Історії
Спецоперація - трансплантація: в Україні вперше провели пересадку від неродинного донора
Автор: Ірина Андрейців
ІСТОРІЇ
Спецоперація - трансплантація: в Україні вперше провели пересадку від неродинного донора
Автор: Ірина Андрейців
23 квітня стало відомо, що в українській медицині сталася історична подія. У її центрі - однорічний Назарчик. Він став першою людиною в Україні, якій пересадили кістковий мозок від неродинного донора.

У хлопчика виразні сірі очі і ледь помітний пушок на голові. Уже два місяці його світ поміщається в чотирьох стінах спеціального боксу ОХМАТДИТу. Він захищає Назарчика від зовнішнього світу, поки малюк то бавиться гумовими динозаврами, то їздить, гукаючи "Ааа" в ходунках.

У малюка майже немає імунітету з народження. У цьому - суть його хвороби, врятувати від якої здатна лише операція. Раніше в Україні можна було робити такі пересадки тільки від родича - мами, тата, братика чи сестрички. Трансплантації від неродинних донорів українці могли робити лише за кордоном. Якщо для операції не могли назбирати кошти - людина помирала.

Завдяки кому і чому такі хворі отримали шанс на виживання в Україні?
Назарчик
Назарчик - четверта дитина в багатодітній сім'ї з обласного центру. Те, що з хлопчиком щось не те, батьки запідозрили рік тому. Спочатку тримісячне немовля захворіло на ГРВІ, потім - бронхіт, запалення, пневмонія. І так по колу. "Постійно по лікарнях з дитиною, купа аналізів", - пригадує мама Світлана.

Коли після чергового лікування у малюка залишалися хрипи в легенях, поїхали до обласної лікарні. Лікарі пригадали, що Світлана уже лежала у них десять років тому. Тоді зі схожими симптомами госпіталізували її іншого сина - він не вижив.
Назарчик
Назарчик - четверта дитина в багатодітній сім'ї з обласного центру. Те, що з хлопчиком щось не те, батьки запідозрили рік тому. Спочатку тримісячне немовля захворіло на ГРВІ, потім - бронхіт, запалення, пневмонія. І так по колу. "Постійно по лікарнях з дитиною, купа аналізів", - пригадує мама Світлана.

Коли після чергового лікування у малюка залишалися хрипи в легенях, поїхали до обласної лікарні. Лікарі пригадали, що Світлана уже лежала у них десять років тому. Тоді зі схожими симптомами госпіталізували її іншого сина - він не вижив.
Медики запідозрили, що в Назарчика може бути той же діагноз, що й у його покійного братика - дефіцит АДА (аденозин дезамінази). Це означає, що будь-що будь-коли могло вбити малюка, бо імунітету фактично немає.

Батьки записалися на консультацію до ОХМАТДИТу і 7 листопада 2019 року поїхали до столиці. Дитині стало гірше, їх госпіталізували. Почався ланцюжок обстежень. Діагноз підтвердили.

Часу зволікати не було - відлік йшов у прямому сенсі на дні. Олександр Лисиця, який завідує відділенням трансплантації кісткового мозку ОХМАТДИТу, розповідає: медики розуміли, що єдиний шанс для дитини - трансплантація.

"Ми говорили батькам, що спробуємо неродинну трансплантацію, але не обіцяли", - пригадує Лисиця. Адже тоді ще навіть не було затвердженої постанови уряду, яка б знімала перепони для такого лікування.
Підпис: Олександр Лисиця разом з Назарчиком та його мамою Світланою у стерильному боксі ОХМАТДИТу
Але Назарчик, напевно, народився під щасливою зіркою. Коли хлопчик був на етапі діагностики, в ОХМАТДИТі вже працювала робоча група, щоб запустити неродинну трансплантацію і дати шанс на порятунок дітям, які без неї просто не виживуть.

Команда визначила слабкі місця, які перешкоджають таким пересадкам. Це був довгий шлях: треба було змінювати законодавство. Це вдалося зробити, коли змінився парламент. Потім, за допомогою працівників МОЗ, які виправляли бюрократичні перешкоди попри проблеми у самому міністерстві, написали постанову. Її мав ухвалити уряд. Окрема експертна група при МОЗ координувала запуск процесу.

