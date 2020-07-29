А це не тільки твоє життя, це життя твоїх дітей. Ти можеш мало вірити в те, що твій голос щось вирішує, але якщо ти не політик чи діяч, який прямо може на щось впливати, голос - єдине, що в тебе є. Має бути свідоме голосування, не по приколу і не проти когось. Треба голосувати ЗА щось.



Кожна притомна людина хоче доброї старості для своїх батьків, високого рівня освіти для своїх дітей, хоче медичного, соціального та юридичного захисту. Коли ми про це говоримо, згадуємо приклади Сингапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії. Там вистачає своїх проблем, але вони вже іншого гатунку. З кого або з чого можна брати приклад? В час розвитку інтернету можна подивитися, розпитати, вивчити, як там живуть люди, чому їм вдається. Для цього не потрібно бути економістом з вищою освітою.

