Спасите ваши души.
Как выбрать психолога
Автор: Андрей Бережанский, коуч, телесно-ориентированный терапевт
Иллюстрации: Женя Олейник
ИСТОРИИ
ИСТОРИИ
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Спасите ваши души. Как выбрать психолога
Автор: Андрей Бережанский, коуч, телесно-ориентированный терапевт
Иллюстрации: Женя Олейник
Укр
Если бы психическая структура отражалась на теле физическом, мы бы видели вокруг сплошной паноптикум. У одного не было бы руки. У другого по семь пальцев на руках. У третьего вся кожа покрыта костяными наростами. У кого-то несоразмерно огромная голова на маленьком теле. Синекожые, рогатые, гиганты... А у кого-то и гуманоидной формы не оказалось бы.

К своему психическому телу важно приспособиться. Какое есть – с таким и жить. Знать свои сильные стороны – чтобы ими пользоваться, и слабые – чтобы быть с ними бережными. Психология это, прежде всего, о познании и принятии себя. Но психологи и психотерапевты бывают разными и ведут себя по-разному. Начнем с плохого варианта.
Страшилка: риски терапии
С консультациями все более-менее просто. Если не нравится результат – меняйте психолога. Что один не смог сделать или сделал "не так" – другой сможет быстро исправить. Так что кризисная – краткосрочная – терапия каких-то опасений не вызывает. Иное дело – долгосрочная.

Через год-другой "терапевтической" жизни начинается эпоха перемен. В двух-трех случаях из 10-ти, по моим ощущениям, потребитель данных услуг может потерять функциональность на долгие месяцы или даже на год-полтора. Изменения интересов, ценностей и целей могут оказаться столь велики, что придется менять способ жизни, работу, отношения.

Да, из кризиса человек выйдет обновленным. Но это потребует затрат – временных, финансовых и психических. О риске важно помнить. В идеале – иметь запас прочности в виде $5000-7000 на счету, чтобы было за что кушать и платить по счетам в случае невыносимой потребности задауншифтиться. Также хорошо иметь крепких, проверенных друзей, поддержку семьи.

Как правило, все в долгосрочной терапии складывается хорошо. Параллельно идут процессы увеличения ресурса психики и глубинных изменений. В "запланированный" кризис человек входит подготовленным. Но так бывает не всегда.

Иногда в психике включается "неопознанный фактор" и усугубляет ситуацию. Порой судьба бьет в спину в неподходящий момент. А случается, что психолог или психотерапевт выбирает не ту стратегию работы или не замечает опасные сигналы.

Знаю девушку, которая после года терапии "расстроилась": поняла, что теперь хочет совсем не того, что раньше… И больше не может работать программистом. А квартира съемная. Услуги терапевта тоже не бесплатные. И этот вот кризис уже тянется пару месяцев.
Потребитель данных услуг может потерять функциональность на долгие месяцы или даже на год-полтора
Еще пример. Молодую женщину, зависимую от алкоголя, один за другим пытались исцелять три терапевта и каждый по принципу "давай попробуем". Она потеряла на это два года жизни, стало – по ее словам – только хуже. И никто не сказал ей: "Тебе в реабилитационный центр. И никак иначе! Не тешь себя иллюзиями". По факту, ей помогли полгода в реабилитационном центре, куда ее определили забившие тревогу родители (она жила отдельно и умело скрывала свои загулы).

Долгосрочная терапия не дает результат сразу. Она прекрасна в перспективе. Она очень нужна каждому. Но не во всякое время жизни уместна. Если достаточных ресурсов у человека нет – ввязываться в долгосрочную терапию ему противопоказано! Это мое мнение. И я его здесь высказываю, потому что неоднократно сталкивался с людьми в состоянии "терапевтического кризиса".

Зато такая терапия всегда и везде идеальна для специалиста в плане заработка. 15-20 клиентов на долгосрочной терапии (раз в неделю часовой сеттинг) – вот секрет коммерческого успеха, позволяющий заработать от $1000 в месяц. Это тяжелый труд. Очень непростой и важный. Но не все терапевты одинаково этичны и профессиональны.

Знаете, как большинство людей попадает в такую терапию? Можно сказать – втягиваются, не осознавая всех последствий. В какой-то момент человек понимает, что он живет не так, как хотел бы. Работа отвратительна. Любви нет. И в этот момент накрывает кризис. Если запаса ресурсов нет, то, как уже говорилось, – может случиться катастрофа.

Это как начать капитальный ремонт и не спланировать смету. Представьте: приходит заказчик к строителю и жалуется, что у него дует из окон. Бригада рабочих после обследования дома сообщает, что это из-за того, что проседает фундамент, стены дали трещины. Мол, нужно все сносить.