Час йшов. А в декого його не було. Зокрема, в Назарчика.
Знайти донора
Цей віз далеко б не поїхав, якби в Україні не було благодійного фонду Український реєстр донорів кісткового мозку. Його у 2018-му створив стоматолог Роман Куць (на фото). Кілька років тому трансплантацію кісткового мозку робили його дружині, донором став її брат. Це підштовхнуло Романа пройти сертифікацію Міжнародного реєстру донорів.

Його робота, а також змінене законодавство відкрили українцям доступ до світової бази донорів. Там 37 млн людей. Для Назарчика це означало шанс жити. Адже родинні донори - мама, тато і дві сестрички - не підійшли.
Знайти донора
Цей віз далеко б не поїхав, якби в Україні не було благодійного фонду Український реєстр донорів кісткового мозку. Його у 2018-му створив стоматолог Роман Куць (на фото). Кілька років тому трансплантацію кісткового мозку робили його дружині, донором став її брат. Це підштовхнуло Романа пройти сертифікацію Міжнародного реєстру донорів.

Його робота, а також змінене законодавство відкрили українцям доступ до світової бази донорів. Там 37 млн людей. Для Назарчика це означало шанс жити. Адже родинні донори - мама, тато і дві сестрички - не підійшли.
Роман Куць знав про Назарчика ще з кінця листопада, адже представники фонду спілкуються з багатьма імунологами.

Офіційно запит від ОХМАТДИТу щодо пошуку донора отримали в січні. Спочатку подивилися, чи є серед донорів-українців підходящі. Не було, вітчизняний реєстр ще надто маленький. І пошукали кандидатів у світовому реєстрі.

Там було два варіанти. Один донор відгукнувся майже одразу, інший - ні. Лікуючий лікар його затвердив, а далі - паперова тяганина.

Назарчику знайшли донора у Німеччині. Національний державний реєстр країни надіслав документи на сертифікацію Роману Куцю та ОХМАТДИТу. Сумарно відправили понад 150 листів в один бік.

Далі - очікування: дадуть німці зелене світло чи ні, чи визнають український реєстр і відділення достатньо кваліфікованими, щоб видати їм донорські клітини.

Напруга спала через три тижні - документи погодили і зарезервували донора - 19-річного здорового німецького юнака. Він погодився поділитися своїми стовбуровими клітинами з маленьким українцем.

Український реєстр не знає ні прізвища, ні імені добродія. Система по світу працює так, що донація стовбурових клітин - добровільна, безоплатна і анонімна. Так прописано і в українському законі.

"Побільше б нам таких свідомих людей", - усміхається Лисиця.
Дістати донорські клітини
17 лютого хлопчика з мамою поклали в бокс на підготовку до пересадки. Назарчик жив у повністю стерильному боксі від лютого. Медики заходили до них строго в бахілах, халатах, рукавичках.

"У нас не було 100% впевненості, що неродинна пересадка буде з-за кордону. Я сподівалася. І чекала", - пригадує мама Світлана.
Дістати донорські клітини
17 лютого хлопчика з мамою поклали в бокс на підготовку до пересадки. Назарчик жив у повністю стерильному боксі від лютого. Медики заходили до них строго в бахілах, халатах, рукавичках.

"У нас не було 100% впевненості, що неродинна пересадка буде з-за кордону. Я сподівалася. І чекала", - пригадує мама Світлана.
У перших числах березня уряд Гончарука нарешті ухвалив потрібну постанову, але наступного дня його відправили у відставку. Через такий різкий поворот і різні юридичні нюанси постанова повернулася у стіни МОЗ, де очільником став Ілля Ємець. Він тягнув з постановою ще три тижні. Час спливав.

Зрештою, постанову таки ухвалили. Чергова проблема - гроші.

Трансплантація - недешеве задоволення. Держава оцінює таку операцію в 1 млн 250 тисяч грн. Це щонайменше втричі дешевше, ніж за кордоном, пояснює голова ГО iDonor Ірина Заславець. Там цифри стартують від 110 000 доларів.

Мама хлопчика Світлана розповідає, що за лікування вони не платять. Лисиця пояснює, що їм вдалося "вийти на майже 100% покриття", щоб не долучати батьків. Воно складається з держпрограми по дитячій онкології, бюджету лікарні, яка купувала ліки за Нацпереліком, і допомоги благодійників.

