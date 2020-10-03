Спасите ваши души. Как выбрать психолога

Еще пример. Молодую женщину, зависимую от алкоголя, один за другим пытались исцелять три терапевта и каждый по принципу "давай попробуем". Она потеряла на это два года жизни, стало – по ее словам – только хуже. И никто не сказал ей: "Тебе в реабилитационный центр. И никак иначе! Не тешь себя иллюзиями". По факту, ей помогли полгода в реабилитационном центре, куда ее определили забившие тревогу родители (она жила отдельно и умело скрывала свои загулы).



Долгосрочная терапия не дает результат сразу. Она прекрасна в перспективе. Она очень нужна каждому. Но не во всякое время жизни уместна. Если достаточных ресурсов у человека нет – ввязываться в долгосрочную терапию ему противопоказано! Это мое мнение. И я его здесь высказываю, потому что неоднократно сталкивался с людьми в состоянии "терапевтического кризиса".



Зато такая терапия всегда и везде идеальна для специалиста в плане заработка. 15-20 клиентов на долгосрочной терапии (раз в неделю часовой сеттинг) – вот секрет коммерческого успеха, позволяющий заработать от $1000 в месяц. Это тяжелый труд. Очень непростой и важный. Но не все терапевты одинаково этичны и профессиональны.



Знаете, как большинство людей попадает в такую терапию? Можно сказать – втягиваются, не осознавая всех последствий. В какой-то момент человек понимает, что он живет не так, как хотел бы. Работа отвратительна. Любви нет. И в этот момент накрывает кризис. Если запаса ресурсов нет, то, как уже говорилось, – может случиться катастрофа.



Это как начать капитальный ремонт и не спланировать смету. Представьте: приходит заказчик к строителю и жалуется, что у него дует из окон. Бригада рабочих после обследования дома сообщает, что это из-за того, что проседает фундамент, стены дали трещины. Мол, нужно все сносить.



Так это все убедительно звучит (а в этом огромная доля правды), что заказчик соглашается. И как-то забывается, что дырки в оконных проемах и стенах можно просто замазать. Хоть и временно, но дуть-то перестанет. Исходный вопрос будет решен малыми силами. А стены, пусть и с трещинами, еще не один десяток лет простоят.