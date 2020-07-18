Между адом и раем. Как живут люди с биполярным расстройством

В моей практике был случай. Школьной учительнице внезапно пришла в голову идея переделать школу в большой магазин. Каждому преподавателю она придумала работу по профилю: математик будет бухгалтером, физрук – грузчиком и так далее. Прямо во время урока она взяла пачку бумаги и начала ходить по кабинетам. Требовала, чтобы коллеги написали заявления, ведь нужно побыстрее договориться с властями. Преподаватели вызвали скорую. Когда учительницу вели в машину, она пела строчку из романса Малинина "А в комнатах наших сидят комиссары, и девочек наших ведут в кабинет". В больнице учительница пришла в себя, поняла, что наделала, и пыталась покончить с собой.
Это – пример состояния мании, в которое впадает человек с биполярным расстройством. Второй полюс расстройства – глубочайшая депрессия вплоть до самоповреждений и попыток суицида. Между фазами могут проходить дни, недели, а иногда – месяцы и годы.
В 2019 году ВОЗ приняла новую классификацию болезней – МКБ-11. Она вступит в силу в 2022 году. По ней, биполярное расстройство разделяют на два типа. При БАР первого типа у пациента чередуются мании и депрессии, при втором – гипомании и депрессии или субдепрессии.
Человек в гипомании – постоянно в приподнятом настроении, мало спит и много успевает, тратит больше денег, чем обычно, чаще курит, пьет много кофе и алкоголя. У него много интересных творческих идей. Девушки в гипомании вызывающе одеваются и становятся гиперсексуальными. Флиртуют и кокетничают. Мужчины тоже могут ярко одеваться и часто делают необдуманные покупки.
Депрессия при БАР второго типа не такая глубокая, как при первом. Пациенты воспринимают ее как плату за энергичный период и просто пережидают. Почти никогда не идут к психиатрам.
Гипомания и мания всегда начинаются без причины. Это отличает их от периодов приподнятого настроения, которое бывает у всех людей. Конечно, пациенты стараются рационализировать свое состояние. Говорят: сейчас хорошая погода, светит солнце, деревья зеленые. Но ведь никто не будет курить сигарету за сигаретой, пошло шутить и почти не спать из-за хорошей погоды.
Перед тем, как поставить диагноз БАР, психиатр собирает анамнез. Сначала исключает все возможные органические причины. Если у пациента перепады настроения, и при этом он жалуется на сильную головную боль, я предположу опухоль мозга и отправлю его на томографию. Если постоянно повышена температура – подумаю об инфекциях. Бывает, человека на прием приводят родственники. Говорят, что иногда у него резко меняется настроение. При личной беседе он рассказывает: "Понимаете, доктор, я много работаю и, чтобы хватало энергии, использую кокаин". В таких случаях, конечно, мы не можем говорить о биполярном расстройстве.