Наприклад, Назарчику закупили кондиціонування - мегадозову хіміотерапію, яка має вбити хворий кістковий мозок дитини, розповідає Юлія Ноговіцина, директорка по роботі з сім'ями та підопічними благодійного фонду "Таблеточки". Цей фонд також дав гарантійного листа німцям, що оплатять їм 3000 євро за обстеження донора.

Наразі через юридичні нюанси пересадку Назарчику не оплачували по пілотній програмі за держкошт. У яку суму загалом вона обійдеться, говорити поки рано - дитину ще не виписали.
Закриті авіакордони
У березні донор уже мав здавати свої клітини для відправки в Україну. Найчастіше для цього у людини беруть з вени кров. За кілька днів до процедури донор приймає ліки, які стимулюють вихід стовбурових клітин у кров.

На п'ятий день людина приходить, її кров проганяють на спеціальному апараті. Відфільтровують 400-500 г стовбурових клітин, а решту компонентів крові повертають у тіло. Вся процедура займає 4-5 годин. Донор ділиться 5% своїх стовбурових клітин. Через два тижні організм цю нестачу відновлює.
Закриті авіакордони
У березні донор уже мав здавати свої клітини для відправки в Україну. Найчастіше для цього у людини беруть з вени кров. За кілька днів до процедури донор приймає ліки, які стимулюють вихід стовбурових клітин у кров.

На п'ятий день людина приходить, її кров проганяють на спеціальному апараті. Відфільтровують 400-500 г стовбурових клітин, а решту компонентів крові повертають у тіло. Вся процедура займає 4-5 годин. Донор ділиться 5% своїх стовбурових клітин. Через два тижні організм цю нестачу відновлює.
Роман Куць уже готувався до поїздки в Гамбург - забирати клітини. Він мав везти їх в Україну звичайним пасажирським рейсом - як ручну кладь. Це можливо: клітини поміщають у спеціальну сумку-холодильник з терморегуляцією і датчиками.

Але держава через карантин закрила пасажирські перевезення з 17 березня. На кону - життя однорічної дитини.

"Доля нас випробовувала. Я просив допомоги у знайомих і у заступника міністра Дмитра Коваля. Казав, треба, пацієнт не чекає. Телефонував нардепам. Двоє людей погодилися дати свої приватні літаки, але коли держава не дає дозволу, то толку з літака", - каже Лисиця. Потім включився міністр МЗС та Міністр інфраструктури.

Тодішній заступник міністра МОЗ Дмитро Коваль запевнив: держава це питання вирішить. Перевезти цінний вантаж погодилась приватна компанія DHL.

31 березня у донора зробили забір стовбурових клітин для пересадки Назарчику. До моменту трансплантації мало пройти не більше 72 годин.
Дитину готуюсь до початку пересадки донорських клітин
Напруга не спадала. Навіть у день трансплантації лікарі не знали, чи доїдуть клітини. "Я не міг почати хіміотерапію, не знаючи, чи будуть клітини, це ризики", - пригадує Лисиця.

Перевезти донорські клітини не так просто, як здається. У світі діють чіткі протоколи, все суворо. Представники німецького реєстру змінили свої правила через карантин, залучили митні служби. Високопосадовець DHL особисто проніс клітини на борт літака і передав пілотам.

Так 1 квітня вони створили прецедент: вперше в історії світу трансплантат перевозив не спецкур'єр чи лікарі, а пілоти вантажного літака у своїй кабіні.
Пересадка
Події розгортаються як у прискореній зйомці: літак сідає, представники DHL передають холодильник зі стовбуровими клітинами Роману Куцю. Він сідає у свою машину, ставить холодильник поруч на бокове пасажирське сидіння, тисне на газ.
Донорські клітини передають Роману Куцю
Куць несе холодильник з кістковим мозком донора до відділення ОХМАТДИТу
Донорські клітини передають Роману Куцю
Куць несе холодильник з кістковим мозком донора до відділення ОХМАТДИТу
У лікарні на нього чекає Олександр Лисиця. Клітини перевіряють і починають процедуру. Пересадка триває 6 годин. Закінчують о 9 вечора.
Донорські клітини передають Олександру Лисиці
Далі донорські клітини перевірили, чи все з ними гаразд
Підготовка до трансплантації
Починають процедуру трансплантації кісткового мозку
Донорські клітини передають Олександру Лисиці
Далі донорські клітини перевірили, чи все з ними гаразд
Підготовка до трансплантації
Починають процедуру трансплантації кісткового мозку
Далі - важкий період очікування. Адже чужий кістковий мозок ще може не прижитися. "Така пересадка - не вирізав-пришив, - пояснює Лисиця. - Це переливання препаратів крові. Загалом процес тривалий, бо треба вбити усе кровотворення дитини та її й так майже відсутній імунітет, а потім приживити чужий".

