольку, цитируем, «статья может навредить следствию», в котором он продолжает принимать участие. Как ни странно, с течением времени появляются новые факты о жизни Бибы. В какой-то мере это связано с тем, что спустя годы начинают говорить люди, ранее боявшиеся открыть рот.

Мы же сделали все, чтобы уговорить его дать комментарии. Сошлись на том, что мы будем называть его просто источник. Поскольку позиция Источника сильно отличается от мнения коллег, его комментарии будем давать отдельно, в виде послесловия к некоторым главкам.
Итак, Источник: « Я не стал бы представлять Бибу и Калитовского как друзей. У Бибы в течение жизни был лишь один друг и это не Калитовский. Биба людьми манипулировал, использовал их, запугивал. Он был очень циничен, даже в молодости. Возможно, запугивал и Калитовского. Что касается личности Калитовского: правильно написали, что ведомый. Но с амбициями: мол, ведомый у самого Бибы. По натуре такой же циничный и алчный человек. Таких Калитовских у Бибы было несколько.

Грабежи, в которых участвовал Биба, были очень дерзкие. Во время одного из них пожилую женщину ударили гирей по голове. Слава Богу, что не насмерть. Правда, ударил не Биба. Подельники характеризуют Бибу как жесткого, но справедливого: в дележе был честен, никогда никого не сдавал. Но на дело с ним ходить не любили: опасались, что кого-то замочит.

Животного удовольствия от причинения насилия не испытывал. Уже позже, когда Биба превратился в убийцу, был такой случай. Он расстрелял в квартире двух мужчин. Больше в комнате никого не было. Потом услышал звук. Открыл шкаф – там женщина трясется. Он ее не убил. Но наслаждался, вызывая в людях страх. Это был его инструмент влияния, это он культивировал.

И я не согласен с формулировкой «совершил побег». По документам – «самовольно оставил место вольного поселения». Это все-таки не то же самое, что побег.

А друг у Бибы был – Хипарь (настоящее имя Тарас Когут). Хипарь, потому что модно одевался, собирал пластинки. Битлз, Лед Зеппелин… Приучил Бибу к року. Книжки читал. Перечитывал «Крестного отца» Марио Пьюзо.

Хипарь тоже был уголовником. Трусоватым, но с неплохими аналитическими способностями. У него были хорошие информаторы. Из Хипаря мог бы получиться такой себе профессор Мориарти. В середине 90-х Хипарь пропал. Вышел из дому и пропал без вести. У меня есть подозрение, чьих это рук дело. Незадолго до того была ограблена квартира матери криминального авторитета Льва Опанасенко. Не исключаю, что Лев наказал Хипаря. А Биба отомстил за Хипаря, расстреляв Льва».
Итак, Источник: «Я не стал бы представлять Бибу и Калитовского как друзей. У Бибы в течение жизни был лишь один друг и это не Калитовский. Биба людьми манипулировал, использовал их, запугивал. Он был очень циничен, даже в молодости. Возможно, запугивал и Калитовского. Что касается личности Калитовского: правильно написали, что ведомый. Но с амбициями: мол, ведомый у самого Бибы. По натуре такой же циничный и алчный человек. Таких Калитовских у Бибы было несколько.

Грабежи, в которых участвовал Биба, были очень дерзкие. Во время одного из них пожилую женщину ударили гирей по голове. Слава Богу, что не насмерть. Правда, ударил не Биба. Подельники характеризуют Бибу как жесткого, но справедливого: в дележе был честен, никогда никого не сдавал. Но на дело с ним ходить не любили: опасались, что кого-то замочит.

Животного удовольствия от причинения насилия не испытывал. Уже позже, когда Биба превратился в убийцу, был такой случай. Он расстрелял в квартире двух мужчин. Больше в комнате никого не было. Потом услышал звук. Открыл шкаф – там женщина трясется. Он ее не убил. Но наслаждался, вызывая в людях страх. Это был его инструмент влияния, это он культивировал.

И я не согласен с формулировкой «совершил побег». По документам – «самовольно оставил место вольного поселения». Это все-таки не то же самое, что побег.

А друг у Бибы был – Хипарь (настоящее имя Тарас Когут). Хипарь, потому что модно одевался, собирал пластинки. Битлз, Лед Зеппелин… Приучил Бибу к року. Книжки читал. Перечитывал «Крестного отца» Марио Пьюзо.

Хипарь тоже был уголовником. Трусоватым, но с неплохими аналитическими способностями. У него были хорошие информаторы. Из Хипаря мог бы получиться такой себе профессор Мориарти. В середине 90-х Хипарь пропал. Вышел из дому и пропал без вести. У меня есть подозрение, чьих это рук дело. Незадолго до того была ограблена квартира матери криминального авторитета Льва Опанасенко. Не исключаю, что Лев наказал Хипаря. А Биба отомстил за Хипаря, расстреляв Льва».
Точка невозврата
Когда Бибе исполнилось 30 лет, он стал заметной фигурой в криминальной среде. Хоть и жил на нелегальном положении, но, судя по всему, чувствовал себя во Львове начала 90-х как рыба в воде. Вел активную социальную жизнь: часто появлялся на криминальных тусовках, посещал тренировки по боксу. Держался особняком от местных банд, хотя и вступал с ними в ситуативные союзы.

