Забойщик скота
ИСТОРИИ
Кем был, ради чего жил и за что боролся киллер Биба,
расстрелявший десятки криминальных авторитетов
Истории
Забойщик скота
Кем был, ради чего жил и за что боролся киллер Биба, расстрелявший десятки криминальных авторитетов
Часть II
Часть II
Текст:
Дмитрий Фионик

Иллюстрации:
Яна Яковенко

Верстка:
Анна Андреева
Его имя еще не вошло в мировую криминальную историю, но скоро войдет. Следствие по делу львовского киллера Владимира Марко по прозвищу Биба продолжается семь лет и до сих пор не закончено. По самым скромным оценкам, за 23 года своей карьеры Биба совершил более 30-ти убийств: в большинстве своем его жертвами были криминальные авторитеты. Это абсолютный рекорд среди профессиональных убийц на постсоветском пространстве. В части I мы рассказали о том, с чего началась его карьера.

В части II попробуем ответить на вопрос: кем был на самом деле этот человек и почему его можно сравнить с забойщиком скота?
Его имя еще не вошло в мировую криминальную историю, но скоро войдет. Следствие по делу львовского киллера Владимира Марко по прозвищу Биба продолжается семь лет и до сих пор не закончено. По самым скромным оценкам, за 23 года своей карьеры Биба совершил более 30-ти убийств: в большинстве своем его жертвами были криминальные авторитеты. Это абсолютный рекорд среди профессиональных убийц на постсоветском пространстве. В части I мы рассказали о том, с чего началась его карьера.

В части II попробуем ответить на вопрос: кем был на самом деле этот человек и почему его можно сравнить с забойщиком скота?
Экономика от Бибы
Экономика от Бибы
Сквозь призму жизни и творчества Бибы можно написать краткий курс экономической истории независимой Украины: начало кооперативного движения, всплеск уличной торговли, расцвет теневого импорта, приватизация, появление финансово-промышленных групп.

Руководитель следственной группы Руслан Сушко (и не только он) уверен в том, что Биба участвовал в ликвидации киевского криминального авторитета Гарика Джибу и считает, что это было первое дело киллера, повлиявшее на ход истории.

Большую часть жизни киевлянин-ассириец Гарик Джибу проработал мясником на Бессарабке, был судим по экономическим статьям. В 1991 году возглавил, систематизировал и частично легализовал столичный рэкет – продавал торговцам так называемые страховки. Официально занимал пост начальника отдела страхования в кооперативе «Меркурий». Самым удачным проектом Меркурия было превращение столичного Республиканского стадиона в вещевой рынок. По рядам рынка ходили братки – страховые агенты.

У Гарика Джибу был еще один талант – дипломатический. Он фактически создал внутреннюю службу безопасности рэкетиров и координировал работу бандитских группировок. Решал конфликты, которые, при его участии, проходили бескровно. Планировал монополизировать поставки спирта Рояль и сигарет в Украину. Застрелен в декабре 1992 года. Предполагаемый мотив заказчика – передел сферы влияния.

Сразу после убийства Гарика Джибу в Киеве появилось целое созвездие авторитетов, каждый из которых претендовал на первенство. Междоусобицы были кровавыми, вплоть до уличных боев с гранатометом.

Но вернемся во Львов. В начале 90-х город превратился в большой базар. И главным человеком на нем стал Орест Завинский по прозвищу Завиня. Это был выходец из так называемой «синей мафии», то есть старых советских авторитетов, много лет проведших в тюрьмах и покрытых татуировками. Во Львове Завиня сыграл ту же роль, что и Джибу в Киеве.

В 1994-м Ореста Завинского расстреляли на пороге собственного дома. После его смерти львовская криминальная пирамида распалась на несколько группировок. Преемниками Завини стали Птенец (настоящее имя Александр Пстыга) и Артур (Артур Козьмин).

9 июля 1998 года во Львове в кафе «Восточная кухня» Биба разрядил пистолет-автомат в Птенца. На линии огня оказался телохранитель Птенца – Михаил Милян по прозвищу Ежик, отделавшийся ранениями руки и живота. Тот самый Ежик, который 14 лет спустя вновь окажется на линии огня, но уже в качестве водителя Вовы Морды и уже с летальным исходом.

Во время судебного процесса над Зиновием Калитовским был интересный момент. Вдова погибшего Михаила Миляна (Ежика) спросила подсудимого: «За что вы убили моего мужа?» В ответ Калитовский рассказал о том, как в свое время, в Германии, Биба передал Птенцу и Ежику $300 тыс. наличными для развития некоего совместного бизнеса. По словам Калитовского, птенцы эти деньги присвоили.

Информация о том, что Биба считал Птенца, а впоследствии и Морду-Дидуха (как правопреемника Птенца) своими личными должниками есть и в обвинительном акте. Но, разумеется, здесь возможны и другие версии, самая очевидная из которых – заказ.

Примерно в тот же период, что и Птенец, был застрелен еще один львовский авторитет – Вася Химик (Василий Тымчук), контролировавший, в частности, львовский отель «Тустань». Химик вел относительно мирную жизнь, страдал алкоголизмом, очевидных врагов не имел. Предположение о том, что его застрелил Биба остается лишь версией.

Такой же версией, как и расстрел главаря другой группировки по прозвищу Щадило. Это был парализованный человек, который из собственной спальни контролировал рынки и контрабанду автомобилей. Киллер стрелял в Щадило через окно из автомата Калашникова. А Биба не часто использовал автомат Калашникова… И все же, предположение, что Щадило убил Биба остается, так сказать, рабочей гипотезой.

В нулевых во Львове и Киеве произошло несколько знаковых убийств, по поводу которых у членов следственной группы нет сомнений – совершил их именно Биба. 29 ноября 2005 года под Львовом, в Брюховичском лесу, возле заправки был расстрелян Лексус губернатора Львовщины Степана Сенчука. В автомобиле, кроме Сенчука, находилась его жена. Сенчук погиб, супруга физически не пострадала.

Вскоре после этого происшествия милиция рапортовала о задержании подозреваемого, а тогдашний министр МВД Юрий Луценко назвал расследование убийства львовского губернатора делом чести. «Довольно долго держали под стражей человека, – вспоминает Руслан Сушко. – А потом выпустили за недостатком улик, оказалось, что это вообще штатный агент СБУ. Но факт: похож на Бибу как две капли воды, такая же, знаете ли, универсальная внешность: мужчина средних лет, без особых примет, какую форму ни наденет, на того и похож: хоть на военного, хоть на прокурора, хоть на врача…»

По мнению Сушко, покушение на Сенчука могло быть чем-то вроде коллективной мести губернатору со стороны братвы за непомерные аппетиты чиновников. Мол, размеры откатов за контрабанду и вообще поборы при Сенчуке выросли даже не в разы, а на порядок. Согласно другой версии, губернатор пал жертвой в борьбе ФПГ за приватизацию каких-то объектов.

В начале нулевых во Львовской области разворачивается процесс приватизации нефтеперабатывающей промышленности, в частности, Дрогобычского комплекса. Львовская нефтянка постепенно переходит под контроль группы Приват. А топ-менеджером этого направления становится Игорь Палица – с 1999 года он председатель правления ОАО «Нефтехимик Прикарпатья», с 2003-го – председатель правления ОАО «Укрнафта». Считается, что именно Палица привлек в качестве «специалиста по безопасности» криминального авторитета Николая Лозинского по прозвищу Рокеро. В местной прессе мелькала информация о том, что Рокеро стал миноритарным акционером Дрогобыческого НПЗ.

«Во Львовской области у бандитов было два основных источника дохода, – объясняет Руслан Сушко: – контрабанда и нефтепереработка. Когда группа Приват привлекла на свою сторону одного из авторитетов, он перекрыл вентиль остальным. Так Коломойский победил львовскую мафию». По непроверенным данным, цена вопроса составляла $150 тыс. в месяц. Но мафия отомстила.

10 января 2007 года, средь бела дня, в центре Львова, на проспекте Черновола Мерседес-Бенц Рокеро был расстрелян. По почерку это было похоже на Бибу: когда мерс притормозил на светофоре, рядом остановился жигуленок, из которого киллер разрядил в жертву пистолет-автомат. Рокеро скончался на месте. Рядом с Рокеро сидела жена. Женщина получила ранения головы и шеи (к счастью, совместимые с жизнью). Все это произошло возле поста ГАИ. Машина киллера с места преступления беспрепятственно скрылась.

