Другий етап медичної реформи в Україні: Які зміни нас чекають

Що дає пацієнту другий етап медреформи

Посеред дня нам з чоловіком стало зле, йому — особливо. Подумали, молоді, впораємось без лікаря, просто отруєння. Але ставало все гірше, піднялася температура. Викликати швидку? "Та йти можемо", — подумали, і помаленько посунули до найближчої поліклініки.

Літня пані в реєстратурі навіть слухати не захотіла: "Ви тут не прописані! Навіть карточка не заведена!".

Я дивилася на блідого чоловіка з одного боку і непохитну жінку у віконечку з іншого. Вона вимагала спочатку написати заяву на ім'я головного лікаря, що ми хочемо тут обслуговуватися як пацієнти. Потім треба його "зловити" — знайти, щоб головний лікар цю заяву підписав. Потім — заплатити благодійний внесок. Аж тоді нам заведуть карточку і, якщо гастроентеролог ще прийматиме, ми зможемо зайти.
#5

і як відстояти свої права

Звісно, ми плюнули і пішли до приватного центру, де за 5 хвилин були вже в лікаря.

Йшов 2017 рік. Тоді медреформа ще не почалася, ми не мали права обирати собі сімейного лікаря, були прив'язані до прописки і не мали до кого звернутися за допомогою, окрім швидкої.

За останні роки реформа почала розгортатися, підключили спочатку сімейних лікарів, а з 1 квітня 2020 року — і вузькопрофільних фахівців. І ми повернулися в стіни тієї поліклініки — нам уже не потрібна була реєстратура, заяви і благодійні внески.
Про проєкт
Коли почалася неоголошена війна з Росією, ми почали дбати про армію, коли по нас вдарила епідемія коронавірусу - COVID-19 - всерйоз заговорили про стан медицини. Де ми зараз? Що відбувається в лікарнях, з медиками і нами, пацієнтами? Куди ми рухаємось і що це нам дасть? Чому одні лікарні хороші, а в інші - страшно потрапляти? І - головне - наскільки ми будемо готові до потенційного сплеску інфікованих коронавірусом восени? LIGA.net спільно з НСЗУ та БО «100% Життя», за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку - HealthLink спробує дослідити ці питання і знайти відповіді. Ми писатимемо про це найближчі два місяці. І також просимо допомоги читачів - пацієнтів та лікарів. Візьміть участь в нашому опитуванні про те, які проблеми української медицини виявив коронавірус, результати ми опублікуємо з коментарями експертів наприкінці проєкту.
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Що отримуємо ми як пацієнти з другим етапом реформи

З 1 квітня 2020 року наші можливості отримати безоплатну медичну допомогу розширилися з рівня сімейних лікарів до усіх вузьких фахівців: гастроентерологів, гінекологів, хірургів, ЛОРів тощо.

Якщо раніше ми зазвичай самі вирішували, до якого вузького фахівця сходити і самопризначали собі консультацію ЛОРа чи гастроентеролога, то зараз правила гри інші.

Планові візити до вузьких фахівців

1. У нас має бути свій сімейний лікар, який за потреби дає направлення до вузькопрофільного фахівця.
Якщо у вас ще немає сімейного лікаря, обрати можна на цій інтерактивній карті. Вона показує місця, де працюють сімейні лікарі, які з них популярні і чи є в них ще місця.
2. Лікар виписує електронне направлення, пацієнту на телефон приходить смс-повідомлення з кодом.
Ми так отримали вже від свого сімейного лікаря скерування до офтальмолога, невролога та ендокринолога. Направлення лікар може виписувати не лише офлайн, але й після телефонної консультації з пацієнтом.

Загалом по країні медики виписали майже 7 млн направлень. 4,5 млн - на консультації до вузьких фахівців. Три з чотирьох направлень виписали сімейні лікарі.

Найбільше скерувань видали у Києві — понад мільйон. У трійці лідерів також — Харківська та Дніпропетровська області — понад 600 000. Задніх пасуть Рівненська, Луганська та Закарпатська області — там виписали менше 100 000 направлень.
3. Отримавши направлення, обираємо конкретного вузькопрофільного фахівця у будь-якій точці країни.
Відтепер ми не прив'язані до прописки і можемо обрати лікаря будь-де. Наприклад, ви прописані у Харкові, але можете за держкошт проконсультуватися в київського ЛОРа. Єдина умова - лікар має працювати в медзакладі, який має договір з НСЗУ на такий пакет послуг.