Так это все убедительно звучит (а в этом огромная доля правды), что заказчик соглашается. И как-то забывается, что дырки в оконных проемах и стенах можно просто замазать. Хоть и временно, но дуть-то перестанет. Исходный вопрос будет решен малыми силами. А стены, пусть и с трещинами, еще не один десяток лет простоят.
Кризис и адаптация
99% людей обращаются к психологам и психотерапевтам в моменты жизненного кризиса, когда старые способы обустраивать свое бытие перестают работать, а новые еще не найдены. Речь идет, в том числе, о тяжелых случаях, когда человек проживает травму потери (близкого, достатка, здоровья, мечты) или находится в условиях очень непростого выбора.

Клиент абсолютно правомерно ожидает помощи по возвращению себя в функциональное состояние. Нет времени ждать годами глубинных личностных изменений. Результат важен в течение недель, максимум пары месяцев. Ведь нужно оплачивать счета, выполнять взятые на себя обязательства, заботиться о себе и близких.
Десяток встреч с психологом – это не о глубинных изменениях личности
Существуют методы, ориентированные на решение проблем здесь и сейчас. Психотерапевт (психолог), продиагностировав состояние клиента, приходит к заключению о необходимости их применения или о дополнительном включении в работу коллеги, который ими владеет. Это называется консультативная и краткосрочная терапия.

На нее приходится подавляющее большинство случаев. На входе человек дезадаптированный, не знающий что делать, страдающий. На выходе, после курса реанимации и стабилизации состояния психики – это до 10 сеансов – понимает, что делать и делает. Да, он все еще страдает, счастья может быть немного, но перспективы видны, а функциональность восстановлена. Результат явный и заметен всем.

Такая работа носит адаптивный и восстановительный характер. Понятно, что в кризис человек попал не просто так, что это следствие индивидуальной архитектуры его психики и того образа жизни, что он вел годами. Десяток встреч с психологом – это не о глубинных изменениях личности. Здесь речь будет идти о поиске баланса и настройке защитных механизмов.

Но иногда психологической помощи недостаточно. Необходима медицинская.
Клиенты и пациенты
Сфера ответственности психологов и психотерапевтов – условно здоровые люди, которые дееспособны в целом, но в какой-то ситуации теряют психологическую стабильность. Смысл терапии – увеличить ресурсы человека, расширить горизонты его жизни. Это – клиенты.

Ответственность врачей-психотерапевтов и психиатров – личности с расстройствами психики, которые нуждаются в лечении. Это – пациенты. Отличить пациентов от клиентов сможет не каждый психолог (психотерапевт).

По-хорошему, любому человеку, которому требуется психологическая помощь, следует сходить к психиатру (врачу-психотерапевту) и получить от него послание: "У вас все не так сложно, чтобы быть моим пациентом. Походите-ка лучше к психологу". Для заключения такого "диагноза" специалисту, который заточен на это вот все, понадобится буквально один-два приема. Возможно, для уточнения диагноза вам порекомендуют сдать ряд анализов (биохимия крови, гормоны, электрокардиограмма).

Многие психотерапевты при первом обращении клиента рекомендуют посетить психиатра. Так что не удивляйтесь и не злитесь. Лучше порадуйтесь такому профессиональному и скрупулезному подходу. Так как, согласно законодательству, только врач-психотерапевт или психиатр имеет право определять, нуждается человек во врачебной помощи или же достаточно психотерапии (это компетенция психологов и психотерапевтов, у которых – как правило – нет медицинского образования, но есть инструменты для исцеления психики и опыт помощи условно здоровым людям).
Многие психотерапевты при первом обращении клиента рекомендуют посетить психиатра. Не удивляйтесь и не злитесь
Представление о психиатре, как о человеке, который выписывает таблетки – неправильное. Медикаментозное лечение имеет право назначать и психиатр, и врач-психотерапевт. Просто психиатр имеет дело с тяжелыми случаями, когда существует серьезная потребность в медикаментах (но там есть много и психотерапии – исцеления через слово и тело).

Врач-психотерапевт работает с симптомами легкими и средними, где необходимость в фарме меньше. А вот случаи попроще, которые встречаются у 80-90% населения – это компетенция обычных психологов и психотерапевтов. Там, как правило, медикаменты вовсе не нужны.

А теперь – о той самой долгосрочной терапии. Когда и в каких случаях она уместна.
Долгосрочная и поддерживающая терапия
Почувствовав пользу от краткосрочной терапии, некоторые люди задумываться о профилактике. Появляется понимание, что большую часть неприятных переживаний, к которым они привыкли, можно оставить в прошлом. И на порядок улучшить качество жизни.

Долгосрочная терапия нацелена на глубинные личностные изменения и требует 3-5 лет регулярных, еженедельных встреч. Это кропотливая, временами тяжелая работа над собой. Цена немалая и не всем по карману. Если говорить только о деньгах, то это обойдется в $3000-10 000. Но игра стоит свеч: результат может измеряеться в счастье и успехе.

