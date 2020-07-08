Другий етап медичної реформи в Україні: Які зміни нас чекають

Свіжий випадок описав Єгор Доровських
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Туристка в Одесі у липні цього року по швидкій потрапила в місцеву лікарню. Зробили операцію, попросили грошей, заплатила. Потім ще частину коштів попросили у її друзів за анестезію.
"Зранку після операції ми зателефонували на гарячу лінію НСЗУ, там дізналися, що лікарня має договір з НСЗУ і таку операцію оплачує держава. У деяких випадках є нюанси з медикаментами, яких немає в переліку", - пригадує Єгор.
Операторка порадила звернутися їм до керівника лікарні, і, якщо проблему не вирішать, залишити скаргу на сайті НЗСУ. За словами Доровських, вони поговорили із заступником керівника лікарні, і по обіді пацієнтці повернули 8 000 грн.
Схожа історія трапилася з активісткою Анастасією Мельниченко. Вона розповіла, що її бабуся після інсульту потрапила в реанімацію райлікарні. Там не було МРТ або КТ, яке надважливе при інсульті. За словами Насті, сім'я платила за один день бабусі в стаціонарі 1500 грн. У цієї лікарні є договір з НСЗУ, але не по лікуванню інсульту. Бабусю Насті мали везти не сюди, а в лікарню, котра має договір на допомогу при інсульті і має потрібних фахівців та обладнання.
Після розголосу бабусю швидко перевели у профільну лікарню — інсультний центр Херсона. Там ремонт, сучасні ліжка і лікують безоплатно. Загалом в Україні є 217 лікарень, які приймають пацієнтів з інфарктами або інсультами, або і тим, і тим.