Сушко рассказывает, что Биба, не будучи членом ни одной из львовских группировок, иногда выходил на переговоры с чужаками от имени всей львовской братвы. Так было, например, во время спорных моментов, связанных с приватизацией облэнерго. «Биба приехал на стрелку с… условно говоря, с ахметовскими. Их было человек сорок, а Биба один. Все конфликтные вопросы были урегулированы относительно мирно. Договорились, в частности, что львовские не лезут в электроэнергетику, а ахметовские – в остальные сферы. Уходя, Биба бросил гранату без запала. Как визитку».

Еще одно знаковое убийство, совершенное Бибой (совместно с Калитовским). На сей раз – в Киеве. 12 мая 2005 года на улице Ивана Франко из машины с тонированными стеклами из пистолета-автомата Скорпион был расстрелян пешеход. Мужчина средних лет, маленького роста, в темных очках. Виктор Рыбалко.

Досье: Виктор Рыбалко по прозвищу Рыбка, бывший форточник, родился в Баку в 1950 году в семье военного. Жил, работал и отбывал наказания в разных регионах СССР. Криминальная слава пришла к нему в Киеве. После смерти Гарика Джибу, в 1992 году стал бригадиром в группировке довольно влиятельного авторитета Пули (настоящее имя Владимир Никуличев). После смерти в автокатастрофе Пули оказался его преемником. Специализация группировки Рыбки: банковская сфера, киевские кладбища, убийства на заказ, рестораны, строительный бизнес, спорт. Соучредитель похоронного бюро «Скорбота» и один из основателей Укргазбанка. Криминальный статус, если так можно выразиться, смотрящий по Киеву.

В конце 90-х перебрался в Амстердам, но продолжал руководить предприятиями в Киеве, а также содержал бригады бойцов в нескольких городах Украины. Во Львове, по нашим сведениям, его интересы представлял авторитет Пантелей (настоящее имя Михаил Пантелеев, ныне добропорядочный гражданин Германии Майкл Пантелеер). Группировка Пантелеера для нас интересна тем, что это единственная львовская группировка, с которой у Бибы не возникало противоречий. Руслан Сушко, говоря о возможных заказчиках некоторых убийств, несколько раз произносит фразу: «У нас были основания подозревать Пантелеера».

Экс-начальник УБОПа Валерий Кур дополняет картину: «В 90-х Пантелеер был человеком Рыбки во Львове, поставлял Рыбке «жирных котов». Одним из них был кооператор Игорь Бакай, очень способный – в какой огород не посадишь, везде капусту вырастит. Рыбка протежировал Бакая. Корпорация «Республика» создавалась с участием Рыбки. Да и председателем Нефтегаза Бакай стал тоже не без помощи Рыбки».

Следователь Сушко констатирует, что Рыбка, Пантелеер и Бакай промотировали юных братьев Кличко, финансировали их зарубежные поездки, в частности, организовали их знакомство с Доном Кингом.

Кур об этом вспоминает так: «Рыбка подмял под себя спортивные федерации, в том числе «забрал» бокс. Бакай финансовых барышей с бокса почти не имел – Рыбка его к ним не подпускал, давал лишь небольшой откат». При согласовании комментариев, Валерий Степанович настоял, чтобы мы добавили два предложения: «Ни в коем случае нельзя обвинять наших спортсменов в том, что они находились под властью Рыбок-Бакаев. У нас, у сотрудников спецслужб, тоже были начальники – преступники и предатели, но это не значит, что мы были их рабами или подельниками». Мы добавили.

«Со временем у Рыбки возникли конфликты с Бакаем, – продолжает Кур. – Я не исключаю, что в какой-то момент тот мог сказать Пантелееру: ты меня в это дело втянул, ты и распутывай… Но и у Бибы могли быть личные мотивы отомстить Рыбке за беспредел…»

Большинство материалов, связанных с расследованием убийства Рыбки исчезло в ходе самого расследования. «Очень сложный эпизод, – вздыхает Сушко. – В 2007 году пропало оперативно-розыскное дело. УБОП взял почитать и все – концов нет. Но, тем не менее, материалов мы собрали много. Очень много. Помню, сидели всю ночь с прокурором, разбирали бумаги с именами политиков. А утром посмотрели друг на друга и решили, что раз мы так много знаем, то это чудо, что до утра дожили».

Вариантов того, кто мог быть заказчиком убийства Рыбки остается несколько. Но то, что киллером был Биба, а его подручным Калитовский – очевидно. Следственной группе удалось найти даже продавца автомобиля, из которого расстреливали Рыбку. И установить, что, покупая машину, Калитовский приклеил себе искусственную бороду, которую обнаружили спустя пять лет при обыске дома Бибы.

Так дуэт Бибы и Калитовского перевернул еще одну страницу в криминально-экономической истории Украины: с их помощью ушла эпоха «смотрящих по Киеву». После Рыбки эту нишу никто не занял.

На вопрос, сколько всего трупов в послужном списке Бибы, Руслан Сушко отвечает уклончиво. «В стенограмме прослушки был интересный момент, – рассказывает следователь. – Биба и Зеник выехали на работу. Сидят, ждут очередного «пациента». Шуршат газетой, натыкаются на статью о Брейвике. Биба говорит Зенику: Слышь, Вась (он ко всем мужчинам так обращался: «Вася»), слышь, Вась, нас с тобой сравнивают с Брейвиком. – А Брейвик скольких положил? – Э-э-э… семьдесят семь. Да он просто ребенок…»

Такой порядок цифр кажется невероятным только на первый взгляд. Но если предположить, что киллер выходил на охоту от двух до четырех раз в год, то количество его жертв могло и превысить число жертв норвежского массового убийцы Андреаса Брейвика. Тем более, что одно покушение способно было унести жизни нескольких человек.
Сквозь призму жизни и творчества Бибы можно написать краткий курс экономической истории независимой Украины: начало кооперативного движения, всплеск уличной торговли, расцвет теневого импорта, приватизация, появление финансово-промышленных групп.

Руководитель следственной группы Руслан Сушко (и не только он) уверен в том, что Биба участвовал в ликвидации киевского криминального авторитета Гарика Джибу и считает, что это было первое дело киллера, повлиявшее на ход истории.

Большую часть жизни киевлянин-ассириец Гарик Джибу проработал мясником на Бессарабке, был судим по экономическим статьям. В 1991 году возглавил, систематизировал и частично легализовал столичный рэкет – продавал торговцам так называемые страховки. Официально занимал пост начальника отдела страхования в кооперативе «Меркурий». Самым удачным проектом Меркурия было превращение столичного Республиканского стадиона в вещевой рынок. По рядам рынка ходили братки – страховые агенты.

У Гарика Джибу был еще один талант – дипломатический. Он фактически создал внутреннюю службу безопасности рэкетиров и координировал работу бандитских группировок. Решал конфликты, которые, при его участии, проходили бескровно. Планировал монополизировать поставки спирта Рояль и сигарет в Украину. Застрелен в декабре 1992 года. Предполагаемый мотив заказчика – передел сферы влияния.
Сразу после убийства Гарика Джибу в Киеве появилось целое созвездие авторитетов, каждый из которых претендовал на первенство. Междоусобицы были кровавыми, вплоть до уличных боев с гранатометом.

Но вернемся во Львов. В начале 90-х город превратился в большой базар. И главным человеком на нем стал Орест Завинский по прозвищу Завиня. Это был выходец из так называемой «синей мафии», то есть старых советских авторитетов, много лет проведших в тюрьмах и покрытых татуировками. Во Львове Завиня сыграл ту же роль, что и Джибу в Киеве.

В 1994-м Ореста Завинского расстреляли на пороге собственного дома. После его смерти львовская криминальная пирамида распалась на несколько группировок. Преемниками Завини стали Птенец (настоящее имя Александр Пстыга) и Артур (Артур Козьмин).

9 июля 1998 года во Львове в кафе «Восточная кухня» Биба разрядил пистолет-автомат в Птенца. На линии огня оказался телохранитель Птенца – Михаил Милян по прозвищу Ежик, отделавшийся ранениями руки и живота. Тот самый Ежик, который 14 лет спустя вновь окажется на линии огня, но уже в качестве водителя Вовы Морды и уже с летальным исходом.

Во время судебного процесса над Зиновием Калитовским был интересный момент. Вдова погибшего Михаила Миляна (Ежика) спросила подсудимого: «За что вы убили моего мужа?» В ответ Калитовский рассказал о том, как в свое время, в Германии, Биба передал Птенцу и Ежику $300 тыс. наличными для развития некоего совместного бизнеса. По словам Калитовского, птенцы эти деньги присвоили.

