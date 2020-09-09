В середині серпня ми спитали
п'ятьох цікавих українців, яким, на їхню думку, має бути свідомий громадянин України. Примітно, що правильної відповіді на це питання немає, воно відкрите для роздумів і обговорень. Проте, єдине, що точно можна сказати про свідомого громадянина - він знає свої громадянські права.
Таке знання може значно покращити життя. Адже якщо громадяни поінформовані про основні права і обов'язки в демократичному суспільстві, вони можуть ефективно приймати участь у розбудові держави.
Два роки тому в програму українських середніх шкіл ввели предмет «Громадянська освіта», покликаний навчити учнів громадянської участі та відповідальності. Ще до його початку Програма сприяння громадській активності «Долучайся!» провела Тест з громадянської обізнаності серед учнів 34 шкіл у 14 областях України з питаннями із базових знань Конституції України, прав та обов'язків громадянина, прав дітей та устрою держави. Тоді лише 39% учнів склали тест. А після проходження курсу «громадянська освіта» цей показник виріс до 67%.
Ми пропонуємо вам пройти подібний тест і перевірити, наскільки відрізняються ваші знання про громадянські права від знань 10-класників.