Щеплення під час COVID-19: чим українці ризикують і що робити далі

Експертка також радить не відправляти дітей на щеплення у супроводі людей з груп ризику. У всіх країнах є певне зниження рівня охоплення щепленнями, але тепер все залежить від кожного керівника "первинки" (центру сімейної медицини Ред.), як він організує роботу, щоб швидко наздогнати пропущені щеплення та надати інші послуги, додає експертка. Тому Катерина Булавінова просить керівників центрів сімейної медицини пройтися маршрутом пацієнта "своїми ногами" і перевірити, наскільки він безпечний.



Олександр Заїка з Центру громздоров'я розповідає, що на початку липня було засідання штабу по вакцинокерованих інфекціях. І там вирішили підготувати кілька сценаріїв: підуть діти в школу, чи не підуть, щоб в кожному регіоні пропрацювати, як доохоплювати дітей щепленнями, які їх пропустили.



— Швидше за все, діти підуть в школу 1 вересня. І вони мають піти туди щепленими, — каже Заїка. Додає, зараз слід зосередитися на тому, що є високий ризик захворіти від вакцинокерованих інфекцій:

