Сквозь призму жизни и творчества Бибы можно написать краткий курс экономической истории независимой Украины: начало кооперативного движения, всплеск уличной торговли, расцвет теневого импорта, приватизация, появление финансово-промышленных групп.



Руководитель следственной группы Руслан Сушко (и не только он) уверен в том, что Биба участвовал в ликвидации киевского криминального авторитета Гарика Джибу и считает, что это было первое дело киллера, повлиявшее на ход истории.



Большую часть жизни киевлянин-ассириец Гарик Джибу проработал мясником на Бессарабке, был судим по экономическим статьям. В 1991 году возглавил, систематизировал и частично легализовал столичный рэкет – продавал торговцам так называемые страховки. Официально занимал пост начальника отдела страхования в кооперативе «Меркурий». Самым удачным проектом Меркурия было превращение столичного Республиканского стадиона в вещевой рынок. По рядам рынка ходили братки – страховые агенты.



У Гарика Джибу был еще один талант – дипломатический. Он фактически создал внутреннюю службу безопасности рэкетиров и координировал работу бандитских группировок. Решал конфликты, которые, при его участии, проходили бескровно. Планировал монополизировать поставки спирта Рояль и сигарет в Украину. Застрелен в декабре 1992 года. Предполагаемый мотив заказчика – передел сферы влияния.



Сразу после убийства Гарика Джибу в Киеве появилось целое созвездие авторитетов, каждый из которых претендовал на первенство. Междоусобицы были кровавыми, вплоть до уличных боев с гранатометом.



Но вернемся во Львов. В начале 90-х город превратился в большой базар. И главным человеком на нем стал Орест Завинский по прозвищу Завиня. Это был выходец из так называемой «синей мафии», то есть старых советских авторитетов, много лет проведших в тюрьмах и покрытых татуировками. Во Львове Завиня сыграл ту же роль, что и Джибу в Киеве.



В 1994-м Ореста Завинского расстреляли на пороге собственного дома. После его смерти львовская криминальная пирамида распалась на несколько группировок. Преемниками Завини стали Птенец (настоящее имя Александр Пстыга) и Артур (Артур Козьмин).



9 июля 1998 года во Львове в кафе «Восточная кухня» Биба разрядил пистолет-автомат в Птенца. На линии огня оказался телохранитель Птенца – Михаил Милян по прозвищу Ежик, отделавшийся ранениями руки и живота. Тот самый Ежик, который 14 лет спустя вновь окажется на линии огня, но уже в качестве водителя Вовы Морды и уже с летальным исходом.



Во время судебного процесса над Зиновием Калитовским был интересный момент. Вдова погибшего Михаила Миляна (Ежика) спросила подсудимого: «За что вы убили моего мужа?» В ответ Калитовский рассказал о том, как в свое время, в Германии, Биба передал Птенцу и Ежику $300 тыс. наличными для развития некоего совместного бизнеса. По словам Калитовского, птенцы эти деньги присвоили.



Информация о том, что Биба считал Птенца, а впоследствии и Морду-Дидуха (как правопреемника Птенца) своими личными должниками есть и в обвинительном акте. Но, разумеется, здесь возможны и другие версии, самая очевидная из которых – заказ.



Примерно в тот же период, что и Птенец, был застрелен еще один львовский авторитет – Вася Химик (Василий Тымчук), контролировавший, в частности, львовский отель «Тустань». Химик вел относительно мирную жизнь, страдал алкоголизмом, очевидных врагов не имел. Предположение о том, что его застрелил Биба остается лишь версией.



Такой же версией, как и расстрел главаря другой группировки по прозвищу Щадило. Это был парализованный человек, который из собственной спальни контролировал рынки и контрабанду автомобилей. Киллер стрелял в Щадило через окно из автомата Калашникова. А Биба не часто использовал автомат Калашникова… И все же, предположение, что Щадило убил Биба остается, так сказать, рабочей гипотезой.



В нулевых во Львове и Киеве произошло несколько знаковых убийств, по поводу которых у членов следственной группы нет сомнений – совершил их именно Биба. 29 ноября 2005 года под Львовом, в Брюховичском лесу, возле заправки был расстрелян Лексус губернатора Львовщины Степана Сенчука. В автомобиле, кроме Сенчука, находилась его жена. Сенчук погиб, супруга физически не пострадала.