«Ему боялись отказывать, - вспоминает один из львовских оперативников, - он мог сказать собравшимся на дело аферистам: я с вами еду в Польшу. И ехал. Получал там свой процент от какого-то уличного мошенничества, хотя сам ничего делать не умел. Его специализация тогда была – грабеж квартир».

Львов в те времена начал превращаться в один самых заметных криминальных центров СНГ: местные бандиты держали контрабанду, грабили торговцев, пытались создавать собственные торговые фирмы.

Руслан Сушко рассказывает, что Биба тоже занялся полулегальным бизнесом – налаживал прямые поставки в СНГ спирта Рояль. Еще один участник следственной группы, пожелавший сохранить инкогнито, добавляет: «И заодно бомбил бандитские общаки. Криминальные группировки СНГ держали деньги не в банках, а под матрасами где-нибудь в Германии. Биба часто ездил с липовым паспортом в Берлин». Засветился в США и Голландии. Был объявлен в международный розыск.

В 1990-92 годах во Львове и Берлине происходит несколько спонтанных, дерзких и резонансных убийств. Преступления остались нераскрыты, но львовские оперативники не исключают, что все они – дело рук Бибы и уверены, что одно из них – его дебют как убийцы.

Первый случай: поножовщина и стрельба в центре города, неподалеку от здания СБУ, на улице Гвардейской (ныне Героев Майдана). Суть инцидента: Биба с братом при попытке поменять 3 000 долларов (весьма крупная по тем временам сумма) столкнулись с тремя кидалами. Львовский оперативник, расследовавший дело, по нашей просьбе реконструировал события того дня.

Обмен денег должен был произойти по предварительной договоренности в парадном. Когда Биба и его брат оказались на месте, Биба узнал валютчика: это был некий ранее судимый Туня, с которым Биба в свое время сидел. Биба учуял подвох, бросил фразу «опять ты», легко ударил Туню в грудь. Когда Биба с братом развернулись и направились к выходу, брат вскрикнул: «Меня убили!» Утверждение было недалеко от истины: один из валютчиков всадил в него нож. Биба развернулся. Итог: двое кидал расстреляны, третий убежал. Брат выжил.

Точка невозврата? Вполне вероятно, что Биба нажил смертельных врагов, воевать с которыми в одиночку сложно. Если до убийств у него еще была возможность (пусть даже теоретическая) легализоваться, отмотать сравнительно небольшой срок и вернуться к «мирской жизни», то теперь судьба была предопределена.

Второй случай. В 1991-92 годах произошло три схожих по почерку ограбления львовских музеев: Арсенала, Олесского замка и Львовской галереи искусств. Во всех трех случаях были похищены экспонаты, связанные с польской историей – старинное оружие и живопись. Самый резонансный эпизод – ограбление галереи.

Двое преступников вырезали из рам три полотна XIX века польских мастеров: «Битву под Веной» Яна Матейко, «Ноктюрн» и «Объединение» Артура Гротгера. Вырывать из рук грабителей картины бросились заместитель директора галереи Ярослав Волчак и заведующий отдела западного искусства Дмитрий Шелест. Оба были расстреляны из пистолета ТТ.

Это оружие правоохранители нашли спустя девять лет. Есть вероятность того, что пистолет принадлежал Бибе. Однако стопроцентной уверенности, что грабителем был именно он, конечно, нет.

Третий случай. Убийство некоего российского бизнесмена Николина в Берлине в 1991-м. Биба, напомним, вычислял квартиры, в которых представители криминальных группировок СНГ «хранили общаки». На переговоры с Бибой в Берлин из Москвы прилетел Николин (предположительно, представитель Солнцевской группировки). Встреча проходила в отеле. Как впоследствии оказалось, номер прослушивался немецкими полицейскими. Наводку немецким правоохранителям дали украинские коллеги, с которыми нам также удалось пообщаться.

В комнате сидело трое: Биба, его подельник по прозвищу Пожарник и, собственно, Николин. Беседа закончилась убийством Николина. Руслан Сушко рассказывает, как подвыпивший Николин поведал украинским коллегам-преступникам о своем побочном бизнесе – киднеппинге. Биба спросил Николина, как быть в случае, если у родителей денег нет. Николин пустился в рассуждения о том, что когда мамы получают по почте ушко или пальчик ребенка, деньги обычно находятся. Закончить лекцию Николин не успел, Биба его застрелил.

Картину преступления дополняет львовский оперативник, не пожелавший назвать свое имя (именно он, по нашим данным, был тогда на связи с немецкой полицией). «Это было спонтанное убийство, – говорит он. – Они собирались есть. Перед Бибой был прибор. Николин кушал и болтал. А потом вдруг спросил: «Чего ты не ешь?» Биба ответил: «Заболел». В тот момент, когда Биба отстранил тарелку, стало понятно, что он принял решение об убийстве. Он не мог убить человека, если вместе с ним разделил пищу».