Информация о том, что Биба считал Птенца, а впоследствии и Морду-Дидуха (как правопреемника Птенца) своими личными должниками есть и в обвинительном акте. Но, разумеется, здесь возможны и другие версии, самая очевидная из которых – заказ.
Примерно в тот же период, что и Птенец, был застрелен еще один львовский авторитет – Вася Химик (Василий Тымчук), контролировавший, в частности, львовский отель «Тустань». Химик вел относительно мирную жизнь, страдал алкоголизмом, очевидных врагов не имел. Предположение о том, что его застрелил Биба остается лишь версией.

Такой же версией, как и расстрел главаря другой группировки по прозвищу Щадило. Это был парализованный человек, который из собственной спальни контролировал рынки и контрабанду автомобилей. Киллер стрелял в Щадило через окно из автомата Калашникова. А Биба не часто использовал автомат Калашникова… И все же, предположение, что Щадило убил Биба остается, так сказать, рабочей гипотезой.

В нулевых во Львове и Киеве произошло несколько знаковых убийств, по поводу которых у членов следственной группы нет сомнений – совершил их именно Биба. 29 ноября 2005 года под Львовом, в Брюховецком лесу, возле заправки был расстрелян Лексус губернатора Львовщины Степана Сенчука. В автомобиле, кроме Сенчука, находилась его жена. Сенчук погиб, супруга физически не пострадала.

Вскоре после этого происшествия милиция рапортовала о задержании подозреваемого, а тогдашний министр МВД Юрий Луценко назвал расследование убийства львовского губернатора делом чести. «Довольно долго держали под стражей человека, – вспоминает Руслан Сушко. – А потом выпустили за недостатком улик, оказалось, что это вообще штатный агент СБУ. Но факт: похож на Бибу как две капли воды, такая же, знаете ли, универсальная внешность: мужчина средних лет, без особых примет, какую форму ни наденет, на того и похож: хоть на военного, хоть на прокурора, хоть на врача…»
По мнению Сушко, покушение на Сенчука могло быть чем-то вроде коллективной мести губернатору со стороны братвы за непомерные аппетиты чиновников. Мол, размеры откатов за контрабанду и вообще поборы при Сенчуке выросли даже не в разы, а на порядок. Согласно другой версии, губернатор пал жертвой в борьбе ФПГ за приватизацию каких-то объектов.

В начале нулевых во Львовской области разворачивается процесс приватизации нефтеперабатывающей промышленности, в частности, Дрогобычского комплекса. Львовская нефтянка постепенно переходит под контроль группы Приват. А топ-менеджером этого направления становится Игорь Палица – с 1999 года он председатель правления ОАО «Нефтехимик Прикарпатья», с 2003-го – председатель правления ОАО «Укрнафта». Считается, что именно Палица привлек в качестве «специалиста по безопасности» криминального авторитета Николая Лозинского по прозвищу Рокеро. В местной прессе мелькала информация о том, что Рокеро стал миноритарным акционером Дрогобыческого НПЗ.

«Во Львовской области у бандитов было два основных источника дохода, – объясняет Руслан Сушко: – контрабанда и нефтепереработка. Когда группа Приват привлекла на свою сторону одного из авторитетов, он перекрыл вентиль остальным. Так Коломойский победил львовскую мафию». По непроверенным данным, цена вопроса составляла $150 тыс. в месяц. Но мафия отомстила.

10 января 2007 года, средь бела дня, в центре Львова, на проспекте Черновола Мерседес-Бенц Рокеро был расстрелян. По почерку это было похоже на Бибу: когда мерс притормозил на светофоре, рядом остановился жигуленок, из которого киллер разрядил в жертву пистолет-автомат. Рокеро скончался на месте. Рядом с Рокеро сидела жена. Женщина получила ранения головы и шеи (к счастью, совместимые с жизнью). Все это произошло возле поста ГАИ. Машина киллера с места преступления беспрепятственно скрылась.
«Биба, не будучи членом ни одной из львовских группировок, иногда выходил на переговоры с чужаками от имени всей львовской братвы»
Сушко рассказывает, что Биба, не будучи членом ни одной из львовских группировок, иногда выходил на переговоры с чужаками от имени всей львовской братвы. Так было, например, во время спорных моментов, связанных с приватизацией облэнерго. «Биба приехал на стрелку с… условно говоря, с ахметовскими. Их было человек сорок, а Биба один. Все конфликтные вопросы были урегулированы относительно мирно. Договорились, в частности, что львовские не лезут в электроэнергетику, а ахметовские – в остальные сферы. Уходя, Биба бросил гранату без запала. Как визитку».

Еще одно знаковое убийство, совершенное Бибой (совместно с Калитовским). На сей раз – в Киеве. 12 мая 2005 года на улице Ивана Франко из машины с тонированными стеклами из пистолета-автомата Скорпион был расстрелян пешеход. Мужчина средних лет, маленького роста, в темных очках. Виктор Рыбалко.

Досье: Виктор Рыбалко по прозвищу Рыбка, бывший форточник, родился в Баку в 1950 году в семье военного. Жил, работал и отбывал наказания в разных регионах СССР. Криминальная слава пришла к нему в Киеве. После смерти Гарика Джибу, в 1992 году стал бригадиром в группировке довольно влиятельного авторитета Пули (настоящее имя Владимир Никуличев). После смерти в автокатастрофе Пули оказался его преемником. Специализация группировки Рыбки: банковская сфера, киевские кладбища, убийства на заказ, рестораны, строительный бизнес, спорт. Соучредитель похоронного бюро «Скорбота» и один из основателей Укргазбанка. Криминальный статус, если так можно выразиться, смотрящий по Киеву.

В конце 90-х перебрался в Амстердам, но продолжал руководить предприятиями в Киеве, а также содержал бригады бойцов в нескольких городах Украины. Во Львове, по нашим сведениям, его интересы представлял авторитет Пантелей (настоящее имя Михаил Пантелеев, ныне добропорядочный гражданин Германии Майкл Пантелеер). Группировка Пантелеера для нас интересна тем, что это единственная львовская группировка, с которой у Бибы не возникало противоречий. Руслан Сушко, говоря о возможных заказчиках некоторых убийств, несколько раз произносит фразу: «У нас были основания подозревать Пантелеера».

Экс-начальник УБОПа Валерий Кур дополняет картину: «В 90-х Пантелеер был человеком Рыбки во Львове, поставлял Рыбке «жирных котов». Одним из них был кооператор Игорь Бакай, очень способный – в какой огород не посадишь, везде капусту вырастит. Рыбка протежировал Бакая. Корпорация «Республика» создавалась с участием Рыбки. Да и председателем Нефтегаза Бакай стал тоже не без помощи Рыбки».

Следователь Сушко констатирует, что Рыбка, Пантелеер и Бакай промотировали юных братьев Кличко, финансировали их зарубежные поездки, в частности, организовали их знакомство с Доном Кингом.

Кур об этом вспоминает так: «Рыбка подмял под себя спортивные федерации, в том числе «забрал» бокс. Бакай финансовых барышей с бокса почти не имел – Рыбка его к ним не подпускал, давал лишь небольшой откат». При согласовании комментариев, Валерий Степанович настоял, чтобы мы добавили два предложения: «Ни в коем случае нельзя обвинять наших спортсменов в том, что они находились под властью Рыбок-Бакаев. У нас, у сотрудников спецслужб, тоже были начальники – преступники и предатели, но это не значит, что мы были их рабами или подельниками». Мы добавили.
«Со временем у Рыбки возникли конфликты с Бакаем, – продолжает Кур. – Я не исключаю, что в какой-то момент тот мог сказать Пантелееру: ты меня в это дело втянул, ты и распутывай… Но и у Бибы могли быть личные мотивы отомстить Рыбке за беспредел…»

Большинство материалов, связанных с расследованием убийства Рыбки исчезло в ходе самого расследования. «Очень сложный эпизод, – вздыхает Сушко. – В 2007 году пропало оперативно-розыскное дело. УБОП взял почитать и все – концов нет. Но, тем не менее, материалов мы собрали много. Очень много. Помню, сидели всю ночь с прокурором, разбирали бумаги с именами политиков. А утром посмотрели друг на друга и решили, что раз мы так много знаем, то это чудо, что до утра дожили».

