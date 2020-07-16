Про проєкт

Коли почалася неоголошена війна з Росією, ми почали дбати про армію, коли по нас вдарила епідемія коронавірусу - COVID-19 - всерйоз заговорили про стан медицини. Де ми зараз? Що відбувається в лікарнях, з медиками і нами, пацієнтами? Куди ми рухаємось і що це нам дасть? Чому одні лікарні хороші, а в інші - страшно потрапляти? І - головне - наскільки ми будемо готові до потенційного сплеску інфікованих коронавірусом восени? LIGA.net спільно з НСЗУ та БО «100% Життя», за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку - HealthLink спробує дослідити ці питання і знайти відповіді. Ми писатимемо про це найближчі два місяці. І також просимо допомоги читачів - пацієнтів та лікарів. Візьміть участь в нашому опитуванні про те, які проблеми української медицини виявив коронавірус, результати ми опублікуємо з коментарями експертів наприкінці проєкту.