Перевірити це можна в електронних дашбордах — інтерактивних картах. За фільтрами "амбулаторна вторинна меддопомога" ви можете подивитися, у яких лікарнях поблизу можна обрати лікаря для консультації. Наприклад, у місті Київ є 80 таких місць. Можете масштабувати електронну карту, наводити курсором на кружечки і дивитися адреси, назви цих медзакладів і скільки коштів вони отримують від держави за наше лікування.
Важливо: Коли ви прийшли в лікарню до вузького фахівця за направленням свого сімейного лікаря, а вам кажуть, що він не прийме вас без декларації з їхнім сімейним лікарем - це порушення, на яке ви можете поскаржитися на гарячу лінію НСЗУ за номером 1677.
З такими випадками регулярно зіштовхуються пацієнти сімейної лікарки Дарини Дмитрієвської. Каже, прописка досі часом відіграє роль для вузьких фахівців, бувають випадки примусових благодійних внесків або оплати за лікарняний, якщо людина задекларована не у їхнього спеціаліста.

Також, каже, вузькі фахівці можуть не видавати самостійно направлень до суміжних фахівців або й до себе на наступний прийом — "хоча можуть і мають, але за всім посилають до сімейного".
Дарина Дмитрієвська
Лікарка
Лікарі мають досить багато технічних можливостей і функцій, але проблема в тому, що вони їх не використовують. Більш того, опираються як можуть.
Каже, часом це від незнання, іноді ненавмисного — інформація доходить лише від керівництва, яке "всьо пропало", "грошей нема", "сімейні хочуть скинути на вас роботу", "програма не працює". Утім, часом, додає сімейна лікарка, вузькі фахівці свідомо опираються, бо підтримують корупційні схеми.
4. Коли ви заходите в кабінет до вузького фахівця по запису, називаєте йому код електронного направлення з смс.
Він "гасить" ваше скерування, й електронна система в цей час бачить, що саме цій лікарні треба заплатити за ваш візит. Чим популярнішою серед пацієнтів буде лікарня, тим більше коштів вона отримуватиме, тим кращі умови для лікування зможе створити.

Нічого додатково за прийом вам сплачувати не потрібно. Ми уже декілька разів користувалися скеруваннями до різних фахівців: заходили за записом, отримували консультацію і спокійно йшли - без "благодійних внесків", "подяк" тощо.

Такий же досвід у Лесі Пиняк з Тернопільщини. Ходила на УЗД з дітьми за направленням, записалися наперед.

"Черга тих, хто звик сидіти під дверима, бо хочуть все пройти "за раз", була велика. Ми в таких раніше частенько були змушені сидіти теж. А тут вийшов пацієнт з кабінету і ми відразу зайшли. За пів години були вдома", - розповідає. Каже, люди, котрі приїжджають до лікарів із сіл, досі важко звикають до попереднього запису, бо звикли вибрати день, приїхати автобусом і пройти всіх лікарів, а ввечері додому.
5. Якщо ви вирішили самопризначити собі прийом у вузького фахівця і піти до нього без скерування сімейного лікаря — це ваш вибір. У такому разі у медзакладі можуть попросити оплату.
Суму кожна лікарня чи поліклініка визначає самостійно, оскільки за реформою у них новий статус — некомерційного комунального підприємства.
6. Якщо у вас є направлення сімейного лікаря до вузького фахівця - з вас не можуть нічого додаткового вимагати.
Ні коштів, ні перереєструватися у їхнього сімейного лікаря, ні завести обов'язково у них паперову медкартку тощо.

Лікування в стаціонарах

У другий етап реформи входять і стаціонарні відділення лікарень. Але не всі лікарні лікують усе. Ще до квітня 2020 року медзаклади подавали до НСЗУ свої пропозиції — що хочуть в себе лікувати і що можуть. Хтось хотів лікувати інсульти, наприклад, але не мав потрібного обладнання або фахівців — в такому разі договір держава не укладала.

Тому слід уважно дивитися, чи надає потрібні саме вам послуги конкретна лікарня. За групами послуг можна подивитися у фільтрах інтерактивної карти НСЗУ. Більшої деталізації онлайн наразі немає. Амбулаторні послуги надають по країні в 1429 місцях, стаціонарні — в 1084.
Важливо: коли ви йдете на планове лікування, щоб його оплатила держава, у вас має бути декларація з сімейним лікарем. Але якщо ваш стан невідкладний — терміново потрібна операція чи стався інфаркт, наприклад — вас пролікують за держкошт незалежно від того, чи є декларація.
Як це працює на практиці? Ось історія мами Ольги Іващенко з Полтави. Чотирирічного сина Ольги треба було терміново оперувати. У липні цього року жінка звернулася до свого педіатра Людмили Терлецької. Вона виписала електронне направлення до хірурга.

Завдяки цьому Ольга змогла безоплатно звернутися до єдиного приватного медцентру в Полтаві "Медіон" — центр підписав договір з НСЗУ на 3,2 млн грн.