Вариантов того, кто мог быть заказчиком убийства Рыбки остается несколько. Но то, что киллером был Биба, а его подручным Калитовский – очевидно. Следственной группе удалось найти даже продавца автомобиля, из которого расстреливали Рыбку. И установить, что, покупая машину, Калитовский приклеил себе искусственную бороду, которую обнаружили спустя пять лет при обыске дома Бибы.
«Если предположить, что киллер выходил на охоту от двух до четырех раз в год, то количество его жертв могло и превысить число жертв норвежского массового убийцы Андреаса Брейвика»
Так дуэт Бибы и Калитовского перевернул еще одну страницу в криминально-экономической истории Украины: с их помощью ушла эпоха «смотрящих по Киеву». После Рыбки эту нишу никто не занял.

На вопрос, сколько всего трупов в послужном списке Бибы, Руслан Сушко отвечает уклончиво. «В стенограмме прослушки был интересный момент, – рассказывает следователь. – Биба и Зеник выехали на работу. Сидят, ждут очередного «пациента». Шуршат газетой, натыкаются на статью о Брейвике. Биба говорит Зенику: Слышь, Вась (он ко всем мужчинам так обращался: «Вася»), слышь, Вась, нас с тобой сравнивают с Брейвиком. – А Брейвик скольких положил? – Э-э-э… семьдесят семь. Да он просто ребенок…»

Такой порядок цифр кажется невероятным только на первый взгляд. Но если предположить, что киллер выходил на охоту от двух до четырех раз в год, то количество его жертв могло и превысить число жертв норвежского массового убийцы Андреаса Брейвика. Тем более, что одно покушение способно было унести жизни нескольких человек.
Источник: «Все они были одного поля ягоды – и Птенец, и Артур, и Дидух, и тот же Биба. Говоря об убийстве Птенца, вы упоминаете Ежика в качестве телохранителя. Мне кажется, здесь недооценена его роль. И у Птенца и у Дидуха он был не только телохранителем или водителем. Дипломатичный Ежик принимал участие в криминальных переговорах, умел сглаживать острые углы, находить компромиссы.

Васю Химика я не назвал бы таким уж алкоголиком. Да, у него была проблема – ему легче было несколько дней похмеляться, чем один день перетерпеть. Возили его в больницу прокапываться… При этом его группировка насчитывала до ста пятидесяти человек, с которыми он как-то справлялся. Кстати, если говорить о каких-то человеческих качествах, то Вася Химик был самым человечным среди авторитетов. Мог кому-то помочь, просто так крупную сумму дать, проявить какую-то симпатию. За что его убили? Полез не в свою сферу – в нефтянку.

Список львовских жертв Бибы я бы дополнил. Например, Кирпич. По Птенцу и Кирпичу оружие совпало… Биба не всегда выбрасывал оружие после операции. Это он в Киеве или еще где-то так поступал, а во Львове чувствовал себя спокойнее, и потому совершал иногда ошибки. Думаю, его рук дело убийства Смита, Осика, Форели… Ну и резонансный расстрел одного из, так сказать, преемников Завини, авторитета Артура, когда в квартире было убито семь человек – сам Артур, его мать и гости.

Когда вы говорите, что Палица привлек в качестве специалиста по безопасности Колю Рокеро, это немного коробит слух. Вы помните, кем был Палица в конце 90-х? Я тоже не очень. А Коля Рокеро считался довольно влиятельным человеком. Поэтому тут еще вопрос – кто кого привлек. То что Рокеро был убит Бибой у меня сомнений не вызывает.Все это еще предстоит расследовать.

Всего можно насчитать около тридцати убийств, от которых ниточки тянутся к Бибе, и которые имеют хоть какой-то шанс когда-нибудь быть раскрыты. Половина из них – заказные. Поэтому Бибу и нельзя назвать классическим киллером. Он убивал не только по заказу. Я не исключаю, что в каких-то случаях он сам не смог бы объяснить – зачем убил. Общее число его жертв никто никогда не узнает».

Источник: «Все они были одного поля ягоды – и Птенец, и Артур, и Дидух, и тот же Биба. Говоря об убийстве Птенца, вы упоминаете Ежика в качестве телохранителя. Мне кажется, здесь недооценена его роль. И у Птенца и у Дидуха он был не только телохранителем или водителем. Дипломатичный Ежик принимал участие в криминальных переговорах, умел сглаживать острые углы, находить компромиссы.

Васю Химика я не назвал бы таким уж алкоголиком. Да, у него была проблема – ему легче было несколько дней похмеляться, чем один день перетерпеть. Возили его в больницу прокапываться… При этом его группировка насчитывала до ста пятидесяти человек, с которыми он как-то справлялся. Кстати, если говорить о каких-то человеческих качествах, то Вася Химик был самым человечным среди авторитетов. Мог кому-то помочь, просто так крупную сумму дать, проявить какую-то симпатию. За что его убили? Полез не в свою сферу – в нефтянку.

Список львовских жертв Бибы я бы дополнил. Например, Кирпич. По Птенцу и Кирпичу оружие совпало… Биба не всегда выбрасывал оружие после операции. Это он в Киеве или еще где-то так поступал, а во Львове чувствовал себя спокойнее, и потому совершал иногда ошибки. Думаю, его рук дело убийства Смита, Осика, Форели… Ну и резонансный расстрел одного из, так сказать, преемников Завини, авторитета Артура, когда в квартире было убито семь человек – сам Артур, его мать и гости.

Когда вы говорите, что Палица привлек в качестве специалиста по безопасности Колю Рокеро, это немного коробит слух. Вы помните, кем был Палица в конце 90-х? Я тоже не очень. А Коля Рокеро считался довольно влиятельным человеком. Поэтому тут еще вопрос – кто кого привлек. То что Рокеро был убит Бибой у меня сомнений не вызывает.Все это еще предстоит расследовать.

Всего можно насчитать около тридцати убийств, от которых ниточки тянутся к Бибе, и которые имеют хоть какой-то шанс когда-нибудь быть раскрыты. Половина из них – заказные. Поэтому Бибу и нельзя назвать классическим киллером. Он убивал не только по заказу. Я не исключаю, что в каких-то случаях он сам не смог бы объяснить – зачем убил. Общее число его жертв никто никогда не узнает».

Тайна следствия
Тайна следствия
Если Биба десятилетиями работал под прикрытием спецслужб, то почему после покушения на Вову Морду прикрытие не сработало? Или Биба вышел из-под контроля? Или выполнил свою миссию и оказался опасен? Или стал заложником конфликта между подразделениями спецслужб?

Официальная картинка: сотрудники львовского УБОПа получили оперативную информацию о том, что на Дмитрия Гаврилюка (бизнес-партнера Владимира Дидуха) готовится покушение. Организовали засаду и обезвредили преступников, одним из которых неожиданно оказался Владимир Марко, то есть Биба.

Большинство же неофициальных версий начинаются с вопроса: работал ли львовский УБОП (или его отдельные представители) на Вову Морду? С одной стороны, нет ничего криминального в том, что милиция защищала авторитета: в конце концов, каждый гражданин имеет право на защиту. С другой же… Во Львове еще в 90-х ходили слухи о том, что некоторые убоповцы, когда-то охотившиеся на Морду, затем переходили к нему на службу. Так ли это?

Мы договорились об очередной беседе с Русланом Сушко, специально чтобы обсудить этот вопрос. Встретились в небольшой киевской пиццерии, очень напоминающей львовское Челентано, возле которого Биба расстрелял Морду и Ежика. Планировали проговорить час, но задержались до закрытия. Руслан Николаевич был эмоционален:

– УБОП на тот момент представлял собой распальцованное войско.

Объективное расследование, по его словам, убоповцев не интересовало в принципе. Хотя именно они должны были помогать следственной группе.

– Все убийства, к которым мог быть причастен Биба, более десяти лет отслеживал Василий Паскал (замминистра МВД, начальник департамента уголовного розыска – прим. ред). И я не понимал, почему это дело попало в УБОП, а не в уголовный розыск. И потом: зачем нужно было устраивать этот штурм? Все версии имеют право на существование и одна из них – штурм понадобился, чтобы помочь Бибе уйти из жизни.

Расследование тормозили и в министерстве. С брезгливостью Сушко вспоминает вызовы на ковер:

– Захожу в кабинет. Сидит два молодых генерала – начальник УБОПа в галстуке, стоимостью в пол моей зарплаты и еще одно юное дарование. Начальник УБОПа начинает жаловаться на то, что я не оформляю в суде решения на какие-то важные мероприятия. А какие ж он хочет мероприятия? А он хочет провести обыски на киевских рынках, в частности, на Владимирском…

– Простите, а как дело Бибы и Калитовского связано с киевскими рынками?

