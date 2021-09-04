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Истории

Одной левой


Как Жан Беленюк взял золото на Олимпиаде, несмотря на травму правого плеча

Автор: Тамара Балаева
Фото и видео: Анна Чуданова
Истории

Одной левой


Как Жан Беленюк взял золото на Олимпиаде, несмотря на травму правого плеча

Автор: Тамара Балаева
Фото и видео: Анна Чуданова
"Брат, ты с Куреневки, а значит наш пацан по крови! Узнаем, кто тебя обидел, дадим пи*ды!". Такое сообщение вышло в канале "Жизнь Оболонского района" в телеграме 13 августа. Под ним – фото украинского греко-римского борца Жана Беленюка с украинским флагом на Олимпиаде в Токио.

За несколько часов до этого Беленюк сообщил в своем фейсбуке, что на Печерске в Киеве к нему подошли незнакомые молодые люди и начали оскорблять из-за темного цвета кожи: "Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?", "Вали в Африку!".

Жан Беленюк – чемпион Олимпиады-2020. Он единственный из нашей сборной завоевал золотую медаль в Токио. До Беленюка олимпийское золото по греко-римской борьбе выигрывал только один украинец – Вячеслав Олейник. Было это в 1996 году.

Беленюк трижды становился чемпионом Европы, побеждал на Европейских играх и два раза становился обладателем титула чемпион мира. В 2016 году Жан выиграл серебряную медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. А начал заниматься борьбой в девять лет.
Маленький, кудрявый, темнокожий

90-е, Киев, улица Мостицкая, где Куреневка переходит в жилой массив Виноградарь. Во дворе пятиэтажки бабушка сидит на лавочке и качает коляску. В ней – маленький кудрявый темнокожий мальчик. Вокруг – контингент, как во всех спальных районах городов бывшего СССР в 90-е. Не самые толерантные люди планеты.

Беленюк рос без отца и никогда не знал его. Отец был руандийцем, учился в Киеве на конструктора военных самолетов, но вернулся на родину, когда мама Жана была беременна. Позже погиб во время гражданской войны в Руанде.

Жан вырос с мамой и бабушкой в однокомнатной квартире на Виноградаре
Мальчика растили мама и бабушка. Они жили в однокомнатной квартире, мама работала швеей, бабушка подрабатывала уборщицей на шелковом комбинате.

Жан отрывками помнит себя с трех лет. Но конкретного момента, когда бы он посмотрел в зеркало и понял, что отличается от других, не было. Говорит, это происходило постепенно:

– Я не помню, как на меня реагировали люди в самом раннем детстве. Знаю только, что маме и бабушке говорили что-то неприятное. Ну, те люди, которые не в своем уме. Потом я пошел в детский сад, и там ко мне не было вопросов. В начальной школе тоже все было в порядке и даже наоборот, я чувствовал к себе позитивный повышенный интерес: "Класс, шоколадный мальчик". Первые проблемы начались в подростковом возрасте – класса с шестого.

Мы беседуем в Мариинском парке. Выбор места не случаен – Беленюк народный депутат, поэтому днем он часто бывает в Верховной Раде. Гулять с Жаном в парке довольно сложно – через каждые пять минут к нему подходят люди с просьбой сфотографироваться, машут руками, кричат: "Вы чемпион! Спасибо!". Жан реагирует спокойно – со всеми фотографируется, жмет руки, улыбается. Кажется, ему приятно, что его ценят.
Мы беседуем в Мариинском парке. Выбор места не случаен – Беленюк народный депутат, поэтому днем он часто бывает в Верховной Раде. Гулять с Жаном в парке довольно сложно – через каждые пять минут к нему подходят люди с просьбой сфотографироваться, машут руками, кричат: "Вы чемпион! Спасибо!". Жан реагирует спокойно – со всеми фотографируется, жмет руки, улыбается. Кажется, ему приятно, что его ценят.
Рассказывая о детстве, Беленюк не хочет углубляться в воспоминания об обидах. Он только мельком говорит: "Мое сердце черствело после каждого эпизода", имея в виду проявления расизма.

Школьные друзья более откровенны. Одноклассник и друг Жана Павел Щедрук вспоминает, что Беленюк всегда мог за себя постоять, и в классе к нему относились с уважением.

– Старшие ребята в школе могли сказать какую-то грубость. Он отвечал тем же, – рассказывает Щедрук. – Помню, в седьмом классе его пытался оскорбить старшеклассник. Жан ответил, и дело дошло до драки. Жан к тому времени серьезно занимался борьбой и оказался сильнее. Старшеклассники после этого успокоились.

Беленюк и Щедрук дружат до сих пор. В детстве по выходным в тайне от родителей ездили на радиорынок смотреть на мобильные телефоны и мечтали о том, что когда-то смогут себе это позволить. Сейчас видятся не так часто, но постоянно на связи. Жан даже крестил старшего ребенка Павла и, когда есть свободное время, с радостью гуляет с ним в зоопарке.

Беленюк говорит, что в подростковом возрасте сталкивался с расизмом намного чаще, чем рассказывал об этом друзьям. Дрался в троллейбусах, когда его оскорбляли, избегал мест, где можно было встретить скинхедов. Из-за этого даже не ходил на стадион смотреть футбол, хотя сам играл в него и любил этот вид спорта.
Три друга и секция борьбы

Во дворе у Жана было два лучших друга. Когда Беленюку было девять, один из них погиб. Сломал шею во время детских приключений. Эта смерть потрясла всех в округе. Мамы плакали, дети не понимали, как это возможно – их ровесник и вдруг умер.

