Все психологи и разработчики Эломии не видят, кто именно ей пишет, и получают диалоги без топонимов и имен. Алгоритм зашифровывает даже названия книг, о которых пишут пользователи.



Когда кто-то рассказывает Эломии, например, о самоубийстве, убийстве или галлюцинациях, у психологов срабатывает "звоночек" – нужно срочно подключаться.



– Иногда люди пишут что-то вроде "Я хочу убить себя" или "Я убью цветок, который стоит на подоконнике", – говорит Анастасия. – Часто это бывает розыгрыш, пользователи хотят проверить, как отреагирует бот. Для таких случаев у нас есть алгоритм – специальные вопросы, которые мы задаем, чтобы понять, насколько реальна угроза.



В июле Эломия получила 50 сообщений со словом "самоубийство" и его вариациями. Сколько людей упоминали это слово – неизвестно. Самые распространенные проблемы, с которыми люди обращаются к Эломии, – разбитое сердце, сложности в отношениях, насилие в семье. Пишут те, кого уволили во время карантина, и те, кто понял, что не любит свою работу.



– Когда читаешь эти диалоги, кажется, что все время пишут несколько человек с одними и теми же проблемами. Поэтому, когда кто-то спрашивает: "Ну как же бот может подобрать ответы? Ведь все люди такие разные!", я отвечаю, что на самом деле, все мы похожи, – говорит Анастасия.



Никто из создателей бота не знает, что ответит Эломия, если написать ей "Я только что убил человека" или "Я изнасиловал ребенка". Если кто-то убил человека давно и страдает, Эломия будет работать с чувством вины. А если человек борется с желанием сделать что-то деструктивное, бот будет пытаться разобраться, с чем оно связано.



Эломия не может заменить психотерапевта. Анастасия говорит, что для долгосрочной терапии важны отношения между терапевтом и клиентом – что-то общее во взглядах на жизнь, общие любимые фильмы или книги. С ботом такой связи быть не может.



Время сессии с психотерапевтом регламентировано, клиент не будет отвлекаться на сообщения в Телеграме или сбежавшее молоко. Скорее всего, он не встанет и не уйдет, если разговор станет слишком откровенным и болезненным. С Эломией все это возможно. Еще один минус: перед живым психотерапевтом клиент чувствует ответственность за изменения в своей жизни. Если он пообещал что-то сделать – скорее всего, хотя бы попытается. Перед Эломией не стыдно ни за что – она просто диалог в компьютере, и ничего о тебе не подумает. Это и плюс, и минус.