– В том-то и дело, что никак. УБОП просто хотел с моей помощью распотрошить чей-то бизнес. Якобы у них была какая-то оперативная информация… А второй генерал сидит и поддакивает. У того другая цель – нарыть компромат на братьев Кличко.

– А тут какая взаимосвязь?

– Поскольку Рыбка когда-то промотировал братьев, то, теоретически, имела право на существование версия, что на этой почве могли быть конфликты… Например, в связи с тем, что Рыбка претендовал на процент от спортивных гонораров.

– Нашли компромат?

– Никакого. Ничего криминального на братьев Кличко обнаружено не было. И вот сидят передо мной эти генеральские дарования, и я понимаю: они моими руками себе на галстуки пытаются зарабатывать. Скопище уродов…

Кульминационный момент процесса расследования: мордобой в министерском кабинете. Комментарий Сушко:

– Это уже Майдан стоял, время было нервное, генералу срочно нужны были материалы по Кличко. Но вместо них он получил от меня в «дыню». А я из старшего следователя Главного следственного управления МВД превратился в эксперта-психолога в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Финал: 29 декабря 2013 года Франковский районный суд Львова приговорил Зиновия Калитовского к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Калитовский был признан виновным в убийстве водителя Владимира Дидуха, в покушении на убийство самого Дидуха и его бизнес-партнера Дмитрия Гаврилюка. Сведения о причастности Калитовского к другим совместным операциям с Бибой в обвинительном акте не фигурировали.

Де-факто, следствие не закончено. Посмертного приговора по Бибе нет. Поэтому важная ремарка: говоря о совершенных им преступлениях, мы говорим с точки зрения следствия. Которое время от времени возобновляется и имеет шансы стать вечным.

– Много материалов уничтожено, – кипятится Сушко. – Во время Майдана, когда упыри разбегались, во внутреннем дворе здания МВД, на Богомольца, бумаги в бочках сутками жгли. Множество оперативно-розыскных дел уничтожено. В 2015-м был ликвидирован УБОП, опять же, часть материалов утрачена. Теперь жизни не хватит все это расследовать. Который, кстати, час?

Официантка подсказывает:

– Закрываемся.
Если Биба десятилетиями работал под прикрытием спецслужб, то почему после покушения на Вову Морду прикрытие не сработало? Или Биба вышел из-под контроля? Или выполнил свою миссию и оказался опасен? Или стал заложником конфликта между подразделениями спецслужб?

Официальная картинка: сотрудники львовского УБОПа получили оперативную информацию о том, что на Дмитрия Гаврилюка (бизнес-партнера Владимира Дидуха) готовится покушение. Организовали засаду и обезвредили преступников, одним из которых неожиданно оказался Владимир Марко, то есть Биба.

Большинство же неофициальных версий начинаются с вопроса: работал ли львовский УБОП (или его отдельные представители) на Вову Морду? С одной стороны, нет ничего криминального в том, что милиция защищала авторитета: в конце концов, каждый гражданин имеет право на защиту. С другой же… Во Львове еще в 90-х ходили слухи о том, что некоторые убоповцы, когда-то охотившиеся на Морду, затем переходили к нему на службу. Так ли это?

Мы договорились об очередной беседе с Русланом Сушко, специально чтобы обсудить этот вопрос. Встретились в небольшой киевской пиццерии, очень напоминающей львовское Челентано, возле которого Биба расстрелял Морду и Ежика. Планировали проговорить час, но задержались до закрытия. Руслан Николаевич был эмоционален:

– УБОП на тот момент представлял собой распальцованное войско.

Объективное расследование, по его словам, убоповцев не интересовало в принципе. Хотя именно они должны были помогать следственной группе.

– Все убийства, к которым мог быть причастен Биба, более десяти лет отслеживал Василий Паскал (замминистра МВД, начальник департамента уголовного розыска – прим. ред). И я не понимал, почему это дело попало в УБОП, а не в уголовный розыск. И потом: зачем нужно было устраивать этот штурм? Все версии имеют право на существование и одна из них – штурм понадобился, чтобы помочь Бибе уйти из жизни.

Расследование тормозили и в министерстве. С брезгливостью Сушко вспоминает вызовы на ковер:

– Захожу в кабинет. Сидит два молодых генерала – начальник УБОПа в галстуке, стоимостью в пол моей зарплаты и еще одно юное дарование. Начальник УБОПа начинает жаловаться на то, что я не оформляю в суде решения на какие-то важные мероприятия. А какие ж он хочет мероприятия? А он хочет провести обыски на киевских рынках, в частности, на Владимирском…
«УБОП просто хотел с моей помощью распотрошить чей-то бизнес»
– Простите, а как дело Бибы и Калитовского связано с киевскими рынками?

– В том-то и дело, что никак. УБОП просто хотел с моей помощью распотрошить чей-то бизнес. Якобы у них была какая-то оперативная информация… А второй генерал сидит и поддакивает. У того другая цель - нарыть компромат на братьев Кличко.

– А тут какая взаимосвязь?

– Поскольку Рыбка когда-то промотировал братьев, то, теоретически, имела право на существование версия, что на этой почве могли быть конфликты… Например, в связи с тем, что Рыбка претендовал на процент от спортивных гонораров.

– Нашли компромат?

– Никакого. Ничего криминального на братьев Кличко обнаружено не было. И вот сидят передо мной эти генеральские дарования, и я понимаю: они моими руками себе на галстуки пытаются зарабатывать. Скопище уродов…

Кульминационный момент процесса расследования: мордобой в министерском кабинете. Комментарий Сушко:

– Это уже Майдан стоял, время было нервное, генералу срочно нужны были материалы по Кличко. Но вместо них он получил от меня в «дыню». А я из старшего следователя Главного следственного управления МВД превратился в эксперта-психолога в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.
«Во время Майдана, когда упыри разбегались, во внутреннем дворе здания МВД, на Богомольца, бумаги в бочках сутками жгли»
Финал: 29 декабря 2013 года Франковский районный суд Львова приговорил Зиновия Калитовского к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Калитовский был признан виновным в убийстве водителя Владимира Дидуха, в покушении на убийство самого Дидуха и его бизнес-партнера Дмитрия Гаврилюка. Сведения о причастности Калитовского к другим совместным операциям с Бибой в обвинительном акте не фигурировали.

Де-факто, следствие не закончено. Посмертного приговора по Бибе нет. Поэтому важная ремарка: говоря о совершенных им преступлениях, мы говорим с точки зрения следствия. Которое время от времени возобновляется и имеет шансы стать вечным.

– Много материалов уничтожено, – кипятится Сушко. – Во время Майдана, когда упыри разбегались, во внутреннем дворе здания МВД, на Богомольца, бумаги в бочках сутками жгли. Множество оперативно-розыскных дел уничтожено. В 2015-м был ликвидирован УБОП, опять же, часть материалов утрачена. Теперь жизни не хватит все это расследовать. Который, кстати, час?

Официантка подсказывает:

– Закрываемся.
Источник: «Биба, по моим ощущениям, был агентом, но при этом всегда играл свою партитуру. В какой-то момент стал слишком самостоятельным, ему позволили сблизиться с одной из группировок, и это было ошибкой. Под чьим прикрытием работал? Скажу лишь, что это было не СБУ.

Мне кажется некорректным утверждение, что УБОП работал на Вову Морду. Точнее будет так: все криминальные авторитеты были источником наживы для убоповцев. Тут особого секрета нет. А то, что провели спецоперацию, я считаю, молодцы.

Намек на то, что его убили во время задержания, тоже некорректен. Биба неоднократно признавался своим знакомым, что живым сдаваться не будет. Вынашивал эту мысль, жил с ней. Так что его действия были вполне логичны.

Мне не жаль Бибу. Этот человек был опасен для общества. Он был бы опасен и в тюрьме. Представлял ли он интерес как криминальный гений? Причина того, что Биба так долго работал не в гениальности. Тут три фактора: удача, звериное чутье и попустительство правоохранительных органов».
Источник: «Биба, по моим ощущениям, был агентом, но при этом всегда играл свою партитуру. В какой-то момент стал слишком самостоятельным, ему позволили сблизиться с одной из группировок, и это было ошибкой. Под чьим прикрытием работал? Скажу лишь, что это было не СБУ.

Мне кажется некорректным утверждение, что УБОП работал на Вову Морду. Точнее будет так: все криминальные авторитеты были источником наживы для убоповцев. Тут особого секрета нет. А то, что провели спецоперацию, я считаю, молодцы.

