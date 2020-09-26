﻿Когда дети молчат. Как выжить после изнасилования

То, что происходит с психикой человека после изнасилования, называется посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Мы привыкли к этому термину в контексте людей, вернувшихся с войны, но на самом деле к ПТСР может привести любое травмирующее событие.
– От недели до месяца после изнасилования человек может никак не реагировать на него и жить, будто ничего не изменилось, – рассказывает психолог фонда “Славянское сердце” Юлия Ромашко. – Потом начинаются откаты воспоминаний, так называемые флешбэки. Человек будто проваливается в травмирующее событие. Он может чувствовать те же запахи и звуки, ощущать тоже, что и в момент изнасилования.
Из-за защитных механизмов психики, блокирующих воспоминания, жертвы изнасилований если и приходят к психологу, то не сразу – иногда через несколько месяцев, иногда через год или даже больше. Обычно это происходит, когда человеку становится сложно жить со своими чувствами и воспоминаниями, они начинают влиять на всю его жизнь. Например, если изнасилованию подверглась женщина, у которой есть постоянный партнер, она не может заниматься с ним сексом. Или у нее вдруг начинаются панические атаки или фобии, которые она не связывает с изнасилованием. Родители детей и подростков после изнасилования не знают, как реагировать и, осознанно или нет, не могут принять их в семью после этого.
– Самое ужасное, что ребенок или подросток может услышать от родителей после изнасилования: “Зачем ты гулял в этом месте?”, “Зачем пошел с этим человеком?”, – рассказывает Ромашко. – Это звучит как обвинение, хотя никакой вины ребенка в этом нет. То, что случилось, – несчастный случай, который мог произойти с каждым.