Через несколько часов убийца покинул Берлин. Немецкая полиция успела задержать Пожарника, который до сих пор отбывает наказание в немецкой тюрьме.

Украинским правоохранителям сложно было раскрыть преступление, совершенное в Германии. Можно понять и причину, по которой не удалось поймать грабителей львовских музеев – для этого необходимо было слаженное сотрудничество украинских и польских коллег. А его на тот момент не было. «Не только поляки, но и вообще европейские полицейские относились к нам свысока, даже переписку вести не хотели», – вспоминает один из бывших сотрудников львовского уголовного розыска.

Но почему осталось нераскрытым двойное убийство на Гвардейской? То, что кидал никому не жалко, это понятно. Но должно же быть какое-то приемлемое объяснение.

Экс-начальник УМВД Львовской области, генерал-лейтенант Иван Мотринец (в 1990-м возглавлял отделение МВД Советского района Львова) озвучивает версию, которую можно считать официальной: Владимира Марко подозревали, но прямых доказательств против него не было. Потому и не трогали. Или так. Подозрения были, но каждый раз Биба ускользал из рук милиции: «Гнались за тенью». В частности, после случая на Гвардейской он довольно быстро покинул Украину.
Иван Мотринец может много рассказать о Бибе. Как чуть не задержали киллера. Как Биба водил за нос оперативников. Как он однажды висел на антресолях, повторяя трюк Леона киллера из фильма «Леон киллер». Как во время очередного неудавшегося задержания оставил в живых оперативника, с которым в юности занимался боксом.

От этого оперативника Мотринец впервые и услышал о Бибе. Но не как о преступнике, а как о спортсмене. Коллега Мотринца был боксером, мастером спорта, в юности тренировался вместе с Бибой и отзывался о нем положительно. Биба не уступал ему в силе. Отсюда можно сделать вывод об уровне физической подготовки будущего киллера.

Характеризуя Бибу, Мотринец использует лестные эпитеты: не знающий страха, дерзкий, отчаянный, профи, волк-одиночка, сделал себя сам… Мотринец никогда не видел Бибу, но интересная биографическая деталь: траектории успеха Бибы и Мотринца параллельны. По мере того, как Биба набирал вес во львовской криминальной среде, Мотринец поднимался по карьерной лестнице во львовской милиции.

Сегодня покойный Биба криминальная легенда, а 74-летний Мотринец – заслуженный юрист, глава адвокатской компании «Феникс». Коллекционирует бюсты, слагает стихи о любви и пишет автобиографическую трилогию с несколько претенциозным названием «Феерическая сага. Человек шагает по земле». Продолжает, по его собственному выражению, «идти по стезе защиты сограждан от беспредела». В ближайших творческих планах – рассказать в третьем томе трилогии (два первых генерал уже издал) о Бибе.

Мотринец не единственный милиционер, позитивно отзывающийся о Бибе. Следователь Руслан Сушко не исключает, что часть спонтанных убийств Биба совершил по альтруистическим мотивам. Вспоминает, что в материалах дела фигурировали довольно необычные эпизоды. Однажды Биба стал свидетелем того, как валютчик ограбил какую-то женщину и «погасил» обидчика: «Один выстрел в убегающего кидалу, с нескольких десятков метров, попадание в шейный позвонок, насмерть…» В другой раз заступился за изнасилованную девушку, расстреляв двух насильников. Благородный убийца?
Точка невозврата
Когда Бибе исполнилось 30 лет, он стал заметной фигурой в криминальной среде. Хоть и жил на нелегальном положении, но, судя по всему, чувствовал себя во Львове начала 90-х как рыба в воде. Вел активную социальную жизнь: часто появлялся на криминальных тусовках, посещал тренировки по боксу. Держался особняком от местных банд, хотя и вступал с ними в ситуативные союзы.

«Ему боялись отказывать, - вспоминает один из львовских оперативников, - он мог сказать собравшимся на дело аферистам: я с вами еду в Польшу. И ехал. Получал там свой процент от какого-то уличного мошенничества, хотя сам ничего делать не умел. Его специализация тогда была – грабеж квартир».

Львов в те времена начал превращаться в один самых заметных криминальных центров СНГ: местные бандиты держали контрабанду, грабили торговцев, пытались создавать собственные торговые фирмы.

Руслан Сушко рассказывает, что Биба тоже занялся полулегальным бизнесом – налаживал прямые поставки в СНГ спирта Рояль. Еще один участник следственной группы, пожелавший сохранить инкогнито, добавляет: «И заодно бомбил бандитские общаки. Криминальные группировки СНГ держали деньги не в банках, а под матрасами где-нибудь в Германии. Биба часто ездил с липовым паспортом в Берлин». Засветился в США и Голландии. Был объявлен в международный розыск.

В 1990-92 годах во Львове и Берлине происходит несколько спонтанных, дерзких и резонансных убийств. Преступления остались нераскрыты, но львовские оперативники не исключают, что все они – дело рук Бибы и уверены, что одно из них – его дебют как убийцы.