Намек на то, что его убили во время задержания, тоже некорректен. Биба неоднократно признавался своим знакомым, что живым сдаваться не будет. Вынашивал эту мысль, жил с ней. Так что его действия были вполне логичны.

Мне не жаль Бибу. Этот человек был опасен для общества. Он был бы опасен и в тюрьме. Представлял ли он интерес как криминальный гений? Причина того, что Биба так долго работал не в гениальности. Тут три фактора: удача, звериное чутье и попустительство правоохранительных органов».
Биба и деньги
Биба и деньги
Был ли Биба богат? По образу жизни его можно отнести к представителям среднего класса: имел загородный дом (не роскошный, но добротный), внедорожник Haval и мотоцикл. А также квадроцикл, на котором иногда совершал лесные прогулки. Одевался просто и вообще не шиковал.

Ходили слухи, что Биба прибегал к услугам дорогих пластических хирургов. Мол, сделал две операции – одну в Москве, другую в Гонконге. В Москве внешность Бибы якобы менял известный хирург и писатель Евгений Лапутин (убит в сентябре 2005 года). Но члены следственной группы уверяют, что это вымысел - посмертная экспертиза следов пластической операции не обнаружила.

У Бибы должны были быть сбережения и могли быть инвестиции. А также оборотный капитал до $20 тыс для проведения внеплановой операции. Имелся также небольшой теневой актив: арсенал из 60 единиц оружия. Во время обыска правоохранители нашли пулеметы, пистолеты, пистолеты-автоматы, автоматы Калашникова, снаряды осколочно-фугасного действия, самодельные взрывные устройства, гранатометы РПГ-18 (в просторечии «Муха»), нож со встроенным в рукоять стреляющим механизмом и тепловизор.

Что касается инвестиций, то, учитывая необходимость вести скрытную жизнь, их он мог делать через подставных лиц или родственников. Напомним, в 90-х, если верить Зиновию Калитовскому, Биба передал Птенцу $300 тыс для развития «совместного бизнеса» с плачевным результатом. Попытки наладить собственное дело Биба оставил тогда же – в 90-х. Особого имущества у родственников Бибы нет. Жены не было (был фиктивный брак, заключенный, вероятнее всего, с целью легализации документов). Его брат ведет довольно скромный образ жизни, да и общались они не так уж часто.

Не исключено, что основным источником дохода в последние годы для Бибы были гонорары за киллерскую деятельность. Каковы были расценки на его услуги и каков спрос на них? По информации из открытых источников можно сделать вывод, что в нулевых услуги киллера-стрелка стартовали от нескольких тысяч долларов. В частности, Рыбка в этом вопросе был жадноват и платил своим ребятам $2 тыс. Но в случае Бибы одна только себестоимость работы на порядок превышала эту сумму.

В обвинительном акте по делу Калитовского описана подготовка к двум покушениям. Несмотря на кажущуюся легкость, с которой действовал Биба, каждой спецоперации предшествовала работа длиной в несколько месяцев. Если точкой отсчета подготовки покушения на Вову Морду считать дату приобретения Калитовским автомобиля (26 марта 2012 года), то общий срок выполнения работ составил пять месяцев (день покушения, напомним, 24 августа). При этом, обратим внимание, работало два человека.

Сложно сказать, сколько часов в день они посвящали именно этому делу, но действовали добросовестно. В домашнем компьютере Калитовского следователи обнаружили даже план немецкой клиники Шаритэ, в которой лечился Вова Морда. На расходниках тоже не экономили: почти для каждой операции приобреталось новое оружие, а также бывший в употреблении автомобиль в хорошем состоянии. Если говорить о последнем покушении на Вову Морду, то это был Ланос за $7,8 тыс.

Сколько заказов в год нужно выполнить, чтобы двое профессионалов могли чувствовать себя успешными людьми? Хватало ли заказчиков?

Об этом мы можем судить по отрывочным высказываниям специалистов. Рассуждая о работе киллеров, Валерий Кур говорит: «Скажу как эксперт-наблюдатель: Биба был криминальным аристократом-классиком, его работа дорого стоила. Но кому сейчас нужен классик? Надо чтобы заказ обошелся как можно дешевле. Выбор такой: или выкладывай $100 тыс., и тогда талантливый аристократ тебе все нарисует как в кино, или дай десятку и человек, который и стрелять-то толком не умеет, будет мочить всех подряд из Калашникова: прохожих на улице, посетителей кафе, пациентов в больнице, а тот в кого целятся, вообще не пострадает. Такие случаи бывали».

Если следовать этой логике, то работа Бибы стоила от нескольких десятков до сотни тысяч долларов. И с годами спрос на его услуги снижался. Настолько, что в какой-то момент во Львове начали поговаривать, будто Бибы вообще нет и никогда не было. Выходит, его карьера шла к закату?
Был ли Биба богат? По образу жизни его можно отнести к представителям среднего класса: имел загородный дом (не роскошный, но добротный), внедорожник Haval и мотоцикл. А также квадроцикл, на котором иногда совершал лесные прогулки. Одевался просто и вообще не шиковал.

Ходили слухи, что Биба прибегал к услугам дорогих пластических хирургов. Мол, сделал две операции – одну в Москве, другую в Гонконге. В Москве внешность Бибы якобы менял известный хирург и писатель Евгений Лапутин (убит в сентябре 2005 года). Но члены следственной группы уверяют, что это вымысел - посмертная экспертиза следов пластической операции не обнаружила.

У Бибы должны были быть сбережения и могли быть инвестиции. А также оборотный капитал до $20 тыс для проведения внеплановой операции. Имелся также небольшой теневой актив: арсенал из 60 единиц оружия. Во время обыска правоохранители нашли пулеметы, пистолеты, пистолеты-автоматы, автоматы Калашникова, снаряды осколочно-фугасного действия, самодельные взрывные устройства, гранатометы РПГ-18 (в просторечии «Муха»), нож со встроенным в рукоять стреляющим механизмом и тепловизор.

Что касается инвестиций, то, учитывая необходимость вести скрытную жизнь, их он мог делать через подставных лиц или родственников. Напомним, в 90-х, если верить Зиновию Калитовскому, Биба передал Птенцу $300 тыс для развития «совместного бизнеса» с плачевным результатом. Попытки наладить собственное дело Биба оставил тогда же – в 90-х. Особого имущества у родственников Бибы нет. Жены не было (был фиктивный брак, заключенный, вероятнее всего, с целью легализации документов). Его брат ведет довольно скромный образ жизни, да и общались они не так уж часто.
«Несмотря на кажущуюся легкость, с которой действовал Биба, каждой спецоперации предшествовала работа длиной в несколько месяцев»
Не исключено, что основным источником дохода в последние годы для Бибы были гонорары за киллерскую деятельность. Каковы были расценки на его услуги и каков спрос на них? По информации из открытых источников можно сделать вывод, что в нулевых услуги киллера-стрелка стартовали от нескольких тысяч долларов. В частности, Рыбка в этом вопросе был жадноват и платил своим ребятам $2 тыс. Но в случае Бибы одна только себестоимость работы на порядок превышала эту сумму.

В обвинительном акте по делу Калитовского описана подготовка к двум покушениям. Несмотря на кажущуюся легкость, с которой действовал Биба, каждой спецоперации предшествовала работа длиной в несколько месяцев. Если точкой отсчета подготовки покушения на Вову Морду считать дату приобретения Калитовским автомобиля (26 марта 2012 года), то общий срок выполнения работ составил пять месяцев (день покушения, напомним, 24 августа). При этом, обратим внимание, работало два человека.

Сложно сказать, сколько часов в день они посвящали именно этому делу, но действовали добросовестно. В домашнем компьютере Калитовского следователи обнаружили даже план немецкой клиники Шаритэ, в которой лечился Вова Морда. На расходниках тоже не экономили: почти для каждой операции приобреталось новое оружие, а также бывший в употреблении автомобиль в хорошем состоянии. Если говорить о последнем покушении на Вову Морду, то это был Ланос за $7,8 тыс.
«Работа Бибы стоила от нескольких десятков до сотни тысяч долларов»
Сколько заказов в год нужно выполнить, чтобы двое профессионалов могли чувствовать себя успешными людьми? Хватало ли заказчиков?