Подруга детства Беленюка Екатерина Москаленко вспоминает:

– Это был шок и страх. Жан переживал эту смерть внутри себя, он не говорил с нами об этом. Так же было, когда позже умерла его бабушка. Я видела, что ему очень тяжело, но напрямую мы об этом не разговаривали.

Жан и Катя сейчас редко общаются, но она до сих пор поддерживает отношения с его мамой – они созваниваются, Катя рассказывает ей о своей жизни и просит совета. После Олимпиады в Токио они вместе ездили в Борисполь встречать Жана.

В детстве Беленюк любил играть с друзьями во дворе
В первую годовщину гибели друга Жан и их третий товарищ встретились на кладбище. Тот сказал: "Знаешь, я тут на секцию греко-римской борьбы записался – как раз в твоей школе. Тренер очень прикольный. Не хочешь со мной?". Жан хотел, а секция была бесплатной – звезды сошлись.

– Сразу понял, что это мой вид спорта, – говорит Жан и будто оживает. – Там были ребята, которые занимались уже по полгода, а я пришел и на первой же тренировке положил их на лопатки. Я понял: ну, это вообще класс, дерешься, валишь кого-то, а тебя еще и ругать за это не будут.

Первыми тренерами Жана стали Виталий Киселица и Алексей Добровольский. Они до сих пор занимаются с детьми, а тогда Киселица только начинал тренерскую карьеру и работал всего год.

Беленюк стал ходить на тренировки по борьбе три раза в неделю, параллельно занимался баскетболом. Для баскетбола нужен был мяч и форма, для борьбы – только шорты и носки. Это было одним из аргументов при выборе видов спорта – денег покупать дорогую экипировку и платить за секции у семьи не было.

Уже через год занятий Беленюк начал участвовать в турнирах по Киеву и сразу занимал призовые места. Но на выездных соревнованиях сначала проигрывал.

– Помню, мы поехали на турнир в Васильковку Днепропетровской области, – рассказывает Беленюк. – Турнир был серьезный, за призовые места давали мобильные телефоны, велосипеды, велики. Я позорно проиграл две схватки, вообще без шансов. На первой меня поставили на уши – это когда соперник впечатывает тебя в мат практически вверх ногами. Считается, что так могут поставить только новичков.



Киселица вспоминает, как учил Жана одному из приемов – броску. У мальчика получалось, а потом он поехал на соревнования и проиграл. После возвращения рассказал, что хотел сделать новый прием, но соперник сам подхватил его и первым сделал бросок.

– И смотрю на тренировках – а он перестал делать этот бросок. Я говорю: "Ты чего не делаешь? У тебя хорошо получалось. Если ты проигрываешь из-за какого-то приема – отрабатывай его больше". После нескольких поражений Жан стал оставаться после тренировок и просить дать ему дополнительные задания.

Жану сразу понравилась борьба
Киселица вспоминает, как учил Жана одному из приемов – броску. У мальчика получалось, а потом он поехал на соревнования и проиграл. После возвращения рассказал, что хотел сделать новый прием, но соперник сам подхватил его и первым сделал бросок.

– И смотрю на тренировках – а он перестал делать этот бросок. Я говорю: "Ты чего не делаешь? У тебя хорошо получалось. Если ты проигрываешь из-за какого-то приема – отрабатывай его больше". После нескольких поражений Жан стал оставаться после тренировок и просить дать ему дополнительные задания.

Жану сразу понравилась борьба
Когда Беленюк выходил на ковер, все другое переставало для него существовать. Он почти сразу научился отключать волнение перед схваткой. Возможно, именно это умение стало одной из составляющих его успеха.

– Если ты можешь справиться с волнением, перебороть себя психологически, у тебя все получится. Многие проигрывают именно из-за волнения, – соглашается Киселица.

На те же тренировки, что и Беленюк, но в старшую группу, ходил парень в татуировках со свастиками и Гитлером. Он был старше Жана лет на семь-восемь и не обращался к нему никак, кроме "Обезьяна". Они тренировались в одном зале семь лет, пересекались в раздевалке и ездили на одни и те же сборы.

– Я никак на это не реагировал, – отрезает Жан, но даже сейчас, спустя почти 20 лет и две олимпийские медали, видно, что ему неприятно это вспоминать. – Тренер поговорил с ним, чтобы он не трогал меня физически. В драку я не лез – он был, считай, уже здоровый мужик, а я подросток. Для меня этого человека просто не существовало.
Уроки жизни на сборах

В многочисленных интервью Беленюк говорит, что Виталий Киселица, по сути, заменил ему отца – был примером, как должен вести себя мужчина, учил не только борьбе, но и прививал жизненные ценности. А еще помогал справляться с бытовыми трудностями.

– Когда мне было десять, мы поехали в Крым на сборы на месяц. Ходили по горам, жили в палатке, – вспоминает Жан. – Как-то тренер дал мне задание нести весь день в походе пакет с сахаром. Пакет был большой, но непрочный, пятикопеечный. Я положил его в рюкзак на вещи, а вечером смотрю – сахар рассыпался, вся одежда стала грязной и липкой. Но мне бы и в голову не пришло ее стирать! Да я и не умел. Виталий Александрович сказал: "Вот тазик, вот порошок. Сначала замачиваешь, потом трешь, потом вешаешь". Так я и научился.

Мама Беленюка до сих пор поддерживает отношения с его детскими друзьями
Киселица вспоминает все эти моменты без сантиментов, даже нарочито сухо. На звание второго отца не претендует. А первый мастер-класс по стирке помнит совсем иначе и при других обстоятельствах:

– Не то, чтобы я учил его жизни, но стирать действительно учил, – вспоминает тренер. – Дело было так. Мы приехали на сборы в Ивано-Франковскую область. Я зашел в комнату, где жил Жан, а там по всему полу разбросаны носки. Он говорит: "Я стирать не умею". Я ответил: "Тогда выбрасывай, а завтра надевай новые. Много у тебя носков?". Молчит. Ну, говорю, или давай научу тебя стирать. Я всегда ребятам старался внушать, что нужно быть самостоятельными, следить за собой.

К концу средней школы стало понятно, что нужно выбирать – серьезно заниматься учебой или спортом. Мама Беленюка хотела, чтобы он поступил в технический вуз и после девятого класса шел готовиться к нему в колледж. Но в 2005 году Жан выиграл чемпионат Украины среди юношей и принял свое решение – в пользу спорта.

Второй выбор примерно в то же время перед Беленюком поставил Киселица. Тренер сказал: "Пора выбирать между баскетболом и борьбой. На двух стульях не усидишь". Беленюк не воспринял его слова как ультиматум и продолжил ходить в обе секции. Но через пару месяцев в баскетбольной сказали, что переведут его в платную группу – как невысокого, а значит, и не особо перспективного спортсмена. Выбор решился в пользу борьбы.

После школы Жан поступил в Институт физкультуры и продолжал бороться. Бабушка к тому времени уже умерла, мама уехала на заработки за границу, и Беленюк жил один. Денег не было, перспективы в спорте были неясными, Жан чувствовал себя усталым, никому не нужным и потерянным.

Жан сразу начал занимать призовые места на городских соревнованиях по борьбе

– Я тогда травмировал плечо и не мог тренироваться какое-то время. Настроения не было, и я пытался хоть как-то заработать на жизнь, – вспоминает Беленюк. – Хотел устроиться официантом, консультантом в магазине, кем угодно. Распечатал и носил везде свое резюме, но напрасно.

Жан несколько месяцев пытался разрабатывать руку, но ничего не получалось. Она болела и ныла, да и сам Беленюк чувствовал себя, как эта рука.

А потом в один день собрался и поехал на тренировочные сборы.

– Почему-то там рука перестала болеть – мы с тренером ее залечили. Я начал больше тренироваться, и уже в 2010 году стал бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров, в 2011 – взял серебро, – вспоминает Жан. – С того момента все и началось.

Жан сразу начал занимать призовые места на городских соревнованиях по борьбе
– Я тогда травмировал плечо и не мог тренироваться какое-то время. Настроения не было, и я пытался хоть как-то заработать на жизнь, – вспоминает Беленюк. – Хотел устроиться официантом, консультантом в магазине, кем угодно. Распечатал и носил везде свое резюме, но напрасно.

Жан несколько месяцев пытался разрабатывать руку, но ничего не получалось. Она болела и ныла, да и сам Беленюк чувствовал себя, как эта рука.

А потом в один день собрался и поехал на тренировочные сборы.

– Почему-то там рука перестала болеть – мы с тренером ее залечили. Я начал больше тренироваться, и уже в 2010 году стал бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров, в 2011 – взял серебро, – вспоминает Жан. – С того момента все и началось.

Владимир Шацких тренирует Беленюка с 2012 года.

(Фото Национального олимпийского комитета)

Владимир Шацких тренирует Беленюка с 2012 года.
(Фото Национального олимпийского комитета)


Победить Васю

Чемпион мира по греко-римской борьбе Владимир Шацких закончил спортивную карьеру в 2012 году и стал тренером украинской сборной. До этого он дважды выступал на Олимпийских играх, но не занял призовых мест. С 2018 года он – личный тренер Беленюка (хотя и неофициально).

Владимир живет в быстром ритме. Поэтому назначает интервью в полночь. До этого времени он занят, а утром уезжает. Когда он пересекает площадь перед НСК "Олимпийским", кто-то из его знакомых кричит, растягивая слова на манер рефери в боксе: "Да это же – Владимир Владимирович Шацких!".

Перед завершением спортивной карьеры Шацких пытался попасть на Олимпиаду в Лондоне. Беленюк тоже был претендентом на участие в этой Олимпиаде, но в другой весовой категории. У обоих не вышло. От Украины тогда поехал Василий Рачиба и занял восьмое место.

Шацких – чемпион мира по греко-римской борьбе
Победить Васю

Чемпион мира по греко-римской борьбе Владимир Шацких закончил спортивную карьеру в 2012 году и стал тренером украинской сборной. До этого он дважды выступал на Олимпийских играх, но не занял призовых мест. С 2018 года он – личный тренер Беленюка (хотя и неофициально).

Владимир живет в быстром ритме. Поэтому назначает интервью в полночь. До этого времени он занят, а утром уезжает. Когда он пересекает площадь перед НСК "Олимпийским", кто-то из его знакомых кричит, растягивая слова на манер рефери в боксе: "Да это же – Владимир Владимирович Шацких!".

Перед завершением спортивной карьеры Шацких пытался попасть на Олимпиаду в Лондоне. Беленюк тоже был претендентом на участие в этой Олимпиаде, но в другой весовой категории. У обоих не вышло. От Украины тогда поехал Василий Рачиба и занял восьмое место.

