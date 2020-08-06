Не Covid-ом єдиним. Як за коронавірусом не загубити інші хвороби

До того ж, це концентрація коштів. Нова система фінансування дозволяє платити гроші туди, куди треба, і це контролювати.



— Якби це був 2018 рік і старі методи фінансування, це було "30 млн цій області, цій — 20", коли беруть статистику, скільки людей у регіоні, і залежно від того дають кошти. А що з ними далі відбувається — ніхто не знав би, — каже очільниця НСЗУ Оксана Мовчан. — Тоді видавали суму і фактично казали: "От вам гроші. Можете з ними щось зробити?". А зараз ми кажемо: "От вам гроші, і от мінімум ось ці 10 речей ми будемо від вас вимагати". Це інший рівень контролю і відповідальності.



Андрій Віленський додає, що вони навмисно не включали обласні лікарні у першу версію переліку лікарень, які прийматимуть ковід. Хоча вони, як правило, найбільш потужні в регіоні. Чому? Щоб вони концентрувалися на інших хворобах, які нікуди не зникли і пацієнти регіону могли отримати необхідну допомогу без ризику захворіти на коронавірус.



Утім, деякі лікарні, не визначені для лікування ковіду, приймали, а деякі ще й досі приймають інфікованих коронавірусом, створюючи додаткові ризики. Навіщо?



- Щоб, маючи цих пацієнтів, потім претендувати через них на кошти НСЗУ, - пояснює Віленський. - Ми відстежували ці моделі поведінки, і витримували тиск. Треба було не загубити пацієнтів, які не мають ковіду, і лікувати тих, в кого він є.



Через це були суперечки.

