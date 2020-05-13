Щеплення під час COVID-19: чим українці ризикують і що робити далі

Їхні знахідки, опубліковані 13 травня, припускають, що антивакцинаторські сторінки схильні мати менше фоловерів, але їх набагато більше, ніж сторінок за вакцинацію. І вони частіше залучені в дискусії на інших сторінках у Facebook - таких як батьківські асоціації в школах. Тобто там, де позиція людей щодо вакцинації невизначена.
Натомість сторінки, які пояснюють переваги та науково обгрунтовують вакцинацію, значною мірою відключені від "головного поля битви" за громадську думку, стверджує Джонсон. Хейді Ларсон керує групою моніторингу довіри людей до вакцин (Vaccine Confidence Project) у Лондонській школі гігієни. Аналізуючи роботу команди Джонсона, побачив, що провакцинальна спільнота фактично застрягла, бо говорить між собою і не досягає тих, чия думка щодо вакцинації ще хитається.
Автор New York Times
Кевін Рус стежить роками за антивакцинальними спільнотами. Бачить, як противники щеплень поводяться у приватних Facebook-групах та Instagram'ах.