Об этом мы можем судить по отрывочным высказываниям специалистов. Рассуждая о работе киллеров, Валерий Кур говорит: «Скажу как эксперт-наблюдатель: Биба был криминальным аристократом-классиком, его работа дорого стоила. Но кому сейчас нужен классик? Надо чтобы заказ обошелся как можно дешевле. Выбор такой: или выкладывай $100 тыс., и тогда талантливый аристократ тебе все нарисует как в кино, или дай десятку и человек, который и стрелять-то толком не умеет, будет мочить всех подряд из Калашникова: прохожих на улице, посетителей кафе, пациентов в больнице, а тот в кого целятся, вообще не пострадает. Такие случаи бывали».

Если следовать этой логике, то работа Бибы стоила от нескольких десятков до сотни тысяч долларов. И с годами спрос на его услуги снижался. Настолько, что в какой-то момент во Львове начали поговаривать, будто Бибы вообще нет и никогда не было. Выходит, его карьера шла к закату?
Источник: «Он не шиковал, но не потому, что не мог себе этого позволить, а потому что не светился. Отсюда такой выбор жилья и автомобиля. Кстати, домов у него было два. Один из них он незадолго до последних событий продал. После чего подарил женщине $50 тыс. Да, у него были женщины. Самые крепкие отношения продолжались 2-3 года. И Биба, как я уже говорил, был склонен к жестам.

Всех его деловых связей мы не знаем, но недооценивать влияние и экономическую состоятельность Бибы не стоит. Если говорить о сбережениях… В свое время, когда он грабил квартиры, брал только золото и деньги. Где-то ж он их хранил. Он, конечно, не доверял банкам, и я не исключаю, что наличку и золото он просто закапывал. Вы упоминаете о лесных прогулках Бибы на квадроцикле. Не думаю, что это были прогулки. Он ездил, как правило, по одному и тому же маршруту.

Деньги всегда были для него целью и смыслом жизни».
Источник: «Он не шиковал, но не потому, что не мог себе этого позволить, а потому что не светился. Отсюда такой выбор жилья и автомобиля. Кстати, домов у него было два. Один из них он незадолго до последних событий продал. После чего подарил женщине $50 тыс. Да, у него были женщины. Самые крепкие отношения продолжались 2-3 года. И Биба, как я уже говорил, был склонен к жестам.

Всех его деловых связей мы не знаем, но недооценивать влияние и экономическую состоятельность Бибы не стоит. Если говорить о сбережениях… В свое время, когда он грабил квартиры, брал только золото и деньги. Где-то ж он их хранил. Он, конечно, не доверял банкам, и я не исключаю, что наличку и золото он просто закапывал. Вы упоминаете о лесных прогулках Бибы на квадроцикле. Не думаю, что это были прогулки. Он ездил, как правило, по одному и тому же маршруту.

Деньги всегда были для него целью и смыслом жизни».
Дом без хозяина
Дом без хозяина
Кем мог быть Биба в повседневной жизни? С этим вопросом мы пришли к начальнику отдела психологических экспертиз Киевского НИИ судебных экспертиз, полковнику Юрию Ирхину. Он не имел непосредственного отношения к делу Владимира Марко, но много лет, работая в структурах МВД, составлял профайлы других убийц. В профессиональной среде считается лучшим мастером психологического портрета среди украинских специалистов.

После первого же вопроса, на какие типы можно разделить киллеров и вообще серийных убийц, Юрий Ирхин долго объясняет, что киллеры это не серийные, а многоэпизодные преступники. Разница существенная: «У серийников есть маниакальная составляющая, а у многоэпизодников – нет». Далее следует лекция о том, что киллер киллеру рознь. Профессиональные стрелки – особая категория, можно сказать, элита. Все ли у них в порядке с головой?

Первое же убийство, говорит эксперт, накладывает необратимые изменения на психику, а последующая профессиональная деятельность приводит к деформациям личности. Эти деформации могут быть как позитивные, так и негативные. Позитивные: повышение мастерства, приобретение алгоритмичных навыков, например, в стрельбе. А негатив – притупляется сенсорное восприятие, человек привыкает к убийству. Такова защитная реакция от стресса.

«Я когда-то в молодости работал грузчиком на мясокомбинате и часто общался с одним забойщиком крупного рогатого скота, – рассказывает Ирхин. – Спустя много лет мне пришлось делать психологическую экспертизу профессионального киллера-стрелка, некоего Виктора Остапова. Общаясь с ним, я вспомнил забойщика, что-то общее было между ними. Хотя люди они совершенно разные. Кстати, в повседневной жизни Остапов был неплохим и я бы даже сказал гуманным человеком».

Для профессиональных киллеров, по мнению психолога-криминалиста, могут быть характерны такие качества: обостренное чувство справедливости, порядочность и преданность идее. «Дело в том, что он не просто убивает, он в своей картине мира очищает общество от скверны. Как солдат на войне», – объясняет эксперт. При наличии определенных лидерских качеств может сформироваться комплекс миссионерства. Особенно если у потенциального киллера есть повод для мести.

«Вы хотите психологический портрет? – улыбается Ирхин. – Тогда перед вами может оказаться Юрий Гагарин, но со знаком минус. Вопрос в мотиве: почему человек делает то, что делает. У него есть какая-то идея или идеология. Этой идеологией может быть некое представление о справедливости или – деньги. Законченные негодяи среди классических киллеров случаются, но редко».

У Бибы, конечно, было что-то от Гагарина: он не пил, не курил, занимался спортом и был исключительно дисциплинированным. Но оставался ли человеком? Иными словами, насколько глубоки в его случае оказались «личностные деформации»? Понять это можно было бы, изучив прослушку, некогда установленную в машине. Но у нас не было доступа к этому вещдоку (как и уверенности в том, что флешка с оригинальными записями вообще сохранилось).

Поэтому пришлось ограничиться опросом тех, кто записи слышал – следователей и оперативников. Мы просили каждого дать психологическую характеристику Бибе, исходя из услышанного. Мнения оказались диаметрально противоположными. Биба словно раздвоился на доктора Хайда и мистера Джекила.

«Перед нами два обычных, немолодых человека, – говорит Руслан Сушко. – Едут, болтают. Обсудили у кого что болит, лекарства, врачей, заметили девушек в откровенных нарядах… Поговорили о падении нравов. Чему школа учит! Пришли к выводу, что школа ничему не учит, а молодежь – говно некультурное». При личном общении с Калитовским тоже сложилось впечатление как об обычном человеке: разведен, любит дочку, на первый взгляд, мягкий, хотя, на самом деле, хитрый и умный. Защиту свою выстроил правильно».

А вот рассказ другого члена следственной группы: «При общении с какими-то внешними людьми Биба мог произвести впечатление обычного человека, в меру интеллигентного, начитанного, может быть даже доброжелательного. Однако о людях в разговоре между собой Биба и Зеник отзывались очень цинично. Общение такое: мат-перемат, нормальное слово лишь каждое четвертое».

Еще один наш собеседник вспоминает: «Обсуждали они как-то с Калитовским новый уголовно-процессуальный кодекс. Биба говорил, что менты и так еле дышат, а этот кодекс их совсем добьет. Но самое интересное другое. Раз в неделю, с наступлением темноты, Калитовский вез Бибу за город. Примерно километров 30 по Стрийской трассе. Останавливались возле закрытой, заброшенной церкви XVII века. Место удивительное, веками намоленное. Биба выходил из машины и отсутствовал 40 минут. Стоял перед храмом. Возвращаясь в машину, произносил фразу: «Пиздец вам всем».

Что-то о хозяине мог бы рассказать дом. Мы побывали в пригороде Львова, где жил Биба: дачный поселок, в будний день довольно безлюдный. Дорога, ведущая к участку, крутая, кривая и узкая, зажатая между высокими заборами. Весной, осенью и зимой преодолеть ее может не всякий внедорожник.
Кем мог быть Биба в повседневной жизни? С этим вопросом мы пришли к начальнику отдела психологических экспертиз Киевского НИИ судебных экспертиз, полковнику Юрию Ирхину. Он не имел непосредственного отношения к делу Владимира Марко, но много лет, работая в структурах МВД, составлял профайлы других убийц. В профессиональной среде считается лучшим мастером психологического портрета среди украинских специалистов.

После первого же вопроса, на какие типы можно разделить киллеров и вообще серийных убийц, Юрий Ирхин долго объясняет, что киллеры это не серийные, а многоэпизодные преступники. Разница существенная: «У серийников есть маниакальная составляющая, а у многоэпизодников – нет». Далее следует лекция о том, что киллер киллеру рознь. Профессиональные стрелки – особая категория, можно сказать, элита. Все ли у них в порядке с головой?