Шацких – чемпион мира по греко-римской борьбе
Василий больше года был главным противником Жана. Беленюк и сейчас хорошо помнит это противостояние:

– За один год я проиграл Васе дважды. А третий раз – опосредованно. Я проиграл парню, который потом проиграл другому парню. А позже у него выиграл Вася.

Рачиба старше Беленюка на девять лет и в то время был мощнее физически. Для Жана было важно победить соперника, он изучал Васины коронные приемы, много тренировался – и в конце 2013 года выиграл схватку с Рачибой, "подобрал под него ключики".

– Когда на ковре вы противники, а в жизни приходится пересекаться, это отражается на отношениях?

– Иногда да, иногда нет. Но я, как правило, не дружу с конкурентами. Васю я уважал как старшего товарища. Но так бывает не всегда. Конкуренция изначально вносит неприязнь в отношения. Обычно спортсмены из одной весовой категории не дружат.

Беленюк вошел в элиту мирового спорта в 2014 году, когда стал чемпионом Европы. Тогда он с перевесом в один балл выиграл схватку с финном Рами Хиетаниеми в Вантаа (Финляндия). С тех пор, говорит Шацких, Жан уже не мог опуститься ниже. В том же году он взял бронзу на чемпионате мира, а в 2015 – впервые стал чемпионом мира на соревнованиях в Лас-Вегасе.

– Перед чемпионатом мира тогда были Европейские игры, и Жан взял на них серебро, – вспоминает Шацких. – Но это только сыграло нам на руку! Он амбициозный спортсмен, и если есть ошибка, будет работать, пока ее не исправит. А тогда он как раз пропустил прием соперника и много работал после этого.

Жан с детства мечтал о собаке. Сейчас Касперу 12 лет
Три минуты в Рио

В 2016 году Беленюк поехал на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. И дошел до финала. От золотой медали его отделяла одна схватка – с грузином Давитом Чакветадзе, который тогда как раз поменял спортивное гражданство и выступал за Россию.

У Беленюка с Чакветадзе уже была история отношений. В 2015 году Жан проиграл ему в финале Европейских игр и на турнире в Баку. В том же году Беленюк выиграл чемпионат мира, а Чакветадзе дошел там только до четверти финала. Можно сказать, что к Олимпиаде-2016 счет между ними был 2:1 в пользу Чакветадзе. Впереди ждал главный в жизни обоих спортсменов поединок. И Беленюк проиграл.

– В первом периоде схватки все шло нормально. Оставалось три минуты после перерыва, которые и решили весь исход, – рассказывает Беленюк. – Судья ставил меня в партер дважды (положение в борьбе, когда один из спортсменов находится лежа, в данном случае был высокий партер – на коленях. – Ред.), причем во второй раз непонятно, за что было это наказание. Когда счет был 7:2, мне нужно было раскрываться, но я потерял еще два балла.
Три минуты в Рио

В 2016 году Беленюк поехал на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. И дошел до финала. От золотой медали его отделяла одна схватка – с грузином Давитом Чакветадзе, который тогда как раз поменял спортивное гражданство и выступал за Россию.

У Беленюка с Чакветадзе уже была история отношений. В 2015 году Жан проиграл ему в финале Европейских игр и на турнире в Баку. В том же году Беленюк выиграл чемпионат мира, а Чакветадзе дошел там только до четверти финала. Можно сказать, что к Олимпиаде-2016 счет между ними был 2:1 в пользу Чакветадзе. Впереди ждал главный в жизни обоих спортсменов поединок. И Беленюк проиграл.

– В первом периоде схватки все шло нормально. Оставалось три минуты после перерыва, которые и решили весь исход, – рассказывает Беленюк. – Судья ставил меня в партер дважды (положение в борьбе, когда один из спортсменов находится лежа, в данном случае был высокий партер – на коленях. – Ред.), причем во второй раз непонятно, за что было это наказание. Когда счет был 7:2, мне нужно было раскрываться, но я потерял еще два балла.

Жан с детства мечтал о собаке. Сейчас Касперу 12 лет
На видео финала больно смотреть. Жан борется до последних секунд, под конец – как-то особенно яростно. Когда звучит финальный свисток, Чакветадзе кричит и, кажется, плачет от счастья, а Беленюк отходит в сторону, опустив голову. На награждении он будто не знает, куда себя деть. Разглядывает свои руки, перебирает цветы в подаренном букете. Выглядит так, словно его мир рухнул.
Владимир Шацких помнит финальную встречу в Рио по секундам:

– Жан изначально так повел схватку, что Чакветадзе практически согласился с проигрышем перед перерывом – опустил голову, сломался. Но дело в том, что судья был его тренером еще в Грузии. Во время перерыва судья подошел к нему и начал что-то активно говорить на грузинском, – Шацких смешно имитирует грузинскую речь. – Я видел, что Чакветадзе воспрял духом и понял, что его поддержат. А значит нам рано расслабляться и чувствовать себя победителями.
Шацких рассказывает о спортивных тонкостях, из которых выходит, что судья помог Чакветадзе выиграть. После Олимпийских игр о нечестном судействе финальной схватки говорил в СМИ и сам Беленюк, и тогдашний министр спорта Игорь Жданов. Но переиграть ничего уже было нельзя.