За словами Ольги, вони отримали там висококваліфікаційну допомогу від прогресивних лікарів. Дитина подихала в маску і заснула. Ольга була поруч з сином в операційній, тримала за руку, поки він не заснув. І тільки потім вийшла:
Ольга Іващенко
Мама
"Дитина отримує належну допомогу, перев'язки та ніякого негативного досвіду, без істерик та хвилювань для нас обох. Оперативне втручання та всі маніпуляції проходять для сина у версії фан: "піду покажу нову наклейку", "візьму для лікаря тату, хай йому буде веселіше", "підем покажем нову книжку". І за все це сплачує держава. Знайте свої права і можливості".
З власної кишені жінка оплатила лише наркоз.

Про майже 100% забезпеченість ліками каже й заввідділення травматології Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Степан Смачило:

"З початку квітня наші пацієнти вже не бігають з довгими списками по аптеках, як це було донедавна. Якщо раніше їм доводилося купувати абсолютно все за власний кошт, то сьогодні лікарня видає пацієнтам все по максимуму", — каже Смачило.

Він пояснює зміни на прикладі антибіотика. Орієнтовна вартість флакона вітчизняного антибіотика Меропенем — 280 грн. Його треба крапати пацієнтові упродовж тижня двічі на день. "Якщо порахувати, виходить 3 000 грн лише за один антибіотик, не враховуючи фізрозчин, вату, спирт, бинт. Хіба це не суттєве полегшення для населення? Дуже б хотілося, щоби так було й надалі", — додає Смачило.

Пологи - безоплатні

Акушерка-гінекологиня Світлана Галич, професорка і докторка меднаук, працює у пологовому будинку Одеси. Каже, їхні пацієнтки теж відчули зміни.
Світлана Галич
Акушерка-гінекологиня
"Пологи є безоплатними. Як нормальні, так і ускладнені. Та й у мене, як у лікаря, є все необхідне, щоб надати якісну меддопомогу. Тепер ми можемо не хвилюватися, коли у пацієнтки немає коштів на медикаменти".
За договором з НСЗУ, породіллям безоплатно мають надати: лабораторно-інструментальні обстеження:
1
консультації лікарів інших спеціальностей у разі потреби;
2
епідуральну анестезію;
3
нагляд за мамою та малям до та після народження;
4
прийом фізіологічних пологів черговою акушерською бригадою;
5
допомога при ускладнених пологах та кесаревому розтині;
6
сюди ж входить харчування у стаціонарі, ліки та витратні матеріали з Нацпереліку, та ліки, які централізовано купує МОЗ.
Дискусія щодо безоплатності пологів відбулася 21 серпня й на сторінці ексочільниці МОЗ Уляни Супрун.

Одні пацієнти писали, що з них продовжували вимагати кошти:
— "Народжували в цьому місяці, видали список медикаментів, щоб купила. В переліку шприці (навіть шприц для бцж), вата, бинти, рукавички, окситоцин, системи, шовний матеріал, зеленка, перекис, спирт і т.д), сказали що договір заключено, а грошей нема";

— "Тільки з пологового. Анестезію купувала, в родзал щось купувала. Вакцини безкоштовні. В палаті все було безкоштовно. Але всі «благочинні внески» залишились";

— "Народжувала в квітні - ніхто не чув про безоплатні пологи, ми самі заплатили зі своєї кишені".
Інші, натомість, розповідали про кардинально інший досвід. Наприклад, пара народжувала у липні у луцькому перинатальному центрі, і все було безкоштовно, інша породілля народжувала в серпні в Кропивницькому і теж нічого не платила. Львів'янка приїхала з переймами в один львівський пологовий, хотіли "на лапу", щоб прийняти, тоді ця жінка поїхала в інший пологовий, де прийняли без проблем і коштів не вимагали.

Вимагають кошти з породіль чи ні - залежить від керівника у кожному конкретному пологовому, і від того, чи поскаржаться на побори породіллі. Наразі тариф на пологи, який оплачує держава - 8 000 грн, НСЗУ пропонує на наступний рік збільшити його до 24 000 грн.

Ви можете безоплатно пролікуватися в приватному медцентрі

Державні і приватні медзаклади за реформою стали рівними перед законом і можуть конкурувати за держкошти. Більша конкуренція — кращі послуги для пацієнтів.

Наприклад, контракт з державою підписав ТОВ "Фрезеніус Медикал Кер Україна" — діалізні центри світової мережі клінік Fresenius Medical Care. В діалізні центри люди приходять за 4 годинами на "штучній нирці", бо їм відмовляють власні.