Первый случай: поножовщина и стрельба в центре города, неподалеку от здания СБУ, на улице Гвардейской (ныне Героев Майдана). Суть инцидента: Биба с братом при попытке поменять 3 000 долларов (весьма крупная по тем временам сумма) столкнулись с тремя кидалами. Львовский оперативник, расследовавший дело, по нашей просьбе реконструировал события того дня.

Обмен денег должен был произойти по предварительной договоренности в парадном. Когда Биба и его брат оказались на месте, Биба узнал валютчика: это был некий ранее судимый Туня, с которым Биба в свое время сидел. Биба учуял подвох, бросил фразу «опять ты», легко ударил Туню в грудь. Когда Биба с братом развернулись и направились к выходу, брат вскрикнул: «Меня убили!» Утверждение было недалеко от истины: один из валютчиков всадил в него нож. Биба развернулся. Итог: двое кидал расстреляны, третий убежал. Брат выжил.

Точка невозврата? Вполне вероятно, что Биба нажил смертельных врагов, воевать с которыми в одиночку сложно. Если до убийств у него еще была возможность (пусть даже теоретическая) легализоваться, отмотать сравнительно небольшой срок и вернуться к «мирской жизни», то теперь судьба была предопределена.
Второй случай. В 1991-92 годах произошло три схожих по почерку ограбления львовских музеев: Арсенала, Олесского замка и Львовской галереи искусств. Во всех трех случаях были похищены экспонаты, связанные с польской историей – старинное оружие и живопись. Самый резонансный эпизод – ограбление галереи.

Двое преступников вырезали из рам три полотна XIX века польских мастеров: «Битву под Веной» Яна Матейко, «Ноктюрн» и «Объединение» Артура Гротгера. Вырывать из рук грабителей картины бросились заместитель директора галереи Ярослав Волчак и заведующий отдела западного искусства Дмитрий Шелест. Оба были расстреляны из пистолета ТТ.

Это оружие правоохранители нашли спустя девять лет. Есть вероятность того, что пистолет принадлежал Бибе. Однако стопроцентной уверенности, что грабителем был именно он, конечно, нет.

Третий случай. Убийство некоего российского бизнесмена Николина в Берлине в 1991-м. Биба, напомним, вычислял квартиры, в которых представители криминальных группировок СНГ «хранили общаки». На переговоры с Бибой в Берлин из Москвы прилетел Николин (предположительно, представитель Солнцевской группировки). Встреча проходила в отеле. Как впоследствии оказалось, номер прослушивался немецкими полицейскими. Наводку немецким правоохранителям дали украинские коллеги, с которыми нам также удалось пообщаться.

В комнате сидело трое: Биба, его подельник по прозвищу Пожарник и, собственно, Николин. Беседа закончилась убийством Николина. Руслан Сушко рассказывает, как подвыпивший Николин поведал украинским коллегам-преступникам о своем побочном бизнесе – киднеппинге. Биба спросил Николина, как быть в случае, если у родителей денег нет. Николин пустился в рассуждения о том, что когда мамы получают по почте ушко или пальчик ребенка, деньги обычно находятся. Закончить лекцию Николин не успел, Биба его застрелил.

Картину преступления дополняет львовский оперативник, не пожелавший назвать свое имя (именно он, по нашим данным, был тогда на связи с немецкой полицией). «Это было спонтанное убийство, – говорит он. – Они собирались есть. Перед Бибой был прибор. Николин кушал и болтал. А потом вдруг спросил: «Чего ты не ешь?» Биба ответил: «Заболел». В тот момент, когда Биба отстранил тарелку, стало понятно, что он принял решение об убийстве. Он не мог убить человека, если вместе с ним разделил пищу».

Через несколько часов убийца покинул Берлин. Немецкая полиция успела задержать Пожарника, который до сих пор отбывает наказание в немецкой тюрьме.

Украинским правоохранителям сложно было раскрыть преступление, совершенное в Германии. Можно понять и причину, по которой не удалось поймать грабителей львовских музеев – для этого необходимо было слаженное сотрудничество украинских и польских коллег. А его на тот момент не было. «Не только поляки, но и вообще европейские полицейские относились к нам свысока, даже переписку вести не хотели», – вспоминает один из бывших сотрудников львовского уголовного розыска.

Но почему осталось нераскрытым двойное убийство на Гвардейской? То, что кидал никому не жалко, это понятно. Но должно же быть какое-то приемлемое объяснение.

Экс-начальник УМВД Львовской области, генерал-лейтенант Иван Мотринец (в 1990-м возглавлял отделение МВД Советского района Львова) озвучивает версию, которую можно считать официальной: Владимира Марко подозревали, но прямых доказательств против него не было. Потому и не трогали. Или так. Подозрения были, но каждый раз Биба ускользал из рук милиции: «Гнались за тенью». В частности, после случая на Гвардейской он довольно быстро покинул Украину.
Следователь Руслан Сушко не исключает, что часть спонтанных убийств Биба совершил по альтруистическим мотивам
Иван Мотринец может много рассказать о Бибе. Как чуть не задержали киллера. Как Биба водил за нос оперативников. Как он однажды висел на антресолях, повторяя трюк Леона киллера из фильма «Леон киллер». Как во время очередного неудавшегося задержания оставил в живых оперативника, с которым в юности занимался боксом.

