﻿Когда дети молчат. Как выжить после изнасилования

“Меня изнасиловали”, – говорит 11-летний ребенок своим родителям в коридоре их львовской квартиры. Мальчика зовут Стратон.



Час назад отцу Стратона Олегу Яцкиву позвонила жена, София, и сказала, что к ней прибежали друзья сына. Рассказали, что он пошел на торфяник с незнакомым парнем – тот попросил вытащить застрявший мопед. Стратон не вернулся.



Олег бросил работу и поехал домой. В голове крутилась одна мысль: только бы сын был жив. Олег вбежал домой и увидел Стратона – полсекунды огромного облегчения. Еще через полсекунды заметил кровоподтек возле губы. И тут же услышал: “Меня изнасиловали”. София была в прострации, Олег позвонил в полицию.



Полиция ехала долго – минут 20 или полчаса. За это время Стратон успел рассказать, что случилось. Они с друзьями гуляли на площадке, к ним подошел парень – модно одетый, с бородкой, в темных очках и кепке. Сказал, что ездил здесь недалеко на мопеде, и тот застрял. Нужно помочь вытащить. Стратон сначала отказался, но парень был похож на YouTube-блогера, а мальчик любит все, что связано с YouTube, да и его друзья согласились. В общем, он тоже пошел.



Семья Яцкивых живет в спальном районе на окраине Львова – Левандовка. Их дом находится в МЖК (молодежный жилищный комплекс) – микрорайоне из 10 или 12 многоэтажек. Рядом – самозахваченные участки огородов и лесополоса на залежах торфа. Местные так и называют это место – “торфы”.

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Там почти не встретишь людей, лежат кучки мусора, вдоль узкой тропинки растут высокие кусты. Как только местные дети начинают сами гулять на улице, они каждый день слышат от родителей: “Не ходи на торфы”.