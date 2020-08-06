Тому й почали створювати електронну систему охорони здоров'я — eHealth, аби наша медична історія була і збережена, доступна лише тим, кому вона потрібна, і не більше, і відображала реальну медичну інформацію.



Адже ми досі не маємо перевірених даних, скільки в Україні за рік стається інфарктів, інсультів, ускладнених пологів, як насправді відстежують лікування раку тощо. Донедавна ми навіть достеменно не знали, скільки точно в нашій країні лікарів і яких.



Тепер система збирає дані, щогодини в eHealth надходить близько 3 млн запитів. У системі зареєстровані 23 434 лікарів сімейної медицини, 100 160 лікарів-спеціалістів, 134 500 медсестер.



При цьому лікарям не легшає. Їх дуже дратує, що раніше вони писали тільки в папір, а з електронною системою мусять писати і в папір, і вносити дані паралельно в комп'ютер. Це забирає дорогоцінний час.