От этого оперативника Мотринец впервые и услышал о Бибе. Но не как о преступнике, а как о спортсмене. Коллега Мотринца был боксером, мастером спорта, в юности тренировался вместе с Бибой и отзывался о нем положительно. Биба не уступал ему в силе. Отсюда можно сделать вывод об уровне физической подготовки будущего киллера.

Характеризуя Бибу, Мотринец использует лестные эпитеты: не знающий страха, дерзкий, отчаянный, профи, волк-одиночка, сделал себя сам… Мотринец никогда не видел Бибу, но интересная биографическая деталь: траектории успеха Бибы и Мотринца параллельны. По мере того, как Биба набирал вес во львовской криминальной среде, Мотринец поднимался по карьерной лестнице во львовской милиции.

Сегодня покойный Биба криминальная легенда, а 74-летний Мотринец – заслуженный юрист, глава адвокатской компании «Феникс». Коллекционирует бюсты, слагает стихи о любви и пишет автобиографическую трилогию с несколько претенциозным названием «Феерическая сага. Человек шагает по земле». Продолжает, по его собственному выражению, «идти по стезе защиты сограждан от беспредела». В ближайших творческих планах – рассказать в третьем томе трилогии (два первых генерал уже издал) о Бибе.

Мотринец не единственный милиционер, позитивно отзывающийся о Бибе. Следователь Руслан Сушко не исключает, что часть спонтанных убийств Биба совершил по альтруистическим мотивам. Вспоминает, что в материалах дела фигурировали довольно необычные эпизоды. Однажды Биба стал свидетелем того, как валютчик ограбил какую-то женщину и «погасил» обидчика: «Один выстрел в убегающего кидалу, с нескольких десятков метров, попадание в шейный позвонок, насмерть…» В другой раз заступился за изнасилованную девушку, расстреляв двух насильников. Благородный убийца?
Источник: «Не берите грех на душу, не идеализируйте Бибу. Понимаете, правоохранители иногда мыслят так: если преступник убил преступника, то тот, кто убил – молодец. Но к истине такой подход отношения не имеет.

Дополню перечисленные вами истории еще одной. В середине 90-х милицейский патруль задерживает на улице некое подозрительное лицо. Задержанный оказывает сопротивление, убивает патрульного и убегает. Убитый молодой патрульный, между прочим, сын начальника одного из РОВД, но это к слову. В тот же день начинается «отработка района».

Оперативники парами прочесывают дома. И вот милиционеры заходят в квартиру потенциального подозреваемого. Хозяин начинает стрелять. Один из милиционеров падает, но успевает открыть огонь в ответ. Хозяин убит. Ситуация: в квартире два тела. В комнате еще кто-то, возможно, не один, на лестничной площадке второй милиционер. Из квартиры голос: «Эй, своего раненого заберите!» Второй милиционер заходит. И получает пулю. Так были убиты патрульный Терехович, старший лейтенант Иванов и капитан Лисицын. Были ли они моими знакомыми, товарищами? Да, можно сказать и так.

Я уверен на 99,9%, что голос принадлежал Бибе. Мы проводили потом расследование, и у нас появилась информация. К тому же оружие, из которого были убиты Иванов и Лисицын, впоследствии засветилось и в других преступлениях.

Что потом? Прокуратура замяла дело. Формально оно было раскрыто: вроде как удалось установить, что хозяин квартиры, перед тем как умереть от ранений, успел застрелить и второго милиционера… Тогда мы чуть ли не штурмовали прокуратуру, требуя продолжить расследование… Но увы… Поэтому я не собираюсь идеализировать образ Бибы.

Что касается ограбления музеев и убийства двух сотрудников Львовской галереи искусств. После того, как я увидел оружие – пистолет ТТ, у меня отпали все сомнения в том, что стрелял Биба. Так что не только преступников он убивал. Но даже если говорить об убийствах преступников… У них же разные судьбы, разные ситуации, у них были семьи… Кто дал Бибе право убивать?

Альтруистические мотивы? Да он презирал людей. Жизнь человеческая для него ничего не стоила. Ни своя, ни других. Заступился за брата… Да. Но учитывайте, что его брат тоже имел отношение к криминалитету. Тот случай на Гвардейской представлял собой разборки между аферистами.

А альтруистические, как вы выражаетесь, поступки могли быть продиктованы, скорее, тщеславием. Для него, кстати, вообще были характерны жесты. Он как бы показывал: смотрите, что я могу себе позволить. Бравировал, кичился своими возможностями, своей безнаказанностью.

Я не уверен в правильности вашей концепции точки невозврата. Получается, что Биба, может и хотел бы покончить с криминальным прошлым, но все пути оказались закрыты. Но так ли это? Мне кажется, что он сознательно делал криминальную карьеру, стремился к влиянию, жаждал денег. Их вкус он в начале 90-х уже почувствовал и ни перед чем не останавливался. А что бы ему светило в обычной жизни? Карьера мойщика бассейна?»