Складність - у балансі. Кожен крок має бути виваженим, щоб імунна система чужої людини (донора) не вбила пацієнта - Назарчика.

Саме тому лікарі три тижні мовчали і вичікували. І нарешті, 23 квітня, зафіксували приживлення кісткового мозку. Це означає, що у Назарчика почали вироблятися власні, здорові клітини.
Трансплантація пройшла успішно
Трансплантація пройшла успішно
Олександр Лисиця, який провів пересадку, усміхається. Пересадка хлопчику - результат його дворічної роботи. Вона почалася, коли через корупційний скандал з відділення пішов майже весь персонал - лікарі, медсестри, лаборанти. Залишився єдиний лікар - Олександр.
Корупція
2018 рік. Палає конфлікт між МОЗ команди Уляни Супрун та керівниками відділення трансплантації кісткового мозку в ОХМАТДИТі.

Він вибухає, коли оприлюднюють відео мами померлої онкохворої дитини. Вона звинувачує очільника відділення у вимаганні 5000 доларів хабаря за трансплантацію для її сина.
Корупція
2018 рік. Палає конфлікт між МОЗ команди Уляни Супрун та керівниками відділення трансплантації кісткового мозку в ОХМАТДИТі.

Він вибухає, коли оприлюднюють відео мами померлої онкохворої дитини. Вона звинувачує очільника відділення у вимаганні 5000 доларів хабаря за трансплантацію для її сина.
Внутрішня перевірка виявила у його роботі порушення. Наприклад, батьків онкохворих дітей обманювали, що ліків немає на складі, тому вони мусили їх купувати. МОЗ звернулося до поліції.

Тоді обвинувачені медики усі звинувачення відкидали, хоча сам факт "внесків" батьків тодішній керівник не заперечував. Казав, що саме лікування коштує дорожче, тому батьки мусять доплачувати.

Співзасновниця благодійного фонду "Таблеточки", який з 2011 року допомагає ОХМАТДИТу, Ірина Литовченко твердить, що ці люди "постійно шахраювали". Фонд купував ліки і передавав лікарні - медсестри перепродавали їх батькам.

"Почали на упаковки ліків ставити печатки - вони блістери і ампули витягали і продавали. Сказали, що будемо на пряму купувати батькам - лікарі відмовилися давати рецепти", - розповідає Литовченко.

У серпні керівника звільнили, а його напарниці запропонували залишитися лікаркою у педіатричному відділенні. Вона відмовилася, її звільнили. Разом з керівниками звідти пішли майже всі - працівники лабораторії, медсестри, лікарі.

"Лисиця був єдиним лікарем, який сказав, що так не може продовжуватися і не покинув дітей", - пригадує Литовченко.

Відділення опинилося у глибокій кризі.

"90% медсестер поклали заяву на звільнення, бо з ними рік працювали психологічно", - пригадує Лисиця. Першою підставила плече дружина-лікарка. Пара обговорювала масштаби трагедії і поставили собі мету - відновити роботу і таки зробити у відділенні неродинні пересадки.

Лисиця переконав майже всіх медсестер залишитися. На допомогу прийшли родина, волонтери, друзі. Оголосили вакансії лікарів, розіслали анкети у медуніверситети, відібрали четвірку найкращих. Доєдналося ще двоє лікарів.
Лікарі відділення трансплантації кісткового мозку ОХМАТДИТу
Допомагали благодійники. Таблеточки організували стажування у Литві, Білорусі та Росії - частина команди мала мовний бар'єр, тому підбирали російськомовні навчання. Українців приїжджали консультувати лікарі з Верони (Італія) та авторитетних у світі лікарень Sickkids з Канади та St. Jude зі США, та інші закордонні фахівці.

