Встать и идти. Как живут люди, которые не могут, но очень хотят ходить

Я родилась в Запорожье и с четырех лет занималась бальными танцами, фигурным катанием и большим теннисом. В 12 переехала со старшей сестрой в Киев. Она ехала учиться, а я – потому что в столице больше возможностей для профессионального занятия танцами. Со временем переехали и наши родители.



Я вела активный образ жизни, часто ездила на соревнования. Стала чемпионкой Украины, а в 16 лет – чемпионкой Европы среди молодежи. Дальше хотела преподавать танцы детям и поступила в Институт физкультуры на факультет хореографии. Год позанималась с детьми и поняла, что это не мое. Решила открыть ателье. Со временем оно выросло в мою линию одежды – Polivik.



В 18 лет я переехала от родителей. Они живут в селе Любимовка под Киевом, а я начала жить в Киеве и много путешествовала. Объездила всю Европу, по чуть-чуть жила в разных местах. Набиралась впечатлений, смотрела коллекции одежды в модных магазинах.



8 июня 2019 года мы с подругой поехали на пляж в спа-комплекс под Киевом. Я была на своей машине, но, когда мы собирались ехать назад, она сломалась. Знакомый подруги предложил отвезти меня домой. Я согласилась. Села на заднее сиденье, подруга – на переднее. Дальше все произошло очень быстро. Парень, видимо, решил попонтоваться перед нами и за пару минут разогнался до 220 км/ч. Я не успела ничего сказать, и через минуту на повороте мы врезались в стену.



Я помню большое красное пятно – это и была та стена. Помню, как лежала на асфальте, и ко мне подошел мужчина – сотрудник заправки рядом. Я сказала: «Возьмите меня за ручку, пожалуйста». Он ответил: «Я тебя уже держу». Так я поняла, что ничего не чувствую. Приехала скорая, мне вкололи обезболивающее, и я отключилась. Вокруг тогда собралось много людей, у меня украли деньги и украшения. Остались только документы.



Я очнулась в реанимации через сутки. Семья уже была рядом. Оказалось, что у меня перелом шеи. На соседней кровати лежала моя подруга. Ей было намного хуже – раздроблено лицо, много переломов. День в реанимации со всеми лекарствами стоит от 200 долларов, но подруга была из неблагополучной семьи, и врачи помогали ей минимально – бесплатными лекарствами. Через 21 день ее выписали в обычную палату, и на 40-й день она умерла. Водитель погиб на месте.



Мне сделали операцию через месяц – поставили пластину в шею. Ее нужно было сделать в первый день, но врачи не делали, пока не удостоверились, что моя семья сможет за это заплатить. Потом семья нашлась, но на четвертый день в реанимации у меня наступила клиническая смерть на пару минут. Меня откачали, и дальше я дышала через трахеостому – в шее делают отверстие и вставляют в него специальную трубку.



Месяц до операции я лежала неподвижно. Меня даже не переворачивали. Просто сутками смотрела в потолок и старалась побольше спать, чтобы ни о чем не думать. Я не понимала, что произошло. Казалось, я через месяц встану, побегу, и все будет нормально.



Операция стоила около 200 тысяч грн и прошла успешно. После нее я еще месяц провела в больнице. Меня понемногу начали переворачивать. Мы с мамой читали много литературы о реабилитации, и я верила, что смогу ходить. Думать обратное было просто ужасно. Врачи говорили обтекаемо: «Мы свою работу сделали. А дальше все зависит от финансовых возможностей, усилий семьи и желания реабилитироваться».