Примечание: Изложенную Источником версию убийства Иванова и Лисицына не разделяют некоторые бывшие сотрудники уголовного розыска, принимавшие участие в расследовании. Они согласны с тем, что «прокуратура замяла дело», но возражают против того, что в оперативников стрелял Биба. По их версии, Биба действительно мог находиться в комнате. Но милиционеров убил не он, а хозяин квартиры, ранее судимый мужчина по прозвищу Червонец. После чего Биба застрелил Червонца и ушел через окно». Мы не настаиваем ни на одной из гипотез.
Источник: «Не берите грех на душу, не идеализируйте Бибу. Понимаете, правоохранители иногда мыслят так: если преступник убил преступника, то тот, кто убил – молодец. Но к истине такой подход отношения не имеет.

Дополню перечисленные вами истории еще одной. В середине 90-х милицейский патруль задерживает на улице некое подозрительное лицо. Задержанный оказывает сопротивление, убивает патрульного и убегает. Убитый молодой патрульный, между прочим, сын начальника одного из РОВД, но это к слову. В тот же день начинается «отработка района».

Оперативники парами прочесывают дома. И вот милиционеры заходят в квартиру потенциального подозреваемого. Хозяин начинает стрелять. Один из милиционеров падает, но успевает открыть огонь в ответ. Хозяин убит. Ситуация: в квартире два тела. В комнате еще кто-то, возможно, не один, на лестничной площадке второй милиционер. Из квартиры голос: «Эй, своего раненого заберите!» Второй милиционер заходит. И получает пулю. Так были убиты патрульный Терехович, старший лейтенант Иванов и капитан Лисицын. Были ли они моими знакомыми, товарищами? Да, можно сказать и так.

Я уверен на 99,9%, что голос принадлежал Бибе. Мы проводили потом расследование, и у нас появилась информация. К тому же оружие, из которого были убиты Иванов и Лисицын, впоследствии засветилось и в других преступлениях.

Что потом? Прокуратура замяла дело. Формально оно было раскрыто: вроде как удалось установить, что хозяин квартиры, перед тем как умереть от ранений, успел застрелить и второго милиционера… Тогда мы чуть ли не штурмовали прокуратуру, требуя продолжить расследование… Но увы… Поэтому я не собираюсь идеализировать образ Бибы.

Что касается ограбления музеев и убийства двух сотрудников Львовской галереи искусств. После того, как я увидел оружие – пистолет ТТ, у меня отпали все сомнения в том, что стрелял Биба. Так что не только преступников он убивал. Но даже если говорить об убийствах преступников… У них же разные судьбы, разные ситуации, у них были семьи… Кто дал Бибе право убивать?

Альтруистические мотивы? Да он презирал людей. Жизнь человеческая для него ничего не стоила. Ни своя, ни других. Заступился за брата… Да. Но учитывайте, что его брат тоже имел отношение к криминалитету. Тот случай на Гвардейской представлял собой разборки между аферистами.

А альтруистические, как вы выражаетесь, поступки могли быть продиктованы, скорее, тщеславием. Для него, кстати, вообще были характерны жесты. Он как бы показывал: смотрите, что я могу себе позволить. Бравировал, кичился своими возможностями, своей безнаказанностью.

Я не уверен в правильности вашей концепции точки невозврата. Получается, что Биба, может и хотел бы покончить с криминальным прошлым, но все пути оказались закрыты. Но так ли это? Мне кажется, что он сознательно делал криминальную карьеру, стремился к влиянию, жаждал денег. Их вкус он в начале 90-х уже почувствовал и ни перед чем не останавливался. А что бы ему светило в обычной жизни? Карьера мойщика бассейна?»

Примечание: Изложенную Источником версию убийства Иванова и Лисицына не разделяют некоторые бывшие сотрудники уголовного розыска, принимавшие участие в расследовании. Они согласны с тем, что «прокуратура замяла дело», но возражают против того, что в оперативников стрелял Биба. По их версии, Биба действительно мог находиться в комнате. Но милиционеров убил не он, а хозяин квартиры, ранее судимый мужчина по прозвищу Червонец. После чего Биба застрелил Червонца и ушел через окно». Мы не настаиваем ни на одной из гипотез.
Притча о бабочке
Притча о бабочке
И все-таки, почему так долго милиция не могла поймать Бибу? Можно, конечно, констатировать криминальный талант, но не исключено, что все еще интереснее. Биба мог оказаться на крючке у силовиков и ему сделали предложение, от которого трудно отказаться. Если верно то, что Биба годами работал под прикрытием спецслужб, то, возможно, его сотрудничество с ними началось после стрельбы на Гвардейской?

Чтобы проверить на прочность нашу гипотезу, мы обратились к бывшим сотрудникам МВД, с именами которых связывают победу над организованной преступностью конца 80-х - 90-х. Один из них – офицер, сколачивавший в свое время Управление криминальной разведки в подразделениях по борьбе с организованной преступностью: Валерий Кур.