После проигрыша Жан ушел в себя и перестал разговаривать. Шацких пытался обсудить с ним схватку – хотя не знал, что сказать. Подбадривал: "Жан, ты еще молодой. Завоюешь свое золото". Беленюк слушал и молчал.

– На следующее утро Жану позвонила мама и поддержала. Сказала: "Не гневи Бога, радуйся серебряной медали". Это вернуло его к реальности, – вспоминает Владимир.

Беленюк тяжело переживал поражение в Рио
Беленюк во время нашей встречи явно не хочет разговаривать о Рио. Бросает несколько коротких фраз:

– Сначала я был расстроен. Даже плакал на пьедестале. А потом вернулся в Олимпийскую деревню и понял: блин, ну это серебряная медаль на Олимпиаде, как-никак! Есть ребята, которые становятся чемпионами Европы и мира, а на Олимпиаду так и не попадают. Или попадают, но не занимают призовые места. А я все равно вписал свое имя в олимпийскую историю уже тогда.

С Чакветадзе Беленюк с тех пор не встречался. Хотя хотел бы взять реванш.

– Правда, в 2019 году Чакветадзе боролся со спортсменом из Азербайджана и проиграл ему. Потом я боролся с тем же спортсменом и выиграл, – рассказывает Жан. – Получается, косвенный реванш состоялся.

Сразу после Рио Беленюк и Шацких начали готовиться к Олимпиаде-2020. Выиграть на ней золото стало для Беленюка идеей фикс. Он понимал: от первого места в Рио его отделял всего шаг, вернее три минуты второго периода финальной схватки. Догонять эти три минуты Беленюку пришлось следующие пять лет.
"Ты будешь классным министром спорта"

В 2019 году у Беленюка появилась вторая работа. Президент Владимир Зеленский лично пригласил Жана в свою команду – и тот согласился.

– Мы с Зеленским знакомы с 2017-го, на выборах я голосовал за него, – говорит Беленюк. – А в 2019-м он пригласил меня к себе в кабинет и сказал, что видит во мне классного министра спорта. Я ответил, что не могу – готовлюсь к Олимпиаде. Тогда он сказал, что все равно приглашает меня в команду.

Беленюк сомневался. Говорил тренеру: "Владимирович, я, наверное, откажусь". Шацких уговаривал согласиться и обещал подстраивать под Жана график тренировок.

С 2019 года Беленюк – депутат Верховной Рады
– Я ему говорил: "Иди в парламент, чтобы поддерживать спорт", – вспоминает тренер. – Жан за эти два года многое сделал – благодаря ему подняли зарплаты тренерам в детских спортивных школах, он продвигает закон о меценатстве.

Жан совмещал подготовку к Олимпиаде с работой в Раде
Став депутатом, Беленюк понял, что в политике все сложнее и медленнее, чем он думал. Например, Жан помогал чемпиону мира-2019 по биатлону Дмитрию Пидручному получить квартиру в Тернополе, и это заняло почти два года.

– Оказалось, что вопрос с квартирой не решается на уровне Верховной Рады или Министерства спорта. Квартиру должна выделить местная власть, а для этого нужно коммуницировать с председателем ОГА и мэром. Я всего этого не знал. Да и вообще, понял, что некоторые вещи в политике или неосуществимы, или осуществляются долго. Даже для минимальных сдвигов нужно много времени, – говорит Беленюк.
Самому Беленюку квартира тоже далась непросто. Киевские власти обещали подарить спортсмену жилплощадь еще после победы на чемпионате мира в 2015 году. Но получил ее Жан только в 2018-м. И то после публичных напоминаний Виталию Кличко.

После чемпионата Европы 2016 года, где Беленюк завоевал золотую медаль, он написал в инстаграме: "Эту победу я посвящаю нашему мэру Кличко Виталию Владимировичу! Надеясь на то, что он человек слова, и данное мне обещание исполнит как можно быстрее! Тем временем, как мне предстоит прославлять Киев и всю Украину". Хештегом к посту было слово "квартира".

За два месяца до Олимпиады Беленюк взял отпуск в Раде

45 дней перед Олимпиадой

Право участвовать в Олимпиаде нужно заслужить – поехать на чемпионат мира или Европы, где разыгрываются так называемые лицензии, и взять там призовое место.

Беленюк взял лицензию осенью 2019 года – он выиграл золото на чемпионате мира в Нур-Султане, победив в финале венгра Виктора Леринца. В начале 2020 года на чемпионат Европы отправился 22-летний украинский борец Семен Новиков – и неожиданно взял золото. Выиграл в финале схватку у того же Леринца.
45 дней перед Олимпиадой

Право участвовать в Олимпиаде нужно заслужить – поехать на чемпионат мира или Европы, где разыгрываются так называемые лицензии, и взять там призовое место.

Беленюк взял лицензию осенью 2019 года – он выиграл золото на чемпионате мира в Нур-Султане, победив в финале венгра Виктора Леринца. В начале 2020 года на чемпионат Европы отправился 22-летний украинский борец Семен Новиков – и неожиданно взял золото. Выиграл в финале схватку у того же Леринца.

За два месяца до Олимпиады Беленюк взял отпуск в Раде
Сразу после чемпионата Новиков заявил, что хочет поехать на Олимпиаду – и между спортсменами началась война. Они обменивались колкостями в соцсетях и СМИ, а что происходило между ними, их тренерами и Федерацией греко-римской борьбы за закрытыми дверями – неизвестно. В разговоре с Liga.net Беленюк упоминает, что перед Олимпиадой конфликт между ним и Новиковым достиг такого накала, что им было сложно тренироваться вместе. Но на прямой вопрос о конфликте Жан отвечает:

– У меня нет конфликта с Новиковым. Он и его тренер думали, что он должен ехать на Олимпиаду вместо меня. Но это их личное мнение. Все видели, как мы тренируемся и кто побеждает в тренировочных схватках.

