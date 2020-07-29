У героїв нашого матеріалу були різні вчителі громадянської освіти: батьки-патріоти, небайдужі однолітки, активісти та культурні діячі. Сьогодні навички та знання про те, що означає бути свідомим громадянином, українським школярам передають їхні вчителі.
Ми переконані, що вчителі важливі. Освіторія та Global Teacher Prize Ukraine за підтримки Програми сприяння громадській активності "Долучайся" оголосили пошук найкращого вчителя громадянської освіти
. Переможець поїде на Всесвітній економічний форум у Давосі та отримає сучасний ноутбук. Встигніть номінувати
найкращих до 1 серпня.