Справка. В 1987-м начальник Киевского гарнизона милиции Андрей Василишин (впоследствии первый министр МВД независимой Украины) создал на базе уголовного розыска первое в Украине и СССР подразделение, занимавшееся, по сути, борьбой с оргпреступностью. Начальником стал майор Кур. В подразделение вошли десятки оперативников и даже сотрудники ГАИ, работавшие «зашифровано», но готовые по команде из кабинета Кура перекрыть любой район столицы. Была еще группа захвата. В 1994-м из костяка этой роты создавалось боевое подразделение ГУБОПа «Сокол» (аналог сегодняшнего «КОРДА»). В том же году возникло и Управление криминальной разведки ГУБОП. Все это было реакцией государства на резкий всплеск оргпреступности.

В начале 90-х у Кура появилось прозвище – Каттани.

Мы встречаемся на летней террасе возле башни Киевской крепости. Валерий Степанович выглядит моложе своих лет и не похож ни на пенсионера, ни на литературный образ генерала: ни живота, ни спеси, ни барских замашек. Выглядит, скорее, как управленец крупной компании. Тема беседы – криминальная ситуация во Львове 90-х. Цель – выяснить, что Кур знает о Бибе. В частности, о том случае на Гвардейской в 1990-м. И знает ли, поскольку в 1990-93 годах работал не в уголовном розыске, а преподавал в академии МВД оперативно-розыскное дело (это была, по его словам, «временная ссылка»). Пьем кофе.

По ходу разговора выясняется, что знает. Соглашается с тем, что убийство валютчиков могло стать переломным моментом в биографии киллера. Точнее, будущего киллера. Характеризует Бибу как своеобразного аристократа в преступной среде, у которого, казалось, цель была – не преступления ради наживы, а «выполнение некой миссии».

Входил ли Биба в одну из львовских группировок? Кур задумывается:

– По моей информации – нет. Скорее, был одиночкой, но сотрудничал, конечно, с разными авторитетами. И сам был очень уважаемым человеком в этой среде. Дальше вы спросите - сотрудничал ли он со спецслужбами?

– Да. Был ли он, если так можно выразиться, агентом?

– Вы точно хотите это знать? – Валерий Степанович выдерживает паузу. – С большой степенью вероятности – был.

– Завербовали после двойного убийства?

– Как вариант. Или еще в тюрьме, в 80-х. Он ведь отличался на общем фоне заключенных – был целеустремленным, занимался спортом, держался на расстоянии от представителей криминальной субкультуры. К таким людям присматривались.

– КГБ?

– В том числе.

– А как же «самовольное оставление места вольного поселения»?

– Могло быть частью плана.

– То есть, Биба – с большой степенью вероятности - работал на государство. А могло ли быть так, что он использовал представителей государства в своих целях?

В этот момент на край скатерти садится бабочка. Кур улыбается и начинает рассказывать притчу. Однажды китайскому мыслителю Чжуан-цзы приснилось, что он бабочка. Утром грустный мудрец рассказал свой сон ученикам. Те спросили, почему он говорит об этом таким печальным голосом. Ведь сон это всего лишь иллюзия. Учитель объяснил, что если он может стать иллюзорной бабочкой, то почему бабочка в своем сне не может стать иллюзорным Чжуан-цзы? Кто кому снится, кто настоящий? Кур философски заключает:

– Никогда не знаешь – мы бабочку или бабочка нас.

Мы оба смотрим на бабочку. Почувствовав к себе странный интерес, насекомое улетает.

Следующая встреча. Крупный человек, похожий на немолодого тренера по борьбе, первым делом говорит, что никто не должен знать его имени. Представился просто: ветеран внутренних дел. Мы задаем вопросы, собеседник говорит «да» или «нет». Иногда дает расширенные ответы. Был ли Биба сотрудником спецслужб?

– Вы знаете, что такое агентурно-боевые группы? Нет? Кого в них набирали и как, знаете?

– Этим КГБ занималось?

– Не только. Еще Главное разведывательное управление СССР. Когда Биба сидел в Калуше на химии, к нему очень серьезные люди приезжали, которых охрана побаивалась. С ним часами общались. А потом Биба исчез. Незадолго до освобождения. Надо было быть дураком, чтобы незадолго до освобождения, при отличном поведении – у Бибы было отличное поведение – самовольно оставить вольное поселение. А дураком Биба не был. Выводы делайте сами.

– У вас был личный мотив поймать Бибу?

– Да. Мне всегда хотелось поговорить с этим интересным человеком.


Продолжение следует.

В подготовке материала принимала участие Анна Аргирова.
И все-таки, почему так долго милиция не могла поймать Бибу? Можно, конечно, констатировать криминальный талант, но не исключено, что все еще интереснее. Биба мог оказаться на крючке у силовиков и ему сделали предложение, от которого трудно отказаться. Если верно то, что Биба годами работал под прикрытием спецслужб, то, возможно, его сотрудничество с ними началось после стрельбы на Гвардейской?