В итоге все решилось: на Олимпиаду едет Беленюк, а Новиков отправится вместе с ним в качестве спаринг-партнера на тренировках уже в Токио.

Беленюк сразу начал готовиться. Они с Шацких договорились: за два месяца до Олимпиады спортсмен возьмет отпуск за свой счет в Раде. Владимир прикинул, что этого времени хватит, чтобы привести Жана к пику его формы.

Активная подготовка к Олимпиаде выглядит так. Сначала – 21 день базового сбора в среднегорье. В этом случае – в Закопане в Польше. Горы нужны, чтобы на высоте спортсмены испытывали кислородное голодание. Оно вызывает изменения в организме, которые дают максимальный эффект через 45 дней – как раз к первой схватке на Олимпиаде. В горах борцы получают максимальные нагрузки – они совершают восхождения, бегают кроссы, занимаются на тренажерах и – в меньшей степени – борются на ковре. После Закопане – 14 дней коврового сбора на базе в Конча-Заспе.

Перед самой Олимпиадой – неделя "подводки" и шлифовки веса. Тренировки становятся более расслабленными. Организм будто погружается в "яму". Многие спортсмены некомфортно чувствуют себя в это время – им кажется, что у них ничего не получается, становятся неуверенными. Но к началу Олимпиады приходят в пиковую форму. Это называется эффектом суперкомпенсации.

 Взять золото на Олимпиаде было для Жана идеей-фикс

 Взять золото на Олимпиаде было для Жана идеей-фикс
Секрет Беленюка

Олимпиада в Токио начиналась 23 июля, но первые выступления Беленюка на ней должны были состояться 3 августа. Выезжать в Токио нужно было за неделю.

12 июля у Жана был насыщенный день – встреча с президентом, презентация новой формы олимпийской сборной и вечерняя тренировка. Шацких был доволен – Беленюк уже выходил из "ямы" и начинал набирать форму. До выступлений на Олимпиаде оставалось три недели.

Тренер хотел вечером устроить Жану щадящую тренировку, но тот попросил поставить его в схватку с Новиковым – и уверенно выиграл.

Олимпийские призеры собираются на встречу с президентом
– После тренировки Жан остался на еще одну схватку, которая должна была быть легкой, – вспоминает Шацких. – И тут случилось это. Ковер был мокрый, во время броска Жан приземлился на локоть – и рука соскользнула. Его плечевой сустав ушел в область подмышки у меня на глазах.

Что было дальше – все участники событий помнят, как в тумане. Жан сразу понял, что это вывих. Было невыносимо больно. К нему подбежал тренер, по коридору уже неслась врач с пакетом льда. Шацких говорил Жану: "Расслабь плечо. Пока не расслабишь, сустав не встанет на место, и ты можешь все себе порвать". Жан не мог расслабиться, плечо заклинило.

Врач сборной Наталья Криворот и один из тренеров начали переворачивать Беленюка на спину, и в какой-то момент сустав встал на место. "Значит все разрывы и растяжения обратимы", – пронеслось в голове у Шацких.

– Жан был очень бледный. Я дала ему нашатырь, вколола обезболивающее, приложила лед, и мы начали фиксировать плечо, – вспоминает врач Наталья. – Положили Жана на кушетку, и я в первый раз увидела, как он плачет. Я говорила, что все будет хорошо, сейчас поедем на МРТ, а завтра с самого утра к доктору. Он ничего не отвечал.

У Жана в тот момент перед глазами проносились пять лет ежедневной подготовки к Олимпиаде. В голове был один вопрос: сможет ли он выступать в Токио? О том же думали тренер и врач. Но вслух никто ничего не произносил. Пока ехали в машине на МРТ, Шацких пытался подбадривать: "Ну сустав вышел – потом зашел. С кем не бывает, Жан, сам понимаешь". Говорил что-то, лишь бы не молчать.

МРТ сделали часов в семь вечера, но за результатами Шацких сказали заехать около 11. Жан поехал домой отдыхать. Острой боли в руке уже не было, она просто постоянно ныла.

– Я пообещал Жану, что позвоню, когда заберу результаты МРТ. Приехал в 11, прочитал заключение, а там – сплошные разрывы, все оторвано, разорвано, растянуто, – вспоминает Владимир. – Я написал: "Жан, я не забрал заключение". Он сразу всполошился: "Как это не забрали?". В итоге я скинул ему фотографию выписки. Смотрю – он совсем поник.

В 8 утра следующего дня Беленюк, Шацких и Наталья были уже у врача. Его вердикт был однозначным: с такой травмой – никакой Олимпиады. Нужна операция и реабилитация. Все трое молча сели в машину и поехали к другому доктору.

– Этот второй врач обычно настроен оптимистично, а тут говорит: шесть недель в лангете (съемная повязка из гипса. – Ред.) и без вариантов, – рассказывает Шацких.

Тренер сам когда-то получил такую же травму по ходу соревнований, поэтому в его голове уже созрел примерный план действий по быстрой реабилитации.

