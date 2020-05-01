Внутрішня перевірка виявила у його роботі порушення. Наприклад, батьків онкохворих дітей обманювали
, що ліків немає на складі, тому вони мусили їх купувати. МОЗ звернулося до поліції
.
Тоді обвинувачені медики усі звинувачення відкидали, хоча сам факт "внесків" батьків тодішній керівник не заперечував. Казав, що саме лікування коштує дорожче, тому батьки мусять доплачувати.
Співзасновниця благодійного фонду "Таблеточки", який з 2011 року допомагає ОХМАТДИТу, Ірина Литовченко твердить, що ці люди "постійно шахраювали". Фонд купував ліки і передавав лікарні - медсестри перепродавали їх батькам.
"Почали на упаковки ліків ставити печатки - вони блістери і ампули витягали і продавали. Сказали, що будемо на пряму купувати батькам - лікарі відмовилися давати рецепти", - розповідає Литовченко.
У серпні керівника звільнили, а його напарниці запропонували залишитися лікаркою у педіатричному відділенні. Вона відмовилася, її звільнили. Разом з керівниками звідти пішли майже всі - працівники лабораторії, медсестри, лікарі.
"Лисиця був єдиним лікарем, який сказав, що так не може продовжуватися і не покинув дітей", - пригадує Литовченко.
Відділення опинилося у глибокій кризі.
"90% медсестер поклали заяву на звільнення, бо з ними рік працювали психологічно", - пригадує Лисиця. Першою підставила плече дружина-лікарка. Пара обговорювала масштаби трагедії і поставили собі мету - відновити роботу і таки зробити у відділенні неродинні пересадки.
Лисиця переконав майже всіх медсестер залишитися. На допомогу прийшли родина, волонтери, друзі. Оголосили вакансії лікарів, розіслали анкети у медуніверситети, відібрали четвірку найкращих. Доєдналося ще двоє лікарів.