Другий етап медичної реформи в Україні: Які зміни нас чекають

Він "гасить" ваше скерування, й електронна система в цей час бачить, що саме цій лікарні треба заплатити за ваш візит. Чим популярнішою серед пацієнтів буде лікарня, тим більше коштів вона отримуватиме, тим кращі умови для лікування зможе створити.



Нічого додатково за прийом вам сплачувати не потрібно. Ми уже декілька разів користувалися скеруваннями до різних фахівців: заходили за записом, отримували консультацію і спокійно йшли - без "благодійних внесків", "подяк" тощо.



Такий же досвід у Лесі Пиняк з Тернопільщини. Ходила на УЗД з дітьми за направленням, записалися наперед.



"Черга тих, хто звик сидіти під дверима, бо хочуть все пройти "за раз", була велика. Ми в таких раніше частенько були змушені сидіти теж. А тут вийшов пацієнт з кабінету і ми відразу зайшли. За пів години були вдома", - розповідає. Каже, люди, котрі приїжджають до лікарів із сіл, досі важко звикають до попереднього запису, бо звикли вибрати день, приїхати автобусом і пройти всіх лікарів, а ввечері додому.

