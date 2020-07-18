Между адом и раем. Как живут люди с биполярным расстройством

Перед поездкой в Ирландию я пошла к психиатру, и он поставил диагноз тревожно-депрессивное расстройство. Выписал антидепрессант. Это помогло нормализовать сон, но в качестве лекарства от депрессии не подошло.



Я надеялась, что мне станет лучше в Ирландии. Что я сбегу от тревоги, страхов, неудач, от себя. Но в Дублине становилось только хуже. Как-то мой одногруппник из Индии увидел, как я сижу еле живая одна на лавочке, пока все гуляют и развлекаются. Он подошел и сказал: "Что-то с тобой совсем все плохо. Переезжай ко мне. Буду тебя выхаживать". Он сам пережил депрессию и знал, как поддержать человека в таком состоянии. Я переехала, он стал заниматься со мной йогой, делать мне травяные чаи, разговаривать. Я почти не выходила из его квартиры. В основном, проводила дни, лежа у камина. У преподавателей не было вопросов – я показала им справку с диагнозом.



Через четыре месяца я приехала в Одессу на каникулы и пошла к психиатру. Она поставила диагноз депрессия и выписала около десяти препаратов. Я пришла на первый прием с мамой и подругой – врач рассказала им, что со мной происходит, и как ухаживать за человеком с ментальным расстройством. Жить на каникулах я решила у подруги – не хотелось напрягать родителей и самой напрягаться. Мне было так комфортнее.



Я отдыхала, иногда выходила пройтись вокруг дома или к морю. Каждый день встречалась с мамой. Через две недели физически почувствовала, что антидепрессанты подействовали. Ложилась спать и сказала подруге: "Надо же, в один момент прошло жжение, и все тело расслабилось". Еще через пару дней прекратился поток негативных мыслей.



Я уезжала из Одессы на учебу в Будапешт в очень хорошем состоянии. Появились силы, и я снова почувствовала себя собой. Мы с одногруппницей из Голландии начали снимать короткометражный фильм о человеке, который работает отпугивателем птиц в аэропорту. Я успевала делать много дел каждый день и чувствовала себя на подъеме.



Через месяц симптомы стали возвращаться. Сил снова не было. К счастью, съемки к тому моменту уже закончились, и я целыми днями сидела в квартире. У меня была маленькая комната с белыми стенами, светлой кроватью и круглым светильником с золотой гирляндой внутри. Я взяла у одногруппницы гитару, и все время играла – "Кукушку", "Странную сказку" и "Печаль" Цоя. Гитара звучала звонко, музыка накладывалась на мое состояние, и меня это отвлекало.



Я вспоминала свою жизнь и поняла, что уже давно депрессии чередуются с состояниями душевного подъема. Разговаривала с психиатром по скайпу, и она изменила диагноз на биполярное расстройство. Сказала, что мне нужно срочно уезжать из Будапешта и ехать в реабилитационный центр. Я купила билет в Киев. Учебу пришлось бросить.