Сьогодні Лисиця має розписані плани роботи відділення на 3, 5, 10 років. Каже, що потужності є, але без матеріально-технічного забезпечення далеко не заїдеш. Сподівається на Національну службу здоров'я, яка зможе оплатити таке лікування і дозволить рятувати більше дітей.

"Спочатку мрія, потім - клопітка робота. Коли мрія передбачає велику ціль, з'являються люди і можливості", - усміхається лікар.
Назарчик іде на поправку
Поки розмовляємо з його мамою телефоном, чути, як він грається у палаті. Світлана тішиться, що син уже набирає вагу. Усміхається, коли прокидається зранку. Став бадьорим, з'явилися сили.

Олександр Лисиця інформує, що Назарчика вже відключили від всіх інфузій (вливань). Якщо буде все добре, його переведуть або в "лайтовішу" палату, або на квартиру, яку орендують для пацієнтів Таблеточки. Тоді Назарчик приходитиме лише на обстеження і спостереження.
Назарчик іде на поправку
Поки розмовляємо з його мамою телефоном, чути, як він грається у палаті. Світлана тішиться, що син уже набирає вагу. Усміхається, коли прокидається зранку. Став бадьорим, з'явилися сили.

Олександр Лисиця інформує, що Назарчика вже відключили від всіх інфузій (вливань). Якщо буде все добре, його переведуть або в "лайтовішу" палату, або на квартиру, яку орендують для пацієнтів Таблеточки. Тоді Назарчик приходитиме лише на обстеження і спостереження.
Можливо, коли хлопчик зміцніє і підросте, мама розкаже, як він допоміг Україні пройти точку невороття і дав іншим українцям шанс прооперуватися вдома. Куць каже, що тепер вони можуть безперешкодно отримувати трансплантанти як з українського, так і зі світового реєстру.

2500 українців щороку потребують пересадки кісткового мозку. Більшості з них достатньо пересадити власні клітини, але близько 750 врятує лише чужий кістковий мозок.

Головне - щоб були руки для лікування, фінансування, і виважений розвиток, пояснює Лисиця. Наразі у його відділенні навіть не всі ставки медсестер закриті. При тому, що обороти відділення набрало такі, що скінчилися апарати, які автоматично капають хіміотерапію.

"Уже йдемо над максимум. У мене 17 пацієнтів на різних етапах терапії, які потребують (різного виду) трансплантації, - пояснює лікар. - Реально живих грошей на рахунку лікарні, якими можна легко сплатити (за те, чого не покриває держава. - Ред.), наразі немає. Тому буду шукати кошти під кожного хворого".
Назарчик поправляється, прокидається усміхненим, у нього з'явилися сили
Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government
БОЛЬШЕ СПЕЦПРОЕКТОВ
Жизнь, смерть и посмертные приключения первой жертвы коронавируса в Тернопольской области
"У цій дупі я відбувся як поет". Как Петр Мидянка заново создает украинский язык
По прозвищу Биба: кем оказался самый "эффективный" киллер Украины
Мы существуем для читателей и благодаря читателям. Сегодня, чтобы продолжать публиковать новости, интервью, статьи и репортажи, нам необходимы деньги. И мы обращаемся не к крупному бизнесу, а к читателям.

Мы просим вас оформить ежемесячное пожертвование в поддержку проекта. Любая помощь, особенно если она регулярная, помогает нам работать. 50, 100, 200 грн — это наша возможность планировать график публикаций.

Пожалуйста, подпишитесь на любое пожертвование в нашу пользу. Спасибо.
Поддержать LIGA.net
Дмитрий Фионик
редактор
Дата: 01.05.2020
У матеріалі використано скрінишоти з відео, наданих ОХМАТДИТ та каналом СТБ, а також фото з сайту ohmatdyt.com.ua, facebook.com/ndslohmatdyt та novilidery.com
© 2020 Усі права защищено. Інформаційна агенція ЛІГАБізнесІнформ
lenta@liga.net
Made on
Tilda