Вскоре после этого происшествия милиция рапортовала о задержании подозреваемого, а тогдашний министр МВД Юрий Луценко назвал расследование убийства львовского губернатора делом чести. «Довольно долго держали под стражей человека, – вспоминает Руслан Сушко. – А потом выпустили за недостатком улик, оказалось, что это вообще штатный агент СБУ. Но факт: похож на Бибу как две капли воды, такая же, знаете ли, универсальная внешность: мужчина средних лет, без особых примет, какую форму ни наденет, на того и похож: хоть на военного, хоть на прокурора, хоть на врача…»



По мнению Сушко, покушение на Сенчука могло быть чем-то вроде коллективной мести губернатору со стороны братвы за непомерные аппетиты чиновников. Мол, размеры откатов за контрабанду и вообще поборы при Сенчуке выросли даже не в разы, а на порядок. Согласно другой версии, губернатор пал жертвой в борьбе ФПГ за приватизацию каких-то объектов.



В начале нулевых во Львовской области разворачивается процесс приватизации нефтеперабатывающей промышленности, в частности, Дрогобычского комплекса. Львовская нефтянка постепенно переходит под контроль группы Приват. А топ-менеджером этого направления становится Игорь Палица – с 1999 года он председатель правления ОАО «Нефтехимик Прикарпатья», с 2003-го – председатель правления ОАО «Укрнафта». Считается, что именно Палица привлек в качестве «специалиста по безопасности» криминального авторитета Николая Лозинского по прозвищу Рокеро. В местной прессе мелькала информация о том, что Рокеро стал миноритарным акционером Дрогобыческого НПЗ.



«Во Львовской области у бандитов было два основных источника дохода, – объясняет Руслан Сушко: – контрабанда и нефтепереработка. Когда группа Приват привлекла на свою сторону одного из авторитетов, он перекрыл вентиль остальным. Так Коломойский победил львовскую мафию». По непроверенным данным, цена вопроса составляла $150 тыс. в месяц. Но мафия отомстила.



10 января 2007 года, средь бела дня, в центре Львова, на проспекте Черновола Мерседес-Бенц Рокеро был расстрелян. По почерку это было похоже на Бибу: когда мерс притормозил на светофоре, рядом остановился жигуленок, из которого киллер разрядил в жертву пистолет-автомат. Рокеро скончался на месте. Рядом с Рокеро сидела жена. Женщина получила ранения головы и шеи (к счастью, совместимые с жизнью). Все это произошло возле поста ГАИ. Машина киллера с места преступления беспрепятственно скрылась.



Сушко рассказывает, что Биба, не будучи членом ни одной из львовских группировок, иногда выходил на переговоры с чужаками от имени всей львовской братвы. Так было, например, во время спорных моментов, связанных с приватизацией облэнерго. «Биба приехал на стрелку с… условно говоря, с ахметовскими. Их было человек сорок, а Биба один. Все конфликтные вопросы были урегулированы относительно мирно. Договорились, в частности, что львовские не лезут в электроэнергетику, а ахметовские – в остальные сферы. Уходя, Биба бросил гранату без запала. Как визитку».



Еще одно знаковое убийство, совершенное Бибой (совместно с Калитовским). На сей раз – в Киеве. 12 мая 2005 года на улице Ивана Франко из машины с тонированными стеклами из пистолета-автомата Скорпион был расстрелян пешеход. Мужчина средних лет, маленького роста, в темных очках. Виктор Рыбалко.



Досье: Виктор Рыбалко по прозвищу Рыбка, бывший форточник, родился в Баку в 1950 году в семье военного. Жил, работал и отбывал наказания в разных регионах СССР. Криминальная слава пришла к нему в Киеве. После смерти Гарика Джибу, в 1992 году стал бригадиром в группировке довольно влиятельного авторитета Пули (настоящее имя Владимир Никуличев). После смерти в автокатастрофе Пули оказался его преемником. Специализация группировки Рыбки: банковская сфера, киевские кладбища, убийства на заказ, рестораны, строительный бизнес, спорт. Соучредитель похоронного бюро «Скорбота» и один из основателей Укргазбанка. Криминальный статус, если так можно выразиться, смотрящий по Киеву.