После травмы Беленюк неделю не мог поднять правую руку
Жан вспоминает, как они вышли от врача, сели в машину, и Владимир Владимирович сказал: "Все будет хорошо. Мы все сделаем, и ты поедешь на Олимпиаду. Главное, чтобы ты не боялся бороться". Наталья его поддержала. О травме решили никому не говорить.

Беленюк слушал это и думал: "Блин. Только что два врача сказали, что это нереально. Кому верить?". К середине пути Жан решил: "Буду делать, как говорит тренер, и все. Делай что должен, и будь что будет".

В первые три дня рука Беленюка была зафиксирована лангетом. Потом Наталья сняла повязку. Рука повисла, как плеть.
– Я знал, что он сначала не сможет поднять руку. Он тоже это вроде бы знал, но все равно поник. Мы стали делать самые простые упражнения – немного поднимать руку, прокручивать кисть в разные стороны. На следующий день эти же упражнения дались Жану намного легче, и он повеселел, – вспоминает тренер. – Я подбадривал его, говорил, что с каждым днем будет все лучше и лучше. А к Олимпиаде станет совсем хорошо. Он улыбался, будто думал: ну да, рассказывай мне сказки. Но ему ничего не оставалось, кроме как верить. И он поверил.

Жан решил, что в любом случае поедет в Токио. А если что-то случится – за пять дней до выступлений можно заменить спортсмена, и тогда сбудется желание Новикова.

Через шесть дней после вывиха Наталья предложила Беленюку провести сеанс психотерапии – ей самой она когда-то помогла избавиться от заикания. В роли психотерапевта была сама Наталья.

Они разговаривали несколько часов. Жан искал ответ, зачем ему нужна была травма. И нашел. Он понял, что если сейчас победит себя, стать чемпионом на ковре будет несложно. Нужно сконцентрироваться на себе и своей работе, забыть о сплетнях, интригах и конкурентах – и тогда все получится. А потом Жан закрыл глаза и увидел Гранд-Каньон. Он сказал Наталье: "Я чувствую масштабность того, что меня ждет".
"Боже, скорей бы это закончилось"

За неделю до выступлений сборная полетела в Токио. И только там Жан снова начал тренироваться на ковре – бороться.

– Я никому не доверял его. Сам становился с ним на ковер и боролся, – рассказывает Шацких. – Я понимал, что если противник сделает неосторожное движение, сустав может снова вывалиться. А если я сделаю – что ж, это будет моя вина.

Беленюк выступал на Олимпиаде в Токио в весовой категории до 87 кг. В категории до 63 кг поехал выступать 22-летний борец Парвиз Насибов. С Жаном они – старые знакомые.

Шацких сам боролся с Беленюком на тренировках после травмы. (Фото Национального олимпийского комитета)
Парвиз родился и часть детства провел в Азербайджане. Позже они с семьей переехали в Николаев. Парвиз получил украинское гражданство и попал в состав сборной Украины по греко-римской борьбе. О Беленюке он слышал и до этого: "Как-никак, он темнокожий, а я азербайджанец – тоже темный парень. Вот и обращал внимание".

В 2015 году Жан и Парвиз начали пересекаться на сборах и понемногу общаться. Парвизу понравилось, что Беленюк "борется, как профессор" – у него всегда есть стратегия и план. Сам Парвиз, по его же словам, тогда боролся сумбурно, но со временем начал стараться выстраивать каждую схватку, изучать слабые места противника и давить на них.

Когда Жан травмировал плечо, Парвиз находился в том же зале. Он услышал крик или, как он это называет, "звук разочарования" и увидел, как Беленюк схватился за плечо.

– В следующие три недели мы пересекались на базе. Он был расстроенным и разочарованным – я его таким никогда не видел, – говорит Парвиз.

Он до последнего думал, что Жан не поедет на Олимпиаду. А если даже поедет, как будет бороться одной рукой?

– В 2016 году я за семь дней до чемпионата мира подвернул ногу. Всю неделю так переживал, что похудел на 5 кг. Нога все время болела, но я поехал. Вышел на ковер и не смог собраться. Всю схватку думал о ноге и проиграл.

Когда наши спортсмены прилетели в Токио, до соревнований оставалась неделя. Жан и Парвиз жили в соседних комнатах. По утрам будили друг друга, в 8 шли сдавать тест на коронавирус, потом завтракали, отдыхали час и шли на тренировку. Дальше был обед, отдых и прогулка перед ужином.

– Мы не думали о борьбе. Все время общались, шутили, приколы какие-то друг другу рассказывали. Из-за пандемии нам нельзя было никуда уезжать из олимпийской деревни, и все дни были одинаковыми, – вспоминает Парвиз.

Олимпиада была в разгаре, и соревнования по многим другим видам спорта тогда уже закончились. Жан и Парвиз часто встречали в деревне людей с золотыми медалями. Все вокруг хлопали и поздравляли их. Парвиз в такие моменты мечтал о своей будущей медали, а Жан повторял: "Боже, скорей бы это закончилось".

Каждое утро Жану кололи обезболивающее, делали процедуры для руки. Тренировался он мало и осторожно. Объяснял это так: "Если рвать руку, то уже на соревнованиях. Если там что-то случится – я как-то доборюсь. А пока поберегу плечо".

На соревнованиях Жан никогда не знает, с кем будет бороться завтра
Еще перед поездкой Жан и Шацких знали, что на Олимпиаду едут 15 соперников в весовой категории Беленюка. Изучили сильные и слабые стороны каждого, откорректировали технику борьбы с учетом травмы. За день до соревнований Шацких знал, с кем именно Беленюк будет бороться завтра и в каком порядке. Но у тренера и спортсмена есть договор: Жан узнает об этом только утром в день схватки.

