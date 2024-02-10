О том, как устроен бизнес незаконного пересечения границы, кто пользуется «услугами» организаторов таких схем и как пограничникам удается перехитрить переправщиков и спасать жизнь людей — в репортаже из Закарпатья.

«Там у нас Украина, Тиса е**на. А тут уже Румыния – класс! Хорошо, что я хоть к вечеру успел, а не пришлось ночью плыть», — слышен за кадром взволнованный голос. С другого видео становится понятным, что это мужчина лет 25, насквозь промокший и замерзший. В начале января он создал аккаунт в тиктоке под названием «Щоденник Вільного», где подробно описал, как именно добрался до реки в Закарпатье и переплыл на румынский берег Тисы. На вопрос в комментариях, зачем ищет публичность, мужчина сказал, что всегда хотел «развивать свой блог» и это его шанс.

Фото -TIKTOK

Часть аудитории поздравляла автора с тем, что он «наконец-то на свободе», другие возмущались, называя его ролики «Дневником Сцикуна» и «неуважением к воюющим». В конце концов мужчина объяснил, что его история — чистая случайность и секретного места перейти границу в обход закона он не знает. Эти ролики действительно разлетелись по всем национальным медиа и соцсетям, их пересмотрели десятки тысяч человек. Однако спустя несколько дней платформа заблокировала аккаунт автора, а его самого в Праге встретила группа украинских мужчин и сняла на видео под оскорбительные комментарии.

«Если это правда, то ему просто удалось выжить», — говорит Леся Федорова, глава пресс-службы Мукачевского пограничного отряда. Именно это подразделение охраняет чуть более 300 километров украинской границы с Румынией и Венгрией, которая проходит, в частности, по Тисе и Карпатам. Главная задача ее коллег — предотвратить незаконное пересечение, однако в последние годы их работа все больше напоминает работу спасателей — не дать человеку утонуть в воде или замерзнуть на высоте.

С начала полномасштабного вторжения на участке отряда из реки извлекли 19 тел утопленников и еще пять нашли в горах. Однако пограничники обоснованно предполагают, что погибших больше. К примеру, два месяца назад на берегу Тисы правоохранители обнаружили следы, мужскую куртку и поврежденный спасательный жилет. Человек зашел в воду, но никаких признаков, выхода из нее, ни с нашей, ни с румынской стороны не обнаружили.

«Эта река обманчива, — объясняет особенности горной Тисы Олег Селезнев, начальник отдела «Деловое» Мукачевского пограничного отряда, ныне одного из самых оживленных участков границы. — Мало кто понимает, что температура воды и скорость ее течения не сильно отличаются в течение года. Если зимой "пловцы" готовятся и надевают гидрокостюмы, то летом — нет. И большинство просто не способно физически противостоять течению и резкому охлаждению».

Кроме того, добавляет он, большое значение имеет дно реки. Тиса несет с гор острые камни и корни деревьев. Человек спешит, нервничает и уже в первые секунды может либо серьезно травмироваться, либо последовать по течению. Говорит, даже местные не понимают в полной мере, насколько река опасна. В подтверждение рассказывает об одном из самых свежих спасений на своем счету.

Двое мужчин из пограничных сел вплотную к Тисе в начале полномасштабного вторжения выехали с семьями за границу и осели в Чехии. В этом году на празднование Рождества — в Закарпатье большинство до сих пор отмечает по старому стилю — их жены захотели поехать с детьми к родителям. Мужчины также решили «сделать сюрприз» своим семьям, но, чтобы не «светиться» в базе пограничников, решили попасть домой через Тису. Нашли гидрокостюмы и помощников-односельчан, подъехали к румынскому берегу реки и поплыли.

Один не осилил и до половины – его прибило назад к берегу, где уже ждали румынские пограничники. Другой — пошел по течению и чуть ли не ко дну. Мужчине повезло, что Олег Селезнев в тот момент работал рядом и успел до него добежать.

«За десять минут до этого я обнаружил подозрительных местных, которые как раз крутились у реки в этом квадрате. Одного из них мы уже задерживали раньше за подобное, тогда и понял, что что-то происходит. Пока разбирался с ними, румынские коллеги передали, что в реке есть люди. Сразу связался с соседними постами, сориентировался, где искать, перелез через забор и пошел по берегу, — пограничник объясняет, что все это дело минуты-двух, иначе вовремя к человеку не успеть. — Там была опасность, что запутается в корнях деревьев и пойдет за водой. Он был в шоковом состоянии и обессилен. Я понял, что надо его аккуратнее оттуда вытащить и обогреть».

Мужчину осмотрели, не травмирован ли, отвезли в пограничное отделение, дали теплую одежду. Через полчаса, когда отошел, взяли показания и оформили протокол об административном нарушении. «Сначала он поблагодарил за спасение и признал, что это была глупость. Никакого допроса не было, люди после такого всегда честны перед собой, хотя и первым делом издалека рассказывают, что у них тяжелая судьба. Сказал, что два года родных не видел и решил сделать им сюрприз. На мой вопрос, как назад хотел возвращаться, он промолчал. Мы все поняли, как именно».

Леся Федорова обращает внимание, что оба «пловца» — крепкие мужчины чуть за 30, к тому же местные и должны хорошо знать реку. Однако и этого оказалось недостаточно. «Минувшей весной был случай, когда парень 20 лет застрял в корнях и не смог выпутаться. Всю ночь он дрейфовал на том дереве и только на рассвете, мы разглядели тело, – рассказывает. — Казалось бы, на улице более или менее тепло, к тому же он был спортивный, в гидрокостюме, но не справился».