Первое же убийство, говорит эксперт, накладывает необратимые изменения на психику, а последующая профессиональная деятельность приводит к деформациям личности. Эти деформации могут быть как позитивные, так и негативные. Позитивные: повышение мастерства, приобретение алгоритмичных навыков, например, в стрельбе. А негатив – притупляется сенсорное восприятие, человек привыкает к убийству. Такова защитная реакция от стресса.
Вы хотите психологический портрет? Тогда перед вами может оказаться Юрий Гагарин, но со знаком минус»
«Я когда-то в молодости работал грузчиком на мясокомбинате и часто общался с одним забойщиком крупного рогатого скота, – рассказывает Ирхин. – Спустя много лет мне пришлось делать психологическую экспертизу профессионального киллера-стрелка, некоего Виктора Остапова. Общаясь с ним, я вспомнил забойщика, что-то общее было между ними. Хотя люди они совершенно разные. Кстати, в повседневной жизни Остапов был неплохим и я бы даже сказал гуманным человеком».

Для профессиональных киллеров, по мнению психолога-криминалиста, могут быть характерны такие качества: обостренное чувство справедливости, порядочность и преданность идее. «Дело в том, что он не просто убивает, он в своей картине мира очищает общество от скверны. Как солдат на войне», – объясняет эксперт. При наличии определенных лидерских качеств может сформироваться комплекс миссионерства. Особенно если у потенциального киллера есть повод для мести.

«Вы хотите психологический портрет? – улыбается Ирхин. – Тогда перед вами может оказаться Юрий Гагарин, но со знаком минус. Вопрос в мотиве: почему человек делает то, что делает. У него есть какая-то идея или идеология. Этой идеологией может быть некое представление о справедливости или – деньги. Законченные негодяи среди классических киллеров случаются, но редко».

У Бибы, конечно, было что-то от Гагарина: он не пил, не курил, занимался спортом и был исключительно дисциплинированным. Но оставался ли человеком? Иными словами, насколько глубоки в его случае оказались «личностные деформации»? Понять это можно было бы, изучив прослушку, некогда установленную в машине. Но у нас не было доступа к этому вещдоку (как и уверенности в том, что флешка с оригинальными записями вообще сохранилось).

Поэтому пришлось ограничиться опросом тех, кто записи слышал – следователей и оперативников. Мы просили каждого дать психологическую характеристику Бибе, исходя из услышанного. Мнения оказались диаметрально противоположными. Биба словно раздвоился на доктора Хайда и мистера Джекила.

«Перед нами два обычных, немолодых человека, – говорит Руслан Сушко. – Едут, болтают. Обсудили у кого что болит, лекарства, врачей, заметили девушек в откровенных нарядах… Поговорили о падении нравов. Чему школа учит! Пришли к выводу, что школа ничему не учит, а молодежь – говно некультурное». При личном общении с Калитовским тоже сложилось впечатление как об обычном человеке: разведен, любит дочку, на первый взгляд, мягкий, хотя, на самом деле, хитрый и умный. Защиту свою выстроил правильно».
«Биба выходил из машины и отсутствовал 40 минут. Стоял перед храмом»
А вот рассказ другого члена следственной группы: «При общении с какими-то внешними людьми Биба мог произвести впечатление обычного человека, в меру интеллигентного, начитанного, может быть даже доброжелательного. Однако о людях в разговоре между собой Биба и Зеник отзывались очень цинично. Общение такое: мат-перемат, нормальное слово лишь каждое четвертое».

Еще один наш собеседник вспоминает: «Обсуждали они как-то с Калитовским новый уголовно-процессуальный кодекс. Биба говорил, что менты и так еле дышат, а этот кодекс их совсем добьет. Но самое интересное другое. Раз в неделю, с наступлением темноты, Калитовский вез Бибу за город. Примерно километров 30 по Стрийской трассе. Останавливались возле закрытой, заброшенной церкви XVII века. Место удивительное, веками намоленное. Биба выходил из машины и отсутствовал 40 минут. Стоял перед храмом. Возвращаясь в машину, произносил фразу: «Пиздец вам всем».

Что-то о хозяине мог бы рассказать дом. Мы побывали в пригороде Львова, где жил Биба: дачный поселок, в будний день довольно безлюдный. Дорога, ведущая к участку, крутая, кривая и узкая, зажатая между высокими заборами. Весной, осенью и зимой преодолеть ее может не всякий внедорожник.
НИКОГО НЕТ ДОМА
Соседи думали, что здесь живет военный. Они иногда видели Бибу в форме полковника. (Фото Анны Аргировой)
Сам дом похож на маленькую крепость Синей Бороды: находится на склоне горы, почти не просматривается со стороны дороги. За массивным забором можно разглядеть скаты крыши и решетки на окнах. Кому принадлежит – неизвестно. Новых хозяев мы не застали. За домом запущенный сад. Через него есть возможность пробраться на другие участки, исчезнуть в зарослях и выйти к лесу.

Когда милиция нагрянула с обыском, обнаружила в доме идеальный порядок. Небольшая кухня, пару тренажеров и – забитый книгами шкаф. Научные труды по психологии. Популярная книга только одна – воспоминания Отто Скорцени (оберштурмбанфюрер, легендарный немецкий диверсант, прославившийся похищением из заключения Бенито Муссолини).

«Обстановка скромная, почти аскетичная, – вспоминает Сушко. – И много тайников с заряженным оружием. Расположены они таким образом, чтобы в любой момент, где бы ты ни находился, на расстоянии вытянутой руки всегда был пистолет. Биба был готов к осаде и бою».

В шкафу висел выглаженный полковничий мундир. Военный. А в ящике стола – удостоверение. Поддельное? Один из наших информаторов прошептал: «Настоящее».

Этот человек никогда и нигде не чувствовал себя в безопасности. Тревожной личностью он, конечно, не был. Но если под страхом понимать не только комплекс физиологических ощущений, но и осознание постоянной угрозы, то Биба жил в страхе. Годами или даже десятилетиями. И это было объективно: у него накопилось много смертельных врагов.

Отсюда банальная, в сущности, догадка. Часть совершенных им убийств могли быть продиктованы не страстью к деньгам и не местью, а заботой о безопасности. Формулу его существования можно сформулировать так: убивать, чтобы жить.
Домашний арсенал
Во время обыска правоохранители нашли пулеметы, пистолеты, пистолеты-автоматы, автоматы Калашникова, снаряды осколочно-фугасного действия, самодельные взрывные устройства, гранатометы РПГ-18 (в просторечии «Муха»), нож со встроенным в рукоять стреляющим механизмом и тепловизор
Фото из архива ветеранов МВД
Фото из архива ветеранов МВД
Фото из архива ветеранов МВД
Фото из архива ветеранов МВД
Исход
Исход
Снятие табу на убийство можно интерпретировать как одно из крайних проявлений свободы воли. Но в реальности перед нами человек зажатый обстоятельствами. Не раздавленный, а именно зажатый: вынужденный забиться в щель и отстреливаться. И так более 20-ти лет.

Последние минуты его жизни следствию известны до мельчайших подробностей. К дому номер десять по улице Ефремова медленно подъехал серый Ланос с тонированными стеклами. В полосы света попала аптечная вывеска. Фары погасли. Машина застыла в волшебных декорациях зимнего Львова: редкие фонари, здания конца XIX века.

Биба сидел на заднем сиденье и по-дружески беседовал с Зеником. «Как думаешь, доживем до шестидесяти?» – вяло спросил Биба и, не дожидаясь ответа, начал рассказывать последний сон: «Лежу я в гробу, а вокруг братва…»

Если бы Зеник увлекался поэзией, он мог бы вспомнить Блока: «Ночь, улица, фонарь, аптека,/ Бессмысленный и тусклый свет./ Живи еще хоть четверть века –/Все будет так. Исхода нет.

В этот момент начался штурм.


В подготовке материала принимала участие Анна Аргирова
Забойщик скота. Часть I
Кем был, ради чего жил и за что боролся киллер Биба, расстрелявший десятки криминальных авторитетов
Забойщик скота. Часть I
Кем был, ради чего жил и за что боролся киллер Биба, расстрелявший десятки криминальных авторитетов
Дата: 28.12.2019
Текст: Дмитрий Фионик
Иллюстрации: Яна Яковенко
Верстка: Анна Андреева

В материале использованы фото из личных архивов бывших сотрудников МВД, из архива ветеранов МВД, depositphotos.com

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