Про те, як влаштований бізнес незаконного перетину кордону, хто користається «послугами» організаторів таких схем та як прикордонникам вдається перехитрити переправників і рятувати життя людей, — у репортажі із Закарпаття.

«Там у нас Україна, Тиса ї**на. А тут вже Румунія — клас! Харашо, шо я хоч до вечора встиг, а не прийшлося вночі плисти», — чути за кадром схвильований голос. З іншого відео стає зрозумілим, що це чоловік років 25, наскрізь промоклий і замерзлий. На початку січня він створив акаунт у тіктоці під назвою «Щоденник Вільного», де детально описав, як саме дістався до річки на Закарпатті й переплив на румунський берег Тиси. На запитання у коментарях, нащо шукає публічності, чоловік сказав, що завжди хотів «розвивати свій блог» і це його шанс.

Фото -TIKTOK

Частина аудиторії вітала автора з тим, що він «нарешті на свободі», інші обурювалися, називаючи його ролики «Щоденником Сцикуна» і «неповагою до тих, хто воює». Зрештою, чоловік пояснив, що його історія — чиста випадковість і секретного місця перейти кордон в обхід закону він не знає. Ці ролики й справді розлетілись усіма національними медіа й соцмережами, їх передивилися десятки тисяч людей. Проте вже за кілька днів платформа заблокувала акаунт автора, а його самого у Празі перестріла група українських чоловіків і зняла на відео під образливі коментарі.

«Якщо це правда, то йому просто пощастило вижити», — каже Леся Федорова, очільниця пресслужби Мукачівського прикордонного загону. Саме цей підрозділ охороняє трохи більше ніж 300 кілометрів українського кордону з Румунією та Угорщиною, який пролягає, зокрема, по Тисі й Карпатах. Головне завдання її колег — запобігти незаконному перетину, проте останніми роками їхня робота дедалі більше нагадує роботу рятувальників — не дати людині потонути у воді або замерзнути на висоті.

Від початку повномасштабного вторгнення на ділянці загону з річки витягли 19 тіл потопельників та ще пʼять знайшли у горах. Проте прикордонники обґрунтовано припускають, що загиблих більше. До прикладу, два місяці тому на березі Тиси правоохоронці знайшли сліди, чоловічу куртку й пошкоджений рятувальний жилет. Людина зайшла у воду, але жодних ознак, що вийшла з неї, ні з нашого, ні з румунського боку не виявили.

«Ця річка — оманлива, — пояснює особливості гірської Тиси Олег Селезньов, начальник відділу «Ділове» Мукачівського прикордонного загону, нині однієї з найжвавіших ділянок кордону. — Мало хто розуміє, що температура води і швидкість її течії не сильно різняться протягом року. Якщо взимку “плавці” готуються й одягають гідрокостюми, то влітку — ні. І більшість просто не здатна фізично протистояти течії та різкому охолодженню».

Крім того, додає він, велике значення має дно річки. Тиса несе з гір гостре каміння й коріння дерев. Людина поспішає, нервує й уже в перші секунди може або серйозно травмуватися, або піти за течією. Каже, навіть місцеві не розуміють сповна, наскільки річка небезпечна. У підтвердження розповідає про один із найсвіжіших порятунків на своєму рахунку.

Двоє чоловіків із прикордонних сіл впритул до Тиси на початку повномасштабного вторгнення виїхали із сімʼями за кордон й осіли у Чехії. Цьогоріч на святкування Різдва — на Закарпатті більшість досі відзначає за старим стилем — їхні дружини захотіли поїхати з дітьми до батьків. Чоловіки також вирішили «зробити сюрприз» своїм родинам, але, щоб не «світитися» у базі прикордонників, намірилися потрапити додому через Тису. Знайшли гідрокостюми й помічників-односельчан, підʼїхали до румунського берега річки й попливли.

Один не осилив і до половини — його прибило назад до берега, де вже чекали румунські прикордонники. Інший — пішов за течією й заледве не на дно. Чоловікові пощастило, що Олег Селезньов у той момент працював поряд і встиг до нього добігти.

«За десять хвилин до того я виявив підозрілих місцевих, котрі якраз “крутилися” біля річки у цьому квадраті. Одного з них ми вже затримували раніше за подібне, тоді й зрозумів, що щось відбувається. Поки розбирався з ними, румунські колеги передали, що в річці є люди. Відразу ж звʼязався із сусідніми постами, зорієнтувався, де шукати, перебрався через огорожу й пішов берегом, — прикордонник пояснює, що усе це — справа хвилини-двох, інакше вчасно до людини не встигнути. — Там була небезпека, що заплутається у корінні дерев й піде за водою. Він був у шоковому стані й знесилений. Я зрозумів, що треба його акуратніше звідти витягти й обігріти».

Чоловіка оглянули, чи не травмований, повезли до прикордонного відділення, дали теплий одяг. За пів години, коли відійшов, взяли покази й оформили протокол про адміністративне порушення. «Спочатку він подякував за порятунок і визнав, що це була дурість. Ніякого допиту не було, люди після такого завжди чесні перед собою, хоча й першим ділом здалека розповідають, що в них важка доля. Сказав, що два роки рідних не бачив і вирішив зробити їм “сюрприз”. На моє запитання, як назад хотів повертатися, він промовчав. Ми всі зрозуміли, як саме».

Леся Федорова звертає увагу, що обоє «плавців» — міцні чоловіки трохи за 30, до того ж місцеві й мали б добре знати річку. Проте й цього виявилося недостатньо. «Минулої весни був випадок, коли хлопець 20 років застряг у корінні й не зміг виплутатися. Цілу ніч він дрейфував на тому дереві й тільки на світанку, ми розгледіли тіло, — розповідає. — Здавалося б, надворі більш-менш тепло, до того ж він був спортивний, у гідрокостюмі, та все ж не впорався».