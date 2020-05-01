У перших числах березня уряд Гончарука нарешті ухвалив потрібну постанову, але наступного дня його відправили у відставку. Через такий різкий поворот і різні юридичні нюанси постанова повернулася у стіни МОЗ, де очільником став Ілля Ємець. Він тягнув з постановою ще три тижні. Час спливав.



Зрештою, постанову таки ухвалили. Чергова проблема - гроші.



Трансплантація - недешеве задоволення. Держава оцінює таку операцію в 1 млн 250 тисяч грн. Це щонайменше втричі дешевше, ніж за кордоном, пояснює голова ГО iDonor Ірина Заславець. Там цифри стартують від 110 000 доларів.



Мама хлопчика Світлана розповідає, що за лікування вони не платять. Лисиця пояснює, що їм вдалося "вийти на майже 100% покриття", щоб не долучати батьків. Воно складається з держпрограми по дитячій онкології, бюджету лікарні, яка купувала ліки за Нацпереліком, і допомоги благодійників.



Наприклад, Назарчику закупили кондиціонування - мегадозову хіміотерапію, яка має вбити хворий кістковий мозок дитини, розповідає Юлія Ноговіцина, директорка по роботі з сім'ями та підопічними благодійного фонду "Таблеточки". Цей фонд також дав гарантійного листа німцям, що оплатять їм 3000 євро за обстеження донора.



Наразі через юридичні нюанси пересадку Назарчику не оплачували по пілотній програмі за держкошт. У яку суму загалом вона обійдеться, говорити поки рано - дитину ще не виписали.

