– После тренировки Жан остался на еще одну схватку, которая должна была быть легкой, – вспоминает Шацких. – И тут случилось это. Ковер был мокрый, во время броска Жан приземлился на локоть – и рука соскользнула. Его плечевой сустав ушел в область подмышки у меня на глазах.
Что было дальше – все участники событий помнят, как в тумане. Жан сразу понял, что это вывих. Было невыносимо больно. К нему подбежал тренер, по коридору уже неслась врач с пакетом льда. Шацких говорил Жану: "Расслабь плечо. Пока не расслабишь, сустав не встанет на место, и ты можешь все себе порвать". Жан не мог расслабиться, плечо заклинило.
Врач сборной Наталья Криворот и один из тренеров начали переворачивать Беленюка на спину, и в какой-то момент сустав встал на место. "Значит все разрывы и растяжения обратимы", – пронеслось в голове у Шацких.
– Жан был очень бледный. Я дала ему нашатырь, вколола обезболивающее, приложила лед, и мы начали фиксировать плечо, – вспоминает врач Наталья. – Положили Жана на кушетку, и я в первый раз увидела, как он плачет. Я говорила, что все будет хорошо, сейчас поедем на МРТ, а завтра с самого утра к доктору. Он ничего не отвечал.
У Жана в тот момент перед глазами проносились пять лет ежедневной подготовки к Олимпиаде. В голове был один вопрос: сможет ли он выступать в Токио? О том же думали тренер и врач. Но вслух никто ничего не произносил. Пока ехали в машине на МРТ, Шацких пытался подбадривать: "Ну сустав вышел – потом зашел. С кем не бывает, Жан, сам понимаешь". Говорил что-то, лишь бы не молчать.
МРТ сделали часов в семь вечера, но за результатами Шацких сказали заехать около 11. Жан поехал домой отдыхать. Острой боли в руке уже не было, она просто постоянно ныла.
– Я пообещал Жану, что позвоню, когда заберу результаты МРТ. Приехал в 11, прочитал заключение, а там – сплошные разрывы, все оторвано, разорвано, растянуто, – вспоминает Владимир. – Я написал: "Жан, я не забрал заключение". Он сразу всполошился: "Как это не забрали?". В итоге я скинул ему фотографию выписки. Смотрю – он совсем поник.
В 8 утра следующего дня Беленюк, Шацких и Наталья были уже у врача. Его вердикт был однозначным: с такой травмой – никакой Олимпиады. Нужна операция и реабилитация. Все трое молча сели в машину и поехали к другому доктору.
– Этот второй врач обычно настроен оптимистично, а тут говорит: шесть недель в лангете (съемная повязка из гипса. – Ред.) и без вариантов, – рассказывает Шацких.
Тренер сам когда-то получил такую же травму по ходу соревнований, поэтому в его голове уже созрел примерный план действий по быстрой реабилитации.