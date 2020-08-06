Не Covid-ом єдиним. Як за коронавірусом не загубити інші хвороби

Аби мотивувати бригади швидкої везти пацієнта не туди, куди ближче, а туди, де є потрібні лікарі та обладнання, НСЗУ пропонує заохотити їх фінансово з 2021 року. І уже подали свої пропозиції МОЗу.
Та не обходиться й без інших проблем. Пацієнтів у лікарнях досі дурять. Про це каже і НСЗУ, яка має гарячу лінію 1677, і самі пацієнти.
23 липня українська активістка та правозахисниця Анастасія Мельниченко
розповіла, що її бабуся потрапила в реанімацію після інсульту у райлікарню. Там не було МРТ, хоча сканування мозку вкрай важливе при інсульті. Без нього це гра в російську рулетку — ви не знаєте, яка ділянка мозку постраждала.