В конце 90-х перебрался в Амстердам, но продолжал руководить предприятиями в Киеве, а также содержал бригады бойцов в нескольких городах Украины. Во Львове, по нашим сведениям, его интересы представлял авторитет Пантелей (настоящее имя Михаил Пантелеев, ныне добропорядочный гражданин Германии Майкл Пантелеер). Группировка Пантелеера для нас интересна тем, что это единственная львовская группировка, с которой у Бибы не возникало противоречий. Руслан Сушко, говоря о возможных заказчиках некоторых убийств, несколько раз произносит фразу: «У нас были основания подозревать Пантелеера».



Экс-начальник УБОПа Валерий Кур дополняет картину: «В 90-х Пантелеер был человеком Рыбки во Львове, поставлял Рыбке «жирных котов». Одним из них был кооператор Игорь Бакай, очень способный – в какой огород не посадишь, везде капусту вырастит. Рыбка протежировал Бакая. Корпорация «Республика» создавалась с участием Рыбки. Да и председателем Нефтегаза Бакай стал тоже не без помощи Рыбки».



Следователь Сушко констатирует, что Рыбка, Пантелеер и Бакай промотировали юных братьев Кличко, финансировали их зарубежные поездки, в частности, организовали их знакомство с Доном Кингом.



Кур об этом вспоминает так: «Рыбка подмял под себя спортивные федерации, в том числе «забрал» бокс. Бакай финансовых барышей с бокса почти не имел – Рыбка его к ним не подпускал, давал лишь небольшой откат». При согласовании комментариев, Валерий Степанович настоял, чтобы мы добавили два предложения: «Ни в коем случае нельзя обвинять наших спортсменов в том, что они находились под властью Рыбок-Бакаев. У нас, у сотрудников спецслужб, тоже были начальники – преступники и предатели, но это не значит, что мы были их рабами или подельниками». Мы добавили.



«Со временем у Рыбки возникли конфликты с Бакаем, – продолжает Кур. – Я не исключаю, что в какой-то момент тот мог сказать Пантелееру: ты меня в это дело втянул, ты и распутывай… Но и у Бибы могли быть личные мотивы отомстить Рыбке за беспредел…»



Большинство материалов, связанных с расследованием убийства Рыбки исчезло в ходе самого расследования. «Очень сложный эпизод, – вздыхает Сушко. – В 2007 году пропало оперативно-розыскное дело. УБОП взял почитать и все – концов нет. Но, тем не менее, материалов мы собрали много. Очень много. Помню, сидели всю ночь с прокурором, разбирали бумаги с именами политиков. А утром посмотрели друг на друга и решили, что раз мы так много знаем, то это чудо, что до утра дожили».



Вариантов того, кто мог быть заказчиком убийства Рыбки остается несколько. Но то, что киллером был Биба, а его подручным Калитовский – очевидно. Следственной группе удалось найти даже продавца автомобиля, из которого расстреливали Рыбку. И установить, что, покупая машину, Калитовский приклеил себе искусственную бороду, которую обнаружили спустя пять лет при обыске дома Бибы.



Так дуэт Бибы и Калитовского перевернул еще одну страницу в криминально-экономической истории Украины: с их помощью ушла эпоха «смотрящих по Киеву». После Рыбки эту нишу никто не занял.



На вопрос, сколько всего трупов в послужном списке Бибы, Руслан Сушко отвечает уклончиво. «В стенограмме прослушки был интересный момент, – рассказывает следователь. – Биба и Зеник выехали на работу. Сидят, ждут очередного «пациента». Шуршат газетой, натыкаются на статью о Брейвике. Биба говорит Зенику: Слышь, Вась (он ко всем мужчинам так обращался: «Вася»), слышь, Вась, нас с тобой сравнивают с Брейвиком. – А Брейвик скольких положил? – Э-э-э… семьдесят семь. Да он просто ребенок…»



Такой порядок цифр кажется невероятным только на первый взгляд. Но если предположить, что киллер выходил на охоту от двух до четырех раз в год, то количество его жертв могло и превысить число жертв норвежского массового убийцы Андреаса Брейвика. Тем более, что одно покушение способно было унести жизни нескольких человек.