Также существует поддерживающая терапия. Это когда у человека все сложно, однако есть возможность максимально адаптировать его к социуму и увеличить ресурсы психики. Тогда терапия принимает сопровождающий характер: постоянный или периодический. Речь не о пациентах психиатрических клиник.

Поддерживающая терапия предполагает, что общение с психологом встраивается в образ жизни (консультации от одного до трех раз в неделю) и становится таким же привычным и неизменным элементом как прием пищи или занятия фитнессом.

Это нормально. Не все психологические травмы поддаются полному исцелению. И психолог тогда выступает в роли укротителя вулканов, который с помощью "магии слова" помогает психике оставаться в состоянии "красивая гора" и не превращаться в "действующий вулкан".
Это обойдется в $3000-10 000, но игра стоит свеч: результат может измеряеться в счастье и успехе
Свой психолог – это специалист, общение с которым улучшает качество жизни, помогает превращать проблемы в задачи. При этом изменения заметны всем участникам процесса: самому клиенту, его окружению, ну и, конечно, самому психологу (психотерапевту). Особенно важно то, что эти изменения можно измерить.

В долгосрочной терапии имеет смысл раз в полгода или год вычислять свой личный индекс удовлетворенности жизнью. Просто выберите 3-5 значимых для себя сфер жизни. Среди них обязательно должны быть те сферы, которые стали причиной обращения за помощью. И оцените удовлетворенность в каждой из них по десятибалльной системе.

К примеру, деньги и карьера – 5 баллов, творчество – 7 баллов, близкие отношения – 3 балла, принятие себя и саморазвитие – 4 балла. Вместе получается 19 баллов. Это ваш личный индекс удовлетворенности, на который можно ориентироваться.

Динамика будет видна. Ее, кстати, в любом случае имеет смысл обсудить с психологом и друзьями. Например, спросить: "По моим ощущениям, у меня ничего не изменилось за полгода в плане денег, уверенности в себе. Может, я чего-то не замечаю, что-то обесцениваю?". Или вот так: "Мне кажется, что я более счастлив, да и отношения наладились. Я себя не обманываю? Ты замечаешь изменения в моей жизни?"

Хороший психотерапевт не будет обещать золотые горы и давать гарантий. Но! При этом он не будет избегать ответственности за результаты. Он сам поможет определить реперные точки, по которым можно оценить эффективность терапии.
Одна команда
Терапевт и клиент – это команда. Если команда не достигает результата, то что-то в ней нужно менять. А так как платит клиент – хозяин положения он.
При работе на результат мало что-то осознать во время сеанса. Важны те изменения, которые произойдут впоследствии. Терапевт об этом должен помнить. При необходимости он рассматривает новые способы для усиления мотивации клиента.

Если клиент раз, другой, третий не выполнит свое решение (обещание), то честный профессионал – не сумев подобрать ключик – поставит вопрос о прекращении терапии. Потому что такая терапия может навредить больше, чем ее отсутствие.

Терапевт объяснит, почему так поступает. Даст рекомендации к кому еще обратиться. Но продолжать не будет, потому что контакт конкретно с ним не срабатывает – на этом клиенте можно зарабатывать, но помочь ему не получится.

Хороший специалист может работать на так называемом негативном переносе. Это когда клиент воспринимает его как жесткого, в чем-то плохого. Потому что психолог регулярно разрушает иллюзии и стереотипы, вызывая массу неприятных переживаний.

Логично, что терапевт в этом случае может не нравиться. Клиент злится, забывает о сеансе, играет в вялотекущую войну-противостояние и вообще ведет себя как капризный ребенок с плохим (в его глазах) родителем. И для клиента, и для терапевта это энергозатратный процесс. Но для клиента, зачастую, это шанс повзрослеть и очиститься от многих глюков.
При выборе терапевта для долгосрочной терапии стоит начать с краткосрочных задач
Конечно, терапевту проще, когда он нравится клиенту. Когда тот хочет идти на прием и получить психологическое облегчение. И с радостью платит деньги. Это и коммерчески более выгодно. Однако именно такая длительная терапия не факт, что будет эффективна. В перспективе может не произойти глубинных личностных изменений, ради которых все и затевалось. А клиент окажется зависимым от терапевта.

Будет нуждаться в таком способе психологической разрядки. Хорошо, если клиент это понимает и покупает поддержку, а не изменения. Плохо, если это происходит "само".

Поэтому при выборе психолога не стоит ориентироваться на того, кто больше нравится (визуально, в общении, в ощущении). Конечно, с теми специалистами, которые откровенно не нравятся, сотрудничать вряд ли получится. Разве что в формате консультирования и коучинга.