– Если я скажу ему вечером, он не сможет заснуть. Будет продумывать стратегию и бороться всю ночь, – говорит Шацких.

Так было и в этот раз. Владимир узнал, что первая схватка на Олимпиаде у Беленюка будет с сербом Зурабом Датунашвили – Жан проиграл ему на чемпионате Европы в апреле 2021 года. Тренер напрягся – тем более, первая схватка всегда самая сложная, но Беленюку ничего не сказал.
– Вечером я листал инстаграм, и в каком-то спортивном паблике увидел картинку, где изображены я и серб. И понял, что первая схватка будет с ним, – вспоминает Беленюк. – Решил, что ничего страшного, будем бороться. Не стал зацикливаться на этом.

– И у вас получилось не зацикливаться?

– Я психологически устойчив. Иногда я вижу, из-за чего переживают люди, и думаю: мне бы и в голову не пришло из-за этого переживать. Разве есть смысл нервничать? Я знал, какую ошибку допустил с сербом на чемпионате Европы, и знал, как ее исправить. Вот и все.

3 августа схватки Беленюка и Насибова шли почти параллельно. Шацких еле успевал бегать от одного ковра к другому. Жан и Парвиз выигрывали. Они оба вышли в финал.
Камень с плеч

Утром перед финалом Жан встретился с Парвизом. Они пожелали друг другу удачи, но каждый был "в своей атмосфере". Первым боролся Насибов – и проиграл.

– Победа в полуфинале сыграла со мной злую шутку, – говорит Парвиз с горечью. – Я дал волю эмоциям, радовался, что медаль уже в любом случае есть.

– Вы думаете, что расслабились?

– Я не думаю. Я знаю. Но ничего. Значит, у Бога свои планы на меня, я еще молод, впереди Олимпиада в Париже, – Парвиз на секунду замолкает. – Но когда есть первое место, как можно радоваться второму?

Беленюк в финале боролся с венгром Виктором Леринцем. Жан говорит, что еще перед схваткой знал, что на 60% победа уже у него в кармане.

Беленюк и Шацких обнимаются после победы в финале Олимпиады. (Фото Национального олимпийского комитета)
– Я боролся с ним восемь раз до этого и всегда побеждал. Да и психологически, как-то интуитивно почти всегда понимаешь, чего стоит твой противник и нужно ли его опасаться.

В начале третьего дня, 4 августа, мир облетела новость: Беленюк выиграл первое золото для Украины на Олимпиаде в Токио. Телефоны мамы Жана и его бывших тренеров разрывались. А Беленюк, закутавшись во флаг Украины, через минуту уже давал свое первое интервью в качестве олимпийского чемпиона:

– Я, наверное, пока не осознаю, что сделал. Это был очень долгий и очень тяжелый путь. Я начал заниматься в девять лет, сейчас мне 30, и наконец-то это случилось. Спасибо всем, кто поддерживал, кто верил в меня, – Жан говорил очень быстро, его лицо блестело от пота, а сам он выглядел скорее растерянным, чем счастливым. На последних словах закрыл лицо руками, будто вытирая слезы.

Когда мы гуляем по Мариинскому парку, Беленюк говорит, что в тот момент не мог понять, что чувствует – радость смешалась с опустошением от всего пережитого во время подготовки.

– Я толком ничего не мог сказать после финала. Ком стоял в горле. Я ехал в деревню весь в слезах, зашел в свой номер, упал на кровать и заплакал. Я вообще-то не склонен так рыдать. Но тогда я чувствовал, что у меня камень упал с плеч, – говорит Жан и после паузы продолжает. – Если бы я проиграл в финале, никто не делал бы скидку на травму. Наоборот, все бы говорили: "Какого хрена ты туда поперся?". Это давило на меня психологически. И после победы, наконец, перестало.

На улице к Беленюку постоянно подходят люди и просят сделать фото
С тех пор как Беленюк выиграл для Украины золото, прошел ровно месяц. Он рассекает на электросамокате по центру Киева, каждый день участвует в разных мероприятиях, дает интервью, снимается в клипах и социальных проектах.

И хотя Жан встает в шесть утра и ездит по делам до девяти вечера, это для него – каникулы. Пауза, чтобы выдохнуть и подумать, что делать дальше. Завершать спортивную карьеру и заниматься политикой или делать операцию на плече, восстанавливаться и снова испытывать себя и судьбу на Олимпиаде в Париже через три года.
Шацких и Киселица надеются, что Беленюк уйдет из большого спорта – все цели достигнуты, к тому же есть травма. Зачем себя мучить? Жан, несмотря на усталость, говорит о возможном Париже со спортивным интересом. Будто хочет стать первым в истории Украины двукратным чемпионом Олимпийских игр. И возможно, станет. Но эта цель для Беленюка – не единственная:

– Олимпийские игры – высшая спортивная точка моей жизни. Но главное ли это событие – пока не знаю. Я хочу создать семью. Хочу, чтобы появились дети. Когда это случится, я буду полностью счастлив.



В подготовке материала принимал участие Олесь Сахан.

Фото Национального олимпийского комитета

Фото Национального олимпийского комитета

Дата: 04.09.2021

Автор: Тамара Балаева

Верстка: Юлия Виноградская


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