Чтобы проверить на прочность нашу гипотезу, мы обратились к бывшим сотрудникам МВД, с именами которых связывают победу над организованной преступностью конца 80-х - 90-х. Один из них – офицер, сколачивавший в свое время Управление криминальной разведки в подразделениях по борьбе с организованной преступностью: Валерий Кур.
Валерий Кур
Справка. В 1987-м начальник Киевского гарнизона милиции Андрей Василишин (впоследствии первый министр МВД независимой Украины) создал на базе уголовного розыска первое в Украине и СССР подразделение, занимавшееся, по сути, борьбой с оргпреступностью. Начальником стал майор Кур. В подразделение вошли десятки оперативников и даже сотрудники ГАИ, работавшие «зашифровано», но готовые по команде из кабинета Кура перекрыть любой район столицы. Была еще группа захвата. В 1994-м из костяка этой роты создавалось боевое подразделение ГУБОПа «Сокол» (аналог сегодняшнего «КОРДА»). В том же году возникло и Управление криминальной разведки ГУБОП. Все это было реакцией государства на резкий всплеск оргпреступности.

В начале 90-х у Кура появилось прозвище – Каттани.

Мы встречаемся на летней террасе возле башни Киевской крепости. Валерий Степанович выглядит моложе своих лет и не похож ни на пенсионера, ни на литературный образ генерала: ни живота, ни спеси, ни барских замашек. Выглядит, скорее, как управленец крупной компании. Тема беседы – криминальная ситуация во Львове 90-х. Цель – выяснить, что Кур знает о Бибе. В частности, о том случае на Гвардейской в 1990-м. И знает ли, поскольку в 1990-93 годах работал не в уголовном розыске, а преподавал в академии МВД оперативно-розыскное дело (это была, по его словам, «временная ссылка»). Пьем кофе.

По ходу разговора выясняется, что знает. Соглашается с тем, что убийство валютчиков могло стать переломным моментом в биографии киллера. Точнее, будущего киллера. Характеризует Бибу как своеобразного аристократа в преступной среде, у которого, казалось, цель была – не преступления ради наживы, а «выполнение некой миссии».

Входил ли Биба в одну из львовских группировок? Кур задумывается:

– По моей информации – нет. Скорее, был одиночкой, но сотрудничал, конечно, с разными авторитетами. И сам был очень уважаемым человеком в этой среде. Дальше вы спросите - сотрудничал ли он со спецслужбами?

– Да. Был ли он, если так можно выразиться, агентом?

– Вы точно хотите это знать? – Валерий Степанович выдерживает паузу. – С большой степенью вероятности – был.

– Завербовали после двойного убийства?

– Как вариант. Или еще в тюрьме, в 80-х. Он ведь отличался на общем фоне заключенных – был целеустремленным, занимался спортом, держался на расстоянии от представителей криминальной субкультуры. К таким людям присматривались.

– КГБ?

– В том числе.

– А как же «самовольное оставление места вольного поселения»?

– Могло быть частью плана.

– То есть, Биба – с большой степенью вероятности - работал на государство. А могло ли быть так, что он использовал представителей государства в своих целях?

В этот момент на край скатерти садится бабочка. Кур улыбается и начинает рассказывать притчу. Однажды китайскому мыслителю Чжуан-цзы приснилось, что он бабочка. Утром грустный мудрец рассказал свой сон ученикам. Те спросили, почему он говорит об этом таким печальным голосом. Ведь сон это всего лишь иллюзия. Учитель объяснил, что если он может стать иллюзорной бабочкой, то почему бабочка в своем сне не может стать иллюзорным Чжуан-цзы? Кто кому снится, кто настоящий? Кур философски заключает:

– Никогда не знаешь – мы бабочку или бабочка нас.

Мы оба смотрим на бабочку. Почувствовав к себе странный интерес, насекомое улетает.
Следующая встреча. Крупный человек, похожий на немолодого тренера по борьбе, первым делом говорит, что никто не должен знать его имени. Представился просто: ветеран внутренних дел. Мы задаем вопросы, собеседник говорит «да» или «нет». Иногда дает расширенные ответы. Был ли Биба сотрудником спецслужб?

– Вы знаете, что такое агентурно-боевые группы? Нет? Кого в них набирали и как, знаете?

– Этим КГБ занималось?

– Не только. Еще Главное разведывательное управление СССР. Когда Биба сидел в Калуше на химии, к нему очень серьезные люди приезжали, которых охрана побаивалась. С ним часами общались. А потом Биба исчез. Незадолго до освобождения. Надо было быть дураком, чтобы незадолго до освобождения, при отличном поведении – у Бибы было отличное поведение – самовольно оставить вольное поселение. А дураком Биба не был. Выводы делайте сами.

– У вас был личный мотив поймать Бибу?

– Да. Мне всегда хотелось поговорить с этим интересным человеком.


Продолжение следует.

В подготовке материала принимала участие Анна Аргирова.
Дата: 21.12.2019
Текст: Дмитрий Фионик
Иллюстрации: Яна Яковенко

В материале использованы фото из личных архивов бывших сотрудников МВД, depositphotos.com

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