Минимальный уровень интереса, доверия, уважения и симпатии в контакте с терапевтом – прямо влияет на эффективность терапевтического воздействия. Но все же к фактору "нравится больше/меньше" стоит добавлять систему зачета. Если терапевт получил «зачет», дальше по критерию "нравится ли" сравнивать его с другими не нужно.

Другое дело, если после 3-4 смены терапевта вопрос не решается, а все они рекомендуют примерно одно и то же... Но клиент упорно не хочет им верить и саботирует все советы. Раз за разом не делает то, о чем договорились во время сеанса. Тогда причина неудач, возможно, в клиенте. Но прежде чем заносить себя в данную категорию, лучше все же попробовать в работе несколько психологов, решая краткосрочные задачи.

Нюанс. Не всякий хороший консультант способен стать хорошим терапевтом в долгосрочной терапии. Но каждый долгосрочный терапевт должен уметь качественно решать краткосрочные запросы и консультировать. Поэтому имеет смысл повторить: при выборе терапевта для долгосрочной терапии стоит начать с краткосрочных задач.
Личность прежде всего
Профессионализм психолога не всегда гарантирует результат. Он лишь сможет быстро оценить, справляется или нет, по какому сценарию развивается терапия и, в зависимости от своей этичности, предложить клиенту более полезные варианты. Например, сменить терапевта. Попробовать другой метод или направление. Или же решит, что "и так сойдет, а мне семью кормить нужно". И сделает человека своим постоянным денежным донором. Да, результаты будут, но далеко не такие, какие могли бы быть.

Не всегда принципиально, к какой именно школе относится специалист и какие методы использует. Раз эти методы существуют и конкурентоспособны, значит – есть люди, которым все это помогло. Другое дело, что у всех методов, направлений и подходов есть границы применимости.
Эффективность терапевта в большей степени зависит от его личности, в меньшей – от используемых им методов, направлений и школ психотерапии
Эффективность терапевта в большей степени зависит от его личности, в меньшей – от используемых им методов, направлений и школ психотерапии. Но есть еще секретный "множитель". Это тот бессознательный контакт, который случается при взаимодействии двух психик.

Терапевт может прекрасно помогать людям и те будут довольны результатам. Но конкретно во взаимодействии с вами вот та самая "бессознательная алхимия духа" не включится. И все усилия умножатся на ноль.

Подытожу. Профессионализм и методы, которыми владеет психолог – важны, но его личность и человеческие качества могут оказаться еще важнее. Хороший человек постарается сэкономить время и силы клиента.
Дорогу осилит идущий
Я искренне убежден, что психотерапия важна и нужна каждому человеку. Мне лично психология и психотерапия помогли и стали одной из моих профессий. По моим оценкам, более чем для 90% обратившихся к психологам и психотерапевтам – это было важное и полезное решение.

В единичных случаях бывают осечки. Сложно сказать, врачебные это ошибки или что-то другое. Если психологический облик человека похож на чупокабру (а как это распознать глазами?), то самое невинное воздействие психолога, которое до этого помогало сотням людей, конкретно у этого человека может вызвать конвульсии щупалец. Это больше о судьбе и карме, о всемогущем случае.

Кто виноват и что с этим делать?

Уверен, что законодательные ограничения и жесткие меры по лицензированию и сертификации лучше ситуацию на рынке психологических услуг не сделают. Манипуляторы все равно найдут лазейки. Способность помочь мало зависит от соответствия формальным требованиям.
Если психологический облик человека похож на чупокабру, то самое невинное воздействие психолога может вызвать конвульсии щупалец
Среди выпускников психологических факультетов по специальности работают единицы. При этом каждый человек может вспомнить несколько своих друзей и знакомых, общение с которым не только приносит облегчение, но и дарит инсайты. При этом никакого диплома у них нет.

Психология все же ближе к магии, чем к науке. И чудесный результат больше зависит от личных качеств и способностей психолога, чем от инструментов (техник), которыми он пользуется.

Будем реалистами. Каждый из нас сам несет ответственность за свое здоровье. Поэтому к выбору своего психолога (психотерапевта) для долгосрочной терапии важно отнестись столь же серьезно, как и к решению делать ли операцию. Важно у нескольких независимых врачей уточнить диагноз. Затем тщательно выбрать, где и у кого оперироваться. Как это сделать – рассказано выше.

Пусть все получится! Свой психолог, который помогает выгрести во время кризиса, – найдется. А долгосрочная терапия, после которой качество жизни увеличится на порядок, – случится.
Материал подготовлен при поддержке
Материал создан в рамках проекта "Ментальное здоровье нации: Дестигматизация", который осуществляет LIGA.net при поддержке "Медийной программы в Украине"; финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и выполняется международной организацией Internews. Эта программа усиливает украинские медиа и расширяет доступ к качественной информации.
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Дмитрий Фионик
редактор
Дата: 03.10.2020
Верстка: Анна Андреева.
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