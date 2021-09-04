Парвиз родился и часть детства провел в Азербайджане. Позже они с семьей переехали в Николаев. Парвиз получил украинское гражданство и попал в состав сборной Украины по греко-римской борьбе. О Беленюке он слышал и до этого: "Как-никак, он темнокожий, а я азербайджанец – тоже темный парень. Вот и обращал внимание".



В 2015 году Жан и Парвиз начали пересекаться на сборах и понемногу общаться. Парвизу понравилось, что Беленюк "борется, как профессор" – у него всегда есть стратегия и план. Сам Парвиз, по его же словам, тогда боролся сумбурно, но со временем начал стараться выстраивать каждую схватку, изучать слабые места противника и давить на них.



Когда Жан травмировал плечо, Парвиз находился в том же зале. Он услышал крик или, как он это называет, "звук разочарования" и увидел, как Беленюк схватился за плечо.



– В следующие три недели мы пересекались на базе. Он был расстроенным и разочарованным – я его таким никогда не видел, – говорит Парвиз.



Он до последнего думал, что Жан не поедет на Олимпиаду. А если даже поедет, как будет бороться одной рукой?



– В 2016 году я за семь дней до чемпионата мира подвернул ногу. Всю неделю так переживал, что похудел на 5 кг. Нога все время болела, но я поехал. Вышел на ковер и не смог собраться. Всю схватку думал о ноге и проиграл.



Когда наши спортсмены прилетели в Токио, до соревнований оставалась неделя. Жан и Парвиз жили в соседних комнатах. По утрам будили друг друга, в 8 шли сдавать тест на коронавирус, потом завтракали, отдыхали час и шли на тренировку. Дальше был обед, отдых и прогулка перед ужином.



– Мы не думали о борьбе. Все время общались, шутили, приколы какие-то друг другу рассказывали. Из-за пандемии нам нельзя было никуда уезжать из олимпийской деревни, и все дни были одинаковыми, – вспоминает Парвиз.



Олимпиада была в разгаре, и соревнования по многим другим видам спорта тогда уже закончились. Жан и Парвиз часто встречали в деревне людей с золотыми медалями. Все вокруг хлопали и поздравляли их. Парвиз в такие моменты мечтал о своей будущей медали, а Жан повторял: "Боже, скорей бы это закончилось".



Каждое утро Жану кололи обезболивающее, делали процедуры для руки. Тренировался он мало и осторожно. Объяснял это так: "Если рвать руку, то уже на соревнованиях. Если там что-то случится – я как-то доборюсь. А пока поберегу плечо".