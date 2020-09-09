В середині серпня ми спитали п'ятьох цікавих українців, яким, на їхню думку, має бути свідомий громадянин України. Примітно, що правильної відповіді на це питання немає, воно відкрите для роздумів і обговорень. Проте, єдине, що точно можна сказати про свідомого громадянина - він знає свої громадянські права.

Таке знання може значно покращити життя. Адже якщо громадяни поінформовані про основні права і обов'язки в демократичному суспільстві, вони можуть ефективно приймати участь у розбудові держави.

Два роки тому в програму українських середніх шкіл ввели предмет «Громадянська освіта», покликаний навчити учнів громадянської участі та відповідальності. Ще до його початку Програма сприяння громадській активності «Долучайся!» провела Тест з громадянської обізнаності серед учнів 34 шкіл у 14 областях України з питаннями із базових знань Конституції України, прав та обов'язків громадянина, прав дітей та устрою держави. Тоді лише 39% учнів склали тест. А після проходження курсу «громадянська освіта» цей показник виріс до 67%.

Ми пропонуємо вам пройти подібний тест і перевірити, наскільки відрізняються ваші знання про громадянські права від знань 10-класників.
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Два роки тому Програма сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку і впроваджується Pасt в Україні, разом з Асоціацією викладачів історії та суспільних наук «Нова доба» розробили матеріали для викладання предмету «громадянська освіта» у 10-му класі. Щороку понад 60 тисяч учнів навчаються за цими матеріалами. Матеріали курсу разом з додатковими інтерактивними завданнями доступні на онлайн-платформі сitizen.in.ua. Цього року у відповідь на запит МОН Програма «Долучайся» та «Нова доба» розробили онлайн-версію курсу, що вже доступна для учнів, вчителів та незалежних користувачів на цій же онлайн-платформі. Матеріали онлайн-курсу розроблені з урахуванням принципу інклюзивності та будуть доступні для учнів з особливими освітніми потребами та учнів індивідуальних форм навчання.
Детальніше про Тест з громадянської обізнаності

Щоб оцінити ефективність курсу і перевірити, як цей предмет впливає на формування громадянських компетентностей, два роки тому Програма «Долучайся!» провела тестування у 34 школах у 14 областях України — вибірка хоч і нерепрезентативна, проте досить показова. 707 учнів 10-го класу склали тест на початку курсу та після його закінчення. Тест містив 13 запитань із базових знань Конституції України, прав та обов'язків громадянина, прав дітей та устрою держави. Поки курс ще не почали викладати, 39% учнів склали цей тест — дали щонайменше 10 правильних відповідей. А наприкінці року, коли вони вже прослухали курс, цей показник зріс майже вдвічі — 67%. При цьому майже 70% учнів так чи інакше покращили свої знання і розуміння, що таке відповідальний громадянин. І нарешті цифра, яка дуже потішила: кожен четвертий український підліток відповів правильно на всі 13 запитань.

Той самий тест Програма провела і в рамках загальнонаціонального опитування щодо громадського залучення. Тут вже була репрезентативна вибірка, і організація отримала дані про рівень знань з громадянської освіти дорослого населення України: у 2017 році лише 8% дорослих українців склали тест, у 2018 році показник зріс до 11%, а в 2019 році — до 13%. Водночас у 2019 році серед дорослого населення не було жодної людини, яка б дала правильні відповіді на всі 13 запитань, тоді як серед дітей, цей показник — 25%.

Ці дані показують, що применшувати роль школи у вихованні активних громадян не треба, а уроки громадянської освіти дуже ефективні для формування в дітей розуміння своїх прав та обов'язків і готують їх до повноцінного громадського життя. Цього року під час церемонії Global Teacher Prize в Україні вперше нагородять кращого вчителя громадянської освіти.
Спецпроєкт підготовлений в рамках проєкту «Програма сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст спецпроєкту є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів і не обов'язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.
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Верстка: Дмитрий Шелестинский



Дата публикации: 09.09.2020 г.





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