Неякісний діаліз повільно вбиває людину, бо не здатен нормально очистити їй кров. "Фрезеніус" працює за єдиним міжнародним клінічним стандартом у Черкасах та Чернігові.
Володимир Новаківський
Головний лікар Фрезеніус в Україні
Вперше за 10 років роботи в Україні відчули підтримку держави та впевненість у завтрашньому дні, у тому, що наші пацієнти отримають якісну медичну допомогу, а витрати, пов'язані з наданням медпослуг, будуть сплачені НСЗУ відповідно до укладеного нами договору.
За звітом НСЗУ, за три місяці роботи Програми медгарантій українці отримали понад 158 000 пріоритетних послуг:
16 377 отримали допомогу при інсульті,
4 943 - при інфаркті,
60 859 - при пологах,
допомогли 8 790 немовлятам,
провели 67 330 обстежень для раннього виявлення онкозахворювань.

За це НСЗУ виплатила лікарням 1,2 млрд грн.

Але чи всюди так все гаразд?

Звичайно, ні. Експерти, з якими спілкувалася LIGA.net за останні три роки, наголошували, що реформа вторинної ланки — де вузькі фахівці - буде набагато довшою і важчою. І розтягнеться на кілька років.

Адже найбільший потік тіньових коштів і корупції сконцентрована саме тут. У 2017 році тодішній заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк посилався на дані Світового банку та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вони порахували, що обсяг тіньових коштів в українській медицині — близько 50 млрд грн.
І коли пацієнти не знають своїх прав, тіньова корупція продовжується.
Свіжий випадок описав Єгор Доровських.

Туристка в Одесі у липні цього року по швидкій потрапила в місцеву лікарню. Зробили операцію, попросили грошей, заплатила. Потім ще частину коштів попросили у її друзів за анестезію.

"Зранку після операції ми зателефонували на гарячу лінію НСЗУ, там дізналися, що лікарня має договір з НСЗУ і таку операцію оплачує держава. У деяких випадках є нюанси з медикаментами, яких немає в переліку", - пригадує Єгор.

Операторка порадила звернутися їм до керівника лікарні, і, якщо проблему не вирішать, залишити скаргу на сайті НЗСУ. За словами Доровських, вони поговорили із заступником керівника лікарні, і по обіді пацієнтці повернули 8 000 грн.

Схожа історія трапилася з активісткою Анастасією Мельниченко. Вона розповіла, що її бабуся після інсульту потрапила в реанімацію райлікарні. Там не було МРТ або КТ, яке надважливе при інсульті. За словами Насті, сім'я платила за один день бабусі в стаціонарі 1500 грн. У цієї лікарні є договір з НСЗУ, але не по лікуванню інсульту. Бабусю Насті мали везти не сюди, а в лікарню, котра має договір на допомогу при інсульті і має потрібних фахівців та обладнання.

Після розголосу бабусю швидко перевели у профільну лікарню — інсультний центр Херсона. Там ремонт, сучасні ліжка і лікують безоплатно. Загалом в Україні є 217 лікарень, які приймають пацієнтів з інфарктами або інсультами, або і тим, і тим.
Нові правила гри змінюють маршрути, якими везуть людей до лікарень.
Наприклад, якщо лікарня має обладнання і фахівців, НСЗУ підписала з нею договір на пріоритетний пакет по інсульту, який зараз вартує 27 000 грн за випадок. Натомість якщо людину покладуть з інсультом в лікарню без фахівців чи обладнання, ця лікарня отримає лише 4000 грн. Так хочуть мотивувати медзаклади везти пацієнтів туди, де людей краще пролікують. І статистика НСЗУ показує, що рух пішов.
Оксана Мовчан
Очільниця НСЗУ
Розумію, що багато обманюють зараз, у нас постійно працює гаряча лінія 1677. Відправляємо уже матеріали в поліцію. Коли буде реакція, зрозуміють, що так робити не можна. Але потрібно на це трохи часу. Люди думають: "Вони пообіцяли, і де воно?" Людям теж потрібен час повірити. Ми — велика країна, люди різні, хтось хоче перевірити, чи дійсно це працює, хтось недочув, тому лишаємо час на те, щоб всі зрозуміли, що це серйозно. При цьому важливо, щоб політика щодо охорони здоров'я не змінювалася, щоб не було лише риторики "головне — щоб лікарня стояла". Скільки разів згадують лікарів, а скільки - пацієнтів? Пацієнтів більше - 37 мільйонів".
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Матеріал створено в рамках проєкту «Здоров'я української медицини: Обстеження», який впроваджує LIGA.net за підтримки з НСЗУ та БО «100% Життя», за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку — HealthLink. Зміст матеріалів є відповідальністю НСЗУ та БО «100% Життя» і не обов'язково відображає погляди USAID чи Уряду Сполучених Штатів Америки.
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Текст: Ірина Андрейців
Фото: pixabay.com, ordoctor.dp.ua, dumskaya.net
Верстка: Дмитро Шелестинський



Дата публікації: 01.09.2020 г. © 2019 Всі права захищені.
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